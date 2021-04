Cộng Hòa chống Trump nhưng sẽ đắc cử? Bầu cử đặc biệt sẽ tổ chức ngày 1/5/2021 để chọn Dân Biểu địa hạt 6, Texas, thay cố DB Ron Wright. Hình trên: Michael Wood là ứng cử viên Cộng Hòa, tranh cử với lập trường chống Trump.

- Trước ngày bạo loạn 6/1/2021, Cảnh Sát Capitol được chỉ thị phải nhẹ tay đối phó với người cuồng Trump.

- Cuong Nguyen thú tội gian bưu phí 160,000 bưu kiện, làm Bưu Điện Mỹ mất 5 triệu đôla.

- Texas: Michael Wood (Cộng Hòa) tranh ghế Dân Biểu địa hạt 6 với lập trường chống Trump.

- Gorka, cựu cố vấn cao cấp của Trump, bị YouTube dẹp luôn vì cứ bịa đặt "gian lận bầu phiếu"

- ngày 28/4/2021, Biden diễn văn về 100 ngày nhậm chức và về dự luật xây hạ tầng.

- Đài Loan: Biden gửi phái đoàn thăm, TQ tập trận bắn đạn thật 5 ngày sát bờ hù dọa.

- Biden: Mỹ sẽ rút khỏi Afgahnistan ngày 11/9/2021.

- Pelosi: đã sẵn sàng cận chiến tay chân với người bạo loạn trong ngày 6/1/2021.

- 2 cô kể: dự tiệc với DB Gaetz là ma túy, sex, tiền

- 12/2020: FBI tịch thu điện thoại của Gaetz và bạn gái

- 2018: DB Gaetz đi Bahamas với 2 ông bạn và ít nhất 5 cô

- dọn tới West Virginia sẽ được tặng 12,000$/năm đầu tiên, 2,000$/năm thứ nhì.

- được ngân hàng chuyển nhầm 1.2 triệu đôla, xài thoải mái, liền mất việc, vô tù.

- Bắc Hàn: 242 phi đạn hạt nhân năm 2027, có thể gắn lên tàu ngụy trang áp sát bờ Mỹ

- SV cao đẳng cộng đồng California giảm kỷ lục 260,000 SV khóa mùa thu 2020.

- Nhà văn nổi tiếng Paul Maxwell từ bỏ đức tin Ky tô giáo, và thấy tuyệt vời hạnh phúc.

- HỎI 1: Nhiều người cực hữu loan tin rằng chính Black Lives Matter xông vào, gây bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội Iowa tuần trước? ĐÁP 1: Không phải.

- HỎI 2: Có phải Cảnh sát New York sử dụng chó robot đi tuần? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-14/4/2021) --- Báo Salon hôm 14/4/2021 ghi rằng Sebastian Gorka, cựu cố vấn cao cấp trong Bạch Ốc của Trump và trở thành người dẫn chương trình phát thanh cực hữu -- hôm cuối tuần đã bị YouTube cấm cửa vĩnh viễn sau khi Gorka bị phạt lần thứ 3 trên mạng này trong vòng 90 ngày vì cứ mãi bịa đặt về "gian lận bầu phiếu" trong Ngày Bầu Cử 3/11/2020.

Salon ghi rằng Gorka trước đây từng nổi tiếng khi bị tố cáo mang một huy hiệu kiểu Hungary nội dung ủng hộ Phát Xít, và trong tuần qua đã phóng một video nhan đề "Chúng ta có thể ngăn chặn vụ trộm bầu cử sắp tới hay không?"

--- Tổng Thống Biden sẽ đọc diễn văn trước khoáng đại lưỡng viện Quốc Hội lần đầu tiên vào ngày 28/4/2021, theo lời mời của Chủ Tịch Hạ Viện Pelosi, để tường trình việc làm 100 ngày đầu nhiệm kỳ và để chia sẻ về thách thức và cơ hội của giây phút lịch sử mới.

Ngày 28/4 cũng là tròn 99 ngày Biden vào Bạch Ốc. Biden sẽ nói về gói dự luật xây hạ tầng trị giá 2.3 ngàn tỷ đôla mà Hạ Viện hy vọng sẽ thông qua vào ngày 4/7/2021 sắp tới.

