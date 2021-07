Sài Gòn kỷ lục: dính 1.450 ca/ngày. SG: 20.000 giường điều trị COVID. SG ra phố bị phạt. Vaccine từ Nhật đã tới SG. VN cho hãng tư thầu mua vaccine TQ. Hoãn SEA Games một năm.

- Ngoại Trưởng Pompeo sợ Trump gây chiến quốc tế để bám ghế, không ngờ chỉ là cú bạo loạn 6/1/2021

- SG kỷ lục: dính 1.450 ca/ngày. SG: 20.000 giường điều trị COVID. SG ra phố bị phạt. Vaccine từ Nhật đã tới SG. VN cho hãng tư thầu mua vaccine TQ. Hoãn SEA Games một năm

- Báo Defense One: bài viết của 2 tác giả kêu gọi "Quân Lực Mỹ nên trở lại Việt Nam..." để cản TQ

- Tướng Milley kinh hoảng khi Trump giờ chót bổ nhiệm nhiều người kinh dị vào Quốc Phòng và tình báo

- liên bang lập kho dữ kiện điện tử hình ảnh, video, emails và chứng cớ về bạo loạn 6/1/2021

- 3 người con của Trump dính tới 7 công ty chi nhánh của Trump Organization lập ra nghi trốn thuế

- khi lưỡng viện sắp đếm phiếu đại cử tri, Trump nổi giận, vò tờ báo, ném vào Pence, Pence cũng quạu lại

- Allen Weisselberg (GĐ Tài chánh Trump Organization) rời chức giám đốc sân golf của Trump ở Scotland

- động đất 6.0 gần biên giới 2 tiểu bang California-Nevada, rung chuyển vùng vịnh San Francisco

- California: hồ cạn nước, cháy rừng tăng, xin dân bớt xài nước 15%, sắp đóng 1 nhà máy thủy điện

- Quận Cam: 2 mẹ con gốc Việt, xem pháo bông, bị xe đụng, chấn thương, gãy xương, rạn nứt sọ...

- Tennessee: cô Sabrina Nguyen bị giết, gia đình cô kiện thành phố và cảnh sát vì không bảo vệ cô

- HỎI 1: Trump nói: "Không có lý do gì để có người bắn vỡ sọ cô Ashli Babbitt cả." ĐÁP 1: Trump nói sai.

- HỎI 2: Thiên An Môn 1989: Tướng Tư Lệnh từ chối bắn sinh viên, chấp nhận vào tù? ĐÁP 2: Bài "Từ Cần Tiên, viên tướng dũng cảm đã chống lệnh của Đặng Tiểu Bình và Quân ủy Trung ương Đảng CSTQ" trên Báo Tiếng Dân của tác giả Bùi Xuân Bách đã kể lại.

QUẬN CAM (VB-9/7/2021) --- Chính phủ liên bang đã chi trả 6.1 triệu đôla cho 1 công ty kỹ thuật để làm một kho dữ kiện điện tử lưu giữ, sắp xếp các chứng cớ về bạo loạn 6/1/2021. Công ty Deloitte Financial Advisory Services nhận hợp đồng này sẽ sắp xếp hình ảnh, video, emails và chứng cớ khác thu thập về bạo loạn.

Hợp đồng ban đầu này khi hoàn tất có thể sẽ tốn tới 26 triệu đôla. Lý do cần kho dữ kiện điện tử dễ truy tầm vì cả công tố, luật sư, các nghi can, và các thẩm phán đều tiếp cận khi tranh cãi, suy luận và tìm chứng cớ trước tòa. Hợp đồng xây kho dữ kiện khởi sự từ 1/6/2021. Việc thiếu kho dữ kiện thiết kế tự động đã và đang làm chậm các hồ sơ truy tố hơn 500 nghi can tham dự bạo loạn.

