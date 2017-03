Thượng Viện Đức Bác Đề Luật Tăng Tốc Thủ Tục Đuổi Di Dân

BERLIN - Đề luật cho phép tăng tốc thủ tục tống xuất di dân vùng Maghreb Bắc Phi (gồm Morocco, Tunisia và Algeria) đã bị Thượng Viện Đức bác bỏ.Đề luật do hành pháp soạn thảo tuyên bố 3 nước kể trên là an toàn để di dân hồi hương đã đuợc Hạ Viện thông qua trước.Các đại diện của chính quyền liên bang và tỉnh bang Bavaria lập luận: cần ngăn ngừa di dân đến Đức vì mục tiêu kinh tế, là sai chủ trương của luật tị nạn và xác nhận di dân Magreb bị cưỡng bách hồi hương chiếm 1 tỉ lệ rất nhỏ.Bộ trưởng nội vụ Joachim Herrmann nói rõ: chỉ số người thực sự bị ức hiếp đuợc ở lại Đức.Nhưng, phe Tả và các dân cử thuộc các đảng DCXH và đảng Greens phản đối, với lý lẽ mô tả 3 nước Maghreb là an toàn để tống xuất là không tốt.Phiá thân chính nhắc lại vụ nổi bật gây tai tiếng khi 1 nhóm di dân Bắc Phi sờ soạng phụ nữ đêm giao thừa gần nhà ga của thành phố Cologne, là lạm dụng luật tị nạn. Viên chức chính phủ nhấn mạnh: chưa bao giờ thấy tấn công tình dục tập thể giữa chốn công cộng như thế.Luật tăng tốc tống xuất bị loại bỏ - nhưng chính sách di trú vẫn là đề tài quan trọng trong tổng tuyển cử Tháng 9.Amnesty International phản đối ý niệm về “quốc gia an toàn” – luật gia Wiebke Judith của tổ chức nói: ý niệm về “nguồn an toàn của di dân” trên căn bản không là tương thích với luật nhân quyền.