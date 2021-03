Lộ thêm băng ghi âm 6 phút: Trump đòi quan chức Georgia sửa kết quả bầu cử. Cựu luật sư của TT Nixon tiên đoán: vài ngày nữa Trump sẽ bị truy tố, vì Biện Lý Vance gặp Cohen (cựu LS của Trump) lần thứ 7. San Jose: Một phụ nữ gốc Á bị tấn công sex dưới hầm trạm xe lửa Diridon Station, hung thủ đã bị bắt. TNS Cộng Hòa Mike Lee: Dân cử Dân Chủ là "ma quỷ" vì ra Dự Luật HR-1 để dễ bầu phiếu. Tượng Tru

John Dean (hình trên), cựu luật sư của TT Nixon tiên đoán: vài ngày nữa Trump sẽ bị truy tố, vì Biện Lý Vance hôm Thứ Tư 10/3/2021 đã gặp Cohen (cựu LS của Trump), và đó là lần gặp thứ 7.

QUẬN CAM (VB-11/3/2021) --- Biểu tình đòi dân chủ tiếp diễn ở Miến Điện. Thêm một bịa đặt mới: Một phát ngôn nhân quân đội Miến Điện nói rằng lãnh tụ Aung San Suu Kyi bị lật đổ vì nhận hối lộ 600,000 đôla và vàng, nhưng không nêu chứng cớ nào. Hôm Thứ Năm có 8 người biểu tình ở nhiều thị trấn bị bắn chết khi lính bắn đạn thật để giải tán.





Bộ Ngân Khố Mỹ tuyên bố tăng trừng phạt, nhắm vào 2 con lớn của lãnh tụ quân đội Miến Điện Min Aung Hlaing và 6 công ty mà 2 người con ông này kiểm soát. Tính từ khởi đầu biểu tình, đã có ít nhất 60 người chết, hàng trăm người bị thương và khoảng 2,000 người bị bắt.





Hội Đồng Bảo An LHQ lên án bạo lực, kêu gọi ôn hòa, nhưng từ chối lên án cuộc đảo chánh vì bị ngăn cản từ 4 quốc gia: Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Việt Nam. Phức tạp thêm: có tin nhiều lực lượng sắc tộc ly khai đang liên kết để chống lại quân đội Miến Điện và kêu gọi hồi phục chính phủ dân sự của bà Suu Kyi.





Nhiều thanh niên tham dự biểu tình dùng bút mực ghi loại máu vào cánh tay để trường hợp bị thương, bệnh viện sẽ biết loại máu mà cấp cứu. Nhiều thanh niên quỳ lạy ba mẹ trước khi biểu tình vì có thể họ sẽ không còn cơ hội bình an nữa. Nhiều thiếu nữ mang váy treo lên, giăng ngoài phố, và lấy váy làm cờ vì nghĩ rằng lính tin dị đoan, sợ bước dưới váy sẽ xui.

--- Khoảng 1/5 dân Mỹ nói họ mất 1 người thân hay bạn thân vì dịch COVID-19, theo cuộc thăm dò của AP-NORC Center for Public Affairs Research.

. Khoảng 3/10 dân Mỹ rất lo lắng về họ hay cho 1 thành viên gia đình sẽ nhiễm siêu vi, giảm từ 4/10 trong mấy tháng gần đây.

. Đã có hơn 527,000 người chết dịch tại Mỹ.

. Bác sĩ K. Luan Phan, tại bệnh viện đại học Ohio State University’s Wexner Medical Center, nói nỗi lo đại dịch trực tiếp và kinh hoàng đối với người mất thân nhân vì đại dịch, đặc biệt khi bây giờ trường và kinh doanh bắt đầu mở cửa lại.

. người da màu thê thảm nhất vì đại dịch. Có 1 người thân hay bạn thân chết vì đại dịch: chỉ 15% người da trắng, nhưng 30% là dân da đen, gốc Mỹ Latin.

. Cực kỳ lo lắng là mình hay người thân nhiễm dịch: 25% người da trắng có nỗi lo này, 43% là da đen, 39% Mỹ Latin.

. 3/4 người Dân Chủ luôn luôn mang khẩu trang, chỉ 1/2 Cộng Hòa làm như thế.

--- John Dean, cựu luật sư Bạch Ốc của Tổng Thống Nixon, hôm Thứ Năm 11/3/2021 tiên đoán rằng chỉ vài ngày nữa Trump sẽ bị truy tố, sau khi có tin Michael Cohen (cựu luật sư của Trump) hôm Thứ Tư 10/3/2021 đã gặp Biện Lý Manhattan để trả lời nhiều câu hỏi. Đó là lần gặp thứ 7 giữa Cohen và Biện Lý địa hạt Manhattan, người đang điều tra Trump về gian lận tài chánh và trốn thuế.

Dean viết trên mạng Twitter rằng theo kinh nghiệm riêng, với tư cách nhân chứng chính yếu từ nhiều hồ sơ quá khứ, Dean tin rằng không có ai phải gặp Biện Lý 7 lần nếu Biện Lý không dự định truy tố những người liên hệ. "Vấn đề chỉ là bao nhiêu ngày nữa, thì Biện Lý Vance khởi tố Donald Trump & Co.”

