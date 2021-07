Trump: Mỹ đã thành 1 nước cộng sản, vượt xa XHCN, kiểm duyệt báo chí, cấm phát biểu, bầu cử giả - Ca nhiễm SG tới 60.425 người, cấm rời nhà ban đêm. Trốn cách ly sẽ có thể tù 12 năm, loan tin giả sẽ có thể tù 7 năm. Cà Mau không thu tiền là tin giả. Thêm vaccine từ Mỹ tới VN. Doanh nghiệp VN chết dần. Đi bộ 200 kilômét giữa mùa dịch. Nghệ sĩ Kim Phượng chết dịch. - Bộ Trưởng Hành Chánh Arizona: Tr

Ca nhiễm tại SG tới 60.425 người, cấm rời nhà ban đêm. Trốn cách ly sẽ có thể tù 12 năm, loan tin giả sẽ có thể tù 7 năm. Cà Mau không thu tiền là tin giả. Doanh nghiệp VN chết dần.

- Trump: Mỹ đã thành 1 nước cộng sản, vượt xa XHCN, kiểm duyệt báo chí, cấm phát biểu, bầu cử giả

- Ca nhiễm SG tới 60.425 người, cấm rời nhà ban đêm. Trốn cách ly sẽ có thể tù 12 năm, loan tin giả sẽ có thể tù 7 năm. Cà Mau không thu tiền là tin giả. Thêm vaccine từ Mỹ tới VN. Doanh nghiệp VN chết dần. Đi bộ 200 kilômét giữa mùa dịch. Nghệ sĩ Kim Phượng chết dịch.

- Bộ Trưởng Hành Chánh Arizona: Trump hãy chấp nhận thua phiếu 2020, đừng quậy nữa, chỉ vô ích

- Thống Đốc than phiền: Arkansas có tới 65% bầu cho Trump, bây giờ mới 36% chích ngừa

- Trump thú nhận Cộng Hòa mất đa số Thượng Viện vì tin có gian lận bầu cử nên không đi bầu đông

- DB/TB Chris Johansen (Cộng Hòa, Maine) chống khẩu trang và vaccine, bây giờ cùng vợ dính COVID-19

- ứng cử viên ghế Thượng viện do Trump đưa ra ở Georgia lại là kẻ quấy nhiễu, hăm dọa vợ cũ

- Đội bóng chày Cleveland đổi tên, xóa tên liên hệ kỳ thị dân da đỏ; Trump nổi giận

- chính phủ mua thêm 200 triệu liều thuốc Pfizer, dự kiến mũi thứ 3 cho người miễn nhiễm yếu

- Trump: Taliban hứa với Trump, nếu Mỹ rút, Taliban sẽ không tấn công Mỹ hay làm gì quá độ ở Afghanistan

- HỎI 1: Đắt nhất thế giới: dĩa khoai tây chiên 200 đô, tách kem 25,000 đô? ĐÁP 1: Đó là giá ở tiệm Serendity 3 ở N.Y.

- HỎI 2: Dân Việt Nam đang bao biện, che đậy cái ác? ĐÁP 2: Đó là lời báo động của nhà văn Nguyên Tống trên Báo Tiếng Dân.

QUẬN CAM (VB-25/7/2021) --- Dữ liệu từ đại học John Hopkins University cho thấy chỉ có 36% dân số tiểu bang Arkansas chích ngừa đầy đủ 2 mũi ngăn chận COVID-19. Thống Đốc Asa Hutchinson (Cộng Hòa - Arkansas) than thở rằng bà thất vọng khi chính trị đã làm nhiều người không chịu chích ngừa. Trong bầu cử tháng 11/2020, hơn 65% cử tri Arkansas đã bầu cho Trump.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Greta Van Susteren trên chương trình "Full Court Press" sẽ chiếu hôm Chủ Nhật, Thống Đốc Hutchinson nói Arkansas là tiểu bang nông thôn và rất bảo thủ, có rất nhiều đối kháng đối với chính phủ [Biden] hiện nay, nhưng bà nói "chúng tôi phải chống lại chuyện do dự chích ngừa bằng cách xây dựng lòng tin, đưa thông tin chính xác tới người dân. Đây không phải là chuyện chính quyền nói với người dân, đây là các cố vấn tin cậy, là các bác sĩ y khoa, kêu gọi dân đi chích ngừa."

