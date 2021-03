Virginia nổ súng: ít nhất 2 người chết, 8 bị thương. Cảnh sát quận King bồi thường 5 triệu đô: Tommy Le, 20 tuổi, bị cảnh sát bắn chết 2017. Phụ huynh gốc Á sợ bạo lực khi con em đi học. Miến Điện Thứ Bảy: 91 người biểu tình bị bắn chết. Mỹ suy tính gỡ tác quyền trí tuệ với thuốc chủng ngừa

Từ phải: Tư lệnh Duyên phòng Đài Loan Chou Mei-wu (Châu Mỹ Ngũ) tặng Viện trưởng Học Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan Brent Christensen một mô hình tàu duyên phòng hôm Thứ Sáu tại Đài Loan để ghi dấu lần đầu tiên hai nước ký bị vong lục lập đơn vị chung bảo vệ bờ biển. (Photo: Liu Hsin-de, Taipei Times)

QUẬN CAM (VB-27/3/2021) --- Lại nổ súng chết người: ít nhất 2 người chết, 8 người bị thương trong nhiều vụ nổ súng đêm Thứ Sáu 26/3/2021 tại thị trấn Virginia Beach, Virginia. Ty Cảnh Sát Virginia Beach nói hôm Thứ Bảy 27/3/2021 rằng cảnh sát đang đi tuần trên đường Atlantic Avenue thì nghe nhiều tiếng súng nổ lúc vừa sau 11 giờ khuya.

Cảnh sát vào can thiệp. Một cảnh sát bị thương nhẹ vì xe tông. Hung thủ đã bị bắn hạ. Cứu thương đã chở 8 nạn nhân trúng đạn vào bệnh viện, một số trong đó có vết thương nguy kịch cho tính mạng.

--- Sau khi Thống Đốc Brian Kemp ký luật siết quyền bầu cử ở Georgia, cuộc thi đấu khúc côn cầu MLB sắp tới có thể sẽ dọn ra khỏi tiểu bang Georgia vì các cầu thủ không muốn thi đấu trong một nơi quyền bầu phiếu bị chèn ép. Tony Clark, giám đốc điều hành Major League Baseball Players Association, nói rằng nhiều cầu thủ phẫn nộ về dự luật siết quyền bầu cử Kemp vừa ký.

Giải MLB Game dự kiến sẽ đấu ở Atlanta mùa hè này, vào tháng 7/2021. MLB là liên đoàn khúc côn cầu chuyên nghiệp lớn nhất ở Mỹ và Canada, tổng cộng 30 đội bóng trong Major League Baseball: 15 đội trong liên đoàn National League và 15 đội trong American League. Nếu MLB dọn đi, Georgia sẽ thiệt hại lớn về kinh tế.

--- Lực lượng an ninh Miến Điện bắn chết ít nhất 91 người biểu tình hôm Thứ Bảy, trong Ngày Quân Lực. Bắn trực tiếp vào dân là lệnh của Tướng Min Aung Hlaing. Tướng này nói trong cuộc diễn binh ở thủ đô Naypyitaw rằng quân đội sẽ bảo vệ nhân dân và nền dân chủ. Đài TV nhà nước nói rằng người biểu tình sẽ có nguy cơ "bị bắn vào đầu và lưng."

Tướng Min Aung Hlaing nói Nga là bạn chân thực của Miến Điện, khi đón Thứ Trưởng Quốc Phòng Nga Alexander Fomin tham dự diễn binh ở Naypyitaw. Các bộ ngoại giao 8 quốc gia --- Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Pakistan, Bangladesh, Lào, Thái Lan -- gửi đại diện tham dự, nhưng chỉ Nga gửi quan chức cấp Bộ tham dự.

