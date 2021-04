Texas: tiệm Bánh Cuốn Thăng Long bị đập phá. Biden: sẽ cho chích ngừa tất cả người thành niên kể từ ngày 19/4/2021. Forbes: nếu bán công ty khi vào Bạch Ốc, bây giờ Trump hẳn đã lời thêm 1.6 tỷ đôla. Trump trong 4 năm để 142 ngày về nghỉ ở Mar-a-Lago, xài tiền công quỹ giá cắt cổ. Trump: năm 2020 bí mật rút tiền từ 530,000 người ủng hộ vẫn hợp pháp. Vợ chồng tỷ phú John và Laura Arnold: tặng 5% tà

Nhật: một phụ nữ nhảy lên nắp xe phía trước, nhà sư nổi giận, lái xe cả cây số lạng qua lạng lại rồi thắng bất chợt muốn hất té. Nhà sư bị truy tố tội mưu sát.

.

Texas: tiệm Bánh Cuốn Thăng Long bị đập phá. Biden: sẽ cho chích ngừa tất cả người thành niên kể từ ngày 19/4/2021. Forbes: nếu bán công ty khi vào Bạch Ốc, bây giờ Trump hẳn đã lời thêm 1.6 tỷ đôla. Trump trong 4 năm để 142 ngày về nghỉ ở Mar-a-Lago, xài tiền công quỹ giá cắt cổ. Trump: năm 2020 bí mật rút tiền từ 530,000 người ủng hộ vẫn hợp pháp. Vợ chồng tỷ phú John và Laura Arnold: tặng 5% tài sản/năm cho từ thiện. Qua dịch, cũng sẽ dẹp hơn 80,000 cửa tiệm. 40,000 trẻ em Mỹ mất ba hay mẹ vì COVID-19. Các DB Cộng Hòa: sẽ buộc DB Gaetz từ chức tức khắc nếu Gaetz bị truy tố về sex trẻ em. Cựu phụ tá của DB Gaetz: không biết gì chuyện DB Gaetz vui vẻ với các cô vị thành niên. 6/10 cử tri Cộng Hòa: Trump thua vì "gian" bầu cử. Bộ Trưởng Y Tế thời Trump đòi sửa bản báo cáo số người chết vì COVID-19. Nhiều nơi Calif. cần giấy thông hành chích ngừa. Putin ký luật sẽ nắm quyền tới năm 2036. Giết, tự sát ở Texas: gia đình 6 người chết. Nhật: một phụ nữ nhảy lên nắp xe phía trước, nhà sư nổi giận, lái xe muốn hất té. HỎI 1: Một vị khách tới Disney, từ chối đo thân nhiệt, bị bắt? ĐÁP 1: Đúng thế. HỎI 2: Có phải Roy Cooper (Thống Đốc North Carolina) nói không ai muốn giả làm người khác để đi bầu? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-6/4/2021) --- Bản tin từ NBC Dallas-Fort Worth cho biết 6 người trong một gia đình ở ngoại ô Dallas đã chết trong một vụ sắp xết giết những người thân rồi tự sát, theo lời cảnh sát. Chủ mưu sắp xếp để giết và tự sát là 2 anh em trong gia đình này.

.

Cảnh sát thị trấn Allen được gọi lúc 1 giờ sáng Thứ Hai 5/4/2021 từ một người bạn gia đình này vì lo ngại 1 người lộ ý tự sát. Hai anh em, một 19 tuổi (Farhan Towhid) và người kia 21 tuổi (Tanvir Towhid), thỏa thuận rằng 2 người này sẽ tự sát sau khi giết cả nhà. Nạn nhân là một bà nội/ngoại (Altafun Nessa, 77 tuổi), thân phụ (Towhidul Islam, 54 tuổi) và thân mẫu (Iren Islam, 56 tuổi), và một em gái 19 tuổi (Farbin Towhid, song sinh với Tanvir).

.