--- Tin COVID-19 tại VN. Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong ngày 25/7 có 7.531 ca mắc mới, trong đó 06 ca nhập cảnh và 7.525 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (4555), Bình Dương (1249), Tây Ninh (313), Đồng Nai (253), Tiền Giang (218), Khánh Hoà (172), Bà Rịa - Vũng Tàu (126), Phú Yên (109), Đồng Tháp (90), Bình Thuận (78); Cần Thơ (56), Vĩnh Long (50), Bến Tre (45), Trà Vinh (27), Bình Phước (26), Kiên Giang (25), Đà Nẵng (16), Hà Nội (15), Đắk Lắk (14), Quảng Nam (11), Vĩnh Phúc (11), Hậu Giang (10), Sóc Trăng (9), Ninh Thuận (7), Bắc Ninh (6), Bình Định (6), Gia Lai (6), Đắk Nông (4), Nghệ An (4), Quảng Ngãi (4), Bạc Liêu (3), An Giang (2), Thừa Thiên Huế (2), Lâm Đồng (1), Hà Nam (1), Thanh Hoá (1) trong đó có 1.516 ca trong cộng đồng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến chiều ngày 25/7, Việt Nam có tổng 98.465 ca mắc, trong đó có 2.178 ca nhập cảnh và 96.287 ca mắc trong nước.



Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại TP.Sài Gòn lên 60.425, Bình Dương 8.010, Đồng Nai 2.216, Đồng Tháp 1.959, Bắc Ninh 1.719, Phú Yên 985, Khánh Hòa 955, Hà Nội 903, Tây Ninh 794, Bà Rịa - Vũng Tàu 555, Bến Tre 454, Cần Thơ 333, Bình Thuận 309, Quảng Ngãi 258, Nghệ An 188, Vĩnh Phúc 171, Kiên Giang 148, Ninh Thuận 144, Bình Phước 133, Trà Vinh 129, Đăk Lăk 88, Sóc Trăng 87, Hậu Giang 85, Bình Định 72, Hà Nam 62, Quảng Nam 40, Đăk Nông 35, Lâm Đồng 31, Gia Lai 24, Thanh Hóa 21, Bạc Liêu 21, Thừa Thiên Huế 15.

SG cấm rời nhà ban đêm. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết bắt đầu từ tối mai 26-7, người dân không ra đường từ 18h đến 6h sáng hôm sau. Từ ngày 26-7, sau 18h mỗi ngày, người dân không nên ra đường, các hoạt động trên địa bàn thành phố tạm dừng tới 6h sáng hôm sau để đảm bảo giãn cách xã hội, hạn chế việc đi lại của người dân.





Cần thêm nhân sự y tế cho SG. Hiện số ca bệnh tại TP đã trên 60.000 người. Bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng - phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho rằng theo cách tính thông thường từ các chuyên gia quản trị bệnh viện, với mỗi 1.000 giường bệnh cần tương đương ít nhất khoảng 2.000 nhân sự. Nếu chỉ tính hơn 35.000 bệnh nhân cần được điều trị sẽ cần đến 70.000 cán bộ y bác sĩ... Các nhân sự này, nếu chỉ TP.HCM thôi không đủ, mà phải cần sự huy động từ các bệnh viện trung ương, các địa phương.

Trong 24 giờ sau khi Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn có Thư ngỏ kêu gọi tình nguyện viên hỗ trợ TP.SG chống dịch, đã có hơn 1.300 người đăng ký. Đến 17h00 ngày 25/7, Bộ phận thường trực đặc biệt hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP.SG cho biết, đã có tổng cộng hơn 1.300 lượt người đăng ký tham gia hoạt động chống dịch. Trong đó, có gần 300 bác sĩ có trình độ Đại học, 200 dược sĩ và 700 người ở các ngành nghề khác. Những người tình nguyện ở độ tuổi từ dưới 20 đến trên 50, chủ yếu đang sinh sống tại TP.SG, chỉ có một số nhỏ là ở khu vực ngoại thành.

