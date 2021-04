7 cựu dân biểu Dân Chủ thua phiếu 2020 vì Cộng Hòa chụp mũ là XHCN tuyên bố lập ủy ban chống tin giả để giúp Dân Chủ giữ đa số Hạ Viện 2022.

.

Thư viện Tổng Thống Trump hoãn vì muốn úp mở ứng cử 2024 dễ gây quỹ hơn. 1 cựu dân cử Michigan kiếm 1 triệu đô vì nói tin tặc TQ sửa phiếu cho Biden, bị Dominion gửi thư cảnh cáo. Cựu DB Cộng Hòa Riggleman: đa số cử tri Cộng Hòa tin Trump và thuyết âm mưu, nhưng 70% dân cử Cộng Hòa tự biết rằng Trump chỉ bịa đặt, gây hại cho Cộng Hòa. 200 hãng tuyên bố chống luật siết quyền bầu phiếu. 7 cựu dân biểu Dân Chủ thua phiếu 2020 vì Cộng Hòa chụp mũ là XHCN tuyên bố lập ủy ban chống tin giả để giúp Dân Chủ giữ đa số Hạ Viện 2022. Báo Boston Globe: ban đặc nhiệm chống dịch của Trump hãy kể thật vì sao dẫn tới cái chết hơn 500,000 người Mỹ. Thống Đốc Florida chích ngừa ưu tiên nhà giàu. Hơn 1/10 gia đình nói họ không đủ ăn. TGP/ L.A. đóng 6 trường tiểu học Công giáo. VN có tứ trụ mới: Trọng, Phúc, Huệ, Chính. HỎI 1: Có phải có "Vùng Cấm Bay" trên khu giải trí Walt Disney World và Disneyland? ĐÁP 1: Đúng thế. HỎI 2: Các nhà hoạt động da đen đang giúp người Mỹ gốc Á chống tư tưởng da trắng thượng đẳng? ĐÁP 2: Đúng vậy, vì người da đen từ lâu đã là nạn nhân của da trắng thượng đẳng.

.

QUẬN CAM (VB-5/4/2021) --- Theo bản tin từ thông tấn Bloomberg, các phụ tá thân cận của Donald Trump nói rằng kế hoạch xây Thư viện Tổng Thống cho TRump hoãn vì nhiều lý do, phần chính là khi tuyên bố bắt đầu quyên tiền xây thư viện cũng có nghĩa là tự chấp nhận thất cử đối với Joe Biden, và hàm nghĩa Trump sẽ không ứng cử năm 2024, và sự nghiệp chính trị là vào bóng tối.

.

Anthony Clark, chuyên gia về thư viện tổng thống, nói với Bloomberg rằng Trump vẫn úp mở khả năng ứng cử Tổng Thống 2024, nhưng khi nói cần gây quỹ xây thư viện thì tiền sẽ không đổ vào mạnh như gây quỹ tranh cử nữa. Một chuyên gia nói, nếu Trump tiến hành xây thư viện thì cần lập một hội bất vụ lợi theo mô hình tiền đóng góp và hội cũng sẽ miễn thuế.

.

Tuy nhiên, các hội bất vụ lợi của Trump trước giờ mang tai tiếng vì tiền. Mới năm 2019, Trump đồng ý bồi thường 2 triệu đôla và đóng cửa hội bất vụ lợi Donald J. Trump Foundation tại New York vì xài tiền phạm luật. Gần nhất là các ủy ban chính trị do Trump lập đã gây quỹ hơn 225 triệu đô sau bầu cử 2020 bằng cách nói rằng tiền để kiện tụng, nhưng thực sự chỉ xài 8 triệu đô để đếm phiếu lại và đưa hồ sơ ra tòa. Còn hầu hết tiền còn lại là cho Trump xài mục tiêu riêng.

.

--- Gần 200 công ty viết một bản tuyên bố chung lên án các dự luật và mới đây là một luật mới ở Georgia trong đó siết chặt quyền bầu cử nhằm dìm phiếu các nhóm người thiểu số tại nhiều tiểu bang, theo tin báo Washington Post hôm 2/4/2021.

.

Trong khi giải đấu bóng chày 2021 toàn quốc Major League Baseball loan báo sẽ dọn ra khỏi Georgia để phản đối luật siết quyền bầu cử, các giám đốc từ ít nhất 193 công ty --- trong đó có Dow, HP, Twitter và Estée Lauder — kêu gọi bảo vệ quyền bầu phiếu khắp Hoa Kỳ.

.

Bản văn nói có hàng trăm dự luật đang đe dọa quyền bầu phiếu ở hàng chục tiểu bang hiện nay, theo bản văn cũng mang chữ ký của các Tổng quản trị của các hãng Under Armour, Salesforce và ViacomCBS -- kêu gọi hãy cho toàn dân Mỹ đủ điều kiện để có tự do và dễ dàng bầu phiếu.

