88% trẻ em Mỹ sẽ lãnh $300/tháng/em dưới 6 tuổi, và $250/tháng/em từ 6 tới 17 tuổi - Israel dội bom Gaza: hòa ước Trump thất bại, cơ hội Biden sẽ thắng giải Nobel Hòa Bình? - 28 TNS Dân Chủ Mỹ kêu gọi Israel và Hamas ngưng bắn; Dân biểu AOL tố Biden bênh Israel - Guo Wengui là Trùm tin giả ở Mỹ: bịa đặt về bầu cử 2020 và thuốc chích ngừa COVID

QUẬN CAM (VB-17/5/2021) --- Hoa Hậu Miến Điện đã dùng cơ hội chung kết Hoa Hậu Hoàn Vũ (Miss Universe) đêm Chủ Nhật 16/5/2021 kêu gọi hỗ trợ cuộc chiến vì dân chủ của dân tộc Miến Điện, chống lại nhà nước quân sự lên nắm quyền sau cuộc đảo chánh hồi tháng 2/2021.

.

Mặc trang phục truyền thống, Hoa Hậu Hoàn Vũ Miến Điện (Miss Universe Myanmar), cô Thuzar Wint Lwin, 22 tuổi, đưa cao biểu ngữ "Pray for Myanmar" (Hãy Cầu Nguyện Cho Miến Điện). Cô nói trong băng video rằng: "Người dân chúng tôi đang chết và bị bắn bởi quân đội mỗi ngày. Tôi muốn thúc giục mọi người hãy nói về Miến Điện. Trong cương vị Miss Universe Myanmar từ khi có đảo chánh, tôi đã nói lời kêu gọi này nhiều lần mỗi khi có thể."

.



Cô viết trên mạng Instagram: "Đối với các anh hùng hy sinh mạng sống vì cuộc chiến cho tự do của dân tộc chúng ta, chúng ta sẽ không quên họ và sẽ không ngừng cuộc chiến. Với sức mạnh và sự thúc giục đó, các anh hùng đã cho chúng tôi ý chí chiến đấu vì dân chủ." Đã có ít nhất 790 người bị quân đội bắn chết trong những cuộc biểu tình và bố ráp kể từ cuộc đảo chánh, trong khi hơn 5,000 người bị bắt, bây giờ còn giam 4,000 người.

.

Hoa Hậu Hoàn Vũ Singapore, cô Bernadette Belle Ong, cũng mang một thông điệp cho người xem: áo choàng của cô nơi phía sau là thông điệp "Stop Asian Hate" (Hãy Ngưng Thù Ghét Người Gốc Á).

.

.

Lễ chung kết Hoa Hậu Hoàn Vũ tổ chức ở khách sạn sòng bài Seminole Hard Rock Hotel & Casino tại Hollywood, Florida, với tham dự 74 Hoa Hậu Hoàn Vũ của 74 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Chung kết: Hoa Hậu Mexico, cô Andrea Meza, thắng vương miện vinh quang nhất, Miss Universe.



Hoa hậu Khánh Vân đại diện Việt Nam vào Top 21 Miss Universe.

.

--- Trong 14 tháng qua của mùa đại dịch, trong khi nhiều triệu dân Mỹ mất việc làm, gần 600,000 người đã chết, các tỷ phú Mỹ ngày càng giàu thêm. Từ ngày 18/3/2020 tới 15/4/2021, tổng tài sản các tỷ phú Mỹ tăng thêm $1.6 ngàn tỷ đôla, tức là tăng 55%, theo nghiên cứu của 2 tổ chức Americans for Tax Fairness và Institute for Policy Studies.

.

Bây giờ hơn 700 tỷ phú tại Mỹ có tổng tài sản $4.56 ngàn tỷ đôla, tăng từ $2.9 ngàn tỷ trong tháng 3/2020. Trong khi đó, tổng tài sản của phân nửa mức thấp Hoa Kỳ, bao gồm 165 triệu người, là $2.4 ngàn tỷ đôla tổng cộng, theo Federal Reserve.

.

