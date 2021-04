Báo động: người cho tin về Trump & Deutsche Bank biến mất. - Oakland, CA: biểu tình, lửa cháy, đập cửa kính. - Thanh tra: vợ chồng cựu Ngoại Trưởng Mike Pompeo hơn 100 lần nhờ nhân viên giữ chó, hẹn làm tóc, làm linh tinh. - 64% dân Mỹ không hài lòng với Cộng Hòa ở Quốc Hội, chỉ 32% hài lòng. - 72% dân Mỹ: chính phủ Biden rất mực xuất sắc

Một cuộc biểu tình đêm Thứ Sáu ban đầu ôn hòa tại Oakland, California, rồi trở thành bạo động với lửa cháy, đập phá cửa kính các tiệm và kính xe hơi.

QUẬN CAM (VB-17/4/2021) --- Gián điệp Nga thủ tiêu, hay giang hồ Los Angeles được thuê cho mò tôm? Báo New York Times báo động rằng Val Broeksmit đã mất tích. Val Broeksmit là một nguồn tin lâu năm của báo New York Times, cung cấp báo này các tin về ngân hàng Deutsche Bank, nơi cho Trump vay các khoản tiền bí ẩn trong khi Trump nhiều năm bị các ngân hàng Mỹ tẩy chay.

Nhà báo David Enrich, tác giả sách "Dark Towers: Deutsche Bank, Donald Trump, and an Epic Trail of Destruction", phóng lên mạng Twitter lời báo động rằng Val Broeksmit đã mất tích, "lần cuối được nhìn thấy là ngày 6/4/2021 tại Los Angeles, theo lời bạn gái của Val cho biết." Báo cáo mất tích đã nộp lên Ty Cảnh Sát Los Angeles. Enrich viết lên tweet: "Tôi rất lo ngại về an toàn của Val. Xin phổ biến tin này."

--- Theo tin ABC, luật sư của nhà văn E. Jean Carroll, người tố cáo Trump về tội bôi nhọ, hôm Thứ Sáu yêu cầu tòa án cấm Bộ Tư Pháp bênh vực Trump trong khi xử hồ sơ này. Carroll đã kiện Trump hiếp cô trong một phòng thay đồ thời gian 1990s được tòa cho xúc tiến đơn kiện, nhưng Bộ Tư Pháp thời Trump đã vào can thiệp lý do Trump bận việc Tổng Thống. Bây giờ luật sư của cô muốn Bộ Tư Pháp phải bước ra xa.

Cô Carroll nói trong hồ sơ rằng Trump tấn công cô khi Trump chưa làm Tổng Thống, và rồi khi Trump nơi cương vị Tổng Thống đã liên tục bôi nhọ cô trong khi chối tội tấn công tình dục, và một tuần trước khi Biden đăng quang, luật sư riêng của Trump làm chung hồ sơ với luật sư Bộ Tư Pháp "lý luận trong kháng án rằng khi Trump gọi tôi là nói dối và quá xấu xí để Trump hiếp dâm. Thì như thế rất xúc phạm tới tôi."

--- Một cuộc biểu tình đêm Thứ Sáu ban đầu ôn hòa tại Oakland, California, rồi trở thành bạo động với lửa cháy, đập phá cửa kính các tiệm và kính xe hơi. Khoảng 300 người biểu tình để phản đối cảnh sát đã bạo lực với dân da màu, cầm biểu ngữ hô khẩu hiệu, hô tên Daunte Wright, thanh niên 20 tuổi bị cảnh sát bắn chết ở Brooklyn Center, Minnesota, và tên cậu Adam Toledo, 13 tuổi, bị cảnh sát bắn chết ở Chicago.





Một đại lý bán xe bị đập phá. Có ít nhất 1 xe hơi bị đốt cháy. Người biểu tình ném chai và các vật khác vào cảnh sát, theo báo cáo của cảnh sát Oakland. Một cảnh sát bị thương nơi đầu. Một viên chức hoạt động cộng đồng cũng bị tấn công.

