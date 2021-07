Antony Võ đi với mẹ theo bạo loạn tấn công nhà Quốc Hội 6/1/2021, bị FBI bắt, truy tố 4 tội - SG thêm 6318 ca mới. Hàng chục ngàn dân rời SG, về quê Miền Trung bằng xe máy, xe đạp, đi bộ. Thức ăn, nước uống, nơi nghỉ được địa phương giúp. Bộ Y Tế cho vaccine dịch vụ (không nói rõ giá tiền). VN ký nhận chuyển giao công nghệ sản xuất 3 loại vacicne Nhật, Nga, Mỹ. Bình Dương giới nghiêm đêm, xin Bộ g

Antony Vo và mẹ từ Indiana tới thủ đô dự bạo loạn 6/1/2021. Hình Bộ Tư Pháp Mỹ. Antony Võ bị FBI bắt, truy tố 4 tội. Chánh án cho về nhà chờ tòa xử.

.

- Antony Võ đi với mẹ theo bạo loạn tấn công nhà Quốc Hội 6/1/2021, bị FBI bắt, truy tố 4 tội

- SG thêm 6318 ca mới. Hàng chục ngàn dân rời SG, về quê Miền Trung bằng xe máy, xe đạp, đi bộ. Thức ăn, nước uống, nơi nghỉ được địa phương giúp. Bộ Y Tế cho vaccine dịch vụ (không nói rõ giá tiền). VN ký nhận chuyển giao công nghệ sản xuất 3 loại vacicne Nhật, Nga, Mỹ. Bình Dương giới nghiêm đêm, xin Bộ giúp 20.000 giường, 5.500 bác sĩ, y tá. Thêm các tỉnh giới nghiêm đêm: Long An, Vĩnh Long, Kiên Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, An Giang.

- Video dài 7:36 phút chiếu cảnh bạo loạn. DB Cheney mở đầu điều trần: bạo loạn là ung thư nền dân chủ

- 4 cảnh sát ra trước ủy ban Hạ Viện điều tra bạo loạn, kể chuyện cuồng Trump tấn công ngày 6/1/2021

- 4 DB Cộng Hòa trò xiếc: bênh 66 kẻ bạo loạn bị giam, bất kể họ tìm truy sát các dân cử ngày 6/1/2021

- nhân viên y tế và công chức California phải xác nhận chích ngừa, nếu chưa sẽ xét nghiệm hàng tuần

- TNS McConnell vu khống: Biden là lý do dân Cộng Hòa không chích ngừa (không phải vì Trump và Fox News?)

- thăm dò Hill-HarrisX: 67% cử tri nói Biden chống dịch hay, 58% ủng hộ về điều hành nói chung

- Missouri: nhiều người hóa trang để đi chích ngừa lén, tránh bị bạn và gia đình nhìn thấy

- Lindell lại tiên tri: Tòa Tối Cao sẽ ép Biden và Harris từ chức ngày 13/8/2021 để Trump lên ngôi

- Bắc Cali: cựu Thượng nghị sĩ Barbara Boxer (Dân Chủ) bị giựt chiếc điện thoại rồi phóng lên xe chạy

- Thế Vận: Đội tuyển bóng đá nữ Hoa Kỳ thủ huề 0-0 với đội nữ Australia, đứng nhì Bảng G, đủ điểm đi tiếp

- HỎI 1: Các vaccine chích ngừa COVID-19 chỉ đang thí nghiệm? ĐÁP 1: Sai.

- HỎI 2: Sài Gòn là giấc mơ Mỹ của nhiều thế hệ người Việt? ĐÁP 2: Đúng vậy, theo bài viết "Sài Gòn lượng thứ" của Tâm Chánh trên Báo Tiếng Dân.

.

QUẬN CAM (VB-27/7/2021) --- Đội tuyển bóng đá nữ Hoa Kỳ đã thủ huề 0-0 với đội nữ Australia trong trận Thế Vận Tokyo hôm Thứ Ba 27/7/2021. Như thế, đội bóng đá nữ Hoa Kỳ đứng nhì Bảng G, đủ điều kiện vào vòng tứ kết.