--- Đại gia người Hoa Guo Wengui, hiện đang bị nhà nước TQ truy nã và bây giờ là bạn thân của nhà hoạt động bảo thủ Steve Bannon, bị cho là "Trùm tin giả" trong chiến dịch bóp méo thông tin về bầu cử 2020 và về thuốc chích ngừa COVID.

.

Báo Washington Post ghi theo bản nghiên cứu từ mạng lưới Graphika nói rằng tỷ phú Guo Wengui là trung tâm chiến dịch đưa ra các tin giả và rồi được Trump loan đi xa hơn rằng bầu cử 2002 đã bị đánh cắp. Nhưng nguy hiểm là các tin giả Guo giúp phóng ra nói về hiệu ứng tai hại của thuốc chích ngừa, và rồi rất nhiều người bảo thủ đã do dự, không tin vào thuốc chích ngừa.

.

Trong video đăng hồi tháng 4/2021 trên mạng GNews, đại gia Guo công khai nói rằng ông đã giúp thiết lập mạng này, Guo nói rằng thuốc chích ngừa là "giả" và là "thuốc độc," theo báo WP. Báo này cũng ghi nhận Guo mô tả cựu cố vấn Bạch Ốc Steve Bannon là một "ủy viên trong hội đồng quản trị GTV" trong một video phóng lên mạng, nhưng báo WP nói là báo này không xác minh được có phải Bannon là trong tổ chức đó không.

.

Bannon hồi mùa hè vừa qua đã bị FBI bắt trong khi đang ở trên du thuyền của Guo và bị truy tố là lừa gạt những người ủng hộ Trump tiền gây quỹ cho xây tường biên giới "We Build the Wall" và rồi trước khi rời Bạch Ốc, TRump đã ký lệnh ân xá Bannon.

.

Có phải Guo là đang thực hiện chiến dịch bí mật, muốn làm dân Mỹ chia rẽ, nghi ngờ tận gốc bầu cử dân chủ bằng cách bôi nhọ bầu cử 2020 và rồi muốn làm dân Mỹ chết vì không muốn chích ngừa?

.

--- Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ nói hôm Thứ Hai rằng 39 triệu gia đình Mỹ sẽ lãnh tiền trợ cấp trẻ em hàng tháng kể từ ngày 15/7/2021. Tiền này là một phần trong gói cứu trợ đại dịch 1.9 ngàn tỷ đôla của Joe Biden, trong đó sẽ cho tín dụng trẻ em kéo dài 1 năm và trả theo hàng tháng. Gần 88% trẻ em Mỹ sẽ nhận tiền này, mà gia đình không cần làm thủ tục nào.

.

Các gia đình đủ điều kiện sẽ lãnh tới $300/tháng/trẻ em dưới 6 tuổi, và tới $250/tháng/trẻ em từ 6 tới 17 tuổi. Các cặp vợ chồng khai thuế có lương $150,000 trở xuống sẽ lãnh tiền cho con mình vào ngày 15 mỗi tháng. Lương ở mức trên dựa vào bản khai thuế 2019 và 2020.

.

--- Hướng đi nào cho Việt Nam? Kiên định chủ nghĩa Mác-Lê-Hồ. Đó là lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua bài mới đăng trên Hà Nội Mới nhan đề "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" trong đó ông nhấn mạnh: "Và điều hết sức quan trọng là phải luôn luôn kiên định và vững vàng trên nền tảng tư tưởng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin - học thuyết khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân và quần chúng lao động. Tính khoa học và cách mạng triệt để của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là những giá trị bền vững, đã và đang được những người cách mạng theo đuổi và thực hiện."

Hiển nhiên là CSVN lèo lái đất nước đi riêng 1 đường không giống ai, bởi vì dân chúng VN chỉ cần tô phở tái-nạm-gầu ngay hôm nay, chứ không cần tô phở Mác-Lê-Hồ hứa hẹn ngàn năm ở tương lai.

.

--- Một phim Việt Nam, dài 1 giờ 37 phút, nhan đề tiếng Anh là "Taste" (tiếng Việt là "Vị") đã thắng giải "Special Jury Award" (Giải Bồi Thẩm Đặc Biệt) tại hạng mục "Encounters" (Những cuộc gặp gỡ) của Đại Hội Điện ảnh Berlin 2021 hồi tháng 3/2021 bây giờ đã bị Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phạt vì lý do phát hành và tham dự đại hội phim mà chưa có giấy của cơ quan thẩm quyền.

