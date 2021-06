Trump nói lẽ ra ông nên cấm Twitter và Facebook khi còn giữ chức Tổng Thống - VN thú nhận: không vaccine thì kinh tế sẽ lỗi nhịp. Thêm 407 ca mắc mới trong ngày. Vaccine từ LHQ sẽ tới VN tháng 7. Lào gửi tiền giúp VN. Australia giúp VN. Sẽ chích ngừa cho trẻ em. SG đang cách ly 27.343 người. Quận Phú Nhuận cứu đói - Thượng Viện OK dự luật chi 200 tỷ đô cho khoa học kỹ thuật Hoa Kỳ để đối phó

Trump hôm Thứ Ba bày tỏ ân hận rằng lẽ ra, khi Trump còn làm Tổng Thống, Trump nên cấm hai mạng xã hội Twitter và Facebook.

- Trump nói lẽ ra ông nên cấm Twitter và Facebook khi còn giữ chức Tổng Thống

- VN thú nhận: không vaccine thì kinh tế sẽ lỗi nhịp. Thêm 407 ca mắc mới trong ngày. Vaccine từ LHQ sẽ tới VN tháng 7. Lào gửi tiền giúp VN. Australia giúp VN. Sẽ chích ngừa cho trẻ em. SG đang cách ly 27.343 người. Quận Phú Nhuận cứu đói

- Thượng Viện OK dự luật chi 200 tỷ đô cho khoa học kỹ thuật Hoa Kỳ để đối phó TQ

- 2/3 dân cử liên bang xài tiền ngành dược ủng hộ, tổng cộng 14 triệu mùa bầu cử 2020

- 82% dân cử cấp tiểu bang ở Cali nhận tiền ngành dược; Louisiana, có tới 84%

- giấc mơ: 3/10 Cộng Hòa tin là Trump sẽ đăng quang vào lại Bạch Ốc năm nay (2021)

- Mỹ trở thành sức kéo kinh tế toàn cầu sau đại dịch, nhờ chích ngừa, tiêu thụ tăng

- TQ siết sinh nở phụ nữ Uyghur: dân Hán tộc ở Tân Cương từ 8.4% sẽ tăng tới 25%

- Mỹ rủ nhau lái xe: giá xăng mùa hè 2021 tăng 41% so với 2020, cao kỷ lục từ 2014

- Bộ Tư Pháp bảo vệ Trump vụ Trump bị các cô kiện: Biden không biết và không ý kiến

- HỎI 1: Mỹ rút quân ra khỏi Afghanistan có thể tiết kiệm $50 tỷ đô/năm? ĐÁP 1: Gần như là sai.

- HỎI 2: Có phải 7/10 dân Mỹ ủng hộ hôn nhân đồng tính? ĐÁP 2: Đúng thế, theo Gallup.

QUẬN CAM (VB-9/6/2021) --- Có 72 Thượng nghị sĩ liên bang và 302 Dân biểu liên bang đã nhận tiền ủng hộ từ kỹ nghệ dược phòng trước cuộc bầu cử 2020 -- tức là hơn 2/3 Quốc Hội liên bang nhận tiền từ các công ty dược, theo hồ sơ phân tích của STAT.

Trong đó, riêng ủy ban hành động chính trị (PAC) của công ty dược Pfizer góp tiền ủng hộ 228 dân cử. PAC của hãng Amgen cúng tiền cho 218 dân cử, nghĩa là mỗi công ty vừa nói góp tiền tặng ban vận động của gần 1/2 dân cử Quốc Hội. Tính chung, ngành dược cúng tiền là 14 triệu đôla.

--- Không chỉ cấp liên bang, dân cử tiểu bang cũng được ngành dược cúng tiền: ngành dược tài trợ cho hơn 2,400 dân cử tiểu bang trong kỳ vận động tranh cử 2020. Dễ hiểu khi: các dân cử tiểu bang Oregon đòi giảm giá thuốc tây, đòi định mức trần đối với bệnh nhân dùng thuốc insulin, đòi nhập cảng thuốc từ Canada qua cho rẻ đều thua thê thảm.

Khoảng 2/3 dân cử tiểu bang Oregon đã nhận tiền ủng hộ ít nhất một lần từ ngành dược trong kỳ bầu cử 2020. Riêng tổ chức nghề bào chế dược PhRMA gửi chi phiếu tới 43 vị trong tổng số 90 dân cử của tiểu bang này.

Các dân cử tiểu bang khác cũng thế, hoặc nhiều hơn. Tại tiểu bang Louisiana, có tới 84% dân cử nhận tiền từ các công ty dược. Tại California, có tới 82% dân cử tiểu bang nhận tiền ngành dược, và tại Illinois, 76% dân cử nhận tiền ngành dược.

Trong 2 năm qua, ít nhất 2,467 dân cử cấp tiểu bang (tức là, hơn 1/3 toàn quốc) đã dùng tiền nhận từ ngành dược để tranh cử: Tổng cộng ngành dược ký tặng hơn 10,000 chi phiếu tài trợ bầu cử, tổng cộng hơn 9 triệu đôla.

--- Giấc mơ bao giờ cũng đẹp: khoảng gần 3/10 người Cộng Hòa (tức là, 29%) nói trong cuộc thăm dò mới của Politico-Morning Consult Poll vừa phổ biến hôm Thứ Tư rằng họ tin là Trump sẽ vào lại Bạch Ốc năm nay, tức là năm 2021.

. 61% Cộng Hòa nói không tin Trump sẽ vào Bạch Ốc năm nay.

. 84% người Dân Chủ nói không tin Trump sẽ vào Bạch Ốc năm nay.

. 59% Cộng Hòa nói muốn Trump là chủ lực đưa Cộng Hòa đi tới.

. 77% cử tri toàn quốc nói nền dân chủ Mỹ đang bị hăm dọa (trong đó, 82% Cộng Hòa, 77% Dân Chủ).

. chỉ 4/10 người Cộng Hòa nói có tin phần nào vào hệ thống bầu cử Mỹ.

--- Trump hôm Thứ Ba bày tỏ ân hận rằng lẽ ra, khi Trump còn làm Tổng Thống, Trump nên cấm hai mạng xã hội Twitter và Facebook. Trump khen ngợi Nigeria vì đã cho tắt mạng Twitter trên lãnh thổ Nigeria sau khi Twitter xóa các dòng viết từ Tổng Thống Muhammadu Buhari hăm dọa sẽ đàn áp bạo lực những người mà ông nói là đang tấn công hạ tầng Nigeria. Twitter cũng tạm thời treo tài khoản của Buhari.

TRump viết trong một bản văn phổ biến rằng ông chúc mừng Nigeria, đất nước vừa cấm Twitter bởi vì mạng này cấm Tổng Thống Nigeria, "Thêm nhiều quốc gia nữa nên cấm Twitter và Facebook vì đã không cho tự do phát biểu - tất cả tiếng nói cần được nghe."

Trump nói lẽ ra ông nên cấm Twitter và Facebook khi còn giữ chức Tổng Thống, "Nhưng Zuckerberg cứ điện thoại cho tôi hoài và tới dự tiệc đêm ở Bạch Ốc, nói rằng tôi rất là vĩ đại. 2024?" (Mark Zuckerberg là Tổng quản trị Facebook).

--- Tin về COVID-19 tại VN. Dựa theo tin Bộ Y Tế, báo, đài. Diễn biến dịch COVID-19 ngày 9.6: Việt Nam ghi nhận thêm 407 ca mắc mới trong ngày. Trong đó: 381 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (95 ca mới và 201 ca từ ngày 27-29/5 được lấy mã bổ sung), TP. Sài Gòn (40), Bắc Ninh (35), Hà Nội (5), Hà Tĩnh (3), Lạnh Sơn (1), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1); trong đó 370 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.// + 26 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.SG (15), Bà Rịa - Vũng Tàu (7), Tây Ninh (3), Long An (1).

Cách ly. Tính đến chiều 9/6, hơn 6.000 ca Covid-19 đang điều trị là con số bệnh nhân lớn nhất từ trước đến nay, trong đó hơn một nửa ở Bắc Giang với hơn 4.000 ca. Kế tiếp là Bắc Ninh, TP SG và Hà Nội. Tổng số hiện đang thực hiện cách ly tại TPSG là 27.343 trong đó 9.713 người đang cách ly tập trung, 17.630 trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú. Tính đến tối 9/6, TP SG có 8 điểm cách ly tập trung, có tổng cộng 323 điểm phong tỏa, riêng Hóc Môn và TP Thủ Đức mỗi nơi thêm 4 điểm.

TPSG khoanh vùng. Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam, quận Bình Tân, đông công nhân nhất Sài Gòn với 56.000 lao động, xuất hiện ca nghi nhiễm khiến hơn 1.100 công nhân tạm nghỉ việc. TP Thủ Đức đang khoanh vùng lô C chung cư Bộ Công an do liên quan đến ca nhiễm COVID-19.

Đói. Quận Phú Nhuận cứu đói, khởi động ATM gạo. Sáng 9-6, ATM gạo quận Phú Nhuận đã được khởi động tại Nhà thiếu nhi quận (phường 8, quận Phú Nhuận). Người dân khó khăn trên địa bàn được phát phiếu nhận gạo trước đó 1 ngày. Mỗi phường được quy định một khung giờ nhận gạo, mỗi giờ không quá 5 người, mỗi người nhận được 2kg gạo.

Thú nhận: không vaccine thì kinh tế sẽ lỗi nhịp. Sáng 9-6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm trực tuyến với ngài Abdul Rahman Taib, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam, Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á 2021 (Chủ tịch AIPA 2021), nói rằng tình hình dịch bệnh hiện nay ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam, đang có diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ lỗi nhịp với thế giới trong mở cửa và khôi phục lại nền kinh tế vì không có đủ nguồn cung vắc xin và có được công nghệ sản xuất vắc xin.

Australia giúp VN. Ngày 8-6, họp với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Bà Mobyn Mudie, Đại sứ Australia tại Việt Nam cho biết, Chính phủ Australia đã dành 130 triệu AUD cho chương trình Covax Facility. Riêng với Việt Nam, tổng giá trị hỗ trợ chương trình vắc xin của Australia cho Việt Nam là 40 triệu AUD trong 3 năm để mua vắc xin phòng Covid-19; triển khai tiêm chủng và tư vấn về chuyên môn, kỹ thuật thông qua đối tác UNICEF.

Sẽ chích ngừa cho trẻ em. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nói với Đại sứ Australia rằng VN mong muốn mở rộng đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 18 tuổi tại Việt Nam. Do đó, Bộ Y tế đề xuất khoản viện trợ 13,5 triệu AUD trong số 40 triệu AUD sẽ dành để mua vắc xin Pfizer để tiêm cho trẻ em Việt Nam.

Vaccine từ LHQ sẽ tới VN tháng 7. Tại buổi làm với bà Rana Flowers, Trưởng Đại diện UNICEF Việt Nam diễn ra chiều 8.6, Bộ trưởng Bộ Y tế đã đặc biệt nhấn mạnh đến việc UNICEF tăng cường trao đổi với COVAX để cung ứng vaccine phòng COVID-19 về Việt Nam càng sớm càng tốt. Bà Rana Flowers, Trưởng đại diện UNICEF Việt Nam nói đợt vaccine Covid chuyển cho các quốc gia thông qua cơ chế Covax đang được WHO xem xét phê duyệt, dự kiến cung ứng trong tháng 7.

Lào giúp VN. Thông tấn xã Việt Nam (VNA) ngày 9/6 đưa tin chính quyền tỉnh Luang Prabang của Lào một ngày trước đã tặng 10.000 USD cho Việt Nam thông qua Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang, để hỗ trợ phòng dịch cho tỉnh Điện Biên, miền Bắc Việt Nam. Cùng ngày, chính quyền tỉnh Xayaburi cũng đã trao tặng 27.600 USD để hỗ trợ 5 tỉnh miền Bắc Việt Nam là Yên Bái, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Bình và Điện Biên.

--- Thượng Viện đã thông qua dự luật lưỡng đảng hôm Thứ Ba nhắm đối phó ảnh hưởng đang tăng của Trung Quốc bằng cách đầu tư hơn 200 tỷ đôla và nghiên cứu, khoa học và kỹ thuật Hoa Kỳ.

Bỏ phiếu chung cuộc Thượng Viện là 68-32. TNS độc lập Bernie Sanders (Vermont) là người duy nhất sinh hoạt trong khối Dân Chủ bỏ phiếu chống. Có 19 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa cùng với toàn bộ Dân Chủ bỏ phiếu cho dự luật. Thông qua dự luật là chiến thắng cho lãnh đạo đa số Chuck Schumer (Dân Chủ, New York), người soạn ra dự luật, và cũng là chiến thắng lớn cho TT Biden, người vận động cả lưỡng đảng cho dự luật.

Dự luật có tên là US Innovation and Competition Act (Luật Cạnh Tranh và Sáng Tạo Hoa Kỳ) nhắm kìnhv ới TQ trên nhiều phương diện, sẽ tăng tốc phát minh cho Hoa Kỳ, và giữ đà cạnh tranh cho nhiều thế hệ sắp tới. Dự luật cần thông qua ở Hạ Viện, trước khi tới Biden để ký thành luật.

--- Chính sách kiểm soát sinh đẻ của Trung Quốc có thể làm dân Uy Ngô Nhĩ (Uyghur) và các sắc tộc thiểu số khác sinh nở giảm bớt từ 2.6 triệu tới 4.5 triệu em bé trong vùng Nam Tân Cương trong 2 thâp niên tới, theo bản phúc trình từ nhà nghiên cứu Đức Adrian Zenz.

Trong tuần qua, TQ cho biết các cặp vợ chồng bây giờ có quyền có 3 con vì sinh xuất TQ đang giảm. Nhưng hồ sơ rò rỉ và các lời khai từ Tân Cương cho thấy TQ đã bắt giam hay trừng phạt các phụ nữ Uy Ngô Nhĩ nào từ chối phá thai hay triệt sản, theo BBC.

Zenz nói với Reuters, nơi được bản phúc trình trước khi phổ biến, rằng nhiều tài liệu từ các quan chức và học giả TQ cho thấy ý định kiểm soát sinh nở tại vùng Tân Cương, nơi sinh xuất giảm hơn 48% từ 2017 tới 2019.

Zenz ước tính rằng tỷ lệ dân Hán tộc tại vùng Tân Cương có thể tăng từ 8.4% tới 25% nhờ giảm sinhx uất của phụ nữ Uy Ngô Nhĩ. Ông viết trong bản báo cáo rằng vào năm 2019, cán bộ Tân Cương dự định ít nhất 80% phụ nữ tuổi sinh nở ở 4 tỉnh nông thôn phải giải phẫu ngừa thai.

--- Sở Thông Tin Năng Lượng Hoa Kỳ (USEIA) đưa ra bản tiên đoán hôm Thứ Ba, nói rằng trong mùa lái xe mùa hè trong các tháng từ tháng 4 và tháng 9/2021, giá xăng bán lẻ sẽ tăng 41% để tới $2.92/gallon, so với giá trong mùa hè 2020. Trong tháng 5/2021, giá xăng tới đỉnh $3.03/gallon, mức cao nhất kể từ 2014.

Tiêu thụ xăng dự kiến trung bình 9.1 triệu thùng barrels/ngày từ tháng 4 tới tháng 9/2021, tức là nhiều hơn mùa hè 2020 ở mức 1.3 triệu thùng barrels/ngày. Nhưng vẫn thấp hơn mùa hè 2019, lúc trước khi có đại dịch, ở mức 0.4 triệu thùng barrels/ngày.

--- Sameera Fazili, Phó Giám Đốc Hội Đồng Kinh Tế Quốc Gia (NEC), nói hôm Thứ Ba rằng Hoa Kỳ hiện đang là guồng máy sức tăng kinh tế toàn cầu sau đại dịch. Khi nói về nguồn nguyên vật liệu mong manh, Fazili nói rằng chính phủ hy vọng nguồn cung từ nhiều quốc gia chỉ trở ngại tạm thời và họ sẽ tự giải quyết được trong vài tuần tới.

Bà cũng lặp lại lời Tổng Thống Bidenr ằng Mỹ sẽ tăng nỗ lực sửa chữa nạn thiết sót các chip bán dẫn và thúc giục kỹ nghệ tư nhân cùng hành động để giải quyết. Bà nói thiếu nguồn cung là "một vấn đề tốt" bởi vì sức tiêu thụ tăng, so với tình hình Hoa Kỳ một năm trước. Nhu cầu tiêu thụ tăng nhanh hơn, nhờ dân chích ngừa nhiều hơn, và nhu cầu tăng vọt là điềut ốt cho kinh tế.

--- Trưởng Ban Báo Chí Bạch Ốc Jen Psaki nói trong buổi họp báo hôm Thứ Ba rằng chính phủ Joe Biden không được ai tham khảo hay hỏi ý trong vụ tòa đang xét xử vụ cô Jean Carroll kiện Trump ra tòa về tội Trump dùng ngôn ngữ "thô bạo và bất kính" bêu xấu cô.

Bộ Tư Pháp của Biden hôm Thứ Hai đã nộp giải trình lên tòa để bảo vệ Trump, nói rằng Bộ sẽ vẫnt hay mặt Trump trong hồ sơ bị kiện. Psaki nói rằng Tổng Thống Biden tin rằng Bộ Tư Pháp cần độc lập, do vậy Bạch Ốc không được Bộ tham khảo về các phản ứng của Bộ Tư Pháp về chuyện nữ phóng viên Jean Carroll kiện Trump về tội hiếp dâm, nhưng rồi Trump chối và dùng lời giễu cợt cô này, do vậy cô lại kiện TRump về tội phỉ báng tên tuổi cô.

--- HỎI 1: Mỹ rút quân ra khỏi Afghanistan có thể tiết kiệm $50 tỷ đô/năm?

ĐÁP 1: Gần như là sai. Dân Biểu Mark Pocan (Dân Chủ, Wisconsin) nói rằng Mỹ rút quân ra khỏi Afghanistan có thể tiết kiệm $50 tỷ đô/năm. Câu nói đó không chính xác. Chỉ có thể nói rằng có tiết kiệm, ít nhất là 7 tỷ đôla/năm và nhiều nhất là 50 tỷ đôla/năm. Bởi vì con số trên chưa tính tới chi phí khi đưa chiến binh về Mỹ --- trong đó có dịch vụ y tế cho cựu chiến binh, hay là tiền viện trợ gửi cho chính phủ Afghanistan thay vì đóng quân. Con số trên cũng chưa tính tới chi phí đưa quân tarng quân dụng về Mỹ, kết thúc hợp đồng với các cơ sở địa phương, hay là chi phí cho hạ tầng chống khủng bố, nghĩa là sẽ tốn kém nhiều hơn mức Hoa Kỳ đang xài hiện nay cho các mục chi đó. Cuộc chiến Afghanistan khởi sự năm 2001, với 9,700 lính Mỹ có mặt ở Afghanistan, tốn kém $23 tỷ đô, theo nghiên cứu của The Balance. Tăng đều từ đó, xài tới $107 tỷ đô trong năm 2011, với hơn 94,000 chiến binh Mỹ tại chiến trường. Từ đó chi phí giảm dần mỗi năm: năm 2018, chi phí là $52 tỷ đô, và cùng con số này trong năm 2019. Chưa có con số xài trong năm 2020.

. Nhưng cho dù Mỹ chi $50 tỷ đô/năm cho cuộc chiến, khi rút quân không có nghĩa là tiết kiệm nguyên con như thế. Rút quân, Mỹ tiết kiệm trực tiếp là từ $4 tỷ tới $6 tỷ đôla, tiết kiệm từ $1 tỷ tới $2 tỷ đô ngăn sách căn cứ đóng quân, tiết kiệm từ $28 tỷ tới $42 tỷ đô chi phí dài hạn. Như thế, tiết kiệm sẽ là từ $33 tỷ tới $50 tỷ đô/năm.

. Khi tính chi phí khác, tiền tiết kiệm sẽ giảm. Nếu Mỹ tăng viện trợ để Afghanistan không sụp đổ, nếu chi phí đóng quân trong nội địa Mỹ có thể cao hơn chi phí đóng quân ở Afghanistan (vì vật giá ở Mỹ đắt hơn ơn Afghanistan), nếu tăng chi cho Bộ Nội An Hoa Kỳ sau khi rút quân về, và thêm chi phí ngắn hạn khi rút quân và chở vật liệu về Mỹ.

. Kết luận: Mỹ tiết kiệm ít nhất là 7 tỷ đô/năm, nhiều nhất là 50 tỷ đô/năm, khi rút quân khỏi Afghanistan. Chi tiết ở:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/jun/08/mark-pocan/wisconsin-us-rep-misses-mark-claim-removing-troops/

--- HỎI 2: Có phải 7/10 dân Mỹ ủng hộ hôn nhân đồng tính?

ĐÁP 2: Đúng thế, theo Gallup. Bản thăm dò phổ biến hôm Thứ Ba của Gallup cho thấy 7/10 dân Mỹ ủng hộ hôn nhân đồng tính, mức cao nhất trước giờ. Như thế là tăng thêm 10% kể từ khi Tòa Tối Cao phán quyết năm 2015 rằng tất cả các tiểu bang phải công nhận kết hợp đồng tính. Mức tăng này phần lớn là từ nhiều người Cộng Hòa đổi ý kiến. Bản khảo sát đưa ra hôm Thứ Ba cho thấy 55% người Cộng Hòa chấp nhận hôn nhân đồng tính, lần đầu cao kỷ lục từ khi Gallup thăm dò về câu hỏi này, cùng với 83% người Dân Chủ và 73% người độc lập. Chi tiết ở:

https://www.upi.com/Top_News/US/2021/06/08/gallup-same-sex-gay-marriage/6991623163810/

