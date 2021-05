Sài Gòn: trên 60 tuổi, nên ở nhà tránh dịch; chuẩn bị giường cách ly tập trung 30.000 người - Biden tặng quà Nam Hàn: làm hỏa tiễn tầm xa, bắn bao trùm lãnh thổ TQ, Bắc Hàn - Quận Cam: 2,500 người tới Huntington Beach mở tiệc, đập phá các cửa tiệm phố chính - Cựu TNS Cộng Hòa Brown: Trump trách nhiệm ngày 6/1/2021, bạo loạn không phải du khách

Biden tặng quà Nam Hàn: làm hỏa tiễn tầm xa, bắn bao trùm lãnh thổ TQ, Bắc Hàn. Thông tấn chính phủ Nam Hàn vui mừng loan tin quà tặng của Biden: Seoul khôi phục được hoàn toàn "chủ quyền tên lửa" sau 42 năm.

QUẬN CAM (VB-24/5/2021) --- Cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Âu trong chính phủ Trump đưa đơn kiện cựu Ngoại Trưởng Mike Pompeo và chính phủ Mỹ đề đòi bồi thường 1.8 triệu đôla tiền lệ phí pháp lý phát sinh từ vụ luận tội Trump 2019.

.

Luật sư của Gordon Sondland sáng Thứ Hai 24/5/2021 đưa đơn kiên, nói Pompeo lờ đi lời hứa rằng Bộ Ngoại Giao sẽ trả tiền chi phí pháp lý cho Sondland sau khi Sondland khai trong vụ luận tội Trump, theo bản tin báo Washington Post.

.

Sondland khai trước cuộc điều trần về luận tội Trump tháng 11/2019 rằng chính Trump và các phụ tá đã áp lực chính phủ Ukraine phải điều tra Joe Biden và con là Hunter để bù lại Trump sẽ trao viện trợ quân sự đang ghìm lại để bắt chẹt Ukraine. Sondland là nhà tư bản ngành khách sạn, tặng ban vận động 2016 của Trump 1 triệu đôla, và được Trump cử làm đại sứ Mỹ.

.

--- Các Thượng nghị sĩ Dân Chủ nói rằng nếu Tòa Tối Cao gỡ bỏ hồ sơ Roe v. Wade bằng cách chấp thuận luật siết quyền phá thai ở tiểu bang Mississippi, thì sẽ kích động nỗ lực đòi tăng thêm số lượng thẩm phán trong Tòa Tối Cao, hoặc là sẽ có sự cải tổ mới về Tòa Tối Cao. (Ghi chú: Roe v. Wade là quyết định năm 1973 của Tòa Tối Cao cho phép phụ nữ phá thai với một số điều kiện, như để bảo vệ sinh mạng hay hoạt động tiền sản của phụ nữ.)

.

Tòa Tối Cao bây giờ đồng ý xét hồ sơ Mississippi, và sẽ quyết định về quyền phá thai xem có nên cho các tiểu bang ra luật siết phá thai sau 15 tuần lễ cấn thai. Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal (Dân Chủ-Conn.), thành viên Ủy Ban Pháp Lý Thượng Viện, nói nếu Tòa Tối Cao lật ngược quyết định Roe v. Wade, sẽ có nỗ lực đòi tăng số thẩm phán Tòa Tối Cao, hoặc là sẽ có luật thay đổi khu vực thẩm quyền [của Tòa Tối Cao] hay là sẽ có đòi hỏi số lượng phiếu cần thiết để xóa bỏ các tiền lệ. (Ông ám chỉ tiền lệ Roe v. Wade).

.

Tòa Tối Cao sẽ nghe tranh biện về luật siết phá thai của Mississippi vào tháng 10/2021, và dự kiến sẽ đưa ra quyết định trong năm 2022.

.

