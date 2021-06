sau 8 tháng điều tra, Cộng Hòa Michigan thú nhận: không có gian lận trong bầu cử 2020 - 2 lãnh tụ kỹ nghệ súng bị cú lừa đọc diễn văn lễ ra trường với ghế trống cho 3,044 học sinh bị bắn chết ​ - WHO giúp VN làm vaccine. Sài Gòn nguy ngập nhất VN. SG phong tỏa thêm 2 khu vực. Bình Định, Đồng Tháp, Phú Yên, Đà Nẵng cô lập phòng dịch. - 2 DB Cộng Hòa đổi ý, đòi điều tra 6/1/2021 vì nói FBI xúi bạo l

Hình trên, lãnh tụ kỹ nghệ súng bị cú lừa để đọc diễn văn trong một buổi thực tập cho lễ tốt nghiệp trung học giả với rừng ghế trống tượng trưng 3,044 học sinh lớp 12 lẽ ra tốt nghiệp năm nay nhưng đã bị bắn chết.

- sau 8 tháng điều tra, Cộng Hòa Michigan thú nhận: không có gian lận trong bầu cử 2020

- 2 lãnh tụ kỹ nghệ súng bị cú lừa đọc diễn văn lễ ra trường với ghế trống cho 3,044 học sinh bị bắn chết ​

- WHO giúp VN làm vaccine. Sài Gòn nguy ngập nhất VN. SG phong tỏa thêm 2 khu vực. Bình Định, Đồng Tháp, Phú Yên, Đà Nẵng cô lập phòng dịch.

- 2 DB Cộng Hòa đổi ý, đòi điều tra 6/1/2021 vì nói FBI xúi bạo loạn (chứ không phải Trump?)

- Fox News đưa ra bản thăm dò mới: điểm Biden tăng vọt, 56% cử tri chấp thuận

- sách mới "Nightmare Scenario": Trump sống nhờ thuốc, có thể tắt thở bất kỳ lúc nào

- Ivanka Trump và Jared Kushner đang lgian nan tách ra khỏi hình ảnh ông bố Doanld Trump

- PTT Kamala Harris, cùng Bộ Trưởng Nội An tuần này sẽ tới thăm biên giới Mỹ-Mexico

- bán dược thảo dỏm chữa COVID, mục sư Jim Bakker nộp phạt tiểu bang Missouri $156,000

- 2 người bạo loạn nhận tội, được tòa ân giảm, miễn ngồi tù, chỉ phạt tiền và án treo

- Biden chất vấn các tổ chức bênh vực súng: sao quý vị chưa cần vũ khí nguyên tử?

- HỎI 1: Đột nhiên có tin đồn trên Facebook rằng Bác sĩ Anthony Fauci đã bị sa thải? ĐÁP 1: Sai.

- HỎI 2: Uống cà phê sẽ bổ gan? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-24/6/2021) --- Một tổ chức về an toàn súng đã gạt 2 lãnh tụ kỹ nghệ súng để đọc diễn văn trong một buổi lễ giả như tốt nghiệp trung học với cả một rừng ghế trống tượng trưng cho các trẻ em bị bắn chết trước khi học xong trung học.

Video cú lừa này đăng lên Youtube hôm Thứ Tư 23/6/2021 bởi Change the Ref, một tổ chức sáng lập bởi Patricia và Manuel Oliver, mà con trai 2 người này là Joaquin bị bắn chết trong vụ xả súng ở trường thị trấn Parkland, Florida năm 2018.

Tổ chức sáng lập bởi gia đình Oliver trình diễn cuộc lễ tốt nghiệp trung học giả ở Las Vegas cho trường James Madison Academy, một ngôi trường không hề có thực trên đời này. Họ mời David Keene, một ủy viên hội súng NRA từng là Chủ tịch hội súng này từ 2011 tới 2013; và John Lott, một nhà văn hoạt động cho hội súng.

