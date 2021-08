Hình từ TV Bắc Hàn: trong các buổi họp 24-27/7/2021, Kim Jong Un dán băng sau gáy, nghi có bệnh. Mỹ sẵn sàng họp với Bắc Hàn vô điều kiện, mọi nơi, mọi lúc

- Kim Jong Un dán băng sau gáy, nghi có bệnh; Mỹ sẵn sàng họp với Bắc Hàn vô điều kiện, mọi nơi, mọi lúc

- SG giảm lây gần 1/2 trong 24 giờ. VN tăng tốc mua vaccine. Vắc xin ở Bình Dương nằm kho vì thiếu nhân lực. Quy Nhơn giãn cách, quan chức vẫn chơi golf. Hộ chiếu vaccine sẽ cứu du lịch? Dệt may nguy ngập. Xin hỗ trợ 465.150 lao động tự do ở SG. SG gọi cấp cứu 5.000 cú/ngày.

- Trump xin tòa tiếp tục ém hồ sơ thuế của Trump, không giao Hạ Viện: vi hiến, vi phạm quyền riêng tư

- TV Tin Lành CBN: không chích ngừa vì vaccine còn thử nghiệm, tố Biden ép chích ngừa kiểu phát xít Đức

- ban nhạc giao hưởng BSO sa thải trưởng ban sáo: không lo thổi sáo, cứ thổi thuyết âm mưu của Trump

- FDA giúp ông Bảy Đờn: sẽ công nhận đầy đủ thuốc chủng Pfizer vài tuần tới, trước Lễ Lao Động

- Biden thúc giục chích ngừa: Mỹ đang hứng chịu đại dịch trong khối dân số chưa chịu chích ngừa

- sau bầu cử 2020, người của Trump trong Bộ Tư Pháp thúc giục Bộ can thiệp về kết quả bầu cử Georgia

- Báo Salon: đêm 12/12/2020, DB tân nhiệm Lauren Boebert đưa người vô Quốc Hội xem địa hình bạo loạn?

- Minnesota: vì ủng hộ Trump, lấy gậy đánh golf tấn công và đấm 2 ông bà cụ phất cờ ủng hộ Biden

- Biden: Thống Đốc Cuomo hãy từ chức, vì Bộ Tư Pháp New York nói Cuomo có lỗi quấy rối tình dục

- Missouri: nhiều người chết vì dịch nhưng ghi chết vì lý do khác, để gia đình người chết hài lòng

- HỎI 1: Dịch COVID-19 không làm tăng rủi ro về sinh non? ĐÁP 1: Không tăng rủi ro sinh non.

- HỎI 2: Tại sao mua vaccine TQ, đắt gấp đôi AstraZeneca? ĐÁP 2: Nhà văn Lê Học Lãnh Vân trên Văn Việt thắc mắc.

QUẬN CAM (VB-4/8/2021) --- Các luật sư của cựu Tổng Thống Trump sáng Thứ Tư nộp đơn, yêu cầu một chánh án liên bang ngăn chận việc đưa hồ sơ thuế của Trumpp sang cho Ủy Ban Chuẩn Chi Hạ Viện sau khi chính phủ Biden quyết định trao hồ sơ thuế sang theo yêu cầu từ 2 năm nay của các Dân Biểu Dân Chủ.

.

Lý do luật sư của Trump đưa ra là hồ sơ thuế là thông tin riêng tư của cá nhân, công dân Trump, sẽ lộ ra vì mục tiêu chính trị, và lộ hồ sơ thuế này là vi phạm quyền riêng tư của Trump, vi phạm quyền hưởng Tu Chánh Án Thứ Nhất của Trump, và vi phạm các quyền hiến định khác.

.

Cần nhắc rằng Trump khi tranh cử Tổng Thống 2016 đã nhiều lần nói Trump sẽ trao hồ sơ thuế ra cho toàn dân Mỹ xem nếu đắc cử, nhưng rồi dìm luôn tất cả các yêu cầu xem hồ sơ thuế, trong khi Trump tự hào là người thông minh như Trump mới trốn thuế, sau khi báo New York Times tìm được một phó bản thuế của Trump, cho thấy Trump không đóng thuế trong gần 20 năm, và chỉ 2 năm 2016 và 2017 mới khai thuế, tức là khi vào Bạch Ốc, đóng thuế 750 đô/năm.

.

--- Hôm Thứ Ba, David Brody, một cựu thành viên chương trình truyền hình "Meet the Press" và là người dẫn chương trình ủng hộ Trump trên mạng TV Tin Lành Christian Broadcasting Network, nói rằng nỗ lực Biden thúc đẩy chích ngừa là độc tài y hệt Đức Quốc Xã, và chính phủ Biden đã "mắng mỏ" những người không chịu chích ngừa "là người tin thuyết âm mưu, đủ kiểu quy chụp. Nhưng sự thật là, không phải quý vị, mà chính là họ. Chính phủ có thể vi phạm nơi đây, gây rủi ro cho sức khỏe và an toàn của dân Mỹ, những người không chích vì đây là vaccine còn thử nghiệm."

