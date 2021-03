Sidney Powell xín tòa bác đơn Dominion kiện: phi lý mới tin lời bà tố Dominion là "gian lận" bầu cử. Tình báo Mỹ khuyên Biden nên kết thân với Nam Mỹ để chống TQ đánh cá lậu. Bưu Điện sẽ giảm giờ làm việc, giao thư chậm hơn, tăng 9% bưu phí. California: xây nhà không kịp, vô gia cư tăng. Nhiều cuộc thanh tra nội bộ bị Trump liên tục ngăn cản. Đi qua các phi trường Hoa Kỳ hôm Chủ Nhật tới 1.54 triệ

Bị hãng Domion kiện, đòi bồi thường 1.3 tỷ đôla, Sidney Powell tự biện hộ ở tòa: bà chỉ nói ý kiến, không phải sự kiện, chỉ những "kẻ đầu óc phi lý" mới tin lời bà vu khống máy bầu phiếu của Dominion đã "gian lận" bầu cử.

.

.

QUẬN CAM (VB-23/3/2021) --- Tiểu bang California cần 1.8 triệu đơn vị gia cư mới vào năm 2025, nhưng tốc độ xây dựng chỉ trung bình 80,000 căn gia cư mỗi năm, theo báo cáo của Bộ Gia Cư và Phát Triển Cộng Đồng. Trong khi đó, số lượng người vô gia cư tại California tăng tới hơn 161,000 người trước khi bùng nổ dịch COVID-19. Do vậy, đại dịch đã làm trì trệ và hoãn thêm nhiều dự án.

.

Hôm Thứ Năm tuần trước, tổ chức Housing California và nhiều hội đoàn bênh vực chính sách nhà rẻ và các kế hoạch giúp người vô gia cư đã đề ra chiến lược 10 năm để giải quyết khủng hoảng vô gia cư. Họ nói kế hoạch của họ đi xa hơn các dự luật đang chờ xét ở Quốc Hội California và gỡ bỏ trở ngại về xây dựng ở các nơi như Inland Empire với rất ít hoặc không có công đoàn lao động.

.

---- Những người chủ trương kiểm soát súng California đưa ra nỗ lực mới để buộc kỹ nghệ sản xuất súng phải làm theo luật tiểu bang đòi hỏi tất cả các vỏ đạn đều phải có dấu in đặc biệt để biết là bắn ra từ khẩu súng nào, một yêu cầu tuy được chấp thuận từ năm 2007 nhưng không thực hiện được.

.

Luật California đòi hỏi tất cả các hãng làm súng phải dùng kỹ thuật vi-ấn (micro-stamping technology) vào các kiểu súng mới đưa ra bán ở California. Kỹ thuật này sẽ in một chuỗi chữ hay số vào tất cả các vỏ đạn khi vũ khí bắn ra, cho biết vỏ đạn liên hệ súng nào đã bắn ra. Dự luật mới đưa ra bởi Dân Biểu Dân Chủ Jesse Gabriel sẽ mở rộng đối với cả vũ khí sử dụng trong cơ quan công lực kể từ 2023, hiện đang được miễn vi-ấn. Các hãng sản xuất súng nói kỹ thuật vi-ấn không tin cậy được và đã tránh né bằng cách không đưa kiểu súng mới nào vào California từ khi luật vi-ấn được chấp thuận.

.

--- Các bản khảo sát hành vi sai trái từ các cơ quan thanh tra nhắm vào các hoạt động trong chính phủ Trump trước giờ trì trệ vì các viên chức chính phủ Trump cản trở việc thanh tra. Báo Washington Post nói rằng khắp các cơ quan chính phủ có ít nhất 9 cuộc thanh tra nội bộ bị ngăn trở từ Bạch Ốc và những người được bổ nhiệm trong hình thức chính trị trong suốt thời gian Trump làm Tổng Thống.

.