--- Theo một bài phân tích trên báo Daily Beast của Roger Sollenberger, hồ sơ kiện Giám đốc Tài chánh Trump Organization (tức là Allen Weisselberg) và công ty cho thấy lộ trình công tố sẽ truy xét vai trò của Ivanka Trump, Don Jr. và Eric Trump. Cụ thể, 7 công ty chi nhánh ghi trong hồ sơ thì cả 3 người con của Trump đều có liên hệ một hay nhiều hơn trong các đường dây trốn thuế này.

Nhóm 7 công ty này ghi trong hồ sơ kiện trên là: Wollman Rink Operations LLC, Trump International Golf Club LLC, Mar-a-Lago, Trump Productions LLC, VH Property Corp. (công ty mẹ của Trump National Golf Club tại Los Angeles), Trump Las Vegas Development LLC, và Trump CPS LLC.

Bài báo dẫn ra trường hợp cô Ivanka từng là phó chủ tịch công ty Trump Las Vegas Development LLC. Theo hồ sơ liên bang, công ty này lập để lấy tiền xây dựng tòa cao ốc Trump Ruffin Tower, một kết hợp vừa là khách sạn vừa là khu condo tại Las Vegas. Nhưng trị giá công ty không ghi rõ, và mức thu nhập dao động lớn. Công ty này báo cáo không có lợi tức năm 2014 và 2015, thế rồi có lợi tức $8.1 triệu trong năm 2016, rồi báo cáo không có lợi tức năm 2017, vào năm mà cô Ivanka rời công ty. Công ty báo cáo lợi tức hơn $3 triệu đô/năm trong 2 năm kế tiếp, rồi nằm ngủ luôn (then went dormant). Rất là bí hiểm. Đó là điểm liên bang muốn xét xem.

--- Một trận động đất 6.0 xảy ra gần biên giới 2 tiểu bang California-Nevada ở phía nam thị trấn Lake Tahoe, làm rung chuyển nhiều khu vực vào chiều Thứ Năm, theo Sở Địa Dư Hoa Kỳ. Động đất xảy ra lúc 3:49 p.m. giờ chiều, khoảng 40 dặm phía đông nam Lake Tahoe và 4 dặm phía tây-nam của nam thị trấn Walker nơi độ sâu 5 1/2 dặm.

Động đất này làm rung chuyển xa tận khu vực vùng vịnh San Francisco Bay và khắp vùng Central Valley, từ Chico tới Bakersfield.

--- Gavin Newsom, Thống Đốc California, hôm Thứ Năm yêu cầu người dân và các cơ sở kinh doanh trong tiểu bang hãy tự nguyện cắt giảm tiêu thụ nước khoảng 15%, trong khi tiểu bang khô hạn và các hồ trữ nước đang nhanh chóng cạn dần, gây hại cho nông nghiệp, nước uống và môi trường cho loài cá.

Thống Đốc Gavin Newsom nói không cưỡng bách, chỉ xin tự nguyện giảm nước. Ông cho biết khô hạn đang gây cháy rừng tuần này ở nhiều nơi ở Bắc California. Hồ trữ nước Lake Oroville ở Bắc California chỉ còn dung lượng nước 30%, và tiểu bang lo ngại có thể sắp phải đóng cửa 1 nhà máy thủy điện trong năm nay.

