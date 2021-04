NASA nói hôm Thứ Hai rằng chiếc trực thăng của họ đã thực hiện 1 chuyến bay thành công trên Sao Hỏa (Mars). Đây là chuyến bay đầu tiên có kiểm soát của một chiếc phi cơ trên một hành tinh khác ngoài địa cầu.

.

- Bush kêu gọi Quốc Hội mở lộ trình giúp di dân lậu nhập tịch

- Trump ca ngợi Biden: rút khỏi Afghanistan là điều tuyệt vời nên làm.

- Sếp truyền thông Nga: Tin tặc Nga sẽ đánh sập lưới điện Ukraine

- Bầu cử giữa kỳ 2022: Dân Chủ sẽ thêm ghế

- Tòa Tối Cao dẹp đơn kiện từ Cộng Hòa Pennsylvania nói Biden thua Trump

- FBI báo động: Cảnh sát kết thân với cực hữu, da trắng thượng tôn.

- nhiều mục sư chống chích ngừa, tin "ân sủng" cứu

- nhiều dân cử Dân Chủ: thuế doanh nghiệp nên 25%, thay vì 28% như Biden muốn

- Bố của DB Gaetz can thiệp: Florida im lặng

- Texas: 2 người chết vì để xe Tesla chạy tự động, tông cây, cháy dữ đội

- sinh viên gốc Việt và da màu ở UR lập hội vì công lý cho Mỹ gốc Á

- HỎI 1: Có phải NASA đã khám phá ra một hành tinh mới có thể có đời sống? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Diễn viên điện ảnh Hồng Kông Anthony Wong (Hoàng Thu Sinh) được tỵ nạn ở Đài Loan? ĐÁP 2: Chỉ là Thẻ Vàng Nhân Dụng.

.

QUẬN CAM (VB 19/4/2021) --- Tòa Tối Cao hôm Thứ Hai 19/4/2021 đã quăng bỏ thêm một đơn kiện do Cộng Hòa đưa ra thách thức kết quả bầu phiếu Tổng Thống 2020 tại tiểu bang chiến trường Pennsylvania.

.

Phán lệnh đưa ra không ký tên thẩm phán nào, chỉ đơn giản nói Tòa Tối Cao từ chối xét đơn kiện trình lên từ nhiều viên chức Cộng Hòa thách thức kết quả bầu phiếu ở Pennsylvania. Trước hôm Thứ Hai 19/4/2021, các thẩm phán tòa nhà đã bác bỏ nhiều đơn kiện khác, từ chính Trump hay/và từ các viên chức đại diện Cộng Hòa đòi đảo ngược kết quả Biden thắng phiếu.

.

Biden thắng Trump với khoảng 82,000 phiếu bầu tại Pennsylvania. Đơn kiện hôm Thứ Hai bị tòa bác là từ cựu ứng viên Quốc hội Cộng Hòa Jim Bognet và 4 cử tri đưa lên, khiếu nại rằng Tòa tiểu bang vượt thẩm quyền khi ra lệnh mở rộng hạn chót phiếu bầu trong mùa đại dịch.

.

--- Trong khi Trung Quốc quậy phá Đài Loan, Nga lộ ý sẽ tấn công Ukraine. Hiện thời đang có 85,000 lính Nga áp sát biên giới Ukraine, nhưng Margarita Simonyan, giám đốc hai truyền thông quốc doanh Nga RT và Sputnik nói rằng Nga sẽ đánh trận tin tặc, đánh cho sập mạng lưới điện Ukraine, cho Ukraine tối thui đèn tắt.

.

Simonyan nói rằng trong cuộc chiến quy ước, Nga có thể chiếm gọn Ukraine trong vòng 2 ngày, nhưng đây là chiến tranh mạng, dự kiến sau khi Nga đánh sập lưới điện Ukraine thì Mỹ sẽ trả thù bằng cách đánh sập lưới điện 1 thành phố lớn của Nga, kiểu như thành phố Voronezh, và Nga đã sẵn sàng cho các kịch bản xong rồi.

.

--- Truyền thống cho biết bầu cử giữa kỳ luôn luôn bất lợi cho Đảng đang nắm quyền Thống Thống. Do vậy, năm 1994, TT Bill Clinton nhìn thấy Dân Chủ mất 54 ghế Dân Biểu và chức Chủ Tịch Hạ Viện. Tương tự với 2010, TT Obama chứng kiến Dân Chủ mất 63 ghế Dân Biểu. Nhưng năm 2022 có vẻ sẽ khác, như dường TT Biden sẽ thắng thêm ghế Dân biểu cho Dân Chủ chứ không có vẻ gì thua.