--- Sài Gòn: khuyến cáo người trên 60 tuổi hạn chế ra đường. Bản tin VnExpress ghi rằng Lãnh đạo TP SG khuyến cáo những người trên 60 tuổi hạn chế ra đường và đến nơi đông người vì khả năng kháng thể của người lớn tuổi yếu, dễ mắc bệnh. Đề nghị nêu tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống Covid-19 của TP SG ngày 24/5, trong bối cảnh TP SG đã ghi nhận 6 ca dương tính nCoV trong cộng đồng, liên quan đến 2 chủng virus Ấn Độ và Anh được cho là có khả năng lây lan nhanh.

.

Đó cũng là một trong những yêu cầu được Bộ Y tế khuyến cáo khi dịch bệnh bùng phát vì theo các chuyên gia y tế, Covid-19 chủ yếu nghiêm trọng khi xảy ra với người già. 15% bệnh nhân trên 80 tuổi tử vong, 8% ở độ tuổi 70.



Bản tin VnExpress ghi rằng theo lời ông Chủ tịch UBND TP SG, hôm Thứ Hai là ngày thứ 10 liên tục cả nước ghi nhận số ca nhiễm mới trên 3 số. Tổng số ca nhiễm từ ngày 27/4 đến nay trên 2.000 người, nhiều nhất là ở các khu công nghiệp chiếm hơn 66% số ca.

.

Người đứng đầu chính quyền thành phố SG cũng yêu cầu từ ngày 25/5, người đến các cơ quan, đơn vị liên hệ công tác phải khai báo y tế. Mỗi cơ quan phải thành lập một Tổ Covid-19 để kiểm soát khách ra, vào. Đồng thời, các sở ngành, quận huyện cho cán bộ, công chức có dấu hiệu sốt, ho, khó thở... ở nhà và làm theo hướng dẫn của ngành y tế, cần thiết thì kết nối trực tuyến để làm việc.



Đối với Sở Y tế, ông Phong yêu cầu thực hiện giãn cách trong các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh; hạn chế tối đa người thăm nuôi và kiểm soát chặt chẽ người ra vào; sẵn sàng các khu cách ly tạm thời tại bệnh viện.

.

Về cơ sở vật chất phục vụ cách ly, chính quyền cho biết hiện thành phố có 2 khu cách ly tập trung của quân đội, 5 khu cách ly cấp thành phố, 23 khu cách ly cấp quận huyện và 42 khách sạn cách ly có thu phí, với tổng công suất gần 10.500 giường.





Ngành y tế thành phố đang phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị sẵn sàng phương án triển khai thêm cơ sở cách ly tập trung trong tình huống dịch bệnh lan rộng gồm 9 khu của quân đội và một khu của Ký túc xá Đại học Quốc gia với tổng công suất 19.520 giường. Khi đó thành phố có khả năng cách ly tập trung cho 30.000 người.

.

Trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27/4 đến nay TP SG đã ghi nhận 7 ca nhiễm; 3.667 người đang cách ly tập trung, 1.050 trường hợp đang cách ly tại nhà và nơi lưu trú.



Theo lệnh chính quyền TP.SG vào ngày 21.5.2021, các quán ăn vỉa hè chỉ được phép bán mang về, do vậy chủ các sạp đồ ăn đã treo bảng thông báo chỉ bán cho mang về.

.

--- Thông tấn chính phủ Hàn Quốc vui mừng loan tin quà tặng của Biden: Seoul khôi phục được hoàn toàn "chủ quyền tên lửa" sau 42 năm. Nghĩa là, Mỹ lần đầu đồng ý, cho Hàn Quốc dùng kỹ thuật Mỹ chế biến hỏa tiễn tầm xa, bắn bao trùm toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc.

.