--- Tin COVID-19 tại VN. Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong ngày 09/7, Việt Nam ghi nhận 1.625 ca mắc mới: + 09 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Tĩnh (3), Quảng Nam (2), Thái BÌnh (1), An Giang (1), Kiên Giang (1), Đồng Tháp (1).//+ 1.616 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (1229), Long An (77), Bình Dương (73), Tiền Giang (34), Đồng Nai (32), Đồng Tháp (32), Khánh Hoà (29), Phú Yên (28), Bắc Ninh (15), Bắc Giang (10), Trà Vinh (8 ), Hưng Yên (8 ), Quảng Ngãi (7), Cần Thơ (6), An Giang (5), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Hậu Giang (4), Vĩnh Phúc (2), Bạc Liêu (2), Hà Nội (2), Sóc Trăng (2), Gia Lai (1), Lâm Đồng (1), Thanh Hóa (1), Đắk Nông (1), Bình Phước (1), Đà Nẵng (1), Nghệ An (1); trong đó 1.359 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 18h ngày 09/7: Việt Nam có tổng cộng 24.103 ca ghi nhận trong nước và 1.907 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 22.533 ca, trong đó có 6.210 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Họp báo chiều 9-7, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) Nguyễn Hồng Tâm cho biết từ 6 giờ ngày 8-7 đến 6 giờ ngày 9-7, TP ghi nhận 1.450 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 775 trường hợp được phát hiện trong khu cách ly, 124 ca trong khu phong tỏa. Từ ngày 27-4 đến nay, số ca nhiễm cộng đồng trên địa bàn TP HCM là 10.516 trường hợp (9.066 ca đã được Bộ Y tế công bố). Chú ý: các số liệu dị biệt giữa Bộ Y Tế và Sở Y Tế TPSG.

TP.SG cho biết sẽ đảm bảo 20.000 giường điều trị COVID-19, với kịch bản 10.000 và 15.000 ca mắc trên địa bàn thành phố; đồng thời sẽ tiếp tục mở rộng thu dung điều trị, đảm bảo 20.000 giường để điều trị bệnh nhân COVID-19.

Ra phố bị phạt. Thực hiện Chỉ thị 16 tại TP.SG: Nhiều người bị phạt vì 'ra đường không có lý do chính đáng'. Tính đến chiều 9.7, UBND Q.Phú Nhuận xử phạt hơn 30 trường hợp "ra đường không lý do chính đáng" với mức xử phạt từ 1 - 3 triệu đồng, theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Vaccine từ Nhật tới SG. Sáng sớm 9-7, lô vắc xin phòng Covid-19 số lượng 600.000 liều đã từ Nhật Bản về đến sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Sài Gòn. Đây là lô vắc xin AstraZeneca tiếp theo trong tổng số khoảng 2 triệu liều mà Chính phủ Nhật bản cam kết cung cấp cho Việt Nam.

Thầu mua vaccine. Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã cho phép Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn nhập khẩu lô vắc xin Vero Cell của Sinopharm, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách cho phòng, chống dịch Covid-19. Về việc giao Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn thực hiện đàm phán, thương thảo, ký kết các hợp đồng mua bán vắc xin phòng Covid-19 tại thành phố Sài Gòn, Cục Quản lý dược đồng ý để công ty này nhập khẩu lô 5 triệu liều vắc xin Vero Cell của nhà sản xuất BeijingInstitute of Biological Products Co., Ltd - Trung Quốc, thuộc đơn hàng số 272/ĐH-SPC-XNK đề ngày 1-7-2021.

--- Hoãn SEA Games một năm. Hội đồng thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đồng ý chuyển lịch trình tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31 sang tháng 7/2022. Theo kế hoạch trước đây, Việt Nam sẽ đăng cai SEA Games 31 từ ngày 21/11/2021 tới 2/12/2021, dự kiến quy tụ khoảng hơn 20.000 người, gồm 7.000 vận động viên và quan chức thể thao đến từ 11 nước.

--- Khi gần tới ngày rời Bạch Ốc, cựu Tổng Thống Donald Trump đã bổ nhiệm nhiều người trung thành vào các chức vụ quan trọng trong Bộ Quốc Phòng và các sở tình báo -- một số trong đó làm cho Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mark Milley phải quan ngại.

Trích dẫn từ cuốn sách mới của Michael C. Bender, phóng viên Wall Street Journal, ghi rằng Tướng Milley lo ngại tới mức "phải hỏi một vài quan chức Pentagon sem có phải một vài người mới do TRump bổ nhiệm có liên hệ tới các nhóm tân phát xít."

