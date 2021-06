Các công nhân hôm 15/6/2021 đã trèo lên một pho tượng khổng lồ của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát tại Nhật Bản để treo một khẩu trang vào khuôn mặt Phật Bà để cầu nguyện kết thúc đại dịch. Pho tượng cao 57 mét tại khuôn viên ngôi chùa Houkokuji Aizu Betsuin ở tỉnh Fukushima.

.

- Lần đầu tiên, Sài Gòn lây COVID cao nhất nước, qua mặt Bắc Giang. SG có 414 điểm phong tỏa. Thêm 2 bệnh viện (Quận 4, quận 10) phong tỏa. TP Vinh cách ly: ở nhà theo Chỉ thị 16

- Putin khen Biden thông minh, sắc bén, không quên chút gì, không sơ sót nào

- Thẩm phán: Trump hãy trả nợ cho thành phố El Paso $560,000 trước khi tới biên giới

- DB Cawthorn (Cộng Hòa): dân Mỹ cần súng, cũng như Việt Cộng đã cần súng để chống Mỹ

- Pompeo tố Biden yếu với Putin; thực tế, Trump đã nói tin tưởng Putin hơn là tin các sở tình báo Mỹ

- Tướng McCaffrey: đã qua rồi những ngày Putin giựt dây Trump để phá nội bộ Mỹ

- 2 người anh của DB Cộng Hòa Paul Gosar lên CNN xin lỗi cả nước vì đứa em bất xứng

- Biden phóng tweet cảm ơn Tòa Tối Cao đã giữ bảo hiểm ACA cho 31 triệu dân nghèo

- Biden sẽ chi 3.2 tỷ đôla cho việc nghiên cứu và bào chế thuốc chữa trị COVID-19

- Tòa Tối Cao giữ ObamaCare vì luật giảm thuế 2017 của Trump đã xóa lý do để kiện

- Nhật Bản: cho tượng Phật Bà mang khẩu trang, cầu nguyện đại dịch sớm ra đi

- 52% dân Mỹ nói rằng họ ủng hộ xóa nợ sinh viên toàn bộ, chỉ 20% nói đừng xóa

- hôm nay lần đầu nghỉ lễ Juneteenth, ngày trả tự do người nô lệ da đen cuối cùng

- tăng vọt sau 1 năm đại dịch: Medicaid tháng 1/2021 bảo hiểm 80.5 triệu dân Mỹ

- Texas: cô Delana Nguyen lãnh 40 năm tù vì đâm 13 nhát dao, giết người

- HỎI 1: Tòa nhà FBI ở thủ đô Washington đã "đóng cửa hoàn toàn. Không ai ở trong"? ĐÁP 1: Sai.

- HỎI 2: Quốc Hội Mỹ xét dự luật: quân Mỹ giúp Phòng thủ Đài Loan? ĐÁP 2: Chỉ mới là dự luật.

.

QUẬN CAM (VB-18/6/2021) --- Trump đang trì trệ trong việc trả nợ cho thành phố El Paso, và phải mang theo $560,000 để trả nợ trước khi tới thăm thành phố nơi biên giới Mỹ-Mexico này, theo phán lệnh của Thẩm phán Ricardo Samaniego của quận El Paso County.

.

Trump cho biết dự kiến sẽ thăm biên giới Mỹ-Mexico vào cuối tháng này, nhưng thành phố El Paso đã kiện, đòi nợ mà Trump gây ra vào ngày 11/2/2019 khi tổ chức buổi tụ họp đông người ở El Paso County Coliseum. Trump nói hôm Thứ Ba rằng Trump tới theo lời mời của Thống Đốc Texas là Greg Abbott, người mà Trump nói ủng hộ tái ứng cử 2022.

.

Nói trên đài NBC, Thẩm phán Samaniego nói rằng Thống Đốc nên giúp thành phố El Paso thu hồi khoản nợ $560,000 mà Trump trốn nợ, chưa trả cho thành phố, như thế mới là tử tế.

.