--- Cho dù Trump trong 4 năm làm Tổng Thống đã tìm nhiều cách để moi tiền công quỹ và người ủng hộ, khi rời Bạch Ốc, tài sản của Trump giảm 1/3. Báo Forbes nói rằng nếu khi mới vào Bạch Ốc, Trump nghe lời các nhà đạo đức chính trị cho bán mọi thứ sở hữu kinh doanh riêng, chi trả tiền thuế lợi tức(capital-gains taxes) khi bán công ty rồi đưa tiền thu được vào một quỹ theo dõi thị trường S&P 500, Trump sẽ giàu thêm .6 tỷ đôla so với lúc mới nhậm chức.

.

--- Hai cựu viên chức trong ban đặc nhiệm chống COVID-19 của Trump cho biết họ bị Bộ Trưởng Y Tế và Nhân Dụng Alex Azar cưỡng ép phải xào nấu số liệu trong bản báo cáo hàng tuần Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) mà các bác sĩ và chuyên gia vi trùng học dựa vào đây để có quyết định về đại dịch.

.

Bác sĩ Robert Redfield, chỉ huy đơn vị CDC Bạch Ốc thời TRump, cho biết như thế cũng như bác sĩ Stephen Hahn. Redfield kể rằng khó khăn là khi làm việc với Bộ Trưởng Y Tế và các luật sư của Bộ Trưởng này, hơn một lần Redfield bị Bộ Trưởng gọi lên, bảo là phải đổi số liệu bản báo cáo MMWR trong buổi nói chuyện dài hơn 1 giờ. Cuối cùng Redfield nói là muốn sa thải thì sa thải, ông không sửa số liệu MMWR.

.

--- Tổng Thống Biden chiều Thứ Ba 6/4/2021 sẽ thông báo rằng tất cả những người thành niên Hoa Kỳ đều đủ tiêu chuẩn xin chích ngừa COVID-19 kể từ ngày 19/4/2021. Biden chiều nay sẽ thăm trung tâm chích ngừa ở trường thần học Virginia Theological Seminary in Alexandria, Va., thông báo tin trên, đồng thời cho biết đã chích xong 150 triệu liều thuốc chích ngừa cho dân Mỹ và sẽ đạt mục tiêu 200 triệu liều chích ngừa trong 100 ngày đầu nhậm chức.

.

--- Báo Tokyo Reporter cho biết nhà sư Kansho Tashiro, 78 tuổi, trụ trì 1 ngôi chùa ở thị trấn Kasama, sẽ bị truy tố về tội lái xe gần 1 kilômét trong khi một phụ nữ ngồi bám trên bửng xe phía trước trên xa lộ 355 lúc 12:30 p.m. vào hôm Chủ Nhật 4/4/2021. Phụ nữ 30 tuổi này hành nghề làm vệ sinh răng, không quen biết với nhà sư.

.

Cảnh sát nói nhà sư lạng xe qua lại rồi bất ngờ thắng xe, để hất phụ nữ rớt xuống đường trên độ dài 960 mét. Tashiro nói với Trạm Cảnh Sát Ishioka rằng sư không có ý giết phụ nữ. Hôm Thứ Ba, nhà sư bị đưa qua công tố để bị khởi tố tội mưu sát.

.

Trước khi xảy ra sự kiện, 2 người đều đang lái xe riêng ở xa lộ Joban Expressway. Thế rồi tranh cãi, 2 người ra xe gây sự ở đoạn Ishioka-Omitama Smart Interchange. Rồi một lúc, phụ nữ đứng trước xe nhà sư, thì nhà sư phóng xe đi, phụ nữ nhảy lên nắp hộp máy xe và bám vào ngồi, trong khi nhà sư lạng qua lạng lại rồi thắng bất ngờ. Có thể xem băng hình YouTube ở đây:

https://youtu.be/VQSsMSC5yks

.

--- Báo Dallas Morning News hôm 5/4/2021 loan tin rằng tiệm Bánh Cuốn Thăng Long ở thị trấn Garland đập bể cửa kính trước tiệm. Chủ nhân tiệm này khám phá như thế vào sáng Thứ Bảy.

.

Bryan Vu, con của cặp vợ chồng làm chủ tiệm Bánh Cuốn Thăng Long trên đường Belt Line Road, nói rằng ai đó đã đập bể kính trước của tiệm, nhưng hình như hung thủ không vào tiệm hay lấy gì từ trong tiệm. Tiệm không gắn camera giám sát ngoài tiệm nên chi tiết chỉ sơ sài, nhưng chủ tiệm cũng đã làm báo cáo lên cảnh sát.

