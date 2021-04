Mời Dự Buổi Nói Chuyện Về Công Trình Nghiên Cứu Sách Phật Giáo Trúc Lâm Việt Nam

THƯ MỜI









Kính mời Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng quý vị Phật Tử và các bạn tham dự buổi nói chuyện về công trình nghiên cứu sách PHẬT GIÁO TRÚC LÂM VIỆT NAM của tác giả Nguyễn Thúy Loan qua zoom University of the West bằng Anh Ngữ.



Phật Giáo Việt Nam đã ăn sâu vào lòng dân tộc, những đứa con Việt Nam có bổn phận giữ gìn và phát huy truyền thống.



Tiến trình cận đại hóa và toàn cầu hóa đã biến đổi xã hội và tư duy con người đến tận gốc rễ. Tiến trình này đã ảnh hưởng thế nào đến tôn giáo nói chung và Phật Giáo nói riêng? Phật Giáo Việt Nam có thay đổi không? Các học giả thế giới và nhất là phía Tây Phương thấy gì khi nghiên cứu về Phật Giáo Việt Nam?



Quyển sách PHẬT GIÁO TRÚC LÂM VIỆT NAM điểm qua những nét chính của tiến trình này, và nghiên cứu về ảnh hưởng của nó vào Phật Giáo Việt Nam qua sự trỗi dậy của dòng Thiền Trúc Lâm vào thế kỷ 20. Thiền của Phật Giáo Việt Nam sau thời kỳ Vàng Son đời Trần với tam tổ vào thế kỷ 13 hầu như đã mai một với thời gian. Mãi đến thế kỷ 20, Ngài Thích Thanh Từ trùng hưng Thiền và biến Trúc Lâm thành một dòng Phật Giáo có ảnh hưởng lớn cả trong và ngoài nước.



Đủ duyên, công trình nghiên cứu trình bày trong PHẬT GIÁO TRÚC LÂM VIỆT NAM được Cambridge Scholars Publishing, một nhà xuất bản chuyên về những nghiên cứu học thuật có tầm ảnh hưởng lớn, chọn và xuất bản. Khuynh hướng của nhà xuất bản là đưa quyển sách vào các trường đại học và những thư viện giáo dục trên toàn cầu. Hy vọng nghiên cứu này sẽ giúp giới học giả Tây Phương hiểu nhiều hơn về Phật Giáo Việt Nam.



Thúy Loan may mắn được University of the West mời nói chuyện về quyển sách PHẬT GIÁO TRÚC LÂM VIỆT NAM:

Vào lúc: 5PM - Thứ Ba 13 tháng 4 năm 2021 (7AM – Thứ Tư 14/4/2021)

Zoom ID: 940 1280 4149 – Passcode: 041300 (Xem thêm hình đính kèm)



Nhân dịp này, Thúy Loan kính mời Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, cùng quý vị thiện hữu tri thức, quý cư sĩ tham dự để tỏ tinh thần người Việt Nam vẫn kính mến, yêu chuộng, và ủng hộ Phật Giáo Việt Nam và chúng ta cùng nhau phát huy mạnh hơn Phật Giáo Việt Nam vào hải ngoại.



Trân trọng,

Nguyễn Thúy Loan, Ph.D.