IRS: 1% người giàu nhất không khai 21% thu nhập, trốn thuế 175 tỷ đôla/năm. Hạ Viện điều trần: thủ đô xin thành tiểu bang. Công tố thủ đô Michael Sherwin: Trump có thể bị truy tố tội bạo loạn. Trump sẽ mở mạng xã hội riêng; cựu FBI cảnh báo cơ nguy Tập 2 Bạo Loạn Kiểu 6/1/2021. Thêm bạo lực ở Los Angeles: phụ nữ gốc Á 28 tuổi bị bắn chết vô cớ.

IRS: 1% người giàu nhất không khai 21% thu nhập, trốn thuế 175 tỷ đôla/năm.

QUẬN CAM (VB-22/3/2021) --- Học sinh trong các lớp học California có thể ngồi cách nhau 3 feet (0.914 mét) thay vì 6 feet (1.83 mét), với điều kiện mang khẩu trang và giữ các điều kiện phòng dịch khác, theo bản hướng dẫn mới từ tiểu bang đưa ra hôm Thứ Bảy, trong khi các quan chức trường học sẽ suy tính mở lại các lớp học nguyên đã đóng từ cả năm nay trong thời đại dịch.

Các viên chức giáo dục địa phương sẽ toàn quyền quyết định chi tiết. Học khu Los Angeles, học khu lớn thứ nhì Hoa Kỳ, nói là sẽ vẫn giữ y khoảng khách giữa học sinh là ngồi cách 6 feet, theo báo LA Times hôm Chủ Nhật. Các học khu khác có thể áp dụng theo quyết định riêng.

--- Một bản phân tích mới từ các học giả và các nhà nghiên cứu Sổ Thuế IRS phổ biến sáng Thứ Hia 22/3/2021 ước tính rằng nhóm 1% những hộ dân giàu nhất Hoa Kỳ không báo cáo 21% thu nhập của họ, thường sử dụng kỹ thuật trốn thuế phức tạp để tránh bị liên bang kiểm toán thuế, và tình hình nhà giàu trốn thuế đang ngày càng nhiều.

Dẫn đầu bởi 2 nhà nghiên cứu IRS cũng như giáo sư kinh tế Daniel Reck của học viện London School of Economics and Emmanuel Saez tại đại học University of California, Berkeley, nghiên cứu này cho thấy 6% khoản thu nhập không báo cáo của các hô dân giàu nhất Hoa Kỳ là "phù hợp với việc trốn thuế phức tạo không dò được" như kỹ thuật đưa ra hải ngoại, chuyển giá giữa các cơ sở kinh doanh và các kỹ thuật trốn thuế khác.

Nghiên cứu này nói khoảng 36% thuế thu nhập liên bang lẽ ra phải nộp nhưng không được nộp là từ nhóm 1% giàu nhất này, và nếu thu được thuế liên bang từ các khoản trốn tránh này sẽ tăng mức thu liên bang thêm 175 tỷ đôla/năm. Hình như nghiên cứu này không nhắc tên ông Trump, người trốn thuế và tự hào là người trốn thuế đều là thông minh tuyệt vời.

--- Hạ Viện hôm Thứ Hai 22/3/2021 sẽ điều trần về đề tài đưa thủ đô Washington DC trở thành quy chế tiểu bang thứ 51 cho Hoa Kỳ, như một nỗ lực giúp bình đẳng màu da. Đô Trưởng Muriel Bowser, Luật sư Thủ đô Phil Mendelson và Wade Henderson (Tổng quản trị nghị hội nhân quyền và dân quyền "Leadership Conference on Civil and Human Rights") sẽ ra điều trần.

Đề tài được khảo sát là Nghị quyết Hạ Viện HR-51, nói rằng 712,000 cư dân thủ đô vẫn đóng thuế như mọi người dân khác ở Hoa Kỳ, nhưng không hề có ai đại diện dân cử (như Dân biểu, Thượng nghị sĩ) ở Quốc Hội vì thủ đô không có quy chế tiểu bang. Cộng Hòa từ lâu không muốn thủ đô trở thành tiểu bang, vì cư dân thủ đô đa số có khuynh hướng Dân Chủ.