--- Bản tin AP ghi rằng Trung Quốc hôm Thứ Sáu lên án việc Mỹ và Đài Loan ký hiệp ước duyên phòng bảo vệ bờ biển chung. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao TQ Hoa Xuân Oánh (Hua Chunying) nói Mỹ đã vi phạm cam kết với TQ khi ký duyên phòng chung Mỹ-Đài, đồng thời chỉ trích dự luật ở Quốc Hội Mỹ đòi cho Đài Loan quy chế hội viên Tổ chức Y tế Thế giới World Health Organization.

Hôm Thứ Sáu tại Đài Bắc, thủ đô Đài Loan, Tư lệnh Duyên phòng Đài Loan Chou Mei-wu (Châu Mỹ Ngũ) đã tặng Viện trưởng Học Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan Brent Christensen một mô hình tàu duyên phòng hôm Thứ Sáu tại Đài Loan để ghi dấu lần đầu tiên hai nước ký bị vong lục lập đơn vị chung bảo vệ bờ biển. Bản văn duyên phòng chung mang 2 chữ ký: đại diện Đài Loan là Bi-khim Hsiao (Tiêu Mỹ Cầm) và Ingrid D.Larson. Trên giấy tờ ghi rằng 2 nước dự kiến thành lập Nhóm Chuyên trách Bảo vệ Bờ biển để phối hợp chính sách cứu hộ, và ứng phó với các tàu thuyền đánh cá vi phạm quy định.

Tommy Lê

--- Ty Cảnh sát quận King County (tiểu bang Washington) đồng ý thương lượng bồi thường 5 triệu đô vì cái chết của Tommy Le, 20, người bị cảnh sát bắn chết năm 2017. Luật sư gia đình Lê nói hôm Thứ Tư 24/3/2021 rằng cảnh sát chịu trả 5 triệu đô, là phân nửa số tiền luật sư đòi trong đơn kiện 2018.

Thân phụ của nạn nhân Tommy Lê là Sunny Le nói rằng ông muốn con mình trở lại dù là đã có bồi thường, "Mỗi ngày vẫn có đau đớn trong gia đình, không gì thay đổi. Tôi chỉ muốn con mình sống trở lại."

Vụ này xảy ra vào đêm 14/6/2017, tại thị trấn Burien, Washington, có một cú điện thoại gọi cảnh sát rằng có 1 người cầm vật nhọn trông như hăm dọa. Cảnh sát kể rằng khi cảnh sát tới, cậu Tommy Lê "xông tới, tay cầm vũ khí như con dao," thế là họ bắn chết thanh niên này. Cuộc điều tra cho biết cậu Tommy Lê bị bắn từ sau lưng, tay cầm cây bút và chẳng có vũ khí nào cả.

-- Tổng Thống Joe Biden cho biết ông đã đề nghị rằng "các quốc gia dân chủ" hình thành một chiến lược tương tự như "Một Vòng Đai, Một Con Đường" của Trung Quốc.

Trong cuộc nói chuyện điện thoại với Thủ Tướng Anh Boris Johnson, Biden nói rằng kế hoạch như thế của các nước phương Tây có thể nhằm hỗ trợ "các cộng đồng khắp thế giới đang thực sự cần gíup đỡ." Theo Biden, 2 lãnh tụ cũng thảo luận về biến đổi khí hậu và một "hội nghị NATO" mà Biden tin là sẽ tổ chức vào cuối tháng 6/2021. NATO hiện không có thượng đỉnh nào cho tháng 6, nhưng một thượng đỉnh G7 sẽ là ngày 11-13/6/2021 tại Anh quốc.

--- Trong khi trường học sắp mở cửa lại, nhiều phụ huynh gốc Á lo sợ, không chắc là họ có thể an toàn khi gửi con tới lớp, trong tình hình dịch tuy sắp hết nhưng làn sóng kỳ thị gốc Á lại tăng lên nhiều nơi.

Bản khảo sát phổ biến ngày 19/1/2021 của Học khu San Francisco cho thấy chỉ 36% gia đình gốc Á dự định cho con vào lớp học trực tiếp, trong khi đó là 62% gia đình gốc Latino, 62% gia đình da đen, và 81% gia đình da trắng. Con số gia đình gốc Á thấp là vì lo sợ bạo lực, đồng thời không tin cậy vào học khu.