--- Phải chăng Đài CNN giỏi khai thác về chuyện tình, tiền của các quan chức Quốc Hội? Hai phụ nữ từng dự nhiều bữa tiệc với Dân biểu Matt Gaetz (Cộng Hòa-FL) trả lời CNN rằng các tiệc tập trung vào "phê ma túy, giao hoan, và chi tiền" -- trong đó 1 phụ nữ kể với CNN rằng chính cô thường thấy Gaetz uống những viên thuốc mà cô tin là thuốc gây hoang tưởng (recreational drugs) và cô gọi DB Gaetz là "kiểu dân chơi thượng thừa."

CNN cũng cho biết đã nhìn thấy các biên nhận mà DB Gaetz và bạn là Joel Greenberg (đã bị truy tố) dùng ứng dụng điện tử gửi tiền cho ít nhất một phụ nữ tham dự các tiệc này. Một trong các cô nhận tiền này nói với CNN rằng một vài khoản tiền là trao đổi sex, nhưng cô nói cô sẽ không kể tên những người cô được trả tiền để làm chuyện đó. CNN nói FBI đang điều tra tập trung vào chuyến đi Bahamas mà Gaetz tham dự với nhiều thiếu nữ, trong đó 1 cô vừa tròn 18 tuổi vài tháng trước khi đi, nghĩa là Gaetz có thể đã giao du trước đó với cô này khi cô này còn 17 tuổi.

Báo Politico kể rằng FBI cuối năm 2020 đã tịch thu điện thoại di động của DB Gaetz theo lệnh tòa để điều tra chuyện DB Gaetz có thể đã giao du với thiếu nữ vị thành niên. Báo này nói đã phỏng vấn 3 người về chuyện tịch thu điện thoại này, và nói đó là lý do DB Gaetz đã phải đổi số điện thoại hồi cuối tháng 12/2021. Các nguồn tin nói, cùng lúc đó, FBI cũng tịch thu điện thoại di động của cô bạn gái của Gaetz vào buổi sáng khi cô vừa vào văn phòng ở một cơ quan tiểu bang.

Politico kể rằng trong chuyến du lịch Bahamas năm 2018, DB Gaetz đi cùng với Halsey Beshears (lúc đó là dân biểu tiểu bang Florida, sau đó là Bộ Trưởng Doanh Nghiệp tiểu bang và đột ngột từ chức khi bị điều tra) và bác sĩ giải phẫu Jason Pirozzolo, cùng với cô bị nghi là vị thành niên vừa tròn 18 tuổi vài tháng trước đó, và ít nhất là 4 thiếu nữ khác.

Trong khi đó, đài Fox News nói là bắt quả tang CNN ưa khai thác tin giựt gân: giám đốc kỹ thuật CNN Charles Chester nói điển hình là cần loan tin về vụ Dân biểu Gaetz để chuyện này không bị vùi chôn và, tránh kỉểu như sẽ có thương lượng ngoài tòa, thêm nữa, quý vị biết đó, loan tin này là đông người xem.

--- Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Tư 14/4/2021 sẽ loan báo quyết định đưa toàn bộ lính Mỹ rời Afghanistan vào ngày 11/9/2021, vừa tròn 20 năm trận Hoa Kỳ bị khủng bố 9/11 tấn công. Biden nói rằng ông không muốn giao trách nhiệm về cuộc chiến dài nhất của Hoa Kỳ sang cho Tổng Thống thứ 5.

Quân lực Mỹ bây giờ đã tham chiến năm thứ 19 tại Afghanistan. Biden cam kết sau khi rút quân sẽ vẫn viện trợ chính phủ Afghanistan và hỗ trợ thương thuyết giữa chính phủ Kabul và quân Taliban. Biden nói cuộc chiến Afghanistan đã trải qua 4 đời Tổng Thống (2 Tổng Thống Cộng Hòa, 2 Tổng Thống Dân Chủ), với Biden là Tổng Thống thứ 4, và Biden không muốn để trách nhiệm cho Tổng Thống thứ 5.

Ngoại Trưởng Antony Blinken sau đó sẽ nói rằng cũng đã tới lúc quân lực Bắc Đại Tây Dương (NATO) nên rút khỏi Afghanistan. Trong khi đó, chính phủ Nga cảnh cáo rằng Mỹ và NATO rút quân sẽ làm tăng cường độ chiến tranh ở Afghanistan.

--- Quân lực Cộng sản Trung Quốc sẽ tập trận bắn đạn thật 5 ngày kể từ Thứ Năm 15/4/2021 trong vùng biển giáp bờ phía tây nam của Đài Loan, theo Binh Đoàn Hải Dương Guangdong Maritime của TQ cho biết. Tập trận này xảy ra cùng lúc Tổng Thống Đài Loan họp với một phái đoàn các cựu viên chức lập pháp và hành pháp Hoa Kỳ.

Tổng Thống Biden gửi phái đoàn thăm Đài Loan, trong đó có cựu Thượng nghị sĩ Chris Dodd và 2 cựu Thứ Trưởng Ngoại Giao Richard Armitage và James Steinberg tới Đài Bắc thăm 3 ngày để bày tỏ cam kết của Mỹ bảo vệ Đài Loan và nền dân chủ nước này.

--- Cuộc nghiên cứu của Asan Institute for Policy Studies (bản doanh ở Seoul) và Rand Corp. (bản doanh ở California) cho biết trong năm 2017, tình báo Mỹ ước tính Bắc Hàn có từ 30-60 vũ khí hạt nhân, và tăng thêm từ 12-18 vũ khí mới mỗi năm. Nghĩa là tới năm 2020, Bắc Hàn sở hữu từ 67-116 vũ khí hạt nhân, và sẽ tăng lên thành 151-242 vũ khí cho tới năm 2027, trong đó có đến hàng chục hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có thể phóng di động.

Báo cáo nói, hỏa tiễn tầm xa ICBM của Bắc Hàn quy mô lớn, có thể gây tử vong hàng chục nghìn tới hàng trăm nghìn người dân Mỹ. Ngoài hỏa tiễn đạn đạo, Bắc Hàn có thể đổi phương thức tấn công bằng cách gắn vũ khí hạt nhân lên tàu đã ngụy trang quốc tịch để di chuyển tới gần cảng của Nam Hàn, Nhật Bản, Mỹ.

--- Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi (Dân Chủ-Calif.) trả lời phỏng vấn của báo USA Today rằng nếu người bạo loạn hôm 6/1/2021 tìm ra và tới tấn công bà, thì bà sẽ quyền cước giang hồ liền: "Vâng, tôi khá là cứng rắn. Tôi là một tay quyền cước đường phố. Sẽ phải cận chiến bằng tay."

Tiếp theo, bà đùa rằng bà có vũ khí nơi đôi guốc cao gót, bà khẽ nhấc chân lên: "Tôi có giày gót nhọn này nữa." Bà Pelosi cùng với Phó Tổng Thống Mike Pence là mục tiêu chính mà người bạo loạn tìm kiếm và kêu gọi xử tử hôm 6/1/2021 khi Quốc Hội họp để xác định phiếu bầu. Lúc đó, người bạo loạn đã vào được văn phòng của bà, đập phá, trộm vài thứ trong phòng.

--- Hôm Thứ Ba, báo New York Times loan tin rằng người Tổng thanh tra Ty Cảnh Sát Capitol đưa ra kết luận rằng các cảnh sát đã được chỉ thị nhẹ tay đối phó với những người bạo loạn cuồng Trump trong ngày 6/1/2021.

Tổng thanh tra Michael A. Bolton viết trong bản báo cáo 104 trang cho thấy các lãnh đạo Cảnh Sát Capitol không hề chuẩn bị thích nghi cho dù được cảnh cáo về người cực đoan ủng hộ Trump đã trở thành mối nguy cho cảnh sát và thường dân, và rằng cảnh sát cũng đã sử dụng các thiết bị bảo vệ khiếm khuyết. Thêm nữa, "các lãnh đạo ra lệnh cho Đơn Vị Chống Rối Loạn Dân Sự (Civil Disturbance Unit) không được dùng thiết bị kiểm soát đám đông mạnh nhất đang có -- như lựu đạn khói - để giải tán đám đông."

