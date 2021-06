Một bản báo cáo từ Pentagon và tình báo Mỹ sẽ trình ra Quốc Hội ngày 25/6/2021 về các hiện tượng được báo cáo nghi ngờ là "dĩa bay của người hành tinh" từ xa tới.

.

- dân VN lo ngại vì chính phủ dùng vaccine TQ để chích; dịch ở Sài Gòn khựng lại

- doanh nghiệp Hàn quốc bất mãn vì bị VN gửit hư xin cúng tiền mua vaccine

- nhà nước VN thò tay vào thùng công đức vét tiền Phật tử cúng, nhà chùa phản đối

- Pence nói Trump-Pence khó nhìn vào mắt nhau nữa, bị mục sư Locke tố là đồ phản Chúa

- Biden ký sắc lệnh cấm bơm tiền vào 59 công ty TQ liên hệ các ngành quân sự TQ

- Quốc Hội sẽ đọc hồ sơ: 120 trường hợp nghi là dĩa bay người hành tinh tới địa cầu

- kêu gọi tưởng niệm Thiên An Môn, 1 nhà hoạt động Hồng Kông bị bắt

- New Jersey, tuần tới: Trump họp với Ủy Ban Nghiên Cứu Cộng Hòa vẽ đường 2022

- Dallas, tháng 7: Cộng Hòa mời Trump diễn văn trong hội nghị CPAC

- Utah khô hạn, Thống đốc cầu nguyện xin mưa, nhà khoa học nhắc chớ tự mê hoặc

- FBI điều tra TGĐ Bưu Điện Louis DeJoy gây quỹ cho Trump sai luật trong quá khứ

- $1.5 triệu đô do công tố buộc các nghi can bạo loạn bồi thường là quá thấp

- Mỹ tặng 75% vacicne ngừa COVID-19 chưa dùng cho COVAX của LHQ và đồng minh

- BS Fauci đòi xem hồ sơ bệnh của 3 nhà khoa học phòng thí nghiệm Wuhan nghi COVID

- Virginia Beach: Nghiem Nghi Nguyen bị bắt vì đụng xe chết người, rồi bỏ chạy

- HỎI 1: Có phải Jill Biden là Đệ nhất phu nhân cao niên nhất? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Hôm 4/6/2021 là tròn 32 năm đàn áp Thiên An Môn: Bảo tàng ở Hong Kong về sự kiện Thiên An Môn phải đóng cửa? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-4/6/2021) --- Hơn 90% diện tích tiểu bang Utah rơi vào "hạn hán thê thảm", Thống Đốc Spencer Cox (Cộng Hòa) kêu gọi tất cả người dân Utah, bất kể tôn giáo nào, hãy cùng nhau cuối tuần này góp lời cầu nguyện xin mưa, theo tin CNN.

.

Cox nói trong video phổ biến ở Twitter, nói rằng cầu nguyện chung nhau để "xin Thượng Đế hay bất cứ đấng nào mà bạn tin tưởng để cho mưa tới để chúng ta có thể thoát trận hạn hán đã kéo dài chết chóc này." Cox trong năm nay đã ký 2 sắc lệnh tuyên bố khẩn cấp vì hạn hán.

.

Theo liên bang, hiện thời 36.5% Hoa Kỳ đang khô hạn, với Utah là một trong các tiểu bang thê thảm nhất. Cox tháng trước đã báo động Utah đã tới mức hạn hán nguy ngập nhất, cùng líuc là cơ nguy cháy rừng. Cơ quan liên bang US Drought Monitor nói 90.2% diện tích Utah khô hạn mức độ rất mực cực kỳ nguy ngập, và 97.9% diệnt ích tiểu bang trong điều kiện khô hạn thê thảm.

.