Thêm vaccine từ Mỹ tới VN. Đã có hơn 5 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 Moderna về Việt Nam. Mới nhất, ngày 25/7, chiếc máy bay chở hơn 1,5 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 Moderna đáp xuống Sân bay Quốc tế Nội Bài. Số vắc xin này nằm trong hơn 3 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 Moderna do Chính phủ Hoa Kỳ viện trợ cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX. Số vắc xin hơn 3 triệu liều này là lô vắc xin Moderna thứ hai đến Việt Nam trong tháng này, nâng tổng số vắc xin do Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam thông qua Cơ chế COVAX lên đến hơn 5 triệu liều.

Nghệ sĩ phục trang Kim Phượng đã qua đời lúc 12h55 ngày 25-7 sau khi có kết quả dương tính với COVID-19. Nghệ sĩ Kim Phượng, tên thật Nguyễn Thị Ngọc Hoa, sinh năm 1955 tại Sài Gòn. Bà là con gái của ông bầu Bảy Huỳnh và nghệ sĩ Ngọc Hương, cặp vợ chồng đã thành lập gánh hát Chánh Thành, tiền thân của đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Bà là em ruột của nghệ sĩ tuồng cổ nổi tiếng Bạch Mai, Thanh Bạch.



Doanh nghiệp chết dần. Các biện pháp giãn cách xã hội trong dịch Covid-19 đang khiến doanh nghiệp, nhất là vừa và nhỏ chết dần chết mòn và khó vực dậy nếu không có giải pháp đột phá. Đó là lời báo động đưa ra hôm 25/7, khi Quốc hội thảo luận. Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ nhiệm Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, các biện pháp giãn cách xã hội tại địa phương để chống dịch, khiến doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ khó khăn. Doanh nghiệp đang chết dần, chết mòn, nhất là khu vực doanh nghiệp dịch vụ (trừ ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm). Thậm chí, họ không có khả năng vực dậy sau đại dịch nếu không có biện pháp bứt phá hỗ trợ.

Đi bộ 200 kilômét. Sau khi bị tai nạn phải nằm viện hơn 2 tháng, dịch dã hoành hành, tiền cháy túi, anh Trần Văn Khánh đành phải cuốc bộ từ TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) về nhà chị gái ở Đồng Xoài (Bình Phước). Ròng rã gần 200 cây số, anh may mắn được người dân và chốt kiểm dịch Cai Chanh tiếp sức.

Cà Mau không thu tiền là tin giả. Ngày 15.7, ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, thông tin Cà Mau tạm dừng thu tiền điện, nước, cước viễn thông trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19, là thông tin không đúng sự thật. Những ngày qua, mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin, tỉnh Cà Mau tạm dừng thu tiền điện, nước, cước viễn thông, tạm dừng thu lãi suất ngân hàng trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19. "Thông tin này, được nhiều người chia sẻ, gây cho người dân hiểu lầm. Tỉnh Cà Mau chỉ tạm dừng thu lãi ngân hàng định kỳ, thu tiền điện, nước, cước viễn thông… bằng hình thức trực tiếp mà thu bằng hình thức qua mạng", ông Thánh thông tin thêm.

Sở Tư pháp Hà Nội vừa công bố mức xử phạt đối với 16 hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19. Trong các vi phạm, ghi nhận có: trốn cách ly sẽ có thể tù 12 năm, loan tin giả sẽ có thể tù 7 năm.

Người nào trốn khỏi nơi cách ly; không tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 có thể bị phạt tiền tối đa 20 triệu đồng hoặc bị xử lý theo Điều 240 - Bộ luật Hình sự năm 2015 trong trường hợp gây truyền dịch bệnh cho người khác (Mức phạt tù tối đa 12 năm và còn có thể bị phạt tiền tối đa 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm).

Người nào đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh COVID-19 có thể bị phạt tiền tối đa 15 triệu đồng hoặc bị xử lý theo Điều 288 - Bộ luật Hình sự năm 2015. (Mức phạt tù tối đa 7 năm và còn có thể bị phạt tiền tối đa 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm).

--- Herschel Walker là người được Donald Trump chọn để ra ứng cử nhằm bứng ghế Thượng nghị sĩ Raphael Warnock (Dân Chủ - Georgia), nhưng thông tấn AP mới tìm ra hồ sơ pháp lý rằng Walker bị cáo buộc đã liên tục quấy nhiễu và hăm dọa người vợ cũ, theo hồ sô công quyền dày hàng trăm trang liên hệ tới cơ sở kinh doanh của Walker và về vụ ly dị của ông này.