.

Rồi Brody nói chiến dịch Biden đòi dân chích ngừa là nỗ lực của lò thiêu Holocaust đã làm chết tập thể 6 triệu dân Do Thái: "Chính The Nuremberg Code nhấn mạnh rằng người dân không thể bị ép thử nghiệm thuốc mà không có đồng thuận toàn tâm, toàn ý. Quan tâm nơi đây là, chữ 'Nuremberg Code' xuất phát từ Đức năm 1947 sau phiên tòa Nuremberg Trial, nơi các bác sĩ phát xít khai là vô tội khi bị truy tố thử nghiệm y khoa bất nhân trong các trại tù thời phát xít Đức."

Dĩ nhiên, mục sư đã chụp mũ Biden oan ức, vì Biden không cưỡng ép mà chỉ năn nỉ, và vaccine không phải thử nghiệm mà thời kỳ thử nghiệm qua lâu rồi.

.

--- Báo Salon thắc mắc: Chị làm gì trong bóng đêm vài tuần trước ngày bạo loạn? Có phải chị đưa trinh sát bạo loạn vào xem tòa nhà Quốc Hội? Vào đêm 12/12/2020, tức là một ngày trước cuộc biểu tình ủng hộ Trump đầu tiên ở thủ đô và là 3 tuần trước ngày bạo loạn 6/1/2021, nhiều vị khách được Lauren Boebert (lúc đó mới đắc cử Dân Biểu, nhưng chưa tuyên thệ) dẫn đi xem nhiều nơi trong tòa nhà Quốc Hội.

.

Chuyến đi đó vi phạm nội quy. Không rõ ai cho phép, vì lúc đó Boebert chưa phải là Dân biểu và chưa chính thức là gì ở thủ đô. Kỳ lạ nữa: lúc đó là đêm Thứ Bảy, thì khu vực tòa nhà Quốc Hội đóng cửa. Sau ngày bạo loạn 6/1/2021, chị Boebert (bây giờ là Dân Biểu, đã tuyên thệ nhậm chức) thanh minh thanh nga rằng đó không phải là chuyến đi do thám địa hình tòa nhà Quốc Hội, vì đó là người trong gia đình của chị.

.

Nhưng tại sao đi xem tòa nhà Quốc Hội ban đêm? Bởi vì nội quy đi quan sát tòa nhà Quốc Hội phải là ngày thường (không cuối tuần) và từ 9 giờ sáng tới 3 giờ chiều, và tất cả những người xin thăm tòa nhà đều phải ký giấy miễn trách nhiệm (liability waivers), và ngườid ẫn đi phải là hướng dẫn viên chínht hức của Quốc Hội,c hứ không phải cảnh sát Quốc Hội như chuyến đi đêm của chị Boebert.

.

Người ta ghi nhận DB Boebert và mẹ có tham dự cuộc biểu tình trước bạo loạn 6/1/2021 vào lúc 8:15 a.m., chụp hình với nhiều quan chức Cộng Hòa trong cuộc biểu tình buổi sáng. Vào lúc 8:30 a.m., Boebert phóng tweet, "Today is 1776" (Hôm nay là 1776). Ghi nhận: 1776 là năm Mỹ tuyên bố độc lập, tách khỏi Anh quốc. Vài giờ sau, đoàn người biểu tình theo lời Trump kêu gọi, tiến về tấn công tòa nhà Quốc Hội, và tràn ngập tòa nhà Quốc Hội vào buổi chiều. Về sau, DB Boebert nói rằng mẹ của bà không hề dự bạo loạn 6/1/2021, mà ngồi với bà ẩn trong văn phòng dân biểu cho tới khi xong. Bây giờ, thì không ai muốn dính vào cái hào quang 1776 nữa.

.

--- Thổi sáo, thì cứ thổi sáo, chớ đừng thổi thuyết âm mưu của Trump. Hôm Thứ Tư, CBS News loan tin rằng ban nhạc giao hưởng Baltimore Symphony Orchestra đã sa thải Emily Skala, người giữ cương vị trưởng nhóm thổi sáo (principal flutist) trong hơn 3 thập niên, sau khi chị này liên tục thổi thuyết âm mưu lên mạng xá hội.

.

Peter Kjome, Hội trưởng BSO, giải thích rằng BSO phải sa thải chị Emily Skala theo đúng quy trình đã ký trong một thỏa ước với Hội Nhạc Sĩ Baltimore (Musicians' Association of Metropolitan Baltimore), vì trong vài tháng qua chị Skala liên tục vi phạm những điều mà nội quy BSO đưa ra, đạ bị phạt, đạ bị nhắc nhở, và lại tái phạm.

.

