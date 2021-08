đấu Karate Thế Vận, võ sĩ Iran bị đá té xỉu, thắng huy chương vàng vì cú đá võ sĩ Saudi phạm luật - SG đã chích ngừa 5.060 nhà báo, báo động thiếu vaccine từ 9/8/2021. Bình Dương thiếu vắc xin. Hải Dương đưa giáo viên đi chống dịch. Long An vượt mốc 10.000 ca, đứng đầu ĐBSCL. Đồng Nai dùng rô bốt giao hàng. Tin vịt "rút ống thở để nhường máy thở." - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa lên radi

Tưng bừng lễ bế mạc Thế vận hội Tokyo hôm Chủ Nhật 8/8/2021. Pháo bông sáng rực. Tiếng trống giục giã. Lời từ biệt vội vàng. Nước mắt và tiếng cười, cùng các điện thoại di động cầm sẵn trên tay các vận động viên chụp hình lưu niệm.

- đấu Karate Thế Vận, võ sĩ Iran bị đá té xỉu, thắng huy chương vàng vì cú đá võ sĩ Saudi phạm luật

- SG đã chích ngừa 5.060 nhà báo, báo động thiếu vaccine từ 9/8/2021. Bình Dương thiếu vắc xin. Hải Dương đưa giáo viên đi chống dịch. Long An vượt mốc 10.000 ca, đứng đầu ĐBSCL. Đồng Nai dùng rô bốt giao hàng. Tin vịt "rút ống thở để nhường máy thở."

- Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa lên radio, tuyên bố: Trump vẫn là Chúa Đảng Cộng Hòa

- Jeffrey Rosen (cựu quyền Bộ Trưởng Tư Pháp): người Trump gài nằm vùng xúi vu cáo để lật ngược bầu cử

- Hơn 400 trường đại học Hoa Kỳ yêu cầu sinh viên phải chích ngừa trước khi quay lại trường

- đi bộ là một trong các hình thức tập thể dục tốt nhất: giảm cơ nguy bệnh tim 30%, giảm lãng trí

- bất kể Bắc Hàn hăm dọa, quân lực Mỹ và Nam Hàn vẫn tập trận chung để sẵn sàng liên hợp tác chiến

- dân Mỹ tốn $10,000/năm để tới sở và về nhà, tốn nhất là: Fremont, San Francisco, Jersey City, DC, Arlington (VA)

- cặp vợ chồng cảnh sát bay từ Seattle về thủ đô dự bạo loạn ngày 6/1/2021 cùng bị sa thải

- HỎI 1: Giới trẻ nam giới Nam Hàn ưa xài bút chì kẻ lông mày? ĐÁP 1: Một số ưa như thế.

- VẤN ĐỀ: Xin được tỏ lòng thương tiếc với một con người tài giỏi, có tâm với đất nước. Bài Đoàn Bảo Châu trên Báo Tiếng Dân về một số người đáng kính tại VN.

QUẬN CAM (VB-8/8/2021) --- Trump vẫn là Chúa Đảng, là ông Trùm, là Bố Già. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) nói trong một cuộc phỏng vấn mới rằng cựu Tổng thống Trump "vẫn lãnh đạo đảng [Cộng Hòa]", ngay cả khi RNC đã tuyên bố sẽ giữ thái độ trung lập nếu Trump tái tranh cử vào năm 2024.

Chủ tịch RNC, Ronna McDaniel, đã ca ngợi khả năng gây quỹ của Trump trong một cuộc phỏng vấn trên làn sóng phát thanh AM 970 tại New York, nhắc rằng Trump gần đây đã báo cáo về một vận động quyên góp chính trị kiếm hơn 100 triệu đô la chỉ trong hơn nửa đầu năm 2021.

Bà McDaniel nói với người dẫn chương trình John Catsimatidis trên làn sóng "The Cats Roundtable" rằng: “Bạn biết đấy, tôi luôn nói, hãy dựa vào cử tri, và tôi nghĩ khi bạn thấy số lượng người tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump, và số tiền gây quỹ 102 triệu đô la này, tôi nghĩ các cử tri ở Mỹ - Đảng Cộng hòa ở Mỹ - hiển nhiên có thể nói rằng Tổng Thống [Trump] là đảng viên Cộng hòa được yêu thích nhất và vẫn đang lãnh đạo đảng [Cộng Hòa].

