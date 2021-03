Đức Giáo Hoàng Francis hôm Thứ Tư 24/3/2021 nói: "Đức Bà Maria chỉ là "một bà mẹ. Cũng không phải là một nữ thần. Cũng không phải là một đấng cứu chuộc chung với Đấng Ky Tô. Chỉ là bà mẹ thôi." Nhiều giáo dân VN sẽ không vui khi nghe như thế, nhưng giải thích này sẽ làm Công Giáo La Mã gần với Tin Lành hơn.

.

Đức Giáo Hoàng: Đức Mẹ Maria chỉ đơn giản là một bà mẹ, không phải nữ thần, cũng không phải là một đấng đồng công cứu chuộc với Đấng Ky Tô. MS Franklin Graham kêu gọi tín đồ chích ngừa: nếu Đấng Jesus còn sống hôm nay thì cũng sẽ chích ngừa COVID-19. SSA trì trệ: 30 triệu người già chưa nhận 1,400$. Đơn thất nghiệp giảm còn 684,000/tuần, thấp kỷ lục từ khi đại dịch bùng nổ tháng 3/2020. Irvine (Quận Cam): 1 ông cụ gốc Á 69 tuổi bị đánh. Atlanta: bắt 1 người với 2 súng trường, 3 súng ngắn và 1 áo giáp. Trẻ di dân không ai đi kèm sẽ vào tạm trú ở 2 trại lính Texas. Điều tra Sở Bảo Vệ Môi Trường bóp méo dữ kiện. Ngoại Trưởng tàng hình: TNS Dân Chủ Chris Coons. Oakland giảm nghèo: tặng 600 gia đình da màu 500$/tháng trong 18 tháng. Kim Janey: người đa đen đầu tiên, phụ nữ đầu tiên giữ chức Thị Trưởng Boston. 12 Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang kêu gọi Facebook, Twitter ngăn chận tin giả về chích ngừa COVID-19. TNS liên bang Cindy Hyde-Smith (Cộng Hòa): Cộng Hòa Georgia cấm đi bầu Chủ Nhật, vì đó là ý của Thượng Đế. 52% cử tri nói Biden không họp báo cũng OK, vì có Psaki họp báo hàng ngày rồi. HỎI 1: Có phải Thượng nghị sĩ Ted Cruz nhận tiền ủng hộ hàng trăm ngàn đôla từ Hội Súng NRA và những người ủng hộ súng? ĐÁP 1: Đúng vậy. HỎI 2: Có phải Phó Tổng Thống Kamala Harris từ chối chào trả lễ các sĩ quan? ĐÁP 2: Không bắt buộc chào.

.

QUẬN CAM (VB - 25/3/2021) --- Đức Giáo Hoàng Francis hôm Thứ Tư 24/3/2021 nói rằng Đức Mẹ Đồng Trinh Maria (the Virgin Mary) không phải là một đấng đồng công cứu chuộc (co-redemptrix) với Chúa Jesus Christ. ĐGH Francis nói rằng Đức Bà Maria chỉ là "một bà mẹ. Cũng không phải là một nữ thần. Cũng không phải là một đấng cứu chuộc chung với Đấng Ky Tô. Chỉ là bà mẹ thôi."

.

Giải thích của ĐGH Francis sẽ làm nhiều giáo dân VN buồn phiền. Nhìn về khía cạnh thần học, giải thích đó sẽ làm Công Giáo La Mã gần với Tin Lành hơn. Trên trang Wikipedia do người Công Giáo VN viết: "Đồng công cứu chuộc là một tước hiệu của Đức Maria. Điều này ám chỉ đến việc Đức Maria là người cộng tác với Đức Giêsu trong việc cứu độ nhân loại. Nó cũng có thể coi là một khía cạnh trong vai trò trung gian của Đức Maria." Chưa rõ Giáo Hội CGVN sẽ đón nhận giải thích của Đức Giáo Hoàng như thế nào.

.

--- Số người nộp đơn xin tiền thất nghiệp tuần qua giảm bất ngờ để còn 684,000, thấp nhất kể từ khi đại dịch bùng nổ một năm trước, và là dấu hiệu kinh tế tăng vọt. Đây là lần đầu tiên đơn thất nghiệp thấp dưới 700,000 người kể từ giữa tháng 3/2021. Một tuần trước đó, số đơn xin thất nghiệp là 781,000 người.

.