Lamar Heystek, Chủ tịch hội bất vụ lợi ASIAN, Inc., nói rằng: "Người ta có thể chích ngừa COVID-19, nhưng làm sao chích ngừa cho người gốc Á để chống lại sự lan truyền thù ghét trong đại dịch. Với nhiều người trong cộng đồng gốc Á, vi khuẩn thù ghét là vấn đề gay go hơn COVID-19." Lamar có 2 đứa con đang học trường công lập.

--- Đại dịch đã làm thê thảm nhiều ngành kinh doanh, trong đó có các phòng tập thể thao. Gyms. Nhiều phòng gym đã đóng cửa, trong khi các gym còn lại thấy nhiều người ào ạt trả thẻ hội viên. Công ty RunRepeat, nơi chuyên về giày cho lực sĩ và về nghiên cứu thể thao, đưa ra bản thăm dò 11,193 thành viên từ 142 quốc gia để xem họ có ý định về tập lại ở gym sau khi chích ngừa COVID-19 hay không.

. 70.97% hội viên gym bây giờ vẫn chưa về tập lại ở gym, và gần 35% hội viên gym tại Mỹ không có ý trở lại tập gym.

. 56% hội viên gym hoặc là đã hủy thẻ hội viên (29.80%) hoặc là tạm ngưng làm hội viên (25.76%).

. Thê thảm nhất là ở Colorado, 83% nói sẽ không trở lại tập gym sau khi chích ngừa.

. Các tiểu bang có tỷ lệ cao hủy bỏ hay ạtm ngưng thẻ hội viên là: California (63.53%), Massachusetts (58.62%), Washington (56.14%), New Jersey (56.14%), và North Carolina (54.05%) .

--- Nếu bạn là cư dân New York, nên chú ý tin này: Thống Đốc Andrew Cuomo hôm Thứ Sáu cho biết New York qua hợp tác với IBM đang tung ra Excelsior Pass, nhu liệu nền tảng dùng trên điện thoại di động có dùng mã đáp ứng QR để cho biết rằng một người có thể hoặc là xét nghiệm mang âm tính COVID-19 hay là đã chích ngừa chống siêu vi khuẩn này. New York là tiểu bang đầu tiên dùng kiểu thông hành chống dịch này.

--- Bạch Ốc hôm Thứ Sáu cho biết Tổng Thống Joe Biden đã mời 40 lãnh đạo thế giới, trong đó có những vị tương nhiệm của ông ở Nga và Trung Quốc, Vladimir Putin và Tập Cận Bình (Xi Jinping), tham dự thượng đỉnh ảo về biến đổi khí hậu do Biden tổ chức hai ngày 22 và 23/4/2021. Biden từng nói rằng chống biến đổi khí hậu là một trong các mục tiêuc hính trong kế hoạch cứu nguy Hoa Kỳ --- American Rescue Plan.

--- Chính phủ Mỹ đang xem xét gỡ tác quyền trí tuệ đối với các thuốc chủng ngừa COVID-19 được sản xuất nội địa Hoa Kỳ để tất cả các nước trên thế giới có thể mô phỏng công thức bào chế. Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi gửi văn thư tới Bạch Ốc bày tỏ ủng hộ, trong khi nhiều nước toàn cầu đang hướng về Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO xin miễn tác quyền để họ tự bào chế thuốc chủng ngừa. Có 3 thuốc chủng hiện chấp thuận ở Mỹ: Pfizer-BioNTech, Moderna, và Johnson & Johnson.

--- Trong đêm Thứ Năm 25/3/2021, trong khi nói chuyện với Laura Ingraham trên Fox News, cựu Tổng Thống Donald Trump thú nhận rằng ông không chịu nghe lời khuyên của chuyên gia chống dịch hàng đầu Hoa Kỳ Anthony Fauci khi đối phó đại dịch COVID-19, bất kể rằng thái độ ngoan cố của Trump đã làm nước Mỹ rơi vào suy thoái kinh tế và hơn nửa triệu người chết vì dịch.