Cả 2 lãnh tụ hội súng đọc diễn văn trong buổi gọi là thực tập trước lễ tốt nghiệp trung học giả này. Những hàng ghế trống được Oliver nói với 2 lãnh tụ hội súng là ghế ngồi cho các em tốt nghiệp trong lễ thực sau đó. Nhưng thực ra hàng ghế trống là tượng trưng 3,044 học sinh lớp 12 lẽ ra tốt nghiệp năm nay nhưng đã bị bắn chết. Tổ chức này gọi các em này là “The Lost Class” (Lớp Đã Mất).

Hai diễn giả ca ngợi người sáng lập ngôi trường là linh mục James Madison (cũng là giả) vì đã mời hội súng tới đọc diễn văn, ca ngợi Tu Chánh Án 2, chỉ trích các biện pháp kiểm soát súng là siết quyền tự do. Một phát ngôn nhân hội Change the Ref nói với báo BuzzFeed rằng nếu 2 lãnh tụ kia Google thì họ sẽ biết không có ngôi trường nào như thế và cũng không có vị sáng lập ngôi trường kia.





Trong video, Lott kể rằng trong thời gian ông làm trong Bộ Tư Pháp trong chính phủ Trump, nói rằng đã chứng kiến Đảng Dân Chủ muốn tước quyền có súng của dân Mỹ trong khi Hiến Pháp muốn rằng công dân Mỹ cần có súng.

Sau khi lộ ra bị lừa diễn văn trước lễ tốt nghiệp của các học sinh bị bắn chết, khi trả lời NBC News, Lott nói ông bị trích lời khỏi mạch văn, và ngữ cảnh đã được chọn ra biên tập (để làm video). Ông kể rằng ông lái xe 1,000 dặm từ Montana tới để đọc diễn văn. Lott cũng nói với báo BuzzFeed rằng ông bị lừa tiền, vì ông được hứa là sẽ nhận $495, giá vé phi cơ khứ hồi, nhưng không ai trả ông tiền này cả.

Cú lừa video dài gần 2 phút ở đây:

https://youtu.be/e-ZZ1REoqsU

--- Phóng viên Jim Acosta nói trong chương trình CNN "The Situation Room" hôm Thứ Tư rằng hai vợ chồng Ivanka Trump và Jared Kushner đang lặng lẽ tách ra khỏi ông bố Doanld Trump trong khi TRump liên tục vu khống về "gian lận bầu cử" 2020.

.

Acosta nói 2 người muốn tách xa khỏi Trump vì các thuyết âm mưu không thuyết phục được ai, và có tách ar cũng không nổi, vì ký ức dân Mỹ về Jared Kushner là hình ảnh cậu đứng trong Bạch Ốc, bên cạnh Trump, trong khi Trump nói về hòa bình Trung Đông, về di dân, về tường biên giới, về đại dịch COVID. Và bây giờ, họ phải dọn về Florida vì giới thượng lưu New York cũng không giao du với họ nữa, không muốn đứng chụp hình chung với họ nữa. Tách xa cũng là khó phai nhòa ký ức.

--- Dân Biểu Andy Biggs (Cộng Hòa-AZ) đổi lập trường, đòi điều tra về bạo loạn 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội, theo báo The Arizona Republic. Hai dân biểu --- Biggs và Louie Gohmert (Cộng Hòa-TX) --- đều đã bỏ phiếu ngăn cản việc thành lập ủy ban điều tra về 6/1/2021, nhưng bây giờ họ đổi ý, yêu cầu phải điều tra.

Lý do, họ muốn điều tra rằng chính FBI đã thúc đẩy bạo loạn, có nhân viên FBI trong nhóm bạo loạn xúi giục --- đây là thuyết âm mưu mới do Tucker Carlson của Fox News đưa ra. Bởi vì họ nói, FBI được thông báo sẽ có bạo loạn, nhưng không làm gì hết, và có thể còn xúi giục nữa.