Dù vậy kinh tế chưa khởi sắc: tổng cộng 18.9 triệu người còn đang lãnh tiền thất nghiệp, tăng từ 18.2 triệu người của tuần trước đó. Khoảng 1/3 số người lãnh tiền này là ở chương trình trợ giúp liên bang nới rộng, nghĩa là thất nghiệp ít nhất 6 tháng.

.

--- Siêu Mục Sư Franklin Graham (lãnh đạo phong trào Truyền Bá Phúc Âm - Evangelical) lên Facebook hôm Thứ Tư, kêu gọi tín đồ chích ngừa COVID-19, nói rằng nếu ngài Jesus còn sống hôm nay thì ngài cũng sẽ chích ngừa. Mục sư Graham dẫn ra Kinh Thánh, truyện về Người Tốt Lành (Good Samaritan) và thấy rằng Đấng Jesus Christ sẽ kêu gọi mọi người đi chích ngừa để ngăn bệnh và cứu mạng người.

.

Trong khi được nhiều bình luận ca ngợi trong tổng số 17,000 lời bình, đa số lời bình là chỉ trích Mục sư vì sao khen ngợi thuốc chích ngừa trong khi họ tin thuốc chích có cội nguồn sự dữ. Có người đưa ra lời bình: "Ky tô hữu nên tin vào Thượng Đế, đừng tin vào người hay bác sĩ."

.

--- Chuyện kỳ thị ở Quận Cam: Cảnh sát thị trấn Irvine yêu cầu công chúng giúp nhận diện ra một thanh niên, có thể là vị thành niên, đã tấn công một ông cụ gốc Á 69 tuổi trong khi 2 người tranh cãi về 2 con chó họ dẫn ra công viên tuần trước. Chuyện xảy ra lúc 7 giờ tối ngày 19/3/2021 khi nạn nhân dẫn chó đi bên ngoài trung học cơ sở Sierra Vista Middle School ở Irvine, Quận Cam, Nam California.

.

Nạn nhân kể với cảnh sát là nghi can chạy bộ, đá theo quả bóng tròn trong khi thả chó chạy quanh, mặc trang phục trắng và đen, trông cao lớn. Nạn nhân tránh né khi thấy chó của nghi can tới gần, thế rồi 2 chó sủa và xô xát nhau khi nạn nhân tuột dây giữ chó. Nghi can từ phía sau đánh mạnh vào đầu ông cụ gốc Á này rồi bỏ chạy. Hung thủ có thể đi xe màu trắng.Ai có tin gì về nghi can xin liên lạc Thám tử Gavin Hudson ở số 949-724-7168 hay qua email: GHudson@cityofirvine.org.

Hình ảnh và video về nghi can do cảnh sát đưa ra ở đây:

https://news.yahoo.com/suspect-assault-elderly-asian-man-210717093.html

.

--- Có phải Tổng Thống Joe Biden không ưa họp báo? Cuộc thăm dò Hill-HarrisX trong những ngày 19 tới 22/3/2021 cho thấy 52% cử tri ghi danh nói rằng Biden không đích thân họp báo cũng không phải trở ngại về tính minh bạch chính phủ và buổi họp báo hàng ngày của Trưởng Phòng Báo Chí Bạch Ốc Jen Psaki và tình hình Biden xuất hiện trên truyền thông cũng là đủ rồi.

.

Theo lịch trình, hôm Thứ Năm 25/3/2021 Tổng Thống Biden sẽ có buổi họp báo đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Trong khi đó, 48% cử tri nói rằng Biden không đích thân họp báo chính là vấn đề cho minh bạch thông tin.

. 78% người Dân Chủ nói Bạch Ốc họp báo hàng ngày và Biden xuất hiện ở các truyền thông khác cũng là đủ. Với người độc lập, 51% đồng ý như thế.

. 73% người Cộng Hòa nói Biden không đích thân họp báo là không đủ minh bạch thông tin.

.

--- Hôm Thứ Tư 24/3/2021, báo Atlanta Journal-Constitution nói rằng một người bị bắt sau khi bước vào siêu thị Publix ở khu phố Atlantic Station tại thành phố Atlanta, Georgia, với 5 khẩu súng và một áo giáp.

.

Phát ngôn nhân cảnh sát Atlanta nói rằng cảnh sát được gọi tới siêu thị lúc vừa sau 1:30 p.m., gặp người quản lý siêu thị kểr ằng một người đàn ông cầm một khẩu súng trường đi thẳng vào 1 phòng vệ sinh. Cảnh sát bắt khi người này bước ra phòng vệ sinh, tịch thu 2 súng trường và 3 súng lục, tất cả súng đều giấu trong người. Nghi can tên Rico Marley, 22 tuổi, bị truy tố về hành vi bất cẩn.