--- Tin COVID-19, theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong ngày 08/8 ghi nhận 9.690 ca nhiễm mới, trong đó 06 ca nhập cảnh và 9.684 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (3.898), Bình Dương (3.210), Long An (724), Đồng Nai (614), Khánh Hoà (201), Đà Nẵng (130), Hà Nội (114), Sóc Trăng (94), Đồng Tháp (92), Ninh Thuận (85), Cần Thơ (71), Trà Vinh (67), Vĩnh Long (57), Bình Thuận (46); Phú Yên (42), Đắk Lắk (41), Thừa Thiên Huế (23), Lâm Đồng (21), Bến Tre (20), Kiên Giang (18), An Giang (15), Bình Định (14), Hậu Giang (14), Quảng Ngãi (14), Hà Tĩnh (8 ), Đắk Nông (7), Cà Mau (6), Quảng Nam (6), Bình Phước (5), Gia Lai (4), Lào Cai (3), Hải Dương (3), Thanh Hóa (2), Lạng Sơn (2), Sơn La (2), Bạc Liêu (2), Phú Thọ (2), Thanh Hoá (2), Hà Nam (1), Quảng Bình (1), Thái Bình (1), Hưng Yên (1), Vĩnh Phúc (1), trong đó có 2.155 ca trong cộng đồng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến chiều ngày 08/8, Việt Nam có 210.405 ca nhiễm trong đó có 2.345 ca nhập cảnh và 208.060 ca nhiễm trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 206.490 ca, trong đó có 68.723 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tin vịt "rút ống thở để nhường máy thở." Tối 7/8, trên mạng xã hội xuất hiện nội dung chia sẻ của một người tên Trần Khoa, được cho là bác sĩ sản phụ khoa. Người này đã quyết định "nhường đi chiếc máy thở" của ba mẹ mình đang dùng cho một sản phụ đang cần. Người này sau đó đã "kìm nỗi đau mất người thân, trực tiếp vào phòng mổ phẫu thuật thành công cho sản phụ sinh đôi này". Kèm với nội dung còn có hình ảnh 2 bé song sinh được cho là hai bé mà bác sĩ này vừa phẫu thuật. Sáng ngày 8/8, Sở Y tế TP. HCM cho biết, thông tin lan truyền ở trên là hư cấu, tại các bệnh viện của TP không có việc rút ống thở để nhường cho bệnh nhân. Sở Y tế TP.HCM đang phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP.HCM vào cuộc.

Đồng Nai: Thử nghiệm rô bốt giao hàng trong khu cách ly. Di chuyển bằng bánh xe, được điều khiển từ xa và hoạt động bằng pin sạc, thùng xe để chứa hàng, rô bốt còn được trang bị hệ thống khử khuẩn và camera ghi hình. Rô bốt vừa được Trường Đại học Lạc Hồng phối hợp với Tỉnh đoàn Đồng Nai phát triển để đưa vào sử dụng vận chuyển nhu yếu phẩm, thực phẩm, thuốc men tại các bệnh viện dã chiến, khu cách ly, phong tỏa nhằm tránh lây lan dịch Covid-19.

Long An vượt mốc 10.000 ca mắc Covid-19, đứng đầu ĐBSCL. Từ khi phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng vào ngày 27-5, đến nay, tất cả các địa phương trong tỉnh Long An đã ghi nhận hơn 10.000 ca, đứng đầu khu vực ĐBSCL. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Long An, chỉ riêng ngày 7-8, toàn tỉnh ghi nhận 728 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc lên 10.116 trường hợp. Trong đó, 3 huyện tiếp giáp với TP HCM có số ca nhiễm nhiều nhất ở tỉnh là Đức Hòa (3.395 ca), Cần Giuộc (2.818 ca) và Bến Lức (1.540 ca).

Hải Dương huy động hàng ngàn giáo viên tham gia chống dịch. Y tế cấp huyện được chủ động lựa chọn nhân sự đáp ứng được yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm để tập huấn, lập danh sách gửi về Ban Chỉ đạo cấp xã để huy động khi cần thiết. Mỗi huyện, thị xã, thành phố dự kiến cần huy động khoảng 300 - 500 giáo viên, trong đó 100 giáo viên được đào tạo sử dụng phần mềm xét nghiệm, số giáo viên còn lại được đào tạo để lấy mẫu xét nghiệm.

