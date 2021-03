Sắp có thuốc chủng ngừa ung thư. TT Biden tới Atlanta, lên án bạo lực chống người gốc Á. Thống Đốc California lên án bạo lực chống người gốc Á. California: mọi lứa tuổi sẽ chích ngừa kể từ tháng 5/2021. Cộng Hòa: dự luật HR-1 sẽ cho Dân Chủ nắm quyền nhiều năm tới. Mắc dịch: Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago đóng cửa một phần. Mục sư Nathaniel Manderson: Các mục sư evangelical dạy sai Kinh Thánh khi phon

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp (1950-2021) vừa từ trần ngày 20-3 tại nhà riêng tại Hà Nội. Truyện của ông đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ.

.

Sắp có thuốc chủng ngừa ung thư. TT Biden tới Atlanta, lên án bạo lực chống người gốc Á. Thống Đốc California lên án bạo lực chống người gốc Á. California: mọi lứa tuổi sẽ chích ngừa kể từ tháng 5/2021. Cộng Hòa: dự luật HR-1 sẽ cho Dân Chủ nắm quyền nhiều năm tới. Mắc dịch: Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago đóng cửa một phần. Mục sư Nathaniel Manderson: Các mục sư evangelical dạy sai Kinh Thánh khi phong thánh cho Trump và có thái độ kỳ thị, bất bao dung với mọi người dị kiến. Chỉ mới 52% nhân viên y tế Mỹ chích ngừa. DB Tom Reed (Cộng Hòa-NY) dòm ngó ghế Thống Đốc New York bị tố giả say sờ soạng phụ nữ. San Francisco: giám định tinh thần kẻ tấn công cụ Ngọc Phạm, 83 tuổi, và bà cụ Xiao Zhen Zie, 75 tuổi; gây quỹ giúp 2 cụ được 800,000$. Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows sẽ theo Trump vô tù. Có ít nhất 10 trang web Cộng Hòa Florida ghi rằng Trump là Tổng Thống đương nhiệm. DB/TB Kathy Tran (Dân Chủ, Virginia) tái ứng cử. HỎI 1: Có phải Tổng Thống Biden té nơi bậc thang lên phi cơ Air Force One hôm 19/3/2021? ĐÁP 1: Đúng. Trước đó, nhiều Tổng Thống cũng từng té ngã. HỎI 2: Thống Đốc Gavin Newsom nói chủ mưu truất phế ông là các tổ chức dân quân cựu hữu, QAnon, và chống di dân, đúng không? ĐÁP 2: Đúng.

.

QUẬN CAM (VB-20/3/2021) --- Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp vừa từ trần vào lúc 16:45 giờ chiều ngày 20-3 tại nhà riêng ở Hà Nội sau một thời gian chống chọi với bệnh đột quỵ, thọ 72 tuổi. Ông nổi tiếng với bút pháp độc đáo, rất riêng, sắc nét, nêu lên các nỗi đau thời đại. Truyện của ông được một số giải thưởng quốc tế và được dịch ra nhiều ngôn ngữ. Các báo VN cho biết Hội Nhà văn Việt Nam sẽ cùng gia đình tổ chức tang lễ cho nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, dự kiến tại Nhà tang lễ quốc gia.

.

Theo Wikipedia, Nguyễn Huy Thiệp (sinh 29/4/1950 - từ trần 20/3/2021) là nhà văn đương đại Việt Nam trong địa hạt kịch, truyện ngắn và tiểu thuyết với những góc nhìn mới, táo bạo. Nguyễn Huy Thiệp quê ở huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, sinh tại Thái Nguyên. Thuở nhỏ ông cùng gia đình lưu lạc khắp nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, từ Thái Nguyên qua Phú Thọ, Vĩnh Phúc.

.

Năm 1960, gia đình chuyển về quê, định cư ở xóm Cò, làng Khương Hạ, huyện Thanh Trì (nay là phường Khương Đình, quận Thanh Xuân), Hà Nội. Năm 1970, ông tốt nghiệp khoa sử Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và theo ông bị đưa về làng dạy học tại Tây Bắc đến năm 1980, vì bố ông có làm việc với Pháp, cho nên lý lịch ông vì vậy bị xếp vào loại "không sạch”. Năm 1980, ông chuyển về làm việc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau đó, làm việc tại Công ty Kỹ thuật trắc địa bản đồ, Cục Bản đồ cho đến khi về hưu.