.

Vu nói trong một năm thê thảm vì đại dịch, bây giờ bị đập bể kính thiệt là bất lợi. Không có dấu hiệu đập kính là vì thù ghét người gốc Á, nhưng Vu nói vẫn có quan ngại tâm lý thù ghét gốc Á có thể là động cơ phá hoại.

.

--- Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Trump tại Palm Beach, Florida, đã thu tiền công quỹ $15,846 đôla bằng cách tính hóa đơn đối với mật vụ bảo vệ $396/đêm tiền khách sạn trong một chuyến về dự Lễ Giáng Sinh nơi đây, theo báo Washington Post hôm Thứ Hai.

.

Giá phòng như thế là gấp đôi mức hạn chế $205/đêm theo luật liên bang, mà lẽ ra Bạch Ốc có thể từ chối. Trump đã ở Mar-a-Lago trong 8 ngày hồi tháng 12/2020 trong khi chơi golf và lên mạng hô hào lật ngược kết quả bầu cử.

.

Trong thời gian làm Tổng Thống, Trump có 142 ngày về ở khu nghỉ dưỡng này, mà Trump gọi là "Bạch Ốc Mùa Đông." Trump cũng chơi golf ở sân Trump International Golf Club tại West Palm Beach khoảng 87 lần.

.

Tính ra Trump có 32 chuyến về nghỉ ngơi ở Palm Beach, chưa kể các chuyến về nghỉ ngơi ở nơi khác cũng do TRump làm chủ ở các tiểu bang khác. Tính vào tháng 10/2020, các khách sạn của Trump đã tính hóa đơn và nhận 2.5 triệu đôla từ công quỹ và $5.6 triệu đô từ ban vận động và ban gây quỹ của Trump.

.

--- Cặp vợ chồng tỷ phú John và Laura Arnold cam kết sẽ tặng 5% tài sản mỗi năm trong nỗ lực khuyến khích hiến tặng cho các hội từ thiện hoạt động. Hai vợ chồng này đang cư ngụ ở Houston, là hai tỷ phú đầu tiên ký vào và tham dự vận động “Give While You Live” (Hiến Tặng Trong Khi Bạn Còn Sống) của tổ chức Global Citizen (Công Dân Toàn Cầu).

.

Phong trào từ thiện này đang kêu gọi các tỷ phú toàn cầu hãy tặng ít nhất 5% tài sản của họ mỗi năm. Cam kết của vợ chồng Arnold hôm Thứ Hai là một phần trong liên minh giữa Global Citizen và tổ chức Initiative to Accelerate Charitable Giving (Chương Trình Tăng Tốc Hiến Tặng Từ Thiện) — một liên minh những người hiến tặng, các chuyên gia và các hội bất vụ lợi muốn Quốc Hội nâng yêu cầu tặng từ thiện.

.

--- Thê thảm ngay cả sau khi đại dịch kết thúc: các nghiên cứu ước tính lĩnh vực bán lẻ sẽ cho thấy mức giảm 9%, tức là sẽ đóng cửa hơn 80,000 cửa tiệm, vì khách hàng bây giờ ưa mua trên mạng hơn, theo nhận xét của Michael Lasser, nhà phân tích UBS.

.

Hơn 1/4 các tiệm sắp đóng cửa đó sẽ là trang phục và các thết bị phụ tùng, trong khi lĩnh vực các tiệm bán dụng cụ văn phòng phẩm sẽ đóng cửa 45% địa điểm hiện tại, tức là hơn 3,000 tiệm. Các chợ, tiệm bán phụ tùng xe hơi, bán vật dụng sửa nhà cửa sẽ ít bị ảnh hưởng.

.

Dự kiến lĩnh vực mua sắm qua Internet sẽ tăng thị phần từ mức bây giờ 18% tới 27% vào năm 2026. Riêng trong năm, xài trung bình qua mạng của một gia đình Mỹ tăng từ $5,800 tới $7,100.

.