.

--- Theo lời yêu cầu của Bộ Y Tế và Nhân Dụng, Bộ Quốc Phòng sẽ tạm thời đón các trẻ em di dân bất hợp pháp không người đi kèm tới cư trú tại 2 trại lính ở Texas -- một khu có khu nhà trống ở căn cứ Joint Base San Antonio tại Lackland, và một khu thích nghi ở tạm tại trại Fort Bliss ngoài thị trấn El Paso.

.

Hai căn cứ này sẽ cho trẻ em ở tạm cho tới hết năm nay, theo yêu cầu của Bộ Y Tế và Nhân Dụng. Trong các tháng gần đây, trẻ em di dân lậu tăng vọt tại khu vực biên giới Mỹ-Mễ để tìm vào nước Mỹ.

.

--- Kim Janey hôm Thứ Tư 24/3/2021 đã trở thành người đa đen đầu tiên và là phụ nữ đầu tiên giữ chức Thị Trưởng Boston. Janey nguyên là nghị viên, trở thành quyền Thị Trưởng sau khi Thị Trưởng Martin Walsh vào chính phủ Biden giữ chức Bộ Trưởng Lao Động. Hôm Thứ Ba là ngày đầu tiên Janey giữ chức Thị Trưởng, nhưng Thứ Tư mới tuyên thệ chính thức, và sẽ giữ chức này tới kỳ bầu cử tháng 11 kế tiếp.

.

--- Letitia James (Bộ Trưởng Tư Pháp New York) và 11 Bộ Trưởng Tư Pháp của 11 tiểu bang khác cùng ký thư chung hôm Thứ Tư, kêu gọi các Tổng quản trị của Facebook và Twitter ngăn chận tin giả về tiến trình chích ngừa COVID-19.

.

Thư viết rằng, theo một nghiên cứu thì vào ngày 10/3/2021 có 12 tài khoản cá nhân "chuyên chống chích ngừa" phóng tin giả chiếm tới 65% nội dung chống chích ngừa trên Facebook, Instagram, và Twitter. Thư gửi một ngày trước khi có tin Mark Zuckerberg (Tổng quản trị Facebook) và Jack Dorsey (Tổng quản trị Twitter) sẽ ra điều trần Quốc Hội về tin giả kỹ thuật số.

.

--- Tại sao các quan chức tiểu bang Georgia muốn cấm bầu phiếu trong ngày Chủ Nhật? Vì các nhà thờ da đen có truyền thống sau lễ nhà thờ là kêu gọi giáo dân rủ nhau đi bầu phiếu trong kỳ bầu sớm. Vấn đề là, phiếu da đen hầu hết bầu cho Dân Chủ. Thượng nghị sĩ liên bang Cindy Hyde-Smith (Cộng Hòa-MS) hôm Thứ Tư bênh vực Cộng Hòa Georgia về cấm đi bầu sớm trong những ngày Chủ Nhật, vì đó là ý của Thượng Đế.

.

TNS liên bang Hyde-Smith lý luận rằng ngày Chủ Nhật linh thiêng và không nên bầu phiếu vào Chủ Nhật: "Lời của Thượng Đế trong kinh Exodus 20:18 rằng hay ghi nhớ ngày Sabbath (Chủ Nhật) và hãy giữ ngày này linh thánh." Hyde-Smith nhấn mạnh rằng đi bầu phiếu sớm trong ngày Chủ Nhật là làm mất linh thánh ngày Chủ Nhật.

.

--- Ngoại Trưởng Hoa Kỳ là Antony Blinken. Tuy nhiên, một số việc đối ngoại, Tổng Thống Joe Biden phải nhờ một bạn thân đi thu xếp, và người ta gọi là Ngoại Trưởng tàng hình hay Ngoại Trưởng không chính thức: đó là Thượng nghị sĩ Dân Chủ Chris Coons, người mới đây bay đi Ethiopia cho một công tác ngoại giao theo yêu cầu của Biden.

.

Trump đã làm đứt đoạn, gãy đổ nhiều liên minh ngoại giao, và bây giờ Biden muốn tạo ra nhiều mạng lưới làm việc quốc tế cho một tương lai chập chùng nguy hiểm. Khi TNS Coons bay từ Ethiopia về thủ đô Washington tuần này, thì trên màn hình radar phi cơ của Ngoại Trưởng Antony Blinken cũng cắt ngang trên Đại Tây Dương. Bản thân Coons cũng là thành viên cao cấp của Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện.