.

Nguyễn Huy Thiệp khởi sự ban đầu nổi tiếng qua các tập truyện ngắn, nhưng rồi ông cũng viết tiểu thuyết, kịch, thơ. Tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp in dấu ấn khá đậm nét về nông thôn và những người lao động. Sở trường của ông là truyện ngắn, mảng đề tài đa dạng gồm lịch sử và văn học, hơi hướng huyền thoại và cổ tích, xã hội Việt Nam đương đại, xã hội làng quê và những người lao động.

.

Nguyễn Huy Thiệp từng nhận giải thưởng văn chương Nonino tại Ý. Ông cũng nhận huy chương Chevalier des arts et des lettres của Pháp ngày 9/7/2007. Độc giả có thể đọc nhiều tác phẩm Nguyễn Huy Thiệp ở đây:

http://nguyenhuythiep.free.fr/

.

--- Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Sáu đã lên án hành vi bạo lực chống người gốc Á trong khi viếng thăm Atlanta, nơi xảy ra trận bắn loạn xạ nhắm vào người gốc Á, làm chết 8 người trong đó có 6 người gốc Á. Biden ghi nhận hiện tượng tăng vọt bạo lực và ngôn ngữ kỳ thị chống người gốc Á từ khi có đại dịch COVID-19.

.

"Họ [người gốc Á] bị tấn công, bị đổ lỗi, bị biến thành dê tế thần, và bị quấy nhiễu," Biden nói tại đại học Emory University ở Atlanta sau khi ông và Phó Tổng Thống Kamala Harris gặp các lãnh đạo cộng đồng Mỹ gốc Á để thảo luận về tình hình kỳ thị và biện pháp ngăn chận. Biden kêu gọi Quốc Hội thông qua dự luật "COVID-19 Hate Crimes Act" để tăng cường chống tội kỳ thị liên hệ đại dịch. Biden cũng lên án cách gọi COVID-19 là "China virus" (siêu vi khuẩn Tàu) mà Trump ưa gọi.

.

--- Mục sư Nathaniel Manderson, cũng là học giả thần học Ky Tô, viết trên báo Salon bài viết nhan đề "Evangelicals are teaching false doctrine. Who says so? Jesus Christ" (Người evangelical dạy sai giáo lý Ky Tô, Ai nói thế? Chính Đức Jesus Christ), phân tích rằng người Evangelical (thường dịch là: Truyền Bá Phúc Âm) tự đồng hóa với Trump là vì các mục sư dạy sai giáo lý trong Kinh Thánh.

.

Thay vì dạy yêu thương và đoàn kết, các mục sư TBPÂ dạy căm thù và chia rẽ kỳ thị. Họ căm thù người đồng tính, người Hồi Giáo, di dân, người phá thai. Thay vì nói sự thật, họ phóng lên những điều sai sự thực, như phong thánh cho kẻ phi đạo đức như Trump là "Đấng Chúa Chọn" hay là "Đấng Tái Lâm lần thứ nhì"... bất kể Trump là kẻ gian dâm, gian thuế, gian đủ thứ. Thay vì dạy rằng hãy bao dung, họ dạy phải trừng phạt, kể cả lấy cơm của người đói bằng cách siết luật an sinh xã hội, ngăn chận Y tế dân nghèo...

.

--- Người Cộng Hòa kinh hoàng vì cho rằng dự luật HR-1 đang thảo luận ở Hạ Viện sẽ vĩnh viễn cho Dân Chủ thắng đa số phiếu toàn quốc. Lanh tụ thiểu số Thượng Viện Mitch McConnell (Cộng Hòa-Ky.) nói HR-1 là công cụ "nắm quyền lực" của Dân Chủ để thắng các cuộc bầu cử trong nhiều năm tới. Jay Williams, chiến lược gia Cộng Hòa tại Georgia, nói nếu Dân Chủ thông qua dự luật HR-1 thì tuyệt đối là thê thảm cho Cộng Hòa toàn quốc.

.

Dự luật HR-1 có tên là "For the People Act" (Luật Vì Dân) dự kiến xóa bỏ nhiều rào cản bầu cử, cải cách về tiền gây quỹ trongc hính trị, siết các luật đạo đức liên bang về bầu cử, yều cầu cải tổ hệ thống bầu cử toàn quốc: cho bầu phiếu qua thư dễ dàng, cho ít nhất 15 ngày bầu sớm, cho toàn dân tự động ghi danh, và hồi phục quyền bầu cử cho những phạm nhân hình sự đã thọ án đầy đủ.

