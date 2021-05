Trump và Trump Organization chính thức bị New York điều tra tội hình sự. Trump lạnh cẳng, xin lưỡng viện đừng điều tra cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021.

.

- New York: điều tra Trump Organization chuyển từ tội dân sự sang tội hình sự

- Moody's: Trump rào thuế quan chống TQ, làm dân Mỹ bị gánh nặng 95% chi phí

- Trump lạnh cẳng, xin lưỡng viện đừng điều tra cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021

- Oakland: dí theo xe buýt từ xa lộ vào phố, bắn 70 phát, 2 người chết, 5 bị thương

- chỉ trích Trump, lãnh búa: Mục sư phụ trách về đạo đức Tin Lành Nam Phương từ chức

- Nam Calif.: hối lộ DMV để lấy bằng lái xe, có sếp thu ít nhất 50,000 đô/tuần

- Michigan: chánh án Cộng Hòa quăng bỏ đơn kiện cuối cùng về "gian lận" bầu cử 2020

- Fox News xin tòa bác đơn Dominion: Trump bịa đặt về bầu cử 2020, Fox News chỉ loan tin

- TNS Scott (Cộng Hòa) xin Trump ngừng quậy bầu cử sơ bộ, để cử tri bầu ra, rồi giúp sau

- Cựu DB Cộng Hòa David Jolly: Cộng Hòa sợ điều tra về 6/1/2021 vì có dân cử Cộng Hòa tiếp tay bạo loạn

- Nhóm kiểm toán thú nhận: quận Maricopa không hề xóa dữ kiện về bầu cử 2020

- sếp Thư Tịch quận Maricopa: họ vu khống chúng tôi, ở đây phiếu bầu không có sớ bột tre

- TNS Graham (Cộng Hòa): Biden đã thắng 2020, Cộng Hòa phải đi tới, chớ bận tâm nữa

- bí mật bây giờ mới lộ: Trump lặng lẽ lãnh tiền hưu Tổng Thống từ khi rời Bạch Ốc

- chiến lược gia Cộng Hòa Rick Wilson: Dân Chủ ngây thơ vô cùng, chờ Cộng Hòa đè bẹp

- lưỡng viện OK dự luật chống tội thù ghét nhắm người gốc Á, đưa lên, chờ Biden ký

- HỎI 1: Có 1 đoạn video dài 44 giây cho thấy cảnh sát Capitol ngày 6/1/2021 hoan hỷ đón người biểu tình vào bạo loạn? ĐÁP 1: Sai, không hề mời vào.

- HỎI 2: Đài Loan phạt nặng tội vi phạm lệnh cách ly? ĐÁP 2: Đúng vậy, 1 phụ nữ ở Taichung City bị phạt hơn 7,100 Mỹ Kim.

.

QUẬN CAM (VB-19/5/2021) --- Nhiều tay súng đã bắn khoảng 70 phát đạn vào một xe buýt mừng tiệc đang chở một tá phụ nữ cho một tiệc mừng sinh nhật 21 tuổi tại thành phố Oakland, Calif., sáng Thứ Ba, làm 2 người chết và 5 bị thương.

.

Zoey Hughes, 16 tuổi, cư dân Modesto, và Alayasia Thurston, 19 tuổi, cư dân Stockton, chết vì đạn. Vụ bắn xảy ra trên xa lộ I-580 và dí theo chạy vào đường phố trong thị trấn sau khi xe buýt bỏ xa lộ để vào thị trấn. Xe buýt này lúc đó là tở về từ San Francisco khoảng 12:15am giờ quá nửa khuya.

.

Cảnh sát nói vụ bắn là có mục tiêu tính sẵn, và vũ khí là loại để giết hay gây bị thương trầm trọng. Các tay súng bắn ra là từ một hay nhiều xe. Một số kính cửa sổ xe buýt tan tành, kính sau xe cũng lãnh đạn, lỗ lớn như quả banh golf. Ty Cảnh Sát Oakland treo giải thường $40,000

cho ai giúp thông tin về các tay súng.

.