.

--- Một nhóm 7 cựu dân cử Dân Chủ --- Anthony Brindisi, Joe Cunningham, Jackie Gordon, Christina Hale, Kendra Horn, Ben McAdams và Xochitl Torres Small --- viết bài chung trên báo USA Today, cho biết những lời vu khống của Trump và Cộng Hòa đã làm họ thất cử năm 2020.

.

Nhóm này nói Đảng Cộng Hòa đánh bại họ trong bầu cử 2020 là vì đối thủ Cộng Hòa của họ đã nói dối trắng trợn, chụp mũ họ là ủng hộ chủ nghĩa xã hội và ủng hộ xóa ngân sách cảnh sát. Nhóm 7 người Dân Chủ này - 5 cựu dân biểu liên bang và 2 cựu ứng cử viên -- nói sẽ lập tổ chức mới có tên là Shield PAC để chống lại chiến dịch bịa đặt và vu cáo của Cộng Hòa trong âm mưu giành đa số trong bầu cử 2022: "Cộng Hòa không có chánh sách gì hết trong vận động chiếm đa số Hạ Viện năm 2022, Cộng Hòa chỉ có lời bịa đặt chụp mũ người Dân Chủ..."

.

Dự kiến Shield PAC sẽ giáo dục các cử tri Dân Chủ hiểu rõ chính sách, nhận rõ đâu là tin giả do Cộng Hòa bịa đặt: "Bốn năm TRump làm Tổng Thống đã tẩy trắng đầu óc Cộng Hòa. Họ rời bỏ các nguyên tắc truyền thống, họ không còn ý tưởng mới..." Thực tế, chính Trump đã vu khống rằng Biden là tay sai Trung Cộng, rằng Biden sẽ biến Mỹ thành chư hầu TQ, rằng thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ nếu Biden thắng cử... nhưng Biden đánh bại Trump dễ dàng, và không lời bịa đặt nào của Trump hiệu lực.

.

--- Hôm Thứ Hai 5/4/2021 là hoàn tất 4 chức vụ cao nhất của Việt Nam: Tổng Bí Thư Đảng CSVN là Nguyễn Phú Trọng, Thủ Tướng là Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội là Vương Đình Huệ, Nguyễn Xuân Phúc là Chủ tịch CHXHCN Việt Nam. Tổng Thống Nga Putin đã nói chuyện điện thoại với Nguyễn Phú Trọng, chúc mừng. TRọng đã mời Putin thăm VN.

.

--- Tổng Giáo Phận Los Angeles cho biết sẽ đóng cửa 6 trường tiểu học Công Giáo vì ghi danh thấp và vì tài chánh khó khăn, trong khi đại dịch COVID-19 đã là mũi đinh cuối cùng vào quyết định này.

.

Các trường sau đây trong Tổng Giáo Phận L.A. sẽ đóng cửa luôn vào cuối niên học 2020-21: Assumption School (Los Angeles), Blessed Sacrament School (Hollywood), St. Catherine of Sienna School (Reseda), St. Ferdinand School (San Fernando), St. Francis of Assisi School (Los Angeles), St. Madeline School (Pomona).

.

Theo Tổng Giáo Phận, hơn 60% học sinh trung học được đánh giá là tăng điểm về toán và đọc từ khóa mùa thu 2020 tới mùa đông 2021 khi so sánh trình độ với các học sinh cùng lớp toàn quốc tren khắp thang điểm.

.

--- Mới tuần qua, Thống Đốc Ron DeSantis (Cộng Hòa-FL) chỉ trích một phóng viên CBS khi bị hỏi về chứng cớ cho thấy cú xì căng đan Florida ưu tiên chích ngừa COVID-19 cho giới thượng lưu nhà giàu. Bản tin CBS trước đó nói rằng ban đầu tiểu bang Florida cho chích ngừa có vẻ như các nơi, đầu tháng 12/2020 là ưu tiên cho giới y tế và cư dân nhà dưỡng lão.

.

Thế rồi vài tuần sau, Thống Đốc Ron DeSantis cho làm sai hướng dẫn của CDC, cho biết ông sẽ không chích ngừa kế tiếp cho giáo viên và nhânv iên thiết yếu, nhưng là "cho cao niên trước," cho mọi người trên 65 tuổi vì cao niên rủi ro nhiều nhất. Thế rồi các trang web về thuốc chủng ngừa Florida sập mạng, không vào ghi danh được, thế là các đại gia giàu sụ từ cả nơi xa bay tới để chích ngừa.

.