.

Điểm thăm dò của Morning Consult cho thấy Dân Biểu Dân Chủ đang hơn 25 điểm so với các Dân Biểu Cộng Hòa khi cử tri được hỏi ai được tin cậy hơn khi đối phó COVID-19: tỷ lệ là 51% đối với 26%. Tương tự, Dân Chủ thắng thế hơn 19% về y tế nói chung, thắng thế 20% về bảo vệ An Sinh Xã Hội và Medicare. Thê thảm cho Cộng Hòa là cũng thua điểm cử tri tin cậy về kinh tế: Dân Chủ thắng thế 5%.

.

Với viễn ảnh như thế, có vẻ như bầu cử giữa kỳ 2022 sẽ cho Dân Chủ thêm ghế chứ khó mất ghế. Về nhiệt tâm đi bầu cho bầu cử giữa kỳ 2022, thăm dò Morning Consult/Politico ghi rằng 81% cử tri Dân Chủ nhiệt tâm sẽ đi bầu, trong khi 72% cử tri Cộng Hòa nói như thế.

.

---- Hai người đàn ông Texas chết sau khi họ ngồi trong chiếc xe Tesla Model S lâm nạn đêm Thứ Bảy, lúc đó xe này để vào chế độ tự hành, không người lái. Tai nạn xảy ra lúc 11:25pm ở thị trấn Spring, Texas. Người anh vợ (hay em vợ) của một người đàn ông trên xe nói rằng chủ xe này đã chở người bạn đi chơi, và rồi ra băng ghế sau ngồi, trong khi để bạn ngồi băng trước bên ghế hành khách. Và để xe tự lái, chạy tự động.

.

Xe khi vòng một ngõ cụt đã chệch ra khỏi đường lộ, tông vào một cây với tốc độ cao, phựt cháy. Phải mất 4 giờ đồng hồ để lính cứu hỏa dập tắt lửa vì bình điện của xe liên tục phựt lửa. Điều tra viên nói, đúng là xe lúc đó không ai lái, vì ghế tài xế bỏ trống, không ai ngồi. Hai người đàn ông ở tuổi 59 và 69 tuổi.

.

--- Cơ quan không gian Hoa Kỳ NASA nói hôm Thứ Hai rằng chiếc trực thăng của họ đã thực hiện 1 chuyến bay thành công trên Sao Hỏa (Mars). Đây là chuyến bay đầu tiên có kiểm soát của một chiếc phi cơ trên một hành tinh khác ngoài địa cầu.

.

Chuyến bay kéo dài gần 40 giây. Trực thăng tên là Ingenuity nặng 4 pounds (1.81437 kg), có 2 cánh quạt động cơ. Bay lên cao khoảng 10 feet (3.048 mét), bay về hướng xe thám hiểm NASA Perseverance Mars Rover đậu xa khoảng 65 mét, và hạ cánh an toàn. Chuyến bay ngắn ngủi này tốn 85 triệu đôla. Chuyến bay này mở đường cho NASA khám phá Sao Hỏa sau này. Lần đầu nhân loại làm được như thế.

.

--- Một số cảnh sát đã tham dự và đã có nhiều năm giúp huấn luyện lực lượng cực hữu Oath Keepers, theo lời lãnh đạo tổ chức này là Jim Arroyo nói trong cuộc phỏng vấn ở "60 Minutes" đêm Chủ Nhật, do vậy thành viên Oath Keepers rất nhiều kinh nghiệm về tác chiến.

.

Javed Ali, chuyên gia về chính sách công ở viện nghiên cứu Gerald Ford School of Public Policy, người trước kia từng giữ chức Giám đốc Sở An Ninh Quốc Gia NSC và là viên chức chống khủng bố tại FBI trong chính phủ Trump, nói với CBS News rằng Oath Keepers là lực lượng "độc đáo," vì phần lớn thành viên được huấn luyện tác chiến hoặc bản thân đã từng là cảnh sát hay quân nhân.

.

Hồi tháng 8/2020, cựu đặc vụ FBI Michael German viết nhiều bản tường trình rằng giới chức an ninh Mỹ không kiểm soát nổi các nhóm cực hữu khủng bố gài ngay trong chính cơ quan an ninh Mỹ, và an ninh Mỹ ngày càng kết thân với các hoạt động cực hữu ở khoảng 1 tá tiểu bang từ năm 2000.

