Juneteenth: Bài Học Lịch Sử Của Sự Tranh Đấu Kiên Trì Và Niềm Hi Vọng Cho Tương Lai

Hôm nay tôi và quý vị là người được đón nhận ngày lễ quốc gia đầu tiên để ghi nhớ ngày Juneteenth. Chúng ta hãy cùng nhau đi vào lịch sử để ôn và tìm hiểu thêm về ngày này và hi vọng từ đó chúng ta sẽ có những bài học sẽ làm cho cuộc sống ta thêm phần ý nghĩa về tình người cũng như đạo đức.

Ngày Junetennth là gì? Có ý nghĩa gì?





Ngày Juneteenth đuoc lấy tên từ việc kết hợp "tháng sáu" và ngày"mười chín", Vào ngày 19 tháng 6 năm 1865, Thiếu tướng Granger đến Galveston, Texas, mang thông điệp về tự do cho những người nô lệ ở đó. Khi đến Texas, ông ta đọc Tổng lệnh số 3, thông báo cho cư dân rằng chế độ nô lệ sẽ không còn được dung thứ; tất cả nô lệ giờ đã được tự do và sau đó sẽ được đối xử như những người làm thuê nếu họ chọn ở lại đồn điền của chủ cũ của họ.





Cuộc tranh đấu giải phóng nô lệ đã khởi nguồn từ nhiều năm trước; Nội chiến ở Hoa Kỳ bắt đầu vào năm 1861, sau nhiều năm căng thẳng âm ỉ giữa các tiểu bang miền bắc và miền nam về chế độ nô lệ, quyền lợ kinh tế của các tiểu bang qua chế độ nô lệ và sự đòi hỏi mở rộng chế độ nô lệ qua những vùng đất mới về phía tây.







Cuộc bầu cử của Abraham Lincoln vào năm 1860 đã khiến bảy tiểu bang miền nam ly khai và thành lập Liên bang Nam Hoa Kỳ; bốn tiểu bang khác sau đó tham gia với họ thành 13 tiểu bang ly khai. Chiến tranh giữa các tiểu bang Nam và Bắc, gọi khác là Nội chiến. Nội chiến Nam Bắc đã kết thúc với sự đầu hàng của quân Confederate vào năm 1865. Cuộc xung đột là cuộc chiến đẫm máu nhất đã từng xảy ra trên đất Mỹ, với khoảng 620.000 binh sĩ thiệt mạng, hàng triệu người khác bị thương và Miền Nam Hoa Kỳ bị tàn phá khủng khiếp. Nội chiến kết thúc dẫn đến sự cải tổ mạnh mẽ xã hội trong toàn Liên minh miền Nam cũ, bao gồm cả quyền tự do mới cho nô lệ. Tổng thống Lincoln đã ký Tuyên bố Giải phóng và công bố nó vào ngày 1 tháng 1 năm 1863, nhưng nó đã không được truyền đạt và báo cho những người nô lệ Texas trong hai năm. Mãi cho đến khi Tướng Granger tuyên bố giải phóng nô lệ tại Galveston vào ngày 19 tháng 6 năm 1865, Texas mới nhận được tin tức này.







Đó là tóm tắt lịch sử của gần 156 năm trước. Dưới đây là những điều cơ bản về ngày Juneteenth mà mọi người nên biết. Nhưng quan trọng hơn là ý nghĩa của ngày này: "Người dân Texas được thông báo rằng theo Tuyên bố của Cơ quan Hành pháp Hoa Kỳ, tất cả nô lệ đều được tự do. Điều này tạo nên sự bình đẳng tuyệt đối về quyền và quyền tài sản giữa chủ cũ và nô lệ, và mối liên hệ từ trước đến nay vẫn tồn tại giữa họ nay trở thành mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người làm thuê. Nhưng trong khi những người nô lệ trước đây có quyền lựa chọn ở lại đồn điền của họ với tư cách là công nhân, có lẽ ta sẽ thấy không có gì ngạc nhiên khi nhiều người đã chọn lựa dọn đi nơi khác để tìm kiếm một đời sống mới hoặc đi tìm các thành viên gia đình đã bị chủ cũ bán đi. Ngày Juneteenth nay đã thay đổi cuộc sống cho hàng trăm ngàn nô lệ lúc đó; nhưng thực tế luôn tệ hại hơn với những sự mong ước hay luật lệ cho phép họ. Các tiểu bang thuộc Liên minh miền Nam như Texas vẫn mong muốn giữ vững hệ thống nô lệ đó càng lâu càng tốt





Những người da đen bị nô lệ, giờ đã được tự do, họ có rất nhiều lý do để ăn mừng. Họ cảm thấy hãnh diện vì đã đạt được mục đích qua sự tranh đấu và hi sinh lâu dài. Người da màu đã ăn mừng ngày 19 tháng 6 theo bất kỳ cách nào họ có thể. Sau khi họ được trả tự do, một số cựu nô lệ và con cháu của họ đã đến Galveston hàng năm để vinh danh ngày 19 tháng 6. Truyền thống đó nhanh chóng lan sang các bang khác, nhưng không có gì lạ khi người da trắng ra luật cấm người đã đen ăn mừng nơi công cộng, buộc người da đen phải có địa điểm tư nhân để tụ họp. Bị ép buộc vậy , các nhà lãnh đạo cộng đồng da màu ở Houston - tất cả đều từng là nô lệ - đã tiết kiếm và đóng góp 1.000 đô la để mua đất vào năm 1867 nơi này được dành riêng cho lễ kỷ niệm ngày 19 tháng 6, vùng đất đó đã trở thành Công viên Giải Phóng Nô Lệ. Đây là một công viên vẫn còn hoạt động ở Houston. Hàng năm ở Galveston TX lễ kỷ niệm ngày 19 tháng 6 thường bao gồm rodeos và cưỡi ngựa, nấu ăn, diễn hành, lễ nhà thờ, biểu diễn âm nhạc và các sinh hoạt cộng đồng khác. Emancipation Park Houston today:







Mặc dù chế độ nô lệ ở Mỹ đã không thực sự chấm dứt trên pháp luật cho đến khi Tu chính án thứ 13 được phê chuẩn vào ngày 6 tháng 12, 1865. Nhưng Ngày Lễ Quốc gia Juneteenth vẫn đóng một vài trò quan trọng trong quá trình lịch sử đó. Một ngày lễ quốc gia công nhận việc giải phóng nô lệ quan trọng như thế nào đối với bạn? Riêng tôi nghĩ có một ngày để nhớ lại cảm giác của những người từng bị coi là tài sản, những người bị lo sợ về sự mất mát của người thân và các thành viên trong gia đình vì họ được coi là tài sản thông qua sự mua bán nô lệ, thông qua sự thừa kế con người qua hệ thống tài sản của chủ nhân ông. Và đó là một niềm vui lớn, một cảm giác được giải thoát và một niềm hy vọng lớn đã tồn tại trong những người đó. Và tôi nghĩ tích cực nhất, đó là có một ngày để ta suy nghĩ và ngẫm nghĩ về hoàn cảnh của nạn nhân như thế nào và những gì họ hy vọng sẽ xảy ra trong tương lai cho con cháu của họ và chính chúng ta nữa.





Hãy cùng nhau tiếp tục đóng góp để tạo dựng một xã hội Hoạ Kỳ tốt đẹp hơn nhé quý bạn, mong lắm thay.





Cấp Văn Nguyễn

June, 19, 2021; Houston, TX