--- Hôm Thứ Tư 10/3/2021, một đài truyền hình địa phương ở tiểu bang Georgia loan tin rằng đài đã có một băng ghi âm cuộc nói phone thứ nhì, dài khoảng 6 phút ngày 23/12/2020, trong đó Trump yêu cầu một quan chức tiểu bang Georgia sửa đổi kết quả bầu cử 2020. Băng ghi âm này xuất hiện cho thấy có thể khi Trump vào tù sẽ kéo theo Chánh Văn Phòng Bạch Ốc Mark Meadows vào theo.

Trong băng ghi âm này Trump cụ thể yêu cầu Frances Watson, Trưởng ban Điều tra tại Bộ Hành Chánh Georgia, sửa kết quả hay tìm thêm phiếu cho Trump, y hệt như khi Trump yêu cầu Bộ Trưởng Hành Chánh Brad Raffensperger của Georgia trong một cú điện thoại khác, dài gần 1 tiếng đồng hồ, trong đó Trump xin Raffensperger "moi ra" cho Trump 11,780 phiếu để lật ngược chiến thắng của Joe Biden.

Lúc đó Frances Watson đang điều tra về văn Phòng Bộ Hành Chánh và về cuộc kiểm toán của Sở Điều Tra Georgia về hơn 15,000 chữ ký tại quậm Cobb County, ngoài thành phố Atlanta. Kết quả kiểm toán không thấy gian lận nào trong phiếu bầu qua thư và Biden được tuyên bố thắng ở Georgia. Tình hình lộ ra băng ghi âm cho thấy có lẽ Mark Meadows đang bị áp lực để xin làm nhân chứng trước tòa để khỏi vào tù chung với Trump.

--- Người gốc Việt tại San Jose coi chừng... Một người đàn ông 32 tuổi đã bị bắt vì âm mưu tấn công tình dục một phụ nữ gốc Á tại trạm trung chuyển xe lửa Caltrain, khu vực dưới hầm của trạm Diridon Station tại San Jose lúc 6:30 giờ sáng. Phụ nữ và hung thủ đều cùng bước ra toa xe lửa trước khi xảy ra vụ tấn công.

Nạn nhân kể với cảnh sát rằng nghi can nói những lời miệt thị về khuôn mặt châu Á của cô. Cảnh sát đã bắt nghi can và đưa vào nhà giam quận Santa Clara County Jail.

--- Thượng nghị sĩ Mike Lee (Cộng Hòa - Utah) hôm Thứ Tư gọi các dân cử Dân Chủ là "ma quỷ" vì đã soạn ra và thông qua Dự Luật HR-1 để tạo dễ dàng cho cử tri bầu phiếu. TNS Lee nói trên Fox News rằng: "Đó là dự luật được viết ma quỷ từ dưới Hỏa Ngục gửi lên."



Thượng nghị sĩ Mike Lee



HR-1 còn gọi là "For the People Act" đã thôngq au Hạ Viện, đòi cải tổ về tài chánh vận động, xét luật nghiêm hơn đối với người vận động hàng lang, mở rộng việc ghi danh cử tri, cho ghi danh cử tri và bầu cùng ngày, cho bầu phiếu qua thư thuận lợi, cho 15 ngày bầu phiếu sớm trước Ngày Bầu Cử, tăng thùng nhận phiếu bầu, cho người đã thụ án tù xong được quyền bầu cử trở lại, tăng an ninh bầu cử, cử tri có quyền bỏ phiếu bầu qua thư vào bất kỳ thùng nhận phiếu nào.



Quảng cáo Tượng Trump.

Các tượng Trump mặc áo cà-sa, ngồi theo tư thế thiền tọa của Đức Phật đang rao bán qua mạng Taobao của Trung Quốc. Tượng lên mạng có tên "The Trump Buddha" rao bán trên mạng Taobao, với giá 999 đồng yuan ($150 USD) cho tượng nhỏ, cao 1.6 metres. Kiểu tượng lớn hơn, cao 4.6 metres bán giá 3,999 yuan ($610 đôla).

Báo quốc doanh Trung Quốc Global Times đăng tin này, phỏng vấn người bán tượng, sản xuất ở Xiamen, tình Fujian, quảng cáo tượng này với khẩu hiệu MAGA chế biến lại: "Hãy làm cho công ty của bạn vĩ đại trở lại." Người này nói đã bán được vài chục tượng trong số 100 tượng đã sản xuất.

--- Một nghiên cứu từ đại học University of East Anglia cho thấy trong khi mực nước biển tăng trung bình toàn cầu chỉ là 2.6 millimeters/năm, các thành phố ven biển sẽ có mức tăng trung bình 7.8 millimeters tới 9.9 millimeters/năm trong 2 thập niên qua.