Trump nói với Ingraham rằng ông không có vấn đề gì trong giao tiếp với bác sĩ Fauci, nhưng ông làm ngược lại những gì Fauci khuyên. Chính Trump đã chỉ trích công khai Fauci hồi tháng 7/2021 về nhựng lời khuyên do Fauci đưa ra vào ngày 24/1/2020, ba ngày sau khi trường hợp đầu tiên dương tính xảy ra ở Mỹ. Kinh tế Mỹ co cụm 3.5% GDP, thâm thủng ngân sách tới 3.1 ngàn tỷ đôla, cao nhất kể từ 1945.

--- Các sở tình báo Hoa Kỳ cảnh báo Joe Biden và chính phủ rằng Taliban có thể chiếm trọn Afghanistan trong 2 hay 3 năm nếu quân ngoại quốc rút khỏi nơi này, theo báo New York Times dẫn nguồn tin ẩn danh. Và nếu Taliban chiếm trọn, thì lực lượng khủng bố Al Qaeda sẽ hồi sinh ở Afghanistan.

Một số viên chức chính phủ nghi ngờ về tiên đoán đó, vì cho rằng Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ muốn giữ quân ở Afghanistan nên dùng các bản tint ình báo để thuyết phục Biden hỗ trợ chiến lược của họ. Các thông tin tình báo này nguyên thủy là sửa soạn cho chính phủ Trump.

--- Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Sáu chỉ trích những người Cộng Hòa ở tiểu bang Georgia vì đã ký luật siết lại quyền bầu phiếu cử tri tiểu bang này, và nói rằng Bộ Tư Pháp sẽ có thể xem xét về tính vi hiến khi Georgia hạn chế quyền bầu cử của cử tri.

Thống Đốc Brian Kemp của Georgia đêm Thứ Năm đã ký thành luật, giảm giờ bầu phiếu, giảm thùng nhận phiếu, ra điều kiện khó khăn khi xin bầu qua thư, buộc cử tri phải có căn cước có hình, cho chính quyền tiểu bang nắm quyền bầu cử ở địa phương (nghĩa là, cấp quận không chủ động bầu cử nữa).

Lãnh tụ Đa số Thượng Viện Chuck Schumer, Dân Chủ-N.Y., gọi luật mới của Georgia là đầu những căm thù, và phóng tweet: "Kể từ năm 2012, Cộng Hòa tiểu bang Georgia đã đóng cửa hơn 200 trạm bầu phiếu. Cử tri ở các khu vực hầu hết da đen bây giờ chờ 8 lần lâu hơn đều vào bầu phiếu so với cử tri ở các khu vực hầu hết là dân da trắng. Bây giờ Cộng Hòa cho định danh tội hình sự là khi trao nước uống cho những người đứng xếp hàng chờ vào bấu phiếu, mà hàng dài đó là do chính Cộng Hòa gây ra."

Tổng Thống Biden nói luật đó là kỳ thị và "Chúng tôi có trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm giữ gìn Hiến Pháp để hành động. Chúng ta không biết chính xác có thể làm gì lúc này. Bộ Tư Pháp sẽ nhìn vấn đề này kỹ càng."

Biden kêu gọi Quốc Hội thông qua luật “For the People Act” để nới quyền bầu cử từ cấp liên bang, buộc các phòng phiếu phải mở cửa ít nhất 10 giờ/ngày và buộc ghi danh cử tri tự động, cùng lúc làm dễ dàng việc đi bầu phiếu.

Nhiều tổ chức pháp lý về dân quyền -- như New Georgia Project, Black Voters Matter Fund và Rise --- đã nộp đơn kiện cấp liên bang tại Atlanta để thách thức luật mới của Georgia. Trong những người bị kiện có ít nhất một quan chức gốc Việt: bị kiện là Bộ Trưởng Hành Chánh Brad Raffensperger, Phó chủ tịch ủy ban bầu cử Rebecca Sullivan và 3 ủy viên bầu cử David Worley, Matthew Mashburn và Anh Le.