SG tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho hơn 5.000 phóng viên, nhà báo. Đến nay đã có 5.060 phóng viên, nhà báo thuộc 140 cơ quan báo chí được tiêm mũi 1 vắc-xin ngừa Covid-19.

SG đối diện với nguy cơ thiếu vắc xin Covid-19. Tính từ ngày 22/7 đến nay, TP đã được Bộ Y tế phân bổ 2.595.490 liều vắc xin và đã tiêm được 2.108.186 liều. Dự kiến đến ngày 9/8, TP sẽ tiêm hết số vắc xin còn lại. Theo Sở Y tế, số vắc xin TP nhận được từ Bộ Y tế tính từ ngày 22/7 đến nay là 2.595.490 liều. Sở Y tế nhận định, với tốc độ tiêm khá nhanh hiện nay, nếu Bộ Y tế không kịp thời phân bổ vắc xin cho TP thì dự kiến hết ngày 9/8, TPSG sẽ đối diện với việc thiếu vắc xin tiêm diện rộng như vừa qua.

Bình Dương thiếu vắc xin. Chỉ trong một thời gian ngắn, Bình Dương đã tiêm hết số vắc xin được phân bổ. Do đó tỉnh này đề nghị được hỗ trợ thêm vắc xin để tiêm cho toàn bộ người dân. Nhiều điểm tiêm vắc xin trên địa bàn tỉnh từ chiều 7/8 đã đồng loạt thông báo dừng hoạt động tiêm do hết vắc xin. Một số cơ sở y tế được tăng cường hỗ trợ tiêm cũng có số lượng vắc xin hạn chế, chủ yếu tiêm cho nhóm đối tượng ưu tiên. Trong khi đó, Bình Dương hiện có hơn 2,8 triệu người đang sinh sống và làm việc.

--- Không chích ngừa COVID-19 là nghỉ học... Hơn 400 trường cao đẳng và đại học trên khắp Hoa Kỳ đang yêu cầu sinh viên phải chích ngừa trước khi quay lại trường, trong đó có Duke University và các trường đại học tại nhiều tiểu bang như Illinois, Pennsylvania, New Mexico và California.

Và khi biến thể Delta tiếp tục tăng lây nhiễm, Eric Feldman, giáo sư về đạo đức y tế và chính sách y tế tại trường luật của University of Pennsylvania, lo lắng rằng sẽ có nhiều thẻ giấy giả mạo là đã chích ngừa. Bởi vì khi Hoa Kỳ mở chiến dịch toàn quốc chích ngừa nhiều tháng trước, các mẫu giấy chứng nhận chưa điền tên đã trao cho nhiều y viện và tiệm thuốc tây khắp nước.

--- Nhiều nghiên cứu cho thấy đi bộ là một trong những hình thức tập thể dục tốt nhất. Chuyên gia sức khỏe và thể dục Dana Santas, người đi bộ hàng ngày, gọi đi bộ là một trong những hình thức tập thể dục bị đánh giá thấp một cách vô lý. Một bản báo cáo đặc biệt của Đại Học Y Khoa Harvard Medical School cho thấy đi bộ khoảng 22 phút mỗi ngày có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim khoảng 30%.

Một nghiên cứu khác trên tạp chí Neurology cho thấy đi bộ thậm chí có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh lãng trí Alzheimer và sa sút trí nhớ. Nhiều lợi ích khác của việc đi bộ cũng có, làm lòng mình hoan hỷ hơn, làm tăng năng lượng, và cũng giúp ngủ ngon.

--- Tưng bừng lễ bế mạc Thế Vận Tokyo hôm Chủ Nhật 8/8/2021. Pháo bông sáng rực. Tiếng trống giục giã. Lời từ biệt vội vàng. Nước mắt và tiếng cười, cùng các điện thoại di động cầm sẵn trên tay các vận động viên chụp hình lưu niệm.

Các huy chương cuối cùng đã được trao trong lễ bế mạc Thế vận hội Tokyo, sau hai tuần thi đấu bị lu mờ bởi Covid-19. Phái đoàn lực sĩ Mỹ đã giành được nhiều huy chương vàng nhất - và tổng số huy chương hơn - hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong Thế vận hội.

Có tổng cộng 626 vận động viên thi đấu cho Hoa Kỳ tại Thế Vận Tokyo 2020, giành 39 huy chương vàng, 41 huy chương bạc và 33 huy chương đồng với tổng số 113 huy chương ở 28 môn thể thao khác nhau. Nhìn chung, 257 thành viên của Đội Mỹ đã giành được huy chương, bao gồm 164 nữ và 93 nam.

Trung Quốc và Nhật Bản, nước chủ nhà, mấp mé gần nhất so với số huy chương vàng của Mỹ, lần lượt giành được 38 và 27 huy chương.



Lễ bế mạc nhẹ nhàng được tổ chức trên một sân cỏ với các diễn viên nhảy dây và biểu diễn yoga nhằm bắt chước một công viên Tokyo được thiết lập trong sân vận động để cung cấp cho các vận động viên nếm thử những khung cảnh công viên Tokyo họ đã bỏ lỡ khi bị giới hạn trong sân vận động Olympic vì bị cách ly do các hạn chế ngừa COVID-19.



Sáu người cầm cờ, trong đó có một người khuyết tật, một chuyên gia chăm sóc sức khỏe và bốn vận động viên, đã gấp lá cờ Olympic trong khi những vận động viên đó vẫn ở trong nơi họ đang ở trong Làng Thế Vận — quy định về ngừa lây lan COVID-19 có nghĩa là các đối thủ và huấn luyện viên của họ phải rời đi trong vòng 48 giờ sau khi kết thúc lễ bế mạc.





Từ xa ngàn dặm, tại Paris, nơi sẽ tổ chức Thế vận hội mùa hè 2024 trong ba năm tới, tháp Eiffel đã được sử dụng làm cột cờ cho lá cờ lớn nhất thế giới, có diện tích hơn 58.000 feet vuông để báo trước lần tiếp theo các vận động viên Olympic mùa hè sẽ gặp. Lễ hội tưng bừng ở Paris để đón mừng, với phi cơ bay phun khói hình cờ Pháp quốc để nhận vinh dự sẽ tổ chức Thế Vận 2024.

Thế Vận Tokyo: võ sĩ Iran giao đấu Karate, bị đá té xỉu, được huy chương vàng vì cú đá của đối thủ (võ sĩ Saudi) phạm luật. Thế Vận không phải như đánh nhau ngoài phố.

--- Trận đấu Karate kỳ lạ trong Thế Vận Tokyo: bị đánh té xỉu, nhưng lại được trao Huy Chương Vàng Karate. Đó là trận đấu Karate giữa Sajad Ganjzadeh (lực sĩ Iran) và Tareg Hamedi (Saudi Arabia) trong trận chung kết nam giới cho hạng cân nặng 75-kilogram.

Ganjzadeh, 29 tuổi, trong vài phút giao đấu đã thua điểm 1-4 so với đối thủ là Tareg Hamedi, 23 tuổi. Thế rồi Hamedi đá một cú trúng vào phía cổ, dưới đầu của Ganjzadeh làm Ganjzadeh té ra nằm bất tỉnh vài phút. Tareg Hamedi lúc đó vui mừng chiến thắng, nhưng rồi cấp cứu vào sàn đấu, chụp oxy cho Ganjzadeh thở và dùng cáng khiêng Ganjzadeh xuống.

Hamedi đứng chờ trên sàn đấu, trong khi các trọng tài tham khảo nhau, rồi các trọng tài tuyên bố rằng cú đá của Hamedi là phạm luật giao đấu (Hansoku), và quyết định trao Huy chương vàng giao đấu Karate này cho Ganjzadeh, lúc đó Ganjzadeh đã tỉnh lại trong phòng y tế và được thông báo là bị đánh xỉu nhưng vẫn thắng huy chương vàng. Cú đá trúng cổ Ganjzadeh, dưới cằm, là phạm luật giao đấu Karate trong Thế Vận, vì bị xem là nguy hiểm.

Võ sĩ Hamedi bước ra khỏi sàn đấu, nước mắt ràn rụa. Các quan chức Saudi Arabia bày tỏ bất mãn.

Bạn có thể tự suy nghĩ về cú đá trong trận đấu này, qua video dài 5:08 phút:

https://youtu.be/A1HQDP-tkxo

--- Bất chấp Bắc Hàn hăm dọa, quân lực Mỹ và Nam Hàn vẫn lên kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận chung, theo tin Yonhap dẫn nguồn tin từ chính quyền Seoul. Nguồn tin nói rằng các cuộc tập trận là "cần thiết cho một tư thế sẵn sàng liên hợp tác chiến", và nói thêm rằng Mỹ cũng nhìn nhận sự cần thiết phải tập trận.

