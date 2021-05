2020: Vancouver (Canada) đứng đầu Bắc Mỹ về tội thù ghét gốc Á - Virginia: ăn xong, không trả tiền, bước ra tiệm, xô nhân viên gốc Á rồi bỏ đi - New York: cụ gốc Á 77 tuổi bị 3 tên lục túi, lấy 500$ - Nebraska: bé Mytien Nguyen, 11 tuổi, mất tích

California 2020: cháy 10,000 nhà, chết 33 người; cảnh báo năm nay cũng cháy dữ dội.

- năm 2020: thành phố Vancouver (Canada) đứng đầu Bắc Mỹ về tội thù ghét gốc Á

- Virginia: ăn xong, không trả tiền, bước ra tiệm, xô nhân viên gốc Á rồi bỏ đi

- New York: cụ gốc Á 77 tuổi tới máy mua vé xe điện ngầm, bị 3 tên lục túi, lấy 500$

- Nebraska: cảnh sát thị trấn Lincoln tìm bé Mytien Nguyen, 11 tuổi, mất tích

- trong số chưa chích ngừa: 1/3 nói nếu được tặng 100$, họ sẽ đi chích ngừa COVID-19

- Arizona bỏ dự tính tới nhà dân xác minh phiếu bầu; Cộng Hòa: phiếu gian lận Arizona in từ giấy bột tre Châu Á (!)

- Afghanistan: xe bom giết 68 người, bị thương 165 người, đa số là nữ sinh

- Năm 2020: Kinh doanh thuận lợi nhất là: Texas, Florida; bất lợi nhất: California, New York

- Newsom mở cửa tù California để thả 76,000 tù về đời? Không, không có chuyện đó

- HỎI 1: Phó Tổng Thống Kamala Harris nói trong bài diễn văn ngày 4/5/2021: thiệt hại vì tham nhũng toàn cầu là 5% GDP toàn cầu? ĐÁP 1: Không thể có thống kê chính xác.

- HỎI 2: Có phải Tổ chức Y tế Thế giới WHO chấp thuận thuốc chích ngừa COVID của Trung Quốc? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-9/5/2021) --- Một bản phúc trình mới phổ biến từ viện nghiên cứu Center for the Study of Hate and Extremism tại đại học California State University San Bernadino cho thấy thành phố Vancouver (Canada) có trường hợp tội phạm chống người gốc Á trong năm 2020 cao hơn bất kỳ thành phố nào ở Bắc Mỹ.

Bản nghiên cứu ghi nhận về nhiều lý do làm Vancouver nhiều báo cáo như thế, vì dị biệt về cách báo cáo giữa Mỹ và Canada, nhưng với luật sư Steven Ngo tại Vancouver thì những con số đã nói ra thực trạng: "Rất buồn, không ngạc nhiên. Vancouver có một trong những mức tập trung cao nhất cư dân gốc Á tại khắp vùng Bắc Mỹ, và bây giờ chuyện [kỳ thị] đó ra ra mọi nơi."

Cả LS Ngo và chuyên gia cố vấn y tế Angela Leong nói trên đài CTV News rằng rào cản hiện vẫn ngăn nhiều người bị tấn công kỳ thị không ra báo cáo để xin trợ giúp pháp lý, đôi khi vì không muốn nghỉ việc làm để tham dự thủ tục pháp lý, đôi khi vì quá xúc động, đôi khi vì không biết là có nên báo cáo chuyện bị kỳ thị hay không. Leong nói: "Bất kỳ sự chửi mắng nào cũng là tội thù ghét và có thể báo cáo để bị trừng phạt ở cả cấp tỉnh và cấp liên bang Canada."

Ngo kể với CTV News về kinh nghiệm hồi tháng 4, khi 2 người đàn ông ngồi trong 1 xe kế anh đã ngừng lại ở một ngã tư, chửi mắng bằng ngôn ngữ kỳ thị gốc Á với anh, rồi ném rác vào xe của Ngo. Khi Ngo đi báo cáo, mới thấy trang web của Ty Cảnh Sát Vancouver Police Department chỉ có mẫu báo cáo bằng tiếng Trung Hoa.

Lúc đó, 1 phát ngôn nhân cảnh sát nói mẫu đơn soạn cho cộng đồng gốc Hoa dễ báo cáo vì tội kỳ thị tăng vọt thời đại dịch. Ngo gọi đó là rào cản, vì anh nói tiếng Anh. Do vậy, Ngo và một nhóm thiện nguyện viên dịch mẫu đơn ra nhiều ngôn ngữ khác nhau và lập ra trang: fixpolicereporting.ca.