Một người gây quan ngại là Chuẩn Tướng Bộ Binh hồi hưu Anthony J. Tata, một người theo thuyết âm mưu từng gọi cựu Tổng Thống Barack Obama là một tên "Hồi giáo" và là một "lãnh tụ khủng bố." Trong những người khác được Trump bổ nhiệm có Kash Patel và Ezra Cohen-Watnick, cả 2 đều chẳng biết bao nhiêu về quân sự và tình báo.

--- Cũng trong tác phẩm mới của Bender, nhan đề "Frankly, We Did Win This Election: The Inside Story of How Trump Lost" cho thấy Trump quậy tới mức "điên khùng" để bám ghế sau khi thua phiếu, và Ngoại Trưởng Mike Pompeo nói với một quan chức rằng "điên khùng bao trùm rồi" khi các luật sư như Sidney Powell ra tòa thuyết phục các chánh án lãnh tụ quá cố của Venezuela là Hugo Chavez đã âm mưu để lật ngược phiếu bầu Trump thành phiếu bầu Biden.

Bender viết rằng Pompeo bày tỏ lo ngại các quốc gia đối thủ có thể lợi dụng bất ổn của Mỹ, "Pompeo nói với các quan chức khác rằng Trump có thể sẵn sàng gây ra một cuộc chiến tranh quốc tế để kiếm cớ ngồi lại Bạch Ốc." Nhưng không ngờ rằng bạo loạn xảy ra tại tòa nhà Quốc Hội Mỹ hôm 6/1/2021.

Bender viết rằng lúc đầu thì Trump có vẻ hài lòng khi thấy những người cuồng Trump xông vào tấnc ông tòa nhà Quốc Hội, "lúc đó Trump lờ đi lời kêu gọi cả công khai và riêng tư từ các cố vấn nài nỉ TRump hãy kêu gọi người bạo loạn rút lui. Các dân cử Cộng Hòa kinh hoảng điện thoại cho các phụ tá Bạch Ốc và nhờ các con của Trump giúp khuyêng ỉai."

--- Allen Weisselberg, Giám đốc Tài chánh lâu năm của công ty Trump Organization, đã rời chức vụ giám đốc tại sân golf của Trump ở Scotland. Theo hồ sơ nộp lên hôm Thứ Năm và được báo Bloomberg chú ý, Weisselberg không còn là giám đốc và cũng không phải "người có quyền kiểm soát lớn" tại sân Trump International Golf Club Scotland nữa.

Kết quả rút lui này là 1 tuần sau khi Biện Lý hạt Manhattan truy tố Weisselberg và công ty Trump Organization tội trốn thuế vì những tiền thưởng không khai báo Sở Thuế. Luật sư của cả Weisselberg và công ty nói rằng không có tội trốn thuế gì cả.

--- Hai phụ nữ gốc Việt --- Lam Nguyen, 44 tuổi, và con gái là Nhung Pham, 22 tuổi --- đang đứng xem bắn pháo bông Lễ Độc Lập trên đoạn phố 200 trên đường North Grand Avenue, thị trấn Anaheim, Quận Cam, thì 1 chiếc xe pickup lạc tay lái, tông vào 2 mẹ con và nhiều người khác đang đứng xem pháo bông.

Chuyện xảy ra lúc 9:40 p.m. tối Chủ Nhật 4/7/2021, và 2 mẹ con gốc Việt bị thương nặng, chở vào bệnh viện UCI Medical Center tại thị trấn Orange. Người lái chiếc xe pickup đó qua được thử nghiệm hơi thở, chứng tỏ không say rượu. Mẹ của người lái xe nói rằng xe pickup của con trai bà bị bể trục cần lái, và anh này rất ân hân, nói "Đây là 1 tai nạn, tôi không muốn như thế."Bị nặng nhất là chị Nguyễn, vì phản xạ muốn bảo vệ con gái nên che cho con, và rồi phụ nữ 44 tuổi này bị thương não bộ, bị rạn nứt xương sọ, chấn thương phổi, gãy xương nơi tay, chân và hông. Cô Phạm cũng bị thương nặng, bị gãy xương sườn, xương hông, đùi, lá gan và một quả thận bị thương.Hai mẹ con chỉ mới sang Mỹ định cư năm 2010 để đoàn tụ với chồng. Hai vợ chồng đã làm việc ráo riết để lo cho con gái đi học: cô Nhung Pham đang học ở Cal State Long Beach với điểm toàn diện gần tuyệt đối, 3.9 GPA.