HỎI 1

ĐÁP 1

VẤN ĐỀ

Xin được tỏ lòng thương tiếc với một con người tài giỏi, có tâm với đất nước

Đoàn Bảo Châu, Báo Tiếng Dân

Kim Yo-jong, em gái của Nhà lãnh đạo tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un, tuần trước đã hối thúc Nam Hàn đừng tiến hành tập trận theo kế hoạch, cảnh báo rằng Mỹ-Nam Hàn tập trận sẽ khiến tình hình trên bán đảo Triều Tiên xấu đi.--- Sau hơn một năm làm việc tại nhà, qua mạng trực tuyến, nhiều công ty bây giờ chuẩn bị trở lại văn phòng bình thường, nhưng sẽ giữ rất nhiều chuyên gia làm việc qua mạng tư xa. Nhưng khi các nhân viên vào làm văn phòng trở lại, họ sẽ tốn thêm tiền đi lại, tiền xe cộ, tiền xăng, vận vân.Nhiều triệu người Mỹ sẽ phải chi nhiều hơn $10,000/năm để tới sở và về nhà mỗi ngày. Tốn kém nhất cho tiền giao thông tới sở và về nhà, theo phân tích của LendingTree, là tại các thị trấn:1. Fremont, California. Nơi lương trung bình $95,221. Thời giờ tới sở và về nhà: 73 phút. Mỗi ngày tốn tiền tới sở và về nhà: $60. Sẽ tốn $15,065/năm.2. San Francisco, California. Nơi lương trung bình $90,475. Thời giờ tới sở và về nhà: 69 phút. Mỗi ngày tốn tiền tới sở và về nhà: $52. Sẽ tốn $13,067/năm.3. Jersey City, New Jersey. Nơi lương trung bình $67,146. Thời giờ tới sở và về nhà: 76 phút. Mỗi ngày tốn tiền tới sở và về nhà: $42. Sẽ tốn $10,645/năm.Các nơi tốn kém tiền tới sở và về nhà tiếp theo là, thứ tự tốn kém: 4. Washington, D.C. 5. Arlington, Virginia. 6. New York. 7. San Jose, California. 8. Seattle. 9. Irvine, California. 10. Oakland, California.--- Chàng đi cho thiếp theo cùng, Đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam. Ca dao Việt Nam cũng phù hợp với cặp vợ chồng, cùng là cảnh sát ở Seattle, cùng tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội, bây giờ cùng bị sa thải ra khỏi nghề cảnh sát.Vợ chồng cảnh sát này là Alexander và Caitlin Everett, thanh minh thanh nga rằng họ bay tới thủ đô chỉ để tham dự sự kiện chính trị, nhưng hình chụp và video cho thấy 2 người đứng trong một khu vực cấm, trong sân giữa người bạo loạn và nhiều người đa trẻo tường tòa nhà Quốc Hội, theo lời Cảnh sát trưởng Seattle là Adrian Diaz, khi viết trong bản văn rằng sa thải 2 vợ chồng cảnh sát Alexander và Caitlin Everett không phải vì lý do chính trị, mà vì họ đã "phản bội nỗ lực căng thẳng và xuất sắc của các cảnh sát [Capitol] ngày 6/1/2021 và đã gây thiệt hại lớn trong quan hệ của chúng ta với những người [dân] mà chúng ta phục vụ," theo báo Seattle Times.--- Jeffrey Rosen, quyền Bộ Trưởng Tư Pháp trong chính phủ Trump, đã khai rằng một trong những người phụ tá của ông do Trump bổ nhiệm vào chức Trường phỏng dân sự -- Jeffrey Clark -- chính là kẻ xúi giục Bộ Tư Pháp lật ngược kết quả bầu cử để đưa Trump bám ghế.Chính Clark đã xúi giục Bộ Tư Pháp vu khống rằng bầu cử 2020 là gian lận, bất kể không có chứng cớ nào. Rosen khi như thế với Tổng Thanh Tra hôm Thứ Sáu, và khai với Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện hôm Thứ Bảy, theo báo New York Times. Rosen trước đó nói rằng, và nói cả với Trump, rằng Bộ Tư Pháp không thấy cái gì gọi là gian lận trong bầu cử 2020.---: Giới trẻ nam giới Nam Hàn ưa xài bút chì kẻ lông mày?: Một số ưa như thế. Không rõ kiểu này có sẽ được giới trẻ nam giới Việt Nam bắt chước hay không, nhưng nam giới Nam Hàn đang chú trọng làm đẹp cho lông mày của họ, theo cuộc thăm dò mới. Cuộc thăm dò cho thấy thương vụ bút chì ke lông mày và các mỹ phẩm liên hệ tới mắt cho đàn ông đang bán tăng vọt ở Nam Hàn. Khảo sát 750 đàn ông tuổi từ 20 tới 49 tuần trước cho thấy 24.3% quý ông này trước đó đã dùng dao cạo và kéo để tỉa lông mày, trong khi 16.4% đã xâm chân mày để cho lông mày trông như rậm hơn, sậm hơn, hay là wax nơi chân mày. Tại hệ thống tiệm mỹ phẩm CJ Olive Young, thương vụ bút chì kẻ lông mày nam giới bán tăng 32% trong khoảng tháng 3/2021 tới thàng 5/2021. Do vậy, các tiệm này đang khoanh riêng một khu vực cho nam giới trong tiệm. Chi tiết:---: Xin được tỏ lòng thương tiếc với một con người tài giỏi, có tâm với đất nước. Đó là nhan đề bài viết của Đoàn Bảo Châu trên Báo Tiếng Dân về một số người đáng kính tại VN.- 7-8-2021Xin được kể một “tai nạn báo chí” liên quan tới ông.Năm 2000, trước khi Bill Clinton sang Việt Nam, cô phân xã trưởng của hãng thông tấn AP của Mỹ gọi điện cho tôi hỏi có một công việc khó khăn, Châu có giúp được không?Tôi nghĩ đơn giản “khó khăn” là đi đêm, đi xa, nên chẳng suy nghĩ gì bảo: “Sure!”