Các lãnh tụ tôn giáo nói rằng họ sẽ hưởng ứng lời Thống Đốc để cầu nguyện xin mưa. Tuy nhiên, nhà khoa học Zachary Frankel, Giám đốc hội đồng sông hồ Utah Rivers Council, nói rằng cầu nguyện thì không có gì sai trái, nhưng đừng quên những gì cần làm nơi địa cầu này, "Các lãnh đạo tiểu bang nhiều thập niên đã không chịu kàm những gì cần làm về quản lý đường thủy."

.

--- Một bản phúc trình chính phủ về hiện tượng dĩa bay (UFO) ghi rằng không thấy chứng cớ có người hành tinh nào tới địa cầu, mặt dù hầu hết các "vật lạ bay" do các phi công Hải quân Mỹ nhìn thấy vẫn chưa rõ nguồn gốc. Hiện thời các nhà điều tra thấy rằng gần như không có trường hợp nào trong 120 trường hợp "dĩa bay" mà các phi công nhìn thấy 20 năm qua là cội nguồn từ kỹ thuật quân sự Mỹ.

.

Một viên chức cao cấp Mỹ nói với báo New York Times rằng các giới chức tình báo và quân sự Mỹ nghi ngờ là Nga hay TRung Quốc đang thí nghiệm kỹ thuật bay siêu thanh. Các viên chức thú nhận là không có kết luận nào về các hiện tượng được báo cáo nghi ngờ là "dĩa bay của người hành tinh" từ xa tới. Một bản báo cáo từ Pentagon và tình báo Mỹ sẽ trình ra Quốc Hội ngày 25/6/2021.

.

Báo The Hill ghi lời Barack Obama hồi tháng trước nói chuyện trên chương trình Late Late Show với James Corden: "Sự thật là khi tôi vào Bạch Ốc, tôi đã hỏi . Kiểu như, 'Có 1 phòng thí nghiệm nào đâu đó mà chúng ta đang cất giữ những người hành tinh và dĩa bay của họ? Và các viên chức ra sức nghiên cứu, câu trả lời là Không."

.

--- Bác sĩ Anthony Fauci đã có nghi vấn về phòng thí nghiệm Wuhan Institute of Virology trước khi xảy ra đại dịch. Nói chuyện với báo Financial Times, người chỉ huy viện dịch tễ học Hao Kỳ nói rằng ông muốn biết thêm về 3 nhà nghiên cứu ở phòng thí nghiệm Wuhan trên được báo cáo là lâm bệnh với triệu chứng như COVID vài tuần lễ trước khi có ca bệnh đầu tiên hồi tháng 12/2019.

.

Fauci nói ông muốn biết hồ sơ bệnh lý của 3 người lâm bệnh trong năm 2019 đó. Rằng có phải họ lâm bệnh, và nếu thế, họ làm gì mà lâm bệnh. BS Fauci cũng nói ông nêu câu hỏi về bản báo cáo rằng 6 thợ mỏ lâm bệnh năm 2012 sau khi vào một hang dơi ở tỉnh Yunnan của TQ, trong đó 3 thợ mỏ chết, và các nhà khoa học Wuhan sau đó đã tới hang dơi để lấy mẫu nghiên cứu. Có thể gốc dịch là từ hang dơi đó, và hoặc là lây lan tự nhiên hoặc là đi qua phòng thí nghiệm, theo Fauci.

.

--- Tiền công đức do Phật Tử đóng góp nên giao cho nhà chùa hay nên giao cho chính quyền? Báo Tuổi Trẻ ghi rằng Giáo hội Phật giáo Quảng Ninh đề nghị Nhà nước không nên quản lý tiền công đức, với nhiều lý do để kiến nghị không quản lý tiền công đức như: xếp hạng di tích không đồng nghĩa quốc hữu hóa di tích, tiền công đức tại các chùa Phật giáo là tài sản của Giáo hội…

.

Thượng tọa Thích Thanh Quyết - trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh - vừa ký văn bản gửi tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Bộ Tài chính để góp ý dự thảo thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội mà Bộ Tài chính vừa đưa ra lấy ý kiến góp ý của các bộ ngành và các bên liên quan.



Chính phủ VN thò tay vào thùng công đức đòi giữ tiền Phật tử cúng chùa.