Keith James (Thị Trưởng West Palm Beach) muốn xin chích ngừa cho lính cứu hỏa, nhưng nghe là các ông chủ giàu sụ của một nhà dưỡng lạo đã được chích ngừa. Bản tin nói, có người từ xa bay phi cơ riêng tới Flordia để chích ngừa: đại gia Hollywood, đại tư bản New York, du khách quốc tế cũng bay tới Florida để chích ngừa. Mà không cần phải la cư dân Florida. Thị Trưởng James nói sự thật là như thế, chẳng thứ tự theo luật gì.

.

--- Theo một bản tin từ báo Detroit News, một cựu dân cử Michigan từng tranh cử chức Thống Đốc, đã bị gửi một thư cảnh báo từ công ty Dominion Voting Systems vì đi khắp nơi trong Michigan và tố cáo Dominion "gian lận bầu cử" trong khi gây quỹ hơn 1 triệu đôla từ những người tin các lời nói dối này.

.

Bản tin nói Patrick Colbeck bị công ty Dominion cáo buộc là "vu khống" trong khi trình bày hồ sơ mà Collbeck gọi là "Case for MI Decertification" (Trường Hợp Để Lật Ngược Chứng Nhận Bầu Cử Michigan). Trong thư gửi Collbeck, Dominion nhắc rằng công ty đã kiện đòi bồi thường nhiều tỷ đôla đối với Rudy Giuliani, Sidney Powell, Fox News và Tổng quản trị MyPillow là Mike Lindell.

.

Thư nói rằng Dominion sẽ quy trách nhiệm đối với Collbeck. Báo Detroit News kể rằng Colbeck đã nói chuyện ở nhiều buổi tập họp tại tòa nhà quốc hội tiểu bang Michigan các tháng gần đây, kể cả sự kiện ngày 6/1/2021 khi Collbeck nói với đám đông rằng Joe Biden, người thắng Trump với 154,000 phiếu bầu ở Michigan, không phải là Tổng Thống đắc cử. Collbeck nói rằng các máy điện toán tại Detroit nối Internet và bị tin tặc Trung Quốc, Iran vào sửa số liệu.

.

--- Kinh tế gia James P. Ziliak tại đại học University of Kentucky nói rằng Hoa Kỳ chưa từng gặp hoàn cảnh phải trợ cấp thực phẩm cho dân nhiều như hiện nay, kể từ khi chương trình food stamp thành lập năm 1977.

.

Theo báo New York Times, Tổng Thống Joe Biden đang đối phó nạn thiếu lương thực cho dân nghèo, đặc biệt là trẻ em, Năm 2020, trong đại dịch, gần 8 triệu dân Mỹ rơi vào khó nghèo. Hơn 1/10 gia đình nói rằng họ không đủ ăn. Do vậy Biden phải trợ cấp thực phẩm thêm nhiều tỷ đôla, tăng thêm 1 tỷ đô/tháng cho chương trình trợ cấpt hực phẩm.

.

Chính sách này trong ngân sách 2021 là đảo ngược chính sách của Trump, khi Trump yêu cầu cắt trợ cấp thực phẩm đối với nhiều triệu người. Stacy Dean, viên chức cao cấp bộ Nông Nghiệp, nói rằng khủng hoảng [đại dịch] làm lộ ra sự mong manh nhiều hoàn cảnh kinh tế dân Mỹ, một hình ảnh đau lòng đặc biệt gian nan là cộng đồng da màu.

.

--- Người Cộng Hòa ưa tin vào thuyết âm mưu, tin giả... Peter Baker, phóng viên báo New York Times, nói trên đài MSNBC hôm Chủ Nhật rằng một điểm ông chú ý khi phỏng vấn cựu Dân biểu Cộng Hòa Denver Riggleman (VA) là sự đan chặt chằng chịt giữa Cộng Hòa và thuyết âm mưu. Baker giải thích rằng Riggleman được ủng hộ chính thức từ Donald Trump và Freedom Caucus, nhưng bây giờ Riggleman cảm thấy không thoải mái trong chính từ Cộng Hòa.

.

Bake giải thích rằng Denver Riggleman bây giờ thất cử, nên tự nhìn vấn đề chân thực hơn, vì không còn sợ phiếu của cử tri, gỡ gánh nặng đó nên nói thực hơn: "Riggleman nói với tôi [Baker] và Riggleman là nguồn tin rất khả tín nhé, rằng Riggleman dự những buổi họp riêng tư, trong các hội nghị Cộng Hòa, thì Riggleman biết rằng bản thân Riggleman và khoảng 70% bạn Cộng Hòa đồng viện của ông tin rằng Trump chỉ phóng đại, rằng Trump đang gây thiệt hại cho Cộng Hòa và rằng tận cùng họ phải đi theo Trump để được phiếu tái thắng cử."