--- Bác sĩ Anthony Fauci cho biết chính phủ Biden sẽ chi 3.2 tỷ đôla cho việc nghiên cứu và bào chế thuốc chữa trị COVID-19 và các vi khuẩn khác, đặc biệt là thuốc uống chống khuẩn có thể chữa các trường hợp nguy ngập của lây nhiễm COVID-19. Lý do đầu tư tìm thuốc uống vì sẽ dễ dàng cho người dân và nhân viên y tế, tránh khó khăn trong việc tồn trữ.

.

--- Bảo hiểm y tế cho dân nghèo Medicaid bây giờ đang có 80 triệu người ghi danh. Lý do tình hình đại dịch và thất nghiệp tăng vọt, làm thêm hơn 9 triệu người vào bảo hiểm này riêng trong năm qua.

.

Con số trước đó là 71.3 triệu người được bảo hiểm Medicaid vào tháng 2/2020, khi đại dịch bắt đầu vào Mỹ. Và Medicaid bảo hiểm tới 80.5 triệu dân Mỹ tính vào tháng 1/2021, theo dữ kiện liên bang.

.

--- Tin COVID tại VN. Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Lần đầu tiên, Sài Gòn lây nhiễm cao nhất nước, qua mặt và gần gấp đôi Bắc Giang. Trong ngày 18/6, Việt Nam ghi nhận thêm 264 ca mắc mới: 05 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (2), Đồng Tháp (1), Thái Nguyên (1), Quảng Nam (1).// 259 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (149), Bắc Giang (76), Bắc Ninh (16), Bình Dương (12), Hà Tĩnh (3), Hòa Bình (2), Lào Cai (1); trong đó 232 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. ​

.

Phong tỏa ở SG. Tính đến 18 giờ ngày 18-6, TP SG có tổng cộng 414 điểm phong tỏa do liên quan Covid-19.// Ngày 18-6, cơ quan chức năng đã phong tỏa tạm thời Bệnh viện quận 4 vì có ca COVID-19 đến khám bệnh. Bệnh viện quận 10 cũng tạm ngưng nhận bệnh nhân vì lý do tương tự. Hiện những nhân viên y tế từng tiếp xúc ca mắc COVID-19 đã được đưa đi cách ly. Các bệnh nhân khác đến khám cùng khung giờ với ca mắc COVID-19 cũng được thông báo liên lạc với trạm y tế phường để khai báo y tế.

.

TP Vinh cách ly xã hội. Sau khi ghi nhận 11 ca nhiễm nCoV, thành phố Vinh áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, từ 0h ngày 19/6. TP Vinh với 25 xã phường, diện tích rộng 104 km2, hơn 500.000 người sẽ thực hiện Chỉ thị 16 với nguyên tắc "gia đình cách ly với gia đình"; người dân được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài nếu thật sự cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại công ty, nhà máy, cơ sở sản xuất...

.

--- Cuộc thăm dò mới của Go Banking Rates phổ biến hôm Thứ Năm cho thấy 52% dân Mỹ nói rằng họ ủng hộ xóa nợ sinh viên toàn bộ, tất cả khoản nợ thời đi học, và đối với tất cả các sinhv iên vay nợ.

.

. 12% nói chỉ nên xóa nợ thời sinh viên đối với người lương thấp và nợ cao.

. 11% nói nên xóa nợ đi học với công chức hay người làm lĩnh vực công.

. 4% nói chỉ nên xóa nợ tạm, vay thời đại dịch COVID-19.

. 20% nói chính phủ liên bang đừng dính vô chuyện xóa nợ sinh viên.

.

Tổng Thống Biden đã nói rằng ông ủng hộ quyết định của Quốc Hội xóa nợ tới $10,000/mỗi người vay thời đi học, bác bỏ các lời kêu gọi xóa nợ toàn diện cho sinh viên.

.

--- TT Biden hôm Thứ Năm đã ký thành luật để Hoa Kỳ mừng lễ Juneteenth, kỷ niệm ngày 19/6 thường niên mừng xóa bỏ chế độ nô lệ --- theo lịch sử, ngày 19/6/1865 là ngày những người nô lệ cuối cùng được trả tự do. Biden nói rằng: "Các quốc gia vĩ đại không quên các khoảnh khắc đau đớn... họ nắm giữ các khoảnh khắc đó. Các quốc gia vĩ đại không quay mặt đi, họ đối diện với các sai lầm họ đã thực hiện. Khi tưởng nhớ các khoảnh khắc đó, chúng ta bắt đầu hàn gắn và lớn mạnh thêm."