Bản báo cáo cho biết ba ngày trước bạo loạn, một bản đánh giá tình báo của Cảnh Sát Capitol cảnh giác về bạo động từ người ủng hộ Trump, vài người còn đăng lên mạng xã hội bản đồ hệ thống đường hầm tòa nhà Quốc Hội, nhưng vào ngày 5/1/2021, Ty Cảnh Sát này viết trong một bản văn rằng không thấy nguy hiểm cụ thể nào cho khóa họp lưỡng viện Quốc Hội và "lúc đó cựu Tư Lệnh Cảnh Sát Capitol điều trần rằng Ty nói không có vẻ gì sẽ có bạo động."

--- Một cuộc bầu cử sắp tới ở Texas sẽ cho thấy ảnh hưởng của Trump trên cử tri Cộng Hòa ra sao. Cuộc bầu cử đặc biệt sẽ tổ chức ngày 1/5/2021 để chọn Dân Biểu địa hạt 6, Texas, thay thế cố Dân biểu Cộng Hòa Ron Wright. Nhiều ứng cử viên 2 đảng ra tranh cử, nhưng phần chắc là ứng viên Cộng Hòa sẽ thắng phiếu nơi hang ổ Cộng Hòa này.

Vấn đề là Cộng Hòa nào: ủng hộ Trump hay chống Trump? Michael Wood là người Cộng Hòa, tranh cử với lập trường chống Trump, ngay từ ngày 27/3/2021 đã phóng tweet viết: "Sidney Powell nói xạo với dân Mỹ. Rudy cũng xạo như thế. Hai đài Fox và NewsMax cũng nói xạo với dân Mỹ. Các dân biểu Cộng Hòa cũng xạo với dân Mỹ, Tổng Thống Trump xạo với dân Mỹ. Hãy ghét tôi nếu bạn muốn, nhưng tôi là người Cộng Hòa duy nhất trong cuộc tranh cử này tôn trọng người dân trong địa hạt để nói ra sự thực. Và tôi sẽ luôn luôn nói thực."

Dĩ nhiên là phe ủng hộ Trump rủ nhau điên cuồng tấn công Wood, người cựu chiến binh Thủy Quân Lục Chiến đã gọi cuộc tranh cử này là "trận đánh đầu tiên trong cuộc chiến giành lại đảng của chúng ta." Wood đã được tiền quyên góp từ hai dân biểu Adam Kizinger và Liz Cheney, hai người đang kêu gọi Cộng Hòa dẹp bỏ Trump vào quá khứ. Nếu Wood thắng cử, nghĩa là cử tri Cộng Hòa chưa bị các thuyết âm mưu tẩy não. Đọc thêm ở đây:

https://michaelwoodforcongress.com/

--- Jim Justice, Thống Đốc West Virginia, nói rằng tiểu bang có chương trình mới để thu hút dân cư nơi khác dọn vào: nếu bạn là người làm việc từ xa, như nhà một nơi và sở làm ở chỗ khác và mọi việc đều làm qua mạng Internet, thì dọn tới cư ngụ ở West Virginia sẽ được tặng 12,000$ tiền mặt (trao cho bạn 1.000$/tháng trong năm đầu tiên) và năm thứ nhì bạn sẽ được 2,000$.

Khi bạn dọn tới ở, sẽ được Sở Du Lịch tặng trọn một năm hoạt động ngoài trời miễn trí, nhưng chèo xuồng, cỡi ngựa và trượt tuyết và nhiều hoạt động khác (tổng trị giá 20,000$). Chương trình mở đầu với 50 vị trí tại thị trấn Morganstown, đất nhà của đại học West Virginia University, và tiểu bang sẽ mở rộng ra tại tất cả các thị trấn ở 55 quận. West Virginia hiện nay là tiểu bang duy nhất bây giờ có dân số thấp hơn hồi năm 1950. Bây giờ dân số West Virginia là 1.792 triệu người (93.5% da trắng).