Một người bạn của 2 mẹ con gốc Việt kia là Mai, đã lập ra trang gây quỹ để giúp trả tiền hóa đơn y tế cho 2 mẹ con Nguyen và Pham. Mai nói rằng cô Nhung nổi tiếng là hiền lành, tử tế, biết kính trên nhường dưới. Hiện nay cô Pham ở tình trạng ổn định, nhưng không rõ bà Nguyễn có thể sống sót nổi không. Độc giả có thể giúp hai mẹ con nạn nhân này qua trang GoFundMe:

https://www.gofundme.com/f/nhung-lam-mother-daughter-july-4th-victims

--- Chuyện xảy ra tại tiểu bang Tennessee: cô Sabrina Nguyen, 18 tuổi, đã liên tục điện thoại cảnh sát, báo động rằng cô cần giúp vì bạn trai cũ là Keedrin Coppage cứ theo quậy phá, nhưng rồi một hôm, Coppage rút dao đâm cô chết với 30 nhát dao. Bây giờ, gia đình cô Nguyen kiện cảnh sát.

Cô Sabrina từng thú nhận với gia đình cô rằng Coppage đã bạo hành cô cả về thân xác và tinh thần trong suốt thời gian họ cặp bồ. Tháng 6/2019, gia đình cô kể, cô quyết định tuyệt giao quan hệ với Coppage, nhưng rồi Coppage vẫn cứ lảng vảng ở nơi cô làm việc và các khu phố gần nhà gia đình cô.

Cô Sabrina mới gọi cảnh sát, báo rằng Coppage liên tục điện thoại cho cô, đôi khi hăm dọa giết cô. Cô ra tòa xin giấy restraining order để buộc y cách xa cô. Thế rồi hôm 2/1/2020, cô Sabrina nằm chết nơi hè phố gần nhà, xác bị đâm mấy chục nhát dao.

Coppage, 24 tuổi, bị truy tố tội sát nhân bậc nhất, đang bị giam ở nhà tù quận Shelby County, chờ tòa xử. Gia đình cô Nguyen bây giờ nộp đơn liên bang, kiện thành phố Memphis và nhiều cảnh sát, nói rằng cảnh sát đã không đưa cô Sabrina vào nhà an toàn. Luật sư Mike Laux của gia đình họ Nguyễn, nói rằng cái chết của cô Sabrina lẽ ra có thế ngăn chận được, nhưng hệ thống cảnh sát đã không bảo vệ cô an toàn.

--- Báo Defense One hôm 8/7/2021 có bài viết của 2 tác giả Charles Djou (cựu Dân Biểu liên bang, trong Ủy Ban Quân Vụ Hạ Viện) và Matthew Powell (cựu sĩ quan Hải quân Mỹ). Bài viết có tựa đề "The US Military Should Return to Vietnam: Recent conditions—and China’s provocative actions—have set the stage for a new relationship." (Quân Lực Mỹ nên trở lại Việt Nam: các hoàn cảnh mới đây, và sự khiêu khích của Trung Quốc đã mở đường cho một quan hệ mới).

Bài viết đưa ra nhiều lý luận để giải thích vì sao Mỹ cần liên minh quân sự với Việt Nam và nên đưa quân vào giúp Việt Nam để ngăn cản Trung Quốc. Hai tác giả nói 2 chính phủ Mỹ và VN nên nghĩ tới hoàn cảnh 5 hay 10 năm tới, quân lực Mỹ nên vào xây các căn cứ đóng quân mới ở đây.

