Hình trên: Dân biểu Cộng Hòa Liz Cheney. Có tin DB Cheney là người sắp xếp để 10 cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng viết thư chung trên báo Washington Post ngày 3/1/2021 cảnh cáo Trump là chớ động binh lật ngược bầu cử.

- chiến lược gia Cộng Hòa Luntz: nếu Cộng Hòa đưa Trump ra 2024, Dân Chủ sẽ thắng tổng tuyển cử 2024

- Trump nói 2019 cần cắt di dân vì "Mỹ đầy rồi"; Sở Thống Kê 2021: Mỹ cần tăng di dân để khỏi suy sụp

- DB Dân Chủ Swalwell kiện, DB Cộng Hòa Brooks không nhận thư, Trump xin miễn ra tòa

- DB Greene: dự bạo loạn 6/1/2021 không phải người ủng hộ Trump, dù mang cờ Trump

- 57% dân Mỹ nói cần thông hành chích ngừa khi lên phi cơ; 43% nói chống lại

- Trump quỵt tiền công luật sư của Rudy Giuliani?

- Rudy Giuliani có thể sắp khai phá sản?

- Twitter chận 1 tài khoản bản sao của Trump

- Stop AAPI Hate: Phụ nữ báo cáo 65% vụ tấn công dân gốc Á từ tháng 3/2020 tới 3/2021

- lập hội AAF để đối phó bạo lực chống người gốc Á, được hiến tặng kỷ lục 125 triệu đô

- Idaho: cô bé lớp 6 bắn 3 người bị thương

- Florida: 1 thiếu niên 18 tuổi chết vì dịch

- HỎI 1: Có phải Dân biểu Cộng Hòa Liz Cheney sắp xếp đưa 10 cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng viết thư chung trên báo Washington Post ngày 3/1/2021 cảnh cáo Trump là chớ động binh lật ngược bầu cử? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Tucker Carlson nói trên Fox News có 3,362 người chết sau khi chích ngừa tại Mỹ trong mấy tháng qua? ĐÁP 2: Tucker Carlson nói sai.

QUẬN CAM (VB-7/5/2021) --- Bản thăm dò Gallup phổ biến hôm Thứ Sáu cho biết hơn phân nửa dân Mỹ ủng hộ yêu cầu cần có thông hành chích ngừa để lên phi cơ hàng không, và để tham dự các sự kiện đông người.

. 57% dân Mỹ ủng hộ thông hành chích ngừa khi lên phi cơ; 43% nói chống lại.

. 55% nói ủng hộ thông hành chích ngừa khi dự sự kiện đông người, như hòa nhạc, thể thao; 45% nói chống lại.

. 60% nói chống việc đòi hỏi thông hành chích ngừa để ăn trong tiệm.

. 55% nói chống việc đòi hỏi thông hành chích ngừa để làm việc.

. 56% nói chống việc đòi hỏi thông hành chích ngừa để ở trong khách sạn.

--- Một luật sư của Dân biểu Eric Swalwell (Dân Chủ-Calif.) nói với báo Punchbowl News rằng Dân biểu Mo Brooks (Cộng Hòa-Ala.) đã từ chối bị triệu hồi theo 1 đơn kiện cho rằng Brooks và vài người khác "trách nhiệm về thương tích và thiệt hại" trong trận bạo loạn 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội.

.

Đơn kiện đó do Swalwell cũng nộp chống lại cựu Tổng Thống Donald Trump, Donald Trump Jr. và Rudy Giuliani, cho rằng Brooks kích động bạo loạn xuyên qua bài diễn văn trong buổi biểu tình trước khi đám đông tiến về bạo loạn ở điện Capitol. Trong diễn văn, Brooks nói với đám đông: "Bây giờ là lúc bắt đầu chỉ mặt bọn tội đồ và tống cổ chúng!" (nguyên văn: “Now is the time to start taking down names and kicking ass!”).

.

Brooks, hiện tranh cử thay thế Thượng nghị sĩ sắp về hưu là Richard Shelby (Cộng Hòa-Ala.) và được Trump ủng hộ, đã nói là y không làm gì sai hôm đó. Trong khi Brooks từ chối phúc đáp đơn kiện, nhiều nghi can khác, kể cả Trump, trả lời bằng thủ tục xin miễn ra tòa (all agreed to waive service). Nhưng Brooks không trả lời có vẻ như hành vi chơi nổi chính trị.

.

--- Dân biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-GA) nói rằng người tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021 ở tòa nhà Quốc Hội không phải người ủng hộ TRump, cho dù họ đội nón in chữ Trump, mang cờ Trump, và hô khẩu hiệu "Chiến đấu cho Trump."

.

Báo Newsweek ghi rằng DB Greene tham dự buổi họp phố ở thị trấn tại Georgia tuần này, trong đó nói hầu hết người bị bắt trong đám đông bạo loạn vì gây thiệt hại tòa nhà Quốc Hội là những người không thực sự đi bầu phiếu, "do vậy tôi không gọi họ là người ủng hộ TRump, vì họ không đi bầu. Họ thực sự chỉ là bọn chống chính phủ."

.

DB Greene cũng giải thích trong buổi họp phố vì sao bà không bỏ phiếu vinh danh các cảnh sát Capitol đã bảo vệ tòa nhà Quốc Hội rằng vì bản văn vinh danh cảnh sát có ghi câu "tất cả những người xâm nhập tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021 là kẻ phản loạn" và bà không tin họ là bạo loạn.

.

--- Thiếu niên vẫn có thể chết vì COVID-19, theo lời báo động của nhà dịch tễ học Alvina Chu trên đài WMFE rằng một cư dân 18 tuổi ở quận Orange County, tiểu bang Florida, đã từ trần vì siêu vi đại dịch này. BS Chu nhắc rằng mọi lứa tuổi vẫn cần mang khẩu trang, rửa tay vã giãn cách, bất kể nhiều địa phương không đòi hỏi.

.

Bệnh nhân từ trần cũng vì có bệnh nền khi lây nhiễm coronavirus, nhưng bác sĩ dịch tễ Alvina Chu nói đây là nhắc nhở rằng thiếu niên vẫn có thể nhiễm bệnh nghiêm trọng vì dịch này, vá bất kỳ ai từ 16 tuổi trở lên đều cần chích ngừa càng sớm càng tốt. Chu nói trường hợp bệnh nhân 18 tuổi chết vì dịch là trẻ nhất trong quận Orange County, tiểu bang Florida, chết vì dịch.

.

--- Tổng Thống Trump trong cuộc nói chuyện trước đám đông ngày 20/5/2019 tại thị trấn Montoursville, Pa. đã giải thích về quyết định của ông khi cắt giảm số lượng người di dân và tỵ nạn vào Mỹ ở mức thấp nhất trong nhiều thập niên, và giải thích đơn giản: "Đất nước chúng ta đầy rồi."

.

Tuy nhiên, theo báo Vox, thống kê mới của Sở Thống Kê cho thấy nước Mỹ không đầy, dân số Mỹ sinh sản chậm lại, và đang rất cần có di dân vào Mỹ để duy trì xã hội và công quyền trong hình thức hiện nay.

.

Nicole Narea viết trong bài báo rằng các kinh tế gia nói rằng mức tăng dân số thúc đẩy mức tăng kinh tế tại các nước giàu, nhưng thống kê mới phổ biến cho thấy dân số Mỹ tăng chỉ 7.4%, tức là 331.5 triệu người, trong khoảng 2010 tới 2020 --- mức tăng thấp nhất kể từ 1930s. Dự kiến nếu như thế trong 2 hay 3 thập niên tới, tăngd ân số sẽ chỉ thêm 78 triệu người vào năm 2060.

.

Vài nơi tại Hoa Kỳ đã thấy thê thảm vì dân số hoặc tăng chậm hoặc suy giảm. Tiền thuế thu ở nông thôn không cung cấp đủ cho chính quyền địa phương dùng cho hạ tầng hay trường học. Dân số tăng chậm, áp lực giảm ngân sách tăng, trong khi dân số đương hữu sẽ già thêm, vào năm 2030, Sở Thống Kê Dân Số, nói 1/5 dân Mỹ là tuổi hưu, và kinh tế suy giảm.

.

Giải pháp bây giờ là tăng dân số bằng cách tăng định mức thêm 1/3 lượng di dân. Đồng thời là xúc tiến chương trình hợp pháp hóa 11 triệu di dân bất hợp pháp đang sống ở Hoa Kỳ. Các nhà nghiên cứu ở University of Pennsylvania thấy rằng đề nghị cải tổ chính sách di trú của Biden về lộ trình cho hợp pháp hóa di dân bất hợp pháp sẽ làm tăng dân số Mỹ thêm hơn 4% vào năm 2050, như thế sẽ có thể giảm định mức đón di dân và tăng sinh suất. Nghĩa là, Trump nói "Mỹ đầy rồi" là một câu nói sai lầm.

.

--- Phụ nữ báo cáo gần 65% trường hợp tấn công thù ghét dân gốc Á trên toàn quốc từ tháng 3/2020 tới tháng 3/2021, theo dữ kiện phổ biến hôm Thứ Năm của hội Stop AAPI Hate, một tổ chức bênh vực người gốc Á. Hội này báo cáo tổng cộng 6,603 trường hợp tấn công vì thù ghét, từ bạo lực đối với cơ thể cho tới chửi mắng, quấy nhiễu trực tuyến hay vi phạm nhân quyền.

.

Các dữ kiện dựa vào các trường hợp tự báo cáo từ nạn nhân và người bên đường chứng kiến qua cổng mạng trực tuyến của nhóm này. Còn các tội thù ghé chính thức là dữ kiện lấy từ FBI dựa vào các cơ quan công quyền, nhưng các số liệu công quyền chưa phổ biến cho năm 2020.

.

Nhưng các dữ kiện thu thập từ Stop AAPI Hate và các nơi khác, kể cả viện nghiên cứu Center for the Study of Hate & Extremism tại đại học California State University, San Bernardino, cho thấy các sự kiến tấn công người gốc Á đang tiếp tục tăng trong 2021 sau khi trận đại dịch thúc đẩy kỳ thị trong năm 2020.

.

--- Tổ chức bênh vực người gốc Á có tên là Asian American Foundation đang mở ra cuộc vận động tìm thêm hỗ trợ từ cộng đồng gốc Á trong nỗ lực chống kỳ thị gốc Á. Vận động có tên là "See Us Unite" (Hãy Thấy Chúng Ta Đoàn Kết) sẽ dùng văn hóa và lịch sử, nhằm giáo dục về ý nghĩa là người Mỹ gốc Á.

.

Thông điệp vận động sẽ tung lên mạng xã hội từ nhiều nhân vận nổi tiếng Mỹ gốc Nhật, gốc Hàn, gốc Hoa và vân vân, như tài tử Daniel Dae Kim, ngôi sao quần vợt Naomi Osaka và vận động viên trượt băng Thế Vận Michelle Kwan. Đài MTV, chi nhánh của ViacomCBS, sẽ chiếu chương trình về các đóng góp từ người gốc Á cho Hoa Kỳ, dự kiến lên sóng ngày 21/5/2021 sẽ có các nhạc sĩ, ca sĩ Saweetie, Jhene Aiko và Sting.

.

Tổ chức Asian American Foundation (AAF) đã ra mắt từ Thứ Hai 3/5/2021 với tiền hiến tặng cho AAF là 125 triệu đôla -- khoản tiền lớn nhất do người gốc Á hiến tặng trước giờ cho cộng đồng của họ. AAF thành lập là để đối phó với bạo lực chống người gốc Á.

.

--- Một cô bé lớp 6 đã rút súng bắn vào các bạn học, gây bị thương 3 người. Chuyện này xảy ra ở thị trấn Rigby, Idaho, hôm Thứ Năm. Cảnh sát nói 2 học sinh và 1 người lớn bị thương. Người thành niên đã nhập viện ở Eastern Idaho Regional Medical Center và đã xuất viện, trong khi 2 học sinh, 1 gái và 1 trai, bị thương không nguy tới tính mạng. Cả 2 còn trong bệnh viện, có thể cần giải phẫu.

.

Cô bé lớp 6 rút súng từ ba-lô và bắn vào khoảng 9 giờ sáng, theo cảnh sát quận Jefferson County. Hai người bị bắn ở hành lang trường, trước khi cô bé hung thủ đi ra ngoài và bắn thêm 1 người khác. Cảnh sát nói sẽ truy tố cô bé 3 tội mưu sát. Tên của mọi người được giữ kín.

.

--- Trump gây quỹ sau bầu cử được hơn 250 triệu đôla, nhưng vẫn chưa chịu trả tiền công tranh cãi pháp lý cho luật sư Rudy Giuliani trong hàng chục vụ kiện. Phần Trump đã chi trả cho Rudy Giuliani là tiền liên hệ tới du hành (travel-related expenses) khi RG đi nhiều tiểu bang thay mặt TRump để kiện, xin lật ngược kết quả bầu cử 2020.

.

Bây giờ, TRump được gia đình Giuliani kêu gọi giúp tiền pháp lý trong các cuộc điều tra Biện Lý New York nhắm vào Rudy Giuliani, và Andrew Giuliani, con trai của Rudy, nổi giận khi xin TRump giúp tiền pháp lý, nói rằng trong 36 giờ đồng hồ nữa sẽ là có chuyện lớn. Người ta chưa rõ là chuyện gì. Có thể là Rudy Giuliani sẽ khai hết về chuyện tình báo Nga giúp Trump thắng cử 2016?

.

Andrew Giuliani nói rằng thân phụ là luật sư Rudy Giuliani chỉ được Trump trả tiền cho chi phí đi lại trong các vụ kiện 2020, nhưng Trump chưa trả tiền công luật sư cho Rudy Giuliani, trong khi bây giờ dồn dập nhiều hồ sơ pháp lý làm Rudy Giuliani tốn tiền như: vụ Rudy xin giữ bằng hành nghề luật ở New York, vụ Biện Lý Khu Vực Nam New York cho bố ráp nhà và văn phòng Rudy để tịch thu máy tính, điện thoại nhằm tìm hoạt động mờ ám của Rudy dính tới Nga và Ukraine.

.

--- Luật sư Rudy Giuliani (RG) có thể sắp khai phá sản? Đó là một trong các suy đoán đưa ra, sau khi 3 người liên hệ tới kinh doanh của RG nói cho báo Politico rằng RG gần đây đã sa thải nhiều nhân viên trong công ty luật của ông. Điều đó cũng dễ hiểu vì sao RG đòi TRump tiền công luật sư $20,000/ngày trong các vụ kiện sau ngày bầu cử 2020.

.

Vào tháng 10/2020, báo Washington Post kể rằng Giuliani phải chu cấp vợ cũ là bà Judith $42,000/tháng, một số tiền tương đương hơn nửa triệu đôla/năm. Báo WP cũng nói Giuliani làm được từ $7 triệu tới $9 triệu đôla trong hai năm 2016 và 2017. Trong cùng tháng đó, Giuliani tình cờ để câu nhắn trong điện thoại cho phóng viên WP rằng, "Vấn đề là, chúng tôi cần một số tiền."

.

--- Frank Luntz, chuyên gia thăm dò của Cộng Hòa, tiên đoán rằng Trump có thể sẽ "không bao giờ thắng" trong cuộc tổng tuyểnc ử 2024, nhưng Trump nhiều phần sẽ thắng trong bầu sơ bộ để trở thành ứngc ử viên Tổng Thống cho Cộng Hòa.

.

Frank Luntz nói rằng nếu Trump ứng cử Tổng Thống theo Cộng Hòa đề cử sau sơ bộ, chắc chắn là Trump sẽ thua ở tổng tuyển cử, bất kể ứng cử viên Tổng Thống Dân Chủ là ai. Luntz nhắc rằng TRump ra ứng cử 2024 sẽ làm nhiều người Cộng Hòa tưng bừng, như khi Trump trả lời phỏng vấn của Candace Owens tuần này rằng Trump nhiều phần sẽ ứng cử 2024.

.

Luntz nói nhưng cũng chính Trump đã làm nhiều người Cộng Hòa không còn tin vào bầu cử nữa, khi Trump liên tục nói rằng TRump bị đánh cắp và vu khống về cái gọi là "gian lận" bầu cử đã đưa chiến thắng tới cho Biden. Luntz nói, có vẻ như Trump cũng sẽ là nguyên nhân làm cho Cộng Hòa mất quyền kiểm soát cả Hạ Viện và Thượng Viện vào bầu cử giữa kỳ 2022.

.

--- Mạng Twitter hôm Thứ Năm đã cho ngưng 1 tài khoản mới lập, @DJTDesk, vì tài khoản này chuyên phóng đi các tuyên bố của Trump, vì như thế là vi phạm chính sách mạng này đối với những người dùng đã bị cấm cửa. Hiện thời Trump bị cấm ở Twitter từ sau ngày bạo loạn 6/1/2021. Một viên chức đại diện cho Trump nói rằng Trump không biết gì về tài khoản đứng tên bàn giấy của Trump nói trên.

.

--- HỎI 1: Có phải Dân biểu Cộng Hòa Liz Cheney sắp xếp đưa 10 cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng viết thư chung trên báo Washington Post ngày 3/1/2021 cảnh cáo Trump là chớ động binh lật ngược bầu cử?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo báo New Yorker. Chính Dân biểu Cộng Hòa Liz Cheney đã vận động, hối thúc và sắp xếp cho 10 cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng viết thư chung trên báo Washington Post ngày 3/1/2021 cảnh cáo Trump là chớ động binh lật ngược bầu cử. Ba ngày sau, là bạo loạn 6/1/2021. Tiết lộ này do phóng viên Susan Glasser đăng trên The New Yorker ghi lời Eric Edelman, một người bạn của Cheney từng làm cố vấn cho thân phụ dân biểu Cheney.

. Phóng viên Glasser viết rằng Cộng Hòa Hạ Viện muốn tước bỏ vị trí người lãnh đạo cao cấp thứ 3 trong Cộng Hòa Hạ Viện vì nỗi giận kéo dài từ lâu, trong mấy tháng qua. Edelman tiết lộ rằng chính DB Liz Cheney đã sắp xếp để có một bài bình luận trên báo Washington Post ngày 3/1/2021, ký tên chung bởi 10 cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng còn tại thế, trong đó có thân phụ của bà, cảnh cáo rằng Trump chớ có chính trị hóa quân đội.

. DB Liz Cheney không chỉ thuyết phục thân phụ, mà cũng đích thân yêu cầu các vị khác, kể cả Bộ Trưởng Quốc Phòng đầu tiên của Trump là Tướng Jim Mattis tham dự bài viết chung. Chính DB Cheney khởi động, vì bà lo ngại về những chuyện Trump có thể làm, theo lời Edelman: "Điều này nói tới 1 mức độ rằng bà quan ngại về hiểm họa nguy cho nền dân chủ mà Trump đại diện cho." Bài báo xuất hiện ngày 3/1/2021, và ba ngày sau là bạo loạn, tấn công tòa nhà Quốc Hội.

. Lúc đó cũng không mấy ai chú ý rằng có nỗ lực khác của Cheney để nói lên sự thật rằng Trump bịa đặt về cái gọi là gian lận bầu cử. Một lá thư dài 21 trang viết bởi DB Cheney và chồng là Phil Perry, một luật sư, lưu hành ngày 3/1/2021 tới toàn bộ hội nghị House Republican Conference (mà DB Cheney là Chủ Tịch). Trong thư, DB Cheney chỉ ra các bịa đặt của TRump về "gian lận" bầu cử, và cảnh cáo đồng viện rằng bỏ phiếu lật ngược kết quả như Trump nài nỉ sẽ lập ra một tiền lệ cực kỳ nguy hiểm. Dĩ nhiên, lúc đó Cộng Hòa Hạ Viện không chịu nghe lời DB Cheney. Ngay cả sau khi bọn bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc Hội, 147 dân biểu Cộng Hòa cũng bỏ phiếu chống kết quả bầu cử.

. Lá thư chung ký tên: Ashton Carter, Dick Cheney, William Cohen, Mark Esper, Robert Gates, Chuck Hagel, James Mattis, Leon Panetta, William Perry và Donald Rumsfeld.

. Nhóm 10 cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng viết trong thư chung: "Bầu cử của chúng ta đã hoàn tất. Đã thực hiện xong các cuộc kiểm toán, và đếm lại. Những thách thức thích ứng đã được các phiên tòa giải quyết. Các Thống Đốc đã xác minh kết quả bầu cử. Các cử tri đoàn (đại cử tri) đã bầu phiếu xong. Thời gian thắc mắc về kết quả đã qua xong. Thời gian để chính thức đếm các phiếu cử tri đoán, như Hiến Pháp quy định, đã tới. Như các lãnh đạo cao cấp của Bộ Quốc Phòng đã nói, 'không có vai trò quân đội trong việc quyết định kết quả bầu cử Hoa Kỳ'. Nỗ lực đưa quân đội vào tranh chấp bầu cử sẽ đưa chúng ta vào chỗ nguy hiểm, phạm pháp và vi hiến. Các viên chức dân sự và quân sự, những người chỉ huy hay thực hiện các biện pháp đó sẽ có trách nhiệm, kể cả đối diện trừng phạt hình sự, vì hậu quả tai hại do hành động của họ đối với nền cộng hòa của chúng ta." Xin xem chi tiết ở:

https://www.newyorker.com/news/letter-from-bidens-washington/forced-to-choose-between-trumps-big-lie-and-liz-cheney-the-house-gop-chooses-the-lie

.

--- HỎI 2: Tucker Carlson nói trên Fox News có 3,362 người chết sau khi chích ngừa tại Mỹ trong mấy tháng qua?

.

ĐÁP 2: Tucker Carlson nói sai. Carlson nói hôm 5/5/2021 trên Fox News rằng: "Từ cuối tháng 12/2020 tới tháng vừa qua, tổng cộng 3,362 người chết sau khi chích ngừa COVID tại Mỹ. Con số thực sự chắc chắn cao hơn." Tucker Carlson nói sai. Carlson dẫn ra số liệu từ kho dữ kiện của Vaccine Adverse Event Reporting System, tức là VAERS. Hệ thống VAERS mở cho mọi người, do vậy các báo cáo ghi vào là chưa được kiểm chứng, làm nơi này trở thành kho tin đồng sai trái về thuốc chích ngừa. CDC đã phân tích các báo cáo tử vong nộp lên VAERS cho tới ngày 3/5/2021 và kết luận rằng "không hề có nối kết nhân quả nào với thuốc chích ngừa COVID-19.

Bác sĩ Paul Offit, Trưởng khoa thuốc chích ngừa tại University of Pennsylvania’s Perelman School of Medicine, nói rằng tuyên bố của Carlson là vô trách nhiệm, sẽ làm nhiều người thiệt mạng vì thông tin sai lầm trong thời đại dịch. Trên trang VAERS cũng ghi rõ rằng các bản báo cáo không được dùng như quyết định xem thuốc chích ngừa có hay không gây ra bệnh hay hậu quả bất lợi, một phần vì các bản báo cáo có thể chưa đầy đủ, không chính xác, trùng hợp và thông tin chưa xác minh. CDC nói trung bình 8,000 dân Mỹ chết/ngày vì mọi lý do, và người ta có thể chích ngừa xong và chết vì các lý do khác. Chi tiết ở:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/may/06/tucker-carlson/tucker-carlsons-misleading-claim-about-deaths-afte/

.