DB James Clyburn (Dân Chủ-S.C.): ủy ban điều tra có thể sẽ gọi Trump hỏi về bạo loạn 6/1/2021 - VN lần đầu lây dịch 4 hàng số. Sài Gòn 738 điểm phong tỏa. Ra vào SG phải có mã QR. Báo động: Coi chừng lừa đảo mùa dịch - mới tìm được 2,000 trang tài liệu viết tay về đời sống nô lệ da đen Maryland các năm 1600-1800 - Philadelphia: da trắng thượng đẳng mang cờ hiệu, ra biểu tình, tuần hành trước tòa t

Việt Nam: lần đầu lây dịch nhiều tới 4 hàng số. Sài Gòn 738 điểm phong tỏa. Ra vào SG phải có mã QR. Báo động: Coi chừng lừa đảo mùa dịch.

- DB James Clyburn (Dân Chủ-S.C.): ủy ban điều tra có thể sẽ gọi Trump hỏi về bạo loạn 6/1/2021

- mới tìm được 2,000 trang tài liệu viết tay về đời sống nô lệ da đen Maryland các năm 1600-1800

- Philadelphia: da trắng thượng đẳng mang cờ hiệu, ra biểu tình, tuần hành trước tòa thị chính

- Trump Organization gặp nguy: kế toán trưởng McConney hợp tác với công tố, 2 nhân viên khác sắp bị truy tố, công ty có thể sớm sập tiệm

- Cựu DB Allen West (Cộng Hòa) tranh ghế Thống Đốc Texas 2022, kình với người Trump ủng hộ

- San Antonio: 1 ông nửa đêm về sáng, lái xe đụng bảng đường, tông vào 1 tiệm ăn Việt Nam

- HỎI 1: Thị Trưởng Chicago than phiền hôm 28/6/2021 rằng tòa hình sự quận Cook đã đóng cửa 15 tháng rồi? ĐÁP 1: Thị Trưởng có nói như thế, nhưng tòa này chưa bao giờ đóng cửa.

- HỎI 2: Việt Nam cảnh báo nguy cơ «chiến tranh thiết bị bay drone»? ĐÁP 2: Pháp, không phải Việt Nam, theo tin RFI.

QUẬN CAM (VB-5/7/2021) --- Dự kiến, sau đợt truy tố hình sự đầu tiên của Biện Lý Manhattan nhắm vào công ty Trump Organization và Giám Đốc Tài Chánh Allen Weisselberg, những ngày sắp tới sẽ có thêm nhiều lệnh truy tố tiếp theo.

Nguy hiểm cho Allen Weisselberg là: chính nơi làm hồ sơ thuế cho ông đã hợp tác với công tố, cho nên cách gian thuế Weisselberg đã dùng là nói dối với nơi làm hồ sơ thuế về chuyện Weisselberg cư ngụ ở New York City. Tai hại là khi văn phòng khai thuế của Weisselberg đã hợp tác với Biện Lý.

Tai hại khác là: một nhân vật trong lệnh truy tố có tên là “Unindicted Co-Conspirator #1” (Đồng Phạm số 1 Chưa Truy Tố) -- người này được CNN nói là ẩn danh của Biện Lý dùng cho Jeffrey McConney, Trưởng Ban Kế Toán Trump Organization, người làm việc sát cánh Weisselberg. Và như thế, biết rõ về việc dùng 2 sổ kế toán khác nhau để gian thuế. Jeffrey McConney đã điều trần trước đại bồi thẩm New York và do vậy có tư cách miễn tố (luật New York cho người ra khai trước đại bồi thẩm tự động được miễn tố), nghĩa là, không còn nhiều bí mật tài chánh giấu được.

Lệnh truy tố sắp tới có thể nhắm vào 2 người khác, gọi là 2 nhân viên khác trong công ty, bây giờ chưa rõ là ai, nhưng có thể đoán hoặc trong đó có 2 người con trai của Weisselberg, hoặc có thể có cô Ivanka Trump, vì trường hợp trốn thuế của cô Ivanaka lộ liễu khi làm việc trong Trump Organization nhưng lại mở công ty tham vấn mặt ngoài để lãnh tiền hợp đồng để khỏi khai thuế. Con trai của Weisselberg thì có thể dính vào hồ sơ học phí của con cháu gia đình Weisselberg được trả bằng chi phiếu Trump Organization nhằm cho công ty được chiết khấu giảm thuế, và nhằm cho gia đình Weisselberg khỏi phải khai thuế về nguồn tiền.

