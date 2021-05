DB gốc Việt S. Murphy (Dân Chủ) tranh ghế TNS Rubio (Cộng Hòa) bị thiên tả cản đường - Connecticut: bỏ đảng Cộng Hòa tăng 300% vì Trump - DB Kinzinger (Cộng Hòa-IL): Cộng Hòa là chiếc tàu Titanic đang chìm vì Trump - Thống Đốc Hogan (Cộng Hòa-Maryland): Trump vào Bạch Ốc là "4 năm tệ hại nhất" mà Cộng Hòa kinh nghiệm - TNS/TB Boyer (Cộng Hòa, Arizona), từng ủng hộ kiểm phiếu bây giờ thú nhận: kiểm

DB gốc Việt Stephanie Murphy (Dân Chủ trung dung) chuẩn bị tranh ghế TNS Marco Rubio (Cộng Hòa) trong bầu cử giữa kỳ 2022 tại Florida. Còn trở ngại nội bộ từ phe Dân Chủ cấp tiến.

- HỎI 1: Có phải Cirsten Weldon đã nói rằng Hillary Clinton đã chết vì bệnh Kuru trong năm 2020? ĐÁP 1: Đúng là có nói như thế.

- HỎI 2: Có phải Trung Quốc đã phóng thủy lôi bắn chìm tàu ngầm Indonesia? ĐÁP 2: Không phải.

QUẬN CAM (VB-10/5/2021) --- Cảnh sát thành phố New York cho biết có thêm 2 vụ tấn công người gốc Á được báo cáo trong những ngày cuối tuần tại Queens và Brooklyn --- trong đó một vụ hung thủ hăm dọa bắn nạn nhân và cả cảnh sát nếu cảnh sát tới.

Vào lúc 6:30 p.m. chiều Thứ Bảy, 1 người lại bước vào một tiệm ở góc New Lots Avenue gần Cleveland Street ở East New York, Brooklyn và chửi mắng nhắm vào 1 người gốc Á bên trong: "Tao ghét người gốc Á. Tao sẽ bắn mày." Khi nạn nhân nói sẽ gọi cảnh sát, hung thủ dọa tiếp: "Tao cũng sẽ bắn tụi nó luôn." Nhưng không thấy đưa ra vũ khí. Hung thủ có vẻ là người Latino.

Vụ thứ 2 là lúc 4 p.m. chiều Thứ Bảy, tại Norden Road nơi Forest Hills, Queens, một phụ nữ da trắng tới gần 1 phụ nữ gốc Á, chất vấn: "Sao bà mang khẩu trang? Tôi không. Bà người Tàu hả?" Nạn nhân im lặng, bước đi chỗ khác. Phụ nữ da trắng chửi thề vói theo: “F–k you.” Cảnh sát đang điều tra cả 2 vụ.

---Bản tin AFP ghi rằng nhiều đại gia từ khắp vùng Châu Mỹ Latin -- Ecuador, El Salvador, Venezuela... -- đã tới thị trấn biển Miami Beach, Florida, đứng xếp hàng chờ chích ngừa COVID-19 theo tiêu chuẩn ghi danh ở mạng, không cần là cư dân Florida, tới chích ngừa 1 mũi Johnson & Johnson và nhận thẻ chích ngừa của Hoa Kỳ. Tại đất nước của họ, chích ngừa vẫn còn là hiếm hoi.

Các chuyến bay từ Buenos Aires (Argentina) tới Miami (Florida) thường có giá $1,000, bây giờ tăng giá tới $2,000 trong tháng 5/2021. David Richardson (Dân Chủ), ủy viên thị trấn Miami Beach, người phụ trách trạm chích ngừa này, nói với AFP rằng ông cảm xúc lẫn lộn, chính phủ Mỹ muốn chích ngừa cho thế giới càng nhiều càng tốt, nhưng còn những dân nghèo ở Nam Mỹ thì sao. Richardson đề nghị Mỹ gửi tặng thuốc chích ngừa cho thế giới khi có thể.

--- Thị trấn Colorado Springs, Colo., kinh hoàng: 1 vụ nổ súng trong bữa tiệc sinh nhật đã làm 7 người chết. Cảnh sát nói khi tới nơi nổ súng, một khu nhà mobile home, vào sáng Chủ Nhật đã thấy 6 người chết, 1 bị thương. Người bị thương sau đó chết ở bệnh viện.