Bản văn sa thải viết rằng Skala đưa ra thuyết âm mưu về thuốc chích ngừa COVID-19, đưa ra các thuyết âm mưu về bầuc ử 2020, nói rằng vi khuẩn làm từ phòng thí nghiệm ở North Carolina rồi bán sang phòng thí nghiệm Wuhan, TQ, nơi cấy sang 1 ngôi chợ thú vật.

.

Chị Skala thú nhận rằng chị không mang khẩu trang khi vào nơi làm việc để nộp mẫu thuế, tố cáo BSO vi phạm quyến hiến định của chị và "gây nhiều tội hình sự chống lại chị," theo báo Baltimore Sun.

.

--- Có vẻ như FDA sẽ giúp ông Bảy Đờn bằng cách mới: công nhận đầy đủ thuốc chủng ngừa Pfizer vài tuần tới. Thuốc này trước giờ được chích theo thủ tục khẩn cấp, chưa phải thủ tục hoàn tất đầy đủ quy trình thử nghiệm. Báo New York Times viết rằng, sở FDA dự kiến trước Lễ Lao Động sẽ công nhận thuốc này hoàn toàn đầy đủ, không còn ngờ vực gì nữa.

.

Có khoảng 70% người thành niên Mỹ đã chích ít nhất 1 mũi ngừa COVID-19, và FDA hỵ vọng công nhận xong sẽ thêm nhiều người chích ngừa. Trong những người do dự vì chích ngừa, thăm dò cho thấy 3/10 người chưa chích sẽ đi chích ngừa, nếu FDA công nhận hoàn toàn theo thủ tục đầy đủ.

.

--- Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un sức khỏe có vẻ không ổn định: người ta đồn nhau sau khi thấy một miếng băng dán sau gáy họ Kim. Hình lấy từ đoạn phim truyền hình trong bản tin Bắc Hàn, trong hội nghị quân sự tổ chức các ngày 24 tới 27/7/2021, theo tin NK News.

.

Các nhà quan sát nói rằng nhiều hình chụp lại từ TV cho thấy miếng băng dán, có vẻ như hình chữ nhật hay hình bầu dục, màu sậm có thể là màu nâu hay xám-nâu, dán phía sau gáy Kim. Hình ảnh mờ, nên không rõ băng dán đó là loại nào, có phải Tây Y hay Đông Y.



.

Trong khi đó, trong buổi họp báo ngày 3/8/2021, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price tái khẳng định đề nghị của Hoa Kỳ về việc đối thoại với Bắc Hàn vô điều kiện, bất cứ lúc nào, bất kỳ hình thức nào vẫn còn hiệu lực. Price tiết lộ đã tiếp xúc với Bắc Hàn, song chưa có thông tin gì mới. Price một lần nữa nhấn mạnh lập trường ủng hộ đối thoại liên Triều và hoan nghênh hai miền Nam-Bắc Bắc Hàn khôi phục đường dây liên lạc chung.

.

Phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ được phân tích là nhằm lặp lại lập trường nguyên tắc của chính quyền Tổng thống Joe Biden về việc tìm kiếm cách tiếp cận ngoại giao một cách “thực tiễn” đối với Bắc Hàn; đồng thời nhấn mạnh rằng quả bóng giờ đây đang trên sân của Bắc Hàn.

.

Trong chuyến thăm Nam Hàn tháng 6/2021, Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Hàn thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim cho biết sẵn sàng gặp gỡ đại diện Bắc Hàn vô điều kiện, mọi lúc, mọi nơi; hối thúc Bắc Hàn có phản ứng tích cực. Trong khi đó, Bắc Hàn đang gây sức ép buộc Nam Hàn thay đổi kế hoạch tập trận chung liên quân Hàn-Mỹ trong tháng 8 trong bối cảnh hai miền Nam-Bắc khôi phục lại đường dây liên lạc liên Triều, đẩy cao kỳ vọng về việc nối lại quan hệ song phương cũng như đối thoại Mỹ-Triều.

.

--- Tin COVID-19 theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong ngày 04/8 ghi nhận 7.623 ca nhiễm mới (giảm 754 ca so với hôm qua), trong đó 05 ca nhập cảnh và 7.618 ca ghi nhận trong nước TP. Sài Gòn (3.300-giảm gần 1/2 so với hôm 3/8), Bình Dương (2.143), Long An (427), Đồng Nai (389), Tây Ninh (194), Bình Thuận (161), Đồng Tháp (156), Cần Thơ (150), Khánh Hòa (150), Đà Nẵng (93), Phú Yên (61), Vĩnh Long (60), Sóc Trăng (49), Ninh Thuận (29), An Giang (24), Bến Tre (24); Hà Nội (24), Bình Định (23), Thừa Thiên Huế (19), Thanh Hóa (17), Quảng Ngãi (15), Đắk Lắk (15), Hà Tĩnh (14), Hậu Giang (10), Quảng Nam (10), Gia Lai (10), Nghệ An (6), Bình Phước (6), Bạc Liêu (5), Đắk Nông (5), Quảng Bình (5), Hải Dương (4), Hưng Yên (3), Quảng Trị (3), Kon Tum (2), Sơn La (2), Lào Cai (2), Bắc Ninh (2), Lâm Đồng (1), Lạng Sơn (1), Yên Bái (1), Vĩnh Phúc (1), Nam Định (1), Hà Giang (1) trong đó có 1.865 ca trong cộng đồng.

