San Antonio: tiệm ăn Việt bị sơn xịt. North Carolina nhồi sọ tư tưởng da trắng thượng tôn, hỏi HS lớp 4: viết gì trên mạng Twitter nếu thời Nội Chiến có mạng này. Biden kế hoạch: tăng thuế thu nhập với người lãnh lương cao hơn $400,000/năm, người có lợi tức cổ phiếu hơn 1 triệu đô. California: 42% nói sẽ bầu phiếu giữ Newsom, 38% muốn truất phế. Texas xét 2 tá dự luật, siết quyền bầu cử. Cú điện thoại dài 6 phút Trump xin phiếu bị xóa, tìm lại được. Trump muốn nói cô Meghan là cà chớn, nhưng sợ phản ứng nghịch. Đa số dân Mỹ tin quân đội, nhưng đã giảm. 8 nhà hoạt động lưu vong ra Hiến Chương đấu tranh vì dân chủ Hong Kong. Ngoại Trưởng và Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ tới Nhật, họp về liên minh chống TQ. Miến Điện thêm 5 người biểu tình chết, 6 thành phố thiết quân luật. Delaware: ông VN lừa tiền, bị bắt. HỎI 1: Thượng nghị sĩ John Barrasso (Cộng Hòa, Wyo.) nói luật cứu dịch 1.9 ngàn tỷ là quảng cáo sai lạc, đúng không? ĐÁP 1: Barrasso nói sai. HỎI 2: Có phải Bác sĩ Fauci kêu gọi Trump thúc giục người ủng hộ Trump đi chích ngừa COVID-19? ĐÁP 2: Đúng thế, vì nhiều người ủng hộ Trump ghét chích ngừa.

QUẬN CAM (VB-15/3/2021) --- Cử tri California chia rẽ về vấn đề có nên truất phế Thống Đốc Gavin Newsom (Dân Chủ) hay không, trong khi Newsom củng cố được trở lại thế lực và sự tin cậy trước cuộc bầu cử đặc biệt sẽ có năm nay vì đã có hơn 2 triệu chữ ký đòi truất phế, theo cuộc thăm dò của Emerson College cho công ty Nexstar Media, nơi điều hành 6 đài TV tại California.

. 42% cử tri Calif. nói sẽ bầu phiếu để giữ Newsom.

. 38% nói sẽ bỏ phiếu truất phế.

.45% nói Newsom chống dịch COVID-19 xuất sắc.

. 44% nói Newsom chống dịch dở.

. 9/10 Cộng Hòa (86%) nói sẽ bỏ phiếu truất phế.

. 2/3 Dân Chủ (66%) nói sẽ bỏ phiếu giữ lại Newsom.

. 39% cử tri độc lập muốn truất phế, 35% muốn giữ.

--- Tổng Thống Joe Biden lên kế hoạch, chuẩn bị ra dự luật tăng thuế liên bang để tài trợ cho gói cứu trợ 1.9 ngàn tỷ đôla. Trong gần 30 năm tới giờ, liên bang chưa hề tăng thuế. Bloomberg nhắc rằng Biden cam kết tăng thuế khi vận động tranh cử 2020.

Kế hoạch tăng thuế dự kiến: thuế công ty từ 21% sẽ tăng tới 28%; tăng thuế thu nhập với người lãnh lương cao hơn $400,000; mở rộng thuế di sản (khi nhận thừa kế từ người thân từ trần); định mức thuế lợi tức cổ phiếu cao hơn đối với người có lợi tức ít nhất 1 triệu đôla.

--- Các dân cử Cộng Hòa Texas đưa ra 2 tá dự luật để dìm phiếu trong các cuộc bầu cử tương lai: siết quy định về căn cước ID, siết ghi danh cử tri, hạn chế bầu cử sớm, sẽ tăng phạt về sai sót bầu cử. Các quy định mới nếu thông qua, sẽ áp dụng cho bầu cử Texas ngay trong năm nay.

Cựu Tổng Thống Trump liên tục nói rằng bầu cử 2020 là "gian lận" và tuyên bố của Trump ảnh hướng lớn ở Texas: 3/4 Cộng Hòa nơi đây tin bầu cử 2020 có "gian lận", thao khảo sát tháng 12/2021 của Quinnipiac University. Bộ Trưởng Tư Pháp Ken Paxton của Texas và nhân viên đã bỏ ra 22,000 giờ kiểm định và điều tra, chỉ khám phá 16 trường hợp địa chỉ giả trong đơn ghi danh cử tri, theo báo Houston Chronicle. Gần 17 triệu cử tri ghi danh trong Texas. Cuối cùng Texas tuyên bố không thấy gian lận.

Không chỉ Texas, các dân cử Cộng Hòa tại các tiểu bang Georgia, Arizona, Florida và Wisconsin cũng đưa ra các dự luật siết luật bầu cử để dìm bớt phiếu, lấy cớ cần gây tin tưởng hệ thống bầu cử. Theo viện Brennan Center for Justice tại đại học New York University School of Law, các dân cử đã đưa ra ít nhất 253 dự luật siết luật bầu cử tại 43 tiểu bang. Kinh nghiệm bầu qau thư năm 2020 cho thấy cử tri Dân Chủ tràn ngập đè bẹp Cộng Hòa. Sau đó, một luật sư Cộng Hòa khi điều trần trước Tòa Tối Cao đã nhìn nhận rằng Cộng Hòa không thể thắng cử nếu cho bầu cử dễ dàng.

--- Các viên chức giáo dục tại North Carolina đưa ra lời xin lỗi sau khi các em lớp 4 tại trường tiểu học Waxhaw Elementary School được cho bài tập với câu hỏi rằng hãy hình dung xem người sẽ viết gì trên mạng Twitter nếu thời Nội Chiến có mạng xã hội này.

Báo Charlotte Observer và đài WCNC Charlotte kể rằng các tweet được triển lãm nơi hành lang trường đều ủng hộ chế độ nô lệ. Các tweet này cũng đưa công khai lên trang Facebook của trường. Một em viết: "Quý vị có thể không đồng ý với chế độ nô lệ, nhưng tôi đồng ý, xin nói thực như thế. #Slaveryforlife."

Nhiều phụ huynh nổi giận đã gửit hư tới ban giám hiệu, tố cáo kỳ thị sắc tộc. Tổng Giám Đốc Học Khu Andrew Houlihan đồng ý rằng bài tập đó "thiếu tế nhị về sắc tộc, và không thích hợp." Tôi muốn nói rõ: bất kỳ loại bài tập nào như thế đều không chấp nhận được. Chúng tôi xem chuyện này rất nghiêm trọng, và bảo đảm không xảy ar chuyện này nữa."

Học Khu Union County Schools đã xin lỗi tới các phụ huynh, học sinh, nhân viên và tất cả thành viên cộng đồng và sẽ họp với toàn bộ ban giám hiệu trường tiểu học Waxhaw Elementary về chuyện này.

--- Miến Điện hôm Thứ Hai có thêm 5 người biểu tình bị bắn chết. Có ít nhất 44 người biểu tình bị giết hôm Chủ Nhật trong ngày đẫm máu nhất, nâng số chết tới hơn 120 người kể từ khi quân đội đảo chánh. Phiên tòa của bà Aung San Suu Kyi bị hoãn. Có 6 thị trấn ở Yangon nhận lệnh thiết quân luật -- bất kỳ ai ra phố sẽ bị tòa quân sự xử án, có thể tù 3 năm tới tử hình. Nhiều nhà máy tại Miến Điện do đầu tư Trung Quốc bị người biểu tình đốt phá, vì cho rằng TQ giúp các tướng đảo chánh.

--- Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin đã tới Tokyo hôm Thứ Hai, mở đầu chuyến đi 4 ngày ở khu vực, nối dây liên minh Ấn Độ Thái Bình Dương để kình chống Trung Quốc. Hai ông sẽ họp với Ngoại Trưởng Nhật Toshimitsu Motegi và Bộ Trưởng Quốc Phòng Nhật Nobuo Kishi về củng cố liên minh và ngừa hiểm họa, kể cả đề tài vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, Tây Tạng, Hồng Kông và về hỗ trợ Đài Loan.

--- Một hiến chương kêu gọi quyền tự trị và tự do cho Hong Kong vừa được phổ biến bởi 8 nhà hoạt động dân chủ Hong Kong lưu vong. Hiến Chương kêu gọi một hệ thống dân chủ, tự trị và tự do cho Hong Kong, đồng thời đòi CSTQ ngừng đàn áp chính trị.

Trong những người khởi xướng hiến chương có Nathan Law, người lãnh đạo phong trào biểu tình cây dù năm 2014 và đã trốn sang Anh. Nathan Law nói các nhà hoạt động lưu vong quyết tâm tiếp tục đấu tranh cho dân chủ Hong Kong, phải lên tiếng cho dân Hong Kong, nâng cao nhận thức và tham gia vào công tác vận động quốc tế.

NHK ghi rằng cựu nghị sĩ Hong Kong Ted Hui, người đã chuyển đến cư trú ạti Úc Châu, mô tả Hiến Chương này như một cam kết của bản thân với quê hương. Ông kêu gọi mọi người tham gia vào điều ông gọi là một cuộc chiến lâu dài cho Hong Kong.

--- Cú điện thoại dài 6 phút ngày 23/12/2021 khi Trump gọi cho điều tra viên Frances Watson của tiểu bang Georgia đã được ghi âm, nhưng rồi băng ghi âm này bị xóa, để chạy vào ổ rác (trash) của máy điện toán.

May mắn, băng ghi âm này dò lại được để hồi sinh từ ổ rác, nhờ Văn Phòng Bộ Hành Chánh Georgia. Biện Lý Quận Fulton County là Fani Willis trước đó đã gửi thư yêu cầu các quan chức Georgia lưu giữ tất cả tài liệu, nhưng rồi bà Watson đã xóa băng ghi âm và thế là chạy vào ổ rác của máy. Bà Watson nói với đài WSB-TV lý do bà ghi âm cuộc gọi của Trump vì không dễ gì được đích thân Trump gọi, vì đó là điều bà không mong đợi.

Trong cú điện thoại, Trump nói Trump hy vọng thắng phiếu ở Georgia và "bà có công việc quan trọng nhất tại Hoa Kỳ hiện nay," và lúc đó bà Watson đang kiểm định phiếu ở quận Cobb County, nhưng Trump thúc giục bà tập trung kiểm định phiếu tại quận Fulton County, nơi bao gồm hầu hết Atlanta, nơi hơn 50% cư dân là da đen, và nói bà sẽ thấy những chuyện không tin nổi ở lá phiếu quận Fulton, nhưng Trump không đưa lý do.

Tại sao bà Frances Watson sau đó xóa băng ghi âm đó thì không ai biết. Bà Watson cũng không giải thích, nhưng chỉ nói là bà không thấy áp lực nào từ Trump. Dù vậy, cựu công tố liên bang Nick Akerman nói với báo The Washington Post rằng cú điện thoại đó chứng minh Trump đang cản trở công lý.

--- Trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh của Steve Bannon (cựu Cố vấn Bạch Ốc), đương nhiệm phụ tá Trump là Jason Miller nói rằng Trump muốn chỉ trích công nương Meghan Markle sau khi xem cặp tình nhân Meghan & Hoàng Tử Harry trả lời phỏng vấn của Oprah Winfrey nhưng lo ngại dư luận sẽ tấn công Trump y hệt như tấn công Piers Morgan khi Morgan bày tỏ không tin chuyện cô Meghan bị đối xử tệ tới mức muốn tự sát. Lúc đó Morgan đang trong chương trình "Good Morning Britain" đã đứng bật dậy, bước ra ngoài, và không trở lại công việc này nữa.

Trump nói với Miller rằng "Ừa, Meghan không tốt đâu. Tôi đã từng nói thế, bây giờ thì ai cũng thấy thế. Nhưng nếu nói cái gì xấu về Meghan thì bị tấn công liền. Hãy ngó Morgan kía." Cũng nên nhớ rằng Trump từng gọi cô Megahn là "cà chớn" (nasty) hồi năm 2019, nhưng sau đó thì Trump chối là không nói.

--- Một tiệm ăn Việt Nam tên là Noodle Tree (có thể là tiệm phở, hay tiệm bún, hay tiệm mì) tại thị trấn San Antonio ở Texas đã bị phá hoại trong đêm Thứ Bảy: có người tới sơn xịt những chữ kỳ thị dân gốc Á vào mặt kính và vào các bàn lộ thiên. Vào chiều Chủ Nhật, những chữ sơn xịt “Go back 2 China” (Tụi bay về Tàu đi nhé) và “No masks” (Đừng mang khẩu trang) đang được tẩy xóa bởi chủ là anh Mike Nguyen và bạn hữu.

Nguyen nói với đài TV Mỹ tới phỏng vấn rằng: "Điều tức cười là, tôi không chút nào dính tới Trung Quốc. Tôi là nửa dòng máu Việt, nửa dòng máu Pháp." Nguyen nói như thế bên ngoài tiệm ăn hôm Chủ Nhật. Màn phá hoại tiệm ăn của Nguyen xảy ra sau khi Thống Đốc Greg Abbott gỡ lệnh mang khẩu trang đã có từ cả năm. Nguyen đã chỉ trích Thống Đốc Abbott, nói rằng chuyện phá hoại sẽ không cản anh thực hiện chính sách yêu cầu mang khẩu trang để bảo vệ cho nhân viên trong tiệm, cho bản thân anh và cho cộng đồng.

.

Nguyen nói tiệm ăn đã thê thàm vì đại dịch. Bản thân anh bị lymphoma (một loại ung thư) trong khi điều hành tiệm ăn, anh cũng đã mất một người thân vì COVID-19. Đó là lý do anh muốn khách mang khẩu trang khi bước vào tiệm, nếu không thì họ có thể ngồi ngoài hay là mang về mà. Nguyen tin rằng anh làm đúng. Và cộng đồng đã bênh vực anh, tràn ngập lời khích lệ gửi từ mạng xã hội.

Các chủ tịch hội đoàn người Hoa, và người gốc Á Châu --- Chinese American Citizens Alliance và Asian American Alliance of San Antonio --- đưa ra tuyên bố chung về sự kiện tiệm ăn Noodle Tree Restaurant bị phá hoại, kêu gọi cảnh sát điều tra tội căm ghét sắc tộc và thực hiện công lý, và cũng để giữ uy tín cho thị trấn San Antonio.

--- Ty Cảnh Sát Quận New Castle County (tiểu bang Delaware) đã bắt Phuong Nguyen ngày 11/3/2021 vì tình nghi nhận tiền sửa chữa nhà nhưng rồi không làm gì cả. Cuộc điều tra bắt đầu từ ngày 28/2/2021, sau khi 1 cư dân trong khu Maple Square Mobile Home Park trên đường West Chestnut Hill Road báo cáo bị một nhà thầu lừa tiền.

Ngày 12/2/2021, nạn nhân ký chi phiếu $5,500 cho công ty Integrity HVAC Solutions, công ty điều hành bởi Phuong Nguyen, để thay dàn máy sưởi và máy điều hòa không khí. Vài ngày sau, Nguyen nói chi phiếu bị hỏng và Nguyen cần chi phiếu thay thế. Nạn nhân ký thêm 2 chi phiếu tổng cộng $10,000 nhưng rồi khám phá cả 3 chi phiếu đều bị lấy tiền ra. Thế nhưng Nguyen không làm gì hết, và cũng không chịu trả lại $15,500, do vậy nạn nhân là Lopez-Garcia mới báo cảnh sát. Nguyen đã bị cảnh sát truy tố, và tạm tha trong khi chờ ra tòa.

--- Bản thăm dò tháng này của viện Reagan Institute cho thấy đa số dân Mỹ vẫn tin cậy quân đội, nhưng điều báo động là con số đã giảm.

. 56% dân Mỹ nói tin cậy nhiều vào quân đội Mỹ, nhưng như thế là giảm từ 70% trong năm 2018.

. chỉ còn 38% dân Mỹ dưới 30 tuổi và 44% dân Mỹ da đen tin cậy vào quân đội.

. Hơn 1/3 dân Mỹ nhìn Trung Quốc như hiểm họa cho Mỹ, 16% nhìn Nga như thế.

--- HỎI 1: Thượng nghị sĩ John Barrasso (Cộng Hòa, Wyo.) nói luật cứu dịch 1.9 ngàn tỷ là quảng cáo sai lạc, đúng không?