.

Bản phúc trình của German nói rằng qua nhiều năm, cảnh sát ngày càng kết thân với dân quân và các nhóm da trắng thượng tôn ở Alabama, California, Connecticut, Florida, Illinois, Louisiana, Michigan, Nebraska, Oklahoma, Oregon, Texas, Virginia, Washington và West Virginia.

.

Trong khi dân Mỹ ngày càng quan ngại về cảnh sát đối xử bạo lực quá độ và bắn người da màu tay không, tình hình da trắng thượng tôn gắn liền với cảnh sát gây lo ngại lớn. PBS tường trình năm 2016 rằng trước đó 10 năm, FBI đã cảnh báo về chuyện đó, và bây giờ chẳng thay đổi gì. Một phần cuộc phỏng vấn "60 Minutes" xem ở đây:

https://youtu.be/-KCcpsWvFMY

.

--- Cựu Tổng Thống Trump đưa ra bản tuyên bố hôm Chủ Nhật, ủng hộ Tổng Thống đương nhiệm Joe Biden trong kế hoạch rút quân Mỹ ra khỏi Afghanistan, một chính sách Trump nêu ra khi còn trong Bạch Ốc nhưng không thực hiện nổi. Trump gọi việc rút quân là "một điều tích cực và tuyệt vời để làm," nhưng Trump thêm lẽ ra phải rút sớm hơn.

.

Như thế, Trump nói trái nghịch với Lãnh đạo Thiểu số Thượng Viện Mitch McConnell (Cộng Hòa-KY) và người bạn thân tín của Trump là TNS Lindsey Graham (Cộng Hòa-SC), cả hai đều chỉ trích Biden rằng rút quân sẽ dẫn tới thảm họa. Trump kêu gọi Biden nên rút quân vào ngày 1/5/2021.

.

--- Báo Campus Times của đại học University of Rochester (UR) tại New York tuần qua viết về trường hợp thành lập Justice for Asian Americans (JFAA), một tổ chức bênh vực công lý cho người Mỹ gốc Á, trong đó người đồng lãnh đạo là Antoinette Nguyen, sinh viên năm thứ tư ở UR.

.

Cô Nguyen giải thích rằng khi xảy ra vụ bắn chết 8 người Mỹ gốc Á tại Atlanta, cô thấy đây không phải là trường hợp đơn lẻ, "Tôi tức khắc nghĩ ngay tôi sẽ nói [tôi cảm thấy] một nỗi buồn sâu thẳm, và cùng với đó là phẫn nộ và giận dữ về chuyện không phải sự kiện đơn lẻ này. Nói xảy ra và biểu tượng nhiều thập niên... của kỳ thị đàn áp tại Hoa Kỳ chống lại người Mỹ gốc Á." Đó là lý do cô Nguyen và nhiều bạn sinh viên thành lập JFAA.

.

Bài báo nói rằng sau vụ bắn ở Atlanta, nhiều lãnh đạo trong các tổ chức sinh viên đã cùng liên kết lập 1 tổ chức để giải quyết nguyên nhân sâu thẳm của các sự kiện như thế. Các thành viên thành lập JFAA bao gồm các lãnh đạo từ Asian American Student Union (Liên Hội Sinh viên Mỹ gốc Á), Spanish and Latino Students Association (Hội Sinh viên Gốc Latin và nói tiếng Tây ban Nha), National Society of Black Engineers (Hội Kỹ Sư Da Đen Toàn Quốc), và nhiều nữa.

.

--- Thuế doanh nghiệp nên là bao nhiêu? Báo Axios ghi rằng một đề nghị do một số dân cử Dân Chủ đưa ra là thuế doanh nghiệp nên là 25%, tức là thấp 3% dưới mức Tổng Thống Biden đòi hỏi. Hiện thời Cộng Hòa chống mức thuế 28% mà Biden muốn.

.

Bên cạnh Cộng Hòa, nhiều Thượng nghị sĩ Dân Chủ, như Joe Manchin, Tim Kaine, và 3 TNS Dân Chủ khác cũng chống mức thuế 28% mà Biden muốn để có tiền tài trợ kế hoạch hạ tầng dự kiến tốn kém tới 2.25 ngàn tỷ đôla. Trước đó, TNS John Cornyn (Cộng Hòa, Texas) nói rằng Cộng Hòa chỉ muốn kế hạoch hạ tầng ở mức 800 tỷ đôla thôi.

.