.

Trận đá hôm Thứ Ba là trận bóng thứ 3 của đội tuyển nữ Hoa Kỳ trong các trận Thế Vận. Trận bóng đá đầu tiên, đội nữ Hoa Kỳ thua đội nữ Thụy Điển 0-3. Đội nữ Thụy Điển đang đứng đầu Bảng G. Trận thứ nhì của đội nữ Mỹ là chiến thắng vang dội: đội nữ Mỹ đè bẹp đội New Zealand tỷ số 6-1. Dự kiến trận thứ 4 của đội nữ Mỹ sẽ vào sáng Thứ Sáu 30/7/2021, nhưng chưa rõ đối thủ sẽ là đội nào.

.

--- Tin COVID-19 tại VN. Theo tin Bộ Y Tế VN, báo, đài. Trong ngày 27/7 có 7.913 ca mắc mới, trong đó 02 ca nhập cảnh và 7.911 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (6318), Đồng Tháp (303), Đồng Nai (239), Bình Dương (166), Tây Ninh (144), Long An (75), Vĩnh Long (73), Cần Thơ (71), Tiền Giang (63), Bến Tre (60), Phú Yên (60), Bà Rịa - Vũng Tàu (52); Bình Thuận (45), An Giang (43), Khánh Hoà (26), Đà Nẵng (26), Hà Nội (23), Sóc Trăng (22), Kiên Giang (13), Ninh Thuận (13), Đắk Lắk (12), Vĩnh Phúc (11), Hậu Giang (10), Bình Định (8 ), Huế (6), Gia Lai (5), Đắk Nông (5), Trà Vinh (3), Quảng Nam (3), Quảng Ngãi (3), Kon Tum (2), Lạng Sơn (2)Cà Mau (1), Thái Nguyên (1), Bạc Liêu (1), Thanh Hóa (1), Lâm Đồng (1), Hà Tĩnh (1) trong đó có 1.063 ca trong cộng đồng.

.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến chiều ngày 27/7, Việt Nam có tổng 114.260 ca mắc, trong đó có 2.203 ca nhập cảnh và 112.057 ca mắc trong nước.

.

VN ký 3 hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine. Việt Nam đã có 3 hợp đồng chuyển giao công nghệ liên quan đến vaccine phòng COVID-19 với các đối tác của Nga, Mỹ, Nhật đã được ký kết.

.

. Vaccine Nhật. Công ty TNHH Một thành viên Vaccine và Sinh phẩm số 1 (Vabiotech) cùng Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và Công ty Shionogi Nhật Bản, đã ký thỏa thuận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19. Công nghệ vaccine được chuyển giao là Recombinant SARS-CoV-2 Spike Protein (BaculovirusExpression Vector System).

.

. Vaccine Nga. Hợp đồng chuyển giao công nghệ thứ 2 giữa Công ty DS-Bio, Công ty TNHH MTV vắc xin và sinh phẩm số 1 (Vabiotech) và Quỹ Đầu tư trực tiếp Liên bang Nga: sẽ đóng ống vaccine Sputnik-V từ bán thành phẩm.

.

. Vaccine Mỹ (chưa rõ tên). Đối với hợp đồng thứ ba: Nghiên cứu chuyển giao công nghệ với Mỹ, hiện Bộ Y tế đã cử 1 nhóm chuyên gia phối hợp cùng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hỗ trợ đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1-2-3 theo quy trình rút gọn, dự kiến khởi động nghiên cứu vào 1/8 và kết thúc cuối tháng 12/2021. Việc chuyển giao công nghệ và hoàn thiện nhà máy sản xuất vaccine tại Việt Nam sẽ hoàn thành vào tháng 6/2022.

.

Có tiền sẽ có vaccine dịch vụ. Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 với quy trình bắt buộc gồm 5 bước. Đồng thời khẳng định các cơ sở dịch vụ tiêm chủng tư nhân, đơn vị ngoài ngành y tế được tham gia chiến dịch tiêm phòng COVID-19. Theo hướng dẫn mới này, các cơ sở thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 ngoài các cơ sở tiêm chủng của các bộ ngành, cơ sở của Nhà nước, sẽ bao gồm cả các cơ sở tiêm chủng dịch vụ của tư nhân và các cơ sở khác đủ điều kiện tiêm chủng. Bộ không nói rõ giá tiền dân phải trả để chích vaccine dịch vụ.