.

Theo đó, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh khẳng định dự thảo này chỉ phù hợp áp dụng đối với việc quản lý các lễ hội và di tích bình thường, không phù hợp với lễ hội và di tích tôn giáo (như chùa của Phật giáo, nhà thờ của Công giáo…). Vì vậy, Ban trị sự Quảng Ninh đề nghị không đưa vào quản lý tiền công đức đối với các di tích là chùa, nhà thờ dù đã được kiểm đếm danh mục di tích.

.

--- Hồng Kông nhức nhối: một thành viên nhóm tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn đã bị bắt. Bà Châu Hạnh Đồng (Chow Hang-tung), phó chủ tịch tổ chức Hong Kong Alliance in Support of Democratic Movements in China và là một luật sư, đã bị bắt vì xúc tiến tổ chức nhóm họp trái phép vào tối thứ Sáu. Bản tin NHK ghi rằng, viện dẫn lý do đại dịch vi-rút corona, cảnh sát Hong Kong đã cấm tổ chức lễ tưởng niệm vào năm nay và cũng là năm thứ 2 liên tiếp.

.

Trước đó, bà Châu đã trả lời phỏng vấn với đài NHK. Bà đã tham gia các buổi lễ tưởng niệm từ khi còn nhỏ. Bà nói với đài NHK rằng nhóm sẽ không để cảnh sát trấn áp họ. Hồi tháng 5, bà Châu cho biết: "Lễ tưởng niệm là một trong những bản sắc của người Hong Kong. Hong Kong là nơi duy nhất tại Trung Quốc có thể tưởng niệm sự kiện Quảng trường Thiên An Môn theo cách như vậy. Tôi không thể để truyền thống này chấm dứt vì những đàn áp chính trị đang diễn ra. Bằng những ngọn nến, chúng tôi sẽ bảo vệ tự do của người dân Hong Kong".

.

--- Cựu Phó Tổng Thống Mike Pence hôm Thứ Năm nói rằng ông và cựu Tổng Thống Donald Trump có những cảm xúc dị biệt về những gì xảy ar ở thủ đô ngày 6/1/2021. Pence trong bài diễn văn trong buổi tiệc Cộng Hòa ở New Hampshire, nói: "TT TRump và tôi nói với nhau nhiều lần từ khi chúng tôi rời văn phòng. Và tôi không biết là chúng tôi sẽ có bao giờ nhìn thẳng vào mắt nhau nữa về ngày đó. Nhưng tôi luôn luôn tự hào về những gì chúng tôi đã làm cho dân Mỹ trong 4 năm qua."

.

Báo The Hill ghi, Pence gọi bạo loạn 6/1/2021 là "thảm kịch" nhưng lại đổ thừa cho Dân Chủ lấy cớ đó để gây chia rẽ. Trump từng gọi những người bạo loạn 6/1/2021 là "những người rất đặc biệt, chúng tôi yêu thương quý bạn." Tuy nhiên, Pence đêm Thứ Năm nói đó là "ngày đen tối trong lịch sử Mỹ, tới lúc chúng ta phải bước tới, đoàn kết." AP ghi nhận bài diễn văn cho thấy Pence chuẩn bị ứng cử Tổng Thống 2024, và New Hampshire sẽ là tiểu bang bầu sơ bộ đầu tiên tại Hoa Kỳ.

.

Mục sư Greg Locke đã so sánh PTT Mike Pence với Judas Iscariot (kẻ phản Chúa, theo Kinh Thánh Thiên Chúa Giáo) sau khi Pence đọc diễn văn đêm Thứ Năm, nói về bạo loạn 6/1/2021. Mục sư này là Chủ tịch hội thánh Baptist Global Vision Bible Church tại Juliet, Tennessee, và mới đây cũng tuyên bố rằng Trump là người thắng cử cuộc tuyển cử 2020.

.