--- Sau khi bị báo New York Times khui ra chuyện 530,000 người ủng hộ Trump bị Trump rút trộm tiền hàng tuần, rồi bị lộ và phải bồi hoàn 64 triệu đôla trong năm 2020, Trump trả lời rằng chuyện ban vận động Trump rút tiền bất hợp pháp như thế vẫn là hợp pháp chỉ vì người ủng hộ không chịu đọc các dòng chữ nhỏ thông báo.

.

Tump quay lại chụp mũ rằng báo New York Times chỉ muốn đánh phá một chiều trong bài báo hồi cuối tuần nhằm "bôi nhọ" vận động gây quỹ kỷ lục của Trump trong nỗ lực lật ngược kết quả "gian lận" bầu cử của phe tả. Trump nói sai trái như thế qua bản văn phổ biến bởi ủy ban Political Action Committee của Trump. Trump nói rằng chỉ có "gian lận" bầu cử do phe tả dàn dựng nhưng không có "rút trộm tiền sai luật" như bản tin nói. Bản văn của Trump cũng tấn công Biden về biên giới và di dân.

.

--- Nate Nelson, cựu phụ tá của Dân Biểu Matt Gaetz (Cộng Hòa-FL), hôm Thứ Hai đã họp báo để tìm cách bảo vệ Gaetz trước các bản tin về chuyện Gaetz bị điều tra dan díu sex với thiếu nữ vị thành niên. Trong buổi họp báo được DB Gaetz hỗ trợ, Nelson nói bản thân Nelson cũng bị FBI phỏng vấn vì nghi là Nelson biết chuyện "bí ẩn bạn với bé gái vị thành niên" của DB Gaetz.

.

Nelson nói Nelson không biết gì hết về những chuyện đó để có thể nói, và thú nhận Nelson cũng không có chứng cớ gì để cho thấy cuộc điều tra của FBI là sai trái hay không, và cũng không biết gì về các sự kiện liên hệ chuyện FBI điều tra DB Gaetz. Trong khi đó, Gaetz nói Gaetz không phải tu sĩ, cũng không phải tội phạm hình sự và chưa bao giờ dan díu với cô nào 17 tuổi.

.

--- Theo một bản tin từ Punchbowl News, các dân biểu Cộng Hòa chuẩn bị kế hoạch buộc DB Matt Gaetz (Cộng Hòa-FL) từ chức tức khắc nếu bị truy tố về tội dan díu sex với thiếu nữ vị thành niên. Cộng hòa dự tính sẽ loại trừ Gaetz tức khắc nếu có hồ sơ truy tố, trước khi các dân biểu Dân Chủ lên tiếng. Trường hợp Gaetz không chịu từ chức, thì chắc chắn là có đủ 2/3 Dân Biểu bỏ phiếu để đẩy Gaetz về vườn chờ tòa xử.

.

Tuy nhiên, chuyện cũng sắp gay cấn y hệt như phim bộ để cử tri Mỹ theo dõi: một số Dân Biểu Dân Chủ đang kêu gọi Ủy Ban Đạo Đức Hạ Viện điều tra xem có chuyện DB Gaetz đưa ra một số hình ảnh và video các cô khỏa thân mà Gaetz khoe là bạn tình cho các Dân biểu đồng viên xem tại sàn Hạ Viện hay nơi khác.

.

--- Giấy thông hành chích ngừa “vaccine passport” -- tức là mẩu giấy chứng nhận đã chíhc ngừa hoàn tất chống COVID-19-- trong khi bị nhiều dân cử Cộng Hòa chỉ trích, lại đang áp dụng tại California. Bạn sẽ cần cho thấy giấy thông hành chích ngừa để được vào một số nơi đông người.

.

Kể từ ngày 15/4/2021, những nơi tổ chức hòa nhạc, các rạp hát hay các sự kiện khác có thể tiếp đón đông người nếu yêu cầu người tham dự đưa ra chứng nhận hoặc là thử nghiệm âm tính COVID-19 hay đã chích ngừa đầy đủ, theo lời các viên chức y tế California. Người đã chích ngừa sẽ được ngồi nơi khu đặc biệt mà không cần giãn cách.

.

Tuy nhiên một số chuyên gia quan ngại vì các cộng đồng thiểu số chưa chích ngừa đầy đủ, theo lời Dolores Alvarado, Tổng quản trị của Community Health Partnership, nơi giám sát các bệnh viện giành cho cộng đồng cư dân nghèo vùng South Bay (California).