.

Bộ Y tế cho biết đến thời điểm này đã có hơn 6.000 nhân lực y tế chi viện có mặt tại TPSG, tiếp nhận 2 đợt chi viện nhân lực với tổng số 3.969 người, trong đó, 700 bác sĩ, 1.553 điều dưỡng, 78 Kỹ thuật viên, 9 nhân viên y tế khác và 1.629 sinh viên.

.

Hà Nội và TP.SG phong tỏa (hay giới nghiêm?), cho shippers giao hàng. Sở Công Thương Hà Nội đã lập danh sách 700 người sử dụng xe môtô 2 bánh vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp được cấp thẻ vận chuyển bao gồm các siêu thị bán lẻ, cửa hàng phân phối nhu yêu phẩm thiết yếu. Tại TP. SG, các shipper cũng đã được quản lý chặt chẽ bằng các thẻ vận chuyển hàng hóa được chính quyền cấp pháp.

.

TPSG lập thêm 4 bệnh viện dã chiến tổng công suất hơn 10.000 giường. Các bệnh viện dã chiến có nhiệm vụ thu dung, điều trị, chăm sóc toàn bộ số ca mắc mới phát hiện qua xét nghiệm tầm soát tại các khu nguy cơ cao trong cộng đồng và các trường hợp đang được cách ly theo dõi tại các trung tâm cách ly tập trung, F1 chuyển sang F0, điều trị, chăm sóc và cấp cứu bệnh nhân COVID-19.

.

Hàng chục ngàn dân thất nghiệp, rời bỏ Sài Gòn để về quê. Nhiều người may mắn mua được vé xe lửa, xe đò. Tuy nhiên, nhiều ngàn người về quê Miền Trung là đi bằng xe máy, xe đạp. Các chốt chặn của cảnh sát dọc đường đã chận đoàn người để kiểm soát giấy tờ, y tế, và giúp đỡ miễn phí xăng, thức ăn.



.

Dân địa phương hai bên các tuyến đường xa lộ đã dựng bàn, bày thức ăn, bánh tét, nước uống... mời người về quê lấy tự nhiên, vừa đủ để nhường người đi sau.

.

Nhiều hoàn cảnh được báo VN ghi lại như: Thất nghiệp vì COVID-19, anh phụ hồ mang theo thùng mì gói quyết định đi bộ hơn 1.000 cây số để về Huế. Nhói lòng cảnh 4 mẹ con đạp xe từ Đồng Nai về Nghệ An chống dịch. Mới đây hình ảnh 30 lao động nghèo Quảng Ngãi mất việc ở Bình Định đi bộ xuyên đêm để về quê khiến cộng đồng mạng thương xót. Đa số hoàn cảnh được các dân địa phương và cảnh sát hỗ trợ thức ăn, nghỉ ngơi, chờ mua vé tàu về (nhưng phong tỏa, rất hiếm có tàu hỏa về).



.

Bình Dương: Người dân không được ra đường sau 18 giờ từ ngày 28-7. Các địa phương tổ chức phát phiếu đi chợ cho từng hộ gia đình theo ngày chẵn-lẻ hoặc theo khung giờ nhất định. Dân trên địa bàn tỉnh không được ra đường; các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa, ngưng hoạt động trong thời gian từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, thời gian thực hiện từ 18 giờ ngày 28-7 cho đến khi có thông báo mới.

.

Bình Dương cần giúp thêm 20.000 giường bệnh, 5.500 bác sĩ, y tá. Bình Dương cho biết cần thêm hơn 5.000 bác sĩ, điều dưỡng chống dịch COVID-19. Bình Dương đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan Trung ương tiếp tục hỗ trợ lực lượng điều trị, trang thiết bị, máy móc phục vụ phòng, chống dịch và điều trị cho bệnh nhân COVID-19 theo phương án mà tỉnh này đề xuất là 20.000 giường. Cụ thể, Bình Dương cần chi viện thêm 1.486 bác sĩ (300 bác sĩ hồi sức cấp cứu, hơn 1.186 bác sĩ đa khoa, nhi khoa) và 4.014 điều dưỡng, kỹ thuật viên.