Bản tin KBS ghi rằng tại buổi họp báo chung sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ diễn ra vào ngày 21/5 (giờ địa phương), Tổng thống Moon Jae-in và Tổng thống Joe Biden đã "vui mừng thông báo" về việc chấm dứt Hướng dẫn phát triển hỏa tiễn của liên quân Hàn-Mỹ. Như vậy, Seoul và Washington đã tuyên bố chấm dứt hoàn toàn Hướng dẫn phát triển tên lửa sau 42 năm, kể từ năm 1979. Quân đội Hàn Quốc được gỡ bỏ toàn bộ hạn chế về tầm bắn của tên lửa "tối đa 800 km", được ví như "xiềng xích" cản trở quá trình phát triển hỏa tiễn của Seoul suốt thời gian qua.

.

Về mặt lý thuyết, từ nay trở đi, Hàn Quốc sẽ có thể phát triển hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng Seoul sẽ tập trung vào phát triển hỏa tiễn tầm trung có tầm bắn từ 1.000 tới 3.000 km và hỏa tiễn đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM). Trước đó, có thông tin quân đội và Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét phát triển tàu ngầm hạt nhân lắp hỏa tiễn SLBM. Với nội dung đồng thuận trên của lãnh đạo Hàn-Mỹ, Seoul có điều kiện để tích cực xúc tiến kế hoạch này.

.

Nếu hỏa tiễn đạn đạo có tầm bắn 1.000 km thì sẽ có thể đặt toàn bộ lãnh thổ Bắc Triều Tiên trong tầm bắn, tính từ đảo Jeju. Ngoài ra, cả thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc và Tokyo của Nhật Bản cũng sẽ nằm trong tầm bắn của hỏa tiễn. Nếu tầm bắn trên 2.000 km thì hỏa tiễn sẽ có thể vươn ra toàn bộ đại lục Trung Quốc. Ngoài ra, nội dung đồng thuận trên sẽ là tiền đề để Hàn Quốc sở hữu được năng lực công nghệ liên quan tới sức mạnh quân sự vũ trụ, như phát triển hỏa tiễn vũ trụ dùng để phóng vệ tinh quân sự.

.

Giới phân tích nhận định việc hai bên dỡ bỏ hạn chế về tầm bắn hỏa tiễn thể hiện ý đồ của Mỹ trong việc kìm hãm sự bành trướng sức mạnh quân sự của Trung Quốc tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đó là bởi nếu Seoul phát triển và bố trí hỏa tiễn đạn đạo tầm trung thì Washington sẽ không cần phải trực tiếp bố trí hỏa tiễn tầm trung của nước này trên bán đảo Hàn Quốc, mà vẫn có thể đạt được hiệu quả kìm hãm Nga và Trung Quốc. Một số chuyên gia cho rằng nội dung đồng thuận lần này của hai nước Hàn-Mỹ sẽ làm dấy lên sự phản đối từ Nga và Trung Quốc.

.

Ban đầu, Hướng dẫn hỏa tiễn có nội dung là Seoul được Washington chuyển giao công nghệ hỏa tiễn, nhưng bù lại bị hạn chế về tầm bắn tối đa là 180 km, trọng lượng đầu đạn tối đa 500 kg. Tuy nhiên sau đó, do mối uy hiếp hạt nhân, hỏa tiễn từ Bắc Triều Tiên ngày một gia tăng, nên Washington giảm nhẹ dần các giới hạn này.

.

Dưới thời Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in, hai nước đã hai lần sửa đổi hướng dẫn. Vào tháng 11/2017, hai bên đồng thuận nâng tầm bắn lên tối đa 800 km, dỡ bỏ hoàn toàn hạn chế về trọng lượng đầu đạn. Theo đó, Seoul đã phát triển được hỏa tiễn Hyunmoo-4 có tầm bắn 800 km và trọng lượng đầu đạn 2 tấn.

.

Tháng 7 năm ngoái, hai nước tiếp tục sửa đổi, xóa bỏ hạn chế về việc sử dụng nhiên liệu rắn với hỏa tiễn vũ trụ, cho phép Seoul có thể đẩy nhanh tốc độ phát triển hỏa tiễn tư nhân. Tuy nhiên, giới hạn về tầm bắn vẫn là một rào cản với Hàn Quốc trong việc phát triển hỏa tiễn đạn đạo. Có thể nói, bây giờ, Seoul đã đạt được niềm mong mỏi từ lâu của tất cả các thời Chính phủ tiền nhiệm.

