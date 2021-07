Mỹ gửi tặng VN 2 triệu liều thuốc Moderna ngừa COVID-19 vô điều kiện. SG phong toả 3 phường hơn 91.000 dân. Bình Dương cách ly tập trung 1.400 công nhân. 14.394 em không dự thi tốt nghiệp THPT vì dịch.

- Mỹ gửi tặng VN 2 triệu liều thuốc Moderna ngừa COVID-19 vô điều kiện, tặng Indonesia 4 triệu liều

- SG phong toả 3 phường hơn 91.000 dân. Bình Dương cách ly tập trung 1.400 công nhân. 14.394 em không dự thi tốt nghiệp THPT vì dịch. Ngôi chùa SG từ thiện tặng 6.000 phần cơm/ngày. Hậu Giang, Cần Thơ siết cổng vì dịch

- Mỹ: xin Nhật-Ấn-Úc giúp Mỹ trở lại Châu Á vì bỏ trống mấy năm qua, bây giờ TQ là thách thức lớn

- quân Mỹ nửa đêm rút đi, bỏ mặc 5,000 tù binh Taliban, không nói gì với quân Afghanistan

- tháng 6/2021 tại Mỹ, gần 10,000 người chết vì COVID-19: có 99.2% người chết là chưa chích ngừa

- Nghe tin Lục quân ép chích ngừa, DB Thomas Massie (Cộng Hòa) ra dự luật cấm quân đội cưỡng ép chích ngừa

- sách mới: Trump nói bực mình, không trả tiền công luật sư cho Giuliani vì kiện dở, chưa thắng vụ nào

- 189 người bị bắn chết trong hơn 500 vụ nổ súng khắp Hoa Kỳ trong 3 ngày cuối tuần Lễ Độc Lập

- cựu giám đốc Fox News tố đài này ủng hộ lời bịa đặt của Trump, gây ra những cái chết oan, nói toàn sai sự thật

- khảo sát 2,000 quận Hoa Kỳ về môi trường y tế: 20 quận California vào danh sách 500 quận có nền y tế tốt nhất, 4 quận Cali vào 100 quận hàng đầu, Quận Cam hàng thứ 295

- 3 nơi hàng đầu về môi trường y tế: 1. Los Alamos County, NM; 2. Douglas County, CO; 3. Falls Church, VA

- Calgary: nhà thờ của mục sư Thai Nguyen bị phóng hỏa, có phải là do thổ dân trả thù?

- HỎI 1: Dân Biểu Adam Schiff bị kết tội phản quốc? ĐÁP 1: Sai, không có chuyện đó.

- HỎI 2: Mỹ sẽ đối mặt với một cuộc bạo động mới, một lực lượng dân quân được vũ trang mạnh mẽ mới? ĐÁP 2: Đó là lời báo động từ tác giả Việt Linh trên Báo Tiếng Dân.

QUẬN CAM (VB-6/7/2021) --- Các sĩ quan Afghanistan không hài lòng về cách quân Mỹ rời sân bay Bagram Airfield—trung tâm của các chiến dịch hành quân tại nước này trong gần 2 thập niên. Quân Mỹ ra khỏi sân bay rạng sáng Thứ Sáu 2/7/2021 nhưng vị tư lệnh mới ở đây nói quân Mỹ không đưa ra cảnh báo nào cho các viên chức Afghanistan rằng họ sắp rời bỏ sân bay.

Tướng Mir Asadullah Kohistani nói rằng chỉ nghe đồn rằng quân Mỹ đã ra khỏi sân bay và rồi 7 giờ sáng thì mới biết là quân Mỹ đã rời Bagram rồi. Tướng này tố cáo quân Mỹ tắt điện ở sân bay, để lại phía sau khoảng 5,000 tù binh Taliban, và để cho bọn trộm cướp vào lục lọi trước khi quân đội Afghanistan tới nắm lại kiểm soát. Một chiến binh Afghanistan giận dữ nói với AP rằng "chỉ trong 1 đêm, họ mất tất cả các thiện chí của 20 năm bằng cách rút quân lặng lẽ như thế, trong đêm, không nói gì với quân Afghanistan đang tuần tra ngoài khu vực."