--- Không nhận thất cử Tổng Thống, nhưng Trump đã lãnh tiền hưu Tổng Thống (presidential pension) kể từ khi rời Bạch Ốc hồi tháng 1/2021, theo báo Business Insider. Trump đã được lãnh $65,000 tiền hưu, tính tới ngày 14/5/2021. Điều lạ, chưa thấy Trump nói gì, không rõ có hiến tặng từ thiện hay lặng lẽ bỏ túi. Nhưng nếu nói đã lãnh tiền hưu, thì là công nhận đã chịu chính thức thất cử từ ngày rời Bạch Ốc. Bí mật vẫn có cái hay: để cho các thuyết âm mưu lan truyền.

.

--- Trump kêu gọi tức khắc ngưng tranh luận về 1 ủy ban điều tra cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021 vào đêm, trước ngày Hạ Viện dự kiến chấp thuận thành lập ủy ban điều tra. Trump đưa ra bản văn vào đêm Thứ Ba, nói Cộng Hòa lưỡng viện chớ nên chấp thuận điều tra ngày 6/1/2021. Bản văn kêu gọi, ghi rõ tên 2 lãnh đạo lưỡng viện, Trump viết: "Hy vọng, Mitch McConnell và Kevin McCarthy đang nghe [lời tôi kêu gọi]."

.

Lãnh đạo Cộng Hòa Hạ Viện là DB Kevin McCarthy hôm Thứ Ba nói là chống lại việc lập ủy ban điều tra bạo loạn ở Quốc Hội 6/1/2021, nói là nên tập trung điều tra các vụ bạo động khắp nơi ở Mỹ. Theo nhận định của các nhà quan sát: Trump sợ bị ủy ban quy trách nhiệm kích động bạo loạn, trong khi một số dân biểu Cộng Hòa trước đó đã tiếp tay bạo loạn khi dẫn một số người lạ vào tòa nhà Quốc Hội đi tour, nhưng có thể là do thám địa hình.

.

--- Bản phúc trình mới của Moody's Investor Services cho thấy: rào thuế quan TRump dựng lên trong chiến tranh thương mại với Trung Quốc đã đánh bầm dập các cơ sở kinh doanh và người tiêu thụ Hoa Kỳ. Trung bình, chỉ 7.6% rào thuế quan Mỹ là TQ chịu thiệt hại, phần còn lại là gánh nặng vào túi tiền dân Mỹ.

.

Đối với sản phẩm TQ mà tỷ suất thuế quan tăng tới 20%, khoảng 95% chi phí tốn kém là do người tiêu thụ Mỹ trả tiền. Nhưng khi TQ trả đũa bằng rào thuế quan với hãng Mỹ xuất cảng, phần lớn chi phí là các công ty Mỹ chịu đựng.

.

Bây giờ khó khăn là Biden: nếu để y nguyên rào thuế quan Trump dựng lên, là kinh doanh Mỹ và dân Mỹ tiếp tục thê thảm. Nếu Biden gỡ rào thuế quan, sẽ bị Trump và người ủng hộ Trump cuồng nhiệt chụp mũ là thân Tàu. Chính thức, Biden chỉ mới nói là sẽ liên minh với các nước đồng minh để áp lực TQ tôn trọng luật thương mại quốc tế.

.

--- Nhà thờ Tin Lành cũng nội chiến vì Trump. Russell Moore, chủ tịch Ủy hội Tự Do Tôn Giáo & Đạo Đức (Ethics & Religious Liberty Commission) của hội thánh Tin Lành Baptist Nam Phương (SBC), người từng chỉ trích Trump, loan báo hôm Thứ Hau là sẽ từ nhiệm sau 8 năm giữ chức cao nhất này.

.

Russell Moore nói sẽ về báo Christianity Today, nhậm chức giám đốc dự án thần học Public Theology Project. Ngày cuối Moore ở SBC là 1/6/2021. Trong cương vị quan sát đạo đức, Moore chỉ trích Trump trong năm 2016 khi Trump ra ứng cử Tổng Thống, nói Trump không xứng đáng, và kêu gọi các mục sư đừng ủng hộ TRump.

.

Nhiều mục sư SBC đã rút tiền, không ủng hộ SBC để phản đối nhận định của Moore, buộc Moore phải xin lỗi "rằng không phân biệt được" giữa những người bầu cho Trump và "những người đưa chính trị cao hơn" Kinh Thánh. Cho tới tháng 2/2021, một số nhà thờ vẫn còn ghìm tiền lẽ ra phải cúng cho SBC. Thế là phải đội nón ra đi, ai bảo dám nói đạo đức, khi đạo đức chẳng là cái gì nữa.

