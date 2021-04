Kết quả đếm phiếu đêm Thứ Ba 6/4/2021: Tishaura Jones thắng phiếu, trở thành phụ nữ da đen đầu tiên thắng cử Thị Trưởng St. Louis (tiểu bang Missouri).

California: Bắt 2 tên đấm đá cặp vợ chồng gốc Á. 53% người gốc Á nói Trump có trách nhiệm lớn gây ra kỳ thị người Mỹ gốc Á. Đa số dân bạo loạn ngày 6/1/2021 là da trắng, bất mãn với da màu và di dân. New York: hung thủ vô tiệm tạp hóa, đấm nhân viên, bảo là về Trung Hoa cả đi. Thêm 10 người đứng tên trong đơn NAACP kiện Trump và đồng phạm vụ bạo loạn 6/1/2021. Biden cho VOA, RFA được nói tự do. Quận Cam: da đen bị kỳ thị tệ hại hơn gốc Á. Hạ Viện sẽ bỏ phiếu: DC là tiểu bang mới? Tishaura Jones thắng phiếu, trở thành phụ nữ da đen đầu tiên thắng cử Thị Trưởng St. Louis. Hạ Viện và Thượng Viện nghe tin tình báo sau 2 năm Trump bưng bít tin tình báo. Chính phủ Biden không lộ tin giựt gân như Trump. California sẽ mở kinh tế toàn diện từ 15/6/2021. Tỷ phú thế giới 2,755 người trong năm 2021, tài sản tăng thêm $5 ngàn tỷ đô. Danh sách tỷ phú: Trump giảm gần 300 hạng. Khi bị điều tra tội dan díu trẻ em, DB Gaetz xin ân xá nhưng Trump từ chối. Andrew Giuliani (con của Rudy Giuliani) sẽ ứng cử Thống Đốc New York năm 2022. Đài Loan: sẽ bắn hạ phi cơ robot của TQ. HỎI 1: Twitter bịt miệng DB Greene sau khi Greene mừng Phục Sinh phóng tweet 'He Is Risen' (Ngài đã bay lên)? ĐÁP 1: Đúng thế. HỎI 2: Biden muốn tăng thuế doanh nghiệp là tương ưng với các nước kỹ nghệ khác. Nói thế đúng không? ĐÁP 2: Đúng nửa phần.

QUẬN CAM (VB-7/4/2021) --- Cảnh sát đã bắt 2 người --Tuvorius Mencer, 34 tuổi, và Terrell Plaines, 31 tuổi, cùng là cư dân thị trấn Hemet -- vì tình nghi tấn công một cặp vợ chồng gốc Á vào lúc 5:15 p.m. ngày 4/4/2021 tại thương xá Ontario Mills, quận San Bernadino, một quận giáp biên Quận Cam.

Hai nghi can đấm đá cặp vợ chồng này nhiều lần, và gây bị thương 2 người khác can thiệp. Một cảnh sát thị trấn Ontario cũng bị Mencer tấn công khi tới bắt giữ hai hung thủ. Plaines bỏ chạy nhưng sau đó bị bắt tại nhà y ở Hemet. Ty Cảnh Sát Ontario Police Department kêu gọi ai có thông tin nào xin gọi số 909-986-6711.

--- Bản khảo sát của viện Morning Consult cho biết người Mỹ gốc Á đa số quy lỗi cho Trump và tinh thần Mỹ da trắng thúc đẩy làn sóng kỳ thị người gốc Á. Bản khảo sát thực hiện trong các ngày 24-30 tháng 3/2021 đối với 1,000 người Á thành niên cho biết như sau.

. 53% người gốc Á nói Trump có trách nhiệm lớn gây ra kỳ thị người Mỹ gốc Á.

. 36% nói người Mỹ da trắng là nguyên nhân trách nhiệm như thế.

. 30% nói các dân cử Cộng Hòa là nguyên nhân trách nhiệm.

. 58% người thành niên gốc Á từng kinh nghiệm bị kỳ thị trong đời.

. 28% nói bị hành động hay lời nói kỳ thị trong năm ngoái.

. 53% cử tri Dân Chủ da trắng nói dân gốc Á bị đối xử "nhiều" kỳ thị; chỉ 18% Cộng Hòa da trắng nói thế.