Walker, 59 tuổi, là người da đen và bảo thủ, cựu cầu thủ banh cà na NFL và bây giờ là chủ cơ sở kinh doanh người từng có lúc bị tâm thần hỗn loạn, theo chính những gì Walker viết trong 1 cuốn sách năm 2008. Cộng Hòa tin là có thể bứng ghế Warnock được nếu có người do Trump đưa ra, nhưng trong bầu cử giữa kỳ 2022 thì Walker chưa loan báo sẽ tranh cử và cũng không cư ngụ ở Georgia. Trump đã nói rằng Walker đã nói với Trump rằng Walker sẽ tranh cử, phần nữ hồi tháng 8/2020 chính Walker nói Trump không phải kẻ kỳ thị.

--- Đội bóng chày Cleveland Indians (Thổ dân da đỏ vùng Cleveland) vừa mới đổi tên thành Cleveland Guardians (Người bảo vệ Cleveland). Tin này đưa ra sau khi đội bóng loan báo từ mùa hè vừa qua là họ sẽ đổi tên cho bớt tính k2y thị sắc tộc. Tin này đưa ra cũng cùng lúc đội bóng Washington Redskins (Redskins là tiếng lóng chỉ dân da đỏ) rời bỏ tên.

Đội bóng Cleveland đổi tên sau hơn 100 năm sử dụng tên chỉ người da đỏ. Chỉ duy Trump là nổi giận. Nói chuyện hôm Thứ Bảy ở Phoenix, Donald Trump than phiền rằng Trump bất mãn vì đội bóng chày Cleveland từ bỏ tên gọi dính tới thổ dân. Trump nói đổi tên đội banh chày là chuyện điên khùng của Đảng Dân Chủ, xúc phạm lớn lao cả cho dân da đỏ và những người ái mộ nóng chày."