--- Tính từ đầu năm đến ngày 15/3/2021, xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt 5,75 tỉ USD, giảm khoảng 200 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng thời điểm này năm ngoái, xuất khẩu dệt may đạt 5,95 tỉ USD, theo thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan.

Báo Thanh Niên ghi rằng cùng thời kỳ, nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt gần 7,2 tỉ USD, tăng tới trên 81% và đã vượt dệt may để trở thành nhóm hàng xuất khẩu lớn thứ ba cả nước. Khi tính chung, xuất khẩu VN tính đến giữa tháng 3 năm nay đã tăng 22,7%. Trong đó, các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực như điện thoại; máy vi tính; máy móc thiết bị…

Trong khi đó, Báo VietnamBiz cho biết trong tháng 2 xuất khẩu thủy sản đạt 392,6 triệu USD, giảm 21,8% so với tháng 2/2020. Xuất khẩu thủy sản tháng 2 giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020 do trong tháng có dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, trong khi xuất khẩu thủy sản sang hầu hết các thị trường lớn tháng 2 giảm so với cùng kỳ năm 2020 thì xuất khẩu sang Trung Quốc và Nga tăng mạnh. Tính chung 2 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1 tỷ USD, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2020.

--- HỎI 1: Có phải quân đội Mỹ có số lượng tấn công tình dục cao nhất trong năm 2020?

ĐÁP 1: Hầu hết là đúng. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Kirsten Gillibrand nói rằng số lượng các trường hợp tấn công tình dục tăng kỷ lục trong năm 2020 nhưng lại có tỷ lệ truy tố thấp nhất và tỷ lệ kết tội thấp nhất. TNS Kirsten Gillibrand đang hỗ trợ cho dự luật "Military Justice Improvement Act" (Luật Cải Tiến Tư Pháp Quân Đội) để sẽ đưa quyết định truy tố các tội nghiêm trọng trong quân đội, như tấn công tình dục, vào tay các công tố độc lập thay vì các sĩ quan trong hệ thống quân giai của quân đội. TNS Gillibrand nói rằng làm như thế sẽ giảm những mâu thuẫn quyền lợi và sẽ làm các nạn nhân bị tấn công tình dục tin vào hệ thống pháp lý hơn. Nhiều Thượng nghị sĩ Cộng Hòa, kể cả Chuck Grassley ở Iowa, Lisa Murkowski ở Alaska, Rand Paul ở Kentucky, và Ted Cruz ở Texas, liên kết với hơn 2 tá Thượng nghị sĩ Dân Chủ bảo trợ dự luật này. Chi tiết ở đây:

https://www.statesman.com/story/news/politics/politifact/2021/03/26/fact-checking-kirsten-gillibrand-military-sexual-assaults/7012129002/

--- HỎI 2: Có phải phong trào Antifa tạo ra bởi cựu Tổng Thống Obama và George Soros?

ĐÁP 2: Không phải, đó là từ một bài viết khôi hài. Một tin phóng lên mạng xã hội được nhiều người chia sẻ, nói rằng phong trào cực tả Antifa tạo ra bởi cựu Tổng Thống Obama và George Soros. Các bản tin đó phần lớn có nhan đề "ANTIFA Leads Directly To Barack Obama." Trong đó cho biết cựu Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr điều tra về antifa theo lời yêu cầu của cựu Tổng Thống Trump, và "khám phá ra ANTIFA là sáng ạto của Obama và Soros." Thực ra bản gốc là bài viết từ trang web chuyên về khôi hài giễu cợt có tên là Obamawatcher.com nơi trang "About us" ghi rõ rằng nội dung toàn là bài châm biếm giễu cợt, không phải tin tức. Chi tiết ở:

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/03/26/fact-check-antifa-not-created-former-president-obama-george-soros/4802655001/

.