Họ quên rằng, Trump lúc đó là Tổng Thống, là người đọc diễn văn xúi giục bạo loạn, thì nhân viên FBI nào dám đứng ra cản đường, vì Trump từng nói rằng TRump có thể rút súng bắn bất kỳ ai ở đường số 5, đều không ai dám truy tố Trump.

--- Trump có thể không còn sống lâu nữa, vì đủ thứ bệnh trong người, theo tiết lộ của sách sắp ra nhan đề "Nightmare Scenario" (Kịch bản ác mộng) của 2 phóng viên Yasmeen Abutaleb và Damian Paletta, dự kiến phát hành ngày 29/6/2021.

Sách này nói rằng mức độ oxy trong máu của Trump sau khi dính COVID năm ngoái là dưới 90%, và phải thở bình oxy, từ đó Trump được đủ thứ trị liệu cùng lúc, như bơm vào đủ thứ kháng thể và "including monoclonal antibodies, antiviral drug remdesivir, and the steroid dexamethasone" mà 2 phóng viên nói chỉ để cho người hấp hối. Do vậy, ngay bây giờ, ngay cả bây giờ, Trump vẫn còn uống đủ thứ thuốc mới đứng nổi. Nghĩa là, có thể tắt thở bất kỳ lúc nào.

--- Cả khu phố Los Angeles bốc mùi phở, thế là kinh hoàng, 40 con bỏ xổng chuồng đã chạy loanh quanh ra khỏi lò mổ. Cảnh sát cho biết 40 con bò đã chạy lung tung ở khu phố Pico Rivera, khoảng 11 dặm đông nam Los Angeles. Cảnh sát nói đã phải bắn chết 1 con bò, khi con này xông vào 1 gia đình.



Hình ảnh lùa bò giữa phố, nhìn từ trực thăng TV.

Có 4 người bị thương nhẹ trong khi tìm cách lùa nhóm 40 con bò về lại lò mổ. Nhiều bò bị lùa về một khu phố nơi một góc đường cùng, một số bò nhai cỏ nơis ân nhà dân. Cảnh sát đã giúp các nhân viên gia súc bắt bò về lại cho tới đêm Thứ Tư. Các bò đã đưa về lại lò mổ Manning Beef Company nơi bò chạy ra từ một cổng chưa khóa. Nhiều người dân đã yêu cầu lò mổ bồi thường vì bò đã phá sập rào sân nhà của họ.

--- Tin COVID tại VN. Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Sài Gòn nguy ngập nhất VN. Trong ngày 24/6, Việt Nam ghi nhận thêm 285 ca mắc mới: + 06 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hoà (4), Tây Ninh (1), Hà Nội (1).// + 279 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (162), Bình Dương (27), Bắc Giang (28), Bắc Ninh (7), Thái Bình (5), Tây Ninh (2), Long An (2), Hưng Yên (2), Khánh Hoà (1), Đà Nẵng (20), Tiền Giang (9), Phú Yên (8), Nghệ An (5), Hải Phòng (1); trong đó 260 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tổng cộng 12.506 ca ở VN. Tính đến 18h ngày 24/6: Việt Nam có tổng cộng 12.506 ca ghi nhận trong nước và 1.726 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 10.936 ca, trong đó có 2.985 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

WHO giúp VN làm vaccine. Chiều 24/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO). VN xin WHO hỗ trợ và ưu tiên để Việt Nam sớm nhận được các lô vắc xin tiếp theo của chương trình COVAX đã cam kết, và đề nghị WHO ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất vắc xin cho khu vực Tây Thái Bình Dương. Ông Tedros ghi nhận các đề nghị của Việt Nam sẽ được ưu tiên tiếp cận nhanh chóng các nguồn vắc xin, cũng như sớm trở thành trung tâm sản xuất vắc xin trong khu vực; khẳng định sẽ cử các chuyên gia WHO vào Việt Nam hỗ trợ nỗ lực nghiên cứu và sản xuất vắc xin của Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Sài Gòn. Phong toả thêm 2 khu vực ở Hóc Môn: cho thiết lập vùng phong toả một phần 5 khu phố của thị trấn Hóc Môn và một phần ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm trong 14 ngày, từ 0h ngày 25/6. Khu vực giãn cách mới sẽ ở ấp Hậu Lân diện tích 5 ha với 439 hộ (1.471 người) và một phần các khu phố 1, 2, 5, 6, 7 thị trấn Hóc Môn rộng 56 ha, với khoảng 1.125 hộ dân (hơn 5.800 người). Lý do, tại ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm ghi nhận 64 bệnh nhân Covid-19 và 7 ca nhiễm liên quan các địa bàn khác. Riêng thị trấn Hóc Môn ghi nhận 34 ca và có thể một số ca chưa phát hiện tại khu vực này.