--- Hang ổ bạo lực cực hữu có khi lại là nơi tập trung giới thượng lưu da trắng. Thị trấn Frisco, tiểu bang Texas là khu ngoại ô nhà giàu bên Dallas nổi tiếng vì là nơi nuôi dưỡng tư tưởng cực hữu. Báo Washington Post nói rằng 19 cư dân thị trấn Frisco tới giờ đã bị truy tố vì tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021, tấn công tòa nhà Quốc Hội.

Văn phòng FBI Dallas nói rằng hầu hết người bạo loạn này là từ "dòng chính xã hội" -- trong đó có 3 chuyên gia địa ốc, 1 trung tá Không quân hồi hưu, 1 chuyên gia ngành dầu khí, 1 diễn viên từng xuất hiện trên chương trình TV nổi tiếng 'Friday Night Lights.' Lương trung bình hộ dân cư Frisco là $97,000/năm, cao hơn mức trung bình toàn quốc. Nhiều người tự cho là "giáo dân Ky Tô yêu nước sẵn sàng làm mọi thứ theo lời Trump kêu gọi," và sẵn sàng lên phi cơ riêng bay về thủ đô biểu tình bạo loạn. Có một số người Frisco về dự biểu tình, như luật sư Paul MacNeal Davis, tới tòa nhà Quốc Hội nhưng không bị truy tố vì không tham dự bạo loạn.

--- Chủ một tiệm cà phê ở thị trấn Lisbon, Ohio, sau khi tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội, có một quyết định riêng của ông: những ai đã bầu phiếu cho Tổng Thống Joe Biden sẽ không được hoan nghênh trong tiệm của ông. Chủ tiệm C4 Coffee là Adam Newbold nói với đài WKBN, rằng ông không muốn người ủng hộ Biden và người đồng tính chớ nên bước vào tiệm của ông.

Newbold cũng bảo vệ quyết định của ông khi xông vào tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021, mặc dù ông nói ông không có hành động bất hợp pháp này và chỉ đứng nơi bậc thềm tòa nhà Quốc Hội, không bước vào. Ông nói, cà phê trong tiệm ông không hoan nghênh những người tin rằng chính phủ Biden đi đúng đường.

--- Bạo lực súng tại Georgia giết chết 8 người trong đó có 6 phụ nữ gốc Á. Bạo lực tay chân đấm đá 2 cụ già gốc Á (trong đó có cụ Ngọc Phạm, 83 tuổi) tại San Francisco. Bây giờ là Nam California, bạo lực súng chống người gốc Á: hôm Thứ Bảy 20/3/2021, lúc 5:50 a.m. tại đoạn phố 1600 trên đường East Kay Street, thị trấn Compton, quận Los Angeles, một phụ nữ gốc Á 28 tuổi bị bắn chết.

Cảnh sát Los Anngeles nói vụ bắn không rõ lý do, và cũng không có tin gì về hung thủ. Nạn nhân là Sia Marie Xiong trúng 1 phát đạn vào ngực, được chở tới bệnh viện và chết nơi đó. Cảnh sát nói ai có tin gì về vụ bắn chết cô Xiong xin gọi Ty Cảnh Sát L.A. ở: 323-890-5500. Cũng có thể báo tin qua Crime Stoppers ở số 800-222-8477.

--- Nhiều cuộc biểu tình đã tổ chức hôm cuối tuần để phản đối bạo lực kỳ thị gốc Á. Tại khu vực Los Angeles, biểu tình thực hiện ở Phố Tàu Chinatown, Alhambra và Diamond Bar và nhiều nơi khác. Tại thị trấn Alhambra, Raymond Tran trả lời phỏng vấn của đài ABC/7 rằng: "Có sự đa dạng [sắc tộc, văn hóa] nơi đây. Và chúng tôi phải chứng tỏ cho mọi người thấy rằng chúng tôi có thể sống chung hòa bình nơi đây."

Tại Garden Grove, hàng chục người biểu tình chống kỳ thị gốc Á tại công viên Village Green Park ở Garden Grove chiều Chủ Nhật 21/3/2021, theo tin của báo Orange County Register. Nhiều nhà hoạt động gốc Việt tham dự biểu tình, lên án kỳ thị gốc Á.