.

--- Có khoảng 2,500 người tới bờ biển Huntington Beach, Quận Cam, đêm Thứ Bảy theo lời mời của một bài viết trên mạng xã hội để vui chơi tiệc tùng, rồi dẫn tới bạo động và đập phá phố phường, theo lời cảnh sát.

.

Cảnh sát nói có biết trước, nên đã sửa soạn, nhưng đám đông trở nên bạo lực, nên phải tuyên bố là tụ họp bất hợp pháp để giải tán. Bản văn Ty Cảnh Sát Huntington Beach nói rằng khi đám đông trở nên đông hơn, tràn sang các đường phố khác ngoài phố chính, nhiều người ném chai, gạch, đá, pháo bông và các thứ khác vào cảnh sát.







Ty Cảnh Sát Huntington Beach phải xin trợ giúp từ các ty cảnh sát khác. Trong đêm Thứ Bảy, tổng cộng 150 cảnh sát đã tới giúp giữ an ninh cho Huntington Beach. Nhiều cử tiệm nơi phố chính bị đập phá, một số xe cảnh sát cũng bị đập phá, một tháp canh bảo hộ bờ biển bị thiệt hại.







.

Lệnh giới nghiêm tức khắc đưa ra từ 11:30 pm Thứ Bảy tới 5:30 am Chủ Nhật các phần liên hệ ở Huntington Beach. Khi chấm dứt hỗn loạn, 121 người lớn và 28 thiếu niên bị bắt và truy tố về tội đập phá, đốt pháo bông bất hợp pháp, không tuân hành lệnh giải tán và vi phạm giới nghiêm.

.

--- Jill Wine-Banks, cựu công tố vụ án Watergate, hôm Chủ Nhật giải thích rằng Trump có lẽ đang dính tới 10 vụ kiện dân sự, nhưng sẽ không làm Trump nguy ngập về tài chánh. Tuy nhiên, chỉ cần bị kết một tội hình sự là đủ làm các cơ sở kinh doanh của Trump rung rinh, vì hậu quả vụ án hình sự tai hại hơn các vụ án dân sự rất nhiều.

.

Alicia Menendez, bình luận gia của đài MSNBC, liệt kê các đơn kiện: E. Jean Carroll kiện Trump về bôi nhọ tên tuổi; tương tự, Summer Zervos kiện TRump cũng như thế; Mary Trump kiện Trump về tội lừa gạt tài chánh; hồ sơ khách sạn Panama Hotel về gian lận tài chánh và trốn thuế; Doe v. Trump Corporation (kiện tập thể); thủ đô DC kiện Trump xài phạm luật quỹ đăng quang 2017; Bennie Thompson (Dân Chủ-MS) kiện Trump kích động bạo loạn 6/1/2021; Eric Swalwell kiện Trump về kích động bạo loạn 6/1/2021; Ty Cảnh Sát Capitol Police kiện Trump về bạo loạn 6/1/2021; và NAACP Legal Defense Fund kiện TRump đã có hành vi sai phậm luật bầuc ử sau ngày 3/11/2020.

.

Nếu 1 trong các vụ kiện trên dẫn tới thương lượng bồi thường tài chánh, thì có thể ảnh hưởng hồ sơ khác. Nhưng Wine-Banks nói rằng trong quá khứ, TRump từng sử dụng tiền vay từ ngân hàng khác để chi trả các khoản vay đương hữu. Dan Alexander, biên tập viên tạp chí Forbes (tác giả "White House Inc."), ước tính TRump có tài sản 2.5 tỷ đôla, với tích sản 3.7 tỷ đôla và nợ là $1.13 tỷ đôla.

.