--- Một cựu viên chức cao cấp ở Fox News chỉ trích đài này đã mù quáng trung thành với Trump và các "nỗ lực nguy hiểm" khi ủng hộ các lời bịa đặt của Trump về "gian lận bầu cử" năm 2020, "và Fox News không còn là thông tấn của sự thật có lập trường trung hữu nữa."

Preston Padden, cựu giám đốc Fox News về phân phối mạng lưới đã rời nơi này 20 năm trước vào năm 1997, viết trên báo Daily Beast rằng không chỉ ủng hộ các lời bịa đặt mà Fox Nes cũng góp phần chia rẽ bằng kỳ thị da màu, quy chụp rằng Black Lives Matter và Antifa chủ mưu cho những cuộc biểu tình đập phá mà các nhóm này không liên hệ.

Padden, bây giờ làm việc cho Disney, cũng nhắc rằng bịa đặt "gian lận bầu cử" do Trump đưa ra đã bị bác bỏ từ hơn 60 chánh án, từ các viên chức bầu cử ở các tiểu bang Cộng Hòa, từ các cuộc đếm phiếu lại ở nhiều tiểu bang và từ chính Bộ Trưởng Tư Pháp của Trump. Ông cũng tố Fox News gây ra những "cái chết không cần thiết" trong đại dịch khi chỉ trích việc phong tỏa và mang khẩu trang, và "Fox News đã làm nhiều triệu người Mỹ -- hầu hết trong đó là Cộng Hòa (như vợ tôi và tôi là Cộng Hòa 50 năm) tin những chuyện bịa đặt."

--- Nói chuyện trong 1 sự kiện tổ chức bởi viện nghiên cứu Asia Society Policy Institute, Kurt Campbell (người điều hợp Hoa Kỳ đặc trách vấn đề Ấn Độ Thái Bình Dương trong Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ), nói hôm Thứ Ba rằng ảnh hưởng của Mỹ tại Châu Á đã suy yếu trong các năm vừa qua.

Campell loan báo rằng Tổng Thống Mỹ Joe Biden dự định hoan nghênh các lãnh đạo của Úc châu, Nhật Bản và Ấn Độ trong chung sức nỗ lực củng cố sự hiện diện của Mỹ tại khu vực. Ông nói hy vọng rằng TRung Quốc và Mỹ có thể "chung sống hòa bình" và không thách thức nhau, nhưng cảnh báo rằng để có kết quả lạc quan đó sẽ là "tháng thức cực kỳ gian nan cho thế hệ này hay thế hệ tới."

--- Bản tin AFP ghi rằng Mỹ hôm Thứ Ba đã gửi Việt Nam 2 triệu liều thuốc Moderna để chích ngừa chống COVID-19, theo lời Bạch Ốc. Lô hàng này là một phần trong 80 triệu liều thuốc đầu tiên mà Biden hứa giúp toàn cần, sẽ tới VN cuối tuần này. Viên chức Mỹ nói 1 triệu liều thuốc hôm Thứ Hai đã gửi tới Malaysia, và 4 triệu liều thuốc sẽ sớm tới Indonesia.

Các nước trong khu vực chờ nhận phần chia sẻ 80 triệu liều này có Cambodia, Lào, Papua New Guinea, the Philippines và Thái Lan. Lô thuốc Mỹ gửi tới VN là qua chương trình Covax của tổ chức y tế thế giới WHO. Viên chức Mỹ nói tặng thuốc không phải là "ngoại giao thuốc chủng" mà là 1 chiến lược "kết thúc đại dịch toàn cầu" và không đòi hỏi điều kiện gì. Biden gọi đây là trách nhiệm đạo đức.