.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến chiều ngày 04/8, Việt Nam có 177.813 ca nhiễm trong đó có 2.329 ca nhập cảnh và 175.484 ca mắc trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 173.914 ca, trong đó có 51.558 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

.

SG gọi cấp cứu 5.000 cú/ngày. Số lượng ca bệnh cần hỗ trợ trong cộng đồng ngày càng lớn, Trung tâm Cấp cứu 115, TPHCM đang phải hoạt động với công suất gấp 10 lần so với thời điểm bình thường. Trung bình mỗi ngày, trung tâm đang tiếp nhận hơn 5.000 cuộc gọi từ thân nhân và người bệnh mắc COVID-19.

.

Xin hỗ trợ 465.150 lao động tự do ở SG. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TPHCM vừa chính thức đề xuất UBND TPHCM xem xét hỗ trợ lao động tự do nằm ngoài 6 nhóm hỗ trợ đã nêu trong Nghị quyết 09 của HĐND TPHCM. Sở đề xuất hỗ trợ thêm lao động tự do thuộc 5 nhóm công việc: Bảo mẫu, quét dọn, giúp việc gia đình thuê; bảo vệ, giữ xe, rửa xe thuê; sửa xe, vá xe nhỏ lẻ; bán báo dạo, đánh giày; hoặc công việc có tính chất tương tự. Điều kiện hỗ trợ là các đối tượng trên mất việc làm, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp hơn 4 triệu đồng/tháng, cư trú tại TPHCM. Số người dự kiến hỗ trợ là 465.150 người với tổng kinh phí trên 465 tỉ đồng (1 triệu đồng/người).

.

Tăng tốc mua vaccine. Bộ Y tế cho biết Việt Nam đã ký hợp đồng mua 31 triệu liều vắc-xin Covid-19 của Pfizer và đang làm thủ tục mua thêm 20 triệu liều. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long vừa có cuộc trao đổi với đại diện Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Mỹ. Bộ trưởng Y tế cảm ơn Mỹ đã viện trợ cho Việt Nam trang thiết bị, ngân sách và hơn 5 triệu liều vắc-xin Moderna qua cơ chế COVAX. Tuy nhiên, dịch Covid-19 tại Việt Nam vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp với khả năng lây lan nhanh và mạnh của biến thể Delta, vì vậy rất cần thêm nguồn cung ứng vắc-xin Covid-19.

.

Khánh Hòa giãn cách. Ban đầu là Nha Trang, bây giờ toàn tỉnh. UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn khẩn báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 và Bộ Y tế về việc tỉnh sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên địa bàn toàn tỉnh kể từ 0 giờ ngày 6-8.

.

Vắc xin ở Bình Dương đang nằm trong kho vì thiếu nhân lực. Với 311.000 liều vắc xin được Bộ Y tế phân bổ, Bình Dương hiện mới chỉ tiêm cho khoảng 88.500 người, trong đó chỉ có hơn 7.400 người được tiêm đủ cả hai mũi. Lý do triển khai tiêm vắc xin chậm của tỉnh này vì thiếu nhân lực. Như vậy, hiện Bình Dương đang “tồn kho” đến hơn 2/3 lượng vắc xin được phân bổ vì tốc độ tiêm vắc xin rất thấp so với nhu cầu cấp bách và kế hoạch đề ra của địa phương này.

.

Bình Dương cho biết ​thượng tá Phan Minh Phương (53 tuổi, trưởng Phòng an ninh đối nội Công an tỉnh Bình Dương) được xác định mắc COVID-19 từ ngày 23-7 khi xét nghiệm tại bệnh xá của cơ quan. Ông Phương được đưa đi cách ly điều trị ở bệnh viện dã chiến tại Đại học Quốc gia TP.HCM (thành phố Dĩ An, Bình Dương). Ngày 2-8, ông được chuyển tới bệnh viện dã chiến tại phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên. Hôm nay 4-8, ông tử vong.

.

Nhịn đói 3 ngày lái xe máy nghìn km về quê, người đàn ông kiệt sức gục bên đường. Do chạy từ miền Nam về quê tránh dịch, khi đến tại Hà Tĩnh, người đàn ông ngất xỉu bên vệ đường vì 3 ngày không ăn gì. Chiều 4/8, lãnh đạo UBND xã Nam Điền, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, hôm qua, một người đàn ông chạy xe máy từ miền Nam về Thanh Hóa, khi qua địa bàn bị ngất xỉu bên đường. Phát hiện sự việc, ngành y tế, công an đã đến hiện trường kiểm tra sức khỏe và hỗ trợ đồ ăn cho công dân.