Sau khi Cảnh sát tuyên bố cuộc biểu tình đó là bất hợp pháp, người biểu tình đã từ từ giải tán. Cảnh sát nói, không bắt ai. Cuộc biểu tình đã được kêu gọi và thông báo trước, do vậy nhiều tiệm mặt tiền đã đóng ván che mặt kính từ trước để ngừa đập phá.

--- Đời người rất mực mong manh. Helen McCrory (1968-2021), nữ diễn viên Anh quốc nổi tiếng trong nhiều phim, và đặc biệt là đóng vai Narcissa Malfoy trong loạt phim Harry Potter, đã từ trần vì ung thư. Chồng cô là diễn viên Damian Lewis thông báo tin này trên trang Twitter. McCrory nổi tiếng với nhiều phim cả ở màn ảnh lớn và nhỏ, được nhiều giải thưởng cả quốc tế và Anh quốc.



Diễn viên Helen McCrory với vai Narcissa Malfoy đang làm phép thuật trong phim Harry Potter.

McCrory sinh ngày 17/8/1968 tại London, Anh quốc, và từ trần ngày 16/8/2021 tại London. Người thân còn lại là chồng và 2 con, trong đó con gái là Manon và con trai là Gulliver. Helen McCrory cũng nổi tiếng về các hoạt động từ thiện.

--- Min Aung Hlaing, Chủ tịch Hội Đồng Nhà Nước Miến Điện, sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Indonesia ngày 24/4/2021, theo tin từ phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Thái Lan. Đây là chuyến công du hải ngoại đầu tiên của Min Aung Hlaing kể từ khi ông lãnh đạo quân đội lật đổ chính phủ của cựu Cố Vấn Nhà Nước Aung San Suu Kyi. Có ít nhất 700 người tham dự những cuộc biểu tình đã bị quân đội của Hlaing bắn chết. Trong khi đó, Mỹ, Anh và Liên Âu đều trừng phạt các tướng lãnh và nhà nước quân phiệt của Hlaing.

Phía đối lập cho biết đã thành lập Chính phủ Đoàn kết Quốc gia (National Unity Government) tập hợp tất cả các nhóm chống nhà nước quân phiệt. Các thành viên uỷ ban lập pháp của chính phủ đối lập gồm có các nghị sĩ của đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ do Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Chính phủ mới bao gồm 14 thành viên nội các, trong đó Tổng thống Win Myint và bà Aung San Suu Kyi vẫn giữ vị trí của mình. 6 trong số các bộ trưởng là đại diện của các nhóm dân tộc thiểu số, trong đó có cả phó tổng thống từ Kachin và thủ tướng từ Karen.

Hội Đồng Cố Vấn Đặc Biệt về Miến Điện (Special Advisory Council for Myanmar), một nhóm chuyên gia quốc tế trong đó có các cựu viên chức LHQ đã ca ngợi việc thành lập Chính phủ Đoàn kết Quốc gia NUG như một dấu mốc lịch sử, và nói đây là chính phủ thực sự là do dân và vì dân.

--- Có cách đơn giản để nổi tiếng tại California: tranh cử chức Thống Đốc trong các cuộc bầu cử đặc biệt để truất phế. Cô Mary Carey đã làm như thế năm 2003, khi bầu cử để hỏi ý dân California muốn truất phế Thống Đốc Gray Davis hay không, và bây giờ là 2021 để hỏi ý dân muốn truất phế Thống Đốc Gavin Newsom hay không.

Có phải là buông dao đồ tể thì thành Phật? Cô Mary Carey là cựu ngôi sao phim sex, nói rằng cô đã rời bỏ làng phim kia và bây giờ muốn phục vụ cộng đồng California. Cô thú nhận cô ra tranh cử Thống Đốc 2003 chỉ vì muốn nổi tiếng trong khi đã quá tai tiếng, vậy mà lúc đó, ứng cử ở cương vị độc lập, không đảng phái, vậy mà đứng hạng 10 về lượng phiếu bầu, tới 11,179 phiếu. Cô đã lập trang web tranh cử Thống Đốc California 2021, trong đó ghi chương trình hoạt động tập trung vào 2 kỹ nghệ lớn: điện tử và điện ảnh.