--- Một phụ nữ Louisiana đã bị sa thải và rồi bị bắt sau khi xem khoản tiền ngân hàng gửi nhầm 1.2 triệu đô vào tài khoản của bà như là tiền chùa. Kelyn Spadoni, 33 tuổi, không chịu trả số tiển $1,205,619.56 sau khi ngân hàng Charles Schwab chuyển nhầm vào tài khoản của bà, trong khi lẽ ra bà chỉ nhận có $82.56 thôi. Thế rồi bà Spadoni dùng tiền này mua 1 căn nhà và 1 xe mới.

.

Chuyện bể ra, Ty Cảnh Sát Jefferson Parish Sheriff's Office sa thải bà Spadoni ra khỏi cương vị người trực điện thoại 911, và ngay cùng ngày bắt giam bà, truy tố về tội gian lận và tội trộm hồi tuần trước. Bà được tại ngoại với tiền $150,000 bond. Hầu hết tiền gửi nhầm đã được ngân hàng thu hồi lại.

--- Tại tiệm tạp hóa Heng Yun Grocery Store trên đường Grand Street, thành phố New York, vừa lúc 4:30 p.m. hôm 6/4/2021, một phụ nữ 39 tuổi đã bị đấm 3 cú vào mặt sau khi bà yêu cầu một người đàn ông tên là Carlos Mackey, 35 tuổi, hãy mang khẩu trang.

Mackey la mắng nạn nhân: "Chỉ có những người Mỹ chân thiệt là người Mỹ bản xứ, còn mọi người khác đều là di dân, kể cả người da đen." Thế rồi Mackey quơ vài món trong tiệm rồi bỏ chạy. Khi chạy ra, y đấm vào mặt nạn nhân 3 cú trong khi chửi mắng "đồ di dân f..." Thời gian ngắn sau, Mackey bị cảnh sát bắt.

--- Bản tin từ tòa án San Diego hôm 13/4/2021 cho biết Cuong H. Nguyen, 37 tuổi, đã nhận tội trước Chánh án Allison H. Goddard trong phiên tòa về làm giả tem bưu điện trong nhiều năm dùng cho hơn 160,000 bưu kiện, làm Bưu Điện Hoa Kỳ thiệt hại 5 triệu đôla.

Nguyen sử dụng hệ thống bưu điện Click-N-Ship® khi gửi các bưu kiện nước uống và thực phẩm từ cơ sở kinh doanh của y ở San Diego, nhưng ghi sai các thông tin trên bưu kiện, như sức nặng, độ lớn, nơi đến và nguồn gốc bưu kiện, nhằm giảm giá bưu phí. Bưu Điện nói rằng Nguyen đã sửa đổi, làm giả thông tin và bưu phí, ước tính 162,221 bưu kiện từ 2015 tới 2019.

Nguyen nhìn nhận là đã trả thiếu bưu phí tới $5,127,712.88, để mang lợi tức cho Nguyen là $862,374.00. Theo lịch trình, phiên tòa tuyên án sẽ là ngày 12/7/2021. Trong thủ tục thú tội, Nguyen đồng ý bồi thường $862,374.00 cho chính phủ. Nếu bị án tối đa, sẽ là 5 năm tù, 250,000$ tiền phạt, bị tịch thu công cụ gian lận...

--- Hệ thống các trường cao đẳng cộng đồng California có số sinh viên ghi danh giảm kỷ lục trong thời đại dịch: giảm 260,000 sinh viên trong khóa mùa thu 2020. Bản phân tích EdSource trong thời gian này cho thấy 35 trong tổng số 105 cao đẳng cộng đồng California đã giảm ít nhất 20% sinh viên. Chỉ có 6 trong số 111 cao đẳng cộng đồng chia sẻ dữ kiện là thấy mức tăng sinh viên. Tình hình cả nước Mỹ cũng phù hợp đà giảm như California.

--- Một nhà văn Thiên Chúa Giáo nổi tiếng tuyên bố từ bỏ đức tin, và nói anh chưa bao giờ thấy hạnh phúc hơn. Paul Maxwell, một tác giả và là cựu giáo sư triết học ở viện Moody Bible Institute, nói với những người theo ông trên mạng Instagram rằng bây giờ ông không còn là "Ky tô hữu nữa" và muốn nối kết với người chung quanh.