--- Bản tin COVID-19 tại VN. Dựa vào tin Bộ Y Tế, báo, đài trong VN. Bản tin tối 4/6 của Bộ Y tế cho biết có 92 ca mắc COVID-19, trong đó 5 trường hợp nhập cảnh cách ly ngay; 87 ca còn lại ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 62, Bắc Ninh 10 ca và TPSG 15 ca. Tổng trong ngày, Việt Nam ghi nhận 224 bệnh nhân COVID-19 và kỷ lục 157 bệnh nhân khỏi bệnh

.

Dân VN kinh hoàng vì Bộ Y tế phê duyệt thuốc chủng ngừa của Trung Quốc cho dân VN chích: chấp thuận dùng vaccine Covid-19 (Vero Cell), Inactivated, của Trung Quốc, để "phục vụ nhu cầu cấp bách phòng, chống dịch tại Việt Nam." Quyết định phê duyệt có điều kiện đối với vaccine (Vero Cell), Inactivated, được Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường ký ngày 3/6. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương là đơn vị đề nghị phê duyệt.

Vaccine Vero Cell được bào chế dưới dạng hỗn dịch tiêm, mỗi liều 0,5 ml chứa với 6.5U kháng nguyên nCoV bất hoạt, được sản xuất tại Viện Sinh phẩm Bắc Kinh thuộc tập đoàn dược Sinopharm, Trung Quốc.

.

Sáng 4/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.SG (HCDC) thông báo thêm 3 địa điểm ở TPSG và tỉnh Bình Thuận mà người dân từng đi/đến, ở phải giám sát y tế theo quy định. HCDC cũng cho biết, hiện thành phố đã gỡ bỏ khoanh vùng block A1 chung cư Sunview, TP Thủ Đức và thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên từ 28/4. Như vậy, tính đến nay TP.HCM áp dụng cách ly tập trung người liên quan 6 địa điểm tại 5 quận, huyện và cách ly tại nhà 44 địa điểm tại 13 quận, huyện.

.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPSG đánh giá "dịch trên địa bàn có dấu hiệu chững lại và số ca nhiễm đang giảm dần". Nhận định này được ông Bỉnh nói tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống Covid-19 TPSG, chiều 4/6. Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh thành phố trải qua 5 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15+ và Chỉ thị 16 đối với quận Gò Vấp, phường Thạnh Lộc, quận 12.

.

Trong khi đó, bản tin KBS từ Seoul cho biết giới doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam ngày 4/6 cho biết Chính phủ Việt Nam đã gọi điện đề nghị các doanh nghiệp đóng góp cho "Quỹ vắc-xin phòng chống COVID-19" của nước này. Nhiều công ty Hàn Quốc tại thành phố Sài Gòn, tỉnh Long An, Đồng Nai bày tỏ bất mãn vì Chính phủ Việt Nam đưa ra yêu cầu giữa thời điểm doanh thu giảm vì dịch COVID-19.

.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho rằng sẽ không còn cách nào khác là phải ủng hộ, vì chưa rõ có thể bị gặp bất lợi gì. Không chỉ các doanh nghiệp mà cả các cơ quan Nhà nước của Hàn Quốc tại Việt Nam cũng nhận được yêu cầu tương tự.

.

Chính phủ Việt Nam gần đây công bố kế hoạch lập Quỹ vắc-xin bằng nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp tư nhân. Việt Nam đã phân bổ 1,1 tỷ USD để mua 150 triệu liều vắc-xin. Một nguồn tin tại địa phương cho biết Chính phủ Việt Nam đã huy động được nguồn tài chính tương đối lớn từ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân trong nước. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có công ty nước ngoài nào công bố chính thức tham gia ủng hộ Quỹ vắc-xin.

.

Trong khi đó, nhà máy sản xuất điện thoại di động của hãng điện tử Samsung ở tỉnh Bắc Ninh cho biết đã hoàn tất tiêm phòng cho 15.000 nhân viên với nguồn vắc-xin được Chính phủ Việt Nam hỗ trợ miễn phí.

.