.

Hà Nội từ thiện

Quy Nhơn

Dệt may nguy ngập

Hộ chiếu vaccine sẽ cứu du lịch?

đề xuất ưu tiên tiêm phòng cho 100.000 cư dân của Phú Quốc

: 100 tài xế ở các tỉnh, thành nhận chở bệnh nhân miễn phí. Không quản ngại đường sá xa xôi, các tài xế của nhóm 'Những chuyến xe yêu thương' giúp hàng chục bệnh nhân về nhà mỗi ngày. Chia sẻ với Zing, anh Bình Minh cho biết anh cùng vợ lập nhóm “Những chuyến xe yêu thương” vào tháng 6/2020, xuất phát từ mong muốn làm việc thiện nguyện. Đến nay, nhóm có khoảng 100 thành viên ở nhiều tỉnh, thành khác nhau. Đối tượng ưu tiên của nhóm là bệnh nhân ngoại tỉnh có hoàn cảnh khó khăn, điều trị lâu ngày trong các bệnh viện ở Hà Nội như Bệnh viện Nhi Trung ương hay Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Họ là những người kiệt quệ về sức khỏe, tinh thần lẫn kinh tế. Hơn 1 năm qua, các thành viên hoạt động đều đặn, dựa trên sự nhiệt tình và cái tâm của mỗi người.: Đang dịch, giám đốc Sở, cục phó Cục Thuế tỉnh vẫn đi đánh golf và tiếp xúc với F0. Ngày 4-8, Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) có báo cáo nhanh về việc 4 người tiếp xúc với F0 trong khi đánh golf tại một khu du lịch ở Quy Nhơn. Trong đó có giám đốc Sở Du lịch tỉnh. Trong khi đó, ông Ngô Hoàng Nam - chủ tịch UBND TP Quy Nhơn - cho hay thời gian qua thành phố đã có thông báo tạm dừng tất cả hoạt động văn hóa, thể dục thể thao (trong đó có golf) để phòng chống dịch.. Các doanh nghiệp dệt may đang đối mặt nỗi lo xuất khẩu sẽ giảm trong các tháng cuối năm, thậm chí "đứt" đơn hàng khi đối tác tìm kiếm thị trường khác. Có đơn hàng tới hết tháng 12 nhưng dịch bệnh khiến nguyên liệu về chậm, giá tăng, chi phí logistics tăng... khiến Công ty cổ phần Tập đoàn Gia Định gặp nhiều khó khăn. Lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết, nếu dịch bệnh kéo dài, đơn hàng sẽ không thực hiện được, hoặc chậm trễ, khách hàng sẽ cắt đơn hàng.Nhiều chuyên gia dự báo bất động sản nghỉ dưỡng chỉ còn một kỳ vọng lách qua khe cửa thoát hiểm bằng chiến dịch vaccine thần tốc và áp dụng hộ chiếu vaccine để phục hồi thị trường đang khủng hoảng trầm trọng. Tại Việt Nam, Phú Quốc đang được đề xuất là địa điểm đầu tiên thực hiện thí điểm chương trình đón khách quốc tế. Theo chương trình thử nghiệm này, khách du lịch có thể đến Phú Quốc thông qua các chuyến bay thuê bao (charter flight) và sẽ lưu trú tại các khu nghỉ dưỡng tách biệt với các hạn chế về mặt di chuyển. Hiện tại, chính quyền địa phương mong muốn khởi động kế hoạch thí điểm này với thị trường du khách Nga trước khi chào đón du khách quốc tế từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác như Hàn Quốc và Đài Loan. Để thực hiện chương trình này, chính quyền địa phương--- Tổng thống Joe Biden hôm Thứ Ba nói rằng đất nước đang phải hứng chịu đại dịch của những người không tiêm chủng, và đưa ra so sánh rằng các trường hợp trúng dịch COVID-19 đang lây lan nhanh chóng trong khối dân số không tiêm chủng y hệt như cháy rừng.Biden ghi nhận rằng những người Mỹ được tiêm phòng đầy đủ rất ít có khả năng bị nhiễm vi khuẩn đại dịch, tuy nhiên, khi nhiễm dương tính, họ không có triệu chứng và "hầu như không bao giờ" phải nhập viện. Thêm nữa, Tổng thống Biden kêu gọi các thống đốc các tiểu bang đừng cản trở việc tiêm chủng, và đừng ngăn cản người dân "muốn làm điều đúng đắn".--- Các email mới được tiết lộ cho thấy một quan chức Bộ Tư pháp do cựu Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm đã cố gắng thúc giục bộ can thiệp vào tiến trình chứng nhận của Georgia về kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.