Trong các cuộc thanh tra có thể sẽ ra sớm 2 bản thanh tra: (1) về cựu Bộ Trưởng Nội An Ryan Zinke, một cuộc kiểm toán về hợp đồng xây tường biên giới trị giá $400 triệu đô trao cho một công ty xây dựng bị cho là thiên vị chính trị, và (2) về cách chính phủ Trump đối phó với đại dịch coronavirus. Trump đã liên tục ngăn chận thanh tra: đã sa thải 5 viên chức thanh tra chỉ trong khoảng 2 tháng, không cho các thanh tra tiếp cận nhân chứng trừ phi có luật sư trong cuộc phỏng vấn và hành vi này bị xem là "can thiệp vào chức năng" của các thanh tra.

.

--- Tổng Giám Đốc Bưu Điện Louis DeJoy hôm Thứ Ba 23/3/2021 sẽ trình ra kế hoạch mới: cắt giờ làm việc của Bưu Điện, tăng giá bưu phí và kéo dài thời gian cho loại thư hạng nhất (first-class) thêm một ngày --- các thay đổi sẽ làm chậm thêm tình hình giao thư của Bưu Điện. Mục đích giảm chi còn vì một luật năm 2006 buộc Bưu Điện phải tài trợ trước đối với phúc lợi của người hồi hưu từ trước nhiều thập niên.

.

Một số người đã kêu gọi ngăn chận việc làm chậm tốc độ giao thư, và đòi sa thải Louis DeJoy sớm. Kế hoạch tăng giá dự kiến áp dụng từ mùa hè này, giá bưu phí sẽ tăng 9% và gánh nặng bưu phí sẽ dồn vào khách hàng Bưu Điện.

.

--- Bị công ty Dominion Voting Systems kiện đòi bồi thường 1.3 tỷ đôla vì đã vu khống máy bầu Dominion đã "gian lận tự động" chuyển phiếu bầu Trump thành phiếu bầu Biden, luật sư Sidney Powell yêu cầu tòa bác đơn kiện và bà giải thích trước tòa rằng những điều bà nói chỉ là ý kiến, không phải là sự kiện nghiêm túc, và "chỉ những người đầu óc phi lý" mới tin vào những gì bà nói hay những đơn kiện do bà viết cho ban vận động của Trump và Cộng Hòa.

.

Dominion nói rằng những đơn kiện phi lý của bà Powell và những lời vu khống của bà rằng máy bầu phiếu Dominion đã "gian lận" gây thiệt hại lớn về uy tín và tài chánh cho công ty. Một số nhà quan sát nói rằng cuộc nổi loạn ở tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021 gây ra cũng từ những lời vu khống tương tự của Trump, Rudy Giuliani và bản thân bà Powell. Vì không thể giải thích các chết chóc và đập phá trong bạo loạn đó rằng các lời vu khống chỉ là "ý kiến vô hại" mà thôi.

.

--- Số lượng người đi xuyên qua các phi trường Hoa Kỳ hôm Chủ Nhật 21/3/2021 vượt hơn 1.5 triệu người -- lần đầu trong hơn 1 năm nhiều như thế chỉ trong một ngày.

.

Theo thống kê của Sở An Ninh Giao Thông TSA, hơn 1.54 triệu người du hành hôm Chủ Nhật đi qua phi trường. Lầnc uối TSA đếm ít nhất 1.5 triệu người đi phi cơ trong 1 ngày là vào ngày 15/3/2020. Sau đó, số người bay giảm thê thảm vì hạn chế dịch COVID-19. Ước tính các hãng hàng không Mỹ thiệt hại hơn 35 tỷ đôla năm 2020 vì chống dịch.

.

--- Cảnh sát nói có 10 người, kể cả 1 cảnh sát, bị giết trong một vụ nổ súng ở một siêu thị chiều Thứ Hai. Maris Herold, Cảnh sát trưởng tại Boulder, Colo., nói số người chết trong đó có 1 cảnh sát tên là Eric Talley, 51 tuổi và có 11 năm trong nghề cảnh sát. Cảnh sát Talley để lại 7 đứa con. Nghi can đã bị bắt. Nghi cản vào chợ, sử dụng khẩu súng trường kiểu AR-15 bắn hàng loạt và không nói lời nào.