--- Thượng nghị sĩ tiểu bang Joe Nguyen (Dân Chủ, Washington) ra dự luật để không cho cảnh sát tiểu bang Washington chận xe vì các vi phạm nhỏ, như bảng số quá hạn, đèn bể, kính xe dán tint mờ quá nhiều, treo lủng lẳng nơi kính chiếu hậu... Mục đích là giảm các tương tác có thể dẫn tới nổ súng chết người. Mới năm ngoái, tiểu bang Virginia đã cấm như thế.

Nguyen nói rằng chận xe vì các lỗi nhỏ không giúp cảnh sát chống tội hình sự. Nguyen chỉ ra cuộc nghiên cứu cho thấy gần 260,000 trường hợp chận xe vì lỗi nhỏ trong 2 năm của cảnh sát San Diego chỉ dẫn tới 1.3% trường hợp bắt giam. Dự luật của Nguyen không cấm cảnh sát chận xe vì các vi phạm nguy hiểm, như lái xe khi say rượu. Gần đây xây ra một số trường hợp cảnh sát chận xe xét, sơ xuất bắn chết người không vũ khí.

--- Hơn 100 lần, cựu Ngoại Trưởng Mike Pompeo hay là vợ, bà Susan, yêu cầu nhân viên Bộ Ngoại Giao chạy đi làm chuyện linh tinh cho họ, như lấy hẹn làm tóc, chăm sóc chó cưng giùm, gửi thiệp Giáng Sinh giùm... Một cơ quan giám sát liên bang hôm Thứ Sáu nói rằng 2 vợ chồng cựu Ngoại Trưởng Pompeo đã vi phạm đạo đức quan chức.

Cuộc điều tra khởi sự từ tháng 10/2019 vì nội bộ Bộ Ngoại Giao có người tố cáo hành vi lạm dụng đó. Bản tường trình khác, phổ biến hồi tháng 8/2020, nói rằng Pompeo thực hiện 1 thương vụ vũ khí nhiều tỷ đôla cho Saudi Arabia nhưng không giải quyết thích nghi các rủi ro đối với sinh mạng dân thường. Cả bản phúc trình và cuộc điều tra trên đều bị trì hoãn do Pompeo từ chối, hoãn trả lời phỏng vấn đối với thanh tra nội bộ của Bộ Ngoại Giao Steve Linick hồi tháng 5/2020.

--- Hơn phân nửa, chính xác là 52.2% cư dân California tuổi 18 trở lên đã chích ngừa ít nhất một mũi chống dịch COVID-19, theo thống kê của CDC. Như thế, tỷ lệ chích ngừa Califonria cao thứ 11 trên tổng số 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Tại nhiều tiểu bang đông dân khác, tỷ lệ chích ngừa tới giờ là: Pennsylvania, 51.8%; New York, 51.3%; Texas, 45%; và Florida, 44.8%. Tính toàn quốc, có 48.3% người Mỹ thành niên đã chích ít nhất là 1 mũi.

--- Hoa Kỳ đã thấy 45 vụ bắn chết người tập thể trong tháng qua, với tổng cộng 147 vụ bắn chết người tập thể xảy ra trong năm nay. Các hồ sơ này thống kê bởi viện nghiên cứu Gun Violence Archive, nơi định nghĩ bắn chết người tập thể là giết 4 người trở lên trong mỗi vụ.

Vụ mới nhất là hôm Thứ Năm, ở một cơ sở Indianapolis FedEx, sát thủ cầm súng tấn công xông vào nổ súng, giết 8 người và gây bị thương nhiều người khác, rồi tự sát. Tổng Thống Biden thúc giục các dân cử Cộng Hòa trong Quốc Hội hãy đưa ra dự luật cải tổ súng, nói rằng nổ súng giết tập thể là nỗi xấu hổ cho cả nước. Biden nói ông mạnh mẽ ủng hộ việc kiểm soát súng tấn công, siết kiểm tra lý lịch người mua súng.

--- FBI nói rằng sát thủ vụ xông vào tòa nhà FedEx bắn chết 8 người là một cựu nhân viên FedEx mới 19 tuổi. Người này đã bị FBI phỏng vấn. Sát thủ tên là Brandon Scott Hole, cư dân thành phố Indianapolis, theo lời Phó Ty Cảnh Sát Craig McCartt trong buổi họp báo.

