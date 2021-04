Video Song Ngữ: Thần Chú Án Ma Ni Bát Mê Hồng - Om Mani Padme Hum Mantra

Lời Giới thiệu:





ÁN MA NI BÁT MÊ HỒNG là một câu thần chú cổ xưa được viết bằng tiếng Phạn để cầu Quán Thế Âm Bồ Tát. Thần chú này quan trọng và lâu đời nhất của Phật Giáo Tây Tạng.



Thần chú này được tìm thấy đầu tiên trong kinh Trang Nghiêm Bảo Vương của Đại thừa, Thần Chú còn được gọi là LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÚ, tức 6 âm tiết, hay “vang tận đáy lòng” của Bồ Tát Quán Thế Âm.



Đối với Việt Nam, danh từ Bồ Tát được biết đến từ thế kỷ thứ 3 trong Lục Độ Tập Kinh của ngài Khương Tăng Hội.

https://youtu.be/NUtojjjuG8Q

OM MANI PADME HUM is a Sanskrit mantra that prays to the Bodhisattva Avalokitesvara. This is the oldest and most important mantra of Tibetan Buddhism.



OM MANI PADME HUM first appeared in Mahayana Kāraṇḍavyūhasūtra, 6-syllable or “innermost heart” of Bodhisattva Avalokiteshvara.



In Vietnam, “Bodhisattva” is known from the Collection of Six Paramitas sutra by Kang Senghui in the third century.