.

--- Letitia James, Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang New York, thông báo đã mở rộng cuộc điều tra Trump Organization về nghi án các vi phạm hình sự. Trước giờ, cơ quan này điều tra Trump Organization chỉ về các vi phạm dân sự.

.

Cuộc điều tra của New York khởi động từ 2019, và bây giờ hợp tác với Biện Lý khu vực Manhattan, dò xét các thương lượng của TRump với các ngân hàng và các công ty bảo hiểm về trị giá các tài sản địa ốc của TRump.

.

Tòa Tối Cao liên bang hồi tháng 2/2021 đã cho Biện Lý Manhattan là Cyrus Vance Jr. nhận 8 năm hồ sơ thuế của Trump và các giấy tờ tài chánh về tình hình nghi là TRump trốn thuế, gian lận tài chánh và lừa đảo ngân hàng.

.

Bộ Tư Pháp New York đã thắng Trump trong vụ kiện năm 2019, khi 1 chánh án phán rằng Trump (lúc đó là Tổng Thống) phải trả 2 triệu đô để thương lượng 1 đơn kiện dân sự mà trong đó Trump sử dụng 1 hội từ thiện và lạm dụng tiền này để vận động tranh cử 2016. Do vậy Trump Foundation đã đồng ý giải thể vào tháng 12/2018.

.

--- Hạ Viện đã thông qua, với tỷ phiếu 364-62, dự luật chống lại tội thù ghét nhắm vào người gốc Á. Tội về thù ghét thường khó truy tố. Do vậy, dự luật mới yêu cầu Bộ Tư Pháp tập trung điều tra và truy tố về tội thù ghét với thủ tục dễ dàng hơn. Dự luật bây giờ chuyển vào Bạch Ốc để Biden sẽ ký thành luật. Dự luật đã được Thượng Viện thông qua với tỷ phiếu 94-1.

.

-- Công ty Cyber Ninjas, nhóm đang kiểm toán phiếu bầu ở quận Maricopa County thú nhận trong buổi điều trần trước các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa ở tiểu bang Arizona rằng họ đã sai khi tố cáo quận đã xóa các dữ kiện bầu cử 2020 trong các máy chủ, và nói rằng các dữ kiện vẫn còn đầy đủ, không ai xóa đi như họ đã vu khống và rồi Trump cũng hòa theo la lối rằng quận đã xóa dữ kiện bầu cử.

.

Trong khi đó, Stephen Richer (Cộng Hòa), người giữ chức Thư Tịch quận Maricopa (County Recorder) hôm Thứ Ba trả lời phỏng vấn của CNN, nói rằng những người kiểm toán phiếu bầu đang làm trò hề khi rọi phiếu bầu bằng tia cực tím UV để tìm các dấu thủy ấn, và để dò tìm các sớ cây tre trong phiếu bầu chỉ vì nghe thuyết âm mưu là có 40,000 phiếu bầu in từ Châu Á đưa tới bí mật dồn vào thùng phiếu để bầu cho Biden.

.

Richer nói rằng: "Nhưng khi họ tố cáo chúng tôi nhiều lần về "tội vi phạm luật" và họ bôi nhọ các nhân viên tốt của chúng tôi quá nhiều lần, họ đã bôi nhọ những người làm việc cực nhọc ở đây. Chúng tôi là con người, và chúng tôi có giới hạn."

.

Cho tới giờ không ai thấy phiếu bầu nào có sớ cây tre hay bột tre. Bill Gates (trùng tên, không liên hệ gì với Microsoft), Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát quận Maricopa County nói rằng đủ rồi là đủ rồi: "Tới lúc phải đẩy ngược lời nói dối khổng lồ. Chúng tôi phải làm điều này trong cương vị thành viên Đảng Cộng Hòa, chúng tôi phải làm như thế trong cương vị thành viên Hội Đồng Giám Sát." Đó là lý do 5 người trong Hội Đồng Giám Sát ký tên chung, yêu cầu dẹp bỏ trò hề kiểm toán phiếu bầu.