Tại thị trấn Alhambra, quận L.A., trong cuộc biểu tình và thắp nến tưởng niệm những người gốc Á bị giết ở Georgia, một video được chiếu lên cho công chúng xem, cho thấy một phụ nữ gốc Á bị chửi mắng ở thị trấn Fullerton (Quận Cam) chỉ vì màu da, vì kèm với lời mắng: "Mày về quê của mày đi" (“Go back where you came from”) và bảo phụ nữ gốc Á kia phải quỳ lạy.

--- Một cuộc biểu tình cũng thực hiện ở Atlanta hôm Thứ Bảy gần tòa nhà Quốc Hội tiểu bang Georgia để yêu cầu công lý cho 8 nạn nhân bị bắn chết, và lên án hành vi kỳ thị sắc tộc và kỳ thị căm ghét phụ nữ. Họ tập trung ở quảng trường Liberty Plaza ở Atlanta, mang biểu ngữ và hô khẩu hiệu chống kỳ thị. Sát thủ đã bị bắt, là 1 người da trắng tên là Robert Aaron Long, 21 tuổi.

Biểu tình ở Atlanta có một số dân cử tới tham dự biểu tình: hai Thượng nghị sĩ Raphael Warnock và Jon Ossoff, và Dân biểu tiểu bang Bee Nguyen của Georgia -- Bee Nguyen cũng là người gốc Việt đầu tiên tại Hạ Viện Georgia.

DB Bee Nguyen nói rằng sát thủ tìm bắn các cơ sở kinh doanh điều hành bởi các phụ nữ gốc Á châu không phải bất ngờ: "Bất kể cách nào người ta xoay chuyển câu chuyện này, sự kiện vẫn là y hệt nhau. Đây là một trận tấn công vào cộng đồng gốc Á châu. Hãy nối tay nhau với các cộng đồng đồng minh và đòi hỏi công lý không chỉ cho các nạn nhân nhưng là cho toàn bộ nạn nhân của những người da trắng thượng tôn."

Otis Wilson, 38 tuổi, một nhiếp ảnh viên da đen, nói rằng cần chú ý tới chuyện kỳ thị người gốc Á: "Chúng ta trải qau chuyện này hồi năm ngoái với cộng đồng da đen, và chúng tôi không chỉ là những người duy nhất trải qua nạn kỳ thị này."

--- Tại Pittsburgh, hàng trăm người biểu tình chống kỳ thị gốc Á. Tham dự biểu tình có nữ diễn viên Sandra Oh, người từng được giải thưởng điện ảnh Golden Globe Award. Cô nói chuyện trước đám đông: "Tôi sẽ thách thức mọi người nơi đây... Nếu bạn thấy có ai trong các anh chị em chúng ta cần giúp, bạn sẽ giúp hay không? Tôi hãnh diện là một người gốc Á. Tôi là một phần nơi đây." Tương tự, nhiều cuộc biểu tình đã tổ chức ở Chicago, New York City, San Francisco...

--- Dân Biểu Cộng Hòa Tom Reed cho biết ông sẽ không tranh sơ bộ Cộng Hòa 2022, và chính thức xin lỗi cô Nicolette Davis về sự kiện năm 2017 khi ông vì say rượu đã đưa tay sờ lung cô và táy máy mở dây niịt ngực của cô. DB Reed đưa ra bản văn đó sau khi báo Washington Post đăng bản tin ghi lời cô Davis, lúc đó 25 tuổi và là nhà vận động hành lang Quốc Hội, bị DB Reed sờ mó tới mức cô phải xin người bên cạnh gỡ tay và dìu DB Reed ra ngoài.

Ban đầu Reed nói với báo W.P. rằng câu chuyện không chính xác như lời cô kể. Cô Nicolette Davis bây giờ là một Thiếu úy Bộ binh. Nhưng rồi DB Reed đưa ra bản văn nói rằng ông xin lỗi cô Davis về những hành vi ông đã làm cô đau đớn, thiếu tôn trọng "tôi sai, tôi rất tiếc, và tôi nhận đầy đủ trách nhiệm." Reed cũng xin lỗi vợ và các con, nói ông đã hồi phục sau khi vào chữa trị chứng nghiện rượu năm 2017.

