Giáo Phận Công Giáo California Công Bố Chương Trình Bồi Thường Mới Cho Nạn Nhân Lạm Dụng Trẻ Em

LOS ANGELES, ngày 16 tháng 9 năm 2019 — Bắt đầu từ hôm nay, những cá nhân bị các linh mục thuộc các giáo phận: Tổng giáo phận Los Angeles và các Giáo phận Fresno, Orange, Sacramento, San Bernardino và San Diego (“Giáo phận Tham gia”) bị lạm dụng , có thể bắt đầu quá trình nộp đơn yêu cầu bồi thường với Chương trình Bồi thường Độc lập California (ICP).

Các cá nhân trước đây đã thông báo cho các Giáo phận về các cáo buộc lạm dụng sẽ được gửi các bộ hồ sơ yêu cầu bồi thường ICP; những cá nhân trước đây chưa thông báo cho các Giáo phận về các cáo buộc lạm dụng sẽ có thể đăng ký với chương trình để xem xét tính hợp lệ ban đầu. Các nạn nhân đủ điều kiện có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường, bất kể hành vi lạm dụng xảy ra khi nào.

ICP hoạt động độc lập với sự kiểm soát của Giáo hội. Kenneth R. Feinberg và Camille S. Biros, các quản trị viên chương trình bồi thường nổi tiếng toàn quốc, đã làm việc với các Giám mục California kể từ tháng 11 năm ngoái để thiết kế chương trình.

Chương trình này sẽ được giám sát bởi một Ủy ban Giám sát Độc lập (IOC) bao gồm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta, cựu Thống đốc California Gray Davis, và nhà lãnh đạo doanh nghiệp và cựu Quản trị viên của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ, Maria Contreras-Sweet.

Bộ trưởng Panetta nói: “Chương trình quan trọng này là một phản ứng cần thiết đối với các yêu cầu bồi thường trong quá khứ về lạm dụng tình dục trẻ em trong các giáo phận tham gia. Ngày nay, mọi yêu cầu bồi thường mới về lạm dụng phải được báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật để truy tố những người đã lạm dụng trẻ em. Mặc dù ICP sẽ hết lòng bảo vệ quyền riêng tư của bất kỳ thông tin bí mật nào do nạn nhân tự nguyện cung cấp cho quản trị viên, nạn nhân có thể tự do thảo luận về lịch sử bị lạm dụng và kinh nghiệm của họ với chương trình này. Các quản trị viên và IOC sẽ định kỳ phát hành các báo cáo liên quan đến số lượng yêu cầu bồi thường được gửi đến chương trình và số tiền bồi thường được cung cấp cho những nạn nhân đó. Mục đích của IOC là giám sát tính hiệu quả của chương trình và đảm bảo rằng chương trình được điều hành hoàn toàn độc lập với Giáo hội. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng công chúng có thể có niềm tin vào sự công bằng và toàn vẹn của ICP.”

Feinberg và Biros đang điều hành các chương trình bồi thường tương tự cho các nạn nhân trẻ em bị lạm dụng bao gồm các giáo phận Công giáo ở New York, Pennsylvania, New Jersey và Colorado.

Sáu Giáo phận tham gia có hơn 10 triệu người Công giáo, khoảng 80 phần trăm tín đồ Công giáo của Tiểu bang.

Thống đốc Gray Davis cho biết: “Là Thống đốc bang California, tôi đã ký luật để nạn nhân bị lạm dụng tình dục trẻ em có nhiều thời gian hơn để nộp đơn yêu cầu bồi thường pháp lý. Luật đó cũng phục hồi các yêu cầu bồi thường trước đây đã bị hủy bỏ vì hết thời hiệu. Những nạn nhân-người sống sót của việc lạm dụng tình dục đã phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp. Đối với một số người, đối mặt với nỗi thống khổ đó một lần nữa trong một phiên tòa công khai là một gánh nặng quá lớn. Đó là lý do tại sao tôi ủng hộ Chương trình Bồi thường Độc lập tự nguyện, riêng tư và không tranh tụng này như một sự thay thế, bất kể việc lạm dụng xảy ra khi nào.”

Website của ICP ở tại địa chỉ:

www.californiadiocesesicp.com.

Quy định cuối cùng và Câu hỏi Thường Gặp cũng có sẵn trên website.

Chương trình mới này là tự nguyện. Những nạn nhân-người sống sót trẻ em có thể chọn tham gia chương trình này như một cách thay thế để theo đuổi yêu cầu bồi thường của họ với Giáo hội tại tòa án.

Feinberg và Biros làm việc hoàn toàn độc lập để xác định tính hợp lệ của các yêu cầu bồi thường cá nhân và một mình họ sẽ xác định số tiền bồi thường được cung cấp cho bất kỳ nạn nhân nào. Các Giáo phận đã đồng ý tuân theo các quyết định của Feinberg và Biros và nạn nhân hoặc các Giáo phận sẽ không kháng cáo các quyết định bồi thường.

Sáu Giáo phận tham gia sẽ liên lạc với các nạn nhân đã báo cáo các cáo buộc lạm dụng trước đây để thông báo cho họ về chương trình mới này. Ngoài ra, chương trình sẽ mời những người khác có thể đã bị lạm dụng khi còn là trẻ vị thành niên, nhưng trước đó chưa báo cáo về việc lạm dụng, cung cấp thông tin và đăng ký với chương trình.

Chương trình mới này dành cho nhiều người hơn so với những người đủ điều kiện để theo đuổi yêu cầu bồi thường tại tòa án dân sự. Những trẻ vị thành niên bị tổn hại nhiều năm trước và không thể nộp đơn kiện vì các quy định dân sự về thời hiệu sẽ đủ điều kiện để đưa ra yêu cầu bồi thường theo chương trình mới này. Ngoài ra, vì chương trình này không yêu cầu bằng chứng công dân, những người không có giấy tờ đã bị lạm dụng khi còn là trẻ-vị thành niên cũng đủ điều kiện để đưa ra yêu cầu bồi thường.

Maria Contreras-Sweet cho biết: “Là một người mẹ theo đạo Công Giáo và đại biểu trong thời gian dài của những người không được lắng nghe, tôi đảm nhận vai trò này với ý thức trách nhiệm sâu sắc để bảo đảm quá trình này mang tính độc lập, sự thương cảm và sự hàn gắn hướng tới tương lai đầy ý nghĩa cho nạn nhân bị lạm dụng và gia đình họ. Không có gì quý giá hơn sự sống của những con chiên trong sáng của Thiên Chúa. Bảo vệ họ là trách nhiệm của chúng ta. Tôi hy vọng chương trình này, cùng với các sáng kiến phòng ngừa khác mà Giáo Hội đang thực hiện, sẽ đem lại thay đổi thực sự và khôi phục niềm tin vào đức tin Công Giáo của chúng ta.”

Không giống như kiện tụng dân sự tại các tòa án, chương trình mới này cung cấp một quy trình không tranh tụng và bảo vệ quyền riêng tư của nạn nhân. Những nạn nhân sống sót không cần phải thuê luật sư để tham gia và không có phí tham gia. Tiền bồi thường cho các yêu cầu bồi thường có tài liệu dẫn chứng và được hoàn thành đầy đủ thường được thanh toán trong vòng 90 - 120 ngày.

Kenneth Feinberg cho biết: “Không có khoản tiền nào có thể chấm dứt nỗi đau cho các nạn nhân. Nhưng chương trình là một bước nhỏ trong việc giúp các nạn nhân có được sự an toàn, đảm bảo tài chính ở mức độ nào đó. Một người yêu cầu bồi thường trong nhiều năm, nhiều thập kỷ, có thể đã bị bỏ qua, giờ đây đã có một chương trình mà sẽ ghi nhận và xác nhận yêu cầu bồi thường đó. Đừng đánh giá thấp tầm quan trọng của việc này.”

Bộ trưởng Panetta “khuyến khích mọi người đọc kỹ các tài liệu ICP đính kèm. Các tài liệu đó có một cam kết rõ ràng của các Quản trị viên và Ủy ban Giám sát Độc lập để cung cấp cho các nạn nhân/người sống sót một quy trình bí mật, trang nghiêm để tìm cách hòa giải và đền bù cho những đau khổ mà họ phải chịu đựng là kết quả của những tội ác không thể kể xiết. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả những người đã chịu đựng sẽ tham gia chương trình. Chúng tôi không bao giờ có thể xóa đi nỗi đau mà bạn đã chịu đựng, nhưng chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trong quá trình chữa lành và phục hồi đang diễn ra. Chúng tôi cầu nguyện rằng quá trình này có thể giúp cung cấp một điều kiện công bằng cho các nạn nhân của tội ác mà đã quá lâu không bị trừng phạt.”

Điểm nổi bật của Chương trình:

- Vào ngày 16 tháng 9 năm 2019, Chương trình Bồi thường Độc lập California (“ICP”) sẽ được triển khai và sẽ bắt đầu quá trình phân phát tài liệu chương trình và mẫu đơn yêu cầu bồi thường cho các cá nhân bị lạm dụng tình dục bởi một linh mục của các Giáo phận của California: Tổng giáo phận Los Angeles, và các Giáo phận Fresno, Orange, Sacramento, San Bernardino và San Diego (“Giáo phận Tham gia”):

- Các Giáo phận tham gia phục vụ 80% tín đồ Công giáo ở California. Các Giáo phận tham gia sẽ chi trả cho tất cả các đề nghị bồi thường do Quản trị viên ICP đưa ra, nhưng sẽ không có quyền đưa ra ý kiến nào về số tiền bồi thường được cung cấp cho bất kỳ nạn nhân nào, hoặc về hoạt động hoặc sự quản lý của ICP. ICP hoạt động hoàn toàn độc lập với sự kiểm soát của Giáo hội;

- Các quản trị viên nổi tiếng trên toàn quốc Kenneth R. Feinberg và Camille S. Biros đã thiết kế và sẽ điều hành ICP. Một Ủy ban Giám sát Độc lập bao gồm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta, cựu Thống đốc Gray Davis và nhà lãnh đạo doanh nghiệp và cựu Quản trị viên của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ Maria Contreras-Sweet sẽ giám sát việc thực hiện và điều hành ICP;

- Có hiệu lực từ ngày 16 tháng 9 năm 2019, những nạn nhân-người sống sót của việc bị lạm dụng, kể cả những người nhập cư không có giấy tờ, có thể bắt đầu quá trình nộp đơn yêu cầu bồi thường cho việc lạm dụng đó, bất kể việc lạm dụng đó xảy ra khi nào;

- Các yêu cầu được hoàn thành đầy đủ thường được quyết định trong vòng 90 ngày kể từ khi nạn nhân-người sống sót nộp đơn yêu cầu bồi thường.

The Independent Compensation Program Frequently Asked Questions and Program Protocols documents are available for download at the following link below:

https://www.dropbox.com/sh/zfwrgggn4hbsdkl/AAA5WgqrzQjZPk8bv5Er6vTfa?dl=0

A recording of the Independent Compensation Program press conference will be available for public viewing at the following link:

YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UC-zQUvwTdpwPeCqRV8U3P_A