.

Không chỉ thế, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-SC) đã đồng ý rằng Biden đã thắng cử 2020, và rằng Cộng Hòa cần bỏ mọi chuyếu phiếu bầu ra sau lưng để đi tới trước. Tuy nhiên, những lời bịa đặt về "gian lận" bầu cử 2020 vẫn còn được phóng lên loa kèn từ TRump, từ Dân Biểu Andy Biggs (Cộng Hòa-AZ) và Dân Biểu Matt Gaetz (Cộng Hòa-FL). Vấn đề là bây giờ không còn ai chú ý nghe nữa, kể cả phần lớn những người ủng hộ TRump cuồng nhiệt. Những lời bịa đặt về bầu cử 2020 chỉ là lời kích thích kèm trong email xin tiền của Trump và một số Cộng Hòa.

.

--- Hôm Thứ Ba, báo Florida Politics loan tin rằng Thượng nghị sĩ Rick Scott (Cộng Hòa-FL) nhấn mạnh thêm lời kêu gọi rằng Trump hãy ngừng chen vào các cuộc bầu cử Thượng nghị sĩ và hãy ngừng tấn phong các ứng cử viên trong các kỳ bầu sơ bộ, rằng hãy để chuyện đó cho cử tri.

.

TNS Scott nói như thế trên Fox News Radio rằng ông đã đề nghị Trump hãy để cử tri ở các tiểu bang cho người cho sợ bộ của họ, "và rồi hãy giúp những người thắng sơ bộ mà Trump tin tưởng."

.

Scott, người nắm chức Chủ tịch Ủy ban Thượng Viện Cộng Hòa Toàn Quốc, sau bầu cử 2020, có nhiệm vụ giúp các ứng cử viên Cộng Hòa thắng được đa số Thượng Viện trong năm 2022, trong kỳ bầu cử năm tới rất mực gay go.

.

--- Dân biểu nào đã tiếp tay với bọn bạo loạn ngày 6/1/2021? Có phải có bàn tay ám trợ của Dân Biểu Kevin McCarthy, lãnh đạo Cộng Hòa Hạ Viện? Cựu Dân biểu Cộng Hòa David Jolly (FL) giải thích trên đài MSNBC rằng lý do mà McCarthy và các dân cử Cộng Hòa khác ngăn chận việc thành hình ủy ban điều tra về ngày 6/1/2021 chỉ đơn giản vì họ muốn giấu một số bí mật, không muốn lộ ra.

.

David Jolly nói rằng khi Dân Biểu Liz Cheney nói rằng McCarthy sẽ không bao giờ lên đượcc hức Chủ Tịch Hạ Viện, chỉ đơn giản vì McCarthy có một số bí mật muốn giấu về các liên hệ trong ngày 6/1/2021 với Trump và với cực hữu. Và cuộc điều tra sẽ làm lộ ra, thí dụ những cuộc nói chuyện điện thoại giữa Trump và McCarthy trong ngày đó. Cheney nói nếu McCarthy ra nói hữut hệ trước ủy ban 6/1 thì là thê thảm.

.

David Jolly cũng dẫn lời Dân biểu Mikie Sherrill (Dân Chủ-NJ), người kể rằng bà chứng kiến các viên chức Cộng Hòa hướng dẫn nhiều người lạ đi tour vào tòa nhà Quốc Hội trước ngày bạo loạn, và rồi sau đó bà nhận ra trong nhóm bạo loạn có những người khách được dẫn đi tour trước đó. Jolly nói, "Đảng Cộng Hòa không muốn cuộc điều tar thực sự nào."

.

--- Rick Wilson, chiến lược gia Cộng Hòa, nói hôm Thứ Ba rằng nhiều dân cử Cộng Hòa chống lại ủy ban điều tra 6/1 bởi vì họ không thể thú nhận rằng chính Trump kích động đám đông bạo loạn, trong khi Cộng Hòa đang muốn nhanh chóng dùng mọi thủ đoạn chèn ép phiếu bầu để chiếm đa số lưỡng viện trong bầu cử giữa kỳ 2022.

.