.

Báo VnExpress cho biết nhóm thực hiện phim "Vị" - phim của đạo diễn Lê Bảo - bị phạt 35 triệu đồng vì chưa xin phép phát hành sau khi đoạt giải tại Liên hoan phim Berlin. Quyết định được đưa ra một tháng sau khi tác phẩm dự Liên hoan phim và đoạt giải. Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Điện ảnh - cho biết đơn vị vi phạm đã nộp phạt ngay sau đó.

.

Bản tin ghi rằng phim Vị dài 97 phút, lấy bối cảnh một xóm nghèo ở ngoại ô TPSG, gồm các diễn viên: Gbenga, Minh Nga, Lê Dung, Cẩm Xuân... Phim xoay quanh cuộc sống người đàn ông Nigeria tại Sài Gòn. Dù có con trai nhỏ ở quê nhà, vì mưu sinh, anh tới TPSG lập nghiệp bằng nghề cầu thủ. Bị chấn thương, anh buộc phải rời đội bóng, chuyển tới một khu xóm nghèo, sống cùng bốn phụ nữ Việt Nam. Anh hành nghề cắt tóc, thỉnh thoảng massage, gội đầu cho nhóm phụ nữ, chứng kiến từng mảnh đời khác nhau của họ. Thông điệp của phim là niềm khao khát sống của con người trước số phận mỏng manh và nỗi sợ hãi bị cô lập.

.

Báo Thanh Niên ghi nhận về đạo diễn: Sinh năm 1990, trong khu lao động ở TP.SG, Lê Bảo là nhà làm phim tự học. Anh làm bộ phim ngắn đầu tiên khi mới 20 tuổi bằng chiếc máy quay cũ mượn của bạn. Phim truyện đầu tay Taste từng nhận giải Dự án triển vọng nhất trong Lễ trao giải Màn Bạc (Silver Screen Awards) tại Singapore.

.

Phim về xóm nghèo, dĩ nhiên là rất buồn. Bản trailer của phim có thể xem dưới đây, dẫn từ YouTube -- Taste | Official Trailer | Berlinale 2021:

https://youtu.be/Pw3PPCQI8lA

.

--- Bạn hẳn còn nhớ, Trump từng nói trong năm 2019 rằng Trump và con rể là Jared Kushner đã đạt được hòa bình Trung Đông và Trump nói: "Tôi sẽ được trao Giải Nobel Hòa Bình vì nhiều việc thành tựu -- nếu họ trao giải công bằng, nhưng họ không công bằng, phải không?

.

Thế rồi tháng 9/2020, Trump nói thêm: "Giải Nobel Hòa Bình, quý vị có thể hình dung?" Rồi trong tháng đó, Trump liên tục phóng tweet lên mạng hơn hai chục lần. Thế rồi một chính khách Na Uy cực hữu đề cử Trump cho Giải Nobel Hòa Bình 2021sau khi Trump và Jared Kushner nói rằng hòa bình đạt xong xuôi ở Trung Đông rồi.

.

Thế rồi trong tháng 5/2021, Kushner hình thành tổ chức có tên là Abraham Accords Institute for Peace để "quảng bá thành công lớn của Kushner khi cậu cố vấn Trump thương lượng các hiệp định bình thường hóa giữa Israel và nhiều quốc gia Hồi Giáo Sunni," theo lời báo The Times of Israel đầu tháng này.

.

Báo Axios kể rằng Hòa Ước Abraham Accords, ký vào tháng 9/2020, được chính phủ Trump ca ngợi là thành công ngoại giao lớn nhất trong 25 năm qua để nối quan hệ giữa Israel và thế giới Ả Rập. Thế rồi 10 ngày sau, bom bay khắp bầu trời Gaza. Có vẻ như Giải Nobel bất công với Trump? Hay là ban chấm giải có ý chờ Biden kiếm hòa ước mới để tặng Nobel Hòa Bình cho Biden?

.