--- Tin COVID-19 tại VN. Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong ngày 06/7, Việt Nam ghi nhận 1.029 ca mắc mới/ngày: + 10 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Nam (5), Kiên Giang (2), Tây Ninh (2), Hà Nội (1).// + 1.019 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (710), Đồng Tháp (99), Bình Dương (92), Phú Yên (41), Long An (14), Hà Nội (12), Đồng Nai (11), An Giang (11), Hưng Yên (6), Bắc Giang (5), Thanh Hóa (4), Bắc Ninh (3), Nghệ An (3), Vĩnh Long (2), Hà Nam (2), Lạng Sơn (2), Trà Vinh (2); trong đó 872 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 18h30 ngày 06/7: Việt Nam có tổng cộng 20.183 ca ghi nhận trong nước và 1.881 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 18.613 ca, trong đó có 5.303 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

SG phong toả 3 phường hơn 91.000 dân. Toàn bộ phường Tân Thuận Đông, một phần phường Tân Thuận Tây và Bình Thuận rộng 393 ha với 91.000 dân bị phong toả theo Chỉ thị 16 từ 18h ngày 8/7. Phạm vi phong toả không bao gồm Khu chế xuất Tân Thuận trên địa bàn phường Tân Thuận Đông.

Bình Dương cách ly tập trung 1.400 công nhân: Hơn 1.400 công nhân Công ty Hansoll ở Bình Dương cách ly tập trung. Tối nay (6/7), hơn 1.400 công nhân ở các dây chuyền sản xuất có ca mắc Covid-19 của Công ty Hansoll Vina (đường số 6, khu công nghiệp Sóng Thần 1, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) được đưa đi cách ly tập trung. Theo Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An, ngày 1/7, đơn vị nhận được tin báo Công ty Hansoll Vina có 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 khi test nhanh tại cơ sở y tế. Trung tâm đã lấy mẫu xét nghiệm lại và kết quả dương tính nên đã phong tỏa công ty để rà soát F1; đồng thời phun khử khuẩn toàn nhà máy.

14.394 em không dự thi tốt nghiệp THPT vì dịch. Tổng số thí sinh không đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 là 27.779 em, chiếm tỷ lệ 2,72%. Trong đó, tổng số thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên không thể dự thi là 14.394. Chiều 6-7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho biết tổng số thí sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 là 1.021.340 em, tổng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi là 993.561 đạt tỷ lệ 97.28% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi.

Ngôi chùa SG từ thiện tặng 6.000 phần cơm/ngày. Tường Nguyên thiền tự nhỏ ở quận 4 với 6.000 phần cơm từ bi chia sẻ mỗi ngày. Từng phần cơm hiện ra, đẹp đẽ như cơm nhà hàng. Từ 3h sáng đến tận 23h khuya, Bếp ăn từ thiện của Tường Nguyên thiền tự ở quận 4 tất bật những tấm lòng từ bi... Báo Tuổi Trẻ ghi rằng hơn một tháng qua, căn bếp của Tường Nguyên thiền tự (phường 8, quận 4) luôn đỏ lửa đều đặn mỗi ngày để cung cấp hơn 6.000 suất cơm nóng cho các bác sĩ tuyến đầu, người nghèo, người trong khu phong tỏa.Tường Nguyên thiền tự nép mình trong một con hẻm nhỏ. Dọc hẻm, bà con hai bên đường cùng xắn tay, tất bật chuẩn bị nguyên liệu để nấu nướng.

Hậu Giang. Bắt đầu từ 0h ngày 7.7, Hậu Giang tạm dừng các hoạt động kinh doanh nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn tỉnh và chỉ được bán hàng mang về. Tạm dừng hoạt động bến khách ngang sông tại khu vực từ thị trấn Mái Dầm (huyện Châu Thành) đến địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến khi có thông báo mới. Lãnh đạo các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh phải tập trung bố trí chỗ ở cho công nhân, người lao động hiện cư trú trên địa bàn các tỉnh Vĩnh Long, Sóc Trăng ở lại Hậu Giang. Đồng thời, phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19 trong nhà máy, khu công nghiệp.

Vào Cần Thơ phải âm tính. Kể từ 0h ngày 9-7, tất cả công dân (kể cả công dân TP Cần Thơ) khi đi qua các chốt kiểm soát dịch vào cửa ngõ TP Cần Thơ phải cung cấp kết quả xét nghiệm hoặc test nhanh âm tính với SARS-CoV-2. Công văn do ông Dương Tấn Hiển - phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - ký ban hành ngày 6-7. Thành phố nhận định trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh xung quanh như Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang…, để phòng dịch xâm nhập vào thành phố, yêu cầu người dân tuân thủ các quy định về khai báo y tế và phòng chống dịch. Yêu cầu công dân trước khi vào các chốt kiểm soát dịch đặt tại các quận huyện của Cần Thơ phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 7 ngày (kể từ ngày có kết quả xét nghiệm).