Wilson nói rằng người Dân Chủ luôn luôn ngây thơ, cứ mãi tin vào sự chính trực, trong khi ngay trước mắt cả nước, "các tiểu bang, Cộng Hòa dưới hướng dẫn và hỗ trợ của Heritage Action -- đã thông qua nhiều luật siết chặt quyền bầu phiếu. Vậy mà Dân Chủ không phản ứng, chỉ lo tự vệ. Ngay bây giờ, quá nhiều người [Dân Chủ] nghĩ rằng chính sách sẽ cứu họ. 'Nhưng kế hoạch cứu khí hậu địa cầu của chúng ta" hay là 'nhưng kế hoạch kiểm soát súng của chúng ta' hay là 'nhưng kế hoạch nhà giữ trẻ miễn phí của chúng ta' thì không phải là chính trị. Đó chỉ là thủ dâm. Bọn đối thủ đang sẵn sàng gửi người tới ám sát quý vị [Dân Chủ], và quý vị chỉ đáp ứng bằng các bạch thư? GTFO." (ghi chú: chữ GTFO là viết tắt 4 chữ 'get the f_ck out, nghĩa là "Ngu vừa thôi, tỉnh đi.")

.

--- Fox News Media hôm Thứ Ba đã trình thư trả lời trước tòa, xin bác bỏ đơn kiện do Dominion Voting Systems đưa ra, nói rằng đài này phun ra đầy những bịa đặt về bầu cử 2020. Fox News nói rằng họ không phải là người nghĩ ra chuyện máy bầu Dominion bí mật chuyển phiếu bầu Trump sang bầu cho Biden, mà Fox News chỉ tường trình lời vu khống của người khác đối với Dominion.

.

Dominion nói rằng Fox News đã có nhiều cuộc phỏng vấn các luật sư của Trump, loan đi các lời bịa đặt về máy bầu của Dominion. Nhưng Fox News nói đài này thi hành Tu Chính Án số 1 về tự do phát biểu và chỉ tường trình thôi, "chứ Fox News không quy chụp gì Dominion." Nghĩa là, các lời bịa đặt là của Trump và nhóm luật sư, không phải của Fox News.

.

Dominion kiện Fox News từ tháng 5/2021, đòi bồi thường 1.6 tỷ đôla thiệt hại. Dominion cũng đã kiện các luật sư của Trump, trong đó có Rudy Giuliani và kiện Mike Lindell (Tổng quản trị MyPillow). Fox News cũng bị Smartmatic kiện, đòi bồi thường $2.7 tỷ đôla. Fox News cũng đã xin tòa bác đơn của Smartmatic.

.

--- Một số nhân viên tại 2 văn phòng DMV trong khu vực quận Los Angeles đã nhận nhiều ngàn đôla tiền hối lộ để cấp bằng lái xe cho những người không đủ tiêu chuẩn. Jovana Tameka Nettles, 44 tuổi, cựu quản đốc văn phòng DMV ở khu vực Lincoln Park là nhân viên thứ 5 trong mấy tháng gần đây thú nhận liên hệ vụ nhận hối lộ để cấp bằng lái xe.

.

Nettles hôm Thứ Hai đã nhận tội trước tòa, rằng tham dự đường dây nhận tiền hối lộ để cấp bằng lái xe. Trong đường dây nhận hối lộ có Huel Kennedy, một cựu nhân viên DMV, đã thú tội trước tòa là đã nhận hối lộ hàng tuần hơn $50,000 và đã chết sau khi thú tội hồi mùa hè qua.

.

Chủ mưu đường dây là Atanacio Villegas, từng là kiểm tra giấy đăng bộ xe tại Torrance từ 2010 tới 2016 và rồi chuyển sang làm ờ trung tâm thủ tục bằng lái xe thương mại trong 10 tháng trước khi từ chức. Villegas đồng ý thú tộit ừ tháng 3/2021 về mạng lưới nhận tiền hối lộ để cấp bằng lái xe cho người không qua nổi kỳ thi.

.

--- Cộng Hòa bó tay: Đơn kiện cuối cùng liên hệ tới bầu cử 2020 đã bị một chánh án ở Michigan bác bỏ hôm Thứ Ba. Đơn kiện ban đầu đưa lên là từ cử tri Michigan có tên là William Bailey nộp hôm 23/11/2020, nói rằng có gian lận hay sai lầm trong kết quả phiếu bầu. Cụ thể đổ tội cho máy bầu của hãng Dominion Voting Systems, mà Michigan sử dụng.