Nhưng nguy hiểm nhất: công ty Trump Organization có thể sập tiệm. Bên cạnh án tù cho Weisselberg và các nghi phạm, giả sử là không có Trump, thì tiền phạt và tiền bồi thường sẽ kèm án tù. Kế tiếp, các khách hàng sẽ hủy hợp đồng, các ngân hàng từ chối cho vay, và tệ hơn nữa, là nói rằng các khoản vay đương hữu của Trump Organization không được chi trả đúng hạn. Nghĩa là, nhiều phần là sập tiệm. Trường hợp xì căng đan Enron, hãng kế toán Arthur Andersen bị kết tội duy nhất là "cản trở pháp lý" và sau đó đã nhanh chóng sập tiệm. Tương tự, có thể là Trump Organization.

--- Tin COVID-19 tại VN. Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong ngày 05/7, Việt Nam ghi nhận thêm 1.102 ca mắc mới (lần đầu cao kỷ lục, tới 4 hàng số): + 13 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Trà Vinh (12), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).// + 1089 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (641), Đồng Tháp (165), Bình Dương (131), Phú Yên (40), Khánh Hòa (18), Long An (15), An Giang (12), Tiền Giang (11), Hưng Yên (9), Đồng Nai (9), Bắc Giang (7), Bắc Ninh (4), Quảng Ngãi (4), Bình Phước (4), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Vĩnh Long (3), Bình Định (3), Tây Ninh (3), Hà Tĩnh (2), Lạng Sơn (1), Sóc Trăng (1), Nghệ An (1), Lâm Đồng (1); trong đó 974 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 19h ngày 05/7: Việt Nam có tổng cộng 19.164 ca ghi nhận trong nước và 1.871 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 17.594 ca, trong đó có 5.248 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

SG 738 điểm phong tỏa. Trong vòng 4 ngày qua, các điểm phong tỏa liên quan dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP HCM đã tăng thêm 102, từ 636 điểm lên 738 điểm. Trưa 5-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho hay theo cập nhật mới nhất, số điểm phong tỏa do liên quan dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP đến nay là 738.

Ra vào SG phải có mã QR. TP Sài Gòn cho biết sẽ kiểm soát chặt chẽ người ra vào thành phố để hàng hóa lưu thông, không bị ách tắc. Đồng thời, TP SG khuyến nghị, người có việc thật sự cần ra vào thành phố, phải thực hiện theo Công điện của Bộ Y tế trong việc thực hiện xét nghiệm. Thành phố sẽ triển khai nhanh các hệ thống kiểm soát người được xét nghiệm trước khi ra vào thành phố. Tại các điểm kiểm soát, người ra vào thành phố chỉ cần quét mã QR code. Trong trường hợp có quy định mới liên quan đến việc đi lại, người dân phải được thông báo trước 24 giờ.

Coi chừng lừa đảo mùa dịch. Lợi dụng tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM phức tạp, kẻ xấu đã mạo danh là 'Ban chỉ đạo chống dịch', 'bác sĩ'... để lừa đảo. Thanh tra Sở Y tế TP.HCM vừa phát thông tin cảnh báo hiện nay đã có nhiều người bị gọi, hỏi thăm từ đầu số 10881119 tự xưng là ban chỉ đạo chống dịch và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng... Theo thanh tra sở, đầu số 10881119 là giả mạo, số tổng đài y tế chính xác là 18001119.

--- Một người đàn ông phải nhập viện sau khi lái xe tông vào một tiệm ăn Việt Nam lúc 2 giờ sáng Chủ Nhật tại khu thương mại St. Mary's tại thị trấn San Antonio, nơi góc đường St. Mary’s và E. Russell.

Cảnh sát nói tiệm ăn bị xe tông có tên là Singhs Vietnamese. Người lái xe lúc đó chạy tốc độ cao, lái tông qua một bảng đường có dấu ngừng (stop sign) và rồi ủi vào tiệm ăn kia. Người lái xe sẽ bị kiểm tra xem có phải say rượu lái xe, và sẽ bị truy tố nhiều tội.

--- Có khoảng 2,000 trang tài liệu lịch sử liên hệ tới cuộc đời của nhiều người Mỹ da đen, cả nô lệ và tự do, trong các năm từ 1600s tới 1800s được khám phá trên một gác xép của 1 căn nhà 200 năm tuổi ở Maryland. Căn nhà sắp bị đập phá vì quá cũ, và các trang giấy sẽ đưa ra bán ở một nhà đấu giá địa phương.