--- Có 20 quận California nằm trong danh sách 500 cộng đồng có nền y tế tốt nhất và cư dân sức khỏe tốt nhất, theo một bản phúc trình mới phổ biến của tạp chí U.S. News & World Report trong hợp tác với tổ chức Aetna Foundation.

Các khu vực vùng vịnh San Francisco Bay Area và Bắc California nhiều nơi vào danh sách này, mặc dù vài quận ở Nam California cũng vào được. Chỉ có 4 quận California vào được danh sách 100 nơi hàng đầu.

Nghiên cứu này dựa trên 84 bảng thống kê khảo sát về sự tiếp cận chăm sóc y tế, kết quả y tế, sự bình đẳng, nhân dụng, thực phẩm có dễ dàng, môi trường, an toàn công cộng và giao thông. Khoảng 2,900 quận trong tổng số 3,100 tại Mỹ được khảo sát.

Danh sách các quận California vào được 500 nơi hàng đầu. Theo thứ tự các quận: #35: Placer; #40: Santa Clara; #43: San Mateo; #49: Marin; #129: Mono; #205: Contra Costa; #217: Alameda; #249: San Luis Obispo; #250: Sonoma; #267: Nevada; #281: Napa; #284: El Dorado; #295: Orange (Quận Cam); #348: Ventura; #354: San Benito; #400: San Diego; #402: Inyo; #404: San Francisco; #425: Solano; #492: Santa Cruz.

Không quận nào ở California vào được danh sách 10 quận hàng đầu, nhưng có vài quận xuất sắc trong vài lĩnh vực. Về y tế tâm thần, quận Santa Clara hàng thứ 4, và quận San Mateo hàng thứ 5. Về y tế dân số, trong đó có kết quả y tế và sự tiếp cận y tế, quận Santa Clara County vào hàng thứ 5 Hoa Kỳ. Về kết quả sức khỏe, quận Marin County thứ nhì Hoa Kỳ.