Đà Nẵng.

Phú Yên

Bình Định

Phan Thiết, Tuy Hòa

Đồng Tháp

Có thêm 8 ca nhiễm SARS-CoV-2, siết phong tỏa khu tam giác đường Lê Duẩn - Hoàng Hoa Thám - Lý Thái Tổ, không cho tiếp xúc với nhau để hạn chế lây nhiễm. Ngày 24-6, bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, cho biết địa phương vừa ghi nhận thêm 8 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Các trường hợp này là F1 và là người dân sống trong khu phong tỏa thuộc khu vực tam giác đường Lê Duẩn - Hoàng Hoa Thám, Lý Thái Tổ thuộc quận Thanh Khê.. Chiều 24-6, Sở Y tế Phú Yên cho biết có thêm 2 ca dương tính lần 1 với COVID-19, nâng tổng số ca nghi mắc tại tỉnh này lên 10 trường hợp. Tại thị xã Đông Hòa, chính quyền đã phong tỏa 2 ga đường sắt, 1 trụ sở UBND xã và 3 nhà dân. Cả 8 ca dương tính lần 1 này đều liên quan đến bệnh nhân 13960 là bà chủ quán cơm Yến Nam ở xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.. Bình Định tạm dừng vận chuyển hành khách đi Phú Yên. Ngày 24-6, ông Lâm Hải Giang, phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết tỉnh này đã tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách (tuyến cố định, xe du lịch, xe hợp đồng, xe taxi, xe buýt...) từ Bình Định đi Phú Yên và ngược lại.. Hai TP Phan Thiết và Tuy Hòa giãn cách xã hội. Tỉnh Bình Thuận và Phú Yên giãn cách xã hội TP Phan Thiết, TP Tuy Hòa theo Chỉ thị 15 từ hôm nay, sau khi hai địa phương này ghi nhận các ca nghi mắc Covid-19. Cùng với TP Phan Thiết, trong cuộc họp sáng 24/6, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng quyết định giãn cách xã hội huyện Tuy Phong theo Chỉ thị 15 trong 14 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 25/6.. Đồng Tháp phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc từ 21 giờ ngày 24.6. Tỉnh sẽ áp dụng biện pháp phong toả 7 ngày đối với Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Riêng với khoa Nội của bệnh viện này, áp dụng thời gian phong tỏa 14 ngày. Lệnh phong tỏa được ban hành sau khi bệnh viện phát hiện bệnh nhân đang điều trị tại khoa Nội sau khi lấy mẫu tét nhanh kháng nguyên đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.--- Cộng Hòa kinh hoàng trong khi điểm của Biden vẫn cao liên tục. Cuộc thăm dò mới đây của Fox News cho biết Tổng Thống Biden được 56% điểm chấp thuận. Con số này như thế là tăng từ mức 54% điểm trong tháng 4 và tháng 5/2021. Chỉ có 43% cử tri không chấp nhận cách Biden làm việc.Có tới 64% cử tri chấp nhận cách Biden đối phó với đại dịch, trong đó có 4/10 Cộng Hòa và 9/10 Dân Chủ, trong khi chỉ 34% không chấp nhận.Được hỏi về nguồn gốc đại dịch, 60% nói họ tin vi khuẩn là xổng ra từ một phòng thí nghiệm TRung Quốc, chỉ 31% tin là từ thế giới tự nhiên.