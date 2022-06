Nhóm Siêu Quyền Lực họp đối phó Trung quốc và chống thông tin thất thiệt

Nhận định thời cuộc thế giới





Vì đại dịch Covid-19 Nhóm Siêu Quyền Lực không tổ chức họp năm 2020 và năm 2021. Năm nay kỳ họp thứ 68 của Nhóm Siêu Quyền Lực được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 6 năm 2022 tại Hoa Thịnh Đốn. Theo trang web của Nhóm Siêu Quyền Lực chương trình nghị sự bao gồm các đề tài:





1. Sắp xếp lại địa chính trị

2. Những thách thức của NATO

3. Trung Quốc

4. Cơ cấu lại vùng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

5. Cạnh tranh công nghệ Trung-Mỹ

6. Nga

7. Sự liên tục của Chính phủ và Nền kinh tế

8. Sự gián đoạn của Hệ thống Tài chính Toàn cầu

9. Thông tin thất thiệt

10. An ninh năng lượng và tính bền vững

11. Tình hình sau đại dịch

12. Sự phân mảnh của các xã hội dân chủ

13. Thương mại và phi toàn cầu hóa

14. Ukraina. [1]





Cuộc họp có sự tham dự của khoảng 120 tham dự viên đến từ 21 quốc gia trên thế giới [2].

Phần trình bày tóm lược sau dựa vào thông cáo báo chí của Nhóm Siêu Quyền Lực, của Viện Nghiên cứu về Toàn cầu hóa Global Research trụ sở tại Canada, và của một vài cơ quan truyền thông bàn về cuộc họp thứ 68 của Nhóm Siêu Quyền Lực năm 2022 tại Mỹ.

✱ Cơ cấu lại địa chính trị và sự gián đoạn của nền kinh tế toàn cầu trong thế giới hậu đại dịch

Theo Viện Nghiên cứu Global Research Canada - Một nhóm ưu tú gồm hơn 120 nhà lãnh đạo chính trị cao cấp, CEO của các đại công ty và đại diện từ thế giới tài chính, học thuật và giới truyền thông, họ gặp nhau để thảo luận về các vấn đề toàn cầu. Nhưng khi một cuộc họp cấp cao như vậy diễn ra, tuy nhận được sự chú ý rộng rãi của giới truyền thông, nhưng các cuộc họp của Nhóm Bilderberg lại cực kỳ bí mật. Cuộc họp Nhóm Siêu Quyền Lực năm nay được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 6 tại khách sạn sang trọng Mandarin Oriental ở Washington D.C.

Được thành lập vào năm 1954, các cuộc họp của Nhóm Siêu Quyền Lực chỉ mang tính chất mời tham dự và thường diễn ra mỗi năm một lần. Khoảng 2/3 số người tham dự đến từ Châu Âu, phần còn lại đến từ Bắc Mỹ. Về mặt công khai, Nhóm Siêu Quyền Lực tuyên bố rằng các cuộc họp của họ chỉ đơn giản là một diễn đàn để "thảo luận không chính thức". Tuy nhiên, trên thực tế, nó có ảnh hưởng rộng lớn trên toàn cầu.

Chẳng hạn như năm 2009, bổ nhiệm cựu Thủ tướng Bỉ Herman van Rompuy làm Chủ tịch đầu tiên của Hội đồng châu Âu diễn ra trong vài ngày sau khi ông ta tham dự cuộc họp tối đặc biệt của Nhóm Siêu Quyền Lực (2009) , và dường như được tổ chức với mục đích duy nhất là xem xét việc ứng cử của ông ta. Nhiều cựu tham dự viên Nhóm Siêu Quyền Lực khác như Bill Clinton, Tony Blair và Angela Merkel, cũng đảm nhận các vai trò chính trị cao cấp sau khi tham dự các cuộc họp của tổ chức Siêu Quyền Lực này. Bởi thế, danh sách những tham dự viên của tổ chức này thường được coi là một dấu hiệu tốt cho thấy quyền lực trong tương lai có thể nằm ở đâu.

• Những tham dự viên đáng chú ý tại cuộc họp năm 2022

Những người tham dự đáng chú ý từ giới chính trị tại cuộc họp năm nay bao gồm Henry Kissinger, 99 tuổi; Mark Rutte (Thủ tướng Hà Lan); Sanna Marin (Thủ tướng Phần Lan); Charles Michel (Chủ tịch Hội đồng Châu Âu); và Margaritis Schinas (Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu). Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tham dự vào cuộc họp năm nay thông qua một liên kết hội nghị qua video.

Những người tham dự từ giới doanh nghiệp bao gồm Albert Bourla (Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Pfizer); Emma Walmsley (Giám đốc điều hành của GlaxoSmithKline); Ben van Beurden (Giám đốc điều hành của Shell); Bernard Looney (Giám đốc điều hành của BP); Eric E. Schmidt (cựu Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Google); Yann Lecun (Phó chủ tịch kiêm Trưởng khoa học gia AI của Facebook); Kevin Scott (CEO của Microsoft); và José Manuel Barroso (Chủ tịch Goldman Sachs International).

Những cái tên nổi bật khác xuất hiện trong danh sách tham dự gồm có Quốc vương Hà Lan; Jens Stoltenberg (Tổng thư ký khối NATO); William J. Burns (Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ, CIA); Jake Sullivan (Giám Đốc Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ); và Jeremy Fleming (Giám đốc Truyền thông của Chính phủ Anh).

• Nhóm Siêu Quyền Lực cho rằng bất ổn toàn cầu sẽ tiếp tục

Danh sách các chủ đề thảo luận chính tại cuộc họp của Nhóm Siêu Quyền Lực năm nay cho rằng thời kỳ bất ổn toàn cầu hiện nay sẽ tiếp tục. Đứng đầu danh sách thảo luận là chủ đề "Cơ cấu địa chính trị". Tiếp sau đó là các cuộc thảo luận về ‘Những thách thức của NATO’, ‘Trung Quốc’, ‘Tái tổ chức Ấn Độ-Thái Bình Dương’, ‘Cạnh tranh Công nghệ Trung-Mỹ’ và ‘Nga’.

Cũng liên quan đến những chủ đề mở đầu này là đề tài về "Sự liên tục của Chính phủ và Nền kinh tế". Các đề tài tiếp theo là gì; Một đại dịch toàn cầu khác và sự phá vỡ trật tự công cộng? Suy thoái kinh tế? Cuộc chiến leo thang ở Ukraine ? Các đề tài khác như 'Sự phá vỡ của Hệ thống Tài chính Toàn cầu', nhưng thông điệp chung của Nhóm Siêu Quyền Lực dự báo thế giới sẽ không sớm trở lại bình thường.

Một chủ đề kích thích tư duy hơn nữa được đưa ra dưới dạng một cuộc thảo luận có tiêu đề “ Thông tin thất thiệt“. Do sự kiểm soát ngày càng tăng trên toàn thế giới đối với quyền tự do ngôn luận trong hai năm qua, đặc biệt là trực tuyến và nỗ lực của chính quyền Biden thành lập cái gọi là 'Ban quản lý thông tin thất thiệt' ‘Disinformation Governance Board’ với mục tiêu đã nêu là "phối hợp chống lại thông tin thất thiệt liên quan đến an ninh nội địa - coordinate countering misinformation related to homeland security” Sự tham gia của một số đại diện từ các đại công ty công nghệ hiện diện trong cuộc họp cho thấy Nhóm Siêu Quyền Lực đã quyết định rằng việc đạt được 'Sự liên tục của Chính phủ và Nền kinh tế' phụ thuộc vào việc giành được quyền kiểm soát hơn nữa đối với thế giới trực tuyến.

Cuộc thảo luận về "An ninh năng lượng và tính bền vững", có thể nói rằng các CEO của Shell và BP đóng những vai trò nổi bật; Tiếp theo trong chương trình nghị sự có tiêu đề "Tình hình sức khoẻ hậu đại dịch". Với việc vắc-xin COVID-19 của Pfizer gần đây đã trở thành loại thuốc sinh lợi cao nhất trong lịch sử, sự tham gia của Giám đốc điều hành Pfizer năm nay có thể được hiểu là một dấu hiệu cho thấy Nhóm Siêu Quyền Lực đang đặt cược vào việc tiếp tục thống trị ngành dược phẩm của công ty.

Các chủ đề khác được đề cập bao gồm các cuộc thảo luận về 'Sự phân mảnh của các xã hội dân chủ', 'Thương mại và phi toàn cầu hóa’. Cuộc họp dường như đã khép lại với một cuộc thảo luận về Ukraine.

Ngoài một bài báo được viết bởi nhà quan sát lâu năm tại Nhóm Siêu Quyền Lực của Charlie Skelton đã được đăng trên Guardian, các phương tiện truyền thông chính thống không đưa tin về cuộc họp kéo dài 4 ngày, cũng không có bất kỳ ai trong các tổ chức truyền thông có mặt, trừ những người tham dự bao gồm các đại diện cao cấp từ Axel Springer, The Economist, The Financial Times và những người khác. Đơn giản là họ - và Nhóm Siêu Quyền Lực - không muốn ai biết chi tiết về cuộc họp đó.[3]

✱ Bilderberg làm gì với Trung Quốc: Cơn bão kinh tế đang đến

Cũng theo Global Research Canada, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken - gần đây đã tuyên bố rằng Trung Quốc “ủng hộ” Nga về Ukraine thay vì giữ thái độ trung lập. Điều thực sự quan trọng ở đây là Ngoại trưởng Mỹ Blinken đang ám chỉ rằng Bắc Kinh muốn gây mất ổn định tại vùng châu Á - Thái Bình Dýõng. Tuy nhiên, đó lại là câu chuyện mở đường cho Hoa Kỳ tãng cường phát triển tại vùng “Indo-Pacific” của mình. Và đó là thông tin tóm tắt mà Sullivan và Kurt Campbell cung cấp cho “nhóm đa dạng Bilderberg Group”.



Davos - với câu thần chú mới, “The Great Narrative” - đã loại trừ hoàn toàn Nga. Nhóm Siêu Quyền Lực chủ yếu bàn về việc ngăn chặn Trung Quốc - sau cùng là mối đe dọa hiện hữu số một đối với Đế chế Dối trá và các vệ tinh của nó. Một bộ phận giới trí thức Trung Quốc nghĩ gì về “tập thể phương Tây” này.



• Phía Trung Quốc lên tiếng



Hãy bắt đầu với Justin Lin Yifu, cựu Kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới và hiện là Trưởng khoa của Viện Kinh tế Cấu trúc Mới tại Đại học Bắc Kinh, và Sheng Songcheng, cựu Trưởng phòng Thống kê và Khảo sát Tài chính thuộc Ngân hàng Trung Quốc. Họ cho rằng nếu Trung Quốc đạt được việc "không lây nhiễm" vì Covid-19 vào cuối tháng 5. 2022 (điều đó đã thực sự xảy ra: xem kết thúc việc cấm cửa Thượng Hải), nền kinh tế Trung Quốc có thể tăng trưởng 5,5% vào năm 2022. Họ bác bỏ nỗ lực của đế quốc nhằm thiết lập một “NATO phiên bản châu Á”: “Chừng nào Trung Quốc tiếp tục phát triển với tốc độ cao hơn và cởi mở hơn, các nước châu Âu và ASEAN sẽ không dính vào cái bẫy của Mỹ để đảm bảo kinh tế của họ tăng trưởng và tạo việc làm. ”



Ba viện sĩ từ Viện Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải và Đại học Phúc Đán có cùng một quan điểm: “Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương” do Mỹ công bố, được cho là trụ cột kinh tế của chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương, không gì khác ngoài một nỗ lực rườm rà nhằm “Làm suy yếu sự gắn kết nội bộ và quyền tự chủ tại khu vực ASEAN.”

Liu Zongyi nhấn mạnh rằng vị trí của Trung Quốc tại trung tâm của chuỗi cung ứng rộng lớn được kết nối với nhau ở châu Á “đã được củng cố”, đặc biệt là hiện nay khi có sự khởi đầu của thỏa thuận thương mại lớn nhất hành tinh, là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).



Chen Wengling, Chuyên gia kinh tế trưởng của một nhóm nghiên cứu trực thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, lưu ý rằng “cuộc chiến toàn diện về ý thức hệ và công nghệ chống lại Trung Quốc” do người Mỹ chủ động; Nhưng ông ta muốn nhấn mạnh rằng Mỹ “chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh xảy ra, vì nền kinh tế Hoa Kỳ và Trung Quốc có mối liên hệ chặt chẽ với nhau”. Điều quan trọng là “Hoa Kỳ vẫn chưa đạt được tiến bộ đáng kể trong việc củng cố chuỗi cung ứng của mình, tập trung vào bốn lĩnh vực chính bao gồm chất bán dẫn.”



Chen Wengling lo lắng về “an ninh năng lượng của Trung Quốc”; “Sự im lặng của Trung Quốc” về các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Nga, điều này “có thể dẫn đến sự trả đũa của Hoa Kỳ”, và quan trọng là “Kế hoạch xây dựng Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc với Ukraine và các nước EU sẽ bị ảnh hưởng như thế nào”. Điều sẽ xảy ra, trên thực tế BRI là các hành lang kinh tế đặc quyền trên khắp Iran và Tây Á, cũng như Con đường Tơ lụa trên biển, thay vì hành lang Xuyên Siberia trên khắp nước Nga.

Yu Yongding, từ Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc (CASS) và là cựu thành viên của Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Trung ương, lưu ý rằng "hệ thống tài chính toàn cầu và đồng đô la Mỹ đã được vũ khí hóa " để trở thành các công cụ địa chính trị. Hành vi bất chính của Mỹ trong việc đóng băng dự trữ ngoại hối không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín quốc tế của Mỹ mà còn làm lung lay nền tảng tín dụng của hệ thống tài chính quốc tế thống trị ở phương Tây.



Ông ta bày tỏ sự đồng thuận với các cơ quan tình báo Trung Quốc, rằng “nếu xảy ra xung đột địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc, thì các tài sản ở nước ngoài của Trung Quốc sẽ bị đe dọa nghiêm trọng, đặc biệt là nguồn dự trữ khổng lồ của nước này. Do đó, thành phần tài sản và nợ tài chính bên ngoài của Trung Quốc cần phải được điều chỉnh khẩn cấp và phần tài sản bằng đô la Mỹ trong danh mục dự trữ của nước này nên được giảm bớt.





• Bàn cờ tệ hại

Một cuộc tranh luận nghiêm túc đang diễn ra trên hầu hết các thành phần của xã hội Trung Quốc về việc Mỹ vũ khí hóa sòng bạc tài chính thế giới. Các kết luận là không thể tránh khỏi: nhanh chóng loại bỏ Kho bạc Hoa Kỳ, bằng bất kỳ phương tiện cần thiết nào; nhập khẩu nhiều hơn các mặt hàng và nguyên liệu chiến lược (do đó tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược Nga-Trung); và bảo đảm vững chắc các tài sản ở nước ngoài, đặc biệt là các khoản dự trữ ngoại tệ.

Trong khi đó “nhóm đa dạng Bilderberg", đang thảo luận những vấn đề khác, điều gì sẽ thực sự xảy ra trong trường hợp họ buộc cơ chế IMF nổ tung (một kế hoạch quan trọng để thực hiện The Great Reset, hay “Great Narrative ”). Họ đang bắt đầu lo lắng với sự xuất hiện chậm rãi nhưng chắc chắn của một hệ thống tài chính / tiền tệ thay thế dựa trên nguồn lực: chính xác là những gì Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện đang thảo luận và thiết kế, với đầu vào của Trung Quốc.



Hãy tưởng tượng một hệ thống phản lại Nhóm Siêu Quyền Lực , nơi một số các tác nhân Toàn cầu phía Nam, giàu tài nguyên nhưng nghèo về kinh tế, có thể phát hành tiền tệ của riêng họ được hỗ trợ bởi hàng hóa, và cuối cùng thoát khỏi tình trạng làm con tin cho IMF. Tất cả họ đều đang chú ý theo dõi thí nghiệm việc lấy khí đốt đổi đồng rúp của Nga.

Và trong trường hợp cụ thể của Trung Quốc, điều sẽ luôn quan trọng là vô số vốn sản xuất làm nền tảng cho một cơ sở hạ tầng công nghiệp và dân dụng khổng lồ, cực kỳ sâu rộng. Không có gì ngạc nhiên khi các người đưa tin của Davos và Bilderberg, khi họ nhìn vào The Grand Chessboard, đều cảm thấy sợ hãi: kỷ nguyên của bữa trưa miễn phí vĩnh viễn của họ đã kết thúc. Ngay cả Jamie Dimon của JP Morgan - người thậm chí không thèm đến tham dự cuộc họp của Bilderberg - cũng sợ hãi, nói rằng một “cơn bão” kinh tế đang đến. [4]

✱ Nhóm Bilderberg họp bí mật để thảo luận về "thông tin thất thiệt "

Theo danh sách các đề tài , Nhóm Siêu Quyền Lực có kế hoạch thảo luận, đằng sau những cánh cửa đóng kín, tìm cách để chống lại “ thông tin thất thiệt ”. Ý tưởng kiểm duyệt “thông tin thất thiệt” hoặc “ thông tin sai trái ” đã nhanh chóng gia tăng trong những năm gần đây. Thuật ngữ “thông tin thất thiệt” có vẻ như nó đã trở thành đề tài chính trong việc đưa tin tức trên các phương tiện truyền thông chính thống trong nhiều năm qua.

Theo Nhóm Siêu Quyền Lực , “ cuộc họp của Bilderberg là một diễn đàn cho các cuộc thảo luận không chính thức về các vấn đề lớn. Các cuộc họp được tổ chức theo Quy tắc Chatham House, quy định rằng những người tham dự được tự do sử dụng thông tin nhận được, nhưng danh tính cũng như mối quan hệ của (các) diễn giả đều không được tiết lộ.“ Nhờ tính chất riêng tư của cuộc họp, những tham dự viên tham gia với tư cách cá nhân chứ không phải với tư cách chính thức của cơ quan, và do đó không bị ràng buộc bởi các quy định bởi cơ quan của họ, hoặc bởi các vị trí đã thỏa thuận trước. Như vậy, họ có thể dành thời gian để lắng nghe, phản ánh và thu thập chi tiết thông tin. Không có chương trình nghị sự chi tiết, không có quyết định nào được đề xuất, không có biểu quyết và không có tuyên bố chính sách nào được ban hành. ”

Thông tin chi tiết về cuộc họp bắt đầu vào thứ Năm (2.6.2022) rất khan hiếm vì không có nhà báo nào được phép đưa tin, mặc dù một số người được mời với tư cách là tham dự viên.[5]

Phần trên có ghi dòng chữ "Cuộc thảo luận về "An ninh năng lượng và tính bền vững - Energy Security and Sustainability", trong đó chúng ta có thể cho rằng các CEO của Shell và BP đóng những vai trò nổi bật." Mới đây người đứng đầu Exxon-Mobil lên tiếng dự đoán về sự bất ổn về giá cả dầu khí…

✱ Bất ổn dầu hỏa có thể kéo dài 5 năm, ông chủ Exxon-Mobil cảnh báo

Theo hãng tin Pháp AFP - Người tiêu dùng phải chuẩn bị sẵn sàng để chịu đựng tới 5 năm thị trường dầu biến động, người đứng đầu ExxonMobil cho biết hôm thứ Ba (21.6.2022), với nguyên nhân là do đầu tư thấp vào việc khai thác và đại dịch coronavirus. Các thị trường năng lượng đã bị khuấy động bởi cuộc chiến Ukraine khi Nga giảm một số lượng xuất khẩu và còn phải đối mặt với các lệnh trừng phạt, trong khi châu Âu đã công bố kế hoạch giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga trong những nãm tới.

Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành ExxonMobil ông Darren Woods cho biết sự bất ổn định đang ở phía trước. Woods nói với Diễn đàn Kinh tế tại Qatar: “Có thể bạn đang chứng kiến khả năng sản xuất giảm sút trong 3-5 năm tới. Điều đó biểu hiện như thế nào sẽ tùy thuộc vào nhu cầu, rất khó dự đoán."

Woods cho biết các công ty và chính phủ cần phải suy tính lâu dài. Ông dự đoán: “Chúng ta sẽ phải đối diện với nhiều biến động của thị trường nếu chúng ta không có những chính sách chu đáo hơn. Các đại diện của ngành năng lượng Trung Đông cũng kêu gọi các nước tiêu dùng lập kế hoạch dự phòng tốt hơn.[6]

✱ Nhóm Siêu Quyền Lực: Từ “hậu sự thật” 2018 đến "thông tin thất thiệt" 2022





Trong cuộc họp năm nay (2022) theo dòng chữ viết trên, Nhóm Siêu Quyền Lực « có kế hoạch thảo luận, đằng sau những cánh cửa đóng kín, tìm cách để chống lại “Thông tin thất thiệt”.» Trước đây, trong phiên họp lần thứ 66 vào năm 2018, Nhóm Siêu Quyền Lực đã thảo luận về đề tài “ hậu sự thật - post truth” nhằm chống lại TT Trump ...





Theo CNBC ngày 07.06.2018: Một số người quyền lực nhất hành tinh sẽ tham gia cuộc họp của Nhóm Siêu Quyền Lực bí mật khét tiếng bắt đầu vào thứ Năm để thảo luận về những mối quan tâm cấp bách nhất của họ bao gồm Nga, thương mại tự do và thế giới “hậu sự thật” nằm trong chương trình nghị sự. Các nhà lãnh đạo chính trị và các chuyên gia từ các ngành công nghiệp, tài chính, học thuật và giới truyền thông sẽ tham gia hội nghị thường niên.



Tuy nhiên, chính trị và địa chính trị thống trị danh sách với các chủ đề về Nga, Trung Đông, vai trò lãnh đạo thế giới của Hoa Kỳ và môi trường chính trị trong nước Mỹ trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Sự xuất hiện của Tổng thống Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc đã phá bỏ cách làm chính trị cũ và báo trước một phong cách chính trị nổi loạn - The arrival of President Donald Trump in the White House has thrown out the old way of doing politics and heralded a renegade style of politics.

Trong khi đó, các vụ bê bối liên quan đến các cáo buộc sử dụng hàng loạt phương tiện truyền thông xã hội để gây ảnh hưởng đến bầu cử cũng liên quan đến việc làm phai mờ sự thật khách quan và hư cấu - do đó, thế giới “hậu sự thật” đã được Nhóm Siêu Quyền Lực đem ra thảo luận - « hence the “post truth” world - the Bilderberg group will discuss».«Việt Báo ngày 18.5.2021».

✱ Nguyên nhân dẫn đến sự đối đầu giữa cựu TT Trump và Nhóm Siêu Quyền Lực

Theo BBC News (31.10.2016) - Donald Trump nói rằng nếu ông thắng cử, ông sẽ chấn chỉnh lại Washington và điều hành quốc gia như một doanh nghiệp. Người dân ở đây đang tự hỏi việc ông thực hiện lời hứa ấy liệu có đem đến những điều tốt đẹp hay không. Phóng viên Nhà Trắng của BBC Tara McKelvey hỏi liệu Tổng thống Trump sẽ chấn chỉnh lại Washington, hay Washington sẽ chấn chỉnh lại ông ta?

Ông Trump đe dọa Nhóm Siêu quyền lực Washington, một nhóm vô định gồm những nhà lập pháp, người vận động hành lang, nhà báo, luật sư và một số khác, rằng ông ta sẽ đảo lộn cả Washington và phá bỏ hết mọi thứ tại đây. Vì thế chẳng có gì ngạc nhiên khi thủ phủ Hoa Kỳ liên tục bị quay cuồng sau tuyên bố của Trump.

Tại một cuộc biểu dương diễn ra hồi đầu tháng 10 (2016) ở tiểu bang Florida, Trump đã gửi một lời cảnh báo tới những người đứng đầu Washington: "Cho những kẻ đang kiểm soát cán cân quyền lực tại Washington, và cho những lợi ích đặc biệt toàn cầu, chiến dịch của chúng tôi chính là một mối đe dọa hiện hữu mà hẳn các người chưa bao giờ được thấy." Ông Trump nói với những người tham dự đại hội rằng ngày tàn của Nhóm Siêu Quyền Lực Washington đã đến.[7]

Phải chăng vì cựu TT Trump đe dọa "ngày tàn của Nhóm Siêu Quyền Lực Washington đã đến" cho nên "Washington chấn chỉnh lại ông ta" để rồi trở thành tổng thống 1 nhiệm kỳ? Và Uỷ Ban của Hạ Viện mở cuộc điều trần công khai về vụ “ Jan.6 / 2021” phải chăng nằm trong “ kế hoạch… tìm cách để chống lại “thông tin thất thiệt”» bởi chủ trương của “Nhóm Siêu Quyền Lực Washington”?