Sau đây là danh sách 10 quận Hoa Kỳ hàng đầu về môi trường y tế:1. Los Alamos County, New Mexico2. Douglas County, Colorado3. Falls Church city, Virginia4. Loudoun County, Virginia5. Broomfield County, Colorado6. San Miguel County, Colorado7. Pitkin County, Colorado8. Howard County, Maryland9. Morgan County, Utah10. Routt County, Colorado--- Bác sĩ Anthony Fauci hôm Chủ Nhật nói rằng hơn 99% những người chết vì COVID-19 trong tháng 6/2021 là không chích ngừa, và nói những cái chết này là "có thể tránh được và có thể ngừa chống được." BS Fauci nói là "Nếu bạn nhìn vào số người chết, khoảng 99.2% là không chích ngừa. Khoảng 0.8% là đã chích ngừa."BS Fauci nói trên đài NBC rằng không có thuốc chủng ngừa nào là tuyệt hảo, nhưng khi nói về khả năng nhập viện và chết thiì rất buồn và bi thảm rằng hầu hết những cái chết đó tránh được và ngừa được. Thống kê cho biết trong tháng 6/2021 tại Hoa Kỳ, có gần 10,000 người chết vì COVID-19.--- Dân Biểu Thomas Massie (Cộng Hòa-KY) đã phóng ra một tweet có nối vào một bài viết, trong đó ghi một thông báo của Lục quân Mỹ rằng chích ngừa COVID bây giờ sẽ là cưỡng bách đối với tân binh. DB Massie nói rằng ông được liên hệ từ một số chiến binh nói rằng họ sẽ "rút lui" (quit) khỏi quân đội nếu họ bị buộc phải chích ngừa.DB Massie nói rằng ông đã trình Hạ Viện dự luật HR 3860 để cấm bất kỳ sự cưỡng bách nào đòi một chiến binh Mỹ phải chích ngừa, và dự luật đã có 24 Dân Biểu bảo trợ. Tuy nhiên nhiều người trả lời tweet của DB Massie rằng trong quân đội Mỹ không hề có chuyện "rút lui" khỏi quân đội. Cấp trên ra lệnh, cấp dưới thi hành, đó là quân đội. Không thi hành, thì sẽ có kỷ luật. Không có chuyện rút lui.--- Theo tác phẩm mới của Michael Wolff có nhan đề "Landslide: The Final Days of the Trump Presidency" mô tả rằng Trump thường ngồi cô đơn ở Mar-a-Lago và thường hỏi người quen rằng Trump nên thuê luật sư nào để đối phó với quá nhiều đơn kiện.Sách này cũng nói chuyện Trump nổi tiếng là quịt tiền thiên hạ. Một bản tin năm 2016 trên báo USA Today ghi rằng Trump đã không trả tiền cho các thợ mộc và thợ sơn làm việc trong các dự án mới. Bây giờ thì Rudy Giuliani cũng dính cú lửa của Trump: Trump không chịu trả tiền pháp lý, tiền công Giuliani kiện tụng cho Trump sau ngày bầu cử 2020. Sách này ghi rằng Trump cho là không cần trả tiền công pháp lý cho Giuliani vì chưa thắng vụ kiện nào cả. Sách này kể Giuliani đã đòi Trump trả tiền công luật sư, và Trump bực mình, không trả, nói với vài người thân là sẽ không trả vì kiện dở quá.--- Chuyện ở Canada: Công Giáo ăn ốc, Tin Lành đổ vỏ? Một nhà thờ Tin Lành ở thị trấn Calgary đã bị cố ý phóng hỏa đêm Chủ Nhật. Lính cứu hỏa đã tới cứu nhà thờ House of Prayer Alliance Church, tại địa chỉ 4924 Forego Ave. S.E., khoảng 7:20 p.m. đêm Chủ Nhật.Trưởng Ty Cứu Hỏa Keith Stahl nói, khi cứu hỏa tới, thì thấy khói và lửa phựt cháy, và đã giúp dập tắt, may là không có ai bên trong nhà thờ. Cảnh sát tin vụ này không phải tai nạn, mà là cố ý đốt, nhưng chưa rõ hung thủ là ai.Thai Nguyen, mục sư quản nhiệm nhà thờ, nói rằng ông rất buồn, và vụ phóng hỏa làm ông lo ngại. Ông nói không biết ai đốt, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ rất buồn thôi: "Tôi không vui bởi vì chúng tôi từ Việt Nam, là người tỵ nạn, tới tìm đời sống mới với nhà thờ mới nơi này, vậy mà bây giờ phải cẩn trọng.Nhiều nhà thờ Công Giáo gần đây bị đốt, bị đập phá, bị sơn xịt để trả thù về các bản tin cho biết hàng trăm ngàn trẻ em thổ dân bị đưa vào học trong các trường đạo để đồng hóa, nhiều ngàn trẻ em chết đã bị chôn ở khuôn viên trường đạo mà không hề có bia mộ. Có ít nhất 11 nhà thờ ở Calgary đã bị đốt hay bị tạt sơn đỏ vì các trường đạo kia phần lớn là do Công Giáo La Mã ban giám hiệu. Nhà thờ của Mục sư Thai Nguyen không liên hệ với Công Giáo La Mã.