--- Tổng Thống Joe Biden đã ký sắc lệnh hôm Thứ Năm để cấm tiền đầu tư từ Hoa Kỳ vào 59 công ty Trung Quốc có liên hệ tới các hoạt động và các khu công nghiệp quân sự Trung Quốc.

.

Quyết định này nhằm bảo đảm rằng tiền đầu tư Hoa Kỳ không hỗ trợ các công ty TQ đang làm suy yếu nền an ninh hay giá trị của Hoa Kỳ và các đồng minh của Mỹ, theo bản văn Bạch Ốc.

.

Sắc lệnh sẽ hiệu lực từ ngày 2/8/2021, cũng vẫn sẽ cho phép các nhà đầu tư trao đổi thương mại trong năm tới nhằm bán đứt các khoản cổ phần họ đang sở hữu trong các công ty bị cấm.

.

--- FBI đang điều tra Tổng Giám Đốc Bưu Điện Louis DeJoy về các hoạt động gây quỹ góp tiền vận động trong quá khứ bị nghi là trái luật, theo một bản tin trên báo Washington Post hôm Thứ Năm. DeJoy là người gây quỹ lớn cho Cộng Hòa trước khi được Trump bổ nhiệm vào chức Tổng Giám Đốc Bưu Điện Hoa Kỳ hồi tháng 5/2020.

.

DeJoy là Giám đốc điều hành lâu năm của công ty New Breed Logistics cho tới khi hãng này bán đi năm 2014. DeJoy đã góp tặng hơn 1 triệu đôla cho cuộc tái tranh cử của Trump và cho Đảng Cộng Hòa. Nhưng có 5 nhân viên tại công ty đó nói rằng họ bị áp lực phải góp tiền cho các ứngc ử viên Cộng Hòa hay là phải tham dự các cuộc gây quỹ. Rồi sau đó họ được công ty hoàn trả bằng tiền thưởng. Luật liên bang cấm hình thức như thế, một cách để vượt qua mức hạn chế đóng góp.

.

--- Cựu Tổng Thống Donald Trump sẽ họp với Ủy Ban Nghiên Cứu Cộng Hòa (Republican Study Committee) tại New Jersey tuần tới để nói về nghị trình bảo thủ, theo bản tin báo New York Post.

.

Jim Banks, chủ tịch Ủy Ban RSC, nói rằng Ủy Ban rất bận rộn trong việc soạn ra nghị trình bảo thủ có tính đồng thuận cho tương lai Đảng Coộng Hòa, "và nghị trình làm việc đó chính là nghị trình của Trump." Banks nói rằng hội nghị ngày 10/6/2021 sắp tới sẽ là lần đầu mộts ố thành viên Ủy Ban gặp lại Trump kể từ khi Trump rời Bạch Ốc tháng 1/2021.

.

--- Trump sẽ gây sóng gió tiếp tục trong tháng 7/2021, khi đọc bài diễn văn chính trong hội nghị hành động bảo thủ Conservative Political Action Conference (CPAC) tại Dallas, Texas, theo thông báo của CPAC hôm Thứ Năm. Matt Schlapp, Chủ tịch American Conservative Union, loan báo về sự kiện CPAC ở Dallas, và nói chủ đề CPAC cho 2021 là "America UnCanceled" (Hoa Kỳ không bị hủy bỏ).

.

Buổi xuất hiện tháng 7 sẽ là một trong những sự kiện chính trị nổi bật của Trump từ khi rời Bạch Ốc. Trong hội nghị CPAC lần trước tại Orlando, Fla., hồi tháng 2/2021, Trump đã dùng bài diễn văn để chỉ trích Biden và các dân cử Cộng Hòa đã luận tội Trump; lúc đó Trump ám chỉ là sẽ ra tranh cử Tổng Thống 2024.

.