--- Robert Maurice Reeder, cư dân Maryland, hôm Thứ Tư đã nhận tội "biểu tình trong một tòa nhà khu vực Quốc Hội" -- tức là 1 khinh tội. Và đồng ý trả $500 bồi thường thiệt hại cho tòa nhà. Ngày tuyên án Reeder sẽ là ngày 18/8/2021. Reeder chịu thú tội để ân giảm.Tương tự như trường hợp Anna Morgan-Lloyd, người trở thành nghi can đầu tiên được tuyên án vào hôm Thứ Tư 23/6/2021, và tránh được án tù. Bà Morgan-Lloyd được kêu án 40 giờ hoạt động cộng đồng, 3 năm án treo và $500 bồi thường.Trường hợp Reeder nhận tội là để được tòa cho xóa các tội khác. Các tội được xóa là: vào một tòa nhà hạn chế, gây hỗn loạn trong tòa nhà hạn chế, bạo lực xông vào và gây rối loạn trong 1 tòa nhà Quốc Hội.--- Phó Tổng Thống Kamala Harris đã lên thời khóa biểu tới thăm biên giới Mỹ-Mexico trong khi các dân cử Cộng Hòa chỉ trích rằng bà chưa hề thăm biên giới kể từ khi Tổng Thống Biden bổ nhiệm bà đặc tránh về các hoạt động di trú từ 3 tháng trước.Cố vấn cao cấp của PTT Harris là Symone Sanders nói rằng bà Harris sẽ tới thăm thị trấn El Paso, Texas, vào Thứ Sáu này cùng với Bộ Trưởng Nội An Alejandro Mayorkas. PTT Harris đã thăm Guatemala và Mexico đầu tháng này trong nỗ lực bà mô tả là ngănc hận làn sóng di dân vào Mỹ bằng cách chận ngay đầu nguồn.--- Nói chuyện về tình hình tăng vọt nổ súng chết người tập thể, Tổng Thống Biden chất vấn các nhóm ủng hộ súng đang lý luận rằng Tu Chánh Án 2 là cần thiết "để tấn công chính phủ" khi cần thiết. Theo nhiều tổ chức ủng hộ súng, Tu Chánh Án 2 là quyền có súng để lập các nhóm dân quân khi cần thiết để chống lại chính quyền.Biden nói, lý luận như thế là vô lý vì nếu cần vũ khí để chống chính phủ thì quý vị cần chiến đấu cơ F15 và cả vũ khí nguyên tử, "Vấn đề luôn luôn là khả năng hạn chế hợp lý loại vũ khí có thể được sở hữu, và ai có thể sở hữu."--- Cuộc điều tra của Cộng Hòa tại tiểu bang Michigan tìm không thấy chứng cớ gian lận nào trong bầu cử 2020. Cuộc điều tra do Cộng Hòa lãnh đạo đã kết luận hôm Thứ Tư như trên, bác bỏ các lời quy chụp của Trump và tay chân rằng kết quả bầu cử Michigan là gian lận.Ủy Ban Giám Sát Thượng Viện Michigan phổ biến bản tường trình về cuộc điều tra hôm Thứ Tư, thú nhận rằng không hề có gian lận diện rộng nào đề chèn ép ý chí cử tri Michigan. Bản tường trình đưa ra sau khi Cộng Hòa Michigan đề ra các dự luật cải tổ luật bầuc ử tiểu bang, kể cả đòi cử tri trình căn cước ID, hạn chế thời lượng cử tri có thể bỏ phiếu vào các thùng nhận phiếu hè phố, và đòi có bằng lái xe hay số cănc ước tiểu bang để xin phiếu bầu qua thư.Trong khi Cộng Hòa nói các dự luật Cộng Hòa đưa ra nhằm giữ trung thực và trong sạch bầu cử, Dân Chủ nói thiệt ra là để làm giảm số người bầu phiếu năm 2022. Ủy ban Giám Sát Thượng Viện Michigan bắt đầu điều tra về "gian lận bầu cử 2020" đúng vào ngày 7/11/2020, vài ngày sau bầu cử 2020, trong đó Joe Biden thắng Michigan, hơn Trump 154,188 phiếu.