.

Nhiều tỉnh giới nghiêm đêm, cấm ra đường từ 18 giờ đến 6 giờ (có tỉnh tới 5 giờ): Long An, Vĩnh Long, Kiên Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, An Giang.

.

--- Một tên trộm đã tấn công cựu Thượng nghị sĩ Barbara Boxer (Dân Chủ, California) hôm Thứ Hai ở thị trấn Oakland, giựt chiếc điện thoại của cựu dân cử 80 tuổi này rồi phóng lên xe chạy đi. Boxer ghi trên tweet rằng bà bị xô từ phía sau lưng nhưng không bị thương nghiêm trọng. Chuyện xảy ra lúc 1:15 p.m.

.

Cảnh sát Oakland xác nhận có một vụ cướp xảy ra gần quảng trường Jack London Square nơi bà Boxer bị tấn công nhưng từ chối nói thêm chi tiết. Vụ này đang được điều tra. Một khoản tiền thưởng lên tới $2,000 sẽ tặng cho ai cho thông tin để bắt tên cướp. Bà Boxer là Thượng nghị sĩ California từ 1993 tới 2017. Bà Boxer có 10 năm làm dân biểu và 24 năm làm Thượng nghị sĩ trước khi về hưu. Câu chuyện có vẻ kỳ lạ: tên cướp chỉ giựt điện thoại rồi bỏ chạy. Có phải điện thoại của bà cựu Thượng nghị sĩ có gì bí mật?

.

--- Antony Vo, 28 tuổi, đã bị truy tố hôm 20/7/2021 về 4 tội khác nhau khi tham dự trận bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021. Tự anh làm lộ chuyện anh bạo loạn: anh gốc Việt này đã khoe về chuyện cùng với mẹ vào tòa nhà Quốc Hội theo lời mời của cựu Tổng Thống Trump, theo cáo trạng Bộ Tư Pháp.

.

Hồ sơ truy tố ghi rằng Antony Vo cùng mẹ từ Indiana tới thủ đô trước ngày 6/1/2021. Vo ghi lại chuyện bạo loạn thủ đô của anh trên tài khoản Instagram của anh với tên là vodevivre. Khi được hỏi trên mạng ngày 5/1/2021 về những gì anh đang làm ở thủ đô Washington, DC, Vo trả lời trên mạng rằng "Tổng Thống [Trump] mời tôi tới đây tham dự sự kiện ngày mai do vậy tôi và mẹ tôi tới đây LOL." (Chữ LOL là viết tắt cho tiếng cười thoải mái).

.

Trong cuộc đối thoại khác, Vo nói rằng "Mẹ tôi và tôi giúp ngăn chận việc đếm phiếu một chút." Tuy rằng có nhiều tấm hình cho thấy Vo và mẹ anh đứng trong tòa nhà Quốc Hội, chỉ có Antony Vo bị bắt ngày 26/7/2021. Nhiều người báo cho FBI biết chuyện Vo tham dự bạo loạn, trong đó có vợ của một người trong nhóm bạn thời đại học của Vo.

.

Các nhân chứng nói một tấm hình cho thấy Vo và mẹ trong tòa nhà Quốc Hội lưu hành trong các bạn cũ thời đại học của Vo và nhóm cựu sinh viên Indiana University. Hai nhân chứng khác nhau nói với điều tra viên rằng Vo nổi tiếng là ưa "thuyết âm mưu" và nhiệt tình ủng hộ Trump. Antony Võ bị truy tố, nhưng mẹ anh thì không bị. Chánh án đã cho Võ tại ngoại, không cần tiền thế chân. Có ít nhất 590 người bị truy tố vì dự bạo lạon 6/1/2021. Có ít nhất 16 người đã nhận tội.

.