--- Tổ chức NAACP (Hội Thăng Tiến Da Màu Hoa Kỳ) có thêm sự hỗ trợ trong đơn kiện chống lại Donald Trump, Rudy Giuliani, và các thành viên cực hữu da trắng Proud Boysvà Oath Keepers về tội gây bạo loạn ngày 6/1/2021 nhằm ngăn cản chứng nhận kết quả bầu phiếu Tổng Thống 2020. Đơn kiện NAACP nguyên thủy do Dân Biểu Bennie Thompson đưa ra hồi tháng 2/2021.

Dự kiến hôm Thứ Tư 7/4/2021 đơn kiện sẽ có thêm tên 10 người đứng tên kiện, trong đó có các dân cử Quốc Hội. Đơn kiện nói rằng Trump và đồng lõa đã vi phạm luật "1871 Ku Klux Klan" vì chèn ép người Mỹ về các quyền dân sự và gây gián đoạn việc đếm phiếu ngày 6/1/2021. Bên cạnh bổ sung tên người kiện, đơn kiện sẽ bổ sung nhiều chi tiết mới về ngày 6/1/2021.

Trong khi bạo loạn diễn ra, DB Thompson và nhiều dân cử buộc mang mặt nạ chống khói cay và nằm rạp xuống sàn nhà để tránh người bạo loạn, theo đơn kiện. Sau đó DB Thompson được an ninh dẫn ra khỏi tòa nhà Quốc Hội để vào tòa nhà Longworth House Office Building, nơi ông ẩn trốn với hơn 200 dân cử và nhân viên Quốc Hội khác.

--- Đài Loan cảnh báo Trung Quốc hôm Thứ Tư là Đài Loan có thể sẽ bắn rớt các drone (phi cơ do thám không người lái) nếu vi phạm vùng lãnh thổ không gian của nước này. Đó là lời Lee Chung-wei (Lý Trọng Uy), Chủ tịch Hội Đồng Hải Dương Đài Loan, đưa ra hôm Thứ Tư, sau khi Bộ Trưởng Quốc Phòng Đài Loan báo cáo có 15 chiến đấu cơ TQ bay vào vùng nhận dạng quốc phòng của Đài Loan trên Biển Đông.

--- Andrew Giuliani, con trai của cựu Thị Trưởng Thành Phố New York Rudy Giuliani, hôm Thứ Tư cho biết dự định ứng cử Thống Đốc New York vào năm 2022. Andrew nói rằng bên ngoài những người mang họ Trump, thì "tôi nghĩ tôi có cơ hội tốt nhất để chiến thắng và lấy lại tiểu bang này, và tôi nghĩ có một cơ hội trong năm 2022 với một ứng cử viên Dân Chủ tai tiếng, dù đó có là Thống Đốc Cuomo, hay dù có là ứng viên cực tả Letitia James, hay dù là Phó Thống Đốc tên tuổi mấy ai biết," theo báo Washington Examiner dẫn lời Andrew.

--- Cảnh sát New York đang điều tra vụ tấn công một nhân viên gốc À tại tiệm tạp hóa 7-Eleven. Hôm 3/4/2021m trước lúc 6 a.m., một người vào tiệm nơi góc đường số 8 và đường số 39, đấm vào mặt nạn nhân. Hung thủ không mang khẩu trang, hét vào mặt nhân viên 27 tuổi các câu chửi mắng "Tụi bay về xứ Trung Hoa cả đi nhé."

Hôm sau các nhân viên tiệm này kể thêm cho cảnh sát rằng hung thủ quay lại tiệm, ngó chằm chằm vào mặt các nhân viên trong tiệm rồi bỏ đi. Hung thủ hiện vẫn chưa bị bắt. Các tội thù ghét người gốc Á tại thành phố New York gần đây tăng vọt.

--- Trong những tuần lễ cuối của chính phủ Trump, Dân biểu Cộng Hòa Matt Gaetz đã xin Trump cho ân xá trước, nhưng Trump không ân xá cho Gaetz, theo tin báo New York Times. Lúc đó Bộ Tư Pháp đang điều tra xem DB Gaetz có dan díu sex với một thiếu nữ 17 tuổi, chi tiền để cô đi chơi với Gaetza xuyên bang, và như thế là phạm tội vận chuyển người vì tình dục. Không rõ khi từ chối ân xá Gaetz, Trump có biết về cuộc điều tra này hay không.