.

--- Một thẩm phán San Francisco hôm Thứ Sáu 19/'3/2021 đã từ chối cho tại ngoại đối với nghi can Steven Jenkins, 39 tuổi, buộc ở tù cho tới phiên tòa sắpt ới vào Thứ Ba tuần sau. Jenkins bị bắt vì lúc 10:10 a.m. hôm 17/3/2021 đã vô cớ tấn công ông cụ Ngọc Phạm, 83 tuổi, và lúc 10:40 a.m. cùng ngày tân công bà cụ Xiao Zhen Zie, 75 tuổi, tại hai khu phố gần nhau ở San Francisco.

.

Cả hai cụ Ngọc Phạm và Zhen Zie đều bị thương bầm mặt, nhưng bà cụ Zhen Zie đã rút gậy ra đánh Jenkins bị thương và xe cấp cứu phải chở hung thủ nhập viện. Nghi can Steven Jenkins là người da trắng, vô gia cư, sẽ được khám tâm thần trước phiên tòa kế tiếp, theo lệnh thẩm phán.

.

Một chiến dịch gây quỹ giúp hai cụ Ngọc Phạm và Zhen Zie do tổ chức Community Youth Center of San Francisco thực hiện, tính tới sáng Thứ Bảy đã được gần 800,000 đôla gửi từ người đóng góp toàn cầu.

.

--- Thống Đốc Gavin Newsom đã tới San Francisco hôm Thứ Sáu gặp các lãnh đạo cộng đồng gốc Á Thái Bình Dương sau một loạt người gốc Á bị tấn công ở Bắc Californai và trận bắn chết 8 người gốc Á ở Atlanta, Georgia. Newsom nói chuyện trong trung tâm Chinese Culture Center, nói rằng trong năm 2021 mà lại nhìn thấy quá khứ kỳ thị của năm 1882 thì quá đau đớn và phẫn nộ, "Đây là vết sẹo San Francisco, vết sẹo của tiểu bang California, vế sẹo của Hoa Kỳ."

.

Thống Đốc Newsom lên án bạo lực kỳ thị chống người gốc Á, nêu rõ rằng nhiều tội kỳ thị hẳn là không được báo cáo đầy đủ, và nói tiểu bang sẽ cần làm nhiều hơn để các nạn nhân bị kỳ thị sẽ thoải mái bước ra lên tiếng, tố cáo. Newsom nói chúng ta cùng một con người, không có công lý nếu kỳ thị ai vì sắc tộc, màu da.

.

--- Thống Đốc Gavin Newsom nói rằng cư dân California sẽ đủ điều kiện để chích ngừa COVID-19 kể từ đầu tháng 5/2021, lúc đó không còn áp dụng chích ngừa ưu tiên cho các hạn tuổi, mà bất kỳ người thành niên nào cũng đều được chích ngừa vì lượng thuốc chích ngừa lúc đó sẽ về đầy đủ. Newsom nói như thế trong buổi họp báo hôm Thứ Sáu ở San Francisco.

.

--- Dân biểu tiểu bang Kathy Tran (Dân Chủ, Virginia) bắt đầu tiến hành tranh cử nhiệm kỳ thứ 3, bà đã phục vụ địa hạt 42 Virginia từ năm 2018, theo tin của đài WDVM. DB Tran tới Mỹ trong cương vị tỵ nạn khi mới 2 tuổi, được ba mẹ dạy rằng Hoa Kỳ là nơi của hy vọng, cơ hội và tự do, và đó là các giá trị bà bảo vệ khi ứng cử năm 2017.

.

Bây giờ, DB Kathy Tran nói bà tập trung vào hậu quả đại dịch đối với cư dân địa hạt, bảo đảm họ có thể hồi phục, trong khi bà vận động mở rộng y tế, phát triển nhân dụng, bảo đảm bình đẳng với người đồng tính, với di dân... Bầu cử Hạ Viện Virginia 2021 sẽ là ngày 2/11/2021.

.

--- Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows của chính phủ Trump gặp nhiều cơ nguy pháp lý. Hồi cuối tháng 12/2020, khi Trump vu khống rằng có "gian lận" bầu cử ở Georgia, Mark Meadows bất ngờ tới thăm một khu ngoại ô Atlanta, hy vọng quan sát cuộc kiểm toán nhiều ngàn chữ ký cử tri.

.

Bộ Hành Chánh tiểu bang Georgia nói chỉ được thông báo 45 phút trước khi Meadows tới quận Cobb County, và Bộ ngăn không cho Meadows vào phòng, nơi các điều tra viên tiểu bang đang kiểm chữ ký phiếu bầu khiếm diện. Một ngày trước đó, Trump la um sùm rằng kiểmt oán quá chậm trong khi hệ thống kiểm chữ ký Georgia đầy gian lận, nhưng Trump không đưa ra chứng cớ nào.

.

Chuyến đi của Meadows dẫn tới một loạt buổi họp và nói chuyện trong chiến dịch do Trump áp lực, dẫn tới cuộc điện thoại ngày 2/1/2021 trong đó Trump nói với Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia hãy đi tìm 11,780 phiếu bầu để Trump hơn Biden một phiếu là đủ. Cú phone đó có tham dự của Meadows và người khác, là trọng tâm điều tra có phải Trump phạm tội hình sự khi muốn sửa kết quả bầu cử Georgia.

.

Meadows là một trong 8 người tham dự cuộc nói điện thoại ngày 2/1/2021, và Meadows mở đầu cú phone bằng cách giới thiệu mọi gnười hai đầy phone, Sau đó Meadows yêu cầu các quan chức Georgia trên dây phone hãy vào xem thông tin cử tri riêng tư, nhưng bị từ chối, theo bản văn ghi ở tòa. Một viên chức nói với Reuters rằng hầu hết hay toàn bộ những người 2 đầu phone hôm đó sẽ bị trát kêu ra tòa. Nếu như thế, hằn là Meadows sẽ theo Trump vào tù?

.

Cuộc điều tra ở Georgia là một trong 2 cuộc điều tra hình sự nhắm vào Trump: Biên Lý địa hạt Manhattan District ở New York City điều tra Trump về gian lận tài chánh và trốn thuế. Reuters nói còn 4 cuộc điều tra khác liên hệ tới Trump, và ít nhất 17 đơn kiện chờ xử.

.

--- Dân Biểu Tom Reed (Cộng Hòa-NY) --- người ủng hộ Trump cuồng nhiệt và đang dự tính tranh cử ghế Thống Đốc New York để thay thế Thống Đốc đương nhiệm Andrew Cuomo (Dân Chủ) đang bị 6 phụ nữ tố cáo quấy nhiễu tình dục --- cũng gặp nữ nạn: nhà vận động hành lang Nicolette Davis kể với báo Washington Post rằng vào năm 2017, khi cô mới 25 tuổi và là một nhà vận động hành lang Quốc Hội, thì chính DB Reed đã thò tay vào áo cô, táy máy với dây nịt ngực của cô.

.

Cô kể rằng lúc đó cô kinh hoàng, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho một bạn ở Aflac đêm đó, viết: "Một ông dân biểu say đang sò soạn lưng của tôi, làm ơn cứu, GIÚP GIÚP." Cô kể với báo W.P. rằng tiếp theo, DB Reed chuyển bàn tay xuống đùi cô, cô tê liệt vì sợ hãi, mới yêu cầu người ngồi bên phải cô cứu giúp. Người này mới kéo dân biểu Reed ra khỏi bàn tiệc và đưa ra khỏi tiệm ăn.

.

Dân biểu Reed nói với báo W.P. rằng không có chuyện thò tay táy máy như thế. Báo W.P. ghi nhận rằng chuyện dân biểu Reed bị tố cáo xảy ra trong lúc Thống Đốc Cuomo cơ nguy bị truất phế vì tai tiếng quấy nhiễu tình dục, và DB Reed đã ngỏ ý suy tính tranh cử chức Thống Đốc New York.

.

--- Có ít nhất 10 trang web của Đảng Cộng Hòa tại Florida vẫn còn ghi rằng Donald Trump là Tổng Thống đương nhiệm của Hoa Kỳ, theo tin TCPalm. Cac trang web này không xác nhận rằng Joe Biden là Tổng Thống đương nhiệm. Một số viên chức nói có những trang chưa cập nhật từ lâu.

.