.

Baker kể rằng Riggleman nói rằng một dân biểu Cộng Hòa tới nói với Riggleman: "Bạn DFenver ơi, nếu tôi nói những gì bạn nói trong địa hạt của tôi, thì tôi thất cử liền." Baker nói đó là sự thật rất buồn, các dân biểu Cộng Hòa không muốn về vườn, nên không nhiều người nói sự thật, vì cử tri Cộng Hòa tin lời dối trá của Trump và thuyết âm mưu.

.

--- Trong ấn bản ngày Phục Sinh Chủ Nhật, ban biên tập báo Boston Globe kêu gọi các viên chức trong ban đặc nhiệm chống COVID-19 của Trump hãy bước ra kể sự thật vì sao dẫn tới cái chết hơn 500,000 người Mỹ và làm tổn hại kinh tế Mỹ.

.

Báo này đề nghị cần có các buổi điều trần ở Quốc Hội, bất kể Trump chống đối dữ dội, vì các bác sĩ, các nhà khao học và các viên chức trong nhóm đối phó COVID-19 năm ngoái nợ người dân Mỹ nhiều hơn là sự im lặng để cứu vãn tên tuổi họ. Dân Mỹ muốn biết vì sao quốc gia giàu mạnh nhất thế giới lại rơi vào khủng hoảng đại dịch.

.

Báo này nói dĩ nhiên trách nhiệm lớn nhất là ở TRump, khi ban đầu chối là không có dịch gì hết, rồi tới thái độ nói rằng đó là tin giả, rồi tới kiểu nói dịch sẽ biến mất như phép lạ, và rồi bó tay khi dịch tràn ngập. Nếu các viên chức của Trump muốn dân Mỹ tin rằng họ đã chống dịch tận lực từ bên trong, thì không có gì gọi là bí mật cần giấu giếm. Dân Mỹ muốn họ bước ra trước Quốc Hội kể hết sự thật để tương lai nước Mỹ không gặp như thế nữa.

.

--- HỎI 1: Có phải có "Vùng Cấm Bay" trên khu giải trí Walt Disney World và Disneyland?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Các phi cơ bị cấm bay qua bầu trời trên Walt Disney World tại Orlando, Florida, theo lệnh cấm bay của Federal Aviation Administration (Sở Hàng Không Liên Bang). Một công viên giải trí khác cũng hưởng tiêu chuẩn cấm bay là Disneyland tại thành phố Anaheim, Quận Cam, California. Lệnh cấm bay đó tương đương lệnh cấm bay trên Bạch Ốc và trên trung tâm không gian NASA’s Kennedy Space Center tại Florida. Các lệnh cấm bay trên không gian đó hiệu lực vĩnh viễn đưa ra từ ngày 27/10/2014 vì "các lý do an ninh." Theo lệnh này, sẽ không có phi cơ nào tới trong cao độ 3,000 feet (914.4 mét) của các công viên giải trí nêu trên cho một bán kính 3 dặm (4.83 kilômet). Vi phạm lệnh cấm bay sẽ là tội hình sự. Các phi công vi phạm sẽ bị chiến đấu cơ nghênh cản và bắt giam liền. Lệnh cấm bay không áp dụng cho các phi cơ của Bộ Quốc Phòng, An Ninh hay cứu thương. Các chuyến bay thực hei65n bởi Disney được miễn trừ. Chi tiết ở:

https://www.snopes.com/fact-check/no-fly-zone-wdw/

.

--- HỎI 2: Các nhà hoạt động da đen đang giúp người Mỹ gốc Á chống tư tưởng da trắng thượng đẳng?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy, vì người da đen từ lâu đã là nạn nhân của da trắng thượng đẳng. Bài viết của Erika D. Smith, biên tập viên báo Los Angeles Times, viết đặc biệt cho báo The Korea Herald ghi nhận trong các buổi tưởng niệm những nạn nhân Mỹ gốc Á hay trong những cuộc biểu tình của người gốc Á phản đối nạn kỳ thị chống người gốc Á lại xuất hiện nhiều nhà hoạt động da đen, đặc biệt là Black Lives Matter. Bởi vì người da đen là nạn nhân bị kỳ thị từ khi Hoa Kỳ lập quốc. Tư tưởng và các tổ chức da trắng thượng đẳng là có thực. Bây giờ nạn nhân mới của da trắng thượng đẳng là người gốc Á. Nhà báo Erika D. Smith viết rằng đoàn kết giữa cộng đồng da đen và cộng đồng gốc Á là rất cần thiết. Chi tiết ở đây:

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210404000015

.

.