--- Là người Cộng Hòa chính thống, Brian Walsh từng giữ chức phát ngôn nhân cho Thượng nghị sĩ John Cornyn (Cộng Hòa-TX) và rồi cho Ủy Ban Cộng Hòa Thượng Viện. Bây giờ thì Walsh lên mạng Twitter hôm Thứ Hai, viết rằng Cộng Hòa chỉ giả hình, đã giả vờ như ủng hộ cảnh sát trong khi quăng bỏ Cảnh Sát Capitol.

.

Bình luận đưa ra sau khi các Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-GA), Paul Gosar (CH-AZ), Matt Gaetz (CH-FL) và DB Louie Gohmert cho biết họ sẽ tới Bộ Tư Pháp than phiền về cách giam giữ 66 người trong tù vì tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021. Nghĩa là đứng về phía người bạo loạn, bênh vực bọn đã tấn công cảnh sát và là bọn đã tuyên bố đi săn lùng Phó Tổng Thống Mike Pence để treo cổ và săn lùng Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi để bắn giữa trán bà này. Walsh gọi nhóm Dân Biểu Cộng Hòa này là một gánh xiếc.--- Ủy ban điều tra về bạo loạn ngày 6/1/2021 họp buổi đầu tiên vào Thứ Ba 27/7/2021. Hiện thời đã biết trong ủy ban có 7 Dân Biểu Dân Chủ trong đó có Dân Biểu gốc Việt Stephanie Murphy (tên khai sanh là Đặng Thị Ngọc Dung), và 2 Dân Biểu Cộng Hòa là Liz Cheney và Adam Kinzinger. Còn 4 vị trí trong ủy ban, chưa rõ Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi sẽ bổ nhiệm ai vào.Điều trần hôm Thứ Ba, sẽ nghe lời tường trình từ 4 cảnh sát về những vết thương thân xác và chửi mắng mà họ gặp trong khi ngăn cản bọn bạo loạn để bảo vệ Quốc Hội ngày 6/1/2021.Cộng Hòa sẽ trả thù? CNN nói một số dân biểu Cộng Hòa muốn lãnh đạo Cộng Hòa Hạ Viện McCarthy phải trừng phạt 2 người Cộng Hòa Cheney và Kinzinger đang tham dự ủy ban điều tra bạo loạn. Trong khi đó, Dân Chủ muốn trao cho DB Cheney vinh dự đọc một trong 2 bài diễn văn khai mạc cuộc điều tra.Cộng Hòa giận dữ nói rằng ủy ban điều tra này không có tính lưỡng đảng và do vậy không có giá trị. Thực tế là Cộng Hòa đã kêu gọi đừng điều tra bạo loạn nữa vì sẽ gâyc hia rẽ, và chính Cộng Hòa Thượng Viện đã bác bỏ đề nghị điều tra. Nhiều chuyên gia nhận định bạo loạn 6/1/2021 là cuộc đảo chánh của Trump, vì lúc đó nếu có 1 dân cử nào bị giết thì Trump sẽ tuyên bố tình hình khẩn cấp va ra lệnh đưa quân vào cứu các dân cử, và thế là từ kẻ thua phiếu Trump sẽ thành người hùng để bám ghế tiếp tục, tuyên bố bầu cử lại.--- Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-WY) đọc bài diễn văn hôm Thứ Ba trong buổi điều trần của ủy ban điều tra bạo loạn, nói rằng ai cũng muốn có ủy ban lưỡng đảng để điều tra, nhưng bây giờ thì Cộng Hòa Thượng Viện đã chận việc thành lập ủy ban như thế, do vậy mới có ủy ban điều tar do Hạ Viện lập ra, mà bà tham dự.DB Cheney nói nếu những người chủ mưu bạo loạn không bị quy trách, và nếu Quốc Hội không làm việc có tar1ch nhiệm, thì sẽ lưu căn bệnh ung thư này, làm suy yếu tiến trình bàn giao chính phủ của các cuộc bầu cử dân chủ. DB Cheney nói bà không đồng ý về các chính sách của gần như tất cả Dân Biểu Dân Chủ trong ủy ban, nhưng bà nhắc các đồng viện Cộng Hòa là họ đã tuyên thệ bảo vệ Hiến Pháp, và bà đang làm như thế, "Chúng ta là một quốc gia, dưới sự bảo hộ của Thượng Đế."--- Chủ tịch ủy ban điều tra Bennie Thompson (Dân Chủ-MS) hôm Thứ Ba chiếu một đoạn video từ bạo loạn 6/1/2021 trong buổi điều trần đầu tiên của ủy ban. Video có nhiều hình ảnh rùng rợn và ngôn ngữ thô bạo. Trong video có một tweet gửi từ Trump mời gọi, kích động: "Biểu tình lớn ở thủ đô ngày 6/1/2021. Hãy tới đó, sẽ có nhiều màn rừng rú." ("Big protest in D.C. on January 6th. Be there, will be wild!")Khi đục thủng xong cửa kính vào tòa nhà Quốc Hội, giọng 1 người bạo loạn nói: "Các bạn ơi, mũi giáo đã tiến vào tòa nhà Quốc Hội rồi." Giọng một cảnh sát nói trong video: "Chúng tôi bị ập từ hai bên, và bị đẩy lui rồi."Giọng 1 người bạo loạn dùng điện thoại trong tòa nhà Quốc Hội yêu cầu nói chuyện với Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, hămd ọa: "Mụ ch_ó cái, tụi tao tới tìm mày đây." ("We're coming for you, b*tch.")Giọng của một tên bạo loạn nói trên băng tần phát thanh riêng của người bạo loạn: "Đã dựng xong giá treo cổ bên ngoài tòa nhà Quốc Hội rồi. Tới lúc phải [chửi thề] xài rồi." ("They've got the gallows set up outside the Capitol building," an insurrectionist said on their communications channel. "It's time to start f*cking using them.")Video dài 7:36 phút ở đây:

https://youtu.be/C8-vHGerB_Q

.

--- Những người Cộng Hòa luôn luôn có những giấc mơ kỳ lạ. Mike Lindell (Tổng quản trị công ty MyPillow) tuần này lên nói với Steve Bannon trên đài Real America's Voice rằng Tổng Thống Joe Biden và Phó Tổng Thống Kamala Harris sẽ từ chức vào sáng ngày 13/8/2021.

.

Lindell kể về kinh nghiệm mới đây đọc diễn văn và hội thảo ở New Hampshire, trong đó ông nói đã thuyết phục được 3 cử tri tự nhận là Dân Chủ, và 3 người này nói là ân hận đã bầu cho Biden, và rằng chiến thắng của Biden là chiến thắng của Trung Quốc. Lindell nói là sẽ trình chứng cớ về "gian lận bầu cử" trong hội nghị mạng trong các ngày 10 tới 12/8/2021, chứng minh rằng chính phủ Biden còn tệ hơn cộng sản, và sẽ thuyết phục Tòa Tối Cao tước bỏ chiến thắng của Biden.

.

--- Có phải người Cộng Hòa không chịu chích ngừa vì bất mãn Biden? Và đó là lỗi Biden? Hoa Kỳ đang nhìn thấy số người lây nhiễm COVD-19 và nhập viện tăng vọt. Khảo sát cho biết cử tri Cộng Hòa vẫn từ chối chích ngừa trong khi đài truyền hình bảo thủ Fox News loan tin bóp méo về thuốc chủng.

.

Nhưng Lãnh đạo Thượng Viện Cộng Hòa Mitch McConnell hôm Thứ Hai ra đứng giữa sàn Thượng Viện chụp mũ Biden rằng cử tri Cộng Hòa không chịu chích ngừa bởi vì chính phủ Biden đã vui mừng và giành công về thuốc chủng ngừa thừa hưởng từ Cộng Hòa. Thế là các mạng xã hội liền ném đá McConnell: Cộng Hòa ăn ngược nói ngạo, bởi vì chính Trump nhiều lần từ năm 2020 đã nói rằng không có đại dịch và khi sắp rời Bạch Ốc thì Trump đã chích ngừa lén, chích ngừa bí mật.

.