.

Các viên chức tiểu bang nói liên tục 6 tháng qua rằng ban đầu ở quận Antrim County đưa ra kết quả bầu cử sai là do lỗi con người, nhưng đã mau chóng sửa lại. Sau đó quận đã đếm phiếu lại bằng tay để kiếm phiếu lần nữa. Không còn gì thắc mắc.

.

Khi bác hồ sơ kiện tụng, Chánh án Kevin Elsenheimer nói kiểm phiếu lại đã thực hiện tháng 12/2021, không cần gì nữa, "Không có lý do nào để làm tới 2 lần."

.

Thêm nữa, có đếm lại cũng vậy thôi, vì chung cuộc TRump đã thắng 61% phiếu ở quận Antrim County.

.

Bộ Trưởng Hành Chánh Jocelyn Benson đưa ra bản văn nói rằng bác đơn kiện cuối cùng này là phải lẽ, vì các đơn kiện chỉ muốn làm suy yếu nền dân chủ Mỹ, nhằm thúc đẩy Lời Nói Dối Khổng Lồ của thuyết âm mưu, sự thực là, "bầu cử 2020 là công bằng và an toàn, và kết quả chính xác phản ánh ý muốn của cử tri."

.

Bộ Trưởng Tư Pháp Michigan là Dana Nessel cũng nói kết quả bác hồ sơ kiện nên xem là cây đinh đóng vào hòm các thuyết âm mưu về bầu cử ngày 3/11/2020.

.

Elsenheimer, trước khi được Trump bổ nhiệm làm Chánh án năm 2017, từng là Dân Biểu Cộng Hòa tiểu bang Michigan.

.

--- HỎI 1: Có 1 đoạn video dài 44 giây cho thấy cảnh sát Capitol ngày 6/1/2021 hoan hỷ đón người biểu tình vào bạo loạn?

.

ĐÁP 1: Sai, không hề mời vào. Clip đó cho thấy bên trong tòa nhà Capitol ngày 6/1/2021, cảnh sát nói chuyện với 1 nhóm người bạo loạn đã vào tòa nhà Quốc Hội. Đó không phải chứng cớ cho thấy đám đông được mời vào tòa nhà. Cảnh sát Capitol trả lời PolitiFact rằng các cảnh sát trong video đó đang ngăn chận hành lang, và muốn làm giảm căng thẳng. Cảnh sát nói với đám đông là đừng tấn công họ, và hãy giữ bình tĩnh. Đám đông cuồng Trump đã xông vào tòa nhà bằng cách đẩy các rào cản và phá vỡ hàng rào cảnh sát ngăn chận bên ngoài. Một số người còn tấn công cảnh sát và đập phá tòa nhà. Hơn 400 người đã bị bắt và truyt ố về tội bạo loạn, cản trở pháp lý, tấn công cảnh sát, đập phá tài sản liên bang... Chi tiết ở:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/may/18/facebook-posts/clip-capitol-police-speaking-rioters-doesnt-prove-/

.

--- HỎI 2: Đài Loan phạt nặng tội vi phạm lệnh cách ly?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy, 1 phụ nữ ở Taichung City bị phạt hơn 7,100 Mỹ Kim. Một nữ sinh lớp 6 có dương tính COVID sau khi đi chùa cùng với bà nội/ngoại, bà cụ cũng bị dương tính. Nữ sinh và bà nội đã tới thăm 6 chùa ở 5 quận và thị trấn trong 2 ngày. Từ khi 2 bà cháu bị nhiễm, thì mẹ của nữ sinh lớp 6 buộc tự cách ly ở nhà. Tuy nhiên, người ta thấy bà mẹ nữ sinh đi mua sắm, hàng xóm mới báo cáo cảnh sát và Bộ y tế. Giám Đốc Sở Y Tế Taichung là Tseng Tzu-chan nói rằng bà mẹ đã bị bắt, đưa vào tập trung cách ly, và sẽ bị phạt $200,000 Đài tệ (USD$7,165) vì vi phạm lệnh cách ly. Chi tiết ở:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4205757

.

.