--- Có ít nhất 189 người bị bắn chết trong các vụ bạo lực súng trong hơn 500 vụ nổ súng khắp Hoa Kỳ trong những ngày cuối tuần của Lễ Độc Lập Hoa Kỳ. Thống kê nổ súng này là tính trong 72 tiếng đồng hồ, từ Thứ Sáu tới hết Chủ Nhật.Tại Chicago, 95 người bị bắn, trong đó 16 người chết. Tại New York, nơi bạo lực súng tăng kinh hoàng: có 26 nạn nhân từ 21 vụ nổ súng từ Thứ Sáu tới Chủ Nhật. Tức là giảm so cùng thời kỳ năm ngoái, khi 30 người trúng đạn trong 25 vụ nổ súng, theo Ty Cảnh Sát New York Police Department. Riêng trong ngày 4 tháng 7 (ngày July 4), có 12 vụ nổ súng liên hệ 14 nạn nhân, tăng so với năm ngoái, hồi đó là 8 vụ nổ súng và 8 nạn nhân.---Dân Biểu Adam Schiff bị kết tội phản quốc?: Sai, không có chuyện đó. Dân Biểu Dân Chủ Adam Schiff không hề bị kết tội phản quốc. Tin vịt đó là từ trang Real Raw News hôm 4/7/2021, nhan đề "Adam Schiff Convicted of Treason" (Adam Schiff bị kết tội phản quốc). Trang web Real Raw News ưa đăng tin vịt, trước đó đã từng loan tin rằng Hillary Clinton bị treo cổ (thực sự, không treo cổ), Chánh văn phòng Bạch Ốc John Podesta bị xử tử (thực sự không như thế), cựu Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr bị khởi tố tội phản quốc (thực sự không như thế).. Trang web RRN đã ghi rõ rằng độc giả đừng xem các thông tin trên trang này là chuyện nghiêm túc. Cụ thể, ghi rằng bài viết trên RRN chỉ có tính giáo dục và giải trí. Xem thêm:---: Mỹ sẽ đối mặt với một cuộc bạo động mới, một lực lượng dân quân được vũ trang mạnh mẽ mới?: Đó là lời báo động từ tác giả Việt Linh trên Báo Tiếng Dân. Bài báo nhan đề "Ngày ô nhục 6/1 hàng năm sẽ được những người ủng hộ Trump nhớ đến như thế nào?" của Việt Linh đăng ngày 05/07/2021 trên Báo Tiếng Dân. Trích như sau.Hãy thử hình dung ra một ngày ô nhục 6/1/2021, nếu đám đông cuồng loạn tấn công vào điện Capitol, bắt được các dân biểu và Thượng nghị sĩ, hành quyết vài ba người trong số họ, có cả người của đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa, thì liệu sau đó, một uỷ ban điều tra độc lập được lưỡng đảng hình thành có dễ dàng vượt qua túc số 60 phiếu hay không?Câu trả lời rất đơn giản, chắc chắn là một dự luật thành lập một uỷ ban điều tra độc lập sẽ được thông qua một cách nhanh chóng, thậm chí còn nhiều hơn con số 60 phiếu bầu cần thiết.Nếu chúng ta sống ở Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, chúng ta sẽ thấy những hình ảnh, những người cảnh sát phản ứng có phần mạnh tay, không chút tình người với đám đông người Mỹ gốc Phi, người da màu tụ tập trên đường phố để phản đối việc giết người da đen đang diễn ra dưới bàn tay của cơ quan thực thi pháp luật, dù những người đó biểu tình trong ôn hòa, thì những cảnh tượng đó được cho là bình thường, dễ chấp nhận với đa số người Mỹ da trắng.Vậy, nếu chúng ta hãy hình dung ngược lại, nếu ngày 6/1/2021, những thành phần tấn công gây bạo loạn tại điện Capitol hầu hết là người da đen thì tình thế sẽ như thế nào? Cảnh sát, lực lượng vệ binh, quan đội sẽ xử trí thế nào có giớng như cách họ đã giải quyết trong ngày 6/1 vừa quan hay không?Đảng Dân Chủ, trên thực tế đang nắm giữ thế đa số tại lưỡng viện Quốc Hội dù là thế đa số mong manh, họ vẫn có quyền và đủ khả năng để lập ra một Ủy ban đặc biệt của Quốc Hội để điều tra sự thật và ghi tất cả dữ kiện, tên tuổi, sự việc vào hồ sơ lịch sử chính thức của đất nước này.Một Ủy ban lưỡng đảng theo kiểu 9/11 đã bị hủy bỏ do áp lực chống đối của Đảng Cộng Hòa, trong khi nỗ lực thành lập một ủy ban được lựa chọn bởi Hạ viện đang dẫn đến tranh cãi, ai sẽ trở thành thành viên trong Ủy ban này, kể cả nhân vật cuồng tin vào chủ thuyết âm mưu QAnon. Marjorie Taylor Green, Matt Gaetz cũng muốn chen chân vào Ủy ban này, để làm gì chưa ai rõ, nhưng với mục đích phá bỉnh, gây rối, xuyên tạc kết quả điều tra của Ủy ban này thì đó là điều chắc chắn.