Tuy nhiên, hai tác giả hiển nhiên là nằm mơ, không biết sự thật này: chính phủ Hà Nội thân với TQ hơn là với Mỹ, bất kể người dân VN thân với Mỹ hơn là với TQ. Độc giả quan tâm có thể đọc ở đây:

https://www.defenseone.com/ideas/2021/07/us-military-should-return-vietnam/183609/

--- Cuốn sách mới của Michael Bender nhan đề "Frankly, We Did Win This Election," ghi rằng cựu Tổng Thống Mike Pence từng một lần hứng cơn phẫn nộ của Trump: khi đó Trump vò một tờ báo lại ném vào Pence, theo một trích đoạn đăng trên báo Wall Street Journal.

Chuyện này xảy ra vào đầu năm 2021, khi Pence chuẩn bị chủ tọa khóa họp lưỡng viện để xác minh phiếu đại cử tri để đưa Biden trở thành Tổng Thống đắc cử. Ủy ban Chính trị của Pence lúc đó vừa mới thuê cố vấn của Trump là Corey Lewandowski, thế là Trump la hét rằng những người quanh TRump đang bỏ Trump đi.

Lúc đó, Trump chụp lấy tờ báo có bản tin đó, vò lại và ném vào Pence, nói, "Kem trung thành quá mức." Lúc đó, Pence đứng sửng sờ. Rồi Pence nhặt tờ báo lên, và ném lại về Trump, theo Bender ghi lại. Pence nghiêng về phía Trump, chỉ 1 ngón tay vài inches từ phía ngực Pence, nói, "Chúng tôi đã đưa ông đi hết tất cả chi tiết chuyện này. Chúng tôi làm điều này cho ông -- như là một ơn. Và đây là cách ông đáp ứng hả? Ông cần ngó các sự kiện cho đúng đắn." ( 'We walked you through every detail of this,' Mr. Pence snarled. 'We did this for you — as a favor. And this is how you respond? You need to get your facts straight.'")

--- HỎI 1: Trump nói: "Không có lý do gì để có người bắn vỡ sọ cô Ashli Babbitt cả."

ĐÁP 1: Trump nói sai. Câu chuyện về ngày bạo loạn 6/1/2021, một cảnh sát đơn vị Capitol Police đã bắn chết cô Babbitt, khi cô này cùng một nhóm bạo loạn tới gần cửa chánh điện Hạ Viện trong khi họ xông vào tòa nhà Quốc Hội. Cô bị bắn trúng vai, không phải vào đầu. Có lý do hiển nhiên để phải bắn cô. Nhiều chuyên gia, dẫn ra video làm chứng cớ, nói quyết định của người cảnh sát lúc đó bắn cô là để tự vệ, khi dòng người bạo lạon xông tới có thể tràn ngập các dân biểu và cảnh sát. Tuy nhiên, Trump bênh vực những người tham dự bạo loạn, do vậy Trump nói không có lý do nào để bắn vỡ sọ cô Babbitt.

Video này dài 2:43 phút ghi lại hình ảnh 1 cảnh sát thường phục đứng cầm súng nơi hành lang Hạ Viện. Khi cô Babbit trèo vào khung cửa bị đập bể kính để sẽ bước vào hành lang, thì bị bắn 1 viên đạn vào vai, phía gần ngực:

https://youtu.be/wX3BS1eNWR0

Bài viết chi tiết đọc ở đây:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/jul/08/donald-trump/fact-checking-donald-trump-there-being-no-reason-s/

--- HỎI 2: Thiên An Môn 1989: Tướng Tư Lệnh từ chối bắn sinh viên, chấp nhận vào tù?

ĐÁP 2: Bài viết nhan đề "Từ Cần Tiên, viên tướng dũng cảm đã chống lệnh của Đặng Tiểu Bình và Quân ủy Trung ương Đảng CSTQ" trên Báo Tiếng Dân của tác giả Bùi Xuân Bách đã kể lại.