.

--- Một cơ quan tình báo Hoa Kỳ khuyên chính phủ Biden thuyết phục hình thành một liên minh với các quốc gia Nam Mỹ để đối phó "nạn thương mại và đánh cá lậu của Trung Quốc," theo tin Axios, dẫn theo nguồn tin riêng. Tin này nói nhiều nước Nam Mỹ sẽ hoan hỷ liên minh với Mỹ để chống lại áp lực thương mại từ TQ và thực hiện việc đánh cá theo tiêu chuẩn hiệu quả hơn.

.

--- Một tòa phúc thẩm Tokyo, Nhật Bản,hôm Thứ Ba đã tuyên án tù chung thân đối với nghi phạm giết bé gái 9 tuổi người Việt tại tỉnh Chiba năm 2017. Bị cáo Shibuya Yasumasa, 49 tuổi, đã bắt cóc và giết bé Lê Thị Nhật Linh khi bé đang trên đường đến trường tại thành phố Matsudo. Thi thể em bé được tìm ra ở một thành phố gần đó. Vào thời điểm đó, bị cáo là hội trưởng hội phụ huynh học sinh của trường bé Linh.

.

Bản tin NHK ghi rằng vào năm 2018, Tòa Sơ thẩm Chiba xử chung thân đối với bị cáo Shibuya, nhưng cả bên công tố và luật sư bào chữa đều kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, các công tố viên lần nữa đề nghị án tử hình đối với bị cáo. Nhưng các luật sư nói cảnh sát đã thu thập đầu mẩu thuốc lá để lấy mẫu DNA của bị cáo mà không có lệnh khám xét và điều này là trái pháp luật. Luật sư nói bị cáo không phạm tội.

.

Chánh án Hikari Masahiro nói thu thập bằng chứng tuy trái pháp luật nhưng rất cần thu thập mẫu DNA bởi vụ án vô cùng nghiêm trọng và phải nhanh chóng được giải quyết. Chánh án cũng bác bỏ yêu cầu án tử hình và nói vẫn còn "nghi ngờ hợp lý" về việc hành động phạm tội được lên kế hoạch trước. Ông giữ nguyên phán quyết tù chung thân mà tòa sơ thẩm đã tuyên.

.

--- HỎI 1: Một Dân biểu Cộng Hòa nói không nên cấp quy chế tiểu bang cho thủ đô Washington DC vì nơi này không có nổi 1 đại lý xe hơi?

.

ĐÁP 1: Dân biểu Jody Hice hôm Thứ Hai nói như thế, và là sai. Dân biểu Hice (Cộng Hòa, Georgia) vào Hạ Viện từ năm 2015, bây giờ được Trump ủng hộ để sẽ tranh ghế của Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia năm 2022. Tuy nhiên hôm Thứ Hai 22/3/2021 Hice nói rằng đừng cho thủ đô Washington DC quy chế tiểu bang vì nơi này không có nổi một đại lý bán xe ô tô. Khi bị chỉnh rằng thủ đô DC thực ra có nhiều đại lý bán xe hơi, DB Hice cũng rằng ông xin lỗi khi được nghe đính chánh rằng thủ đô DC có nhiều đại lý xe hơi, thì bản thân ông không biết nơi nào để tìm một đại lý xe hơi. Thủ đô Washington DC hiện có khoảng 700,000 cư dân, nhưng không có thành viên trong Quốc Hội để bầu phiếu. Chi tiết ở đây:

https://www.cnn.com/2021/03/22/politics/fact-check-jody-hice-car-dealerships-dc-statehood/index.html

.

--- HỎI 2: Bọn tin tặc có thể vào Facebook của bạn, gửi bình luận, mà bạn không biết gì?

.

ĐÁP 2: Không, Facebook nói không có như thế. Facebook nói rằng, bạn sẽ biết mọi diễn tiến trên trang Facebook của bạn. Chi tiết ở:

https://www.boomlive.in/world/fake-news-facebook-hackers-comments-12452

.

.