FBI nói đã thẩm vấn Hole năm ngoái, sau khi mẹ của Hole báo động với cảnh sát rằng con trai bà có thể sắp dàn dựng "một vụ tự sát bằng cách gài cho bị cảnh sát bắn." FBI lúc đó đã khám phòng ngủ của Hole, không thấy chứng cớ tội phạm gì. FBI nói trong buổi họp báo Thứ Sáu 16/4/2020 rằng Hole lần cuối làm việc ở FedEx là năm 2020, không rõ vì sao Hole bỏ việc hay có liên hệ gì với các nhân viên trong FedEx. FBI đã tịch thu một khẩu súng của Hole năm ngoái.

--- Một người từ tiểu bang Ohio tới đã bị cảnh sát bắt tại một trạm xe điện ngầm ở quảng trường Times Square, thành phố New York City cùng với một khẩu súng bán tự động chưa lên đạn, một số đạn và một mặt nạ khí độc trong một túi xách.

Cảnh sát thấy người này đưa khẩu súng ra khỏi túi xách và đặt trên mặt đất, liền tới bắt giam, đưa về thẩm vấn. Tìm thấy trong túi xách một băng đạn đã gài đạn vào sẵn. Người này khai là từ Ohio tới, và nói có súng là chuyện hợp pháp.

--- Trả thù qua lại... Ngoại Trưởng Nga hôm Thứ Sáu công bố trừng phạt 8 quan chức --- cựu và đương nhiệm --- của Hoa Kỳ, trong đó có Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland, Bộ Trưởng Nội An Alejandro Mayorkas, Giám Đốc Tình Báo Hoa Kỳ Avril Haines, Giám Đốc FBI Christopher Wray, Giám Đốc Hội Đồng Chính Sách Hoa Kỳ Susan Rice và Giám Đốc Các Trại Tù Liên Bang Michael Carvajal. Cựu quan chức Mỹ bị Nga trừng phạt còn có cựu Cố Vấn An Ninh Quốc Gia John Bolton và cựu Giám Đốc CIA James Woolsey.

Nga cũng trục xuất 10 nhà ngoại giao Hoa Kỳ để đáp ứng Mỹ đã trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga. Nga cũng sẽ cấm các quỹ Hoa Kỳ và các hội bất vụ lợi của Mỹ dính vào chuyện nội địa Nga. Ngoại Trưởng Sergey Lavrov cũng nói Nga có thể "trừng phạt đau đớn hơn" nhắm vào các kinh doanh Mỹ ở Nga, nhưng Nga lúc này chưa muốn làm như thế. Nga hăm dọa, nếu leo thang, nhân viên Mỹ hiện nay tại Nga là 450 người sẽ bị buộc còn 350 người, đúng số nhân viên Nga tại Mỹ.

--- Thủ Tướng Nhật Bản Yoshihide Suga nói rằng ông đã thảo luận về "ảnh hưởng Trung Quốc" đối với vùng Ấn Độ Thái Bình Dương trong khi họp với Tổng Thống Mỹ Joe Biden hôm Thứ Sáu ạti Bạch Ốc. Suga nói với các phóng viên tại Vườn Hồng: "Chúng tôi sẽ chống bất kỳ nỗ lực nào muốn đổi hiện trạng ở các vùng Biển Đông (của VN, Phi, Mã Lai...) và Biển Đông Hải."

Đề tài khác cũng là tầm quan trọng liên minh Mỹ-Nhật, đặc biệt là chống khủng hoảng đại dịch COVID-19, Bắc Hàn, hợp tác nhiều lĩnh vực kể cả mạng 5G, nối liên kết cung cấp chất bán dẫn semiconductor, trí tuệ nhân tạo, toán học lượng tử và nhiều nữa. Mỹ-Nhật xác định "an ninh chia sẻ giữa hai nước," theo lời Suga, cũng như chống biến đổi khí hậu bằng cách đạt khói thải zero vào năm 2050.