ABC News đưa tin rằng Jeffrey Clark, cựu quyền Giám đốc Sở dân sự của Bộ Tư Pháp, đã gửi một bản thảo một lá thư, trong đó Bộ sẽ chính thức kêu gọi Thống đốc Cộng Hòa của Georgia triệu tập một phiên họp đặc biệt để điều tra về "những bất thường" trong cuộc bỏ phiếu năm 2020.

.

"Bộ Tư pháp đang điều tra về nhiều bất thường khác nhau trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020", dự thảo lá thư của Clark viết. Yêu cầu gửi bức thư của Clark cuối cùng đã bị Bộ trưởng Tư pháp đương nhiệm lúc đó là Jeffrey Rosen và quyền Thứ Trưởng Tư Pháp Richard Donoghue từ chối.

.

Tuy nhiên, bức thư dự thảo chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý từ các nhà điều tra quốc hội, đặc biệt là vì nó được đưa ra sau khi cựu Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr thừa nhận rằng Bộ Tư Pháp không tìm thấy bằng chứng về cái gọi là gian lận bầu cử trên diện rộng.

.

--- Một người ủng hộ Donald Trump từ Minnesota sẽ bị cấm bỏ phiếu trong 5 năm, sau khi anh này thú nhận đã tấn công một cặp vợ chồng già bằng gậy đánh golf, và đấm vào đầu người đàn ông 80 tuổi, vì họ phất 1 biểu ngữ chống Trump trên một góc phố vài ngày sau cuộc bầu cử tháng 11.

.

Mark A. Ulsaker, 51 tuổi, cư dân Lino Lakes, đã nhận tội đối với 2 tội hình sự đe dọa bạo lực liên quan đến vụ bạo hành vào ngày 8/11/2021, theo tờ Star Tribune đưa tin. Ngoài việc mất quyền bầu cử trong 5 năm, Ulsaker còn bị kết án 5 năm quản chế và 100 giờ phục vụ cộng đồng, đồng thời bị cấm sở hữu súng. Bản án này có nghĩa là Ulsaker sẽ không thể bỏ phiếu cho Trump nếu Trump tái tranh cử vào năm 2024.

.

Năm ngày sau chiến thắng của Biden, Ulsaker được kể là đã đến cạnh cặp vợ chồng già, 80 và 78 tuổi, trong chiếc xe pickup của y rồi la hét thô tục với họ, cảnh sát cho biết. Sau đó, hung thủ đi tới từ phía sau hai vị cao niên và bắt đầu vung gậy đánh golf vào đầu họ, trước khi đấm vào đầu người đàn ông.

.

--- Cả hai Thượng nghị sĩ liên bang của New York đều kêu gọi Thống đốc Andrew Cuomo từ chức trong khi bị cáo buộc quấy rối tình dục nhiều tháng trước. Sau khi Letitia James, Bộ Trưởng Tư Pháp của tiểu bang [New York], công bố kết quả điều tra hôm Thứ Ba, họ đã lôi cuốn thêm hàng chục dân cử Dân Chủ cùng kêu gọi Cuomo từ chức — Tổng thống Biden cũng kêu gọi như thế.

.

Tổng thống Biden, người đã nói vào tháng 3/2021 rằng Cuomo nên từ chức và có thể phải đối mặt với truy tố nếu các cáo buộc quấy rối tình dục được xác nhận, hôm Thứ Ba cho biết Thống Đốc Cuomo (Dân Chủ) nên từ chức, theo báo The Hill. Cuộc điều tra của James kết luận rằng Cuomo đã quấy rối tình dục 11 công chức tiểu bang, tạo ra một "môi trường làm việc căng thẳng., và đã trả thù ít nhất một trong những người tố cáo. Thống đốc Cuomo phủ nhận những kết quả điều tra do James đưa ra.

.

--- Chết vì dịch, nhưng khai chết vì lý do khác. Đó là chuyện xảy ra ở Missouri. Một giảo nghiệm viên ở một quận nơi tiểu bang Missouri đã thừa nhận loại bỏ COVID-19 là nguyên nhân gây tử vong trên ít nhất nửa tá giấy chứng tử, theo báo Kansas City Star đưa tin. Lý do vì gia đình không muốn ghi lý do buồn như thế.

.

Brian Hayes, giảo nghiệm viên quận Macon, thú nhận với báo này, “Rất nhiều gia đình đã thất vọng. Họ không muốn có chữ COVID trên giấy chứng tử. Tôi đã làm những gì để hài lòng gia đình người chết." Do vậy, việc này đã làm giảm số người chết vì dịch COVID-19 của quận, từ đó ảnh hưởng đến các số liệu trên toàn tiểu bang.

.

--- HỎI 1: Dịch COVID-19 không làm tăng rủi ro về sinh non?

.