--- Mục sư Maina Mwaura trong bài viết trên báo Religion News Services, nhan đề "Blaming Christians for the Atlanta shootings isn’t persecution, it’s prosecution" (Quy lỗi cho tín hữu Ky Tô vụ bắn giết ở Atlanta không phải là truy bức, mà là truy tố) --- trong đó nói rằng các hội thánh Ky Tô, đặc biệt là các hội thánh Southern Baptists ​cần tự nhìn lại sau vụ bắn chết 8 người trong đó có 6 người gốc Á châu.

MS Maina Mwaura viết rằng người Ky Tô hữu đã sai trong kỳ bầu cử vừa qua, đã sai khi tin vào các thuyết âm mưu mà chính họ biết là sai sự thực, đã sai khi kêu gọi tín hữu tham dự biểu tình bạo loạn [ngày 6/1/2021], đã sai khi chối từ và không chịu thú nhận rằng bản thân đã tham dự phía có tội, "Vâng, đây là văn hóa hậu Ky Tô, nhưng chúng ta tự lộ mặt ra trước thẩm quyền công tố.... Rằng chúng ta phải tự thú là khi nói tới màu da, chính trị và ngay cả đối xử với nhau, các nhà thờ chúng ta đứng về phía sai lầm của lịch sử." Bài viết dẫn nhiều tích Kinh Thánh, không nhắc tới Trump, có lẽ mục sư không muốn nội bộ nhà thờ thêm xáo trộn.

Các bạn ở Quận Cam hãy nhìn ra cửa sổ, xem có thấy người mất tích này không: cảnh sát Anaheim đang tìm người gốc Á tên là Kevin Nguyen, 18 tuổi, bệnh tự kỷ, cao 5-feet-8 (1.7272 mét) và nặng khoảng 140 pounds (63.50 kilogram).

Nguyen tóc đen, mắt nâu. lúc mất tích là đi chiếc xe đạp màu vàng, mặc áo xám (loại có mũ) và quần sậm. Lần cuối gặp Nguyen là ở khu vực Trident Street và Orange Avenue hôm 19/3/2021. Cảnh sát nói, nếu bạn gặp Kevin Nguyen, xin gọi cảnh sát địa phương.

--- Michael Sherwin, người công tố liên bang trước đây chỉ huy cuộc điều tra hình sự nhắm vào trận bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội, nói rằng Trump có thể là có tội [kích động] trong trận bạo loạn. Sherwin nói như thế trên đài CBS News trong chương trình “60 Minutes” và được chiếu vào đêm Chủ Nhật, cho thấy Trump là người thu hút mọi người tới thủ đô ngày 6/1/2021 trước khi người ủng hộ Trump tấn công tòa nhà Quốc Hội.

Sherwin trả lời phóng viên Scott Pelley về câu hỏi Trump có tội kích động bạo loạn hay không: "Chúng ta có nhiều người -- có các phụ nữ từ Ohio bị bắt và khai rằng 'Tôi tham dự bạo loạn bởi vì Tổng Thống nói rằng tôi phải chiếm lại tòa nhà của chúng tôi. Lời khai như thế đưa mũi kim về hướng đó. Có thể Tổng Thống Trump có tội cho các hành động đó."

Khi Pelley hỏi rằng có thể truy tố tội "nổi loạn" đối với một số nghi can trong vụ bạo loạn hay không, Sherwin nói rằng ông tin là có chứng cớ cho thấy có thể truyt ố một số nghi can tội "nổi loạn." Khi truy tố tội nổi loạn (sedition charges), tức là người âm mưu "dùng bạo lực chống thẩm quyền" của chính phủ, hay là dùng bạo lực "để ngăn cản, gây chướng ngại, hay trì hoãn việc thi hành bất kỳ luật pháp nào của Hoa kỳ."

Bộ Tư Pháp Mỹ chưa từng truy tố nổi loạn kể từ năm 2010, khi công tố cho rằng thành viên của một nhóm dân quân Michigan dự định chiến tranh vũ trang chống chính phủ.