--- Nghiem Nghi Nguyen, 47 tuổi, đã bị bắt hôm Thứ Tư trong cuộc điều tra về một vụ đụng xe rồi bỏ chạy ở Virginia Beach hồi tuần trước. Nguyen trình diện sau khi Ty Cảnh Sát Virginia Beach gửi trát truy nã. Nguyen bị truy tố về tội đụng xe rồi bỏ chạy, và đang bị giam ở Virginia Beach City Jail. Chiếc xe gây tai nạn được tìm thấy ở Binghamton, New York.

.

Vụ đụng xe chết người xảy ra lúc vừa sau 10:30 p.m. hôm Thứ Sáu 28/5/2021 trên đoạn phố 5000 của đường Ferrell Parkway, thị trấn Virginia Beach. Người lái xe mô tô bị đụng tên là Philip Pereira, 40 tuổi, chết tại chỗ. Pereira là tới từ Massachusetts.

.

--- Bộ Tư Pháp nói rằng trận bạo loạn ngày 6/1/2021 đã đưa tới thiệt hại $1,495,326.55 cho tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ. Báo Washington Post loan tin hôm Thứ Năm rằng công tố đưa ra số tiền thiệt hại như thế, và sẽ yêu cầu các nghi can phải chi tar3 một phần trong số tiền đó trong các lời tự thú để xin giảm án.

.

Con số thiệt hại ước tính đó đưa ra lần đầu trong hồ sơ truy tố Paul Hodgkins, 38 tuổi. Hodgkins là cư dân Tampa, hành nghề lái xe cần cẩu, đã thú tội để xin giảm án, và sẽ bị kêu án vào ngày 19/7/2021 tại tòa án thủ đô.

.

Công tố ước tính rằng cứ mỗi tội hình sự trong cuộc truy tố này sẽ đòi nghi can bồi thường $2,000/tội hình sự, và mỗi khinh tội sẽ bị đòi bồi thường $500/khinh tội.

.

Các chuyên gia pháp lý nói với báo WP rằng công tố sẽ rất khó thuyết phục tất cả các nghi can nhận tội, và ngay cả có nhận tội cũng không chắc đã đồng thuận về bồi thường, may lắm tiền thu được sẽ dưới 1 triệu đô xa lắm.

.

Con số thiệt hại vật chất cho tòa nhà Quốc Hội thực ra nhiều hơn con số 1.5 triệu đôla do công tố đưa ra. Môt dự luật tài trợ an ninh trị giá 1.9 tỷ đô do Hạ Viện thông qua trong đó có 40 triệu đôla chi phí trao cho ban Kiến Trúc Tòa Nhà Quốc Hội về các chi phí liên hệ tới vụ tấn công, một phần của hơn 730 triệu đôla giành riêng bồi hoàn chi phí từ Vệ Binh và các cơ quan liên bang khi tới dẹp bạo loạn, trong đó kết quả là 5 người chết, 140 cảnh sát bị thương.

.

--- Hoa Kỳ sẽ tặng 75% số lượng thuốc chích ngừa COVID-19 chưa sử dụng cho chương trình COVAX của Liên Hiệp Quốc, theo lời Biden hôm Thứ Năm. Đợt đầu sẽ là trao tặng 25 triệu liều thuốc vaccine cho thế giới, một phần trong kế hoạch tặng 80 triệu liều vaccine cho toàn vầo trước cuối tháng 6/2021.

.

Hoa Kỳ sẽ giữ lại 25% liều thuốc chưa dùng để dự trữ phòng hờ. Trong đợt đầu tặng 25 triệu liều thuốc cho thế giới, 19 triệu liều sẽ trao cho COVAX, với khoảng 6 triệu liều cho nam và Trung Mỹ, 7 triệu liều cho Châu Á, và 5 triệu liều vaccine cho Châu Phi. Với khoảng 5 triệu liều vaccine sẽ do Mỹ tặng trực tiếp cho đồng minh, trong đó có Mexico, Canada, Nam Hàn, West Bank và Gaza (dân Palestine), Ấn Độ, Ukraine, Kosovo, Haiti, Georgia, Egypt, Jordan, Iraq, và Yemen, và chuyên viên tuyến đầu LHQ.

