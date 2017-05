Seattle: Trang Nghiêm Mừng Phật Đản Tại Chùa Cổ Lâm

HT Thích Nguyên An,Viện chủ Chùa Cổ Lâm đọc diễn văn khai mạc và ban đạo từ về Lễ Phật Đản.- Ảnh/Huỳnh Bình

Quang Cảnh Lễ Phật Đản chùa Cổ Lâm. Ảnh/Huỳnh Bình

Quang Cảnh Lễ Phật Đản chùa Cổ Lâm. Ảnh/Huỳnh Bình

Seattle/WA.-Nhằm kỷ niệm ngày Đức Từ Phụ đản sanh, hòa cùng niềm vui chung của người con Phật khắp nơi trên hoàn vũ. Cộng Đồng Phật Giáo chùa Cổ Lâm đã long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2561 diễn ra trong 2 ngày:Thư sáu ngày 12 tháng 5 năm 2017 (nhằm ngày 17 tháng 4 năm Đinh Dậu) lúc 7 giờ tối: tụng kinh và thuyết pháp.Thứ Bảy ngày 13 tháng 5 năm 2017 (nhằm ngày 18 tháng 18 tháng 4 năm Đinh Dậu) buổi lễ lúc 10 giờ sáng tại Lễ đài khuôn viên Chùa Cổ Lâm, số 3503 S. Graham St, Seattle, WA 98118.Hanh nguyện cao siêu của Đức Từ Phụ đã cứu khổ, cứu nạn đô chúng sinh thoát khỏi cảnh đêm dài tăm tối của vô minh đế tiến tới chân thiện mỹ.Đại lễ Phật Đản được chứng minh và thuyết gỉảng về ý nghĩa ngày Phật Đản của Chư Tôn Đức.Rất đông quý Chư, Tôn, Đức Tăng Ni, quý phật tử và quý đồng hương các nơi về tham dự. Về cơ quan truyền thông báo chí gồm có Việt Báo Miền Nam, Saigon Nhỏ, Ngươì Việt Ngày Nay và Saigon HD Radio.Buổi lễ chính thức diễ ra lúc 3 giơ30 chiều cùng ngày sau phần Văn nghệ mừng ngày Phật Đản,tiếp đó làm lễ chào Quốc kỳ và Phật giáo kỳ cùng giới thiệu thành phần quan khách tham dự buổi lễ.HT Thích Nguiyên An, Viện Chủ chùa Cổ Lâm đọc diễn văn khai mac và ban đạo từ về Lễ Phật Đản không ngoài mục đích tôn vinh công đức và đạo hạnh vô cùng lớn lao của Đức Thế Tôn đã cứu nhân loại ra khỏi bể trầm luân khổ ải để tiến tới Chân Thiện Mỹ hầu sống một cuộc đời đạo hạnh đầy ý nghĩa hơn ý.Sau đó gia đình Phật Tử Liễu Quán vũ khúc dâng hoa cúng Phật mừng ngày Phật Đản và Chư, Tôn, Đúc Tăng Ni cùng Phật tử thực hiện nghi lễ Phật Đản và lễtắm Phật như thông lệ hàng năm..Một chương trình vãn nghệ thật đăc sắc mừng ngày Phật Đản gồm MC Việt Thảo và các Ca sĩ nổi tiếng như: Đặng Vũ, Hương Thủy, Nguyễn Huy, Thuý Hằng, Hồ Thiên Trâm, Như Thảo, Trần Nguyên và ban nhạc Thung Lũng Xanh phối hơp với các ca sĩ quen thuộcc địa phương và đoàn múa thuôc gia đình Phật tử Liễu Quán đảm trách.khiến không khí buổi lễ Phật Đản thật vui tươi và sống động từ đầu đến cuối chương trinh.Đặc biệt Chùa Cổ Lâm năm nay, sẽ tổ chức ngày Tịnh nghiệp: “AN CƯ KIẾT HẠ” diễn ra từ ngày 22/7/2017 đến ngày 30/7/2017. Mỗi đêm đều có tụng kinh và thuyết giảng Phật Pháp cho quý Thiện nam. tín nữ trong mùa An cư. Kính mong quý Phật tử và đồng hương vui lòng bớt chút thì giờ quý báu đến tham dư đông đảo để cho tâm thân An lạc.Buổi lễ thành công tốt đẹp và chương trình ca nhạc đặc sắc mừng ngày Phật Đản kéo dài tới 8 giờ tối cùng ngày mới chấm dứt, mọi người hoan hỷ ra về sau khi được thưởng thức bữa cơm chay đạm bạc do Ban Trai soạn chùa khoản đãi. Ảnh/Bình Huỳnh