Cảnh sát Colorado Springs nói các nạn nhân và người khác đang mừng tiệc sinh nhật thì bạn trai của 1 nữ nạn nhân bước vào, nổ súng. Hung thủ đã tự sát sau đó. Tất cả người chết là thành niên. Không trẻ em nào bị thương.

--- Larry Hogan (Cộng Hòa), Thống Đốc Maryland, hôm Chủ Nhật nói chuyện trên chương trình Meet the Press của NBC, đã nhận định 4 năm TRump cầm quyền Tổng Thống là "4 năm tệ hại nhất" mà Cộng Hòa "đã từng" kinh nghiệm. Bản thân là Cộng Hòa, nhưng Hogan thường chỉ trích chính sách của Trump trong 4 năm qua.

Hogan cũng nói rằng bầu cử tháng 11/2020 không có gì gọi là "mất trộm" bởi vì Biden thắng cử Tổng Thống rất minh bạch và công bằng. Hogan nói Trump là mối nguy cho Cộng Hòa, bởi vì trong một kỳ bầu cử 2020 TRump đã "làm Cộng Hòa mất Bạch Ốc, mất đa số Thượng Viện và mất đa số Hạ Viện."

Hogan giải thích vì sao Trump nguy hại như thế, và sẽ còn nguy hại nữa. Hogan nói: "Chính trị thành công là thêm vào, là nhân rộng ra, nhưng Trump lại trừ đi, lại chia rẽ nhỏ ra." Hogan cũng chỉ trích Cộng Hòa dự kiến tuần này trừng phạt Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa -Wyoming) về tội nói sự thật về Trump rằng Trump là người trách nhiệm kích động bạo loạn 6/1/2021.

--- Tiểu bang Connecticut gặp bước ngoặt lớn: Cộng Hòa rủ nhau bỏ đảng, trong đó nhiều người chuyển sang Dân Chủ. Mới nhất là Chip Beckett, nghị viên Glastonbury Town Council và từng là lãnh đạo Cộng Hòa địa phương. Bây giờ Beckett vào đảng Independent Party khi trả lời phỏng vấn của báo Hartford Courant. Lý do Beckett bỏ đảng Cộng Hòa 2021 là vì Cộng Hòa đã mất lý tưởng để trở thành đảng của Trump và người cực đoan.

Phóng viên Jesse Leavenworth ghi nhận rằng tiểu bang Connecticut từ đảng thuần đỏ của Cộng Hòa bây giờ đã chuyển sang thuần xanh của Dân Chủ kể từ bầu cử 2020. Từ đầu tháng 2/2021 (tính từ Ngày Bầu Cử 2020), hơn 6500 cử tri Connecticut đã rời bỏ Cộng Hòa, tăng 300% từ thời kỳ 3 tháng sau bầu cử 2016. Reuters loan tin hồi tháng 2/2021 rằng có hơn 68,000 Cộng Hòa đã bỏ đảng trong các tuần gần đó tại Florida, Pennsylvania và North Carolina, các tiểu bang quan trọng để Dân Chủ hy vọng giữ ghế trong bầu cử giữa kỳ 2022.

--- Thượng nghị sĩ tiểu bang Paul Boyer (Cộng Hòa - Arizona), người trước đây ủng hộ việc kiểm toán phiếu bầu tại quận Maricopa County hồi tháng trước, bây giờ nói với báo The New York Times rằng việc kiểm phiếu này đang "làm chúng tôi trông y hệt những thằng ngu. Nhìn lại, tôi đã không nghĩ là nó sẽ kinh dị thế này. Bây giờ rất xấu hổ là 1 thượng nghị sĩ tiểu bang vào lúc này."

Thượng Viện Arizona do Cộng Hòa đa số hồi tháng trước đã ra lệnh kiểm phiếu bầu ở quận Maricopa County bất kể phiếu quận này đã qua nhiều lầm kiểm phiếu trước đó và đã bị đưa ra tòa kiện tụng nhưng không thấy gì gian lận. Biden đã thắng 11 phiếu cử tri đoàn Arizona vì hơn TRump chưa tới 11,000 phiếu ở đây.

Các thuyết âm mưu đã ám ảnh nhiều người Cộng Hòa Arizona. Ban đầu vài quan chức nghĩ rằng phiếu của Trump có in chìm dấu thủy ấn (watermark) để ngừa gian lận, nên đã soi bằng máy tia UV. Chẳng thấy gì. Rồi có tin hàng chục ngàn phiếu giả in từ Châu Á chở vào Arizona để nhét vào thùng phiếu, trong phiếu giấy giả đó có chất bột tre. Rồi chẳng thấy gì.

Tình hình kiểm phiếu lần này rất chậm. Cộng Hòa Thượng Viện Arizona ra lệnh kiểm lại và đếm tay (vì không tin vào máy) 2.1 triệu phiếu bầu ở quận Maricopa County, nhưng mấy tuần rồi chỉ đếm được khoảng 250,000 phiếu. Trên nguyên tắc, là ngày 14/5/2021 là hoàn tất kiểm phiếu. Nhưng với tốc độ hiện nay, sẽ chỉ có thể hoàn tất kiểm phiếu vào tháng 8/2021.

--- Cuộc thăm dò AP-NORC phổ biến hôm Thứ Hai cho thấy:

. 63% dân Mỹ ủng hộ thành quả của TT Biden trong 3 tháng đầu, tăng 2% so với tháng 3/2021. Trong đó: 96% Dân Chủ, 62% độc lập, 23% Cộng Hòa.

. 54% lạc quan về hướng đi Hoa Kỳ, 44% nói đã đi sai lối.

. chống dịch: 71% nói Biden thành công, trong đó có 47% Cộng Hòa.

. kinh tế: 57% nói Biden thành công, 42% nói không.

. về súng: 48% đồng ý với Biden về hạn chế súng, 49% bất đồng.

. về di trú: 43% chấp thuận Biden, 54% không chấp thuận.

--- Báo Lao Động ghi nhận rằng vào đêm Thứ Hai 10.5.2021, Bộ Y tế VN công bố thông tin 17 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 16 ca mắc ghi nhận trong nước, đều là các ca ghi nhận trong khu vực đã được phong toả tại Hưng Yên (6), Đà Nẵng (4), Bắc Giang (3), Hà Nội (2), Vĩnh Phúc (1). Như vậy, hôm nay là lần đầu tiên Việt Nam ghi nhận số ca mắc lên tới 3 con số một ngày với 127 ca (78 ca công bố sáng nay và 32 ca công bố buổi trưa). Cả nước có 851.513 người đã tiêm vaccine phòng COVID-19, đạt 93% tỉ lệ phân bổ.

--- Báo VnExpress ghi nhận tỉnh Vĩnh Phúc đã đình chỉ 8 cán bộ trong 10 ngày qua vì đã là tà, lơ là khi phòng, chống dịch bệnh. Trong đó đã đình chỉ công tác với ông Dương Đức Quyền, Phó bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Yên Lạc vì "thiếu trách nhiệm trong việc quản lý các trường hợp phải cách ly tại nhà trong phòng, chống Covid-19". Và 8 cán bộ bị đình chỉ công tác ở Vĩnh Phúc đến nay gồm: Ông Nguyễn Khắc Lập, Phó giám đốc Sở Y tế; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên; ông Hà Thanh Hùng, Chủ tịch UBND phường Khai Quang (TP Vĩnh Yên); ông Dương Đức Quyền, Chủ tịch UBND thị trấn Yên Lạc; 4 cán bộ công an (hai ở TP Phúc Yên và hai ở cơ sở).

--- Báo Tuổi Trẻ ghi rằng Bộ Y tế vừa có thông báo thêm một trường hợp sốc phản vệ sau tiêm vắc xin ngừa COVID-19, trường hợp mới nhất này xảy ra ở Đà Nẵng: ngày 10-5 Đà Nẵng ghi nhận một ca bị sốc phản vệ sau tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 của AstraZeneca. Người bị sốc là nữ điều dưỡng 31 tuổi của khoa hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh nhân không có tiền sử dị ứng, đã được khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng. Sau khi tiêm, bệnh nhân bị ù tai, khó thở, đã được xử lý chống sốc theo đúng phác đồ và sau đó được cấp cứu tại khoa hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Đà Nẵng. Tình trạng hiện tại của bệnh nhân là đang an thần thở máy, huyết động ổn định nhờ các thuốc vận mạch.

--- Sài Gòn vẫn chưa thấy lây nhiễm, nhưng nhiều cơ nguy sẽ bộc phát dịch. Theo báo Hà Nội Mới, tTính đến ngày 10-5, trên địa bàn thành phố SG tạm thời chưa xuất hiện ca lây nhiễm Covid-19 phức tạp trong cộng đồng như nhiều địa phương khác. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố nhận định, có rất nhiều nguy cơ khiến dịch bùng phát bất cứ lúc nào. Cũng theo ngành Y tế TPSG, thành phố đang đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 rất lớn, khi toàn thành phố có 41 khu cách ly tại các khách sạn có thu phí, 350 khu cách ly của quân đội và khu cách ly của 24 quận, huyện, đang tiếp nhận 3.236 người về từ nhiều vùng dịch khác nhau ở trong nước và thế giới. Cùng với đó là nguy cơ lây nhiễm dịch từ người nhập cảnh trái phép vào thành phố.

--- Dân Biểu Adam Kinzinger (Cộng Hòa-IL) hôm Chủ Nhật nói rằng Đảng Cộng Hòa y hệt chiếc tàu Titanic (sắp chìm) vì không chịu tin rằng cựu Tổng Thống TRump đã thất cử 2020 trước Tổng Thống Joe Biden.

Trong khi nói chuyện với phòng viên CBS John Dickerson trên chương trình Face the Nation, Kinzinger đưa ra nhận định về nỗ lực truất phế Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-WY) ra khỏi vị trí lãnh đạo cao thứ 3 trong Cộng Hòa Hạ Viện chỉ vì DB Cheney nói rằng bầu cử 2020 không hề bị đánh cắp gì cả.

DB Kinzinger nói rằng: "DB Cheney nói chính xác đúng những gì Lãnh đạo Thiểu số Hạ Viện Kevin McCarthy nói trong ngày bạo loạn 6/1/2021, và DB Cheney vẫn nói như thế, trong khi vài tuần sau thì Kevin McCarthy trở mặt tấn công người khác. Bây giờ, [Đảng Cộng Hòa] căn bản là chiếc tàu Titanic. Chúng ta y hệt giựa lúc tàu chìm chậm, chúng ta có một ban nhạc đang chơi nơi bong tàu, nói với mọi người rằng không có gì lo. Và trong khi đó, như tôi đã nói, Trump đang chạy loanh quanh để tìm áo quần đàn bà mặc vô để lên chiếc tàu cứu hộ đầu tiên." (Ghi chú: trong phim Titanic, đàn bà ưu tiên lên tàu cứu hộ.)

--- Đảng Dân Chủ Florida ban đầu hy vọng rằng Dân Biểu gốc Việt Stephanie Murphy, một đảng viên Dân Chủ có lập trường trung dung đã thoát khỏi Việt Nam Cộng Sản khi còn thơ ấu, sẽ là ứng cử viên mạnh nhất để bứng ghế được Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Marco Rubio trong bầu cử giữa kỳ 2022 tại Florida. Tuy nhiên, nội bộ Đảng Dân Chủ lại có vấn đề: những người Dân Chủ cực tả muốn đưa ứng cử viên khác, thay vì chung sức hỗ trợ cho DB Stephanie Murphy.

DB Murphy sinh năm 1978 tại Sài Gòn với tên khai sanh là Đặng Thị Ngọc Dung, rồi cùng gia đình sang Mỹ định cư năm 1979, trong bầu cử 2016 đã bứng ghế Dân Biểu đương nhiệm Cộng Hòa John Mica, người đã 12 nhiệm kỳ giữ ghế này. Và sau đó, DB Murphy thắng thêm 2 nhiệm kỳ nữa tại địa hạt rất gay go ở miền Trung Florida.

DB Murphy là phụ nữ gốc Việt đầu tiên vào Hạ Viện. Mới tháng 2/2021, DB Murphy cho biết có ý định tranh cử chức Thượng nghị sĩ và sẽ tranh ghế của TNS Rubio năm 2022. DB Murphy đã làm những chuyến đi thăm dò dư luận, tới nói chuyện với các câu lạc bộ Dân chủ khắp Florida về tương lai chính trị của bà, kể cả mới hôm Thứ Năm 6/5/2021 đã tới gặp trực tiếp các lãnh đạo Dân Chủ ở quận Duval County tại thị trấn Jacksonville.