Hoá ra là việc của tờ báo Orange County Register ở quận Cam, tờ báo có tiếng là chống cộng (nghe nói vậy). Lúc ấy tôi là một con vịt rất to về chính trị, đâu có để ý gì.

Tôi có nhiệm vụ chụp chân dung và dịch phỏng vấn cho ba cuộc phỏng vấn cho tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang, tướng Trần Độ và cụ Hoàng Minh Chính.

Sau này thì tôi mới biết các cụ đều là những người bất đồng chính kiến nổi tiếng và tâm, có tầm, cũng chính nhờ tai nạn nghề nghiệp mà biết tới các cụ chứ lúc ấy thì chỉ say mê nhiếp ảnh, có ảnh được dùng cho báo chí và hãng thông tấn nước ngoài là sướng rồi. Sướng không chỉ là lương cao mà còn cảm thấy vinh dự lắm, quan tâm gì tới dân chủ với nhân quyền đâu.

Tôi gọi điện cho cụ Hoàng Minh Chính thì điện thoại có tiếng lạ. Cụ bảo: “Nói nhanh lên, chúng nó (an ninh) cắt bây giờ đấy” và y như rằng, 3 lần như thế thì chúng tôi bỏ cuộc.

Cụ Trần Độ thì nhận được điện thoại bình thường, tôi không nhớ tại sao. Bước vào cổng thì đã có an ninh ở ngoài.



Đến nhà tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang thì thấy cái dây điện thoại bị cắt lủng lẳng. Tôi cũng không nhớ đã liên lạc bằng cách nào, hình như bằng điện thoại di động, tới nơi thì cũng có vài tay an ninh ngoài cổng.

Sau đó thì tôi được mời cà phê hết an ninh thành phố rồi đến an ninh của bộ. Họ hỏi gì thì tôi vô tư nói thế. Họ bảo tôi viết báo cáo. Tôi bảo tôi có làm việc cho các anh đâu mà báo cáo? Họ bảo tôi viết kiểm điểm, tôi bảo: Tôi thấy tôi chẳng làm gì sai cả, sao phải kiểm điểm, các anh hỏi gì, tôi trả lời đấy. Họ bảo kí vào cái tờ giấy họ ghi chép, tôi không kí.

Sau đấy tôi bị “cấm vận” không được chụp cho các hãng thông tấn và báo chí nước ngoài hơn một năm. Sau lại phải dùng quan hệ cũng với anh em trong ngành an ninh thì mới được tiếp tục.