Nhưng Jay Kramer, Chủ tịch Đảng Cộng Hòa quận Indian River County, nói thật rằng ghi Trump là Tổng Thống đương nhiệm là cố ý. Kramer cũng là cựu Thị trưởng Vero Beach. Kramer nói: "Trump chưa chịu thua mà, và ý kiến chúng tôi là cuộc bầu cử đã bị đánh cắp. Điều quan trọng là phải lên tiếng và bảo đảm ý kiến này liên hệ tới 3 năm rưỡi nữa."

.

--- Mắc dịch, mắc dịch. Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tại thị trấn Palm Beach và bây giờ là nơi Trump cư ngụ, đã phải đóng cửa một phần vì bùng nổ dịch COVID-19. AP loan tin rằng một phần khu câu lạc bộ này phải đóng cửa, theo một thông báo từ câu lạc bộ này hôm Thứ Sáu, và sẽ đóng cửa tới khi có thông báo mới.

.

Một số công nhân khu nghỉ dưỡng đã phải cách ly. Trump nhiều lần trong năm 2020 nói rằng đại dịch coronavirus chỉ là tin giả và sẽ biến mất sau bầu cử. Thế rồi Trump và Đệ Nhất Phu Nhân Melania chích ngừa lén trước khi rời Bạch Ốc trong tháng 1/2021. Và bây giờ thì COVID chạy theo Trump tới Florida.

.

--- Nhà khoa học đầu tiên trên thế giới bào chế được thuốc chủng ngừa COVID-19 bây giờ nói rằng bà tin là kỹ thuật bào chế thuốc chủng này có thể chỉ trong vài năm nữa là sẽ giúp tìm ra thuốc chủng ngừa ung thư. Ozlem Tureci, người đồng sáng lập công ty Đức có tên là BioNTech cùng với chồng là Ugur Sahin lúc đầu đang nghiên cứu về hệ miễn nhiễm trên người để sẽ chống các bướu ung thư thì có tin đại dịch bùng nổ ở Trung Quốc.



Ozlem Tureci, người bào chế đầu tiên được thuốc chủng ngừa COVID-19 (thuốc BioNTech-Pfizer) tin là vài năm nữa sẽ có thuốc chủng ngừa ung thư.

.

Lúc đó 2 vợ chồng mới dùng kỹ thuật 2 người nghiên cứu từ 2 thập niên để tìm cách chống dịch. Trong vòng 11 tháng, Anh quốc chuẩn thuận việc dùng thuốc chủng BioNTech thực hiện chung với hãng dược Mỹ Pfizer, một tuần sau đó là tới Hoa Kỳ chuẩn thuận. Hai thuốc chủng BioNTech-Pfizer và hãng đối thủ Moderna đều kích động hệ miễn nhiễm chống bướu. Và đây là một hy vọng có thể tương lai giúp chống ung thư.

.

--- Nghiên cứu mới của Kaiser Family Foundation và báo Washington Post cho thấy:

. chỉ mới 52% trên toàn bộ nhân viên y tế Hoa Kỳ được chích ngừa ít nhất là một mũi ngừa COVID-19.

. 48% nhân viên y tế, bao gồm cả bác sĩ, y tá, chăm sóc y tế tại gia chưa được chích ngừa.

. trong các nhân viên y tế chưa chích ngừa, 12% nói chưa quyết định nên chích hay không; 18% nói không muốn chích ngừa vì sợ hiệu ứng phụ và vì thuốc chủng còn mới quá.

. Hơn 8/10 nhân viên y tế đã chích ngừa (nhưng không phải làm tự do) nói họ chích qua công ty nơi họ làm việc.

. 1/5 nhân viên y tế đã chích ngừa (nhưng làm tại nhà các bệnh nhân) nói họ chích ngừa qua Ty Y Tế địa phương.

.

--- HỎI 1: Có phải Tổng Thống Biden té nơi bậc thang lên phi cơ Air Force One hôm 19/3/2021?

.

ĐÁP 1: Đúng. Trước đó, nhiều Tổng Thống cũng từng té ngã. Tháng 12/1975, Tổng Thống Ford cũng trượt chân, ngã nơi bậc thang phi cơ Air Force One. Năm 1984, Tổng Thống Ronald Reagan cũng trượt chân và ngã nơi bậc thang lên Air Force One.