--- Trưởng ty Ngân Khố thành phố St. Louis (tiểu bang Missouri) là Tishaura Jones bây giờ chính thức trở thành Thị Trưởng của St. Louis sau khi thắng phiếu đêm Thứ Ba. Jones tự minh danh là ứng cử viên cấp tiến nhất trong cuộc tranh chức Thị Trưởng này. Trong các chính sách đưa ra trong khi tranh cử, Jones muốn xóa bỏ việc tại ngoại bằng tiền mặt, ngăn chận trụa xuất người thuê nhà, tăng ngân sách giúp người vô gia cư... Jones bây giờ trở thành phụ nữ da đen đầu tiên giữ chức Thị Trưởng St. Louis.

-- Người gốc Á bị kỳ thị chỉ là mới đây. Người da đen bị từ lâu rồi. Ngay tại Quận Cam. Cô Letitia Clark còn nhớ khi mới dọn về Quận Cam, gia đình cô và cộng đồng giáo dân da đen tại nhà thờ Yorba Linda (Quận Cam, California) đã nghe một buổi nói chuyện đầy lo lắng năm 2013 về một loạt quấy nhiễu bạo lực và lời chửi mắng đã làm một gia đình da đen địa phương phải dọn đi chỗ khác.

Năm trước đó, gia đình kia (cả ba và mẹ đều là cảnh sát) đã thấy vỏ xe bị đâm thủng, đá ném xuyên qua cửa sổ, a xít tạt vào cửa ga-ra xe, đó là chưa kể hết những chuyệnq uậy phá. Cô Clark bây giờ là Thị Trưởng thị trấn Tustin (cũng ở Quận Cam) vẫn nhớ là một số giáo dân căng thẳng, suy nghĩ chuyện "bỏ chạy ra nơi khác."

Báo Voice of OC ghi rằng thực ra dân gốc Á từ trước giờ đâu có chịu kỳ thị nặng như da đen. Trong năm 2019, dân da đen là nhóm thiểu số bị hứng chịu các sự kiện kỳ thị nhiều nhất, hơn bất kỳ nhóm dân nào. Vậy mà da đen chỉ có 2% trong tổng số 3 triệu dân ở Quận Cam, theo Sở Thống Kê.

--- Ngoại Trưởng Antony Blinken hôm Thứ Ba tái xác nhận về quyền tự do truyền thông cho đài VOA (Tiếng Nói Hoa Kỳ) và các đài khác điều hành bởi Sở Truyền Thông Quốc Tế của Hoa Kỳ (USAGM). Blinken đã họp với Kelu Chao, Tổng quản trĩ USAGM, nói rằng truyền thông là tự do, không bị kiểm soát, không bị đòi hỏi như chính phủ Trump 4 năm qua phải kiểm diuyệt và tô hồng.

USAGM, điều hành các đài Radio Free Europe (Đài Âu Châu Tự Do), Radio Free Asia (Đài Á Châu Tự Do), và các mạng lưới khác được chính phủ Mỹ tài trợ. Mới tháng 1/2021, Ngoại Trưởng Mike Pompeo trong chính phủ TRump đã diễn văn ở bản doanh VOA, ca ngợi "chủ nghĩa phi thường Hoa Kỳ" và tố cáo VOA đã không có những bản tin ca ngợi chính phủ Trump.

Vài giờ sau khi Pompei nói chuyện, VOA chuyển nhiệm vụ phóng viên Patsy Widakuswara (phụ trách chính của VOA về tin tức Bạch Ốc) sau khi cô này có ý muốn hỏi Pompeo khi ông này bước ra.

--- Hạ Viện Hoa Kỳ trong tháng này sẽ bỏ phiếu về dự luật muốn biến thủ đô Washington, D.C., trở thành quy chế một tiểu bang, và thảo luận về xóa cách biệt tiền lương giữa nam và nữ. Tuần sau nữa sẽ thảo luận về dự luật ngăn cản việc cấm du hành kiểu như lệnh TRump đưa ra cấm du hành giữa Mỹ và nhiều quốc gia có đa số dân Hồi Giáo. Hạ Viện cũng có thể bỏ phiếu về dự luật ngăn cấm các tội thù ghét nhắm vào người Mỹ gốc Á châu.