--- Nhạc sĩ Jon Schaffer, 53 tuổi, người tự gọi là "thành viên trọn đời" của nhóm cực hữu Oath Keepers đã thú tội là cản trở tiến trình Quốc Hội xác minh phiếu bầu cho Tổng Thống tân cử Joe Biden ngày 6/1/2021, khi nhạc sĩ này tham gia bạo loạn và xịt hơi cay vào mắt cảnh sát.

Việc nhận tội và hợp tác với FBI sẽ cho Schaffer giảm án, có thể sẽ chì còn, theo đề nghị của công tố, chỉ thọ án tù từ 41 tới 51 tháng tù, và sau đó sẽ được FBI bảo vệ theo chương trình bảo vệ nhân chứng để Schaffer sẽ không bị các nhóm cực hữu trả thù. Tới giờ, hơn 400 người đã bị truy tố vì bạo loạn ngày 6/1/2021, nhưng Schaffer là người đầu tiên nhận tội và đồng ý hợp tác.

--- Theo cuộc thăm dò của Pew Research Poll phổ biến hôm Thứ Sáu, 50% dân Mỹ chấp thuận toàn bộ các lãnh đạo Dân Chủ tại Quốc Hội, và 47% không chấp thuận.

. Có 64% nói là không chấp thuận các lãnh đạo Cộng Hòa ở Quốc Hội, chỉ 32% chấp thuận.

--- Theo khảo sát Pew Research Center mới đưa ra hôm Tghứ Sáu: 59% dân Mỹ hài lòng với cách TT Biden làm việc trong thời gian sắp tròn 100 ngày nhậm chức. Như thế là tăng 5% từ mức 54% trong tháng 3/2021. Chỉ 39% nói là không hài lòng với Biden.

Điểm 59% hài lòng với Biden là 20% điểm cao hơn điểmc ủa Trump trong bản thăm dò Pew tháng 4/2017, và tương đương điểm hài lòng đối với Obama và George W. Bush hồi tháng 4 trong nhiệm kỳ đầu của họ.

Pew thấy rằng 72% dân Mỹ nói chính phủ Biden đã làm xuất sắc trong việc cung ứng và tổ chức chích ngừa chống dịch COVID-19.

--- HỎI 1: Có phải nơi góc bậc thang, 1 nhạc sĩ hồ cầm đã chơi nhạc John Williams cho 1 nữ nhân viên bảo vệ nghe vì người này không được dự buổi hòa nhạc hôm 13/6/2018?

ĐÁP 1: Đúng thế. Tấm hình đó là hình gốc.



Sau buổi hòa nhạc vào tháng 6/2018 với chính nhạc sĩ John Williams đứng làm nhạc trưởng buổi hòa nhạc chơi nhạc của chính ông, một nhạc sĩ hồ cầm từ dàn nhạc Baltimore Symphony Orchestra đã tới một góc cầu thang chơi nhạc của Williams cho một nhân viên bảo vệ đang làm nhiệm vụ. Tình cờ một người chụp được hình này, đăng vài ngày sau và mới thấy phổ biến tháng 4/2021, được lên trang Facebook chính thức của các nhạc sĩ từ dàn nhạc Baltimore Symphony Orchestra (BSO). Buổi hòa nhạc của nhạc sĩ John Williams ngày 13/6/2018 có 2,400 khán giả. Nhạc sĩ hồ cầm Seth Low đã chơi một bản trong buổi hòa nhạc chủ đề Star Wars của nhạc sĩ Williams cho chị nữ nhân viên bảo vệ ngay tại góc cầu thang dẫn tới phòng thay đồ của các nhạc sĩ. Chi tiết ở:

--- HỎI 2: Có phải giá gỗ ván ép đã tăng giá 252% chỉ trong vòng hơn 1 năm?

ĐÁP 2: Đúng thế. Do tác động thị trường. Không phải vì thuế hay vì Biden gì cả. Sau đại dịch, nhu cầu xây dựng tăng vọt. Cầu nhiều và cung ít, thế là giá tăng. Đó là mức tăng ở giá gỗ ván ép bán ở Home Depot. Thêm nữa, trong một năm phong tỏa vì đại dịch, nhiều xưởng gỗ ở Bắc Mỹ đã đóng cửa. Chi tiết ở:

