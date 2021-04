Tacoma: cảnh sát bắt 1 kẻ tấn công người gốc Á nhờ 1 video. Oregon: Hoa Nguyen ứng cử HĐ Học Khu David Douglas, bị gửi lá thư kỳ thị thù ghét. Oakland: 4 tên vào cướp một gia đình VN, vét sạch tài sản, thú nhận vì nghèo mà cướp. 55 đại công ty nhiều lợi nhuận không nộp xu thuế liên bang nào trong năm ngoái. Trưởng Phòng Báo Chí của DB Gaetz từ chức. Đa số dân Mỹ biết Biden là Công Giáo, nhưng khôn

Bênh luật siết quyền bầu phiếu ở Georgia, cựu Tổng Thống Trump kêu gọi người ủng hộ ông tẩy chay liên đoàn các đội bóng chày Major League Baseball (MLB), Coke và Delta Airlines.

.

Tacoma: cảnh sát bắt 1 kẻ tấn công người gốc Á nhờ 1 video. Oregon: Hoa Nguyen ứng cử HĐ Học Khu David Douglas, bị gửi lá thư kỳ thị thù ghét. Oakland: 4 tên vào cướp một gia đình VN, vét sạch tài sản, thú nhận vì nghèo mà cướp. 55 đại công ty nhiều lợi nhuận không nộp xu thuế liên bang nào trong năm ngoái. Trưởng Phòng Báo Chí của DB Gaetz từ chức. Đa số dân Mỹ biết Biden là Công Giáo, nhưng không biết PTT Harris theo đạo nào. Cảnh sát Capitol bị tấn công, 1 chết và 1 bị thương; hung thủ bị bắn chết. Sau 1 năm tê liệt, đa số dân Mỹ muốn du lịch 2021. Trump kêu gọi tẩy chay liên đoàn bóng chày MLB, Coke và Delta Airlines. Dell và American Airlines (bản doanh ở Texas) chỉ trích dự luật Cộng Hòa siết quyền bầu phiếu. Thống Đốc California đã chích ngừa mũi Johnson & Johnson hôm 1/4/2021 tại L.A. Đài Loan: cô gốc Việt cắt 'chim' bạn trai xứ Đài, rồi trình diện cảnh sát. HỎI 1: Có phải Đệ nhất phu nhân Jill Biden phát âm sai câu tiếng Tây ban nha ‘Si Se Puede’? ĐÁP 1: Đúng thế. HỎI 2: Có phải lính Miến Điện bắn vào một chiếc xe của một ngân hàng Nam Hàn đang chạy trên đường ở thành phố Yangon? ĐÁP 2: Đúng vậy, nhưng xe này không mang huy hiệu gì.

.

QUẬN CAM (VB-3/4/2021) --- Bản tin CNN sáng Thứ Bảy 4/3/2021 cho biết cảnh sát Tacoma (tiểu bang Washington) đã bắt một thiếu niên 15 tuổi về tội tấn công một cặp vợ chồng gốc Á nhờ một video quay bằng điện thoại di động lưu hành trên mạng xã hội. Hung thủ thiếu niên bị truy tố tội tấn công bậc hai.

.

Băng hình cho thấy hai người nam và nữ gốc Á đi trên đường, đột nhiên 1 người mặc áo đỏ chạy tới tấn công người nam, người phụ nữ khóc hoảng hốt, một người khác trong băng hình đứng ngó. Chuyện xảy ra ngày 19/11/2020, theo lời Ty Cảnh Sát Tacoma nói với CNN. Lúc đó đã có báo cáo lên cảnh sát, nhưng khi video xuất hiện mới có manh mối để điều tra. Một người gốc Đại Hàn tự nhận là nạn nhân trong bằng hình, trả lời phỏng vấn với đài KIRO, một chi nhánh CNN, hôm Thứ Tư 31/3/2021 rằng ông tha thứ cho hung thủ, nhưng muốn bạo lực gốc Á phải bị điều tra và kết thúc.

.

--- Thống Đốc Gavin Newsom của California đã chích ngừa mũi Johnson & Johnson hôm Thứ Năm 1/4/2021 tại trung tâm Baldwin Hills Crenshaw Plaza tại Los Angeles, California theo bản tin CBS Los Angeles. Sau đó Newsom họp báo chung với Eric Garcetti, Thị trưởng Los Angeles. Newsom nói rằng chích ngừa tại California bây giờ đang phổ biến cho tất cả những người trên 50 tuổi. Cũng nên nhắc rằng Tổng Thống Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania đã chích ngừa bí mật tại Bạch Ốc cuối tháng 1/2021.

.

--- Hai công ty Dell và American Airlines (đều có bản doanh ở Texas) đã chỉ trích dự luật SB-7 trên Thượng Viện Texas và dự luật tương đương HB-6 tại Hạ Viện Texas vì các dự luật này chèn ép phiếu bầu, một kiểu như dự luật dìm phiếu mới thông qua ở Georgia. Một bản văn từ công ty Dell nói rằng thay vì hạn chế phiếu bầu, lẽ ra chính quyền [Texas] nên tìm những cách sáng tạo để tiếng nói cư dân được lắng nghe, và chúng tôi chống lại dự luật HB6 vì quyền bầu phiếu đã rất gian nan mới đạt được đối với "phụ nữ và người da màu."

.

Thượng Viện Texas do Cộng Hòa kiểm soát đã thông qua SB7 vào sáng Thứ Năm, nội dung rút ngắn giờ bầu phiếu, cấm bầu phiếu bằng ngồi xe (hình thức drive-through trong năm 2020 vì dịch), cấm chính quyền gửi phiếu bầu qua thư nếu cử tri không yêu cầu từng cá nhân, yêu cầu cử tri khuyết tật (xin bầu qua thư) phải có giấy bác sĩ...

.

Dự luật Hạ Viện Texas HB6 cũng thảo luận cùng ngày, nhiều điều khoản siết quyền bầu cử tương đương với dự luật SB7, có thêm điều khoản về cách cử tri được giúp điền phiếu bầu và mở rộng cho người quan sát có vị trí trong các phòng phiếu. Hãng hàng không American Airlines đưa ra bản văn chỉ trích dự luật SB7 là công ty bênh vực quyền bầu phiếu rộng rãi.

.

--- Cựu Tổng Thống Trump kêu gọi người ủng hộ ông tẩy chay liên đoàn các đội bóng chày Major League Baseball (MLB) vì đã quyết định chuyển nơi thi đấu giải toàn quốc All-Star Game (dự kiến ngày 13/7/2021) ra khỏi tiểu bang Georgia sau khi Cộng Hòa thông qua và ký thành luật siết quyền bầu cử ở Georgia. Trump cũng kêu gọi tẩy chay công ty Coca-Cola và hãng hàng không Delta Airlines sau khi 2 công ty này bày tỏ quan ngại về quyền bầu phiếu ở Georgia.

.

Trump nói trong bản văn phổ biến bởi ủy ban Save America PAC rằng môn bóng chày (baseball) hiện nay mất nhiều khán giả và bây giờ lại rời bỏ Atlanta (Georgia) vì sợ người cực đoan cánh tả căm thù luật siết quyền bầu phiếu: "Hãy tẩy chay bóng chày và tất cả các công ty can thiệp... Có nghe chăng hả Coke, Delta, và các công ty khác." Nếu giải thi đấu MLB dọn ra khỏi tiểu bang, Georgia có thể mất khoảng 60 triệu đôla.

.

--- Hầu hết dân Mỹ biết rằng Tổng Thống Joe Biden theo đạo Công Giáo La Mã, nhưng rất ít người biết Phó Tổng Thống Kamala Harris theo tôn giáo nào. Bản thăm dò Pew Research cho biết 58% dân Mỹ thành niên biết Biden là Công Giáo, trong đó 63% người Dân Chủ hay thiên Dân Chủ và 55% người Cộng Hòa hay thiên Cộng Hòa biết như thế.

.

. có 88% người Dân Chủ nói Biden phần nào mộ đạo (45% nói Biden rất mộ đạo, nhưng 63% Cộng Hòa nói Biden không mộ đạo bao nhiêu hay chẳng mộ đạo tí nào).

. Có 66% người Công Giáo và 66% người vô thần biết Biden là Công Giáo.

. 65% người Mỹ thành niên nói họ không biết rõ tôn giáo của bà Harris, chỉ 12% nói bà là Tin Lành Protestant. Nhưng bà Harris nói bà theo Tin Lành Baptist.

. 64% Dân Chủ và 64% Cộng Hòa nói không biết bà Harris theo đạo nào.

.

--- Phó Tổng Thống Kamala Harris đã lên án bạo lực xảy ra ở thủ đô hôm Thứ Sáu khi một người đàn ông tông xe bào bờ cản nơi tòa nhà cảnh sát Capitol rồi bước ra xe, tay cầm dao tấn công cảnh sát. Cảnh sát viên William "Billy" Evans đã chết, một cảnh sát khác bị thương. Hung thủ bị cảnh sát bắn chết: tên là Noah Green, 25 tuổi, liên hệ tới Virginia và Indiana. TT Biden cũng gửi lời an ủi gia đình của cảnh sát William "Billy" Evans.

.

--- Có ít nhất 55 đại công ty nhiều lợi nhuận đã không nộp xu thuế liên bang nào trong năm ngoái, theo bản báo cáo từ viện nghiên cứu Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP). Lý do là vì Cộng Hòa ra luật cắt thuế TCJA (Tax Cuts and Jobs Act) thông qua năm 2017, cũng như được giảm thuế nhờ luật cứu trợ đại dịch thông qua đầu năm ngoái.

.

Bản báo cáo đưa ra sau khi Biden đề nghị chi trả cho hơn 2 ngàn tỷ đôla kế hoạch xây hạ tầng bằng cách nâng thuế doanh nghiệp từ 21% lên tới 28%. Trước đợt Cộng Hòa cắt thuế 2017, tỷ lệ thuế doanh nghiệp là 35%. Trong khi trình bày kế hoạch hôm Thứ Tư, Biden chỉ ra rằng bản báo cáo năm trước đó cho thấy 91 doanh nghiệp không nộp xu nào cho thuế thu nhập liên bang.

.

Biden nói như thế là không ổn, vì một lính cứu hỏa và một giáo viên phải nộp thuế 22% trong khi công ty Amazon và 90 đại công ty khác không nộp xu thuế liên bang nào. Bản báo cáo ITEP ghi rằng các công ty đó đã có lợi tức trước thuế là 40.5 tỷ đôla, và đã thực sự hưởng 3.5 tỷ đôla tiền "tax rebates" (tiền ưu đãi thuế). Như công ty FedEx lãnh $230 triệu đô tiền rebate trong khi có lợi tức chưa thuế $1.2 tỷ đôla. Hãng Nike cầm tiền rebate 109 triệu đôla, trong khi lợi tức chưa thuế là 2.9 tỷ đôla.

.

--- Một nhân viên cao cấp của Dân Biểu Cộng Hòa Matt Gaetz đã từ chức hôm Thứ Sáu. Trong khi Dân Biểu Gaetz rơi giữa trùng vây của cuộc điều tra về dan díu với nhiều thiếu nữ nghi vấn là mua dâm, trong đó có một bé gái vị thành niên (17 tuổi), hút ma túy, dùng thẻ căn cước ID giả... Người từ chức là Luke Ball, Trưởng Phòng Báo Chí của DB Gaetz.

.

Dân Biểu Matt Gaetz (Cộng Hòa-Fla.) nói rằng ông không có ý định từ chức dân biểu. Trong khi đó nhiều đồng viện Cộng Hòa bắt đầu xa lánh Gaetz vì tin rằng Gaetz sắp bị truy tố. Báo Rolling Stone ghi rằng trang web nổi tiếng "Seeking Arrangements" là nơi móc nối các giao dịch tình yêu gọi là hiện tượng "sugar baby" (em bé ngọt ngào) nơi các cô gái trẻ sẽ được các đại gia lắm tiền chu cấp để đóng vai "sugar daddy" (thân phụ ngọt ngào).

.

Mới đây, DB Gaetz còn là người hùng của Cộng Hòa, thân tín với Trump, và bay lên tận Wyoming để tổ chức cuộc biểu tình phản đối Dân Biểu Cộng Hòa Liz Cheney. Trong khi Gaetz làm cho Trump vui vì tham dự tấn công DB Cheney, người bỏ phiếu luận tội Trump, thì Gatez cũng gây thù với nhiều Cộng Hòa khác. Cựu Dân Biểu Barbara Comstock (Cộng Hòa-Va.) tuần này kêu gọi trục xuất Gaetz ra khỏi Quốc Hội sau khi có tin bị Bộ Tư Pháp điều tra.

.

--- Hoa Nguyen tranh cử vào chức ủy viên Hội Đồng Học Khu David Douglas School Board (tiểu bang Oregon) trong khi đang làm việc tại hệ thống trường công lập Portland Public Schools. Ba ngày sau khi xảy ra chuyện sát nhân tập thể ở Atlanta làm chết 6 phụ nữ gốc Á, Hoa Nguyen nói là nhận được một lá thư thù ghét đặt nơi thềm nhà cô.

.

Nguyen nói với đài KOIN 6 News rằng vào lúc 6 giờ sáng ngày Thứ Sáu 19/3/2021, cô thấy lá thư nơi thềm cửa nhà. Cô mở cửa và thấy lá thư ghi chữ 'Kung Flu' (chữ này của Trump nói trong một bài diễn văn: Kung là viết tắt môn võ 'kungfu' và Flu là 'Cúm' - hiểu cụ thể là "Cúm Tàu"). Hoa Nguyen báo cáo với Bộ Tư Pháp Oregon, và được khuyên nên báo cáo cảnh sát. Cô viết báo cáo cảnh sát Portland, cũng như viết báo cáo với liên minh cộng đồng Portland United Against Hate.

.

Sau khi nhận thư thù ghét, cô hỏi hàng xóm (một trong đó là gốc Á) xem có ai nhận thư thù ghét không, thì không ai nhận thư tương tự. Nguyen bây giờ tin rằng cô nhận thư thù ghét vì đang tranh cử chúc ủy viên Học Khu. Nguyen hy vọng cô sẽ góp sức làm thay đổi hệ thống để làm việc cho tất cả các học sinh, đặc biệt là học sinh da màu.

.

--- Chuyện xảy ra tại Đài Loan. Báo Taiwan News hôm 2/4/2021 cho biết một phụ nữ Việt Nam tên là Phung, 40 tuổi, đã dùng kéo cắt dương vật bạn trai là anh Huang và bỏ vào toilet giựt nước cho trôi đi "để anh ta khỏi xài nữa." Theo báo Herald Sun, Huang tỉnh dậy trong đau đớn, nhận ra 1/5 độ dài dương vật bị cô Phung cắt mất rồi.

.

Huang được chở vào bệnh viện Changhua Christian Hospital gần đó để cầm máu, chữa trị. Anh Huang là người Đài Loan, kể rằng sau khi được cô bạn gái nấu cho ăn tô mì gà pha rượu, thì anh ngủ như chết, cho tới khi đau quá mới tỉnh dậy. Phó giám đốc bệnh viện là Chou Chih-chung nói rằng anh Huang sức khỏe ổn định, không chết chóc gì mà lo, nhưng anh không thể làm tình được nữa, nếu muốn giường chiếu thì sẽ phải phẫu thuật để gắn dương vật nhân tạo.

.

Cô Phung đã trình diện cảnh sát sau đó. Hai người sống chung với nhau khoảng 10 tháng, nhưng Phung, một phụ nữ đã ly dị, từ lâu nghi ngờ Huang lăng nhăng. Huang trước đó có 3 cuộc hôn nhân và có 3 con.

.

--- Chuyện xảy ra ở Bắc California. Một băng cướp khuya Thứ Ba xông vào cướp một gia đình người Việt ở Oakland, bắt giữ 2 vợ chồng trong khi lục soát khắp nhà, lấy đi tất cả tài sản tiết kiệm của họ. Bọn cướp làm như thế trước mặt bé gái 7 tuổi của gia đình này.

.

Băng cướp 4 tên xông vào nhà, dùng dây zip-tied tró hai vợ chồng -- người chồng tên Hoang và vợ là Roseni. Bọn cướp đánh anh Hoang thô bạo, đấm chảy máu miệng, gãy răng, bầm cổ... Trong khi đó con gái hai người là bé Amy chứng kiến mọi thứ. Bọn cướp buộc bé gái này nằm trùm mền kín mít trong khi lục soát khắp nhà, và đe dọa bắn bé gái.

.

Bọn này lục soát cả giờ đồng hồ, lấy cả nữ trang từ cổ tay cô Roseni, bộ sưu tập giày thể thao của con trai hai người và mọi thứ quý giá trong nhà. Một tên cướp trấn an cô: "Đừng lo, chúng tôi không giết, cũng không hiếp dâm cô, Tụi tôi tới đây vì tiền. Tụi tôi không có việc làm, không có tiền, đại dịch này làm chúng tôi phải làm trò này."

.

Vùng Vịnh Bắc California cũng mới căng thẳng một số trường hợp kỳ thị người gốc Á. Nhưng không rõ có phải gia đình bị cướp vì là người gốc Á. Karen Chung, một người bạn của hai người, đã lập trang GoFundMe để gây quỹ giúp 2 người có tiền chữa trị thương tích, tới đêm Thứ Sáu đã quyên được 30,000$.

.

--- Sau hơn một năm phải nằm nhà tránh dịch, dân Mỹ đang muốn du lịch nhiều hơn trong năm 2021, theo bản khảo sát mới thực hiện bởi Motel 6, một thương hiệu của công ty G6 Hospitality. Đa số dân Mỹ đang lên mạng xã hội để khảo sát về tình hình du lịch.

.

Bản kháo sát 2,000 người Mỹ thành niên thấy rằng người Mỹ trung bình xài 176 giờ trên mạng xã hội để tìm gợi ý về chuyến du lịch sắp tới. Có 60% dân Mỹ mạnh mẽ muốn du lịch sau khi trải qua 12 tháng bất động vi đại dịch COVID—19 hơn là các năm bình thường.

.

. 3/4 dân Mỹ nói họ đã không thể du lịch như đã hy vọng trong năm 2020.

. 69% có một hay nhiều hơn các chuyến đi mới dự tính cho năm 2021.

. 56% nói nhiều phần sẽ du lịch đường bộ năm nay.

. 49% nói chích ngừa COVID-19 xong nên an tâm để du lịch.

. 38% nói sẽ cảm thấy an toàn hơn nếu ở nơi nào tiêu chuẩn vệ sinh cao.

. 58% nói sẽ bất an nếu ở chung với gia đình hay bạn vì khủng hoảng dịch.

. 49% nói nhiều phần sẽ ở khách sạn nếu du lịch năm nay.

. 45% nói sẽ thấy an toàn hơn với yêu cầu mang khẩu trang nơic ông cộng.

.

--- HỎI 1: Có phải Đệ nhất phu nhân Jill Biden phát âm sai câu tiếng Tây ban nha ‘Si Se Puede’?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Đệ Nhất Phu Nhân Jill Biden có văn bằng Tiến sĩ Giáo dục, nhưng hiển nhiên là không chuyên nganh về ngôn ngữ Tây Ban Nha. Vào ngày 31/3/2021, bà thăm khu vực Forty Acres tại California, một trung tâm chích ngừa và là một địa điểm lịch sử National Historic Landmark nơi trở thành bản doanh cho liên đoàn nông nghiệp United Farm Workers of America (UFW). Trong sự kiện nơi đây, bà cũng vinh danh César Chávez, một lãnh tụ UFW và là nhà hoạt động dân quyền đã chết năm 1993. Cuối bài diễn văn tiếng Anh, bà nói câu tiếng Tây ban nha: "Yes we can. Si se puede!” (Vâng, chúng ta có thể làm được). Nhưng bà phát âm sai, l4 ra phát âm là "see-say-PWAY-day" thì bà phát âm là “see-say-PWOD-day.” Trong cùng bài diễn văn đó, có 3 lần đọc nhóm chữ đó, thì 2 lần đầu bà phát âm đúng, lần thứ ba mới sai. Chi tiết ở:

https://www.snopes.com/fact-check/jill-biden-spanish-si-se-puede/

.

--- HỎI 1: Có phải lính Miến Điện bắn vào một chiếc xe của một ngân hàng Nam Hàn đang chạy trên đường ở thành phố Yangon?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy, nhưng xe này không mang huy hiệu gì. Một nữ nhân viên người Miến Điện của ngân hàng Shinhan Bank chi nhánh ở Yangon đã bị bắn trúng đạn trong khi về nhà trên chiếc xe công ty sau giờ làm việc ngày 31/3/2021 lúc 5 p.m. Bị thương nguy kịch, cô được chở vào bệnh viện. Chi nhánh này hiện còn 3 nhânv iên người Nam Hàn và 33 nhân viên người Miến Điện, đã tạm thời đóng cửa và ra lệnh tất cả nhânv iên phải làm việc từ nhà, và đangs uy tính có thể đưa các nhân viên quốc tịch Nam Hàn về nước. Tin đồn nói rằng chiếc xe bị cố ý bắn vì có mang huy hiệu ngân hàng Nam Hàn. Tuy nhiên, Ngân hàng Shinhan nói rằng xe bị bắn không mang huy hiệu gì. Kể từ cuộc đảo chánh ngày 1/2/2021 do quân đội lật đổ chính phủ dân sự Miến Điện, những cuộc biểu tình bùng nổ và bị đàn áp khốc liệt, làm chết hơn 510 người dân và hơn 3,000 người bị giam. Chi tiết ở đây:

http://www.theinvestor.co.kr/view.php?ud=20210402000817

.

.