--- Hôm Chủ Nhật 16/5/2021, một bản văn ký tên 28 Thượng nghị sĩ đưa ra, kêu gọi quân đội Israel và quân Hamas hãy tìm ngưng bắn, trong khi lại có thêm nhiều đợt phi cơ Israel dội bom vào Gaza. Thư kêu gọi do đề xướng của TNS Jon Ossoff (Dân Chủ) với ký tên của TNS Dick Durbin (DC-Ill.), nhân vật lãnh đạo cao thứ 2 của Dân Chủ Thượng Viện, nhưng Lãnh đạo Đa số Thượng Viện Charles Schumer (DC-N.Y.) không ký tên vì Schumer đồngt huận với Biden và Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi (DC-Calif.) rằng quân đội Israel đang phóng bom tự vệ.

.

Nhóm 28 Thượng nghị sĩ Dân Chủ kêu gọi ngưng bắn tức khắc để cứu sinh mạng thường dân, trong khi chính phủ Biden chận một nỗ lực của các chính phủ Trung Quốc, Na Uy và Tunisia đưa ra bản văn từ Hội Đồng An Ninh LHQ kêu gọi ngưng chiến. Một số dân cử Dân Chủ, như DB Alexandria Ocasio-Cortez (DC-N.Y.) đã lên án chính phủ Biden đồng lõa với các trận không kích tàn phá Gaza, hiện các bản tin quốc tế cho thấy nhiều mục tiêu ở Gaza City bị trúng bom, cầu đường bị phá hủy.

.

--- Trong khi nhiều người Cộng Hòa hùa theo Trump đánh phá chính phủ Biden, thậm chí như DB Clyde nói rằng không hề có bạo loạn 6/1/2021 vì kẻ bạo loạn chỉ là các du khách bình thường vào tòa nhà Quốc Hội chụp hình lưu niệm, thì những người Cộng Hòa truyền thống trong The Lincoln Project suy nghĩ về bài học lịch sử cần để lại cho đời sau.

.

Báo Axios kể rằng nhóm Lincoln Project đang khởi động 1 chương trình giáo dục công dân, mà họ gọi là The Franklin Project. Họ cũng bắt đầu tổ chức các hoạt động từ cấp cơ sở với những người đã không ưa "sự bế tắc lưỡng đảng và chế độ độc tài." Các nhóm hình thành dưới cái dù có tên là Democracy Corps, một hoạt động địa phương khắp Hoa Kỳ nhằm "bênh vực cho và quảng bá các giá trị mà trên đó Hoa Kỳ được thành lập."

.

Chương trình The Lincoln Project cũng sẽ dạy cho trẻ em từ lớp mẫu giáo tới lớp 12 rằng thế nào là chính phủ giữ được các giá trị truyền thống. Vận động trên đưa ra trong khi có 1 nhóm hơn 100 người Cộng Hòa đe dọa rời bỏ Cộng Hòa sau khi Dân Biểu Liz Cheney's (Cộng Hòa-WY) bị tước mất chức lãnh đạo Cộng hòa Hạ Viện.

.

--- Hội Đồng Quản Trị công ty Microsoft Corp. đã quyết định trong năm 2020 rằng không thích nghi để sáng lập viên Bill Gates tiếp tục ngồi trong Hội Đồng trong khi họ điều tra về dan díu của Gates với 1 nữ nhân viên Microsoft bị cho là không thích nghi, theo báo The Wall Street Journal.

.

Báo WSJ nói hôm Chủ Nhật rằng Hội Đồng Quản Trị đã thuê 1 công ty luật cuối năm 2019 để điều tra sau khi 1 nữ kỹ sư Microsoft viết trong lá thư xác nhận rằng cô có dan díu tình dục với Gates trong nhiều năm. Gates đã từ chức trước khi cuộc điều tra hoàn tất. Một nữ phát ngôn nhân không rõ tên của Gates nói với báo WSJ rằng chuyện dan díu đó là 20 năm về trước và đã kết thúc "êm xuôi."

.

