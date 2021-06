Tòa Tối Cao Hoa Kỳ hôm Thứ Năm 17/6/2021 quyết định duy trì ObamaCare --- chương trình bảo hiểm y tế dân nghèo, còn có tên Affordable Care Act (ACA), Luật Chăm Sóc Y Tế Vừa Túi Tiền do Tổng Thống Obama đưa ra và đã bị Trump ra sức dẹp bỏ. Hình trên, 1 cuộc biểu tình trong quá khứ, xin giữ ObamaCare.

- y tế dân nghèo: Tòa Tối Cao cho giữ ObamaCare, bác đơn 18 Thống Đốc Cộng Hòa

- Hạ Viện OK lễ liên bang Juneteenth, mừng người nô lệ da đen cuối cùng được tự do

- Biden chất vấn Putin nhân quyền, tin tặc, nổi nóng khi phóng viên hỏi, rồi xin lỗi

- 2 triệu dân Mỹ cơ nguy bị siết nhà, 6 triệu dân trễ tiền nhà cơ nguy bị chủ phố đuổi

- Luật Texas: Học sinh K-12 sẽ không được nghe về các vấn đề, kỳ thị tranh cãi

- DB Gosar (Cộng Hòa): cảnh sát "xử tử" người bạo loạn; 2 DB Cộng Hòa tố Gosar bịa đặt

- Biden: biết rõ Tập, nhưng không là bạn

- Florida: cặp tình nhân gốc Việt mê cờ bạc, bỏ con 1 mình, bị cảnh sát bắt, truy tố

- Pennsylvania: bị cảnh sát chận, Jimmy Nguyen phóng xe, lạc tay lái, chết

- 27 nước Liên Âu cho đón du khách Mỹ // 10 tiểu bang thiệt hại nhất vì cấm du khách Châu Âu: Nevada, Thủ đô DC, New York, Florida, Hawaii, Utah, Arizona, Massachusetts, Louisiana, California

- Vaccine Nhật tới VN. VN tăng lây nhiễm. UBND Quận 7 mắc dịch, đóng cửa. SG sẽ tiêm ngừa 836.000 liều vaccine trong 1 tuần. VN hy vọng tự chủ vaccine từ 2022. Bán lẻ xin ưu tiên chích ngừa.

- HỎI 1: Tại sao Trump hòa dịu với Tập Cận Bình và khoe cháu hát nhạc Tàu, mà Biden lại hung hăng với Tập? ĐÁP 1: Vì Biden muốn phá vòng vây Nhất Đới Nhất Lộ của Tập.

- HỎI 2: Mũi thuốc đầu tiên của Moderna cũng đủ hiệu quả 95%? ĐÁP 2: Đúng thế, sau 2 tuần, theo nghiên cứu mới.

QUẬN CAM (VB-17/6/2021) --- Tòa Tối Cao Hoa Kỳ hôm Thứ Năm 17/6/2021 quyết định duy trì ObamaCare --- chương trình bảo hiểm y tế dân nghèo, còn có tên Affordable Care Act (ACA), Luật Chăm Sóc Y Tế Vừa Túi Tiền do Tổng Thống Obama đưa ra và đã bị Trump ra sức dẹp bỏ --- như thế là giữ chăm sóc y tế cho những người đã có tiền sử bệnh.

Luật ObamaCare được Tòa Tối Cao cho giữ lại với tỷ phiếu 7-2 với cớ rằng đơn kiện do 18 tiểu bang Cộng Hòa đòi dẹp bỏ ObamareCare không có cơ sở pháp lý để kiện (lacked standing = không ai là bị đơn thiệt hại để phải kiện). Bộ Tư Pháp dưới thời Trump đã yêu cầu Tòa Tối Cao dẹp bỏ ACA, nhưng chính phủ Biden đảo ngược lại, nên bị 18 tiểu bang Cộng Hòa kiện. Các hình sau là từ những cuộc biểu tình trong quá khứ, đòi giữ ACA.



Trong thời gian Trump nắm chức Tổng Thống và dẹp bỏ ACA, nhiều cuộc biểu tình bùng nổ khắp Hoa Kỳ kêu gọi giữ y tế cho dân nghèo, yêu cầu Trump giữ lại bảo hiểm ACA vì y tế chi phí quá đắt và dân nghèo phần lớn dựa vào ACA.





ACA, hay ObamaCare, là một bước gần cho y tế toàn dân, mở rộng Medicaid cho thêm nhiều triệu dân nghèo, làm các chương trình y tế tư rẻ hơn, vừa túi tiền nhiều gia đình lương thấp. Theo bản khảo sát của New York Times hồi tháng 5/2021, 44% dân Mỹ nói ACA là hợp hiến.

--- Hạ Viện hôm Thứ Tư bỏ phiếu với tỷ lệ 415-14, chấp nhận thêm ngày lễ liên bang, có tên là Juneteenth, ngày lễ mừng kết thúc chế độ nô lệ ạti Hoa Kỳ. Thượng Viện đã đồng thuận hôm Thứ Ba, sau khi 1 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa ngưng chống đối. Như thế, dự luật chỉ chờ Biden ký là thành luật.

Hầu hết các tiểu bang mừng lễ Juneteenth không chính thức. Lễ này là ngày 19/6, có tên là Ngày Độc Lập Juneteenth (Juneteenth National Independence Day) trong năm 1865 khi người nô lệ da đen cuối cùng được trả quyền tự do. Dân biểu Dân Chủ Sheila Jackson nói rằng chế độ nô lệ là "tội tổ tông của Hoa Kỳ" và Juneteenth có ý nghĩa lớn với người Mỹ da đen, vì chúng tôi cũng là người Mỹ và nghĩa là tự do.

--- Liên Âu khuyến cáo 27 quốc gia thành viên hãy gỡ rào đối với du khách từ Hoa Kỳ, và các nước thành viên đồng ý đưa Hoa Kỳ vào danh sách các nước được du hành tới. Khuyến cáo không cưỡng ép, và các nước có quyền đòi xem chứng nhận chích ngừa từ du khách Mỹ, và có quyền đặt thêm điều kiện khác khi nhập cảnh.

--- Trong thời trước đại dịch, California thu vào 145 tỷ đôla/năm từ du khách tới thăm. Trong đó, du khách từ Châu Âu tới đông tràn ngập mỗi mùa hè. Nhưng thời dịch, du khách Châu Âu phần lớn bị cấm vào Mỹ. Tiểu bang California đứng hàng thứ 10 trong danh sách các tiểu bang thiệt hại vì cấm du khách, theo nghiên cứu của WalletHub.

Caroline Beteta, Chủ tịch Visit California, nói rằng lệnh cấm du khách hại cho ngành du lịch và khách sạn gấp 10 lần của trận 9/11, và tại California thì hơn 55% tiêu xài bốc khói chỉ trong một đêm. Nghiên cứu của WalletHub tính về thiệt hại du lịch, từ số du khách cho tới tiền xài, so sánh tỷ lệ trên GDP mỗi tiểu bang.

Sau đây là các tiểu bang thiệt hại nhất từ lệnh cấm du khách từ Châu Âu.

Thứ tự - tiểu bang - mức độ thiệt hại (impact score)

1. Nevada: 100.00%

2. Thủ đô DC: 66.99

3. New York: 38.47

4. Florida: 35.16

5. Hawaii: 33.57

6. Utah: 24.08

7. Arizona: 20.32

8. Massachusetts: 15.75

9. Louisiana: 11.36

10. California: 10.56

--- Vaccine Nhật tới VN. Lô hàng khoảng 1 triệu liều vắc xin ngừa vi-rút corona Nhật Bản cung cấp cho Việt Nam đã về đến Hà Nội. Bản tin KBS ghi rằng vắc-xin AstraZeneca sản xuất tại Nhật đã đến sân bay ở Hà Nội vào tối thứ Tư. Việt Nam từng thành công trong việc kiềm chế vi-rút lây lan thông qua các biện pháp nghiêm ngặt. Tuy nhiên, kể từ cuối tháng 4, Việt Nam ghi nhận ​​số ca nhiễm mới tăng vọt khi xuất hiện các biến thể của vi-rút. Cho đến nay, đã có khoảng 4 triệu liều vắc-xin được cung cấp cho Việt Nam. VN đang đẩy mạnh nỗ lực kêu gọi hỗ trợ từ các nước và các công ty dược để đảm bảo đủ vắc-xin cho 70% dân số trước cuối năm nay.

Tổng hợp theo Bộ Y Tế, báo VN. Trong ngày 17/6, Việt Nam ghi nhận thêm 515 ca mắc mới: + 12 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (4), Tây Ninh (3), Quảng Nam (2), Khánh Hoà (1), Kiên Giang (1), Hoà Bình (1).// + 503 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (327), TP. Sài Gòn (137), Tiền Giang (13), Bắc Ninh (12), Bình Dương (7), Hà Tĩnh (4), Lạng Sơn (2), Nghệ An (1); trong đó 495 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

SG tiêm ngừa. Dự kiến trong 2 ngày tới, TP SG sẽ bắt đầu thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 với 1.000 điểm tiêm trên địa bàn TP. Hơn 836.000 liều vaccine COVID-19 đã được vận chuyển đến kho bảo quản vaccine ở Khu công nghiệp Cát Lái, TP.Thủ Đức, TPSG của viện Pasteur vào ngày 17.6. Dự kiến, chiến dịch tiêm chủng số lượng vaccine này được thực hiện trong 5-7 ngày.

Tự chủ vaccine. Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn cho biết Việt Nam đang đàm phán với một đối tác để nhận chuyển giao công nghệ mRNA, hiện đại nhất, và có thể sớm tự chủ vaccine từ đầu năm 2022.

Bán lẻ xin ưu tiên. Bộ Công thương và Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam (AVR) kiến nghị về việc ưu tiên tiêm vaccine sớm cho nhân viên siêu thị, người bán hàng tại chợ truyền thống. Đây là lực lượng lao động quan trọng trong việc đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Phải tiếp xúc với hàng triệu lượt khách hàng, họ trở thành đối tượng có nguy cơ cao bị lây nhiễm Covid-19.

UBND Quận 7 đóng cửa. Một nhân viên đang làm việc tại UBND quận 7 nghi mắc COVID-19. Sở y tế xác định được 51 trường hợp tiếp xúc với nhân viên này. Lập tức UBND quận 7 đã tạm dừng mọi hoạt động để tiến hành xử lý phòng chống dịch. Tất cả cán bộ công chức đang làm việc tại UBND được cách ly tạm thời tại trụ sở.

--- Cặp tình nhân gốc Việt --- Tom Nguyen, 54 tuổi, và Tin Nguyen, 37 tuổi --- đã bị cảnh sát bắt hôm Thứ Ba tại khách sạn sòng bài Seminole Hard Rock Hotel & Casino ở Florida vì để đưa con trai 3 tuổi một mình trong căn phòng khách sạn của họ trong hai giờ rưỡi, trong lúc họ xuống tầng dưới chơi cờ bạc.

Hai người từ Tampa tới, sáng Thứ Tư đã bị cảnh sát đưa ra tòa thụ lý vụ án. Cảnh sát nói cậu bé 3 tuổi đã có cách nào đó chui được ra ngoài phòng khách sạn và không biết cách vào trở lại, trong khi 2 người kia còn đang cờ bạc.

Cảnh sát Seminole đã bắt 2 người để truy tố, trả tự do tạm trong khi chờ tòa xử. Cậu bé 3 tuổi bây giờ trao cho Bộ Trẻ Em và Gia Đình Florida tạm giữ. Sẽ có phiên tòa riêng để quyết định xem 2 người có được phép giữ em bé này nữa hay không.

--- Một thanh niên gốc Việt đã chết vì tai nạn xe hôm Thứ Ba tại quận Northampton County (Pennsylvania) trong khi tìm cách phóng xe chạy khỏi cảnh sát lúc đó chận lại về lỗi bằng lái xe bị treo. Thay vì ngừng xe, Jimmy J. Nguyen, 23 tuổi, cư dân Moore Township, đã phóng chạy để trốn.

Hồ sơ tòa cho biết bằng lái xe của Nguyen đã bị treo ít nhất một năm kể từ 19/6/2020 sau khi

2 lần nhận tội say rượu lái xe. Khi Nguyen phóng chạy trên xa lộ Route 248 về phía đông lúc 2 giờ chiều Thứ Ba 15/6/2021 thì lạc tay lái, đụng vào một xe SUV khác, gây bị thương người lái xe kia và đụng vào một tảng bê-tông ngăn đường.

Melvin Nguyen, anh/em sinh đôi với Jimmy Nguyen, lúc chiều Thứ Ba cũng ở gần nơi tai nạn xe, thì nghe tiếng còi xe cảnh sát, tự nhiên thấy nhói trong bụng và xôn xao khó chịu, linh cảm điều bất tường. Hôm Thứ Tư, Melvin Nguyen kể rằng người anh/em kia đã điện thoại cho anh vài phút trước tai nạn, rằng đang bị cảnh sát rượt.

--- Ngay cả khi Hoa Kỳ hồi phục kinh tế sau đại dịch, hơn 2 triệu người chủ nhà vẫn còn trễ hạn nợ tiền trả nợ vay nhà và gặp cơ nguy có thể bị trục xuất ra khỏi nhà trong vài tuần nữa, theo 1 bản phúc trình gia cư từ Harvard University cho biết.

Bản phúc trình có tên là "the 2021 State of the Nation's Housing" ghi rằng hầu hết người chủ nhà gặp cơ nguy bị siết nhà đều hoặc là gia đình lương thấp hay da màu. Quốc Hội đã chi 10 tỷ đôla để giúp người chủ nhà qua cơ ngặt đại dịch, nhưng chưa rõ tài trợ có tới các gia đình trễ nợ tiền nhà trước khi các công ty chủ nợ bắt đầu gửi giấy đuổi nhà.

Về phía người thuê nhà, bản phúc trình nói rằng khoảng 6 triệu hộ gia cư đang trễ tiền thuê nhà và có thể bị các chủ chung cư trục xuất vào cuối tháng 6/2021, khi thời hạn liên bang bảo vệ kết thúc. Lệnh liên bang đưa ra trong mùa dịch quy định hạn chót là 30/6/2021 cấm siết nhà đối với người mua, và cấm trục xuất đối với người thuê.

--- Học sinh Texas sẽ được tẩy não để không biết gì về một thời nô lệ, kỳ thị tại Hoa Kỳ. Thống Đốc Cộng Hòa Greg Abbott của Texas hôm Thứ Ba đã ký thành luật: cấm các giáo viên nói về sự kỳ thị sắc tộc, và về bất kỳ sự kiện thời sự nào có thể là gây tranh cãi.

Dự luật do Cộng Hòa đưa ra, nói rằng các giáo viên môn khoa học xã hội trong các tườngc ông từ mẫu giáo tới lớp 12 "có thể không bị buộc" nói về chuyện thời sự, hay chính sách công, hay vấn đề xã hội có tính tranh cãi. Nghĩa là, màu da, tính dục, tính phái, chủ nghĩa nô lệ, đạo đức cá nhân... đều là các vấn đề tranh cãi.

Luật Texas này không dùng chữ "cấm" nhưng chỉ khuyến cáo "không nên." Dân biểu tiểu bang James Talarico, cựu giáo viên trung học cơ sở bây giờ đại diện địa hạt phía bắc Austin, nói rằng luật này viết bằng ngôn ngữ quanh co: "Bạn có thể nói về sắc tộc màu da trong lớp, nhưng bạn không có thể nói về đặc quyền hay ưu thế [màu da nào]... Luật không cấm trực tiếp việc nói về màu da, nhưng đưa ra một bãi mìn để cho bất kỳ cuộc thảo luận về màu da nào trong lớp học đều bất khả thảo luận. Họ [Cộng Hòa] đang tẩy trắng lịch sử Mỹ về bất kỳ di sản kỳ thị sắc tộc nào."

--- Trong một buổi điều trần hôm 15/6/2021 trước Ủy ban Giám sát Hạ Viện, Dân Biểu Paul Gosar (Cộng Hòa, Arizona) -- một người ủng hộ Trump cuồng nhiệt và say mê thuyết âm mưu --- nói rằng cô Ashli Babbitt (người tham dự bạo loạn 6/1/2021 và bị cảnh sát bắn chết) đã bị "xử tử" bởi người cảnh sát "đang mai phục" sẵn.

.

Hai Dân Biểu Cộng Hòa khác nổi giận vì Gosar dựng đứng câu chuyện, y hệt ngôn ngữ TRump khi nói rằng người dự bạo loạn là "anh hùng yêu nước." DB Adam Kinzinger (Cộng Hòa, Illinois) phóng tweet: "Paul, ông bệnh quá rồi. Sự thực là Ashli bị xách động bởi những người như ông và đã xâm nhập khu vực cấm, tự bước vào nguy hiểm bất kể bị cảnh cáo đừng vào. Bọn hình sự thực sự là những kẻ nói dối xách động người khác vì quyền lực chính trị."

DB Liz Cheney (Cộng Hòa, Wyoming) cũng phóng tweet trả lời Gosar: "Vào ngày 6/1/2021, khi đám đông bạo loạn xông vào tòa nhà Hạ Viện, tôi đang đứng gần bên Dân Biểu Gosar và đã giúp Gosar mở mặt nạ chống hơi độc cho Gosar mang. Cảnh Sát Capitol đã giữ an ninh cho chúng ta, Thiệt là tệ hại và bất xứng để thấy Gosar bịa đặt về ngày hôm đó và bôi nhọ những người bảo vệ chúng ta."

--- Tổng Thống Biden trả lời một câu hỏi của phóng viên hôm Thứ Tư tại Geneva về Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, rằng ông biết Tập rõ, nhưng hai người không phải là bạn: "Hãy làm rõ nhé, Chúng tôi biết nhau rõ, nhưng chúng tôi không phải bạn cũ. Thuần túy công việc thôi." Tuy nhiên, Biden nói rằng sẽ có những đại dịch khác sẽ xảy ra trên thế giới, và các quốc gia, kể cả TQ nên làm việc chung nhau để đối phó khủng hoảng y tế kế tiếp.

--- Biden nói chuyện với báo chí sau khi họp với Vladimir Putin tại Geneva hôm Thứ Tư. Ông nói ông bảo đảm với Putin rằng nghị trình của ông "không chống Nga hay ai khác. Chỉ là phục vụ dân Mỹ." Trong khi đó, Putin họp báo trước, nói Biden "rất là khác với Trump."

Nhân quyền. Biden nói ông nêu vấn đề nhân quyền, về lãnh tụ đối lập Nga Alexei Navalny, và về 2 cựu Thủy quân lục chiến Mỹ (Trevor Reed và Paul Whelan) đang bị giam trong tù Nga. Biden nói với Putin: sẽ tai hại lớn nếu Navalny chết.

Tin tặc. Biden nói đồng ý với Putin là cần thêm thảo luận về tin tặc tấn công, kể cả loại nhu liệu làm tiền. Biden nói có 16 loại hạ tầng, kể cả năng lượng và nước, cấm ngặt tin tặc đụng tới, "Tôi nói rõ, nếu họ vi phạm, Mỹ sẽ trả đũa."

Hăm dọa. Biden nói rằng không hề hăm dọa Putin, mà chỉ là những lời khẳng định đơn giản đưa ra.

Xin lỗi phóng viên. Biden nổi nóng khi được phỏng viên Kaitlin Collins của CNN hỏi rằng làm sao Biden có thể xem thượng đỉnh là thành công trong khi Putin chối biến trách nhiệm từ chuyện tin tặc tới các chuyện vi phạm nhân quyền và nhiều chuyện khác. Collins hỏi Biden: "Làm sao như thế gọi là họp thành công được." Biden nói: "Nếu cô không hiểu như thế, cô vào nhầm nghề rồi," rồi Biden bước ra khỏi sân khấu.

Trước khi rời Thụy Sĩ, Biden xin lỗi vì đã cư xử kiểu "khôn lanh như thế" trong khi trả lời phóng viên CNN trước đó. Biden nói với các phòng viên nơi sân đậu phi cơ ở Geneva, "Tôi nợ người hỏi cuối cùng một lời xin lỗi. Không lẽ ra không nên cư xử kiểu khôn lanh như thế với câu hỏi cuối. Bởi vì, một phóng viên giỏi, là quý vị phải nhìn đời tiêu cực. Quý vị là những người thông minh nhất nước, nhưng thiệt là vô nghĩa khi tôi phải thương lượng với quý vị. Tôi xin lỗi vì cắt lời [phóng viên kia] như thế."

Sau khi Biden xin lỗi, phóng viên Collins lên sóng CNN, cô nói rằng "hoàn toàn không cần thiết" cũng hệt như cô đang làm việc của cô, "Tổng Thống không cần phải xin lỗi, mặc dù tôi biết ơn đã xin lỗi như thế.

--- HỎI 1: Tại sao Trump hòa dịu với Tập Cận Bình và khoe cháu hát nhạc Tàu, mà Biden lại hung hăng với Tập?

ĐÁP 1: Vì Biden muốn phá vòng vây Nhất Đới Nhất Lộ của Tập. Khi Trump mới vào Bạch Ốc 2017, liền rút Mỹ ra khỏi hiệp định TPP, làm Trung Quốc mạnh tay, ký hiệp định 15 quốc gia (ASEAN +5) lùa Việt Nam vào vòng ràng buộc, tăng thế lực TQ ở thị trường 15 nước này sau khi Trump quyết định bỏ rơi, chỉ muốn Mỹ lui về thế cô lập của Mỹ. Trump cũng mời Tập Cận Bình tới họp ở Mar-a-Lago tại Palm Beach, Florida, vào tháng 4/2017, trải thảm đỏ đón Tập và đệ nhất phu nhân Peng Liyuan.

. Chưa hết, ngày 9/11/2017, Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump thăm Tập Cận Bình ở Đại sảnh Nhân dân, Bắc Kinh. Trong buổi gặp này, Trump chiếu cho Tập xem đoạn video vài phút, cháu ngoại của Trump là bé Arabella, con gái của Ivanka Trump và Jared Kushner, hát một bài dân ca Tàu bằng tiếng quan thoại. Đoạn video này ở đây:



https://youtu.be/TjfHwp8Nyuk

Tại sao Biden không cho cháu ngoại học hát tiếng Hoa để hát mừng Tập trong hội nghị thượng đỉnh tương lai nào với Tập? Bởi vì sau khi Trump lui về dựng rào với toàn cầu, chiến lược Nhất Đới Nhất Lộ (Một Vành Đai, Một Con Đường) của TQ đã dựng lên 2,600 dự án với trị giá 3.7 ngàn tỷ đôla, làm nhiều nước nhỏ rơi vòng lệ thuộc mới. Các chuyên gia nói, nếu một nước nào dùng kỹ thuật 5G của Huawei, thì khi tới kỹ thuật G6 là phải dùng kỹ thuật Huawei, không chuyển đi đâu được. Mỹ đã mất năm của TRump để mặc cho Tập Cận Bình bủa lưới toàn cầu, bây giờ là lúc Biden phải gỡ vòng vây.

Đó là lý do trong Thượng đỉnh G-7 ở Cornwall, Anh quốc, Biden đưa ra chiến lược “Build Back Better for the World” để phá vòng vây Nhất Đới Nhất Lộ của TQ. Chi tiết ở:

https://www.politifact.com/article/2021/jun/16/ask-politifact-what-chinas-belt-and-road-initiativ/

--- HỎI 2: Mũi thuốc đầu tiên của Moderna cũng đủ hiệu quả 95%?

ĐÁP 2: Đúng thế, sau 2 tuần, theo nghiên cứu mới. Nghiên cứu phổ biến hôm Thứ Tư trên JAMA Network Open nói rằng một mũi trong vaccin chống COVID-19 của Moderna có hiệu quả 95% đối với lây nhiễm mới trong các nhân viên y tế 2 tuần sau khi được chính. Và mũi đầu tiên Moderna có hiệu quả 78% trong 1 tuần sau khi các nhânv iên y tế được chích.

. Dù vậy, có 39 người,t ức là 1%, trong số gần 3,400 nhânv iên y tế được chích sau đó lại bị nhiễm vi khuẩn, theo nghiên cứu của VA Boston Healthcare System. Chi tiết ở:

https://www.upi.com/Health_News/2021/06/16/Moderna-COVID-19-vaccine-prevented-95-of-new-infections-after-one-dose-in-study/2441623849411/