Cũng nhờ vụ đấy mà năm ấy tôi luyện máy để chụp đám cưới, chụp phong cảnh thay vì chụp báo chí và cũng nhờ thế mà mới đọc mà tìm hiểu về 3 con người đáng kính ấy.

Vậy là cả 3 người đã khuất núi. Xin được nghiêng mình tỏ lòng thương tiếc và kính trọng với các ngài, những người có tâm, có tầm của đất nước.

Sau đây là điếu văn viết bởi nhà văn Phạm Ngọc Luật, đọc ở lễ tang của tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang.

***

LỄ TANG NGÀY 4-8-2019.

CHUYỆN ĐIẾU VĂN VÀ TOÀN VĂN ĐIẾU VĂN TS NGUYỄN THANH GIANG

CHUYỆN ĐIẾU VĂN: Tiến sĩ – Viện sĩ Nguyễn Thanh Giang sinh ngày 6-7-1936 tại Thanh Hóa. Anh mất lúc 4 giờ sáng 28-7 tức 26-6 Kỷ Hợi tại nhà riêng ngõ 341 đường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tang lễ được tổ chức ngày hôm nay 2-8 tại Nhà tang lễ quận Cầu Giấy.

Là người trong nhà, cùng thờ cúng nhạc phụ là nhà báo, nhà thơ Liệt sĩ Thôi Hữu, mình được gia đình giao việc viết Điếu văn. Còn nếu cơ quan họ tham gia vào thì cầm chắc đây là một “ca” khá là nan giải với họ.

Là Tiến sĩ Địa vật lý, một nhà khoa học có tài, thành danh từ nước Mỹ, anh có nhiều giao dịch khoa học từ rất sớm với Mỹ khi hai nước còn rất căng về quan hệ ngoại giao. Và đặc biệt anh lại là người kiên trì dấn thân suốt mấy chục năm không hề mệt mỏi cho tiến trình dân chủ hóa nước nhà bằng những bài chính luận với tinh thần phản biện vô cùng sắc sảo và đầy nhiệt huyết, tất cả vì Nhân dân, vì Tổ quốc. Trải qua ko ít lần gia đình bị vây bức, khám xét, cắt điện thoại, và anh Giang bị giam tù mấy năm ko án xử v.v.. thì đám tang một người như vậy chắc sẽ có không ít sự canh chừng của nhà chức trách.

Và như vậy, Điếu văn đọc ở lễ tang của anh sẽ phải viết như thế nào để không có chuyện giằng co, cự nự như đã từng như vậy ở một số đám tang. Và cũng để linh hồn một người tận hiến vì nước đến như vậy, được an yên.

Anh Giang ạ, anh và những người cùng tâm đức như anh – những người luôn nặng lòng với cơ sự, với tương lai của đất nước, hẳn biết rằng luôn có một Điếu văn khác là ngọn lửa lòng ấm nóng và đầy biết ơn của nhân dân về sự hy sinh dấn thân của các anh, ngoài cái Điếu văn mà gia đình viết và đọc trong nhà tang lễ hôm nay.

ĐIẾU VĂN ĐỌC TẠI TANG LỄ TIẾN SĨ NGUYỄN THANH GIANG

Lúc còn sống, nhất là vào những năm tháng cuối đời, ông Nguyễn Thanh Giang rất tin số phận con người là có thật. Ông cho nó đeo đẳng con người đến nỗi làm cho ta ngậm ngùi buồn tủi khôn nguôi. Ông kể, những năm tháng gần đây, giấc mơ ông thường gặp nhất là thấy mình đang ngồi trong phòng thi, giờ đã hết mà chưa làm xong bài. Thế mà ô vẫn nói, tôi cảm ơn số phận đã thử thách tôi để tôi tự biết mình chưa vượt nổi số phận nhưng đã đội được số phận để có được những gì đã có. Những gì đã có với ông, ông khẳng định nó ko nằm ngoài hai điều cốt lõi là sự tử tế và chăm chỉ. Ông còn nói: Nếu có kiếp sau, tôi xin được sống đúng như đã sống trong kiếp đời này.