Hãy thức tỉnh khi chưa quá muộn

Nguyên Tống, Báo Tiếng Dân

--- Các chuyên gia y tế nghiên cứu về vấn đề là những người đã chích ngừa có nên chích thêm mũi thứ 3 hay không. Trong khi đó, chính phủ Biden lặng lẽ chú ý, theo dõi. Andy Slavitt, trong nhóm chống dịch COVID của Biden, nói rằng hiển nhiên rồi sẽ cần chích mũi thứ ba, trong khi cho biết chính phủ mua thêm 200 triệu liều thuốc Pfizer.Nhưng các mũi thứ 3 không nhất thiết sẽ cần cho mọi người. Vì dự kiến sẽ cần mũi thứ 3 cho những người có hệ miễn nhiễm suy yếu, theo báo New York Times. Nghiên cứu cho thấy, chích 2 mũi có hiệu lực ngừa dịch trong vòng 6 tháng, sau đó hiệu lực giảm dần.--- Katie Hobbs, Bộ Trưởng Hành Chánh tiểu bang Arizona, hôm Thứ Bảy kêu gọi Trump hãy chấp nhận đã thua phiếu Biden trong bầu cử 2020 và như thế để "đi tới" trước khi Trump xuất hiện trong cuộc vận động đông người ở Phoenix, mà bà Hobbs mô tả là "nguy hiểm."Hobbs nói với CNN rằng, tận cùng là, bất kể những gì Trump nói hay làm, sẽ không có gì thay đổi kết quả bầu cử 2020, "nhưng nó cũng không làm đổi cách mà chuyện này trở nên nguy hiểm." Trump nói chuyện trước đám đông ở Phoenix, Arizona, gọi đó là "Hãy bảo vệ các cuộc bầu cử của chúng ta."--- Donald Trump nói hôm Thứ Bảy rằng trước khi quyết định rút quân Mỹ ra khỏi Afghanistan, Trump đã nói qua điện thoại với lãnh đạo Taliban để làm thương lượng. Theo Trump, hai phía đồng ý rằng sau khi quân Mỹ ra đi, Taliban sẽ không dùng bạo lực đối với Hoa Kỳ hay hành động "vượt ngoài bình thường" ngay trong chính Afghanistan.Trump nói rằng Trump hăm dọa, nếu Taliban không giữ cam kết, quân Mỹ sẽ quay trở lại và tấn công Taliban dữ đội hơn bất kỳ nước nào đã từng chiến tranh. Lãnh đạo Taliban đã đồng ý giữ cam kết, theo lời Trump.--- Trump nói trong buổi tụ tập đông người ở Arizona hôm Thứ Bảy rằng Hoa Kỳ đã trở thành một "quốc gia cộng sản" và đã "vượt xa chủ nghĩa xã hội" ("communist country" and "beyond socialism"). Trump nói bây giờ Mỹ cũng không còn truyền thông báo chí gì mà bạn có thể nói chuyện với và đó là cách một quốc gia Cộng sản khởi sự hình thành, "Chúng ta không có báo chí truyền thông, chúng ta không có phiếu bầu."Trump nói hệ thống Cộng sản đang áp đặt vào Hoa Kỳ bằng cách gỡ bỏ nền pháp trị, kiểm duyệt tự do báo chí, chiếm toàn bộ truyền thông báo chí, bắt bỏ tù các đối thủ chính trị và tổ chức "những cuộc bầu cử giả hiệu." Những lời bịa đặt của Trump hiển nhiên sẽ làm Nguyễn Phú Trọng, Kim Jong Un và Tập Cận Bình ghen tỵ vì Trọng từng nói VN thêm 100 năm nữa chưa thành Cộng sản được.--- Một điểm cũng ghi nhận về bài diễn văn hôm Thứ Bảy của Trump ở Arizona: Trump thú nhận rằng cử tri Cộng Hòa mất đa số Thượng Viện vì mất 2 ghế Thượng nghị sĩ ở Georgia, nơi cử tri Cộng Hòa tin là có gian lận bầu cử nên đã không đi bầu đông vào ngày 5/1/2021.--- Chris Johansen, một Dân Biểu Cộng Hòa ở tiểu bang Maine, người đã từng liên tục chỉ trích việc hạn chế để ngừa COVID-19 bây giờ loan báo đã dính dương tính. Johansen nói như thế qua điện thoại với phóng viên báo Mainer News, khi từ chống phỏng vấn vì đã bệnh rồi.Băng ghi âm ghi lời Johansen, "Nghe nè bạn, tôi dính COVID rồi, bây giờ rất là suy yếu, không có thì giờ nói với bạn hôm nay đâu." Bà Cindy, vợ của Johansen, cũng viết trên mạng xã hội rằng bà cũng dính dương tính.Dân Biểu Johansen nổi tiếng là chống các biện pháp hạn chế để ngừa dịch, chống cả việc mang khẩu trang, từng tổ chức biểu tình bên ngoài nhà của Thống Đốc Janet Mills để đòi mở lại kinh tế, và nói rằng không cần gì tới thuốc chủng ngừa. Johansen đã bị lạoi ra khỏi 1 ủy ban Hạ Viện tiểu bang Maine vì các lời tuyên bố như thế.---Đắt nhất thế giới: dĩa khoai tây chiên 200 đô, tách kem 25,000 đô?Đó là giá ở tiệm Serendity 3 ở Manhattan, thành phố New York, đắt kỷ lục. Hôm 13/7/2021, tiệm ăn này được trao kỷ lục thế giới Guinness World Record vì giá 200 đôla cho một đĩa khoai tây chiên (French fries). Dĩa khoai tây chiên này trên thực đơn có tên là "Crème de la Crème Pomme Frites" thực hiện với khoai tây thượng hạng, có tẩm rượu Dom Perignon Champagne, có dấm Pháp hiệu J. LeBlanc French Champagne Ardenne Vinegar, có mỡ ngỗng thả chuồng từ Pháp, một số nguyên liệu khác và một số bụi vàng 23k loại ăn được.. Tiệm ăn này trước đây cũng có kỷ lục thế giới về món tráng miệng đắt nhất thế giới -- món kem làm kiểu sundae giá $25,000 trong một tách vàng. Chi tiết:---: Dân Việt Nam đang bao biện, che đậy, thờ ơ với cái ác?Đó là lời báo động của nhà văn Nguyên Tống trên Báo Tiếng Dân. Bài như sau.- 24-7-2021

Hôm nay rằm, sáng dậy mình thắp hương và ngẫm nghĩ về tâm linh, về phúc đức. Một điều còn mơ hồ, lợn gợn bấy lâu thì nay bỗng hiện rõ trong tâm trí. Đó là quan niệm và hành xử thế nào là đức độ và thế nào là thất đức. Vấn đề khá phức tạp nên diễn giải sẽ hơi dài. Các bạn cố gắng đọc phần cuối nhé.