.

Hiệu lực tức khắc áp dụng cho luật mới. Do vậy, hôm nay, Thứ Sáu, sẽ là ngày lễ cuối dài cho Lễ Juneteenth, nghĩa là, bạn sẽ thấy nhiều văn phòng liên bang và tiểu bang nghỉ lễ. Vì Lễ Juneteenth năm nay (19/6/2021) rơi vào Thứ Bảy, cho nên công chức liên bang sẽ nghỉ vào Thứ Sáu, và là một cuối tuần dài cho rất nhiều người.

.

--- Sau khi Dân Biểu Paul Gosar (Cộng Hòa, Arizona) tuyên bố rằng cảnh sát Capitol đã phục kích sẵn để xử tử một người bạo loạn trong ngày 6/1/2021 tạit òa nhà Quốc Hội, hai người anh của của DB Gosar là Tim và David Gosar nói trên CNN hôm Thứ Năm rằng cậu em Paul Gosar của họ đã trở thành một kẻ nói dối một cách bệnh hoạn.

.

DB Gosar đã bỏ phiếu chống lại việc trao Huân chương vàng vinh danh tất cả các cảnh sát đã bảo vệ tòa nhà Quốc Hội trong ngày 6/1/2021. DB Gosar bịa đặt rằng phiếu bầu đã bị trộm, máy bầu đã bị gài để lật ngược kết quả, và rằng một cảnh sát đã phục kích sẵn để bắn chết Ashli Babbitt, một người tham dự bạo loạn đang tông cửa vào một chính điện trong tòa nhà.

.

David Gosar nói trên CNN rằng: "Tôi cảm ơn cảnh sát Fanone và các cảnh sát khác trong đơn vị Cảnh Sát Capitol đã rất can đảm và anh hùng trong ngày hôm đó [chống bạo loạn]." Hai anh em Tim và David Gosar qua CNN gửi lời xin lỗi, thay mặt toàn bộ gia đình nội ngoại chỉ trừ Paul ra, vì đã có đứa em [dân biểu Gosar] có hành vi mất danh dự như thế.

.

--- Các công nhân hôm 15/6/2021 đã trèo lên một pho tượng khổng lồ của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát tại Nhật Bản để treo một khẩu trang vào khuôn mặt Phật Bà để cầu nguyện kết thúc đại dịch. Pho tượng cao 57 mét tại khuôn viên ngôi chùa Houkokuji Aizu Betsuin ở tỉnh Fukushima.

.

Khẩu trang làm bằng vải lưới màu hồng, chiều cao 4.1 m và chiều ngang 5.3 m, nặng 35 kg (77 pounds). Một nhóm 4 công nhân mất 3 tiếng đồng hồ để treo khẩu trang che cho tượng.





.

Pho tượng theo truyền thuyết có nhiều linh ứng, xây từ 33 năm trước, bên trong rỗng với một cầu thang hình xoáy ốc đưa tới các phòng ngang vai pho tượng. Tượng Quan Thê Âm Bồ Tát này đang ẵm em bé, thường được Phật Tử tới cầu nguyện xin bình an cho việc sinh nở các em bé sắp ra đời và xin ơn phước cho các trẻ em sơ sinh.

.

Người quản trị pho tượng là Takaomi Horigane nói rằng khẩu trang sẽ giữ ở pho tượng cho tới khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát ở Nhật Bản.

Video về khẩu trang pho tượng dài 59 giây đồng hồ:

https://youtu.be/zx-HjJpLUms

.

--- Hôm Thứ Tư 16/6/2021, cô Delana Nguyen đã bị một tòa án Texas tuyên xừ 40 năm tù vì đã đâm 13 nhát dao vào anh Altaf Hussain Malik, người chết vì bị đâm 60 nhát dao vào người hồi năm 2017. Hai hung thủ là cô Delana Nguyen và Terrell Funches, nghi can này đang trong nhà giam và sẽ ra tòa lãnh án vào tháng 7/2021.

.

Năm 2017, anh Malik rao bán chiếc xe Audi trên mạng, được Nguyen và Funches nhắn sẽ mua và bảo giao xe ở sân đậu xe của siêu thị Sam's Club tại quận Fort Bend County. Malik biến mất, vài ngày sau, người ta thấy xác Malik ở đông nam Houston, xác có 60 nhát dao đâm.

.

Malik chết để lại vợ và 4 con. Khi Malik bị giết, cô Nguyen là trẻ vị thành niên, nhưng sau đó bị xử như người thành niên. Cảnh sát nói 2 hung thủ sau khi đâm chết Malik đã dùng điện thoại để vào Google tìm cách nào để phân hủy xác.

.

--- Trong khi Tổng Thống Mỹ Biden gặp Tổng Thống Nga Putin, Trump chính thức biết rằng cả thế giới đang công nhận Biden là khuôn mặt Hoa Kỳ, và Trump chỉ còn là một bóng mờ. Do vậy trong vài ngày qua, Trump vẫn nhúc nhích để thế giới nhìn thấy. Hôm Thứ Ba 14/6/2021, Trump phóng tweet ca ngợi Putin, nói rằng những ngày Trump gặp Putin ở Helsinki (tháng 7/2018) là những kỷ niệm tuyệt vời, và Trump nói TRump tin vào Putin hơn là tin vào bọn cặn bã ("lowlives") trong các sở tình báo Hoa Kỳ.

.

Trong khi Trump vuốt ve Putin như thế, thủ hạ Trump lại bịa đặt về Biden. Cựu Ngoại Trưởng Mike Pompeo viết bài bình luận trên trang Fox News rằng: "Biden đã ra dấu cho Putin thấy rằng Biden sợ hãi và chưa sẵn sàng chạm mặt thách thức Nga - sự yếu đuối mà cựu trùm gián điệp Nga Putin cảm nhận được. Chúng tôi trong chính phủ Trump tạo được sức ép thực để chống Nga mà [Biden] có thể dùng. Thay vậy, Biden đã bỏ đi."

.

Cộng Hòa tẩy xóa lịch sử công khai. May mắn, có Internet giữ lại các lời Trump vuốt ve Putin. Và kể cả vuốt ve Tập Cận Bình khi Trump cho cháu ngoại hát 1 ca khúc tiếng Hoa để chúc mừng Tập Cận Bình. Bạn vào Google, gõ chữ "trump trust putin more than" thì ra chuyện Trump nịnh Putin. Bạn vào Google, gõ chữ "trump xi jinping song mandarin" thì ra chuyện Trump nịnh Tập Cận Bình.

.

Ngay cả Fox News cũng không ngửi nổi chuyện Cộng Hòa bịa đặt để chụp mũ Biden. Chris Wallace, người dẫn chương trình Chủ Nhật Fox News, nói thẳng với Pompeo rằng Trump chưa bao giờ lên án Putin chuyện Putin đầu độc lãnh tụ đối lập Alexy Navalny. Trong khi đó, Biden nói thẳng với Putin rằng Hoa Kỳ không bao giờ quên lý tưởng nhân quyền, và nếu Navalny chết thì Biden sẽ có phản ứng trả đũa Putin.

.

--- Tòa Tối Cao đã cho lưu giữ chương trình bảo hiểm y tế ACA, còn gọi là ObamaCare, tức là bảo hiểm vừa túi tiền cho 31 triệu dân Mỹ. Đây là trận thua bất ngờ của 18 Thống Đốc Cộng Hòa, vì họ hy vọng đa số bảo thủ ở Tòa Tối Cao sẽ xóa sổ ObamaCare như Trump và Cộng Hòa liên tục xóa sổ và bị kiện tụng 4 năm qua.

.

Sau khi Tòa Tối Cao bỏ phiếu 7-2 để chấp nhận ObamaCare và bác bỏ đơn kiện của 18 Thống Đốc Cộng Hòa, Tổng Thống Biden phóng tweet cảm ơn Tòa Tối Cao: "Với nhiều triệu người nương dựa vào bảo hiểm y tế ACA cho dân nghèo, bảo hiểm này được lưu giữ lại, như trước giờ, thiệt là ơn nghĩa lớn. Và bảo hiểm này ở lại đây." (Biden viết chữ tắt BFD, có thể hiểu là "Big freaking deal" chuyện lớn phi thường).

.

--- Tướng Barry McCaffrey, phân tích gia quân sự của đài MSNBC, nói trên chương trình "The 11th Hour" rằng buổi họp giữa Biden và Putin cho thấy trái nghịch với buổi họp giữa Trump và Putin. Trong khi Trump quay lưng NATO, và nồng nhiệt với Putin. Thì Biden nồng nhiệt với NATO, và chỉ trích Putin trực tiếp từ nhân quyền tới tin tặc.

.

Tướng hồi hưu McCaffrey nói với người dẫn chương trình MSNBC là Brian Williams rằng Biden đang đối phó với Putin ở vị thế của sức mạnh, tuy rằng 2 lãnh tụ Mỹ-Nga cam kết sẽ tiếp tục đối thoại nhiều lĩnh vực.

.

McCaffrey giải thích rằng Putin lãnh đạo một quốc gia có nhiều xung đột với Mỹ, Nga can thiệp bầu cử Mỹ, dùng tin tặc tấn công hệ thống kinh tế Mỹ, nên thái độ Biden nói thẳng ra, trình bày hết trên bàn, đó là phải lẽ, từ đó các guồng máy Hoa Kỳ biết hướng vận hành, rằng Putin hãy coi chừng đó.

.

Tướng hồi hưu McCaffrey nói rằng theo ông, người Nga sẽ rò rỉ những thông tin cần thiết để kiểm soát Trump để Trump liên tục có hành vi chống Mỹ, làm suy yếu nền dân chủ Hoa Kỳ tận trong nội bộ, "nhưng những ngày đó đã qua rồi. Biden và nhóm thân cận đang điều hành Hoa Kỳ. Chúng ta không cần tấn công quân sự người Nga, nhưngc húng ta cần trực tiếp kình với họ về tin tặc, về can thiệp bầu cử."

.

--- Tại sao Tòa Tối Cao cho giữ lại ObamaCare (bảo hiểm y tế dân nghèo còn có tên tắt là ACA)? Hiển nhiên không phải Tòa Tối Cao thiên vị Dân Chủ, cũng không phải lo sợ 31 triệu dân nghèo mất bảo hiểm y tế. Chỉ vì Trump và Thượng nghị sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-KY) đã ra độc chiêu: luật giảm thuế người giàu năm 2017 cũng cùng lúc xóa sổ lệnh cưỡng bức mua bảo hiểm ObamaCare.

.

Bản tin NPR ghi rằng Tòa Tối Cao với tỷ phiếu 7-2 phán rằng đơn kiện của 18 Thống Đốc Cộng Hòa thiếu cơ sở để kiện vì bị đơn không bị thiệt hại (lacked standing: không ai thiệt hại, cho nên đơn kiện không có cơ sở). Tất cả các tiêu bang kiện không bị mất 1 xu nào, bởi vì luật Trump giảm thuế 2017 đã đẩy tiền phạt người không mua bảo hiểm xuống còn $0 đôla.

.

Nghĩa là, Trump và Cộng Hòa không ngờ rằng: khi giảm thuế cho người giàu 2017, các tiểu bang Cộng Hòa không còn cớ gì để kiện. Nghĩa là, một cách tình cờ từ năm 2017, Trump đã bứng gốc rễ ObamaCare nhưng lại trồng xuống sâu thêm, về pháp lý.

.

--- Ai nói rằng Biden dễ buồn ngủ? Cộng Hòa kinh hoàng khi nghe Putin khen ngợi Biden sau buổi họp thượng đỉnh ở Geneva, theo tin của báo Bloomberg. Putin nói: "Hình ảnh về Tổng Thống Biden mà truyền thông của chúng ta và cả truyền thông Mỹ đưa ra là sai sự thực. Biden là một tay chuyên nghiệp, bạn khi nói chuyệnv ới Biden phải rất là chăm chú mới không sơ sót thứ gì. Biden không để chuyện gì trượt qua, tôi bảo đảm với quý vị như thế."

.

Truyền thông Nga và một số truyền thông Mỹ nói rằng cụ Biden 78 tuổi quá già và không thể hiệu quả làm Tổng Thống Mỹ. Một số nói về cách Biden dùng các thẻ ghi chép để nhớ trong Thượng Đỉnh Geneva, mà Putin nói lãnh tụ thế giới nào cũng làm như thế.

.

Putin nói Jen Psaki, Trưởng Ban Báo Chí của Biden: "Trưởng ban Báo chí của Biden là một phụ nữ trẻ, xinh đẹp, có trình độ nhưng cứ luôn luôn làm xáo trộn mọi chuyện. Nhưng Biden nhớ đầy đủ, biết những gì Biden cần đạt được và Biden làm như thế rất thông minh."

.

--- Cựu Tổng Thống Donald Trump đã thú nhận thất cử Tổng Thống trong bầu cử 2020. Phân tích trên MSNBC của 2 nhà bính luận Rachel Maddow và Lawrence O'Donnell, ghi nhận rằng trong suối 8 tháng kể từ bầu cử, Trump chưa bao giờ thú nhận thất cử, nhưng trong đêm Thứ Tư 16/6/2021, Trump thú nhận đã thua phiếu và đã gửi lời chúc Biden làm Tổng Thống thành công.

.

O'Donnell kể rằng Trump đã thú nhận thất cử trên đài Fox News, chương trình của Sean Hannity. Sean Hannity nói với Trump, hơn một lần, rằng "nếu ông vẫn còn là Tổng Thống" và Trump không hề chỉnh lại. Trump chỉ tiếp tục nói, bất kể hơn một lần nghe Hannity nói "nếu ông vẫn còn là Tổng Thống."

.

Cuối cuộc thảo luận trên Fox News, Trump nói về Biden, "Tôi muốn Biden được tốt đẹp." (nguyên văn: 'I want him to do well.') Đó chính là câu nói chấp nhận thua cuộc ở tất cả các cuộc bầu cử.

.

Thế rồi, Trump lại ca ngợi thuốc vaccine và than phiền rằng các cánh quạt gió đang làm chết chim, điều mà trước đây Trump từng nói rằng quạt gió gây ra bệnh ung thư tai.

.

--- Dân Biểu Madison Cawthorn (Cộng Hòa, N.C.) trả lời phỏng vấn của Chris Salcedo trên đài Newsmax hôm Thứ Tư về quyền mang súng và mục đích của Tu Chánh Án số 2 (quyền sở hữu súng) rằng quyền này cho công dân Mỹ có thể lật đổ chính phủ liên bang nếu chính phủ trở thành độc tài.

.

DB Cawthorn nói với Salcedo rằng công dân Mỹ có thể thành công đánh bại chính phủ liên bang, nếu cần thiết, và dẫn ra trường hợp Việt Cộng đã dùng súng để đánh bại Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ.

.

Báo Newsweek ghi rằng DB Cawthorn bênh vực loại súng tấn công AR-15, rằng đó là súng mà chỉ cần bóp cò nhiều lần mà không cần phải nạp đạn hoài, đó là khẩu súng trường đi săn tại Hoa Kỳ, "Nhưng để tôi nói với quý vị, Tu Chánh Án không viết ra để thể thao với đi săn. Tu Chánh Án 2 là để khi chính phủ độc tài thì chúng ta ]người dân] có thể ngăn chận họ."

.

DB Cawthorn nói, "Và nếu bất kỳ ai muốn nói, 'Ồ, quý vị biết chứ. Công dân với vài khẩu súng nhỏ sẽ không bao giờ có thể ngăn chận chính phủ liên bang. Tôi tuyệt đối không đồng ý. Hãy hỏi xem Việt Cộng về cách họ chiến đấu chống lính Thủy Quân Lục Chiến và Bộ Binh tại Việt Nam."

.

Chưa thấy cộng đồng gốc Việt nào lên tiếng, cho biết ý kiến. Nếu DB Cawthorn là Đảng Dân Chủ là sẽ bị chụp mũ liền. Cũng như hình ảnh Trump cầm cờ đỏ sao vàng, nếu là dân cử Dân Chủ nào khác là cũng bị chụp mũ liền.

.

--- HỎI 1: Có phải tòa nhà FBI ở thủ đô Washington đã "đóng cửa hoàn toàn. Không ai ở trong"?

.

ĐÁP 1: Sai. Tòa nhà bản doanh FBI và các trụ sở chi nhánh vẫn mở cửa. Trong giờ làm việc vẫn có người ra vào. Không có gì như các tin đồn. Duyên khởi là một băng video từ một người đứng phía đối diện tòa nhà FBI vào lúc ghi là "5:25 on June 14" (lúc 5:25 giờ vào ngày 14/6). Khi Politifact kiểm chứng bằng cách điện thoại cho bản doanh FBI, thì có người nhận điện thoại và nói rằng hoạt động bình thường, không gì đóng cửa, và người trả lời là đang ngồi trong bản doanh FBI. Sau đó, FBI còn gửi một bản văn cho PolitiFact, viết: "Bản doanh FBI tại địa chỉ 935 Pennsylvania Avenue NW đang mở và làm việc đầy đủ, cũng như tất cả các chi nhánh FBI." Chi tiết ở:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/jun/17/viral-image/no-fbi-headquarters-isnt-closed-washington/

.

--- HỎI 2: Quốc Hội Mỹ xét dự luật: quân Mỹ giúp Phòng thủ Đài Loan?

.

ĐÁP 2: Chỉ mới là dự luật. Chưa thảo luận. Bản tin RTI ghi nhận về một bản tin nhan đề "Nghị sỹ Quốc hội Mỹ đề xuất Dự luật Phòng thủ Đài Loan, Bộ Ngoại giao: tiếp tục theo dõi tình hình xem xét dự luật này của Mỹ" đăng ngày 17/6/2021. Bản tin như sau.

Nghị sỹ Quốc hội Mỹ đề xuất Dự luật Phòng thủ Đài Loan, Bộ Ngoại giao: tiếp tục theo dõi tình hình xem xét dự luật này của Mỹ.

Vừa qua nghị sĩ Thượng viện Mỹ ông Josh Hawley và dân biểu Hạ viện Mỹ ông Mike Gallagher thuộc đảng Cộng Hoà đã đề xuất "Dự luật Phòng thủ Đài Loan" (Taiwan Defense Act), trong đó yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ đảm bảo rằng quân đội Mỹ có đủ khả năng ngăn chặn việc Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát đảo Đài Loan bằng vũ lực, thực hiện đúng nghĩa vụ theo Đạo luật quan hệ Đài Loan, vì vấn đề nay nay đã trở thành sự thật không thể thay đổi.

Ngày 17/6 người phát ngôn Bộ Ngoại giao bà Âu Giang An nói rằng, Bộ Ngoại giao cảm ơn các nghị sỹ Quốc hội Mỹ đã đồng loạt có những hành động ủng hộ Đài Loan, điều này một lần nữa thể hiện tầm quan trọng của sự hòa bình ổn định của Đài Loan và khu vực, Đài Loan sẽ tiếp tục theo dõi tình hình xem xét dự luật này của Mỹ, đồng thời giữ liên lạc mật thiết với phía Mỹ để cập nhật thông tin.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao bà Âu Giang An nói: "Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục theo dõi quan tâm tình hình xem xét dự luật này của Quốc hội Mỹ, đồng thời chúng tôi sẽ giữ liên lạc mật thiết với các ban ngành hành chính và những người bạn trong Quốc hội Mỹ, sâu sắc hóa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Mỹ và Đài Loan, cùng thúc đẩy nền hòa bình, phát triển thịnh vượng và sự ổn định của khu vực Ấn Độ-Thái Bình."

Nghị sỹ Quốc hội Mỹ vào tháng 10 năm ngoái đã đề xuất thành lập lực lượng "China Task Force" gồm 15 thành viên, chuyên phụ trách các vấn đề về Trung Quốc, bao gồm 137 pháp án, trong số đó có Đạo luật phòng thủ Đài Loan. Chi tiết ở:

https://vn.rti.org.tw/news/view/id/2005533

.