--- Để Hoa Kỳ đạt mức "miễn dịch cộng đồng" đối với đại dịch COVID-19 sẽ cần ít nhất 70% dân Mỹ chích ngừa đủ 2 mũi. Tuy nhiên, nhiều thuyết âm mưu đang tung ra ở một số nhà thờ cho biết một số mục sư đang chống lại chích ngừa và kêu gọi giáo dân đừng chích ngừa. Một trường hợp là Mục sư Tony Spell tại hội thánh Life Tabernacle Church ở Louisiana.

.

Mục sư không đơn độc vì nhiều người chống chích ngừa cũng là thành phần cực hữu, da trắng, khuynh hướng Ky Tô Phúc Âm (Evangelical), cuồng nhiệt ủng hộ Trump, không tin vào chính phủ Biden. Tuy nhiên, bản thân Trump đã lặng lẽ chích ngừa trước khi rời Bạch Ốc.

.

Một video ghi lại cách mục sư Spell thuyết giảng trong nhà thờ, giáo dân không mang khẩu trang. Mục sư Spell trả lời phóng viên Elle Reeve của CNN rằng ông thà là "chết tự do còn hơn là sống quỳ trên đầu gối. Làm sao mà sống quỳ để chích ngừa?"

.

Mục sư Spell nói rằng siêu vi COVID-19 là cú lừa gạt "scam" ngay từ khởi đầu. Bi thảm là, ba mẹ của mục sư đều bị dính dương tính siêu vi, và ông nội mục sư nói rằng đã chích ngừa. Nhưng Mục sư Spell vẫn chống lại, nói rằng đức tin sẽ bảo vệ ông. Có thể xem video dài 6:31 phút (nhà thờ của MS Spell cầu nguyện, ca hát...):

https://youtu.be/RjAkhs1vBsA

.

--- Trong khi Dân Biểu Matt Gaetz (Cộng Hòa-FL) tai tiếng toàn quốc về chuyện bị FBI điều tra chuyện "dan díu sex" với thiếu nữ 17 tuổi, các chính khách tại tiểu bang nhà là Florida vẫn im lặng, không mấy người muốn bàn luận. Báo Politico ghi lời một nhà hoạt động thì "Papa Gaetz" (Thân phụ Gaetz) đưa bàn tay bố già ra để làm dịu phản ứng dư luận địa phương đối với con trai ông.

.

Bố của DB Matt Gaetz là Don Gaetz, từng là Thượng nghị sĩ tiểu bang Florida từ 2006 tới 2016, rồi từng giữ chức Chủ Tịch Thượng Viện (Senate President) từ 2012 tới 2014. Quen biết nhiều chính khách từ lâu, Don Gaetz đang ngăn bớt dư luận địa phương. Joe Negron, cũng từng là Chụ Tịch Thượng Viện Florida, nói rằng Don Gaetz là một thế lực tự nhiên, từng kết thân nhiều và cũng kình chống nhiều chính khách Florida.

.

Một chính khách ẩn danh nói với Politico, "Don Gaetz có nhiều người mang ơn. Họ đang trả ơn bằng cách im lặng về con trai của Don."

.

Ray Sansom, một cựu dân cử Florida, nhận định: "Hiển nhiên nhiều người kính trọng Don Gaetz. Cũng hiển nhiên có nhiều người từng bị Don gây tổn thương... Don là tay cứng rắn. Nếu Don chơi đòn thù, Don sẽ đánh đòn thù rất tàn bạo."

.

--- Cựu Tổng Thống George W. Bush hôm Chủ Nhật kêu gọi Quốc Hội hãy chung sức giải quyết vấn đề di trú Hoa Kỳ.Trong cuộc phỏng vấn trên CBS sáng Chủ Nhật, Bush nói rằng Quốc Hội hãy tìm một luật được ủng hộ lưỡng đảng để giúp di dân bất hợp pháp một lộ trình nhập tịch Hoa Kỳ.

.

Bush nói rằng Bush tranh cử với đề tài sẽ giải quyết di trú, nhưng dự luật Bush đưa ra để mở lộ trình nhập tịch cho 12 triệu di dân bất hợp pháp trong khi củng cố an ninh biên giới trong nhiệm kỳ 2 của Bush không qua được Thượng Viện năm 2007. Bush hôm Chủ Nhật nói rằng lời kêu gọi của ông không rõ có được Cộng Hòa bây giờ lắng nghe hay không.

.