Đây được cho là tình trạng lạ đời, bởi những kẻ phản động lại muốn là một thành viên của Ủy ban điều tra chỉ để minh oan cho chính mình và đồng bọn, đảng của mình trước công chúng Mỹ?Khi những đảng viên Cộng Hòa từ chối xếp cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1 thành câu chuyện liên quan chủ yếu về quyền tối cao của người da trắng ở đất nước này – cho dù đó là những người bảo thủ ‘phủ nhận hoàn toàn tầm quan trọng của bạo loạn hay những người theo chủ nghĩa tự do‘, họ cố gắng duy trì quan điểm cho rằng, những gian lận bầu cử từ đảng Dân Chủ là nguồn cơn nổ ra cơn thịnh nộ trong ngày 6/1.Nếu các cơ quan thực thi pháp luật để yên cho những người tham gia trong ngày bạo loạn, với những yêu sách đòi phá huỷ nền dân chủ và hiến pháp, và nếu những hành động phá hoại của họ lại ngầm được công nhận hay bỏ qua, thì qua lăng kính chính nghĩa, họ sẽ trở thành những người bảo vệ một nền dân chủ đang bị đe dọa từ các lực lượng cực đoan cánh tả trong đất nước của họ. Họ sẽ kể những câu chuyện về các liệt sĩ của họ và một ngày nào đó sẽ xây dựng những bức tượng để vinh danh họ. Họ sẽ tự biến mình thành những người yêu nước, những người đã làm tất cả những gì có thể để bảo vệ lối sống tự do cùng chủ trương cực đoan cánh hữu của những người Mỹ da trắng thượng đẳng. Họ sẽ truyền lại những câu chuyện này cho nhiều thế hệ của họ sẽ một lần nữa tiếp tục cuộc chiến đấu vì sự khác biệt chủng tộc và màu da của tổ tiên họ.Họ sẽ tiếp tục đứng vững với những lợi thế tuyệt đối của những người da trắng thượng đẳng, chủ trương bạo lực và được những thành phần công dân có cùng xu hướng ủng hộ bạo động, sẵn sàng sử dụng bạo lực đối với người bất đồng chính kiến, và một ngày nào đó trong tương lai, phiên bản ô nhục có thể sẽ được ghi lại trong lịch sử dưới dạng tường thuật ngược, kẻ gây bạo loạn, muốn lật đổ nền dân chủ sẽ trở thành kẻ có công, người ngay thẳng, muốn bảo vệ hiến pháp và nền dân chủ sẽ trở thành kẻ mang tội.Để làm sáng tỏ tất cả những điều đó, cần yêu cầu những người có quyền lực, đang nắm giữ cán cân công lý và đang đại diện cho người dân tại Quốc Hội cần làm đúng chức trách của họ để bảo vệ nền dân chủ của đất nước này, và muốn làm được điều này họ cần khẳng định giá trị bản thân của họ và từ bỏ sự thụ động, ù lì chỉ nhằm bảo vệ vị trí của các thể chế để bảo toàn địa vị của họ. Đây phải được coi là một cuộc cách mạng, một cuộc chiến sống còn giữa phải và trái, giữa trắng và đen, không thể có chuyện cả hai màu sắc và trường phái cùng song hành trên cùng một con đường.Tổng Thống Joe Biden và Đảng Dân chủ, đặc biệt là Bộ Tư Pháp của Tổng Thống Biden dù không có đủ can đảm và nghị lực để vượt thác cao, để làm một cuộc cách mạng, họ vẫn phải công nhận rằng, nếu chỉ với nỗ lực nửa vời để điều tra cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1 sẽ được xem là một lời mời gọi sự lặp lại những cuộc bạo loạn khác. Từ diễn biến của cuộc bạo loạn ở điện Capitol và những cuộc rally rầm rộ của Donald Trump trong những ngày gần đây cho thấy bạo lực và chủ nghĩa cực đoan sẽ còn leo thang và xã hội sẽ không có được những ngày yên bình nếu một chính quyền và thể chế chỉ biết khư khư ngồi giữ lấy bộ mặt uy nghiêm, vô cảm của một thể chế.Và những gì sau đó? Họ sẽ nói gì khi đối mặt với một đám đông mới, một cuộc bạo động mới, một lực lượng dân quân được vũ trang mạnh mẽ...