--- Tiểu bang California cảnh giác với tình hình dịch tăng vọt, cho biết hôm Thứ Hai về chương trình xác nhận chích ngừa cho tất cả nhân viên y tế và công chức tiểu bang: kể từ ngày 2/8/2021, công chức tiểu bang nào không trình ra chứng nhận chích ngừa sẽ bắt buộc xét nghiệm ít nhất 1 lần/tuần.

.

Trong khi đó, kể từ ngày 9/8/2021, các cơ sở y tế -- công và tư -- cũng như các nơi tụ họp đông người sẽ buộc phải xác nhận tình trạng chích ngừa của nhân viên, và buộc các nhân viên không chích ngừa phải xét nghiệm siêu vi thường xuyên. Thống Đốc Gavin Newsom nói trong buổi họp báo rằng cần làm như thế vì tình hình nhập viện vì đại dịch đang tăng rất nghiêm trọng.

.

Mark Ghaly, Bộ Trưởng Y Tế California, nói rằng biến chủng Delta lây thần tốc, chiếm hơn 80% trường hợp lây trong tiểu bang. Tiểu bang cũng khuyến cáo nhân viên y tế chưa chích ngừa hãy mang khẩu trang loại N95 (bảo vệ kỹ hơn khẩu trang thường, lọc không khí tới 95%). Hồi tháng 6/2021, nhập viện ở California là 600 người, bây giờ hôm Thứ Hai nhập viện vì dịch tới gần 3,000 người.

.

--- Điểm của Biden về cách đối phó đại dịch vẫn tăng cao, theo cuộc thăm dò Hill-HarrisX mới thực hiện trong các ngày 20 và 21 tháng 7/2021:

. 67% cử tri nói chấp nhận cách Biden chống dịch, 33% nói ngược lại.

. 58% cử tri ủng hộ Biden về điều hành nói chung, 40% nói không ủng hộ.

. 57% nói ủng hộ Biden về kinh tế, ạto việc làm, chống khủng bố.

. 56% nói ủng hộ Biden về đối ngoại.

. 50% nói ủng hộ Biden về di trú, 50% nói chống.

.

--- Chuyện này xảy ra ở tiểu bang Missouri. Một số người phải hóa trang để không bị bạn bè và gia đình nhận diện trong khi họ bí mật tới chích ngừa COVID-19. Bác sĩ Priscilla Frase thuộc tổ chức y tế Okarks Healthcare kể với đài ABC News rằng bà đã gặp một số người hóa trang để đi chích ngừa.

.

Frase giải thích rằng khi bà nhận ra thì một người giải thích rằng, "Bác sĩ làm ơn đừng để cho ai biết là tôi tới chích ngừa. Tôi không muốn bạn bè biết." Bản tin cũng nói rằng y viện Okarks Healthcare bây giờ đã tạo ra một "khung cảnh riêng tư" để giữ bí mật cho bệnh nhân, khi họ tới chích ngừa sẽ không ai nhìn thấy.

.

--- HỎI 1: Các vaccine chích ngừa COVID-19 chỉ đang thí nghiệm?

.

ĐÁP 1: Sai. Tất cả vaccine nổi tiếng đang lưu hành đều qua các thử nghiệm rồi, cho thấy an toàn, hiệu quả chống siêu vi coronavirus. Các vaccines tuy là được Tổ Chức Y Tế Thế Giới (World Health Organization, WHO) chấp thuận theo quy chế khẩn cấp, nhưng đều đã qua 3 vòng thử nghiệm. Kết quả các thử nghiệp đều theo thủ tục đưa cho chuyên gia độc lập kiểm tra (peer-reviewed) xem các dữ kiện chính xác hay không. Sau khi thử nghiệm đợt 3 (Phase III), các hãng dược mới trình đơn lên các cơ quan liên hệ. Hiệu lực chống COVID-19 được tính là:

. Pfizer–BioNTech – 95% hiệu quả.