--- Cựu Tổng Thống Trump luôn luôn yêu cầu trung thành tuyệt đối từ các cận thần, nhưng không hề tin họ, nên đã buộc phải ký các cam kết không tiết lộ bí mật. Tuy nhiên chính phủ Trump được báo chí Mỹ ưa thích nhất vì các tay chân của Trump trong chính phủ và Bạch Ốc cứ lộ ra đủ thứ các tin giựt gân. Cựu phụ tá Bạch Ốc cao cấp Omarosa Manigault Newman đã bí mật ghi âm các buổi họp bằng điện thoại. Cố vấn cao cấp Kellyanne Conway không tắt máy điện toán, thế là có người ngó vô, thấy cô Conway gửi tin nhắn ra báo chí chê bai các bạn đồng nghiệp trong Bạch Ốc. Báo chí tưng bừng có tin bí mật về Trump.

Nhưng buồn nản nhất là chính phủ Biden. Không thấy viên chức nào lộ ra chuyện sau hậu trường của Biden. Phải có chuyện giựt gân chớ, không lẽ không có. Báo chí cần tin, cần biết là Biden ưa thích ăn gì, như ăn pizza hay ăn gà chiên, hay khám bệnh mấy ngày một lần, hay là có bao giờ Joe Biden to tiếng gây lộn với Jill Biden, vân vân. Phóng viên Paul Farhi của tờ Washington Post nói rằng không thấy lộ tin về những cuộc thảo luận trong chính phủ Biden. Phóng viên Peter Baker của New York Times cũng nói rằng viên chức của Biden có kỷ luật hơn của Trump. Nghề báo thiệt là khó khăn để kiếm tin giựt gân về Biden.

--- Động cơ nào phía sau những người tham gia bạo loạn ngày 6/1/2021 tại thủ đô? Các nhà điều tra khám phá rằng hầu hết những người tham dự bạo loạn có nỗi sợ về quyền của người thiểu số và di dân đang đông tràn ngập che mất quyền của người da trắng. Sau khi Trump thắng cử 2016, nhiều chuyên gia nói Trump thắng vì đa số dân Mỹ có "nỗi lo kinh tế." Thực tế, Trump thắng nhờ kích động kỳ thị.

Viện nghiên cứu Chicago Project on Security and Threats (CPOST) phân tích hồ sơ 377 người bị bắt trong bạo loạn 6/1/2021 và thấy "họ là 95% da trắng và 85% đàn ông, và nhiều người sống gần hay giữa những người ủng hộ Biden trong các quận hạt nghiêng về Dân Chủ hay ngang ngửa," theo báo The Washington Post. Hầu hết người dự bạo loạn là từ các nơi người thiểu số và di dân đang đông hơn da trắng.

--- Lần đầu tiên trong vòng 2 năm, Hoa Kỳ sẽ có điều trần Hạ Viện và Thượng Viện về tin tình báo về các hiểm họa toàn cầu. Các buổi điều trần trên nguyên tắc là hàng năm để dân Mỹ biết là Hoa Kỳ đối diện các hiểm họa nào. Nhưng Trump đã cấm các buổi điều trần này, chỉ trích rằng tình báo Mỹ trong năm 2019 đã nói rằng Iran đã thi hành hiệp ước đã ký với Mỹ, và Trump không thích nghe như thế. Trump cũng không thích nghe tình báo Mỹ nói rằng Putin đã thò tay quậy phá bầu cử Mỹ 2016.

Thế là năm 2020, Thượng Viện do Cộng Hòa nắm đa số xin họp bí mật trong phòng kín để nghe tin tình báo. Riêng Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện (do Dân Chủ nắm đa số) không hề được nghe điều tra về tin tình báo kể từ năm 2017. Thậm chí Trump cấm cả điều trần tình báo về đại dịch COVID-19.

Bây giờ thì dân Mỹ sẽ chứng kiến các buổi điều trần tình báo của chính phủ Biden. Dân Biểu Adam Schiff (Dân Chủ-CA), đang giữ chức Chủ Tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện, nói là các buổi điều trần sẽ đặc biệt đúng lúc. Vì Mỹ đang cạnh tranh gay gắt với Trung Quốc, khủng bố nội địa Mỹ tăng, nguy hiểm bom hạt nhân từ Iran và Bắc Hàn, biến đổi khí hậu, tình hình đại dịch.

--- Thống Đốc California là Gavin Newsom hôm Thứ Ba tuyên bố sẽ gỡ các hạn chế COVID-19 kể từ ngày 15/6/2021 nếu một số điều kiện đạt được. Newsom nói tiểu bang mở cửa kinh tế toàn bộ nếu nguồn thuốc chích ngừa có đủ cho người trên 16 tuổi muốn chích ngừa và nếu tỷ lệ nhập viện thấp và ổn định.