.

TNS Coons nói rằng việc ông làm không phải là thay thế Ngoại Trưởng Blinken, mà là nói theo Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-S.C.) sẽ kẻ tăng lực cho Biden. Trong khi Ngoại Trưởng Blinken bay toàn cầu để giải quyết vấn đề ngoại giao và an ninh quốc gia, Biden có thể dựa vào Coons cho một cú đánh điểm nào đó, như chuyến đi vừa rồi Coons bay tới Addis Ababa để gặp Thủ Tướng Abiy Ahmed của Ethiopia.

.

--- Sở Bảo Vệ Môi Trường (EPA) của Trump đang bị điều tra vì bị nghi là "xào nấu" dữ kiện khoa học. NBC ghi rằng chính phủ Biden nghi là nhiều dư kiện đã bị xào nấu hay cố ý đìm đi. Theo NBC, trong thư gửi nhân viên EPA, Giám Đốc EPA là Michael Regan viết rằng Sở sẽ thực hiện chỉ thị của TT Biden về cập nhật chính sách, báo cáo hay dữ kiện đã bị "thiệt hại từ sự can thiệp chính trị dưới thời TT Trump."

.

Regan viết rằng bóp méo dữ kiện khoa học để làm đúng ý nghị trình cụ thể nào sẽ gây thiệt hại cho "sức khỏe con người và môi trường." Hôm Lễ Đăng Quang, Biden đã ký sắc lệnh yêu cầu "xét duyệt tức khắc" các quyết định từ chính phủ Trump để bảo đảm thông tin phải là khoa học.

.

--- Thành phố Oakland (Bắc California) sẽ thử nghiệm chính sách thu nhập bảo đảm, hy vọng xóa đói giảm nghèo bằng cách: chọn ra 600 gia đình da màu (với mỗi gia đình có ít nhất 1 con nhỏ) để trao tặng 500$ mỗi gia đình vô điều kiện. Thị Trưởng Libby Schaaf nói chọn giúp da màu, vì thu nhập gia đình da trắng cao gấp 3 lần thu nhập trung bình da đen. Chính sách tặng tiền này sẽ thực hiện từ mùa hè, kéo dài 18 tháng, bất kể tình trạng di trú.

.

Tiền cấp này sẽ miễn thuế, và là tiền từ tư nhân hiến tặng. Kế hoạch này đã thử nghiệm ở thị trấn Stockton, California, nơi 125 gia đình nghèo được tặng $500/tháng trong 2 năm, và kết quả: người tham dự chương trình tìm được việc làm toàn thời đông hơn. Hầu hết tiền này là cho cho thực phẩm, xăng, điện, xe, và người nhận cũng nói là họ bớt trầm cảm, bớt lo lắng.

.

--- Bạn là người lãnh tiền già, tiền khuyết tật, và chưa thấy tiền trợ giúp 1,400$ tới? Khoảng 30 triệu người cũng đang chờ tiền cứu trợ mà chưa thấy tới, bởi vì Sở An Sinh Xã Hội SSA đang làm trì trệ, theo lời các Dân biểu Dân Chủ nói hôm Thứ Tư. DB Dân Chủ Richard Neal (Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi Hạ Viện) gửi thư thúc giục Ủy Viên Andrew Saul của SSA rằng nhiều người chưa nhận tiền cứu trợ từ Sở Tghuế IRS chỉ vì SSA chưa gửi sang hồ sơ chi trả cần thiết.

.

Nhiều dân cử Dân Chủ, kể cả TNS Sherrod Brown (Dân Chủ-Ohio) và DB John Larson (Dân Chủ-Conn.), trước đây thúc giục TT Biden hãy sa thải Saul, người được Donald Trump bổ nhiệm vào chức Ủy viên SSA mà sẽ mãn hạn năm 2025. Biden do dự chưa muốn sa thải người của Trump gài vào các cơ quan trước khi họ mãn hạn.

.

IRS nói chưa gửi tiền cứu trợ 1,400$ tới nhiều triệu người vì Sở SSA chưa gửi thông tin cần thiết của người nhận về IRS. Sở SSA nói rằng họ sẽ gữi hồ sơ chi trả vào Thứ Năm 25/3/2021, theo phát ngôn nhân SSA trong một email. Một phụ tá Dân Chủ nói rằng khi SSA gửi hồ sơ về IRS, sẽ cần hơn một tuần nữa thì những người già và khuyết tật sẽ nhận được chi phiếu tiền cứu trợ 1,400$. Hiện thời, những người có đóng thuế 2019 hay 2020 đều đã nhận tiền cứu trợ từ tuần trước.