--- Thị trấn Arlington ở tiểu bang Virginia là nơi tập trung nhiều cơ sở kinh doanh gốc Á. Bây giờ thêm nhiều lo ngại. Cảnh sát nói đang truy tìm một nghi can da trắng trong lứa tuổi cuối 20s hay đầu 30s, tóc nâu và để râu, mang kính vuông, đã xô té một nhân viên gốc Á trong một tiệm ăn ở Arlington, dùng lời chửi mắng gốc Á sau khi nhân viên kia yêu cầu hung thủ tính tiền trước khi bỏ đi.

Nghi can da trắng xô té một nhân viên gốc Á.

Vụ này đã báo cáo lên cảnh sát tiểu bang Virginia State Police như là tội hình sự thù ghét săc tộc, theo lời Ty Cảnh Sát Arlington. Nghi can đã ăn ở tiệm trên đoạn phố 500 trên đường 23rd Street S. vào lúc 6 p.m. hôm Thứ Ba 4/5/2021 và rồi bỏ đi, không đưa tiền. Hai nhân viên gốc Á, 1 nam và 1 nữ, tới hỏi nghi can tiền bên ngoài tiệm. Khi 1 nhân viên ghi hình, nghi can xô nhân viên kia té xuống đất rồi chạy đi.

Cảnh sát yêu cầu ai có thông tin nào, xin báo về Arlington County Police Department’s Homicide/Robbery Unit ở số 703-228-4180 hay email: ACPDTipline@arlingtonva.us. Muốn báo cáo ẩn danh thì gọi Arlington County Crime Solvers ở 1-866-411-TIPS (8477).

--- New York: Một ông cụ gốc Á 77 tuổi khi tới mua vé xe điện ngầm ở máy NYC MetroCard ở trạm xe điện Lower East Side station nơi góc Chrystie Street và Grand Street lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy 8/5/2021 đã bị một nhóm 3 người -- 2 nam và 1 nữ -- áp tới bao vây, lục túi áo và túi quần ông cụ, lấy đi khoảng 500 đôla tiền mặt rồi chạy đi. Cảnh sát đang điều tra, chưa bắt được ai.

--- Cảnh sát thị trấn Lincoln, tiểu bang Nebraska, đang tìm bé gái mất tích 11 tuổi, tên là Mytien Nguyen. Cảnh sát nói bé Mytien Nguyen rời nhà vào khoảng từ 11 giờ đêm Thứ Bảy tới 6 giờ sáng Chủ Nhật 9/5/2021 và biến mất.

.

Cảnh sát thông báo trên mạng rằng bé Nguyen cao khoảng 5’1” và nặng 120 pounds (54.43 kilogram). Cảnh sát xin công chúng nếu ai thấy cô bé ở đâu hãy gọi về Lincoln Police: 402.441.6000.

--- Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa ra bản văn lên án vụ nổ bom chiều Thứ Bảy nhắm vào học sinh trung học đang rời trường tại Kabul, gọi là "man rợ," thêm rằng Mỹ "kêu gọi ngưng tức khắc bạo động và sự tấn công vô nghĩa nhắm vào thường dân vô tội."

Một xe bom đã nổ nơi cổng trường trung học Sayed ul Shuhada làm chết ít nhất 68 người, gây bị thương hơn 165 người khác, hầu hết là nữ sinh, trong vụ tấn công Tổng Thống Ashraf Ghani nói là do Taliban thực hiện. Taliban đã chối là không liên hệ.

--- Bản khảo sát về các tiểu bang thuận lợi nhất và bất lợi nhất cho kinh doanh năm 2020 (The 2020 Best & Worst States for Business) do tạp chí Chief Executive thực hiện qua khảo sát hàng trăm Tổng quản trị khắp Hoa Kỳ, mới phổ biến cho biết kinh doanh thuận lợi nhất là ở Texas, khó khăn nhất là ở California.

. Kinh doanh thuận lợi nhất là ở, theo thứ tự: 1. Texas. 2. Florida. 3. Nevada. 4. Tennessee. 5. Indiana.

. Kinh doanh bất lợi nhất là ở, theo thứ tự ngược: 46. Connecticut. 47. New Jersey. 48. Illinois. 49. New York. 50. California.

. Thực tế, năm 2020 là đại dịch, không bình thường, do vậy khó là khuôn mẫu đối chiếu với các năm khác.

--- Tặng tiền mặt sẽ giúp tăng thêm người chích ngừa, theo cuộc khảo sát mới thực hiện từ ý kiến hơn 75,000 người chưa chích ngừa, qua phỏng vấn của đại học University of California, Los Angeles: 1/3 người trong nhóm này nói tặng họ 100$ sẽ lôi cuốn họ tới chích ngừa COVID-19.

Các bác sĩ nói tặng tiền mặt để thúc đẩy dân đi chích ngừa không phải chuyện mới. Một vài tiểu bang đang tặng cho người đi chích ngừa từ lon bia miễn phí cho tới 100$ tìền mặt. Như tiểu bang West Virginia đang tặng $100 trái phiếu tiết kiệm cho người tuổi từ 16 tới 35 đi chích ngừa. Maryland tặng $100 tiền mặt cho công chức tiểu bang chịu chích ngừa.

--- Thống Đốc Gavin Newsom đang mở cửa tù California để thả 76,000 tù về đời? Không, không có chuyện đó. Đó là lời chụp mũ của John Cox, ứng cử viên Cộng Hòa đang muốn tranh ghế của Newsom qua bầu cử đặc biệt cuối năm nay. Cox nói Newsom sắp thả 76,000 tù nhân nguy hiểm về đời, trong khi Cox khởi sự vận động tại Sacramento hôm Thứ Ba, chỉ trích Newsom về nhiều lĩnh vực, từ đại dịch, tới cúp điện, tới thả tù...

Nhưng chuyện thả tù thì chụp mũ sai rồi. Tiểu bang California tuần trước nới chương trình thái độ tốt và như thế, 76,000 tù nhân sẽ được rút ngắn bản án theo tiêu chuẩn mới cho tù nhân gương mẫu sẽ ra sớm hơn trước kia. Một phát ngôn nhân nhà tù tiểu bang nói chương trình này không tự động thả tù, sẽ mất vài tháng hay vài năm trước khi có tù nhân nào được thả về đời theo thay đổi này.

--- Cháy rừng đã đốt hơn 4 triệu acres tại California trong năm 2020, lập kỷ lục mới, làm tiểu bang tốn hơn 12 tỷ đôla, phá hủy hơn 10,000 tòa nhà, và làm chết 33 người. Địa cầu hâm nóng, hạn hán, gió mạnh là nguyên nhân chính làm cháy rừng. Thom Porter, Giám đốc Cứu Hỏa California, nói tất cả các nguyên nhân đó trong năm nay cũng tệ hại y hệt năm ngoái.

Đó là lý do Cứu Hỏa California năm nay đã thuê thêm 1,200-1,400 lính cứu hỏa trước thời biểu. Porter nói mùa lửa rừng ước tính sẽ 75 ngày dài hơn trong năm nay so với 30 năm về trước. Tức là, California sẽ có 9 tháng cơ nguy lửa rừng. Porter kêu gọi mọi người nên dọn trống quanh nhà 100 feet (30.5 mét), củng cố cấu trúc bằng vật liệu khó cháy, lập kế hoạch di tản. Ông nói, bất kỳ nơi nào ở California cũng cơ nguy cháy cả.

--- Hãy hình dung rằng, bạn sẽ bị gõ cửa để hỏi rằng có phải đúng phiếu bầu ngày 3/11/2020 là đúng của bạn, chữ ký đúng hay sai, và vân vân. Cộng Hòa Arizona đã hủy bỏ kế hoạch gõ cửa từng nhà dân để hỏi về lịch sử bầu phiếu. Theo báo AZCentral, Chủ tịch Thượng Viện Karen Fann (Cộng Hòa) hôm Thứ Sáu đã gửi thư lên Bộ Tư Pháp Liên Bang giải thích quyết định hủy bỏ kế hoạch gõ cửa nhà dân, hỏi từng chữ ký. Lý do, liên bang lo ngại việc đi khảo sát từng nhà cử tri sẽ vi phạm dân quyền, và luật buộc liên bang phải chận đứng mọi việc hù dọa cử tri như thế.

Mặc dù Thượng Viện tiểu bang nói hiện nay sẽ ngưng đi từng nhà để xác minh từng phiếu bầu, nhưng không nói rõ là việc này sẽ được làm trong tương lai hay không. Nhiều người Cộng Hòa tại Arizona tin vào thuyết âm mưu rằng nhiều phiếu bầu trong ngày 3/11/2020 tại Arizona là chở từ Á Châu sang để gian lận nhét vào các thùng phiếu, và trong sớ giấy in phiếu bầu có bột cây tre, cho nên đợt kiểm toàn này muốn tìm xem có phiếu nào in từ giấy bột tre hay không.

--- HỎI 1: Phó Tổng Thống Kamala Harris nói trong bài diễn văn ngày 4/5/2021: thiệt hại vì tham nhũng toàn cầu là 5% GDP toàn cầu?

ĐÁP 1: Không thể có thống kê chính xác. Bà Harris đọc diễn văn tới hội nghị Washington Conference on the Americas từ Bạch Ốc hôm 4//5/2021, nói thiệt hại vì tham nhũng toàn cầu là 5% GDP toàn cầu. Bà Harris nói như thế là dẫn từ một con số có từ hơn một thập niên, nhưng nguồn lại rất là mù mờ, mặc dù con số đó được nói trong một số bản văn Liên Hiệp Quốc và Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới.

. Bạch Ốc trả lời PolitiFact rằng bà Harris dẫn số liệu từ Tổng Thư Ký LHQ António Guterres. Trong tháng 12/2018, trong ngày chống tham nhũng quốc tế International Anti-Corruption Day, Guterres đưa ra bản văn nói: "Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới (World Economic Forum) ước tính tham nhũng gây thiệt hại ít nhất 2.6 ngàn tỷ đôla, tức là 5% tổng sản lượng toàn cầu."

. Nhưng khi phóng viên hỏi LHQ và WEF về phúc trìnhc hi tiết, thì LHQ không tar3 lời, và WEF chỉ sang nói liên lạc với LHQ đi. Thì ra có bản báo cáo năm 2008 nhan đề "Clean Business is Good Business: The Business Case against Corruption." Trong đó có con số 5% ước tính tham nhũng. Gary Kalman, Giám đốc Transparency International, một tổ chức soạn bản báo cáo 2008, trả lời phóng viên rằng văn phòng này đã rút lại con số đó mấy năm gần đây, vì không bảo đảm về phương pháp dùng cho ước tính là khả tín. Kalman nói, có lẽ con số 5% không xa lắm, nhưng "chúng tôi không có nghiên cứu chính xác để xác minh."

. Matthew C. Stephenson, giáo sư Harvard Law School, viết trên blog trong năm 2016 rằng đã tới lúc từ bỏ con số tham nhũng gây thiệt hại 2.6 ngàn tỷ, hay là 5% GDP toàn cầu. Stephenson là giáo sư chuyên ngành về chống tham nhũng.

. Tham nhũng khó ước tính thiệt hại. Thí dụ, hối lộ, dù là không nhiều, dẫn tới tránh né khảo sát môi trường hay tránh né an toàn xây dựng, chi phí sẽ thê thảm, di hại chết người. Tham nhũng có thể làm cho thiết bị y khoa mau hư. Cầu đường xây mau hư vi tham nhũng, sẽ làm mất mạng, mất thì giờ, mất hàng hóa. Khó đo lường thiệt hại nổi.

. Trong khi đó, bản báo cáo 2019 của International Monetary Fund nói rằng mức thu tăng ở các nước ít tham nhũng. Các chính phủ ít tham nhũng thu 4% GDP tiền thuế nhiều hơn. Chi tiết ở đây:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/may/07/kamala-harris/kamala-harris-said-corruption-costs-much-5-worlds-/

--- HỎI 2: Có phải Tổ chức Y tế Thế giới WHO chấp thuận thuốc chích ngừa COVID của Trung Quốc?

ĐÁP 2: Đúng vậy. WHO chấp thuận thuốc chích ngừa COVID do hãng quốc doanh Sinopharm của TQ bào chế với thủ tục sử dụng khẩn cấp toàn cầu. Thuốc Sinopharm hiện đã chích ngừa cho hàng trăm triệu người tại TQ và một số nơi trên thế giới. WHO cho biết có thể sẽ quyết định, sớm lắm là tuần sau, về thuốc chích ngừa thứ nhì của TQ tên là Sinovac Biotech. Trước đây, WHO chấp nhận sử dụng khẩn cấp cho các thuốc chích ngừa của AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna và Pfizer-BioNTech. Hy vọng chính phủ VN không sử dụng thuốc chích ngừa của TQ, vì ai biết được những gì có thể di hại lâu dài và tàng ẩn. Chi tiết ở:

http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2021/05/08/2021050800296.html

.