Newsom nói hiện nay dân California đã chích hơn 20 triệu liều thuốc và nhập viện đang xuống đều đặn. Dự kiến như thế California sẽ mở cửa kinh tế toàn diện kể từ ngày 15/6/2021 nếu không có gì bất ngờ, nhưng lệnh mang khẩu trang sẽ vẫn phải giữ.

--- Theo báo Forbes, danh sách các tỷ phú thế giới tăng tới kỷ lục 2,755 người trong năm 2021, tài sản tăng thêm $5 ngàn tỷ đôla bất kể đại dịch toàn cầu. Tính chung tài sản của 2,755 tỷ phú là $13.1 ngàn tỷ đ6ola, tăng từ $8 ngàn tỷ trong năm 2020.

. Giàu nhất là Jeff Bezos, Tổng quản trị Amazon, 4 năm đứng đầu liên tục, bây giờ trị giá $177 tỷ đô, tăng từ $113 tỷ trong năm 2020.

. Giàu thứ nhì là Elon Musk, Tổng quản trị Tesla và SpaceX, trị giá $151 tỷ đôla.

. Kế tiếp là Bernard Arnault và gia đình ($150 tỷ); Microsoft CEO Bill Gates ($124 tỷ); Facebook CEO Mark Zuckerberg ($97 tỷ); Berkshire Hathaway CEO Warren Buffett ($96 tỷ); Oracle co-founder Larry Ellison ($93 billion)...

--- Trump giảm gần 300 hạng trong danh sách tỷ phú của Forbes sau khi tài sản giảm hơn 1 tỷ đôla trong 4 năm làm Tổng Thống. Trump đứng hạng 1,299 trong danh sách tỷ phú của Forbes, trị giá tài sản $2.4 tỷ đôla. Năm 2020, Trump đứng hạng 1,001. Forbes nói rằng Trump có tài sản tháng 1/2017, khi vào Bạch Ốc, là 3.5 tỷ đôla.

--- HỎI 1: Có phải mạng Twitter đã cho treo tài khoản của dân biểu Marjorie Taylor Greene ngay cùng ngày Greene phóng tweet 'He Is Risen' (Ngài đã bay lên)?

ĐÁP 1: Đúng thế. Mạng Twitter thú nhận đó là nhầm lẫn, và việc treo tài khoản hôm Lễ Phục Sinh không liên hệ tới câu nói trên tweet đó, và gỡ lệnh treo ngay sau khi nhận ra sai lầm. Có lẽ câu 'He Is Risen' bị chương trình tự động hiểu nhầm? Một phát ngôn nhân Twitter được hỏi có phải treo tài khoản DB Greene là do câu tweet ngày 5/4/2021, được trả lời rằng treo tài khoản "không liên hệ tới câu tweet đó" nhưng không cho biết rõ về việc treo tài khoản là do đâu. Chi tiết ở:

https://www.wusa9.com/article/news/verify/marjorie-taylor-greene-gym-mark-of-the-beast-marjorie-taylor-green-suspended-twitter-he-is-risen-fact-check-did-twitter-suspend-marjorie-taylor-green/65-d0efa8f7-d05d-4b43-a2b3-c6bfdb0ef412

--- HỎI 2: Bộ Trưởng Năng Lượng Jennifer Granholm lên CNN nói Biden muốn tăng thuế doanh nghiệp là tương ưng với các nước kỹ nghệ khác. Nói thế đúng không?

ĐÁP 2: Đúng nửa phần. Biden cho biết muốn tăng thuế liên bang trên doanh nghiệp từ 21% lên 28%. Mức tăng này thực ra còn thấp hơn mức thuế 35% Mỹ áp dụng trước khi Trump ký luật giảm thuế năm 2017. Cộng Hòa nói tăng thuế tới 28% sẽ làm doanh nghiệp Mỹ mất thế cạnh tranh. Bộ Trưởng Năng Lượng Jennifer Granholm lên CNN nói Biden muốn tăng tới 28% là thích ứng với các nước kỹ nghệ. Xem hình sau.

Chi tiết ở:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/apr/06/jennifer-granholm/jennifer-granholm-spins-comparison-joe-bidens-corp/

.