ĐÁP 1: Barrasso nói sai. Hôm Chủ Nhật, Thượng nghị sĩ John Barrasso trả lời phỏng vấn của George Stephanopoulos trên đài ABC, nói rằng Đảng Dân Chủ quảng cáo sai lạc về đạo luật cứu dịch 1.9 ngàn tỷ do TT Biden vừa ký, vì chỉ một phần nhỏ tiền đó dùng để ngăn cản lây lan siêu vi coronavirus. Barrasso nói: "Chỉ 9% tiền đó thực sự dùng để dập dịch. Chỉ 1% tiền đó dùng mau thuốc chủng ngừa. Đây là cách Nany Pelosi (Chủ Tịch Hạ Viện) đền bù cho cánh tả." Thực ra, nói thế là sai.Báo USA Today đã khảo sát và thấy rằng 85% tiền trong đạo luật này là trực tiếp liên hệ tới đại dịch COVID-19 và khoảng 15% tiền sẽ tới các ưu tiên chính sách có từ lâu không trực tiếp liên hệ tới khủng hoảng đại dịch, theo báo cáo của tổ chức bất vụ lợi có tên là Ủy ban Ngân Sách Liên bang Có Trách Nhiệm (Committee for a Responsible Federal Budget).Tiền này trực tiếp cứu trợ dân Mỹ và giúp tiền thất nghiệp, giúp trường học thêm ngân sách mở cửa lại, tăng tốc xét nghiệm và chích ngừa. Luật này cũng có một phần nhỏ tiền giúp bảo tàng, thư viện, nghệ thuật, giao thông liên bang, các quỹ hưu...

Luật này cũng sửa luật y tế, và mở rộng lớn nhất trước giờ cho bảo hiểm y tế giá rẻ Affordable Care Act (còn gọi là ObamaCare). Nghe Barrasso than phiền, Stephanopoulos mới nói rằng tiểu bang Wyoming của Barrasso cũng nhận 1 tỷ đôla cứu trợ. Barrasso nói luật này trừng phạt các tiểu bang mở cửa sớm và tưởng thưởng các tiểu bang còn đóng cửa, và rồi tận cùng Dân Chủ sẽ tăng thuế. Thực ra, kế hạoch Biden là chi tiền cho các tiểu bang và thành phố dựa vào tỷ lệ thất nghiệp, không dựa vào dân số nói chung, để tính ra số tiền liên bang cứu trợ. Trả lời: TNS Barrasso nói sai. Chi tiết ở đây:

https://abcnews.go.com/Politics/coronavirus-relief-bill-false-advertising-sen-john-barrasso/story?id=76439202

--- HỎI 2: Có phải Bác sĩ Fauci kêu gọi Trump thúc giục người ủng hộ Trump đi chích ngừa COVID-19?

ĐÁP 2: Đúng thế. Bản tin AP ghi rằng Bác sĩ Anthony Fauci hôm Chủ Nhật nói ông ước mơ cựu Tổng Thống Donald Trump sử dụng sức hấp dẫn của ông trong những người Cộng Hòa để thúc giục người ủng hộ Trump đi chích ngừa COVID-19. Vị bác sĩ tư lệnh ngành chống dịch này than phiền rằng những cuộc khảo sát cho thấy người ủng hộ Trump phần nhiều không chịu đi chích ngừa, nói rằng chính trị cần trách riêng ra khỏi các biện pháp về y tế công cộng. Fauci nói trên Fax News hôm Chủ Nhật rằng nếu Trump sử dụng sức hấp dẫn của Trump để thúc giục dân Cộng Hòa đi chích ngừa thì là tuyệt vời. Thực ra, trong hội nghị CPAC ở Florida mới 2 tuần trước ở Florida, Trump có nói mọi người nên chích ngừa, nhưng chẳng ai để ý vì hội nghị sôi sục với nhiều kế hoạch giành lại đa số ở lưỡng viện vào năm 2022 và vào kế hoạch giành Bạch Ốc 2024 cho Cộng Hòa. Điều cũng không bao nhiêu tín đồ Trump biết rằng Trump và Melania đã lén chích ngừa trong tháng 1/2021 khi còn trong Bạch Ốc. Chi tiết ở:

https://www.snopes.com/ap/2021/03/14/fauci-urges-trump-followers-vax/

.