ĐÁP 1: Không tăng rủi ro sinh non. Bản tin HealthDay News ghi nhận như thế. Trong một dấu hiệu cho thấy đại dịch có thể đã tránh gây nguy hiểm cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh của họ, một nghiên cứu mới của Canada cho thấy không có sự gia tăng các ca sinh non hoặc thai chết lưu trong năm đầu tiên của đại dịch. Một số nghiên cứu cho thấy tỷ lệ sinh non ở các quốc gia như Hòa Lan, Ireland và Hoa Kỳ đã giảm trong thời kỳ đại dịch, trong khi tỷ lệ thai chết lưu gia tăng và dao động trong tỷ lệ sinh non khác nhau ở Anh, Ý, Ấn Độ và các quốc gia khác. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu đó là quy mô nhỏ, theo các nhà nghiên cứu lưu ý.

Để có một bức tranh rõ ràng hơn, nhóm nghiên cứu đã phân tích các ca sinh ở tỉnh Ontario (Canada) từ năm 2002 đến năm 2019, và trong thời gian xảy ra đại dịch, từ tháng 1/2020 đến tháng 12/2020. Tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Prakesh Shah, bác sĩ nhi khoa tại Sinai Health, Toronto, cho biết: “Chúng tôi không tìm thấy sự thay đổi bất thường nào về tỷ lệ sinh non hoặc thai chết lưu trong thời kỳ đại dịch."

Vì các biện pháp an toàn liên quan đến đại dịch và việc tuân thủ quy định an toàn có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ sinh non ở các cơ sở khác nhau, Shah và các đồng nghiệp đã kiểm tra kết quả sinh tại các đơn vị y tế công cộng nơi tỷ lệ lây nhiễm cao hơn. Họ cũng so sánh tỷ lệ sinh ở thành thị và nông thôn, và tại các khu phố có mức thu nhập trung bình khác nhau. Kết luận: dịch không làm tăng rủi ro sinh non. Chi tiết:

--- HỎI 2: Tại sao mua vaccine TQ, đắt gấp đôi AstraZeneca?

.

ĐÁP 2: Nhà văn Lê Học Lãnh Vân trên Văn Việt thắc mắc. Bài viết nêu lên nhiều suy nghĩ.

.

SUY NGHĨ VỀ MỘT MÓN QUÀ VẮC-XIN

Lê Học Lãnh Vân, vanviet.info



1) Nhà tài trợ là Vạn Thịnh Phát. Đây là công ty rất mực giàu có và sở hữu nhiều mảnh đất vàng tại trung tâm Sài Gòn. Giàu có thì đương nhiên có quan hệ lớn, cách đây gần chục năm tên tuổi Vạn Thịnh Phát được đề cập ồn ào trên truyền thông vì có mối quan hệ với lãnh đạo cao cấp thành phố Sài Gòn và với giới tài phiệt địa ốc Trung Quốc.

Trong cơn dịch Covid-19, Vạn Thịnh Phát đã ủng hộ xây bệnh viện dã chiến, ủng hộ máy trợ thở, dành toà nhà Thuận Kiều làm bệnh viện dã chiến 1.000 giường… Nay Vạn Thịnh Phát có lòng tài trợ vắc-xin thì tui, một người Sài Gòn, xin thiệt lòng trân trọng cám ơn!



2) Món quà Vạn Thịnh Phát tặng là vắc-xin Trung Quốc, do công ty SINOPHARM sản xuất. Là loại vắc-xin bất hoạt ngừa Covid-19, dòng vắc-xin này được Sinopharm sản xuất nhiều loại có tên khác nhau. Trong số các sản phẩm, loại Sinopharn Beijing nằm trong danh sách của WHO. Tuy nhiên, chưa có loại vắc-xin nào do Sinopharm sản xuất được Hoa Kỳ cấp phép. (https://covid19.trackvaccines.org/country/china)

Số tiền Vạn Thịnh Phát bỏ ra theo một tài liệu trên mạng là 45.000.000 đô-la Mỹ, nếu con số đó chính xác, số tiền đó có thể mua được vắc-xin AstraZeneca với số liều nhiều hơn gần gấp đôi vì giá FOB của một liều AstraZenaca là 4-4.2 đô-la Mỹ, giá FOB nghĩa là giá xuất xưởng! (https://www.theweek.co.uk/951750/what-do-covid-vaccines-cost-who-pays-what).

3) Nhiều bạn bè không chịu chích vắc-xin này nên phân vân. Các bạn tui phần lớn thuộc lãnh vực giáo dục, y tế, báo chí… Tui cũng hỏi công nhân một số công ty nhỏ (dưới 20 nhân viên), họ cũng không chịu. Lần đầu thành phố tổ chức chích ngừa cho công nhân khu công nghiệp Lê Minh Xuân, 80% công nhân công ty tui nói “con xin phép chú, tới nơi thấy vắc-xin Tàu là con đi ra”.

- Tại sao con không chịu chích?

- Cái nào tốt mình xài. Mà nghe nhiều người nói vắc-xin Tàu không tốt. Con sợ lắm.