Tuy nhiên, gánh nặng của Trump là các khoản nợ ngân hàng tới hạn phải trả trong khi thu nhập suy giảm. Nếu lúc đó không ngân hàng nào cho Trump vay tiếp, thì Trump Organization sẽ sụp tiệm. Do vậy, Trump có 2 mối nguy lớn: bị một bồi thẩm đoàn xử Trump có tội hình sự là phải vào tù, và thứ nhì là phá sản vì nợ tới hạn mà trả không nổi.

.

--- Dân Biểu Adam Kinzinger (Cộng Hòa-Ill.) hôm Chủ Nhật tố cáo rằng lãnh đạo thiểu số Hạ Viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa-Calif.) vì "không nói sự thực" về vai trò Đảng Cộng Hòa trong trận bạo loạn ngày 6/1/2021.

.

Nói chuyện trên “Fox News Sunday,” DB Kinzinger nói với chủ chương trình Chris Wallace rằng lập 1 ủy ban điều tra về trận bạo loạn 6/1/2021 (y như ủy ban lập ra điều tar sau ngày 9/11) là chủ yếu, và hành vi McCarthy và các lãnh đạo Cộng Hòa khác chống lại việc lập ủy ban này là đáng xấu hổ. Kinzinger nói rằng chúng ta cần biết về những gì đã dẫn tới cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021, ai nói chuyện với ai, và đã có "những lời nói dối" nào.

.

Ông nói, dân Mỹ xứng đáng nghe sự thực, và "đảng của tôi đã nói những chuyện như ôm nhau và hôn, và rằng đó là antifa, và [Black Lives Matter], đó là mọi thứ chỉ trừ nói lên sựt hực rằng đó là bạo loạn do TRump gây ra nhắm vào tòa nhà Quốc Hội."

.

Ban đầu McCarthy nóir ằng chính Trump là hung thủ kích động, nói dối và gây ra bạo loạn. Có lúc McCarthy hét lên trong điện thoại, mắng Trump trong khi những ngườic uồng Trump xông vào tòa nhà Quốc Hội, và McCarthy bảo là Trump hãy kêu gọi bọn bạo loạn hãy lui về nhà đi. Nhưng vài tuầns au, McCarty tới Mar-a-Lago họp với Trump ngày 29/1/2021 để bàn muu cho Cộng Hòa chiếm đa số trong bầu cử 2022. Rồi McCarthy không muốn lập ủy ban điều tra bạo loạn.

.

--- Những cuộc phỏng tỏa cơ sở kinh doanh và lệnh cách ly tại gia để ngăn chận đại dịch đã làm giảm số lượng người chết vì ô nhiễm không khí tới 95,000 người toàn cầu trong năm 2020, theo bản phân tích của Science Advances.

.

Phong tỏa ở nhiềuq uốc gia kể từ tháng 3/2020 đã làm giảm 50% độ đậm đặc khí độc nitrogen dioxide, khói độc từ xe hơi và từ các nhà máy điện chạy than trong không khí toàn cầu. Phong tòa làm giảm hơn 30% các vi hạt li ti trong không khí vì đốt nhiên liệu, và giảm 28% khí ozone tại nhiều phần Châu Á, ảnh hưởng này ạti Châu Âu, Hoa Kỳ thì không nhiều.

.

Nghiên cứu này dựa vào lượng định phẩm chất không khí tại 36 quốc gia khắp 3 lục địa --- Bắc Mỹ, Châu Á và Châu Âu --- sử dụng hình ảnh vệ tinh và đo lường từ mặt đất.

.

--- Cựu Thượng nghị sĩ Scott Brown, người giữ chức Đại sứ trong thời kỳ TRump làm Tổng Thống, nói trên CNN hôm Chủ Nhật rằng TRump có trách nhiệm đối với sự kiện tấn công tòa nhà Quốc Hội hôm 6/1/2021. Brown là Thượng nghị sĩ Cộng Hòa từ Massachusetts trước khi Trump bổ nhiệm Brown làm đại sứ tại New Zealand và Samoa.

.