. Một video chiếu trên mạng xã hội, cho thấy Tổng Thống Biden hôm 19/3/2021 trượt chân khi lên bậc thang vào phi cơ Air Force One tại sân bay Joint Base Andrews ở Maryland. Có 2 video quay được cảnh này: 1 của Reuters và 1 của báo The Hill, quay từ 2 góc khác nhau hướng về bậc thang phi cơ.

.

TT Joe Biden trượt chân hôm 19/3/2021.



. Karine Jean-Pierre, Phó Phòng Báo Chí Bạch Ốc, nói rằng Tổng Thống Biden không bị thương, rằng: "Lúc đó gió lớn. Chính tôi cũng suýt trượt ngã. Tổng Thống sức khỏe 100%... Hoàn toàn bình yên. TT Biden sửa soạn cho chuyến đi rất tốt."

.

. Bạn có thể xem video sau của thông tấn AP, cho thấy Tổng Thống Ford vào tháng 12/1975 trượt ngã nơi bậc thang phi cơ Air Force One:



Xem video TT Ford trượt ngã ở:

https://youtu.be/8Jsu_qgVuhg

.

Tổng Thống Ronald Reagan trượt ngã thê thảm hơn, khi bước ở bậc thềm phi cơ Air Force One. Tấm hình 1984 nhan đề “President Reagan Falling Down Stairs” có thể xem ở đây:

https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/president-reagan-slips-and-falls-to-the-deck-of-the-news-photo/515129044

.

Xem chi tiết ở: https://www.snopes.com/fact-check/biden-falls-on-stairs/

.

--- HỎI 2: Thống Đốc Gavin Newsom nói chủ mưu truất phế ông là các tổ chức dân quân cựu hữu, QAnon, và chống di dân, đúng không?

.

ĐÁP 2: Đúng. Thống Đốc Gavin Newsom của California trong một đợt xuất hiện TV tuần này nói rằng các nhóm đã gom chữ ký truất phế ông là các tổ chức dân quân cựu hữu, QAnon, và chống di dân. Newsom nói trên chương trình The View của đài ABC hôm Thứ Ba rằng chủ mưu phong trào tìm chữ ký truất phế ông là "thành viên nhóm Three Percenters, dân quân cánh hữu; nhóm Proud Boys, những người ủng hộ cuộc nổi loạn [6/1/2021], những người ủng hộ thuyết âm mưu QAnon." Tương tự, Newsom cũng lên đài MSNBC và CNN.

. Lãnh đạo truất phê liên hệ tới dân quân cánh hữu?

Có chứng cớ như thế. Hồi tháng 1/2021, báo Los Angeles Times đăng bài điều tar về nhóm chủ mưu truất phế, chỉ ra Aaron Bate, người tổ chức gom chữ ký truất phế từ quận El Dorado County, là trong hội Three Percenter. Nhóm Three Percenters là cực đoan cánh hữu, chốngc hính phủ, nhiều quá khứ hình sự tử vi phạm luật vũ khí cho tới âm mưu khủng bố, tấn công, theo hồ sơ Anti-Defamation League.

Tuy nhiên, Bate chối, nói tổ chức này không phải dân quân hay cực hữu. Trong khi đó, Brian Levin, Giám đốc viện nghiên cứu Center for the Study of Hate and Extremism tại Cal State San Bernardino, nói nhóm Three Percenters là những người vụ tranh chống chính phủ."

. Các lãnh đạo truất phế theo thuyết âm mưu QAnon?

Thuyết âm mưu QAnon đã ảnh hưởng mạnh tới phe hữu, bịa đặt rằng bầu cử Tổng Thống 2020 là "gian lận" và có "gài bẫy" cũng như nói rằng Hitler không hề thảm sát 6 triệu người Do Thái, cũng như không có lò thiêu người Holocaust.

Kim Nalder, môt giáo sư đại học Sacramento State nghiên cứu vể tin giả, nói rằng mô tả của Thống Đốc Newsom đã chính xác khi nói rằng nhóm chủ mưu truất phế là dân quân cánh hữu và là những người tin vào thuyết âm mưu QAnon, nhưng phong trào truất phế đã lan rộng ra ngoài vòng của các nhóm cực hữu. Xem chi tiết ở:

https://www.ijpr.org/politics-government/2021-03-19/are-california-recall-leaders-tied-to-far-right-militias-and-qanon-we-fact-checked-gov-gavin-newsoms-claims

.

.