Thế nhưng, một người nhảy ra cản đường của DB Murphy: cựu biện lý Aramis Ayala, một đảng viên Dân Chủ da đen, người có sự nghiệp chính trị được hỗ trợ bởi tỷ phú George Soros và một mạng lưới những người cấp tiến, mới tuần qua đã phóng lên mạng xã hội 1 video kiểu vận động tranh cử, cho biết bà Ayala có thể ra tranh ghế của TNS Cộng Hòa Rubio.

Thế là viễn ảnh sẽ đụng nhau trong nội bộ Dân Chủ Florida: Murphy sẽ đụng nhau với Ayala trước tiên, cũng là Dân Chủ trung dung đụng với Dân Chủ cấp tiến. Bà Ayala được lợi thế: gần 29% cử tri Dân Chủ tại Florida là da đen. Bà Murphy có thể hy vọng vào phiếu cử tri gốc Việt, tuy nhiên có một nan đề rằng nhiều cử tri gốc Việt lại có lập trường ủng hộ TRump cuồng nhiệt và họ có thể sẽ dồn phiếu cho các ứng cử viên Trump ủng hộ. Dân Chủ lo sợ rằng trong vòng sơ bộ, người trung dung như bà Murphy sẽ thua phiếu người cấp tiến như bà Ayala, và vào vòng tổng tuyển cử thì Ayala sẽ thua Cộng Hòa thê thảm. Tha hồ nhức đầu.

Lập trường của bà Murphy có thể thu hút phiếu những người độc lập ở Florida. DB Murphy đã bỏ phiếu trong các vấn đề chính cho Dân Chủ như luận tội Trump, ủng hộ quyền phá thai theo quy định luật pháp và quyền của người LGBTQ. Nhưng bà Murphy đã chứng minh làm việc chung được với các DB Cộng Hòa Florida, và bà là một lãnh đạo của nhóm trung dung Blue Dog Coalition, cũng về phía bênh vực tu chính cân bằng ngân sách. Bà Murphy có thể thu hút phiếu từ cả những người Cộng Hòa chống Trump, bây giờ thì Dân Chủ Florida phải có lựa chọn khó khăn nơi vòng sơ bộ trước khi tranh ghế Cộng Hòa.

--- HỎI 1: Có phải Cirsten Weldon đã nói rằng Hillary Clinton đã chết vì bệnh Kuru trong năm 2020?

ĐÁP 1: Đúng là có nói như thế. Những thuyết âm mưu do QAnon đưa ra lúc nào cũng kỳ dị như thế. Trong cuộc phỏng vấn ngày 6/5/2021, cựu nữ diễn viên Cirsten Weldon cũng là người say mê thuyết âm mưu, đã tuyên bố rằng bà Hillary Clinton đã chết năm 2020 vì bệnh Kuru, một loại bệnh hoại não liên hệ tới việc ăn thịt người. Tuyên bố của Weldon đưa ra trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Up Front in the Prophetic, một làn sóng phát thanh cực hữu Thiên chúa giáo và mang ảnh hưởng thuyết âm mưu QAnon tự nhận là "mang sự thật và các câu trả lời từ Kinh Thánh cho các nan đề của xã hội chúng ta hôm nay." Weldon nói bà Hillary đã chết cách nay 8 tháng vì bệnh Kuru. Từ lâu rồi, hai vợ chồng Hillary và Bill Clinton là trung tâm các thuyết âm mưu và tin giả tung ra từ người cực hữu. Đúng là Weldon có tuyên bố như thế. Nhưng sự thật là, không có chứng cớ gì rằng bà Hillary đã chết, cũng như không có chứng cớ bà nhiễm bệnh Kuru. Chi tiết ở:

https://www.snopes.com/fact-check/cirsten-weldon-hillary-cannibalism/

--- HỎI 2: Có phải Trung Quốc đã phóng thủy lôi bắn chìm tàu ngầm Indonesia?

ĐÁP 2: Không phải. Nhiều tin đồn phóng trên TikTok và Facebook đưa tin đồn rằng Trung Quốc đã phóng thủy lôi bắn chìm tàu ngầm Indonesia trong tháng 4/2021, nhưng tin này sai sự thực. Hải Quân Indonesia nói rằng đang điều tra xem có phải tàu ngầm bị một cú mất điện, làm thủy thủ đoàn không thực hiện được các biện pháp khẩn cấp. Chi tiết ở đây:

https://factcheck.afp.com/fabricated-reports-spread-false-claim-about-why-indonesian-submarine-sank