--- Trump sẽ thiết lập một mạng xã hội riêng trong vòng 2 hay 3 tháng tới, theo lời cố vấn Trump là Jason Miller. Bản thân Miller cũng là phát ngôn nhân cho ban vận động 2020 của Trump, nói trên đài Fox News hôm Chủ Nhật rằng mạng xã hội do Trump mở ra dự kiến thu hút hàng chục triệu người sử dụng.

--- Clint Watts, cựu viên chức FBI chuyên về chống khủng bố, lên mạng Twitter viết rằng kế hoạch của Trump mở mạng xã hội riêng nhiều phần sẽ tập trung những người ủng hộ Trump cuồng nhiệt vào mưu tính trận tấn công bạo loạn sắp tới nhắm vào chính phủ liên bang. Clint Watts nói rằng diễn biến mới của Trump có thể mất kiểm soát để dẫn tới Tập 2 Bạo Loạn Kiểu 6/1/2021 (Jan 6 Part Deux). Các bạn da vàng có lẽ nên tránh tham dự mạng này, vì nơi này sẽ tập trung đa số da trắng thượng đẳng.

--- HỎI 1: Có phải một giáo sư đã rầy 1 sinh viên không vào được Internet vì ảnh hưởng đảo chánh Miến Điện?

. ĐÁP 1: Đúng vậy. Giáo sư Toán Emanoil Theodorescu tại đại học York University (Canada) đã rầy 1 sinh viên học qua mạng từ Miến Điện vì sinh viên này không vào được Internet vì quân đội đảo chánh ở Miến Điện và gây xáo trộn mạng. Các viên chức đại học York University xác nhận với trang Snopes rằng có chuyện ông thầy rầy học trò qua tweet và email như thế vì đứt mạng Internet. Chuỵện xảy ra sau khi sinh viên này xin hoãn kỳ thi giữa khóa (mid-term test) vì sinh viên này được quản trị mạng thông báo hôm sau sẽ đứt toàn bộ các mạng, kể cả wifi vô thời hạn, trong tình hình khi 200 người biểu tình đã bị lính bắn chết. Ngay lập tức giáo sư Theodorescu bác bỏ qua email. GS Theodorescu viết: "Lần tới, hễ trễ điều gì, là xong vĩnh viễn đấy. Lời của cậu/cô (cả về lớp này và với đất nước của cậu/cô) làm tôi thắc mắc về cách mà cậu/cô hiểu về thực tại. Người ta không bị bắn chỉ vì biểu tình, nhưng chỉ vì nhiều lý do sâu thẳm hơn."

Các viên chức York University nói rằng quan điểm của Giáo sư Theodorescu không phải là quan điểm của York University, và trường sẽ giúp cho sinh viên này qua giải pháp khác để sinh viên này vẫn dự được lớp học, nhưng không nói rõ thu xếp khác là gì (“effective immediately, alternate arrangements for the teaching of the course have been made.”). Chi tiết ở đây:

https://www.snopes.com/fact-check/professor-berate-myanmar/

--- HỎI 2: Nhiều người Hồi Giáo hoang mang vì có tin MSG (monosodium glutamate - bột ngọt) có một phần tử thịt heo?

ĐÁP 2: Bây giờ không còn nữa. Chuyện đó xảy ra năm 2001. Người Hồi Giáo kinh hoàng vì giáo luật không cho ăn thịt heo hay những gì liên hệ thịt heo. Công ty Nhật Bản Ajinomoto ngay từ năm 2001 đã thu hồi và sửa công thức làm bột ngọt MSG, bây giờ không còn bất cứ những gì liên hệ tới thịt heo trong bột ngọt, và sản phẩm hãng này từ đó được công nhận là theo quy chế "halal certification" tức là đúng giáo luật Hồi giáo về thực phẩm từ 2 thập niên tới giờ. Ngắn gọn: MSG an toàn cho người Hồi Giáo. Chi tiết ở:

https://factcheck.afp.com/facebook-posts-claiming-msg-contains-pork-ingredients-omit-important-context

.