Brown nhận định rằng Trump suy yếu trong các chính sách ngoại giao và việc đáp ứng tệ hại với đại dịch đã buộc Trump phải trả giá [ám chỉ thất cử Tổng Thống], rồi tới bạo loạn 6/1/2021. Brown nói là Brown ủng hộ lập ủy ban điều tar về ngày bạo loạn 6/1/2021. R8àng phài làm y hệt như ủy ban điều tra vụ 9/11/ Brown nói về nhóm bạo loạn: "Họ không phải du khách. Họ không vào thăm tòa nhà Quốc Hội đê vui chơi."

.

--- Có những dấu hiệu cho thấy thế giới có thể tới gần mức giảm dân số kỷ lục chưa từng có, theo báo New York Times, trích dẫn các dự báo rằng số người chết sẽ vượt hơn số em bé ra đời toàn cầu vào nửa sau thế kỷ này, nếu không phải là sớm hơn.

.

Frank Swiaczny, cựu Trưởng Phòng Phân Tích Dân Số cho LHQ, nói với báo NYT rằng số lượng người già, về hưu tăng vọt, trong khi số lượng người trong tuổi lao động co cụm, và nền kinh tế thế giới căng thẳng vì đại dịch --- thế rồi viễn ảnh ngườic hết nhiều hơn số lượng em bé ra đời trong các thập niên tương lai, theo các bản phân tích và tiên đoán khoa học.

.

--- HỎI 1: Có phải vợ của Bác sĩ Anthony Fauci là viên chức NIH ký giấy chấp thuận các đặc miễn với loại thuốc bình thường và xét nghiệm thuốc chủng ngừa?

.

ĐÁP 1: Sai. Bà Fauci không hề cấp ra và cũng không có thẩm quyền cấp ra sự cho phép sự cho phép sử dụng khẩn cấp thuốc chủng ngừa COVID-19. Bà Christine Grady là vợ của Bác sĩ Anthony Fauci, là Trưởng Phòng Đạo Đức Sinh Hóa tại viện y tế Quốc Gia National Institutes of Health Clinical Center. Bà không liên hệ chuyệnc ấp thẩm quyên sử dụng khẩn cấp đối với sản phẩm y khoa chưa được chấp thuận. Chỉ có FDA ( Food and Drug Administration) có thẩm quyền cấp quyền sử dụng khẩn cấp. Và bà Fauci không liên hệ gì tới FDA trong các việc đó. Bà Fauci chỉ nhận dạng, nghiên cứu, viết về các vấn đề đạo đức liên hệ thuốc chích ngừa, về sự an toàn của nhân viên y tế thời đại dịch, và bây giờ đang nghiên cứu về mặt đạo đức của sự đáp ứng với COVID-19 của Hoa Kỳ. Chi tiết ở đây:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/may/21/viral-image/no-faucis-wife-didnt-issue-emergency-use-authoriza/

.

--- HỎI 2: Có phải Bác sĩ Tasuku Honjo (Giải Nobel Y Khoa 2018) nói rằng COVID-19 là do con người tạo ra ở Wuhan, TQ?

.

ĐÁP 2: Không nói thế. Có thể siêu vi là do con người tạo ra để dùng làm vũ khí, nhiều người chúng ta nghi như thế, nhưng chưa ai thấy chứng cớ, và BS Honjo thực ra không hề nói như thế. Người ta bịa đặt đủ thứ chuyện. Chuyện này cũ rồi, cũng nên nhắc lại. Bác sĩ Tasuku Honjo đã thanh minh thanh nga, trong lá thư ngày 27/4/2020, rằng ông không hề làm việc ở Wuhan Institute of Virology, không hề nói rằng COVID-19 là được "bào chế" hay được "người tạo" ra, và tài khoản Twitter giả làm như của ông để phao tin đồn nhảm thực sự không phải là tài khoản của ông. Chi tiết ở đây:

https://www.snopes.com/fact-check/nobel-laureate-tasuku-honjo-covid/

.