Xin Gọi Cho Các TNS này và yêu cầu "Vote YES for S 1260" - Luật Chống Trung Cộng Bành Trướng

Kính thưa quý đồng hương,

Trong một email gửi ngày 28 tháng 5, chúng tôi đã thưa về Dự Luật S 1260 nhằm chống lại sự bành trướng của Trung Cộng trên đủ mọi mặt, từ công nghệ sản xuất, đến an ninh mạng, các ngành kỹ thuật cao, nhất là thúc đẩy các phát minh sáng chế mới hầu giữ Hoa Kỳ luôn dẫn đầu trên mọi mặt (Endless Frontier Act). Dự Luật này nếu thông qua chắc chắn sẽ giúp chúng ta chống lại sự bành trướng của Trung Cộng hữu hiệu, mạnh mẽ hơn, nhất là ngay tại Biển Đông trong giai đoạn này .

Cuộc bỏ phiếu cho dự luật S 1260 (117) này vào ngày 28 tháng 5 không đạt đủ túc số để thông qua . Trong đó có 30 phiếu NO của các Thượng Nghị Sĩ trong danh sách dưới đây. Trong số này có các tiểu bang đông người Việt cư ngụ, như Florida, Texas, Alabama, Louisiana, Pennsylvania....

Ngày 1 tháng 6 này, Thượng Viện sẽ tái nhóm, và sẽ có cuộc bỏ phiếu lại . Đây là cơ hội vô cùng to lớn cho chúng ta đóng góp vào công việc chung, có tầm ảnh hưởng sâu rộng và lâu dài trong công cuộc Chống Trung Cộng. Vì thời giờ cấp bách, xin quý Lãnh Đạo Cộng Đồng, Lãnh Đạo Hội Đoàn, truyền thông báo chí, và đồng hương quan tâm, vui lòng giúp thúc đẩy người Mỹ gốc Việt chúng ta tại các Tiểu Bang của các TNS dưới đây gọi phone cho văn phòng họ, để lại message, ngắn gọn như sau: "PLEASE VOTE YES FOR S1260" .

Vì ngày nghỉ sẽ không có ai trả lời phone, nhưng văn phòng sẽ theo dõi số phone gọi vào và các yêu cầu . Nếu chúng ta cùng gọi vào và đều yêu cầu "Vote YES for S1260" thì sẽ tạo được sức mạnh đáng kể. Một số các TNS này sẽ tái tranh cử năm 2022, và đây là cơ hội để chúng ta yêu cầu họ làm điều chúng ta mong muốn .

Chống Trung Cộng là một tinh thần Lưỡng Đảng của Hoa Kỳ. Đạo Luật này được soạn ra bởi những Thượng Nghị Sĩ tâm huyết của cả hai đảng . Tiếc thay, vào phút cuối có một số TNS vẫn còn để quan tâm cá nhân lên trên an ninh và quyền lợi quốc gia . Hy vọng các cử tri Mỹ gốc Việt nếu lên tiếng gọi phone lần này sẽ giúp thay đổi kết quả .

Trong list danh sách dưới đây, các tên của TNS đều link đến số phone của văn phòng họ . Quý vị chỉ cần click vào tên, thấy số phone, gọi và để lại message ngắn gọn :"Please vote YES for S1260" . Càng nhiều phone gọi vào càng tốt . Chúng ta không còn đủ thời giờ để viết thư hay thỉnh nguyện thư gì nữa .