Nhắc lại điều này hôm nay khi chúng ta có mặt ở đây để tiễn biệt ông, chỉ để thấy con người này tự tin và bản lĩnh biết chừng nào! Để thấy vì sao trong số gần chục đầu sách hầu hết xuất bản ở nước ngoài, cuốn ông tự in NGƯỜI ĐỘI SỐ PHẬN là Tự truyện tâm huyết nhất cuộc đời ông.

Thưa bà con và quý vị! Những mê dụ dại khôn, những biến báo lợi ích trong xã hội bây giờ, những cái đó luôn luôn nằm ngoài suy nghĩ của những trí thức thực sự dấn thân lo cho vận mệnh đất nước. Ông Nguyễn Thanh Giang là một người như vậy.

Và như vậy thì đúng là số phận. Hay nói khác đi là căn cốt con người ông đã được hình thành từ một tuổi thơ sớm mồ côi mẹ, sống lăn lóc nay đây mai đó, rồi tự nguyện xin và bộ đội trong kháng chiến 9 năm, trèo đèo lội suối dầu dãi với rừng, với địa chất lúc làm nghề và nghiên cứu khoa học ở Tổng cục Địa chất – bản đồ v.v.. tất cả đã làm nên trong một cái tên Nguyễn Thanh Giang mà lại mang danh phận của nhiều nhà. Và ngay cả với danh phận nhà thơ thì với ông, nó đúng là “Những mẩu quặng dọc đường” như tên một tập thơ mới nhất của ông. Thơ là nhật ký tâm huyết cuộc đời ông, cao thượng và phong trần, bảo thế thì lại càng rất đúng.

Có thể nói, điều an ủi lớn nhất với ông Nguyễn Thanh Giang, cả đến lúc này ông đã xuôi tay gác bút là hình ảnh ông, tên tuổi ông luôn là niềm kính trọng của gia đình, vợ con, anh em, cháu chắt, và đặc biệt là đông đảo bạn bè cùng tâm tư, cùng chí hướng.

Sự kính trọng và ngưỡng mộ ấy là xứng đáng bởi những hiểu biết sâu rộng đông tây kim cổ ông đã khéo vận dụng đưa vào trong bài viết.

Xứng đáng vì qua từng con chữ của ông, lừng lững một trái tim, một tấm lòng tất cả, tất cả vì Nhân dân, Đất nước, vì Tổ quốc, Giang sơn, vì Tự do Dân chủ.

Xứng đáng vì những phân tích, lập luận thấu tình vững lý, đầy thuyết phục.

Xứng đáng cho cả một kiểu cách văn chương, dù tự truyện hay chính luận, đã thật dễ thẩm thấu vào lòng người đọc.

Xứng đáng vì thấy hiển hiện ở ông một con người phong phú, vừa trí tuệ, bản lĩnh, tự tin, vừa nhậy cảm và giầu lòng trắc ẩn trước mọi bất hạnh của cuộc đời.

Xứng đáng vì đã toát lên một nhân cách tử tế, một sự chăm chỉ suy tư. Và cả một sức viết đến phi thường.

Sự tử tế và chăm chỉ mà ông Nguyễn Thanh Giang hay trở đi trở lại với mình, suy cho cùng đó là lẽ sống của ông. Một lẽ sống bằng thiện căn, bằng chữ tâm, đã thành đạo lý.

Vinh quang cuộc đời ông là đây!

Và cay đắng, bất an trong cuộc đời ông cũng là đây!

Không trách cứ, ông cứ an nhiên mỉm cười đi tận chót con đường cùng số phận. Đó là minh triết sống của ông Nguyễn Thanh Giang.

Chỉ có thiện căn, dung dị đến như thánh thiện, ông mới nhắn nhủ đẹp đến thế này ở cuối thiên tự truyện của ông: “Các bạn, nếu có dịp đến nghĩa trang Yên Kỳ viếng mộ người thân thì mời tiện chân ghé qua mộ tôi, số mộ 100 khu B 14 A, ko phải chỉ để an ủi vong linh tôi, mà may chăng cái sắc hoa tinh kết từ những gì tôi viết sẽ thấm vào giòng máu bạn”.

Thôi, vĩnh biệt ông. Cầu chúc cho vong hồn ông mãi mãi an yên nơi cõi miền an lạc. (Bình Luận từ Facebook)

Link: https://baotiengdan.com/2021/08/07/xin-duoc-to-long-thuong-tiec-voi-mot-con-nguoi-tai-gioi-co-tam-voi-dat-nuoc/