Có lẽ đa phần những người có nhận thức trong chúng ta đều nhìn thấy thực trạng xã hội hiện nay. Mọi thứ đều xuống cấp, đạo đức tha hoá khắp mọi ngóc ngách, từ những chỗ được coi là thành trì của đạo đức là Giáo dục và Y tế cũng tan hoang chứ chưa nói đến các lĩnh vực khác. Chưa bao giờ đất nước Việt rơi vào thảm cảnh hàng ngày mở mắt ra là thấy chết chóc, suy đồi nhan nhản thế này cả. Mà không phải do dịch bệnh. Dịch bệnh chỉ càng làm rõ nét thêm sự hủ bại trong từng hành động dù đâu đó còn le lói những đốm sáng nhưng không đủ để chống đỡ với dòng lũ suy đồi.



Sự suy đồi đạo đức này bắt đầu trầm trọng từ thời điểm nào thì chắc ai cũng biết. Trước đây, dù bị đô hộ nhưng chúng ta vẫn là một xã hội phong kiến với những chuẩn mực đạo đức tuy chưa phải là công bằng nhưng khá khắt khe. Hầu hết các tội ác hay thói hư tật xấu đều bị trừng trị, không theo phép vua thì cũng theo lệ làng. Gia phong, Quốc pháp và lễ nghĩa được giữ gìn hàng ngàn năm. Nay mọi thứ dần biến mất, bát nháo, tuỳ tiện. Tham ô, trai gái, văn hoá giao thông, y đức… loạn xạ không còn chừa chỗ nào.

Thế nhưng, vì nó cứ từ từ, dần dần, ngày qua ngày ngấm vào tế bào não qua độ dài nửa thế kỷ và qua nhiều thế hệ nên số đông chúng ta không nhận ra sự thay đổi, sự biến dạng của đạo đức xã hội hoặc thấy mà im lặng. Có thể phân chia ra thành từng nhóm người như sau:



1. Nhiều người thấy sự bất công, ghê tởm, oan khuất nhưng im lặng vì họ cho rằng đó là khôn ngoan, thức thời. Nói ra chẳng được gì mà chính quyền để ý, có khi còn cho là phản động lại bắt bớ, chí ít cũng ảnh hưởng đến nồi cơm của mình. Chi bằng im lặng mà sống và thắp hương cầu mong cái ác, cái xấu nó chừa mình ra. Đây là một sự suy đồi đạo đức dạng nhẹ, là sự hèn hạ trong nhân cách và có phần… ngu dốt về nhận thức: cái ác nó đâu có mắt mà chừa thằng hèn ra?

2. Những người thấy rõ nhưng vào hùa, bênh vực, che đậy và bao biện cho cái ác (dạng như xã hội nào cũng vậy, đôi khi phải vì lí tưởng, vì nọ vì kia mà hy sinh một vài mạng người, hay đơn giản là chính trị nó là thế…). Họ che đậy vì được cái ác cho ăn, nuôi dưỡng, được “hưởng lộc” từ cái ác mà họ biết rõ. Đây là sự suy đồi đạo đức cao nhất, thuộc hàng thất đức vì sẵn sàng ăn trên cái chết oan, ăn trên sự bần cùng của rất nhiều người (Nhưng họ lại cũng là người cầu cúng nhiều nhất).

3. Những người không đủ tri thức nhận thức để nhận biết sự suy đồi, tàn ác đang xảy ra xung quanh. Chỉ khi nào rơi vào đầu thì họ mới biết, khi đó thì đã quá muộn. Những người này là đáng thương, cần khai trí. Nhưng khổ nỗi khai trí họ cũng không dễ bởi tầm nhận thức chỉ hơn bản năng một chút do đã bị nhồi sọ, ngu dân.