Các sử gia và thành viên một cộng đồng người da đen địa phương đã gây quỹ đ6ẻ giữ các tài liệu này và sẽ lưu giữ cho công chúng đọc hay nghiên cứu. Khối lượng 2,000 trang này thấy trong 1 bao rác nhựa trên gác xép của căn nhà cũ 200 năm gần thị trấn Chestertown, Maryland, trong khi chủ nhà là Nancy Bordely Lane làm tổng vệ sinh căn nhà.

Một phần làm tài liệu này hiếm hoi là vì không viết về những người nổi tiếng, mà viết về các gia đình đời thường, các nông dân nhỏ, các thợ giày, thợ mộc. Hoàn cảnh nô lệ da đen như thế sẽ được nhìn thêm từ các khía cạnh khác. Nhiều tài liệu ghi lại việc mua bán nô lệ da đen, đàn ông, đàn bà, trẻ em, cũng như các chứng từ tài chánh mua bán đó. Đồng thời, tài liệu cũng ghi về một số người da đen tự do trong khu vực.--- Một lãnh đạo khối đa số Hạ Viện, James Clyburn (Dân Chủ-S.C.) nói hôm Chủ Nhật rằng Trump có thể bị gọi ra để bị chất vấn trước ủy ban Hạ Viện vừa thành lập nhằm điều tra về cuộc bạo loạn 6/1/2021 "nếu đó là điều phải làm." DB Clyburn nói với CNN rằng nếu phải cần như thế, ủy ban sẽ gọi Trump ra để điều trần trước ủy ban, khi dò tìm các sự kiện, "Họ cũng có thể kiếm điều họ muốn và cần mà không cần Trump ra khai."DB Clyburn thêm rằng ông không muốn thấy 1 cựu Tổng Thống ra khai trong hoàn cảnh như thế, nhưng nếu cần phải thế thì ủy ban sẽ triệu hồi Trump ra để hỏi cho tận tường "vì chuyện nay nhiều hơn bầt kỳ 1 người nào. Đây là đất nước này." Ủy ban điều tra bạo loạn đã thánh lập theo quyết định Hạ Viện hôm Thứ Tư, trong các ủy viên điều tra có nữ Dân biểu gốc Việt Stephanie Murphy (Dân Chủ-Fla.), một người Việt tỵ nạn CS, tên khai sanh là Đặng Thị Ngọc Dung.--- Cộng Hòa lại nội chiến. Cựu Dân biểu liên bang và cũng là trung tá hồi hưu Allen West loan báo sẽ ra tranh cử chức Thống Đốc Texas năm 2022, trong một video ông phổ biến để vận động. West từng là chủ tịch Đảng Cộng Hòa Texas, trước khi rời chức này năm 2021. Khi ra tranh sơ bộ Cộng Hòa, West sẽ tranh ghế của đương nhiệm Thống Đốc Cộng Hòa Greg Abbott, người giữ 2 nhiệm kỳ Thống Đốc, sẽ tái ứng cử năm tới và được Trump chính thức ủng hộ.West là người cực hữu, do vậy được nhà thờ ủng hộ. Hôm Chủ Nhật 4/7/2021, đứng giữa các mục sư ở hội thánh Sojourn Church tại Carrollton, Texas, West tuyên bố ứng cử Thống Đốc với bài diễn văn dài, và rồi West chiếu 1 video cho cả nhà thờ xem. Có vẻ điều này phạm luật, vì trên nguyên tắc nhà thờ không dính tới chính trị. Nhưng hình như từ sau thời kỳ của Trump, chẳng có bao nhiêu luật được Cộng Hòa tôn trọng, kể cả Hiến pháp.--- Tổ chức da trắng thượng đẳng Patriot Front (Mặt Trận Người Yêu Nước) đêm Thứ Bảy 3/7/2021 đã biểu tình, tuần hành trước tòa thị chính Philadelphia City Hall, trong khi mang mặt nạ trắng và các cờ hiệu của nhóm này. Họ khoảng vài chục người, tất cả đều mặc quần ka-ki, áo sơ mi xanh da trời, đội mũ màu nâu nhạt, và mang khăn che mặt màu trắng.Một số người phất cờ, hay mang theo các tấm khiêng. Một số cư dân xô xát với nhóm người này. Một phóng viên dùng điện thoại chụp hình, bị nhóm này giựt mất điện thoại. Tổ chức Patriot Front bị mô tả bời liên đoàn Anti-Defamation League là "một tổ chức da trắng thượng đẳng, mà hội viên nói rằng tổ tiên họ chinh phục Hoa Kỳ và lưu truyền lại chỉ riêng cho họ." Cảnh sát không can thiệp cuộc tuần hành này, và không ai bị bắt.---: Thị Trưởng Chicago là Lori Lightfoot than phiền hôm 28/6/2021 rằng tòa án hình sự quận Cook đã đóng cửa 15 tháng rồi?: Thị Trưởng nói như thế, nhưng tòa hình sự quận Cook chưa bao giờ đóng cửa. Thành phố Chicago nằm trong quận Cook. Trong buổi họp báo hôm 28/6/2021, khi nói về bạo lực súng, Thị Trưởng Chicago là Lori Lightfoot than phiền rằng tòa án hình sự quận Cook đã đóng cửa 15 tháng rồi. Sự thực là, không bao giờ đóng cửa, kể cả trong những ngày đại dịch. Tòa quận chỉ tạm ngưng các phiên xử có bồi thẩm đoàn (jury trials) trong thời kỳ đại dịch COVID-19 vì giữ luật giãn cách, và trong phòng tòa không thể chứa đông người. Nhưng các phiên tòa hình sự (criminal courts) vẫn hoạt động liên tục trong 15 tháng qua. Bà Thị Trưởng hẳn là nhầm lẫn về các phiên tòa với nhau trong buổi họp báo 28/6/2021, sau một cuối tuần đẫm máu ở Chicago với hơn 70 người bị bắn trong đó ít nhất 6 người đã chết. Các phiên xử có bồi thẩm cũng bắt đầu trở lại từ tháng 3/2021. Xem chi tiết:---Việt Nam cảnh báo nguy cơ «chiến tranh thiết bị bay drone»?: Pháp, không phải Việt Nam, theo tin RFI. Bản tin RFI ghi rằng hãng tin AFP ngày 04/07/2021 tiết lộ báo cáo của Thượng Viện Pháp mang tựa đề «Chuẩn bị đối phó với một cuộc chiến sử dụng thiết bị bay: tầm mức chiến lược». Báo cáo do Ủy Ban Quốc Phòng của Thượng Viện soạn thảo và sẽ được công bố vào giữa tuần sau.Nội dung báo cáo của Thượng Viện nêu bật những điểm chính như sau: «Từ 2019 quân đội Pháp đã chủ động tăng cường số lượng thiết bị bay và đề ra mục tiêu từ nay đến 2025 phải làm chủ hàng ngàn chiếc drone thay vì chỉ vài chục đơn vị như cách nay bốn năm».Điểm thứ nhì là chỉ riêng trong năm 2020, 58 % các đợt oanh kích trong khu vực sa mạc Sahara, châu Phi, do thiết bị bay Reaper tiến hành. Từ cuối 2019 những thiết bị bay này có mang theo cả vũ khí. Tuy nhiên theo kế hoạch, đến 2028 những chiếc drone Reaper của châu Âu sẽ được thay thế bằng một thế hệ thiết bị bay hiện đại hơn. Kế hoạch hiện đại hóa các chương trình chế tạo thiết bị bay của châu Âu đã bị nhiều chậm trễ nhưng cuối cùng ba đối tác chính là Đức, Ý và Tây Ban Nha đã tìm ra đồng thuận về thời hạn để drone Reaper được thay thế bằng những thiết bị hiện đại hơn.Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện Pháp hài lòng trước việc quân đội trang bị càng lúc càng nhiều loại drone nhỏ và gọn nhẹ. Đây là một điểm nổi bật khác trong báo cáo được AFP trích dẫn. Theo các tác giả của báo cáo, đây là điều hết sức quan trọng do thiết bị bay nhỏ và gọn, nhẹ đã được sử dụng trong các cuộc xung đột ở Thượng Karabagh hồi mùa hè năm ngoái, tại Libya vào tháng 9/2019 cũng như trong đợt quân đội Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp vào miền bắc Syria hồi tháng 3/2020. Đây là những công cụ có thể thực hiện những mục đích như là đánh lừa đối phương, tấn công tự sát, lao vào hàng rào phòng thủ của địch … Do vậy dùng drone «low cost» không phải là điều phi lý.Điểm thứ tư được Thượng Viện Pháp nêu bật đó là hiện tại Israel, Trung Quốc và cả Thổ Nhĩ Kỳ lẫn Iran cùng tung ra thị trường thiết bị bay với giá rẻ điều đó cho phép những chiếc drone này thực hiện những chiến dịch tự sát, dễ bị hy sinh.Một điểm khác Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện Pháp khuyến cáo là Paris cần có những phương tiện chống drone và phải xem đây là một ưu tiên, ngay cả trên lãnh thổ quốc gia. Lý do sự hiện diện của những thiết bị bay, kể cả những chiếc drone dân sự càng lúc càng dầy đặc. Năm 2017 số này là khoảng 400.000 và hiện tại thì số này đã lên tới 2,5 triệu. Do vậy...