.

--- HỎI 1: Có phải Jill Biden là Đệ nhất phu nhân cao niên nhất?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Đệ nhất phu nhân Jill Biden mừng sinh nhật thứ 70 vào ngày 3/6/2021. Bà là phụ nữ cao niên nhất giữ vị trí Đệ nhất phu nhân tại Bạch Ốc. Khi Joe Biden nhậm chức Tổng Thống tháng 1/2021, Biden là người cao niên nhất giữ chức Tổng Thống Mỹ. Và bên cạnh là vợ ông, bà Jill Biden là phụ nữ cao niên nhất lên ngôi Đệ nhất phu nhân. Có 3 vị cựu Đệ nhất phu nhân rời Bạch Ốc trước sinh nhật thứ 68 của họ là: Nancy Reagan, Barbara Bush, và Bess Truman. Tuổi trung bình cho các Đệ nhất phu nhân các thập niên vừa qua là 50 tuổi: Helen Taft, Grace Coolidge, Eleanor Roosevelt, Rosalynn Carter, Hillary Clinton, Michelle Obama và Melania Trump đều đón sinh nhật thứ 50 của họ trong khi chồng của họ nắm quyền ở Bạch Ốc. Chi tiết ở:

https://www.snopes.com/fact-check/jill-biden-oldest-first-lady/

.

--- HỎI 2: Hôm 4/6/2021 là tròn 32 năm đàn áp Thiên An Môn: Bảo tàng ở Hong Kong về sự kiện Thiên An Môn phải đóng cửa?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Lục Tứ Sự Kiện là cách dân Trung Hoa gọi ngày 4 tháng 6/1989 khi xe tăng quân đội TQ vào Thiên An Môn đàn áp sinh viên đang biểu tình. Các cuộc biểu tình đòi dân chủ bắt đầu vào ngày 15 tháng 4/1989 và bị đàn áp vào ngày 4 tháng 6/1989 khi chính phủ tuyên bố thiết quân luật và cử quân đội chiếm đóng các khu vực của trung tâm thủ đô Bắc Kinh. Quân đội được trang bị súng trường tấn công và xe tăng đã tấn công những người biểu tình đang cố gắng ngăn chặn cuộc tiến công của quân đội vào Quảng trường Thiên An Môn. Ước tính số người chết từ vài trăm đến vài nghìn, với hàng nghìn người bị thương. Các cuộc biểu tình này đôi khi được gọi là Phong trào Dân chủ '89' hoặc Sự kiện Quảng trường Thiên An Môn.

. Bản tin từ thông tấn NHK ghi rằng một bảo tàng ở Hong Kong trưng bày các tư liệu liên quan tới cuộc trấn áp biểu tình đòi dân chủ năm 1989 khiến nhiều người thiệt mạng ở Trung Quốc đã tạm thời đóng cửa sau khi bị cơ quan có thẩm quyền của Hong Kong thanh tra bảo tàng.

. Thứ Sáu tuần này sẽ tròn 32 năm ngày xảy ra sự kiện Thiên An Môn và các cơ quan có thẩm quyền dường như đang tăng cường trấn áp các hoạt động liên quan tới sự kiện này. Bảo tàng 4/6 do một nhóm dân sự thành lập vào năm 2014 để tưởng nhớ sự kiện trấn áp tại Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 4/6/1989. Mặc dù đã nhiều lần phải thay đổi địa điểm và bị cấm hoạt động nhưng bảo tàng này vẫn tiếp tục mở cửa. Hôm thứ Tư, nhóm dân sự vận hành bảo tàng đã tuyên bố đóng cửa. Họ nói rằng nhà cầm quyền đã thanh tra hôm thứ Ba để xem bảo tàng này có đầy đủ giấy tờ được phép trưng bày hay không. Nhóm này cho biết thêm rằng cho tới thời điểm này, chưa biết khi nào bảo tàng sẽ mở cửa trở lại. Chi tiết ở:

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/vi/news/303017/

.

.