Có Gì Lạ Trong Ngành Thẩm Mỹ? Kỷ Niệm 100 Năm Nghề Thẩm Mỹ

Đặc biệt nhất là ba ngày Đại Hội Kỷ niệm 100 năm ngành thẩm mỹ New York, tổ chức vào các ngày 12, 13 và 14 tháng 3, năm 2017, tại Nữu Ước, thành phố thương mại và thời trang lâu đời và sầm uất nhất nước Mỹ.Chương trình 3 ngày đại hội 100 năm của IBS New York qui tụ trên 500 nhãn hiệu thẩm mỹ trên toàn quốc, sẽ trình bày và trình diễn bao gồm những tên hiệu lừng lẩy trong giới thẩm mỹ như Amika, Andis, Conair Professional, Coiffance, Dreamcatchers, Hot Heads, Olaplex, Ted Gibson, Truss, Turbo Power, và những nhãn hiệu khác. Dân chuyên nghiệp ngành thẩm mỹ tham dự ba ngày đại hội Thẩm Mỹ nầy sẽ có dịp đi bộ hàng dặm đường để xem những gian hàng triển lãm ngành nghề, chiêm ngưỡng cũng như học hỏi thêm rất nhiều những kỷ thuật mới trong nghề hiếm có và độc đáo nhất thế kỷ, được các nhà chuyên nghiệp thẩm mỹ nổi tiếng trình bày đầy mê hoặc với vẻ đẹp xuyên suốt chiều dài 100 năm Đại Hội ngành thẩm mỹ.Chương trình đại hội tăng cường hằng trăm lớp học nghề thẩm mỹ tập trung những ngành tạo kiểu tóc lạ, cắt tỉa nhuộm màu, chăm sóc làn da, chăm sóc và làm đẹp móng, trang điểm, và ngay cả những lớp dạy kinh doanh trong nghề thẩm mỹ, tha hồ thưởng ngoạn và học hỏi về cách trang điểm của nét đẹp xưa và nay.Những nghệ sĩ xuất sắc trong nước và ngoại quốc tụ tập trong những ngày đại hội thẩm mỹ nầy đại diện cho 10 thập kỷ thẩm mỹ sẽ biểu diển trên sân khấu chánh là Motie Rubin, Tanju Kurt & Avi Ram, Tracey Hughes và Lisa Yamasaki, ngoài ra còn có những dân chuyên nghiệp thẩm mỹ quốc tế đến từ Israel, Bermuda, Úc, Nhật Bản, v.v… mang nét sáng tạo riêng biệt của quốc gia để miêu tả nét đẹp của 100 năm ngành thẩm mỹ.IBS heavy hitters, Nick Arrojo, Eiji Yamane, Eve Pearl và Martin Parsons đồng thời sẽ trở lại với ngành thẩm mỹ cũng xuất hiện trong đại hội nầy sau thời gian vắng bóng, sẽ dạy những kỷ thuật mà nhiều chuyên viên thẩm mỹ rất thèm muốn được học hỏi và ngưỡng mộ. Những tên tuổi lừng lẫy Yancey Edwards, Woody Michleb, Joe Flano, và Gerard Scarpaci, và nhóm Hairbrained sẽ truyền cảm hứng về nét đẹp thẩm mỹ cho khán giả tham dự với những kỷ năng riêng biệt của họ.Đại hội kỷ niệm 100 năm ngành nghề thẩm mỹ năm nay sẽ xuất hiện những chuyên gia Amy Carter, Gordon Miller, và Miki Wright. Nail guru Jamie Schrabeck, biểu diễn và dạy nghề nails với những kỷ thuật mới nhất. Những buổi hội thảo về ngành trang điểm cũng sẽ có kèm theo nhiều lớp học ứng dụng ngay lập tức, được giảng dạy bởi những nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu như Frank Gambuzza, Ivan Zoot và Kari Kisch, cùng với những tay nhà nghề khác.Tham dự đại hội để có dịp mua sắm những sản phẩm thẩm mỹ với giá sĩ, làm quen những chuyên gia trong nghề, trao đổi trang mạng thẩm mỹ, thậm chí tìm thêm khách hàng. Người tham dự IBS New York cũng có thể ghé thăm gian hàng Thẩm mỹ học Quốc tế, mỹ phẩm và Hội nghị Spa (IECSC), đồng hành với IBS, để mua sắm những sản phẩm mới nhất trong ngành spa, chăm sóc da và sức khỏe.Ngoài những chỗ bán hàng lưu niệm, người tham dự triển lãm tôn vinh 100 năm nghề thẩm mỹ tại Big Birthday Bash của IBS New York, diễn ra ngày đầu tiên là 12 tháng 3 tại Attic ở sân khấu chánh. khán giả sẽ có cơ hội hòa nhập rất vui với các nghệ sĩ nổi tiếng, ăn uống, khiêu vũ, và nhận những quà tặng thú vị.Giải thưởng Hairbrained Video năm thứ năm cũng sẽ diễn ra đêm chủ nhật của chương trình, sẽ chọn người thắng giải làm tóc bằng cách sử dụng video.Thông tin thêm về các giải thưởng, bao gồm cả video thắng giải trong quá khứ, có thể được tìm thấy tại đường link www.hairbrainedvideoawards.com.Theo American Salon Magazine, IBS Newyork là một tổ chức Đại hội Thẩm Mỹ chuyên nghiệp và lâu đời nhất nước Mỹ, bao gồm IBS Newyork, IBS Las Vegas, ngành thẩm mỹ trên toàn thế giới, những ngành như nghệ thuật trang điểm, Spa, kỷ thuật làm móng, tạo kiểu tóc, màu nhuộm độc đáo sẽ tụ tập về những ngày Đại Hội tại Trung Tâm Jacob Davits 3 ngày 12, 13 và 14 ở Nữu Ước, và 24, 25, 26 tháng ba tại Las Vegas.Tin tức về những ngày Đai Hội, và những tin có liên quan, sẽ có trên web site sau, mời theo dõi và ghi danh: www.ibsnewyork.com for more information and to register.VB Ngọc Anh