Từ 3 nhóm người trên, xuất hiện một nhóm thứ 4, là những người đấu tranh chống lại cái ác, làm giảm sự suy đồi về đạo đức và nhận thức xã hội. Đau đớn thay, họ lại là số ít và thường bị cả 3 nhóm trên, nhẹ thì quay lưng, ngoảnh mặt làm ngơ, nặng thì chống trả quyết liệt với đầy đủ vũ khí và quyền lực trong tay.

Có thể có những nhóm giao thoa giữa 1 và 2, giữa 1 và 3, giữa 2 và 3. Nhưng nói chung, cả 3 nhóm trên không biết một điều là họ đều đang thất đức ở các mức độ khác nhau. Điều đó sẽ làm con cháu họ khó mà ngóc đầu lên được. Và khi họ còn là số đông thì cả dân tộc này khó mà ngóc đầu lên được, càng ngày càng suy đồi. Không phải ngẫu nhiên mà trong Tử Vi thời nay lại có thêm mục: sinh ở Đông Dương hay nơi khác? Nghĩa là nếu sinh ra ở VN thì số mệnh sẽ khác hẳn người sinh cùng giờ, ngày, tháng, năm nhưng ở phần còn lại của thế giới.

Cho nên, dù có cầu cúng, thắp hương nhưng nếu không thay đổi nhận thức về cuộc sống, về trách nhiệm xã hội thì họ cũng vẫn phạm phải điều thất đức và sẽ nhận trái đắng quả báo mà thôi.

Cứ thử tưởng tượng có bao nhiêu người đã chết oan vì tai nạn, vì bệnh tật, vì bần cùng trong mấy chục năm qua rồi? Hàng triệu người. Ở phần còn lại của thế giới như đã nói thì họ đâu có phải đi xe máy mà chết thảm vậy? Đau ốm có bảo hiểm, đâu có phải ăn uống hít thở độc hại hàng ngày để ung thư vậy? Mà kể cả đâu đó còn xảy ra nhưng họ sẽ được đông đảo những người có lương tri lên tiếng bảo vệ, đòi lại công bằng cho họ chứ đâu phải là “sự im lặng đáng sợ” như ở đây?



Hàng triệu vong linh đó có siêu thoát được không? Nếu chiếu theo đạo Phật mà mọi người đang hướng theo thì chắc chắn những người chết oan sẽ không siêu thoát được và sẽ lẩn quất xung quanh chúng ta. Vậy họ sẽ làm gì? Có thể họ không làm gì được chúng ta, nhưng họ sẽ tụ tập “biểu tình” trước cửa nhà tổ tiên, cha ông chúng ta ở dưới âm để kể tội chúng ta làm tổ tiên ta không yên. Tổ tiên ta khó có thể phù hộ cho chúng ta khi thấy chúng ta thất đức, hoặc vô tình hoặc cố tình, trước vong linh hàng triệu người như vậy được.

Chúng ta đang sống đây, có phần được hưởng lộc từ phúc đức của tổ tiên, cha ông (như mọi người thường nghĩ). Là bởi cha ông ta sống trong một xã hội lương thiện hơn, dù tri thức có thể không bằng chúng ta bây giờ nhưng tâm thiện hơn nên đã để lại phúc đức cho chúng ta.

Vậy mọi người có nghĩ sau này, khi chúng ta là tổ tiên, là cha ông của ai đó, chúng ta có để lại phúc đức không khi vì nồi cơm của mình mà ngoảnh mặt làm ngơ hay tệ hơn là hùa theo bảo vệ cái ác, làm nhiều triệu người chết oan khuất không siêu thoát. Chúng ta sẽ đối mặt với họ thế nào ở cõi đó? Con cháu chúng ta có còn được hưởng phúc tổ tiên không khi chính chúng ta đã cắt đứt sợi dây ấy bằng sự “khôn ngoan, thức thời” ngậm miệng ăn tiền này?

Hãy thức tỉnh khi chưa quá muộn. Hãy mở não và mở miệng ra mà để lại phúc đức cho đời sau, hãy dừng tay dừng miệng bao biện che đậy cái ác đi. Cả 3 nhóm người trên, đừng bằng sự ngu dốt hay sự thờ ơ và sự tàn ác của mình mà vô tình hay cố ý gieo mầm thất đức vào... Xin xem tiếp:

