Bộ Trưởng Tư Pháp Texas khoe công dìm phiếu, đã giúp Trump thắng Texas 2020.

- chánh văn phòng của Trump: vệ tinh Ý đã chuyển phiếu bầu Trump ra phiếu bầu Biden

- Trump kêu gọi thế giới đòi TQ bồi thường 10 ngàn tỷ đô vì COVID, quy chụp Biden là "cực tả nhất lịch sử Mỹ," bầu cử 2020 là "tội ác của thế kỷ", tố Fauci sai vô cùng. Cô Lara Trump: sẽ không ứng cử TNS

- sau khi Trump diễn văn, TNS Cộng Hòa Blunt khuyên chỉ nên nói 2022, quên 2020 đi

- Trump lên TV sau diễn văn: còn sớm để nói 2024, chưa chắc chọn Pence làm Phó nữa

- bình luận gia Matt Lewis: nghe Trump nói, cứ ngồi ngáp vì phần lớn là chuyện cũ

- Trump phổ biến video: Cộng Hòa sẽ sớm thắng Thượng Viện, Hạ Viện, Bạch Ốc

- Biden mừng vì kỷ lục: trong 4 tháng đầu đã tạo ra việc làm nhiều nhất lịch sử Hoa Kỳ

- Obama chúc mừng Biden thắng lớn: 31 triệu dân xin vào bảo hiểm y tế ObamaCare

- Tướng Charles Flynn (em của Michael Flynn) vào chức Tư Lệnh Thái Bình Dương tuyên bố: 90,000 quân Mỹ sẽ ngăn cản TQ

- Liên Âu: G-7 lập thuế doanh nghiệp toàn cầu tối thiểu 15% là công bằng

- nửa đêm, nhà và xe của Chủ tịch Hội Đồng Thành Phố Los Angeles bị đập phá, sơn xịt

- HỎI 1: Có 1 video cho thấy ngày 6/1/2021 ở tòa nhà Quốc Hội là "biểu tình ôn hòa tuyệt đối." ĐÁP 1: Không hề ôn hòa, rất là bạo động.

- HỎI 2: Thủ Tướng Canada kêu gọi Đức Giáo Hoàng và Giáo Hội Công Giáo xin lỗi? ĐÁP 2: Có kêu gọi như thế.

QUẬN CAM (VB-6/6/2021) --- Trump và những người chung quanh có tài tưởng tượng tuyệt vời. Chánh văn phòng Bạch Ốc cuối cùng của Trump là Mark Meadows sau khi nhận ra phiếu bầu Trump trong ngày bầu cử 3/11/2020 thua Biden, liền nghĩ rằng có ai đó ở Italy sử dụng vệ tinh quân sự phóng xuống các máy bầu ở Hoa Kỳ để chuyển phiếu bầu Trump thành phiếu bầu cho Biden.

.

Chuyện này gọi là Italygate. Mark Meadows lúc đó, trong tháng 12/2020 và tháng 1/2021 đã gửi 5 emails (năm emails, không phải 1) tới quyền Bộ Trưởng Tư Pháp Jeffrey Rosen yêu cầu điều tra về "tia sáng vệ tinh chuyển phiếu bầu" mà bản thân Meadows nghi đã xảy ra. Một email báo New York Times đăng vào đêm Thứ Bảy cho thấy Rosen từ chối gặp một cựu gián điệp CIA (người nêu ra thuyết vệ tinh chuyển phiếu bầu từ người Ý).

.

Đêm Thứ Bảy, Trump diễn thuyết trước đại hội Cộng Hòa North Carolina cũng lập lại những lời vu khống rằng bầu cử "gian lận" đã giúp Biden thắng cử. Chỉ vài giờ trước đó, Bộ Trưởng Tư Pháp Ken Paxton của Texas nói rằng nhờ Paxton dìm phiếu bầu nhiều quận, nên Trump thắng Biden ở Texas.

.

--- Nhiều Thượng nghị sĩ Cộng Hòa lo ngại vì TRump nói quá nhiều về cái gọi là "gian lận" bầu cử 2020, trong khi lẽ ra cần tập trung cho bầu cử giữa kỳ 2022 sắp tới. Vài giờ sau khi Trump đọc diễn văn đêm Thứ Bảy, Thượng nghị sĩ Roy Blunt (Cộng Hòa - Mo.) nói trên NBC sáng Chủ Nhật rằng Trump nên tập trung hơn vào 2022 thay vì cứ nói chuyện 2020.

.

Blunt nói trên chương trình “Meet the Press” của NBC rằng Trump thực sự tin là Trump không thể thua phiếu Biden, nhưng các tòa án đã không đồng ý như thế, vậy thì mọi người nên đi tới thôi, và chỉ nên nói rằng nghị trình Biden là nghị trình dân Mỹ không cần tới, trong khi cần nhấn mạnh rằng nghị trình Cộng Hòa khác thế nào với nghị trình Dân Chủ: "Sẽ cực kỳ hữu ích nếu Trump tập trung vào 2022 và về dị biệt giữ 2 đảng." Blunt cũng nói rằng Blunt tin Cộng Hòa sẽ thắng lớn trong năm 2022.

.

--- Nhà bình luận gia bảo thủ Matt Lewis viết trên báo Daily Beast rằng bài diễn văn của Trump trước đại hội Cộng Hòa ở North Carolina đêm Thứ Bảy cho thấy "tiệc mừng tái xuất giang hồ" của Trump cho thấy đầy buồn ngủ vì không có gì lạ, hầu hết là nói những gì ai cũng từng nghe Trump vu khống.

.

Nhưng một dấu hiệu làm Cộng Hòa lo ngại, theo Lewis, thì sức khỏe Trump không mạnh như xưa, lời nói có lúc chữ phát âm không rõ ràng, do vậy bài diễn văn là một "tai họa" đáng nhớ. Lewis ghi nhận rằng ban tổ chức cho Trump nói gần cuối tiệc, nghĩa là muốn tăng căng thẳng chờ đợi cho khán giả, nhưng hỏng rồi vì Trump lặp lại những lời đã nói nhiều lần: như "thành tựu của Trump" (kết thúc các cuộc chiến hải ngoại), như "cú lừa bầu cử gian lận 2020" (mà 60 chánh án trong đó có hàng chục người do TRump bổ nhiệm đã quăng bỏ đơn Trump kiện), như so sánh cách bước đi của Biden và Trump và cách báo chí phản ứng (Biden đi vấp ở cầu thang lên phi cơ Air Force One), và tương tự, nghĩa là ai cũng biết và "khán giả phải ngáp hoài," theo Lewis.

.

--- Sau khi Trump đọc diễn văn đêm Thứ Bảy ở North Carolina, TRump lên đài Fox News, được hỏi về chuyện Trump có thể tranh cử Tổng Thống 2024, và về giao tình với cựu Phó Tổng Thống Mike Pence, Trump nói "còn quá sớm" để nói Trump sẽ chọn Pence làm ứng viên Phó nếu Trump ra ứng cử Tổng Thống 2024.

.

Trump nói Trump và Pence có "quan hệ tốt với nhau" nhưng Trump "rất thất vọng về Pence một điều," ám chỉ rằng Pence từ chối lật ngược kết quả đếm phiếu cử tri đoàn ngày 6/1/2021, lúc đó là sau bạo loạn trong cùng ngày 6/1/2021, khi Pence bị những người bạo loạn đòi "treo cổ Pence" khi họ xông vào tòa nhà Quốc Hội.

.

--- Trump đêm Thứ Bảy đọc diễn văn trước 1,200 viên chức Cộng Hòa trong đại hội Cộng Hòa North Carolina tại thị trấn Greenville. Bài diễn vằn dài gần 1 tiếng rưỡi, thúc giục Cộng Hòa ủng hộ những ứng viên do Trump ủng hộ trong bầu cử giữa kỳ 2022.

.

