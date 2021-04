Dân Biểu Matt Gaetz (Cộng Hòa-FL) kinh hoàng vì lá thư thú tội của anh bạn thân là Joel Greenberg, nói rằng Greenberg và DB Gaetz đã mua sex với nhiều thiếu nữ, trong đó có 1 cô mới 17 tuổi.

.

- Thư tự thú của Greenberg: đã cùng DB Gaetz vui sex với cô bé 17 tuổi

- Bài diễn văn đầu tiên của Biden thu hút 26.9 triệu người xem qua TV

- Biden: không biết trước Giuliani bị xét nhà

- McConnell: quên Trump đi, Cộng Hòa hướng tới tương lai, không lui về quá khứ

- Texas: địa hạt TX-06 ngày mai bầu Dân Biểu, quyền lực Trump có thể lu mờ

- DB Kinzinger (Cộng Hòa-Ill.) tới Texas, gặp cựu TT Bush, bàn đẩy Trump vào bóng tối

- New Mexico: 1 cô gốc Á bị đánh bầm dập

- Giuliani bị điều tra từ 2019, nghi bị Nga móc nối để thay thế Đại sứ Mỹ ở Ukraine

- báo động: Arizona kiểm lại 2.1 triệu phiếu bầu có thể cố ý bôi xóa, làm hư phiếu để gây hoang mang về chiến thắng của Biden

- thuế 39.6% với người có lương hơn $453,000, vợ chồng có lương hơn $509,000

- Chicago: chích ngừa trước, vui chơi sau

- Giá xăng Quận Cam vượt hơn $4/gallon

- HỎI 1: Sách viết cho trẻ em của PTT Kamala Harris nằm trong gói quà cho trẻ em di dân? ĐÁP 1: Sai.

- HỎI 2: Có phải Biden gửi quân trang tới các ty cảnh sát thị xã nhiều hơn là Trump gửi? ĐÁP 2: Sai.

.

QUẬN CAM (VB-30/4/2021) --- Cử tri gốc Việt tại thành phố Fort Worth (Texas) có thể sẽ quyết định thắng bại cho một ghế dân biểu liên bang sẽ bầu cử vào Thứ Bảy 1/5/2021: địa hạt TX-06 sẽ bầu cử đặc biệt để chọn Dân Biểu thay cho DB Ron Wright từ trần hồi tháng 2/2021.

.

Địa hạt này truyền thống là Cộng Hòa, nhưng đã chuyển từ màu đỏ tuyền sang màu tím (chỉ số CPIV cho Cộng Hòa cao hơn là R+6), trong tỷ lệ thắng của Tổng Thống Cộng Hòa thu hẹp dần: ứng viên Tổng Thống Cộng Hòa thắng 17% phiếu năm 2012, thắng 12% năm 2016, và thắng 3% năm 2020.

.

Phiếu bầu cho bầu cử đặc biệt vào ngày mai (Thứ Bảy) sẽ có tên 23 ứng cử viên (11 Cộng Hòa, 10 Dân Chủ, 1 Libertarian và 1 độc lập). Bầu cử này sẽ chọn ra 2 người có phiếu cao nhất, rồi sẽ có cuộc bầu cử chung kết cho 2 ứng viên cao điểm nhất này. Thăm dò điểm cho 23 ứng viên cho thấy ứng viên Cộng Hòa cao điểm nhất có thể là quả phụ của DB quá cố, là bà Susan Wright, phía Dân Chủ dự kiến có thể là Jana Lynne Sanchez.

.

Trong tuần qua, Trump đã tuyên bố ủng hộ và kêu gọi bầu phiếu cho bà Susan Wright. Và điều này là thử nghiệm cho quyền lực của Trump ở địa hạt truyền thống Cộng Hòa TX-06: nếu ứng cử viên Dân Chủ trong vòng đầu và vòng chung cuộc thắng phiếu, hình ảnh Trump tại Texas đã bị đẩy vào bóng tối.

.

--- Dân Biểu Adam Kinzinger (Cộng Hòa-Ill.) đã bay tới Texas để gặp cựu Tổng Thống George W. Bush, bàn về cách đoàn kết Cộng Hòa truyền thống để đẩy Trump vào bóng tối. Trong 2 ngày thăm Texas, Kinzinger trong ngày đầu sẽ họp với Bush, ngày thứ nhì sẽ gặp Michael Wood, một chiến lược gia Cộng Hòa chống TRump.

.

--- Rudy Giuliani đã bị FBI bố ráp nhà và văn phòng, tịch thu máy móc điện tử. Hôm Thứ Năm, Giuliani lên mạng Twitter nói lệnh khám xét đã có từ năm 2019 do Bộ TRưởng Tư Pháp Barr thời Trump chấp thuận, nhưng không thực hiện được vì Giuliani đang là luật sư cho Trump. Giuliani nói dù vậy, FBI đã được lệnh bí mật xâm nhập dữ kiện của Giuliani trên mạng iCloud mà không thông báo cho Giuliani, điều mà Giuliani gọi là phạm luật.

.

Báo New York Times ghi rằng FBI muốn điều tra Giuliani vì nghi Giuliani không chỉ làm việc cho TRump, mà có thể làm việc cho các ông trùm thế lực đen bên Ukraine. Giuliani đã thành công khi xin Trump lột chức của Đại sứ Marie Yovanovitch tại Ukraine. FBI nghi Giuliani bứng ghế bà Yovanovitch theo yêu cầu của các ông trùm đại gia Ukraine.

.

Báo Washington Post hôm Thứ Năm kể rằng FBI đã báo động cho Giuliani vào cuối 2019 rằng các điệp viên Nga đang phóng tin giả sang để nhờ Giuliani loan các tin giả đó để bôi nhọ Joe Biden trước bầu cử 2020. Nhưng Giuliani vẫn bay sang Kiev (thủ đô Ukraine) để họp với một dân biểu Ukraine mà Mỹ từ lâu đã nói ông này là "gián điệp tích cực của Nga."

.

--- Gốc Á cần cảnh giác. Cảnh sát đang truy lùng 1 tên tấn công người gốc Á. Chuyện này xảy ra ở thị trấn Albuquerque, New Mexico: Bản tin KOB4 ghi rằng 1 người đàn ông không mang khẩu trang bước vào một văn phòng mát-xa trị liệu, khi bị yêu cầu mang khẩu trang, tên này la hét, chửi mắng "Chinese virus" (Đồ vi khuẩn Tàu) và nhiều câu tương tự, rồi đấm đá dã man người phụ nữ đòi khẩu trang rồi bỏ chạy.

.

Trung sĩ Gerard Bartlett của Ty Cảnh Sát Albuquerque nói rằng: "Cô này bị thương từ đầu tới chân, bị thương ở cả bàn chân, đầu gối, vết bầm cả trên mặt, ngực, xương sườn, gây ra khó thở." Ty Cảnh Sát đang làm việc với Phòng Biện Lý để xem có thể truy tố ở tội đại hình và thù ghét hay không.

.

Melanie Nguyen, thuộc tổ chức liên minh doanh nghiệp gốc Á Asian Business Collaborative, báo động rằng đây là một điển hình cho thấy khuynh hướng thù ghét và bạo lực chống người gốc Á đang tăng, nhắm tấn công cộng đồng doanh nghiệp gốc Á, và là kết quả trực tiếp từ đại dịch và "về cách quy lỗi không chính xác cho cộng đồng gốc Á."

.

Nạn nhân đã vào Mỹ từ Trung Quốc mới 4 năm. Hiện nay cô nửa thời gian là làm nghề mát-xa trị liệu, nửa thời gian là đi học. Cảnh sát nói hung thủ là người đàn ông lái chiếc xe Ford màu trắng, mang biển số tiểu bang Florida ký số: CLW4172. Cảnh sát yêu cầu ai có thông tin gì về hung thủ hãy báo cho Crime Stoppers.

.

--- Dân Biểu Matt Gaetz (Cộng Hòa-FL) kinh hoàng vì lá thư thú tội của một người bạn vui chơi, theo tin của báo The Daily Beast hôm Thứ Năm 29/4/2021. Thư thú tội do Joel Greenberg viết trong các tháng cuối chế độ Trump, nói rằng Greenberg và DB Gaetz đã chi tiền mua sex với nhiều thiếu nữ, trong đó có 1 cô mới 17 tuổi.

.

Báo The Daily Beast có một bản sao lá thư thú tội này. Greenberg viết trong thư rằng có nhiều lần, tiền xăng, tiền quà tặng, tiền thuê nhà hay một phần tiền học phí được chi trả cho mấy cô này, trong đó có một cô chưa tới 18 tuổi, "Chính tôi nhìn thấy chuyện chi tiền tận mắt và các giao dịch chuyển tiền qua Venmo, qua Cash App hay qua dịch vụ khác để tiền chuyển tới các cô gái này từ Dân Biểu [Gaetz]."

.

Bản tin nói, lá thư này được viết ra trong khi Greenberg đang xin Roger Stone giúp để có được ân xá từ Donald Trump. Bản tin nói cuối năm 2020, Greenberg ở ngoài tù và liên lạc với Stone. Một loạt tin nhắn giữa 2 người -- mới đây The Daily Beast cũng có được --- cho thấy nhiều liên lạc giữa Greenberg và Stone được mã hóa qua mạng Signal, nguyên tắc là gửi và nhận một thời gian thì sẽ biến mất. Nhưng Greenberg đã chụp màn hình một số đối thoại 2 người.

.

Greenberg lúc đó chuẩn bị gửi Stone $250,000 đôla tiền Bitcoin để xin Trump ân xá. Greenberg đã viết nhiều bản nháp thư tự thú. Báo The Daily Beast có 2 bản đánh máy, và 1 bản viết tay trước đó. Chuyên gia Wendy Carlson đã đối chiếu chữ viết tay của người viết bản khai tài chánh 2019 cho Joel Greenberg, cũng như viết trên mẫu bầu cử 2020 của Greenberg cũng là người viết chữ trên thư tự thú. Thư kể rằng bản thân Greenberg, DB Gaetz và vài người khác đã dan díu sex với 1 cô mà họ nghĩ là 19 tuổi, nhưng khi Greenberg biết cô này còn là vị thành niên vào ngày 4/9/2017 từ một mật báo viên ẩn danh thì báo động ngay cho DB Gaetz.

.

--- Bài diễn văn đầu tiên của Tổng Thống Joe Biden thu hút 26.9 triệu người xem qua 16 băng tần truyền hình đêm Thứ Tư, theo báo cáo của Nielsen. Bài diễn văn thời điểm tương tự năm 2017 của Trump thu hút 48 triệu người xem. Bài diễn văn báo cáo tình hình quốc gia của Trump năm 2020, một chút trước khi đại dịch tới, thu hút 37 triệu người xem.

.

Đại dịch tới, người xem TV không nhiều nữa, dù là các giải thưởng nổi tiếng như Emmys và Oscars. Tuy nhiên, các đếm khán giả của Nielsen chỉ tính trên TV, không đếm số người xem qua Internet, hay nghe qua radio, hay phương tiện khác. Ghi nhận rằng bài diễn văn đầu tiên trước Quốc Hội của Barack Obama năm 2009 thu hút 52 triệu người xem, và George W. Bush năm 2001 có 40 triệu người xem.

.

--- Không gọi là "Thông hành Chích ngừa" nhưng hễ không có thẻ "Vax Pass" (Giấy đã chích) thì cư dân Chicago sẽ bị cấm tham dự các sự kiện đông người, như hòa nhạc mùa hè, theo lời Bác sĩ Allison Arwady, Giám đốc Sở y tế công cộng Chicago.

.

Bác sĩ Allison Arwady nhấn mạnh rằng giấy vào cửa các sự kiện không nên gọi là Thông hành Chích ngừa, cũng không phải ứng dụng điện tử mà các cơ sở kinh doanh kiểm soát người vào. Chỉ nên xem như thành phố cho cư dân thẻ giảm giá, hay vào miễn phí các bảo tàng viện, hay để họ khỏi xếp hàng vào các nơi đông du lịch ở thành phố. Đặc biệt, một số sự kiện sẽ chỉ cho người đã chích ngừa vào.

.

--- Một nhóm chuyên gia an ninh bầu cử đang yêu cầu Bộ Tư Pháp gửi giám sát viên liên bang tới Arizona trong khi Thượng Viện tiểu bang này do Cộng Hòa đa số đang thực hiện kiểm toán 2.1 triệu phiếu bầu ở quận Maricopa County trong cuộc bầu cử Tổng Thống 2020.

.

Trong thư gửi Bộ Tư Pháp, 5 chuyên gia bầu cử từ Brennan Center for Justice, Protect Democracy và The Leadership Conference bày tỏ quan ngại về cách kiểm toán đang thực hiện, cảnh giác là các lá phiếu sẽ "gặp nguy vì bị mất trộm, bị bôi xóa, hay bị làm hư hỏng hết chữa." Thư cảnh giác rằng phiếu bầu giấy dễ hư, hay dễ bi ghi dấu, hay dễ không đọc được, ngay cả khi không mang găng tay mà đưa phiếu tới tia sáng cực tím.

.

Những cuộc kiểm toán trước đó tại quận Maricopa County, cũng là quận lớn nhất Arizona, xác nhận kết quả bầu cử chính xác và không có gian lận gì. Thêm nữa, Thượng Viện Arizona trước khi kiểm toán đã nói kết quả kiểm toán lần này sẽ không chính thức và sẽ lật ngược kết quả. Thư viết rằng kiểm toán lần này là để gây hoang mang về tính an toàn bầu cử 2020, trong khi họ dễ dàng bôi nhọ các cuộc kiểm toán trước đó bằng cách gạch xóa, làm hư hại phiếu bầu để làm mất lòng tin của cử tri.

.

--- Bạch Ốc hôm Thứ Năm nói rõ về đề nghị thuế của Biden. Tỷ suất thuế 39.6% sẽ ảnh hưởng người khai đơn độc có lương trên khoảng $453,000 và cặp vợ chồng khai chung có lương trên khoảng $509,000. Hiện thời các mức lương này chịu thuế 37%. Nhưng Biden muốn nâng lên vào mức thuế trước khi Trump cho giảm thuế về 37%. Nghĩa là, thực tế, Biden không tăng thuế so với mức thuế trước năm 2017.

.

Bản văn Bạch Ốc nói, trở về mức thuế trước 2017 là lời hứa của Biden khi vận động tranh cử, và chỉ ảnh hưởng chưa tới 1% dân số Hoa Kỳ. Bản văn nói, trong năm 2022, những mức thuế trước 2017 những ai dự kiến lương khoảng $452,700/người hay lương $509,300/vợ chồng thì áp dụng mức thuế trước 2017. Nếu cặp vợ chồng nào lương dưới $509,300 thì không mất đồng nào thêm cho thuế.

.

--- Giá xăng trung bình tại Quận Cam đã vượt hơn $4/gallon tuần này. Xăng tăng 9/10 của một cent để tới $4.021/gallon, mức cao nhất kể từ ngày 11/11/2019, một ngày sau khi xăng có mức tăng 4/10 của một cent. Tại Quận Cam, giá xăng rẻ nhất theo trang Gasbuddy.com là $3.40/gallon vào hôm Thứ Tư. Như thế, tại Quận Cam giá xăng trung bình đã tăng 81.3 cents kể từ khởi đầu năm nay, tức là tăng 72 lần trong vòng 73 ngày, tổng cộng tăng 68.1 cents khi tính kết thúc vào ngày 20/3/2021.

.

--- Tổng Thống Joe Biden nói trong cuộc phỏng vấn hôm Thứ Năm rằng ông không được thông báo trước về chuyện các điều tra viên liên bang xin trát tòa bố ráp, khám xét nhà và văn phòng của Rudy Giuliani, luật sư của Trump. Biden nói với MSNBC rằng ông chỉ biết tin đó đêm qua (Thứ Tư) cũng như phần còn lại của thế giới, "Thiệt đó, tôi không biết gì về diễn tiến chuyện đó." Trước đó, truyền thông cho biết FBI khám xét nhà Giuliani, tịch thu thiết bị điệnt ử để điều tra các hoạt động của Giuliani tại Ukraine.

.

--- Lãnh tụ Thiểu số Thượng Viện Mitch McConnell hôm Thứ Năm đã bác bỏ lời Trump kêu gọi Cộng Hòa tước quyền lãnh đạo của McConnell đối với Cộng Hòa Thượng Viện và thay bằng người khác. McConnell nói rằng Cộng Hòa đang nhìn về tương lai, không nhìn về quá khứ, "và nếu quý vị muốn thấy tương lai Đảng Cộng Hòa, hãy xem [Thượng nghị sĩ] Tim Scott trả lời Tổng Thống Joe Biden đêm qua."

.

TNS McConnell nói với Fox News: "TNS Scott là tương lai. Đó là nơi chúng ta đang hướng tới. Chúng tôi không bị ám sảnh với quá khứ, mà chỉ nhìn về tương lai." Trước đó, Trump lên án McConnell chịu trách nhiệm làm cho Cộng Hòa mất đa số ghế trong Thượng Viện và đòi lột chức lãnh đạo của McConnell.

.

--- HỎI 1: Sách viết cho trẻ em của PTT Kamala Harris nằm trong gói quà cho di dân?

.

ĐÁP 1: Sai. Cộng Hòa rộ lên với tin giả rằng sách viết cho trẻ em của Phó Tổng Thống Kamala Harris bây giờ đưa vào trong "gói quá chào đón trẻ em không người đi kèm tại biên giới" -- sách này có nhan đề là “Superheroes Are Everywhere” (Siêu anh hùng ở mọi nơi) mang hình ảnh người đời thường, kể với trẻ em rằng "em có thể cũng là một siêu anh hùng." Gói quá liên bang trao cho các trẻ em di dân lậu tại California có quần áo, vật dụng vệ sinh, thực phẩm --- và theo vài nhà bình luận bảo thủ -- có 1 ấn bản sách trẻ em của Kamala Harris.

. Các thông tin sai đó phóng đại từ một bài trên báo New York Post, viết ngày 23/4/2021, ghi rằng "các trẻ em di dân không người đi kèm được đưa vào biên giới Mỹ-Mexico tới một trại tạm cư ở Long Beach, Calif., sẽ được tặng 1 ấn bản sách trẻ em viết năm 2019 nhan đề ‘Superheroes are Everywhere’ của Harris trong gói quá đón khách." Bài này đăng ở trang nhất bào New York Post ngày 24/4/2021. Tin này được phóng đại lên nhiều mạng và truyền thông, kể cả Fox News. Thực tế là sai. Báo New York Post ban đầu gỡ bài báo trên mạng, sửa bài viết lại, sau khi kiểm chứng không có chuyện đó. Các viên chức Long Beach nói trẻ em di dân từ biên giới Mỹ-Mexico tới trại tạm cư Long Beach không nhận sách nói trên trong gói quà. Lý do chỉ vì bài báo dựa vào một tấm hình chụp ngày 22/4/2021 cho thấy bìa 1 ấn bản sách “Superheroes Are Everywhere” trên 1 giường xếp ở Long Beach Convention Center, nơi Bộ Y Tế và Nhân Dụng đang dùng nơi này tạm trú cho trẻ em di dân không người đi kèm. Kevin Lee, Trưởng phòng công cộng thành phố Long Beach, nói với USA TODAY trong 1 email rằng ấn bản “Heroes Are Everywhere” đó được tặng trong chiến dịch thành phố kêu gọi cư dân tặng sách và đồ chơi cho trẻ em di dân tạm trú ở đây. Lee viết: "Ấn bản sách đơn độc đó là 1 trong nhiều ngàn sách được dân chúng tặng cho nơi này. Đó là 1 ấn bản duy nhất." Và ấn bản đó bây giờ nằm trong thư viện trại tạm cư này. Báo New York Post đã sửa lại bài viết. Phóng viên Laura Italiano, người viết bài đó, đã xin từ chức và thú nhận rằng bị ra lệnh để viết bài quy chụp Kamala Harris và "tôi đã không cứng rắn đủ để chống lại chỉ thị -- và đó là điểm gãy nơi này." Chi tiết ở:

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/04/29/fact-check-kamala-harris-book-not-welcome-packs-migrants/4878301001/

.

--- HỎI 2: Có phải Biden gửi quân trang tới các ty cảnh sát thị xã nhiều hơn là Trump gửi?

.

ĐÁP 2: Sai. Không hề có chứng cớ nào như thế. Kể từ 1990, chính quyền liên bang có chương trình chuyển các quân trang, quân dụng thặng dư tới các ty cảnh sát địa phương. Quân trang là từ vũ khí, quân xa, tới trang phục, dụng cụ văn phòng, thiết bị thể dục. Các nhà hoạt động Black Lives Matter muốn Biden cấm chuyển giao quân trang cho cảnh sát địa phương. BLM đã phóng tweet nói rằng Biden trong 100 ngày còn chuyển giao quân trang cho cảnh sát còn nhiều hơn cả Trump. Nhưng BLM không đưa ra chứng cớ nào. Cũng không rõ BLM dựa vào so sánh nào. Trong khi Biden nhậm chức hơn 3 tháng, còn Trump giữ chức 4 năm. Thêm nữa, vị trí Tổng Thống không liên hệ gì về số lượng quân trang cho chương trình chuyển giao đó. Kevin Govern, giáo sư luật tại Ave Maria University và cũng là giáo sư tại John Jay College of Criminal Justice, nói khẳng định của BLM là quá lố, không nghĩa lý gì khi nhìn về một tam cá nguyệt trong một niên khóa. Chi tiết ở:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/apr/27/black-lives-matter/no-proof-military-equipment-giveaway-soaring-under/

.

.