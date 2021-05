Maryland: hung thủ vô tiệm tạp hóa, cầm gạch tấn công, gây thương tích 2 phụ nữ gốc Á. Cảnh sát đã bắt, truy tố hung thủ.

.

- Trump rời Bạch Ốc, các con Trump vẫn xài công quỹ: riêng tháng đầu Trump rời Bạch Ốc, các con xài công quỹ hơn $140,000 tiền du lịch

- Maryland: vô tiệm tạp hóa, cầm gạch tấn công, gây thương tích 2 phụ nữ gốc Á

- New York: truy nã kẻ đấm đá 1 ông gốc Á

- California: bắt kẻ đâm dao 2 phụ nữ gốc Á

- 58% ủng hộ Biden: bao cấp chăm sóc trẻ em, miễn phí lớp dưới 5 tuổi, miễn phí cao đẳng

- Trump lên án TNS McConnell, DB Cheney, cựu PTT Mike Pence vì không chịu gian lận để lật ngược bầu cử

- Hội Đồng Giám Sát Facebook: vẫn cấm cửa Trump

- Trump: chưa công bố ứng cử 2024 vì còn sắp xếp chưa xong tài chánh

- Biden: 60 ngày tới, chích ngừa 160 triệu người

- Sacramento: bị bắn đạn cao su, anh gốc Á bị thương

- Arkansas: bắt 6 người vô chùa VN trộm

- Hạ Viện sẽ nghe điều trần về an ninh Capitol

- Chauvin khiếu kiện, xin tòa xử lại bản án

- HỎI 1: Có phải tàu chiến Nhật và Đài Loan liên kết rượt theo tàu chiến Hoa Lục hôm Thứ Bảy 1/5/2021? ĐÁP 1: Có vẻ như thế.

- HỎI 2: Kiểm phiếu tại quận Maricopa County ở Arizona đang diễn ra là để soi dấu in chìm watermark (thủy ấn) để lọc phiếu giả? ĐÁP 2: Sai.

.

QUẬN CAM (VB-5/5/2021) --- Đa số dân Mỹ ủng hộ Kế Hoạch Gia Đình Hoa Kỳ (American Families Plan) do Biden đề ra, dự kiến chi 1.8 ngàn tỷ đôla để giúp người lao động hưởng phúc lợi để hồi phục sau đại dịch, theo bản thăm dò của Morning Consult vừa phổ biến: 58% cử tri nói ủng hộ. Tính theo đảng: 86% Dân Chủ ủng hộ, 54% độc lập, 25% Cộng Hòa.

.

Kế hoạch dự kiến giúp nhiều triệu gia đình. Chia làm 4 lĩnh vực chính: nâng cấp hệ thống giáo dục, chăm dóc trẻ em rẻ và tốt hơn, nghỉ có lương để chăm sóc gia đình, tín dụng thuế cho gia đình lao động. Hơn 3/5 trong bản thăm dò nói họ ủng hộ bao cấp chăm sóc trẻ em cho công nhân lương thấp, miễn phí lớp tiền-mẫu-giáo dưới 5 tuổi. Và 60% ủng hộ miễn phí 2 năm cao đẳng miễn phí.

.

--- Trump hôm Thứ Tư chỉ trích Lãnh đạo thiểu số Thượng Viện Mitch McConnell (Cộng Hòa-Ky.), Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-Wyo.) và cựu Phó Tổng Thống Mike Pence, nói rằng 3 người này đã không ủng hộ Trump để lật ngược kết quả Biden thắng cử Tổng Thống 2020.

.

Trump đưa ra chỉ trích như thế trong khi DB Cheney (nhân vật lãnh đạo thứ 3 Cộng Hòa Hạ Viện) dự kiến hôm Thứ Tư sẽ bị đồng viện Cộng Hòa truất phế vị trí lãnh đạo cao hàng thứ 3 ở Hạ Viện, để sẽ thay bằng DB Elise Stefanik (Cộng Hòa-N.Y.). DB Cheney là người tuyên bố rằng bầu cử 2020 không có gì gian lận, rằng Cộng Hòa cần đẩy TRump vào quá khứ. Các quan chức Cộng Hòa ở các tiểu bang chiến trường mà Trumpt hua phiếu, như Arizona và Georgia, liên tục nói rằng kết quả bầu cử ở tiểu bang của họ là chính xác sau nhiều đợt kiểm phiếu, kiểm toán, và sau nhiều đơn kiện của TRump bị tòa bác.

.

--- Trump rời Bạch Ốc, nhưng các đứa con thành niên của Trump vẫn được công quỹ bao cấp tiền bảo vệ và du hành: riêng trong tháng đầu tiên Trump rời Bạch Ốc, các con xài công quỹ hơn $140,000 tiền du lịch, theo hồ sơ liên bang mà tổ chức Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) lấy được.

.

Trước khi rời Bạch Ốc, Trump ký lệnh kéo dài thêm 6 tháng cho Mật Vụ bảo vệ các con, do vậy, theo hồ sơ: Ivanka Trump, Donald Trump Jr. và Eric Trump đã xài ít nhất $52,296.75 tiền du hành và $88,678.39 chi phí khách sạn trong 30 ngày sau khi Biden đăng quang Tổng Thống.

.

Bản văn CREW ghi rằng khi chỉ 1 tháng nối dài Mật Vụ bảo vệ, công quỹ bao cấp các con của Trump tới $140,000, thì kéo dài 6 tháng công quỹ sẽ bao cấp gần 1 triệu đôla. Nhưng hồ sơ này không đầy đủ, vì Sở Mật Vụ từ chối đưa ra hóa đơn các chi phí khác tại các cơ sở kinh doanh của Trump.

.

Hồ sơ ghi rằng khi vừa rời Bạch Ốc, Ivanka Trump và chồng Jared Kushner và 3 đứa con đi nghỉ 10 ngày ở Salt Lake City, tốn hơn $62,000 tiền khách sạn cho đội Mật Vũ của họ, rồi quay lại Miami một tháng, trong đó có chuyến nghỉ ngắn ngày ở cơ sở kinh doanh của gia đình ở Bedminster mà Mật Vụ không cung cấp hóa đơn nơi này.

.

Cặp Eric và Lara Trump xài hầu hết tháng 2/2021 ở New York tại cơ sở kinh doanh Briarcliff của gia đình, có các chuyến đi ngắn tới Queens, Miami và Palm Beach, tốn tiền Mật Vụ ít nhất $12,742 nhưng không đưa ra hóa đơn khi nghỉ ở các cơ sở kinh doanh của Trump Organization.

.

Cậu Donald Trump Jr. để ra 30 ngày ở New York City, Long Island và Upstate New York, và cũng thăm Palm Beach khi thăm em nơi này, chi phí du hành tốn ít nhất $13,337 -- chưa kể chi phí khi ở trong các cơs ở kinh doanh của gia đình. Xem chi tiết ở đây:

https://www.citizensforethics.org/reports-investigations/crew-investigations/trump-family-travel-cost-140000-in-just-the-first-month-post-presidency/

.

--- Hội Đồng Giám Sát Facebook đưa ra quyết định hôm Thứ Tư: vẫn cấm Trump sử dụng Facebook. Như thế là giữ quyết định treo tài khoản Trump vô hạn định ở Facebook. Nhưng Hội Đồng nói rằng Facebook phải duyệt lại quyết định cấm cửa Trump trong vòng 6 tháng tới.

.

Hội Đồng Giám Sát Facebook bản doanh ở Anh quốc, gồm khoảng 20 người được chọn và do Facebook trả lương để cân nhắc các cuộc tranh luận liên hệ tới nội dung trên mạng xã hội này. Hội Đồng gồm nhiều phóng viên, cựu chính khách, các nhà hoạt động nhân quyền sẽ có quyết định xem nên để nội dung nào trên Facebook. Trên nguyên tắc Hội Đồng là độc lập, nhưng AP nghi ngờ là không hẳn độc lập.

.

--- Cảnh sát New York hôm Thứ Ba 4/5/2021 nói vẫn chưa bắt được nghi can đã tấn công một người đàn ông gốc Á 22 tuổi lúc 1:30 giờ chiều hôm 18/4/2021 tại trạm xe điện ngầm Queens Plaza. Cảnh sát nói người đàn ông xông tới tấn công một cách vô cớ, và băng hình cho cảnh sát nói rằng đây là tội thù ghét.

.

Nạn nhân đã bị thương sau khi bị hung thủ đấm đá liên tục rồi bỏ chạy. Cảnh sát New York xin người dân có thông tin hãy báo cho cảnh sát. Hiện thời vẫn chưa xác định được nghi can là ai, dù có băng hình.

.

--- Cảnh sát đã bắt 1 người đàn ông 54 tuổi ở San Francisco vì tình nghi dùng dao đâm 2 phụ nữ gốc Á chiều Thứ Ba 4/5/2021 tại khu vực Mid-Market của San Francisco. Cảnh sát chạy tới khu vực này trước 5 p.m. và thấy 2 phụ nữ bị thương, giúp đưa 2 phụ nữ vào bệnh viện.

.

Nhân chứng kể với đài KPIX-TV rằng 1 phụ nữ có vẻ cao niên, phụ nữ kia khoảng tuổi 30s. Kể rằng hung thủ cầm dao đi bộ xuống đường Market Street, vô cớ đâm 2 phụ nữ gốc Á này rồi bỏ chạy. Cảnh sát nói vài giờ sau đó đã bắt được nghi can, hung thủ là cư dân 54 tuổi ở San Francisco.

.

--- Tiểu bang Maryland cũng bất an. Một người đàn ông tên là Daryl Doles, 50 tuổi, cư dân thị trấn West Baltimore đã bị bắt và truy tố sau khi dùng 1 cục gạch bê-tông tấn công 2 phụ nữ gốc Á tại 1 tiệm tạp hóa hôm Chủ Nhật 2/5/2021. Vụ này được ghi lại trong băng hình giám sát.

.

Hôm 2/5/2021, vào lúc gần 11 giờ đêm, nhân viên tiệm tạp hóa Wonderland Liquor Store ở đoạn phố 2000 trên đường Pennsylvania Avenue chuẩn bị đóng cửa. Lúc đó, nghi can xông vào tiệm, dùng cục gạch bê-tông tấn công 2 nữ nhân viên gốc Á.

.

Băng hình cho thấy hung thủ cao lớn, mặc áo đỏ, cầm gạch nện liên tục vào 2 phụ nữ gốc Á. Hai phụ nữ này đẩy hung thủ ra ngoài cửa. Cuộc chiến kéo dài khoảng 2 phút rưỡi. Tấn công trong tiệm, ra tới ngoài còn nện gạch vào 2 phụ nữ ngoài hè phố.





Nghi can sau đó bỏ chạy. Cảnh sát nói thời gian ngắn sau đã bắt được hung thủ, và đã làm hồ sơ truy tố nghi can. John Yun viết trên trang gây quỹ rằng 2 phụ nữ tìm cách kháng cự, nhưng không đủ sức. Yun nói 2 phụ nữ là gốc Đại Hàn, là mẹ và dì của John Yun.





John Yun viết rằng bà dì bị thương với 25 vết khâu thương tích trên đầu và mắt bầm đen. Nhưng kết quả y khoa scan CT đều tốt và đã rời bệnh viện.

.

Yun cho biết gia đình anh ở thị trấn này cả 20 năm rồi. Yun mở ra trang GoFundMe để gây quỹ giúp y phí cho mẹ và dì.

Băng video giám sát dài 2:40 phút đã lên YouTube:

https://youtu.be/JNuldiDmecQ

.

--- Derek Chauvin, cựu cảnh sát Minneapolis, người bị kết án là có tội sát nhân đối với George Floyd đã nộp đơn ra tòa xin bác bỏ phiên xử trước vì cho là bồi thẩm bất công.

.

Đơn khiếu nại nói các công tố Minnesota có thành kiến, và chỉ trích tòa đã không cô lập ban bồi thẩm cho nên dẫn tới kết án bất công. Chauvin nổi tiếng vì đã dùng đầu gốc đè cổ Floyd gần 10 phút, và Floyd sau đó tắt thở.

.

--- Trump đưa ra một chỉ dấu về kế hoạch 2024. Trump nói với phóng viên Candace Owens trên làn sóng Daily Wire rằng những người ủng hộ ông sẽ "rất là hạnh phúc" với quyết định của ông ra tái ứng cử Tổng Thống 2024, theo báo The Hill.

.

Nhưng Trump nói bây giờ còn sớm để quyết định tranh cử hay không, vì một lý do lớn là tài chánh. Sau khi cô Owens nói giỡn rằng cô phóng viên da đen Cộng Hòa này có thể sẽ được Trump mời làm ứng viên Phó Tổng Thống trong bầu cử 2024, Trump cười và nói "Thế thì tuyệt vời." Trump hôm Thứ Ba cũng lập 1 trang web: https://www.donaldjtrump.com/desk nơi đây độc giả không bình luận được, nhưng có thể chia sẻ bài viết của Trump trên mạng xã hội.

.

-- Một người gốc Á tại Sacramento, California, đã bị nhiều vết cắt và vết bầm sau khi bị liên tục bắn trúng đạn cao su hôm Thứ Sáu 30/4/2021. Trận tấn công này xảy ra khi Edson So và vợ ra ngoài nhà ở khu South Sacramento lúc 12:30 p.m.

.

Các nghi can lái xe dọc đường Hitchcock Way và quẹo vào Valley High Drive. Như thế, hy vọng có video giám sát nào đó thu hình được. So nói với đài CBS13 rằng anh bị thương tệ hại, môi và cổ sưng bầm lên. Anh đã báo cáo cảnh sát. So nói anh không biết chắc có phải anh bị tấn công vì là gốc Á, nhưng phải báo cảnh sát để mọi người cảnh sát và hy vọng cảnh sát bắt được các nghi can.

.

--- Cảnh sát quận Benton County, tiểu bang Arkansas, cho biết đã bắt 6 người liên hệ vụ trộm tại một ngôi chùa Phật Giáo Việt Nam ở tây bắc Arkansas, địa chỉ ở đoạn phố 0000 block of Lakeside Drive tại thị trấn Rogers hôm 20/4/2021, và nghi rằng có thể liên hệ các vụ trộm tương tự ở các tiểu bang khác.

.

Cảnh sát nói có 6 người quốc tịch Romania bị bắt: Marta Chicui, 36 tuổi, cư dân California, Francisca Velcu, 43, từ Oklahoma City, Floarea Miclescu, 39, từ California, Narcisa Velcu, 43, từ Oklahoma City, và Claudia Velcu, 50, từ Oklahoma City, Voinea Gratiani Miclescu, 40, từ California. Tất cả đều bị truy tố các tội hình sự về xâm nhập, trộm, cướp, và tấn công.

.

Cảnh sát nghi có thêm vài nghi can khác, nhưng họ có lẽ đều đã rời khu vực. Một số ngôi chùa khác trong khu vực cũng từng bị trộm. Một số nghi can trong vụ này có liên hệ các vụ trộm ở các chùa tại California, Arizona, và Oklahoma.

.

Cảnh sát nói 4 nữ nghi can đầu tiên là tới chùa ngày 18/4/2021, xin đọc kinh cầu nguyện, muốn làm phân tâm nhà chùa, nhưng không thành công. Hai hôm sau, 6 nghi can trở lại chùa, dùng bạo lực lục tìm tiền mặt, lấy một số đồ đi. Cả 6 nghi can đều được thả sau khi nộp tiền tại ngoại, sẽ ra tòa vào tháng 6/2021. Cảnh sát nói ai có thêm thông tin, xin báo cho Thám tử Susan Matthews ở số 479-271-1008 ext. 3639.

.

--- Một ủy ban Hạ Viện sẽ nghe thêm điều trần tuần sau về trận tấn công, bạo loạn ngày 6/1/2021, trong đó dự kiến sẽ có điều trần từ Tổng thanh tra Cảnh sát Capitol, và người Kiến Trúc Sư tòa nhà Quốc Hội. Điều trần sẽ do Ủy ban Quản Trị Hạ Viện thực hiện trong khi các lãnh đạo Quốc Hội đang thảo luận về việc lập 1 ủy ban điều tra trận bạo loạn.

.

Ủy ban sẽ nghe điều trần từ Michael Bolton, Tổng thanh tra Cảnh sát Capitol, vào ngày 10/5/2021, và từ Christopher Failla (Kiến trúc sư của Phòng Tổng Thanh Tra Capitol) vào ngày 12/5/2021. Điều trần sẽ tập trung chủ đề các đánh giá về hiểm họa đối với an ninh khu vực Capitol, và về việc giám sát đối phó các hiểm họa.

.

--- Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Ba loan báo một chặng mới trong chương trình chích ngừa chống dịch, và đưa ra mục tiêu mới để phải đạt trước Ngày Lễ Độc Lập 7/4/2021. Mục tiêu là chích ngừa 100 liều thuốc chống COVID-19 trong 60 ngày tới, để có 160 triệu người, hay là gần 41% dân số được chích ngừa đầy đủ. Biden hy vọng sẽ đạt 70% người thành niên chích ngừa ít nhất là 1 mũi.

.

Biden cũng bảo đảm rằng khi FBA chấp thuận rằng chích ngừa chống dịch an toàn cho trẻ em và thiếu niên, chính phủ sẽ có 20,000 tiệm thuốc tây và các trung tâm chích ngừa khác khắp Hoa Kỳ sẵn sàng để thực hiện chích ngừa.

.

--- HỎI 1: Có phải tàu chiến Nhật và Đài Loan liên kết rượt theo tàu chiến Hoa Lục hôm Thứ Bảy 1/5/2021?

.

ĐÁP 1: Có vẻ như thế. Nếu chỉ nhìn theo hình vệ tinh thì 2 tàu chiến Nhật Bản và Đài Loan hôm Thứ Bảy 1/5/2021 rượt theo một tàu chiến Trung Quốc, nhưng không rõ thực sự các hạm trưởng Nhật Bản và Đài Loan có liên kết, có truyền tin, có giúp đỡ nhau hay không.



Hình 3 tàu chiến chụp từ vệ tinh PlanetLabs đăng ở Twitter tài khoản August

.

Báo Taiwan News kể rằng hôm Thứ Bảy, tài khoảng August trên mạng Twitter đăng 1 tấm hình từ vệ tinh cho thấy tàu chiến Trung Quốc kiểu Type 054A xuất hiện lặng lẽ ở Biển Hoa Đông. Rượt theo tàu TQ từ phía nam là tàu chiến Nhật Bản theo kiểu Abukuma. Từ phía tây nam rượt theo tàu TQ là tàu chiến Đài Loan ngó có vẻ như kiểu Kee Lung hay kiểu Chi Yang cũng dí theo tàu TQ. Khi hình ảnh vệ tinh chụp, tàu chiến TQ chạy khoảng 125 kilometers cách Keelung City (của Đài Loan), 132 km cách đảo Yonaguni (của Nhật Bản), và chỉ 62 km cách đảo tranhc hấp chủ quyền Diaoyutai Islands.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Đài Loan Chiu Kuo-cheng ngày 3/5/2021 nói trước Quốc Hội Đài Loan rằng quân đội Đài Loan luôn luôn theo dõi các chuyển động thù nghịch, và quân đội Đài Loan sẽ không thể nói rằng có hay không có hợp tác với quân đội của quốc gia nào trong việc bảo vệ lãnh thổ. Chi tiết ở:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4193472

.

--- HỎI 2: Kiểm phiếu tại quận Maricopa County ở Arizona đang diễn ra là để soi dấu in chìm watermark (thủy ấn) để lọc phiếu giả?

.

ĐÁP 2: Sai. Gần 6 tháng sau khi Trump thua phiếu Biden ở Arizona, các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Arizona đang thuê các công ty hợp đồng đếm lại phiếu bầu ở quận này, mà trước đó đã ra tòa và đã thuê 2 công ty độc lập kiểm phiếu nhưng không thấy gì gọi là "gian lận" bầu cử hết. Tuy nhiên, lần này có tin đồn rằng Trump có in chìm các dấu giọt nước (thủy ấn) vào phiếu thật, nên những người ủng hộ Trump nghĩ rằng sử dụng tia sáng cực tím ultraviolet chiếu vào sẽ dò ra phiếu giả mạo. Đó là thuyết âm mưu của những ngườit in vào QAnon. Tuy nhiên, Ban Bầu Cử quận Maricopa County nói rằng trên lá phiếu không hề có in chìm hình nào hết, và bây giờ thì chẳng ai thấy lá phiếu nào mang hình chìm nào cả. Ban đầu cuộc kiểm phiếu lần này, theo lời Ken Bennett, người liên lạc của Cộng Hòa Thượng Viện Arizona, xác nhận lúc đầu có xài máy tia cực tím để dò các phiếu xem có dấu thủy ấn nào hay không, nhưng bây giờ, theo Bennett nói với PolitiFact hôm 3/5/2021, thì không xài máy tia cực tím nữa. Bennett cũng là cựu Bộ Trưởng Hành Chánh Arizona, nói mọi chuyện bây giờ chỉ là suy đoán, đồn đãi. Chi tiết ở:

https://www.statesman.com/story/news/politics/politifact/2021/05/04/arizona-ballot-watermarks-fact-check-conspiracy-theory/4938666001/

.

---

.