Maxwell nói: "Tôi nghĩ điều quan trọng là nói rằng tôi không còn là tín đồ Thiên chúa giáo nữa, và cảm giác tuyệt vời là tốt. Tôi rất hạnh phúc, thực sự hạnh phúc." Maxwell là tác giả nhiều sách về thần học Ky tô giáo. Nhiều người nổi tiếng đã tuyên bố từ bỏ đức tin, trong đó có nhiều nhà văn và văn nghệ sĩ khác như các nhạc sĩ Jon Steingard, John Cooper và nhà văn Joshua Harris.

--- HỎI 1: Nhiều người cực hữu loan tin rằng chính Black Lives Matter xông vào, gây bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội Iowa tuần trước?

ĐÁP 1: Không phải. Một số tin giả từ cực hữu còn nói những gì xảy ra ở Des Moines "y hệt như" bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội ở thủ đô Mỹ hôm 6/1/2021. Sai. Không hề có chuyện người biểu tình xông vào tòa nhà Quốc Hội tiểu bang Iowa. Cuộc biểu tình ngày Thứ Năm 8/4/2021 tại Iowa Capitol có tên là biểu tình để xóa sổ các dự luật kỳ thị, tổ chức bởi Social Justice, một nhóm chuyên hoạt động về tư pháp công lý. Những người biểu tình Iowa đã một cách trật tự từng người một đi bộ xuyên qua dàn an ninh, đưa các túi xách của họ cho cảnh sát khám xét và cho đo nhiệt độ để ngừa dịch. Những người biểu tình Iowa đã có giấy phép để biểu tình bên trong tòa nhà, và tòa nhà Quốc Hội tiểu bang Iowa vẫn mở cửa đón công chúng. Người biểu tình không hề ngăn cản tiến trình lập pháp khi vào tòa nhà biểu tình, mặc dù biểu tình là để phản đối một số dự luật do dân cử Cộng Hòa đưa ra. Khi người biểu tình đi xuyên qua dàn an ninh, họ hô khẩu hiệu, hát và nằm trên sàn nhà trong 9 phút và 29 giây để biểu tượng cái chết của George Floyd. Chỉ có một người bị bắt và bị truy tố về tấn công một cảnh sát Iowa: cảnh sát nói một nữ sinh 18 tuổi, năm cuối trung học, đã "nắm và xô đẩy" người cảnh sát sau khi cô nữ sinh hỏi tên và số huy hiệu của cảnh sát này, làm cảnh sát này mất thăng bằng. Chính Jeff Angelo (Cộng Hòa), một cựu Thượng nghị sĩ tiểu bang Iowa, đã để một phần chương trình radio của ông trên sóng Des Moines hôm Thứ Sáu (một ngày sau biểu tình) để xóa tin đồn, và khẳng định rằng biểu tình trong tòa nhà Quốc Hội Iowa là hợp pháp, trật tự. Chi tiết ở:

https://krdo.com/politics/2021/04/13/fact-check-how-a-group-of-right-wingers-spread-a-lie-that-black-lives-matter-stormed-iowas-capitol/

--- HỎI 2: Có phải Cảnh sát New York sử dụng chó robot đi tuần?



ĐÁP 2: Đúng vậy, đi tuần và làm nhiều việc khác. Chó robot nơi đây có tên gọi là Digidog. Nhưng cũng chính kỹ thuật mới này đã làm cho nhiều người hoạt động dân quyền quan ngại về tính riêng tư của công dân. Chó robot được Ty Cảnh Sát New York từ 2020 dùng để giúp cảnh sát trong lúc khẩn cấp, và giúp quan sát chung quanh tốt hơn tại các hiện trường tội phạm nguy hiểm, kể cả nơi nghi ngờ gài bom. Hiện thời đang dùng chó robot ở các hiện trường tội phạm ở Bronx, Brooklyn, và Queens. Chi tiết ở đây:

https://www.snopes.com/fact-check/nypd-robot-dogs-police/