Mấy người bạn khoa học của tui, trong và ngoài nước, người Việt lẫn người Tây, ngán vắc-xin Tàu vì thấy khi nghiên cứu vắc-xin, các nhà nghiên cứu Tàu ít công bố trên các tạp chí khoa học lớn. Do đó họ e ngại tính chính xác của các số liệu tuyên bố ra! Ngoài ra, lại có kinh nghiệm của một số nước dùng vắc-xin Tàu mà hiệu quả không như mong muốn. Lại nữa, các quốc gia phương Tây không công nhận “hộ chiếu vắc-xin” nếu chích vắc-xin Tàu, do đó người chích vắc-xin Tàu rồi muốn qua nước khác vẫn phải chích lại vắc-xin khác…



4) Dù vì lý do khoa học, sự thuận tiện hay lý do tâm lý, không ít người trong xã hội không thích vắc-xin Tàu, tuyên bố thẳng thừng không chích.

Vấn đề đã bước sang lãnh vực quản lý xã hội. Lòng dân đã không thích. Nhiều người không thích. Điều này đã được thể hiện từ lâu lẽ ra người có trách nhiệm phải biết và tôn trọng. Đây là cảm xúc cộng đồng, nói tới cảm xúc cộng đồng là phải nói tới thăm dò ý kiến, dư luận. Cảm xúc cộng đồng là điều mà sự biến chuyển cần thời gian, cần thảo luận, thuyết phục, hành động, thái độ thể hiện. Trước mắt, cảm xúc cộng đồng phải được tôn trọng, kinh nghiệm quản trị xã hội cho thấy áp chế cảm xúc cộng đồng là gây mầm mống bất mãn và xung đột xã hội lâu dài.

Lẽ ra người có trách nhiệm, trong khi trân trọng với thiện ý của Vạn Thịnh Phát, nhờ họ dùng số tiền đó hỗ trợ mua loại vắc-xin khác, hay hỗ trợ cho các mục khác của ngành y tế… Tấm lòng tốt của Văn Thịnh Phát được ghi nhận mà sự thuận hoà và hợp tác trong xã hội giữa dân chúng và giới có thẩm quyền được nâng cao. Trong hoàn cảnh hiện nay, đây là điều rất cần thiết…



5) Người Sài Gòn, “Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương MTTQ VN TP và Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, đến nay đã có 105 tập thể, doanh nghiệp, cá nhân tại TP.HCM đăng ký đóng góp hơn 2.293 tỉ đồng ủng hộ công tác mua vắc xin phòng COVID-19.” (Tuổi Trẻ online, 17/7/2021) Số tiền đủ sức mua khoảng 24.000.000 liều AstraZeneca. Nói vậy để thấy tấm lòng trượng nghĩa hồn nhiên, bất vụ lợi của Sài Gòn. Đóng góp vậy, nhưng người Sài Gòn thấy tấm lòng bị coi nhẹ, mong muốn không chích vắc-xin Tàu không được tôn trọng. Nói thẳng ra, người Sài Gòn cảm thấy mình bị xúc phạm, và cảm nhận đó chính đáng nếu xét phần đóng góp của họ.

Tấm lòng Sài Gòn là điều người có trách nhiệm phải thấy, phải trân trọng. Và phải thấy rằng để nuôi dưỡng tấm lòng đó cần trân trọng nó, ít nhất không để Sài Gòn cảm thấy bị xúc phạm. Sài Gòn không cần đặc quyền đặc lợi, không cần một ưu đãi bất công nào, chỉ cần được tôn trọng trong công bình.

Trong khi đó, Vạn Thịnh Phát, trong khi tặng người Sài Gòn vắc-xin Tàu, lại sắp xếp để nhân viên mình được chích ngừa bằng vắc-xin AstraZeneca! Dù cám ơn sự giúp đỡ của Vạn Thịnh Phát, tôi cảm thấy phần nào bị sốc và tự hỏi phải chăng hoạt động liên lạc đối ngoại (ER, External Relations) của Vạn Thịnh Phát có vấn đề! Thật là thêm dầu vào lửa!

Và trong khi Tp Hồ Chí Minh đã dự tính bắt đầu chích Sinopharm, đọc một bản tin biết rằng “Từ 27.7, toàn bộ các phường, xã trên địa bàn Hà Nội bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 (https://thanhnien.vn/covid-19/) lớn nhất lịch sử cho hơn 5 triệu dân, bao gồm 3 loại vắc xin gồm AstraZeneca, Pfizer và Moderna” (Thanh Niên, ngày 28/7/2021, THỜI SỰ).

Tôi tin rằng Sài Gòn không ganh tị. Sài Gòn mừng cho Hà Nội hay bất kỳ địa phương nào khác được tiêm vắc-xin tốt và tin cậy, nhưng Sài Gòn không thể không ngó lại phận mình! Bài viết này e ngại những sự việc như thế khiến sự công bình không được cộng đồng cảm nhận và tiếp theo đó có thể là những phản ứng không hay…





Ngày 01 tháng 8 năm 2021