Được mời lên sân khấu vài phút trong diễn văn của Trump là Lara Trump (con dâu của Trump), người sinh trưởng ở North Carolina. Lara Trump tuyên bố cô sẽ không ra ứng cử chức Thượng nghị sĩ 2022, nhưng không có nghĩa là sẽ không bao giờ.

.

Vài phút sau, Trump nói như tát vào mặt cựu Thống Đốc Pat McCrory, người từng nói rằng bầu cử 2020 không có gì gian lận và Trump đừng kiện tụng nữa. Trump nói: "Quý vị không thể chọn những người thua 2 cuộc tranh cử và không đại diện cho giá trị của chúng ta." McCrory từng là Thống Đốc North Carolina từ 2013 tới 2017, nhưng đã thất cử trước đó và rồi sau đó.

.

Trong diễn văn, Trump chỉ trích Biden là "chính phủ cực tả nhất trong lịch sử..." và quy chụp rằng Biden đang phá hoại Hoa Kỳ. Trump nói rằng bầu cử 2020 là "tội ác của thế kỷ," rồi tấn công Bác sĩ Anthony Fauci, quy chụp Fauci là "Fauci sai trên mọi vấn đề, sai cả về [siêu vi khuẩn] Wuhan và phòng thí nghiệm."

.

Trump kêu gọi thế giới phải đòi Trung Quốc bồi thường dịch COVID-19 tối thiểu là 10 ngàn tỷ đôla, "thiệt hại thực sự nhiều hơn thế nữa. Nhưng bước đầu tiên, tất cả các quốc gia hãy hủy bỏ tất cả các khoản nợ họ còn nợ TQ như là khoản tiền cọc cho tiền bồi thường [đại dịch]."

.

--- Charles Michel, Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu, nói hôm Thứ Bảy rằng quyết định của nhóm G-7 hỗ trợ một sắc thuế doanh nghiệp toàn cầu tối thiểu ít nhất 15% là một "hiệp ước lịch sử" và là "một bước nhảy vọt khổng lồ" về hướng đa nguyên để làm cho thế giới chúng ta công bằng hơn.

.

Nhóm 7 nước siêu cường muốn có thuế toàn cầu tối thiểu cho doanh nghiệp vì hiện tượng từ lâu nay, nhiều công ty đa quốc trốn thuế bằng cách khai thuế ở các "thiên đường thuế" tức là khai thuế tại các nước miễn thuế hay thuế rất thấp thì là một cách trốn thuế hợp pháp.

.

Josep Borrell (Cao Ủy Liên Âu về đối ngoại và chính sách an ninh) ghi nhận rằng thuế tối thiểu doanh nghiệp toàn cầu 15% sẽ mở đường cho các hiệp định toàn cầu về thuế doanh nghiệp công bằng. Ông nói Liên Âu hứa sẽ hỗ trợ cho viễn ảnh đó.

.

--- Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Bảy nói rằng chính phủ của ông đã tạo ra nhiều việc làm hơn bất kỳ chính phủ nào trong lịch sử Hoa Kỳ trong vòng 4 tháng đầu nhậm chức, và "đó chỉ mới khởi đầu thôi." TRước đó trong ngày, Biden thúc giục Quốc Hội thông qua Kế Hoạch Việc Làm Hoa Kỳ (American Jobs Plan) nhằm xây dựng lại hạ tầng Hoa Kỳ và tạo ra nhiều triệu việc làm lương cao trong nghiệp đoàn.

.

Biden trước đó đã nói rằng 2 triệu việc làm đã tạo ra từ khi ông vào Bạch Ốc, và tạo ra 559,000 việc làm riêng trong tháng 5/2021, trong khi thất nghiệp thấp nhất kể từ khi đại dịch bùng phát. Biden nói kinh tế tăng phần lớn là nhờ dân Mỹ đã chích ngừa COVID-19, bâyg iờ là hơn 52% người thành niên Mỹ đã chích ngừa.

.

Biden cũng ca ngợi thành tựu của chính phủ khi đã có hơn 31 triệu dân Mỹ ghi danh vào bảo hiểm y tế giá thấp có tên là Afford Care Act, còn gọi là Obamacare, một chương trình y tế cho dân nghèo mà Trump muốn xóa sổ ngay từ ngày đầu mà không tìm được cách nào thay thế.

.

Cựu Tổng Thống Obama hôm Thứ Bảy cũng chúc mừng Biden qua Zoom, nói rằng Obama tự hào vì Biden đã tiếp tục giữ nguyên tắc xây dựng bảo hiểm y tế toàn dân, và "Tôi muốn nói rằng tôi tự hào về những cách mà ông [TT Biden] đã làm với Kế Hoạch Cứu Nguy Hoa Kỳ (American Rescue Plan)."

.

--- Đại tướng Charles Flynn hôm Thứ Sáu 4/6/2021 đã nhậm chức Tư Lệnh Bộ Binh Hoa Kỳ trong vùng Thái Bình Dương. Nói chuyện tại căn cứ Fort Shafter ở Hawaii, Tướng Flynn cam kết là sẽ sử dụng lực lượng 90,000 chiến binh Mỹ để ngăn cản Trung Quốc: "Hôm nay, trong khi TQ ngày càng tâng áp lực, đưa ra thách thức đối với một Thái Bình Dương tự do và mở cửa, Quân Lực Mỹ có trách nhiệm một lần nữa phải thay đổi tham vọng đó."

.

Đại tướng Charles Flynn là em ruột của cựu Trung Tướng Michael Flynn (cựu Cố vấn An ninh Quốc gia của chính phủ Trump và là người say mê thuyết âm mưu). Mới đây, trong hội nghị những người QAnon tại Dallas, Michael Flynn nói rằng cần có một cuộc đảo chánh kiểu Miến Điện để đưa Trump vào Bạch Ốc thay Biden.

.

Tuy nhiên, người em là Đại tướng Charles Flynn hoàn toàn khác với ông anh hoang tưởng. Cựu Bộ Trưởng Lục Quân Ryan McCarthy nói với báo The Washington Post hồi tháng 1/2021, sau ngày bạo loạn 6/1/2021 rằng có ông anh tầm bậy như Michael Flynn đã không làm cho Tướng Charles Flynn trở ngại gì trong nhiệm vụ quân sự, và rằng Charles Flynn là người phục vụ Hiến Pháp.

.

--- Hoạt động chính trị bây giờ cứ bị hăm dọa, phá hoại hoài thôi. Nury Martinez, Chủ tịch Hội Đồng Thành Phố Los Angeles City, nói rắng khi bà thức dậy sáng Thứ Sáu, thì thấy chiếc xe bà đậu trước nhà và lối đi vào nhà đã bị đập phá thê thảm. Kèm theo là chữ sơn xịt màu d0ỏ “end the sweeps” (Hãy ngừng càn quét) trên lối chạy xe vào nhà, hiển nhiên là trả thù từ việc bà cho gỡ bỏ những người vô gai cư ra khỏi khu ven hồ Echo Park Lake.

.

Một chất màu trắng không rõ là gì đổ vào trong chiếc xe của gia đình bà. Băng video ghi hình ảnh đập phá đã được văn phòng bà Martinez phổ biến. Cho thấy khi đập phá là vừa trước 2 giờ sáng. Cảnh sát đang điều tra. Martinez nói vụ đập phá xảy ra ngoài cửa sổ cô con gái 12 tuổi của bà.

.

Bà nói trong cả năm qua, bà bị hăm dọa, bị quấy nhiễu, và bây giờ là bị đập phá. Bà nói khủng bố như thế không ngăn cản việc bà làm cho cư dân thành phố, rằng bà sẽ không sợ. Băng hình cho thấy có 2 người mặc áo có mũ trùm đầu tới đập phá nhà bà. Bây giờ chưa ai bị bắt.

.