--- HỎI 1: Có phải NASA đã khám phá ra một hành tinh mới có thể có đời sống?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. NASA nói trong tháng 4/2021 là vừa khám phá ra một hành tinh "kích thước như địa cầu, có thể có đời sống" và đặt tên hành tinh này là Kepler-1649c. Hành tinh này cách xa địa cầu 300 năm ánh sáng. Hành tin Kepler-1649c lớn gấp 1.06 lần địa cầu, nhận 3/4 lượng ánh sáng, nghĩa là có thể có nhiệt độ tương tự như địa cầu chúng ta. Tuy rằng Kepler-1649c nằm ngoài Thái dương hệ chúng ta, nhưng nó xoay trong khu vực có thể có đời sống, còn gọi là “Goldilocks zone” (khu vực Goldilocks = không quá nóng, không quá lạnh), nghĩa là khu vực hành tinh có những mỏm đá mà nước có thể có trên mặt hành tinh. Thomas Zurbuchen, Phó giám đốc viện Science Mission Directorate của NASA tại Washington, viết trong bản tin rằng thế giới xa này cho hy vọng có địa cầu thứ 2, và cộng đồng khoa học gia sẽ tiếp tục tìm thêm các hành tinh hứa hẹn khác trong các năm tương lai.

. Tuy nhiên, hành tinh Kepler-1649c xoay quanh một ngôi sao lùn đỏ (red dwarf star), và ước tính rằng một năm trên hành tinh này tương đương 19.5 ngày trên mặt đất chúng ta (địa cầu xoay quanh mặt trời, thời lượng dài hơn). Chi tiết ở:

https://www.snopes.com/fact-check/did-nasa-discover-a-new-planet/

.

--- HỎI 2: Diễn viên điện ảnh Hồng Kông Anthony Wong (Hoàng Thu Sinh) được tỵ nạn ở Đài Loan?

.

ĐÁP 2: Chỉ là Thẻ Vàng Nhân Dụng. Anthony Wong --- tài tử Hồng Kông nổi tiếng và cũng là một nhà hoạt động dân chủ --- đã đóng vai chính và vai phụ cho khoảng 100 phim, nổi tiếng với 3 giải thưởng điện ảnh Kim Mã (Đài Loan) và 4 Giải thưởng điện ảnh Hồng Kông hôm 18/4/2021 đã nhận được Thẻ Vàng Nhân Dụng (Employment Gold Card) của Đài Loan. Báo tiếng Việt thường dịch tên của Anthony Wong là Hoàng Thu Sinh, hay Huỳnh Thu Sinh, sinh ngày 2 tháng 9 năm 1961. Các phim nổi tiếng gần nhất của Hoàng Thu Sinh là: Diệp Vấn: Trận chiến cuối cùng (2013); Tứ đại danh bổ 1, 2, 3 (2012, 2013, 2014); Hồng Môn Yến (White Vengeance) (2011)... Hôm 13/4/2021, Wong viết trên Facebook rằng anh bắt đầu ngày cách ly ngừa dịch đầu tiên tại Đài Loan. Sau khi Hoàng Thu Sinh lên tiếng ủng hộ Phong Trào Dù Vàng đòi dân chủ Hồng Kông năm 2014, Hoàng bị cô lập, không được nhận vai trong các phim lớn nữa. Từ đó, Hoàng tập trung vào các phim độc lập ở Hong Kong và TV phim bộ tại Đài Loan, như "Heaven on the Fourth Floor" (Thiên Đàng Trên Tầng Lầu Bốn). Từ tháng 5/2020, Hoàng thường xuyên bay từ Hong Kong tới Đài Loan đóng phim, được người ái mộ níu kéo là hãy xin ở luôn tại Đài Loan, thì Hoàng nói bí ẩn "Tôi đang chuẩn bị." Thẻ Vàng Nhân Dụng có giá trị từ một tới 3 năm, không phải là hồ sơ tỵ nạn, nhưng được tự do sống tại Đài Loan, không cần công ty nào bảo lãnh, có tự do xuất cảnh và nhập cảnh Đài Loan nhiều lần, có giá trị dẫn theo vợ và con, trong khi được ba mẹ hay ông bà tự do vào Đài Loan thăm viếng. Xin Thẻ Vàng Nhân Dụng có lợi hơn là xin tỵ nạn, vì bản thân Hoàng Thu Sinh không tích cực hoạt động chính trị để bị Hoa Lục truy bức, nhưng anh sẽ là cầu nối dân chủ cho các thân hữu dân chủ còn lại ở Hồng Kông. Chi tiết ở:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4180877

.

.