Khi Gates rời Hội Đồng Quản Trị Microsoft năm 2020, nói lý do là để làm từ thiện. Trong email gửi thông tấn AP chiều Chủ Nhật, Microsoft nói rằng "công ty nhận 1 quan ngại cuối 2019 rằng Bill Gates đã khởi động dan díu với 1 nữ nhân viên trong năm 2000. Một ủy ban của Hội Đồng đã xem xét quan ngại đó, nhờ 1 hãng luật giúp, thực hiện điều tra. TRong suốt cuộc điều tra, Microsoft đã hỗ trợ cho nữ nhân viên kia, người nêu lên quan ngại."

.

Mới đầu tháng 5/2021, hai vợ chồng Bill Gates và Melinda loan báo ly dị. Sáng Chủ Nhật, báo New York Times loan tin rằng Gates đã bị "tai tiếng về các hành vi khả vấn trong môi trường làm việc." Báo này nói ít nhất là vài trường hợp, Gates lả lơi với phụ nữ làm việc cho ông ở Microsoft và ở hội Bill and Melinda Gates Foundation. NYT nói đã phỏng vấn vài người biết trực tiếp.

.

--- HỎI 1: Biden có 1 tài khoản gửi/nhận tiền trong mạng Venmo?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Nhưng bây giờ biến mất rồi. Mạng Venmo là chi nhánh của công ty Paypal, chuyên chia sẻ tiền mặt. Trong tháng 5/2021, một bản tin Buzzfeed ghi rằng Tổng Thống Biden có 1 tài khoản trên mạng Venmo, và dùng mạng này để gửi tiền tặng cho mấy đứa cháu.

. Buzzfeed News nói rằng "chỉ mất 10 phút tìm kiếm" là dò ra tài khoản của Biden trên Venmo. Ban đầu là từ báo New York Times, trong 1 bản tin ngày 14/5/2021, nói rằng Biden gửi tiền cho mấy đứa cháu xuyên qua ứng dụng nhu liệu mạng. Tuy nhiên, khi độc giả đọc những dòng chữ này trên Việt Báo, tài khoản tài chánh trên Venmo của Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden đã biến mất, không dò ra được nữa.

. Phát ngôn nhân Venmo nói với Buzzfeed rằng an toàn và riêng tư của tất cả những người sử dụng Venmo và thông tin của họ luôn luôn là ưu tiên hàng đầu của hãng Venmo.

. Snopes liên lạc với Venmo và Bạch Ốc để họi vì sao tài khoản Venmo của Biden đã biến mất, nhung chưa được trả lời. Chi tiết ở:

https://www.snopes.com/fact-check/biden-personal-venmo/

.

--- HỎI 2: Các đền thờ Hồi Giáo biến mất trong khi TQ xây dựng một "Tân Cương xinh đẹp" hơn?

.

ĐÁP 2: Rất nhiều đền thờ Hồi Giáo đã bị san bằng, đập phá. Bản tin Reuters cho biết như thế. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao TQ Hua Chunying nói hôm Thứ Tư rằng một số đền thờ đã bị đập bỏ, một số khác được nâng cấp, tân trang và mở rộng trong kế hoạch đô thị hóa nông thôn, "nhưng tín đồ Hồi Giáo có thể tu hành công khai tại nhà và trong đền thờ." Các phóng viên Reuters đã tới thăm hơn 2 tá đền thờ Hồi Giáo trong 7 quận ở vùng tây bắc và miền trung Tân Cương trong chuyến đi 12 ngày trong lễ Ramadan, và kết thúc hôm Thứ Năm. Hầu hết các đền thờ đã bị một phần, hay toàn phần, bị đập bỏ. Các đền thờ đang hoạt động thì gắn đầy các camera giám sát, treo cờ TQ và biểu ngữ tuyên dương trung thành với Đảng CSTQ. Các phóng viên tới thăm luôn luôn bị công an thường phục theo sát, và cảnh cáo là đừng có chụp hình. Một số đền thờ quốc doanh được giới thiệu với các phóng viên và các nhà ngoại giao, như đền Jiaman Mosque ở Hotan. Các nhà nghiên cứu ở viện Australian Strategic Policy Institute ước tính trong năm 2020, sau cuộc khảo sát 900 địa điểm Tân Cương, thì 16,000 ngôi đền đã bị một phần, hay toàn phần, bị phá hủy trong 3 năm trước đó. Chi tiết ở:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4204503

.