. Oxford–AstraZeneca – 63%

. Sinovac – 51%

. Sputnik V – 92%

. Covaxin – 78%

. Johnson & Johnson – 66%

. Moderna – 94%

. Sinopharm – 79%

Các chuyên gia y tế nói một vaccine có hiệu lực 50% là đủ để kiểm soát đại dịch. Vấn đề là nhiều người Mỹ không chịu chích ngừa. Tính vào hôm 30/6/2021, khoảng 99% người chết dịch tại Mỹ là đều chưa chích ngừa.

Cơ quan WHO và các cơ quan thế giới vẫn quan sát về việc sử dụng vaccine và các phản ứng về tính an toàn. Có vài trường hợp chết nghi là liên hệ với chích ngừa Johnson & Johnson và AstraZeneca, nhưng rủi ro này rất thấp so với cơ nguy lây dịch, nhập viện và tử vong vì dịch. Chi tiết:

https://www.rappler.com/newsbreak/fact-check/covid-19-vaccines-experimental

.

--- HỎI 2: Sài Gòn là giấc mơ Mỹ của nhiều thế hệ người Việt?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy, theo bài viết "Sài Gòn lượng thứ" của Tâm Chánh trên Báo Tiếng Dân.

.

Sài Gòn lượng thứ

Tâm Chánh, Báo Tiếng Dân -26/07/2021

.

Sài Gòn xin được lượng thứ vì trước mặt Sài Gòn là nguy cơ chia rẽ:

. Một Sài Gòn còn lo đứt bữa, thiếu thốn sự đảm bảo an sinh, một Sài Gòn lo sống nhiều hơn sợ chết;

. Một Sài Gòn được phân phối nhiều hơn thành quả phát triển, khấm khá, giàu có nhiều hơn nên sợ hãi dịch bệnh càn quét;

. Rơi vào bẫy chia rẽ đó là Sài Gòn tự sát.



Nhưng một chính quyền lo được cho dân ở Sài Gòn là chính quyền tạo được ra chỗ dựa để người dân tự lo chứ không phải cấm cản hay bao cấp.

Nhìn đoàn người tháo chạy khỏi Sài Gòn mới thấy phần đáng lo nghĩ mà dịch họa đã làm lộ ra:

Sài Gòn chỉ là Sài Gòn khi người dân tìm thấy ở nó cơ hội tự lo được cho chính mình. Đó là sức hút đặc biệt Sài Gòn, nơi ai cũng tìm thấy cơ hội cho mình.

Sài Gòn như một cái bao tử tự do chứa được mọi ước muốn kiếm sống, đổi đời, từ của người lao động tự do, người buôn gánh bán bưng cho đến người lao động sáng tạo, từ kẻ chân lấm tay bùn cho đến người giàu sang quyền quí.

Đó là một Sài Gòn tự do, miền đất hứa từ nhiều đời nay, một giấc mơ Mỹ của nhiều thế hệ người Việt Nam.

Thành quả làm ăn khấm khá hơn trong những năm vừa qua chính là sức hút đó của Sài Gòn.

Thành ra đừng để Sài Gòn bị đứt gãy nguồn mạch tự do đó của mình.

Thành ra lo cho Sài Gòn không phải là rị mọ quyết định nên để lại cho Sài Gòn bao nhiêu ngân sách mà phải lo không để một người lao động tử tế nào phải tháo chạy khỏi Sài Gòn.

Đã muộn nhưng còn kịp để Sài Gòn lo kiến tạo một hệ thống an sinh vững vàng cho tầng lớp dễ bị tổn thương, cho người nghèo, cho tầng lớp bình dân, làm nền móng cho mọi quyết sách phát triển từ nay của Sài Gòn.

Để mọi người lao động không ai bị khinh khi, không ai bị cản trở mới chính là lo lắng thiết yếu cho Sài Gòn từ nay.

Lo căn cơ, dài hơi, thật lòng, thật dạ, chứ không phải là thứ lo mị dân cấp thời tế chẩn.

Lo sao để không một ai tháo chạy mới là đại kế phát triển bền lâu của Sài Gòn, dù khi bình thường, hay trong cơn họa. (Bình Luận từ Facebook) Chi tiết:

https://baotiengdan.com/2021/07/26/sai-gon-luong-thu/

.

.