.

--- HỎI 1: Có phải Thượng nghị sĩ Ted Cruz nhận tiền ủng hộ hàng trăm ngàn đôla từ Hội Súng NRA và những người ủng hộ súng?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Chỉ riêng mùa bầu cử 2018, Ted Cruz nhận tiền từ người ủng hộ súng là $311,151. Sau thảm kịch bắn loạn xạ làm 10 người chết trong một siêu thị ở Boulder, Colorado, dư luận dân Mỹ kêu gọi kiểm soát súng, nhưng TNS Ted Cruz nói rằng luật kiểm soát sẽ không ngăn cản được bạo lực. Thế rồi có dư luận cho biết Cruz nằm trong các dân cử hàng đầu nhận tiền từ người ủng hộ súng.

. Một nguồn xác minh là từ hội bất vụ lợi, phi đảng phái OpenSecrets.org chuyên khảo sát các vận động hành lang và tiền hiến tặng phổ biến từ Ủy Ban Bầu Cử Quốc Hội FEC (Federal Election Commission). Riêng trong mùa bầu cử 2018, TNS Ted Cruz (Cộng Hòa, Texas) nhận tiền từ người ủng hộ súng lên tới $311,151. Người nhận tiền từ người ủng hộ súng nhiều thứ nhì trong mùa bầu cử 2018 là Thượng nghị sĩ Martha McSally (Cộng Hòa, Arizona) nhận hơn $228,000.

. Hội Súng NRA tặng TNS Cruz số tiền $9,900 trong mùa bầu cử 2018. Tiền $311,151 bao gồm hiến tặng từ NRA, từ nhiều ủy ban chính trị PACs và từ nhiều cá nhân ủng hộ súng ký tặng hơn 200$. Kết luận: TNS Ted Cruz nhận tiền quyên từ tổ chức và người chủ trương ủng hộ súng hàng trăm ngàn đô la trong mùa bầu cử 2018. Chi tiết ở:

https://www.khou.com/article/news/verify/verify-how-much-money-did-ted-cruz-received-from-the-nra/285-f4da36e3-fa2a-4193-a56a-ccb893868689

.

--- HỎI 2: Có phải Phó Tổng Thống Kamala Harris từ chối chào trả lễ các sĩ quan?

.

ĐÁP 2: Không có yêu cầu chính thức nào bắt buộc Tổng Thống hay Phó Tổng Thống phải chào trả lễ các sĩ quan. Duyên do là một băng video phóng lên mạng xã hội trong tháng 3/2021 cho thấy PTT Kamala Harris từ chối chào các sĩ quan quân đội trong khi bước lên phi cơ Air Force Two. Video này nguyên khởi phóng lên là từ Peter Velz, trưởng phòng báo chí của PTT Harris, phóng lên ngày 19/3/2021, cho thấy PTT Harris lên phi cơ Air Force Two ở căn cứ không quân Dobbins Air Reserve Base tại Georgia. Video cho thấy PTT Harris không chào trả người sĩ quan, nhưng thủ tục không đòi hỏi chào trả. Do vậy không thể nói là Harris "từ chối" chào trả người sĩ quan.

. Theo luật, quân nhân mặc quân phục phải chào Tổng Thống Hoa Kỳ, nhưng bất kỳ ai mặc thường phục (kể cả Tổng Thống và Phó Tổng Thống) đều không buộc phải chào. Nhân viên dân sự, bao gồm cả cận vệ dân sự, không buộc phải chào tay đối với quân nhân hay các viên chức dân sự khác. Khi cả người cấp trên và cấp dưới cùng mặc thường phục, không đòi hỏi phải chào tay hay chào trả.

. Phó Tổng Thống Mike Pence dù là bước lên hay bước xuống Air Force Two thường giữ thói quen chào trả lễ. Nhưng điều đó không bắt buộc PTT Pence làm như thế. Trong video dưới đây, cả TT Trump và PTT Pence bước xuống, nhưng chỉ có Pence chào trả lễ, còn Trump không chào gì hết:

https://youtu.be/R75bJFTfwbA

Nhưng không có nghĩa là Trump "từ chối" chào trả lễ. Chỉ đơn giản là nghi thức không bắt buộc. Chi tiết ở đây:

https://www.snopes.com/fact-check/kamala-harris-salute-military/

.

.