.

Như thế California của Dân Chủ đang đi ngược chiều với Florida, nơi Thống Đốc Ron DeSantis (Cộng Hòa) đã ký sắc lệnh cấm các cơ quan chính quyền và cấm các cơ sở kinh doanh không được yêu cầu bất kỳ ai trình giấy chích ngừa vì cho rằng như thế là xâm phạm quyền tự do chích ngừa hay không chích và là can thiệp vào quyền riêng tư của dân. Các thượng nghị sĩ Pennsylvania cũng sẽ ra dự luật tự do miễn hỏi giấy chích ngừa như thế.

.

--- Tổng Thống Nga Vladimir Putin hôm Thứ hai ký luật tự cho phép nắm quyền cho tới năm 2036, chính thức hóa việc sửa Hiến Pháp đã được quyết định trong cuộc bầu phiếu năm ngoái. Cuộc bầu phiếu ngày 1/7/2020 về Hiến Pháp có điều khoản tái ấn địng hạn kỳ cho Putin, cho Putin tranh cử Tổng Thống thêm 2 nhiệm kỳ nữa. Putin, 68 tuổi, đã nắm quyền lực từ hơn 2 thập niên, lâu hơn bất kỳ lãnh tụ nào kể từ nhà độc tài Xô viết Josef Stalin.

.

Putin nói sẽ quyết định xem có tính tranh cử nữa vào năm 2024 hay không, khi mãn nhiệm kỳ 6 năm hiện nay. Phía đối lập đã chỉ trích Putin về gian lận phiếu bầu và áp lực với cử tri. Trong những tháng sau bầu phiếu, Nga đã tống giam nhà đối lập tên tuổi nhất nước, Alexei Navalny.

.

--- Ước tính có 40,000 trẻ em tại Hoa Kỳ mất một người ba hay mẹ vì COVID-19 và có thể cần hỗ trợ đời sống, theo một mô hình thống kê thực hiện bởi Pennsylvania State University. Nghiê cứu kêu gọi hãy liên lạc với các trẻ em cần giúp đỡ, như trợ cấp An Sinh Xã Hội cho trẻ em có ba mẹ từ trần.

.

Nghiên cứu này cho thấy trung bình 13 người chết vì COVID-19 thì có 1 trẻ em mất ba hay mất mẹ. Các em này cần hỗ trợ không chỉ tâm lý, chăm sóc sức khỏe, giáo dục mà cần giúp trao tiền An Snh Xã Hội mà ba hay mẹ để lại cho con thừa kế.

.

--- Bản tin Reuters ghi rằng kể từ ngày bạo loạn 6/1/2021 tấn công vào tòa nhà Quốc Hội làm 5 người chết và cả trăm người bị thương, Trump và Cộng Hòa liên tục đưa ra các lời nói dối, và cử tri Cộng Hòa đã dễ dàng tin vào các lời bịa đặt từ Trump, theo thăm dò của Reuters/Ipsos các ngày 30-31/3/2021.

.

. Ba tháng sau ngày bạo loạn, khoảng 1/2 Cộng Hòa tin rằng bạo loạn 6/1/2021 phần lớn là ôn hòa, hay chỉ là bàn tay cánh tả "muốn bêu xấu mặt của Trump"...

. 6/10 Cộng Hòa tin rằng bầu cử 11/2020 là Biden "trộm" từ Trump bằng "gian lận" phiếu bầu

. 6/10 Cộng Hòa nghĩ Trump nên ứng cử nữa vào năm 2024.

. 59% dân Mỹ toàn quốc nói Trump trách nhiệm một phần bạo loạn ngày 6/1/2021 (chỉ 3/10 Cộng Hòa đồng ý).

. 8/10 Dân Chủ và 6/10 người độc lập bác bỏ chuyện bạo loạn là "ôn hòa" hay do "cánh tả quậy phá".

.

Tại sao Cộng Hòa tin vào lời nói dối của Trump? John Geer, chuyên gia về ý kiến công chúng tại Vanderbilt University, nói rằng Cộng Hòa có phiên bản riêng về thực tại, "Thiệt là nan đề lớn. Nền dân chủ cần phải có trách nhiệm và trách nhiệm cần phải có chứng cớ."