Từ Cần Tiên, viên tướng dũng cảm đã chống lệnh của Đặng Tiểu Bình và Quân ủy Trung ương Đảng CSTQ

Báo Tiếng Dân -08/07/2021

Bùi Xuân Bách

Ngày mồng 4/6/1989, quân đội TQ đã đàn áp dã man cuộc biểu tình đòi dân chủ của sinh viên, học sinh trên quảng trường Thiên An Môn. Nhiều đơn vị lớn của Quân đội được điều về Bắc Kinh tham gia trấn áp, trong đó có Tập đoàn quân 38, đóng tại Bảo Định, vùng trung tâm tỉnh Hà Bắc, cách Bắc Kinh khoảng 150km về phía Tây Nam.

Đây chỉ là một trong những đại đơn vị được điều động, theo lệnh của Đặng Tiểu Bình, Chủ tịch Quân ủy Trung ương và Dương Thượng Côn, Chủ tịch nước từ năm 1988, Phó Chủ tịch Quân ủy.

Triệu Tử Dương, Tổng Bí thư Đảng và Phó Chủ tịch thứ nhất Quân ủy Trung ương không ký mệnh lệnh này.

Tập đoàn quân 38 là đơn vị lục quân thiện chiến, được trang bị tối tân nhất và huấn luyện tốt nhất trong toàn quân, được hình thành từ Quân đoàn 38, bao gồm 5 Sư đoàn (xe tăng, thiết giáp, cơ động, bộ binh và pháo binh), 3 lữ đoàn (tên lửa đạn đạo, cao xạ pháo, công binh) cùng 1 đạị đội trực thăng, 1 trung đoàn hóa học, 1 trung đoàn công binh, 1 trung đoàn thông tin… Quân số khoảng 8,6 vạn người.

Giai đoạn 1988-1989, Tư lệnh Tập đoàn quân là Thiếu tướng Từ Cần Tiên, Chính ủy Vương Phúc Nghĩa.

Theo Dương Kế Thằng (tác giả cuốn “Bia Mộ”), nhà báo kỳ cựu của Tân Hoa Xã, thì thời gian này, Từ Cần Tiên đang nằm bệnh viện do cần giải phẫu lấy sỏi thận. Hàng ngày ông vẫn theo dõi tiến triển của phong trào sinh viên trên quảng trường Thiên An Môn qua truyền hình cùng báo chí và ông đã khóc khi họ bắt đầu tuyệt thực.

Theo Dương, Từ Cần Tiên đang bình phục sau khi đã được lấy sỏi thận ra. Ngày 17/5/1989, Lý Lai Trụ, Phó Tư lệnh Quân khu Bắc Kinh đã tới thăm ông. Ông được thông báo về việc phải triển khai đơn vị và lệnh Thiết quân luật sẽ được ban bố ngày 19/5, cũng như được yêu cầu thể hiện sự ủng hộ của mình với tư cách là một Tư lệnh Tập đoàn quân.

Từ Cần Tiên đã trả lời rằng, ông không thể thực hiện một lệnh miệng và yêu cầu được xem văn bản mệnh lệnh. Khi Lý Lai Trụ nói rằng, hiện đang là “thời chiến” và văn bản mệnh lệnh sẽ được cung cấp sau, Từ đã đáp lại, hiện chẳng có cuộc chiến nào cả và nhắc lại việc từ chối thi hành lệnh miệng. Sau đó, Từ đã gọi điện thoại cho Lưu Chấn Hoa, Chính ủy Quân khu Bắc Kinh, thông báo việc mình khước từ thi hành mệnh lệnh. Ông đã nói riêng với bạn bè mình rằng, chẳng thà ông bị hành quyết còn hơn là trở thành tội đồ trong lịch sử.

Sang ngày 18, Chủ tịch nước Dương Thượng Côn được biết việc Từ Cần Tiên không chấp hành mệnh lệnh và ông ta đã mất ngủ nhiều ngày. Ông ta tham khảo ý kiến của Đặng Tiểu Bình và Đặng đã nói rằng, một người lính như Từ không thể không chấp hành mệnh lệnh được. Từ bị bắt ngay trong bệnh viện và bị đưa ra tòa án binh.

Theo “Tài liệu Thiên An Môn” (The Tiananmen Papers), Dương Thượng Côn đã cử Châu Y Băng, Tư lệnh Quân khu Bắc Kinh, tới Bảo Định để thuyết phục Từ. Từ Cần Tiên đã hỏi Châu, ba nhân vật trụ cột của Quân ủy Trung ương đã nhất trí thông qua lệnh thiết quân luật chưa? Châu trả lời rằng, Đặng Tiểu Bình, Chủ tịch Quân ủy Trung ương và Dương Thượng Côn, phó Chủ tịch, đã thông qua, còn Triệu Tử Dương, phó Chủ tịch thứ nhất Quân ủy thì không.

Không có sự đồng ý của Triệu Tử Dương, Từ Cần Tiên đã từ chối thi hành mệnh lệnh này và yêu cầu nghỉ ốm. Yêu cầu của ông không được chấp nhận, nhưng ông cũng không có mặt tại đơn vị.

Sau này, khi được tờ báo “The Sydney Morning Herald” phỏng vấn về việc này, Châu Y Băng cũng thừa nhận như vậy.

Theo Ngô Nhân Hoa, một học giả hiện đang sống ở Mỹ và cũng đã từng là sinh viên tham gia vào sự kiện Thiên An Môn, Từ Cần Tiên đã được triệu tập tới trụ sở Quân khu Bắc Kinh theo lệnh của Tư lệnh Châu Y Băng và Chính ủy Lưu Chấn Hoa vào khoảng giữa tháng 5. Từ không phản đối ngay lập tức, nhưng trở về Bảo Định, chuẩn bị hậu cần cho đơn vị trong khi chờ lệnh. Sau đó ông gọi cho Quân khu thông báo rằng, ông không thể chỉ huy đơn vị vì tình trạng sức khỏe và trở về bệnh viện Quân khu, nơi ông bị bắt.

Theo Cao Du, nữ phóng viên và nhà báo lâu năm, một người bất đồng chính kiến từng bị tù đầy, Từ Cần Tiên bị gọi lên Trụ sở Quân khu một ngày sau khi từ chối nhận lệnh. Giữa đường, chiếc xe bị bắt cóc và họ đã giấu ông qua đêm, trong khi những người của Tập đoàn quân 38 tiếp tục kiếm tìm.

Việc Từ Cần Tiên chống lệnh khiến cho một số lãnh đạo của Đảng Cộng sản lo ngại về sự nổi loạn trong quân đội và họ càng tin rằng, cuộc biểu tình của sinh viên học sinh là một mối đe dọa nghiêm trọng cần phải loại bỏ. Sau khi thay đổi các viên chỉ huy của Tập đoàn quân 38, dưới sự lãnh đạo của họ, đơn vị này đã đóng vai trò đắc lực trong việc trấn áp cuộc biểu tình.

Từ Cần Tiên bị đưa ra tòa án binh, song trước tòa ông vẫn giữ vững lập trường của mình, tuyên bố rằng: “Quân đội Nhân dân trong toàn bộ lịch sử của nó chưa từng được dùng để đàn áp nhân dân, tôi từ chối việc bôi nhọ hồ sơ lịch sử này”. Ông bị khai trừ Đảng và chịu án 5 năm tù giam.

Cũng theo Cao Du, Từ Cần Tiên bị chuyển từ trại giam quân đội sang... xin xem tiếp:

https://baotiengdan.com/2021/07/08/tu-can-tien-vien-tuong-dung-cam-da-chong-lenh-cua-dang-tieu-binh-va-quan-uy-trung-uong-dang-cstq/

.