Dân Biểu Stephanie Murphy (Đặng Thị Ngọc Dung) Trong Buổi Điều Trần Thứ Bảy Của Uỷ Ban Đặc Trách Điều Tra Cuộc Tấn Công Quốc Hội ngày 6 tháng 1.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm thứ Ba nói rằng COVID-19 vẫn là một vấn đề toàn cầu, vì các ca mắc được ghi nhận đã tăng 30% trong 2 tuần qua. Các chuyên gia độc lập từ Ủy ban Khẩn cấp của WHO lý luận rằng sự gia tăng các ca bệnh, các biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao và áp lực đối với giới chăm sóc sức khỏe có nghĩa là thế giới vẫn đang còn đại dịch. Tuy nhiên, WHO nói rằng, nhờ tăng cường tiêm chủng, số lượng bệnh nhân phải nhập viện hoặc chết đã giảm xuống.