--- Mục sư truyền hình Jim Bakker đã chịu nộp phạt cho tiểu bang Missouri $156,000 sau khi Bộ Trưởng Tư Pháp Eric Schmitt kiện mục sư vì đã quảng cáo bán thuốc chữa trị COVID từ những ngày đầu đại dịch. Mục sư Bakker đã quảng cáo rằng thuốc của ông gọi là "dung dịch bạc" ("silver solution") có thể chữa trị người nhiễm vi khuẩn coronavirus và cả các bệnh khác.Bộ Trưởng Tư Pháp Schmitt cũng cho biết đã nhận được án tòa chống lại mục sư Bakker và hội thánh Morningside Church Productions ngăn cấm việc bán hay quảng cáo "thần dược" kia và sẽ phải hoàn tiền những người đã mua thuốc đó trong vòng 30 ngày. MS Bakker và "chuyên gia dược thảo" Sherrill Sellman đã bán "dung dịch bạc" với giá $80 cho 4 chai thuốc loại 4-ounce. Trước đây, mục sư này cũng từng ở tù nhiều năm về tội lừa gạt giáo dân nhiều triệu đôla.---: Đột nhiên có tin đồn trên Facebook rằng Bác sĩ Anthony Fauci đã bị sa thải?Sai. Tin đồn này phát xuất từ Ấn Độ, nói rằng Tổng Thống Biden đã sa thải BS Fauci, cố vấn trường y khoa và là Giám đốc Viện dịch tễ học và các bệnh dị ứng Hoa Kỳ (National Institute of Allergy and Infectious Diseases). Tin này còn nói chính phủ Mỹ xác nhận rằng có chứng cớ vi khuẩn Covid-19 là do người ạto ra, không phải tự nhiên. Thực ra, một số dân biểu Cộng Hòa, trong đó có DB Marjorie Taylor Greene, đã họp báo ngày 15/6/2021 đòi Biden sa thải BS Fauci. Nhưng Biden không làm các Dân Biểu Cộng Hòa hài lòng. DB Marjorie Taylor Greene và một vài DB Cộng Hòa đưa ra dự luật ‘Fire Fauci Act' (Dự luật Sa thải Fauci) trong đó sẽ giảm lương Fauci xuống còn zero và tìm người thay thế Fauci. Dự luật này không đi tới đâu. Dự luật này nói rằng BS Fauci liên tục cung cấp thông tin sai về đại dịch cho dân Mỹ. Tuy nhiên, một sự thật các dân biểu này không nói ra: chính Tổng Thống Trump mới là người cung cấp tin sai lạc về đại dịch, chứ không phải BS Fauci. Chi tiết ở:---: Uống cà phê sẽ bổ gan?Đúng thế. Cà phê làm giảm rủi ro bệnh gan kinh niên, theo nghiên cứu của đại học University of Southampton. Bản phúc trình nghiên cứu này do Giáo sư Paul Roderick, Trưởng nhóm nghiên cứu ở đại học này, cho biết đã khảo sát dữ kiện y tế gần 500,000 người có uống cà phê trong thời gian 11 năm trong kho hồ sơ lưu trữ U.K. Biobank, cho thấy tất cả các loại cà phê, dù là cà phê giảm chât caffein, hay cà phê bột hay cà phê hòa tan, đều có lợi cho sức khỏe của gan, nếu uống khoảng 3 hay 4 tách cà phê/ngày. Nghiên cứu nói không chứng minh được uống cà phê sẽ ngăn ngừa bệnh gan, nhưng chỉ chứng minh là có thể có liên hệ. Tạp chí Journal of Hepatology cho biết ước tính 2 triệu người chết/năm vì bệnh gan toàn cầu. Chi tiết ở: