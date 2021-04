Tiệm ăn Việt ở Bắc Calif. bị đập bể kính, để thư đuổi "hãy về quê nhà tụi bay đi"...

- Tiệm ăn Việt ở Bắc Calif. bị đập bể kính, để thư đuổi "hãy về quê nhà tụi bay đi"

- Biden sẽ ký sắc lệnh: lương hợp đồng liên bang tối thiểu là 15$/giờ.

- DB Cộng Hòa Liz Cheney suy tính ứng cử Tổng Thống năm 2024

- Wisconsin: 1 LM thuyết giảng trước 500 giáo dân rằng COVID-19 là tin giả, BS Fauci sẽ rơi vô lửa địa ngục

- California: Cộng Hòa dư chữ ký để bầu cử về truất phế Thống Đốc Dân Chủ

- Fox News: thấy trẻ em mang khẩu trang, hãy báo cảnh sát cho gỡ khẩu trang

- Texas thêm 2 ghế dân biểu; CA, NY, WV và PA mất 1 ghế dân biểu/tiểu bang

- 1 bình luận gia phe hữu: tôi không chích ngừa, để chọc giận bọn Dân Chủ

- PTT Harris: Mỹ gửi 310 triệu đô tới 3 nước Trung Mỹ cứu đói, giảm di dân

- Biden tăng thuế 500,000 người giàu nhất, để tài trợ chăm sóc trẻ, cho học cao đẳng miễn phí

- LS cãi cho kẻ bạo loạn ngồi ở bàn DB Pelosi: ghi chữ "biatch" (bạn thân ơi) chứ không phải chữ ‘b*tch’

- Pfizer: tương lai khỏi chích, chỉ uống 1 viên là đủ

- Mỹ sẽ tặng các nước 60 triệu liều thuốc chích ngừa AstraZeneca

- Miami: 1 trường tư tin Fake News, sẽ sa thải giáo viên và nhân viên chích ngừa

- Bình Chánh, SG: bắt nhiều cá sấu dưới kênh

- SG tịch thu 36kg ma túy trong quà biếu từ hải ngoại gửi qua bưu điện

- HỎI 1: Úc châu cảnh báo Trung Quốc có thể sắp đánh chiếm Đài Loan? ĐÁP 1: Đúng, Úc châu cảnh báo như thế.

- HỎI 2: Joe Biden là lãnh đạo thế giới duy nhất mang khẩu trang trong buổi hội nghị viễn liên qua video? ĐÁP 2: Không phải, nhiều nguyên thủ khác cũng mang khẩu trang.

QUẬN CAM (VB-27/4/2021) --- Cộng Hòa nội chiến. Một dự án Cộng Hòa có tên là The Republican Accountability Project (RAP) đã thành lập, mở trang web, chấm điểm các dân cử Cộng Hòa về mức độ hành xử dân chủ, cho điểm từ "A / xuất sắc" tới "F / quá tệ" tập trung về cách họ tôn trọng quy trình dân chủ trọng bầu cử và đã có phá hoại dân chủ bằng cách đòi lật ngược kết quả bầu cử 2020 hay không.

Dự án RAP là một phần trong tổ chức Defending Democracy Together (Chung Tay Bảo Vệ Dân Chủ) sáng lập bởi Bill Kristol và Sarah Longwell, 2 chính khách Cộng Hòa có lập trường chống Trump. Trong RAP có 2 cựu viên chức chính phủ TRump: Olivia Troye (cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump), Elizabeth Neumann (Phó chánh văn phòng Bộ Nội An).

Chỉ 14 dân cử Cộng Hòa có điểm A, hơn 100 Cộng Hòa lãnh điểm F. Điểm này chấm dựa theo 4 câu hỏi:

. Dân cử (dân biểu/thượng nghị sĩ) này có hay không về hùa ký tên trong đơn Texas kiện lên Tòa Tối Cao đòi vô hiệu hóa phiếu bầu ở Michigan, Wisconsin, Pennsylvania và Georgia [để lật ngược bầu cử, cho Trump thắng]?

. Dân cử này có chống lại bản xác định phiếu bầu Cử Tri Đoàn từ ít nhất 1 tiểu bang?

. Dân cử này có hay không tuyên bố rằng có "gian lận" trong bầu cử 2020?

. Dân cử này có hay không bỏ phiếu để buộc Trump chịu trách nhiệm xuyên qua luận tội?

Những dân cử cuồng Trump sẽ lộ mặt qua 4 câu hỏi trên. Từ đó, các dân biểu như Lauren Boebert và Matt Gaetz bị điểm F. Các dân biểu như Adam Kinzinger, Liz Cheney và Jaime Herrera Beutler được điểm A. Thượng nghị sĩ Mitt Romney, Susan Collins điểm A. Thượng nghị sĩ Ted Cruz điểm F. Trong Quận Cam, 2 dân biểu Young Kim, Michelle Steel đều ở điểm D.

Độc giả có thể xem chấm điểm ở đây:

https://accountability.gop/report-card/

--- Tucker Carlson, người chủ trì 1 chương trình đài Fox News, hôm Thứ Ba kêu gọi khán giả khi thấy trẻ em đi ngoài trời mang khẩu trang hãy gọi cảnh sát hay nhân viên dịch vụ bảo vệ trẻ em và báo cáo rằng ba mẹ các em đang phạm luật, vì, theo Carlson: "Buộc trẻ em mang khẩu trang ngoài nhà là bất hợp pháp. Hãy gọi cảnh sát tức khắc, liên lạc ngay với dịch vụ bản vệ trẻ em. Hãy cứ gọi điện thoại cho tới khi có người tới can thiệp."

Các chuyên gia y tế và các phóng viên CNN đều kinh hoàng khi thấy Fox News chống phá kịch liệt chuyện mang khẩu trang. John Berman nói trên CNN rằng không rõ Carlson có muốn khán giả của y sống sót hay không. Độc giả có thể xem thêm ở đây:

https://youtu.be/US8s8xXs9l4

--- Bình luận gia Peter D'Abrosca (có lập trường ủng hộ Trump cuồng nhiệt) viết trên báo "American Greatness" một bài có nhan đề và tiểu đề là: Tôi sẽ không chích ngừa COVID bởi vì như thế sẽ làm bọn Dân Chủ cấp tiến nổi khùng - Ý kiến mới nghĩ ra của tôi về thuốc chủng ngừa là: Nếu bọn cà chớn kia muốn tôi chích ngừa, tôi sẽ không chích ngừa, vì như thế sẽ làm bọn chúng nổi sùng."

Anh viết, khi thấy người Dân Chủ nổi khùng vì anh không chích ngừa, điều đó làm anh hạnh phúc. D'Abrosca thú nhận anh có hơi "nhỏ mọn" (petty) nhưng anh không thể bỏ được cảm giác khoái trá khi thấy các chính khách Dân Chủ bực dọc vì những người không chích ngừa chỉ vì muốn chọc giận chính phủ. Bài viết kỳ dị này ở đây:

https://amgreatness.com/2021/04/26/i-wont-take-the-vaccine-because-it-makes-liberals-mad/

--- Chính phủ Mỹ dự định gửi tặng các nước khác 60 triệu liều thuốc chích ngừa COVID nhãn hiệu AstraZeneca. Andy Slavitt, cố vấn Bạch Ốc về chống dịch, nói rằng tặng như thế không làm chậm đà chích ngừa tại Mỹ, thêm nữa FDA Hoa Kỳ chưa chuẩn thuận thuốc chích ngừa mang hiệu AstraZeneca.

--- Tương lai khỏi chích ngừa, chỉ cần một viên thuốc uống là đủ chận lại. Hãng dược Pfizer đang thử nghiệm với người thành niên khỏe mạnh về khả năng: một viên thuốc uống là đủ để ngăn chận lây nhiễm. Thuốc uống này dự kiến sẽ cho uống ngay khi thấy dấu hiệu ban đầu lây nhiễm. Hãng này đã thuyết trình về thuốc uống này hồi đầu tháng 4 trong hội nghị sinh hóa American Chemical Society Spring.

--- Bắt nhiều cá sấu dưới kênh ven Sài Gòn. Báo VnExpress kể rằng trong vòng hơn nửa tháng, người dân xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh đã bắt ít nhất hai con cá sấu 70-80 kg tại kênh tưới tiêu và ao nước. Anh Dương Văn Thanh, 41 tuổi, nghe tiếng sột soạt dưới ao nuôi cá tra sát kênh Xáng, thấy cá sấu nằm sát bờ ao, nên dùng bình điện để chích và bắt giữ. Con cá sấu này dài 2,5 m, nặng 76 kg. Anh Thanh đã xẻ thịt chia cho hàng xóm.

Có vài trường hợp cá sấu xuất hiện và bị chích điện bắt dưới kênh ở ấp 2, 4 và 7. Một cán bộ xã Phạm Văn Hai nói rằng xã hiện có một công ty và một hộ dân có giấy phép nuôi cá sấu với hơn 3.000 con. Chi cục Kiểm lâm TPSG khuyến cáo người dân khi phát hiện cá sấu không nên tự ý bắt giữ mà báo cho lực lượng chuyên trách để xử lý.

--- Báo Tuổi Trẻ cho biến theo tin từ Hải quan, đã có gần 36kg ma túy các loại được ngụy trang trong các lô hàng quà biếu như sữa bột, trà, cà phê, kem dưỡng ẩm..., nhập từ Mỹ, Canada và Đức, gửi qua đường bưu điện. Hải quan và Công an đã thu giữ số ma túy này sau khi kiểm tra thực tế 16 bưu kiện có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Trong đó có ma túy tổng hợp dạng viên nén MDMA (thuốc lắc), cần sa và ketamine, giấu trong các hộp kem dưỡng ẩm, các lon lạc rang, trà, cà phê… bằng thiếc được quấn giấy bạc, hút chân không và dập kín nắp để đối phó với máy soi và chó nghiệp vụ. Lực lượng hải quan phải dùng đến máy cắt để lấy ra.

--- TT Biden sẽ ký một sắc lệnh hành chánh hôm Thứ Ba yêu cầu các cơ quan liên bang trả lương nhân viên hợp đồng tối thiểu phải là 15$/giờ. Lệnh này ảnh hưởng hàng trăm ngàn nhân viên hợp đồng, tới vài tuần lễ sau khi Biden và các dân cử Dân Chủ lưỡng viện tìm cach nâng lương tối thiểu toàn quốc tới 15$/giờ nhưng bị các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa và quan chức Tham vấn Pháp Lý Quốc Hội (Parliamentarian) phản đối.

Theo sắc lệnh sẽ ký hôm nay, tất cả các cơ quan liên bang phải trả lương cho nhân viên hợp đồng ít nhất 15$/giờ trong hợp đồng mới kể từ tháng 4 năm tới. Lương tối thiểu hợp đồng liên bang hiện nay là $10.95/giờ.

--- Tiệm ăn Le Bon Kitchen của một gia đình gốc Việt làm chủ ở thị trấn Sunnyvale, Bắc California, đã bị đập bể các kính cửa và thấy một lá thư để lại trong đó ghi lời miệt thị và xua đuổi là hãy về lại quê nhà đi.



Bản tin đài KTVU FOX2 ghi lời anh Charlie Tran, đồng chủ tiệm, cho biết vào chiều Chủ Nhật anh khám phá ra cửa sổ và nhiều thứ bị đập bể. Tran điện thoại cấp cứu 911. Cảnh sát bảo ngó xem có viên đạn, đá hay gạch không. Tran không thấy gì.

Trong khi dọn dẹp, Tran thấy một mẩu giấy vò nhăm nhúm, với dòng chữ viết tay bằng mực đỏ: "Dirty (expletive), (derogatory term for people of Asian descent), go back to your home." (Đổ bẩn thỉu [chữ tục, trong hình và video đã được xóa], [chữ mắng người gốc Á, trong hình và video đã được xóa], hãy về lại quê nhà tụi bay đi."

.



Jeffrey Nguyen, đồng chủ tiệm, nói rằng anh không thể tin điều đó xảy ra trong cộng đồng địa phương. Cả Tran và Nguyen thì "quê nhà" là vùng Vịnh Bắc California, họ là thế hệ thứ 2 người Mỹ gốc Việt, sinh ra và lớn lên ở đây, ban đầu kinh doanh là xe bán thức ăn rồi mở tiệm cố định, kinh doanh 10 năm rồi, và ở tiệm Sunnyvale 4 năm qua.

Otto Lee, Giám sát viên quận Santa Clara County, nói rằng ông ngạc nhiên, chuyện này tuyệt đối không thể dung dưỡng, không thể chấp nhận xảy ra trong thị trấn Sunnyvale. Thị trấn này có 40% cư dân gốc Á và 15% cư dân gốc Latino. Có thể xem video ở đây:

https://www.ktvu.com/video/926362

--- Thống kê dân số cho biết, dân số Hoa Kỳ tăng tới 331.5 triệu người tính vào ngày 1/4/2020, tức là tăng 7.4% so với mức dân số năm 2010, cũng là mức tăng chậm nhất trong bất kỳ thập niên nào kể từ 1930s.

Có 6 tiểu bang sẽ tăng thêm số lượng dân biểu ở Hạ Viện, trong khi 7 tiểu bang mỗi tiểu bang mất 1 ghế dân biểu. Texas sẽ có thêm 2 ghế dân biểu vì thập niên vừa qua có thêm 4 triệu cư dân. Colorado, Florida, North Carolina và Oregon mỗi tiểu bang thêm 1 ghế dân biểu. Montana cũng sẽ thêm 1 địa hạt dân biểu.

Trong khi đó, Illinois, New York, Ohio, Michigan, West Virginia và Pennsylvania sẽ mất 1 ghế dân biểu mỗi tiểu bang. Và lần đầu tiên trong 170 năm, tiểu bang California sẽ mất 1 ghế dân biểu.

--- Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Kamala Harris cam kết giải quyết tận gốc nan đề di dân trong buổi họp song phương viễn liên với Alejandro Giammattei, Tổng Thống Guatemala hôm Thứ Hai. Sau đó, bà Harris loan báo cho truyền thông biết rằng Mỹ sẽ gửi thêm 310 triệu đôla tới El Salvador, Guatemala và Honduras để viện trợ nhân đạo và cứu đói.

Trong đó 255 triệu đôla để cứu trợ nhân đạo và 55 triệu đô sẽ cứu đói trong khu vực. Bà Harris được TT Joe Biden trao nhiệm vụ giải quyết tận gốc tình hình did ân từ Trung Mỹ rủ nhau vào biên giới Mỹ. Bà Harris dự kiến sẽ bay tới Trung Mỹ vào tháng 6/2021 để họp với các nguyên thủ quốc gia, chận tận gốc chuyện di dân vượt biên vào Mỹ.

--- Luật sư của nghi can Richard Barnett, người còn có tên là Bigo, nói rằng Bigo ngồi trong bàn giấy của Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi trong ngày bạo loạn 6/1/2021 và để lại tờ giấy ghi mấy chữ thiệt ra không có ý chửi mắng bà lãnh đạo dân biểu, mà chỉ bày tỏ tình thân.

Dòng chữ trên giấy Bigo để trên bàn DB Pelosi là ‘Hey Nancy Bigo was here biatd.’ (Này Nancy, Bigo đây nhé, biatd.) được luật sư giải thích rằng viết tháu, cho nên ra như thế, chữ đúng phải là "biatch" (bạn thân ơi) --- chứ không hề có ý chửi mắng là chữ ‘b*tch’ (khi độc giả thay chữ i vào dấu hoa thị, sẽ ra chữ "đồ chó cái").

Luật sư nói vì Bigo viết tháu, nên chữ c và h dính vô thành chữ d, nghĩa là trong lòng Bigo khi tham dự bạo loạn và ghi vài chữ trên bàn giấy của DB Pelosi, là chỉ muốn gửi tình thân tới bà Pelosi qua chữ "biatch" (bạn thân ơi). Chưa rõ chánh án sẽ quyết định ra sao.

--- Thông tấn CBS News cho biết chủ một trường tư ở Miami, Florida, yêu cầu các giáo viên và nhân viên trường đừng có chìch ngừa COVID-19. Trường tư này tên là Centner Academy, đã gửi thư về nhà các phụ huynh để nói rằng trường đã yêu cầu tất cả nhân viên trường nào chưa chích ngừa COVID-19 thì hãy chờ tới cuối niên học, trong khi khuyến cáo tất cả giáo viên và nhân viên đừng chích ngừa, vì chính sách trường là "không thuê bất kỳ ai đã chích ngừa cho tới khi có thêm thông tin mới."

Trường này tính học phí $30,000/năm/học sinh, điều hành bởi ông bà Leila và David Centner. Nhiều giáo viên và chuyên gia y tế quan ngại. Trả lời phỏng vấn CBS, bác sĩ Aileen Marty nói rằng trường Centners đang bị tin giả làm hại khi nói rằng người được chích ngừa sẽ lây loại bệnh khác cho người đứng gần, và đó là điều rất sai lầm.

--- Tổng Thống Joe Biden sẽ tăng thuế lợi tức có được khi bán cổ phiếu và tích sản chứng khoán khác nhằm tài trợ kế hoạch American Families Plan trị giá 1.8 ngàn tỷ đôla, để sẽ cung cấp chăm sóc trẻ em, nghỉ có lương vì bận việc gia đình, và cho học miễn phí ở trường cao đẳng cộng đồng.

Như thế, thuế này sẽ nhắm vào người giàu, chỉ ảnh hưởng người có lợi tức 1 triệu đôla/năm, tức là chỉ ảnh hưởng khoảng 500,000 dân Mỹ, theo lời Brian Deese, chủ tịch Hội Đồng Kinh Tế Quốc Gia Bạch Ốc (WHNEC). Tức là chỉ ảnh hưởng 3/10 của 1% người đóng thuế Hoa Kỳ.

--- Dân Biểu Cộng Hòa Liz Cheney hôm Thứ Hai nói bà không loại trừ khả năng sẽ ứng cử Tổng Thống năm 2024. DB Cheney nói như thế với báo The New York Post, rằng người tôn trọng Hiến Pháp, tôn trọng lời thề nhiệm vụ [như bà] sẽ phải đứng đầu danh sách [ứng cử viên].

Bà là con gái của cựu Phó Tổng Thống Dick Cheney, gần đây bị các quan chức ủng hộ TRump đánh phá tận lực chỉ vì bà bỏ phiếu luận tội TRump. Tuy nhiên, bà Cheney vẫn giữ được phiếu tin cậy và giữ được vị trí người dân biểu Cộng Hòa quyền lực cao thứ 3 Hạ Viện.

--- Dự kiến Thống Đốc California đương nhiệm Gavin Newsom có thể gặp cuộc bầu cử đặc biệt để truất phế ông, sau khi Bộ Hành Chánh Calif. cho biết có khoảng 1.62 triệu chữ ký được xác minh trong danh sách vận động đòi truất phế Newsom, vượt qua ngưỡng cần thiết 1.5 triệu chữ ký.

Theo luật tiểu bang, sau khi xác minh chữ ký, cử tri sẽ có quyền xin rút chữ ký trong vòng 30 ngày. Rồi đúc kết xác minh chữ ký đưa ra, là bầu cử truất phế có thể sẽ tổ chức trong vòng 60 tới 80 ngày. Thống Đốc Newsom là Dân Chủ, và nỗ lực truất phế là từ Cộng Hòa.

--- Báo The La Crosse Tribune loan tin rằng Linh mục James Altman tại Wisconsin từng gây sóng gió mùa bầu cử vừa qua khi gọi Dân Chủ là "bọn vô thần" và bây giờ lại gây sóng gió mới: kêu gọi giáo dân đừng chích ngừa chống dịch COVID-19.

.

Linh mục James Altman trong các bài giảng nói rằng hãy phó thác và nương tựa vào Chúa để cứu họ thoát khỏi siêu vi coronavirus và đừng tin bất kỳ thuốc chủng ngừa nào. Một tờ truyền đơn đăng nơi trang web nhà thờ của LM Altman nói rằng chích ngừa chỉ là "tự mình biến thành một con heo thí nghiệm" và tuyên bố "Thượng Đế vẫn là bác sĩ tốt nhất và lời cầu nguyện vẫn là thuốc hay nhất."

Báo La Cross Tribune có 1 video cho thấy nhà thờ của LM Altman đông giáo dân ngồi nhưng lại không ai mang khẩu trang. Giáo phận La Crosse nói với báo LaCrosse Tribune rằng giáo phận đang riêng tư giải quyết vấn đề với linh mục Altman và "đây là quan tâm của Giám Mục Callahan khi LM James Altman" đưa ra các thông tin sai lạc hay là tấn công kẻ khác."

Trong một bài giảng trước khoảng 300-500 giáo dân, LM Altman nói rằng dịch COVID-19 chỉ là "tin giả, không thật" và "thái độ vô thần mà Fauci đang kêu gọi mang 2 khẩu trang sẽ dẫn Fauci vào lửa nóng nhất của địa ngục, và tôi không nói giỡn đâu."

Sau đây là một bài giảng của LM James Altman ngày 28/3/2021:

https://youtu.be/23JeTVblEPo

--- HỎI 1: Úc châu cảnh báo Trung Quốc có thể sắp đánh chiếm Đài Loan?

ĐÁP 1: Đúng, Úc châu cảnh báo như thế. Khi trả lời phỏng vấn của đài Australian Broadcasting Corp. (ABC) hôm Chủ Nhật 25/4/2021, Bộ TRưởng Quốc Phòng Úc Châu Peter Dutton nói không thêm xem thường cơ nguy xảy ra cuộc chiến TQ đánh chiếm Đài Loan. Ông thêm rằng TQ ngày càng nói rõ ý định "thống nhất" với Đài Loan.

. Trả lời lại, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao TQ Wang Wenbin yêu cầu Úc châu công nhận "tính nhạy cảm của vấn đề Đài Loan" và hãy "tôn trọng nguyên tắc Một Trung Hoa." Wang kêu gọi Úc châu chớ gửi ra tín hiệu sai lầm nào về độc lập Đài Loan và hãy làm nhiều hơn để tăng hòa bình và ổn định ở vùng eo biển Đài Loan và quan hệ TQ-Úc. Chi tiết ở đây:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4187681

--- HỎI 2: Có phải Joe Biden là lãnh đạo thế giới duy nhất mang khẩu trang trong buổi hội nghị viễn liên qua video?

ĐÁP 2: Không phải, nhiều nguyên thủ khác cũng mang khẩu trang. Biden không phải lãnh đạo thế giới duy nhất mang khẩu trang trong buổi hội nghị viễn liên qua video. Có một số lãnh đạo thế giới khác cũng mang khẩu trang lúc đó. Một số hình ảnh khác từ hội nghị thượng đỉnh viễn liên cho thấy chỉ 1/4 lãnh đạo thế giới tham dự. Các hình khác trong thượng đỉnh cho thấy cũng có lúc Biden không mang khẩu trang và nhiều quan chức khác mang khẩu trang. Thêm nữa, trong phòng lúc đó không phải Biden ngồi đơn độc, hình ảnh từ Bộ Ngoại Giao cho thấy từ các điểm nhìn khác thấy có Ngoại Trưởng Antony Blinken, Đặc sứ Tổng Thống về Khí Hậu John Kerry, Bộ Trưởng Ngân Khố Janet Yellen, Giám Đốc Hội Đồng Kinh Tế Quốc Gia Brian Deese, và các phụ tá. Chi tiết ở:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/apr/26/viral-image/no-biden-wasnt-only-world-leader-wear-mask-during-/

.