.

--- HỎI 1: Một vị khách tới Disney, từ chối đo thân nhiệt, bị bắt?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Chuyện này xảy ra nơi khu giải trí Walt Disney World Resort ở Florida. Một người bước vào Disney Springs (khu mua sắm ngoài trời của công viên giải trí trên) sau khi từ chối đo thấn nhiệt, nói rằng ông đã trả $15,000 cho gia đình đi chuyến vui chơi này. Chuyện này sôi nổi đầu tháng 4/2021, nhưng xảy ra thực sự là ngày 13/2/2021. Du khách này tên Kelly Sills, 47 tuổi, từ Louisiana tới thăm Walt Disney World Resort với gia đình. Lúc đó cư ngụ trong Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa. Khi tới Disney Springs, người này "tránh lều kiểm tra thân nhiệt" và không chịu quay trở ra. Bảo vệ Disney tham khảo với cảnh sát, yêu cầu Sills. Cuộc nói chuyện qua lại gần tiệm ăn Boathouse. Khi bị cảnh sát bảo phải bước ra, Sills nói: "Tôi đã trả $15,000 để tới đây." Rồi nhắc đi nhắc lại con số $15,000 nhiều lần nữa. Sau nhiều lần cảnh cáo, cảnh sát còng tay và bắt Sills. Hình ảnh bắt giam được quya phim qua máy camera mang trên người cảnh sát. Có lúc Sills nói: "Mấy ông có biết tôi có bao nhiêu cổ phiếu ở Disney hay không?" Khi bị cảnh sát đưa đi, Sills mới đổi ý, đồng ý cho đo thân nhiệt. Vào ngày 3/4/2021, Sills nói với phóng viên báo Washington Post rằng Sills vô ý không vào lều đo thân nhiệt mà đi bộ xuyên qua lối ra. Chi tiết ở:

https://www.snopes.com/fact-check/disney-temperature-check-arrest/

.

--- HỎI 2: Có phải Roy Cooper (Thống Đốc North Carolina) nói không ai muốn giả làm người khác để đi bầu?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Thống Đốc Cooper trả lời phỏng vấn của CNN ngày 26/3/2021, nói: "Người ta không bước vào và giả vờ làm ai khác để vào và bầu phiếu. Bạn không thấy kiểu gian lận như thế." Nghĩa là, giả làm người khác rất là hiếm. Lúc đó Thống Đốc Cooper muốn nói rằng luật đòi cử tri có căn cước chỉ nhắm ngăn chận điều rất hiếm xảy ra. Trong vài năm qua, chỉ vài chục trường hợp giả làm người khác để bầu phiếu tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tỷ lệ so với số phiếu bầu toàn quốc thì kể như là "gần như không có" trong gian lận giả làm người khác. Câu chuyện đang sôi nổi vì tiểu bang Georgia đã ra luật buộc phải có căn cước có hình mới ghi danh cử tri được. Các dân cử tiểu bang North Carolina năm 2013 đã thông qua luật đòi cử tri có căn cước ID, nhưng sau đó bị bác, và rồi có luật mới về căn cước ID sau trưng cầu dân ý năm 2018. Bản thân Roy Cooper từng là Bộ Trưởng Tư Pháp North Carolina, nói rằng kinh nghiệm tư pháp của ông cho thấy không cần tới thẻ căn cước có hình. Thực tế tại nhiều nơi ở Hoa Kỳ, thẻ căn cước có hình đồng hóa với bằng lái xe, trong khi nhiều người trong giới trẻ đang còn đi học ngay cả ở bậc đại học vẫn chưa có thẻ này. Tương tự là nhiều cụ quá già, không còn lái xe, rồi cũng không xin thẻ mới khi quá hạn. Nghiên cứu của Walter Cronkite School of Journalism tại Arizona State University năm 2012 về 2,068 trường hợp gian lận bầu cử ngược tới năm 2000 nói rằng giả vờ làm người khác đi bầu là "gần như không có" ("virtually non-existent"). Chi tiết ở đây:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/apr/05/roy-cooper/voter-impersonation-rare-north-carolinas-cooper-sa/