--- Khen ngợi sức mạnh của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng Thống TRump cảm ơn người ủng hộ và nói rằng Cộng Hòa sẽ trở về Bạch Ốc "sớm hơn là quý vị có thể nghĩ tới." Trump nói thế trong băng video được lưu hành trên Twitter trước khi Trump tham dự hội nghị Cộng Hòa North Carolina và sẽ đọc diễn văn nơi này đêm Thứ Bảy.

.

Trump nói trong video rằng Cộng Hòa sẽ "chiếm lại Thượng Viện và cả Hạ Viện, sẽ chiếm lại Bạch Ốc sớm hơn là quý vị suy nghĩ."

.

Một số người suy đoán là Trump muốn nói tới huyền thoại tháng 8 sẽ vào Bạch Ốc mà Trump gần đây có nói tới, nhưng các cố vấn của Trump nói không phải như thế vì Trump không còn niềm tin đó. Trong video, Trump cũng không nhắc chuyện "gian lận bầu cử" hay nhắc về cuộc "kiểm toán phiếu bầu" ở Arizona. Nhưng ngôn ngữ hàm ý là sẽ qua bầu cử, Trump nói: "Chúng ta sẽ xoay chuyển được; chúng ta sẽ xoay chuyển tình hình nhanh lắm."

.

--- Ken Paxton (Cộng Hòa) nói rằng trong cương vị Bộ Trưởng Tư Pháp Texas, ông đã trao chiến thắng Texas cho Trump trong bầu cử 2020, cuộc bầu cử mà lẽ ra Trump đã thua nếu không có Paxton xông xáo chèn ép phiếu bầu ở nhiều quận, ngăn cấm các quận gửi phiếu bầu qua thư cho toàn bộ cử tri ghi danh.

.

Quận Harris County, nơi có thành phố Houston,muốn gửi đơn xin phiếu bầu qua thư tới toàn bộ 2.4 triệu cử tri vì dịch COVID-19. Tuy nhiên Paxton đưa đơn kiện đòi ngăn cản, và rồi Tòa Tối Cao Tiểu Bang Texas đồng 1y với Paxton để cấm quận Harris gửi mẫu xin bầu qua thư tới toàn bộ cử tri.

.

Paxton hôm Thứ Sáu 4/6/2021 đã nói với Steve Bannon (cựu cố vấn của Trump) trên chương trình phát thanh trực tuyến War Room rằng Trump thắng Texas với 620,000, nhưng nếu quận Harris County gửi mẫu xin phiếu qua thư tới 2.5 triệu người "trong đó toàn bộ là di dân bất hợp pháp" thì Trump sẽ thua thê thảm.

.

Bản phân tích 2020 của đại học Northern Illinois University xếp loại Texas là tiểu bang làm khó khăn nhất cho người đi bầu. Trong khi bầu khiếm diện (qua thư) tại Texas cho phép bất kỳ ai trên 65 tuổi, nhưng người trẻ hơn phải có lý do tại sao muốn bầu qua thư. Dân Chủ nói rằng đại dịch COVID-19 là lý do nên cho dân bầu qua thư, Paxton và các dân cử Cộng Hòa không đồng ý.

.

Cần ghi nhận rằng Paxton đã chụp mũ quận Harris, nơi có Houston, tập trung đông cử tri gốc Việt, không thể gọi như Paxton rằng quận Harris là toàn bộ di dân bất hợp pháp. Rất nhiều người cần bầu qua thư vì hoàn cảnh riêng. Bầu cử truyền thống là Thứ Ba tuần đầu trong tháng 11, trong khi phòng phiếu luôn luôn nằm gần địa chỉ nhà ghi trong căn cước. Do vậy nhiều người bận đi làm, thậm chí làm 2 việc, không thể xin nghỉ sở dù là một buổi mà về bầu phiếu. Các sinh viên đang đi học, cũng không thể bỏ học mà về nhà bầu phiếu. Đôi khi xếp hàng trước phòng phiếu 1 giờ hay vài giờ mới tới phiên bầu phiếu thì nhiều người không muốn về đi bầu. Dân Chủ đa số là dân nhà nghèo, dám nào bỏ việc hay bỏ học một ngày mà đi bầu.

.

Nhưng Paxton muốn kể công đã cứu Trump, vì cuộc bầu cử cho ghế Bộ Trưởng Tư Pháp Texas sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2022, và dự kiến Paxton sẽ tái tranh cử. Ken Paxton bị tai tiếng từ lâu, bị truy tố năm 2015 về gian lận chứng khoán, rồi trong tháng 10/2020 nhiều phụ tá cao cấp trong văn phòng Paxton tố Paxton "nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực"...

.

Thực tế là, nếu không có thủ đoạn chèn ép phiếu qua thư của Paxton, có thể Biden đã thắng phiếu ở Texas. Tổng số phiếu bầu ở Texas là 11.3 triệu, trong đó Biden thắng 46.5%, và Trump thắng 52.1% phiếu. Thăm dò tiền bầu cử cho thấy Biden có cơ hội chuyển Texas từ đỏ qua xanh, nơi này là cuối bầu cho Dân Chủ là năm 1976.

.

--- HỎI 1: Có 1 video cho thấy ngày 6/1/2021 ở tòa nhà Quốc Hội là "biểu tình ôn hòa tuyệt đối."

.

ĐÁP 1: Không hề ôn hòa, rất là bạo động. Đoạn video đó thực hiện bởi nhóm cực hữu Gateway Pundit, bị Instagram ghi chú là "False Information" (Thông tin sai lạc). Người bạo loạn xông vào tòa nhà Quốc Hội đã hô khẩu hiệu "phải treo cổ Mike Pence" và "Phải bắn bỏ Nancy Pelosi" trong khi đập cửa kính, đập cửa sổ và bàn ghế, phá tranh và tượng, kết quả là làm chết 5 người, gây bị thương 140 cảnh sát. Bộ Tư Pháp đã truy tố hơn 400 người về tội bạo loạn, xâm nhập cơ quan công quyền, đập phá tài sản liên bang. gây bị thương cảnh sát... Chi tiết ở:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/jun/04/blog-posting/no-riot-capitol-jan-6-wasnt-completely-peaceful-pr/

.

--- HỎI 2: Thủ Tướng Canada kêu gọi Đức Giáo Hoàng và Giáo Hội Công Giáo xin lỗi?

.

ĐÁP 2: Có kêu gọi như thế. Thủ Tướng Justin Trudeau của Canada thúc giục Giáo Hội Công Giáo "nhận trách nhiệm" trongv iệc đối xử với trẻ em nguyên trú (quen gọi là da đỏ) tại các trường nội trú. Một tuần sau khi di hài 215 trẻ em được tìm thấy tại nơi nơi trước kia là trường Kamloops Indian Residential School trong các nấm mồ không ghi dấu gì, Trudeau nói chính ông thất vọng "trong cương vị một giáo dân Công giáo" rằng Đức Giáo Hoàng Francis và các lãnh đạo khác của giáo hội không chịu xin lỗi hay trao hồ sơ về các cái chết của những trẻ em này. Trudeau nói như thế trong buổi họp báo hôm Thứ Sáu. Trường Kamloops Indian Residential School do Giáo Hội Công Giáo điều hành từ 1890 tới 1969, là một trong 130 trường nội trú cho trẻ em da đỏ Canada. Hơn 150,000 trẻ em được vào học nội trú ở Canada từ 1870s tới 1996, một phần trong chiến lược cưỡng bách đồng hóa trẻ em nguyên trú. Hồi năm 2017, cũng Trudeau nói rằng ông đã trực tiếp xin Đức Giáo Hoàng hãy "xin lỗi hay xin tha thứ bằng cách bồi thường" dựa vào các hồ sơ có được về các trường nội trú. Đức Giáo Hoàng lúc đó đã từ chối. Chi tiết ở:

https://www.upi.com/Top_News/World-News/2021/06/05/canada-Justin-Trudeau-Catholic-Church-residential-schools-records-apologies/5471622922694/

.

.