Giáo sư Robert Nicholls, Trưởng nhóm nghiên cứu này, nói rằng nguy hiểm là nạn đất lún do nhân loại gây ra tại các thành phố ở vùng "delta" (vùng đất ở cửa biển, nơi sông chảy ra, làm thành vùng đồng bằng hình tam giác). Tốc độ lún đất và nước biển tăng là vì bơm nước ngầm lên dùng, khai thác dầu và khí, hầm mỏ... Khoảng 58% dân số ven biển thế giới sống ở các vùng delta sẽ hứng chịu ảnh hưởng nước biển tăng nhiều nhất.

--- Ngoại Trưởng Antony Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan sẽ họp với các nhà ngoại giao Trung Quốc tại Alaska vào ngày 18/3/2021. Trong đó có nhà ngoại giao Yang Jiechi (Dương Khiết Trì), Trưởng ban Đối Ngoại Ủy ban Trung Ương Đảng CSTQ; và Wang Yi (Vương Nghị), Ngoại Trưởng TQ.

Tin này do phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Ned Price đưa ra. Blinken và Sullivan sẽ gặp các quan chức TQ sau khi Blinken và Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin tới thăm Tokyo và Seoul trước đó trong tuần. Các quan Mỹ-TQ sẽ bàn về nhiều vấn đề.

--- Thượng Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Tư đã phê chuẩn Merrick Garland vào chức vụ Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ, với tỷ lệ phiếu là 70-30. Tổng Thống biden đề cử Garland vào chức Bộ Trưởng. Từ tháng 2/2021, Garland cam kết khi nhậm chức Bộ Trưởng Tư Pháp sẽ điều tra về vụ tấn công tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021.

--- Cuộc nghiên cứu của viện Anderson School of Management từ đại học UCLA cho biết kinh tế Hoa Kỳ sẽ hồi phục nhanh, và tiểu bang California sẽ dẫn đầu bước tăng tốc, hồi phục sau đại dịch này. Kinh tế gia Leo Feler, Trưởng nhóm nghiên cứu, năm 2021 sẽ là năm kinh tế tăng nhanh nhất trong vòng 60 năm qua, rồi kế tiếp vẫn tăng nhanh là 2022 và 2023.

Bản văn nói, trong năm 2020 kinh tế Mỹ co cụm 3.5%, nhưng kinh tế năm 2021 sẽ tăng 6.3%, rồi năm 2022 sẽ tăng 4.6% và năm 2023 sẽ tăng 2.7%.

Thất nghiệp California là 8.4% trong quý cuối của năm 2020 trong khi Hoa Kỳ chỉ thất nghiệp trung bình 6.7%. Nhưng thất nghiệp California sẽ giảm còn 7.7% trong quý đầu 2021 và rồi còn 6.8% trong phần còn lại của năm, rồi còn 5.1% trong 2022 và còn 4.1% trong 2023. Riêng ngành du lịch California sẽ tăng 10%.

--- HỎI 1: Con của Hoàng Tử Harry có thể tranh cử Tổng Thống Mỹ?

ĐÁP 1: Có thể, với điều kiện. Câu hỏi là, con của Hoàng Tử Harry và công nương Meghan Markle có thể tranh cử Tổng Thống Hoa Kỳ hay không. Harry là Hoàng Tử Anh quốc, trong khi cô Meghan là công dân Mỹ sinh tại Mỹ. Có vẻ như tiền định, vì Vua King George III đã cai trị Đế Quốc Anh trong khi Cách Mạng Hoa Kỳ bùng nổ năm 1763-83. Và bây giờ Hoàng Tử Harry là hậu duệ Vua King George III kết hôn với một công dân Mỹ, và con của Hoàng Tử Harry sẽ có thể trở thành một Tổng Thống Hoa Kỳ tương lai.

Harry và Meghan — cũng là Công tước và Nữ công tước xứ Sussex (Duke and Duchess of Sussex) của Anh quốc. Đứa con đầu tiên của 2 người là Archie Harrison Mountbatten-Windsor, sinh năm 2019. Cô Meghan loan báo hồi tháng 2/2021 là có bầu đứa con thứ nhì. Vấn đề còn là cậu bé Archie Harrison Mountbatten-Windsor sinh ngoài Hoa Kỳ.

Theo Hiến Pháp Mỹ, nơi Article II, Section 1 ghi rằng phải là công dân Mỹ, phải đủ 35 tuổi, phải cư trú tại Mỹ ít nhất 14 năm mới đủ điều kiện ứng cử Tổng Thống Mỹ. Như thế, John R. Vile, Giáo sư đại học Middle Tennessee State University, nói với báo USA TODAY rằng các con sinh tại Mỹ của cặp tình nhân Harry và Meghan sẽ có thể tranh cử Tổng Thống Mỹ khi đủ tuổi. Cậu bé Archie sinh tại Anh quốc, nhưng vì là con của công dân Mỹ (cô Meghan) và một người nước ngoài (Hoàng Tử Harry), nhưng cậu Archie tự động có quốc tịch Mỹ vì mẹ cậu đã sống tại Mỹ ít nhất 5 năm với 2 trong các năm đó xảy ra sau 14 tuổi (the child can acquire citizenship at birth if the citizen parent lived physically in the United States for at least five years with two of those years occurring after 14 years of age). Tức là, cậu bé Archie tự động có quốc tịch Mỹ.

Trở ngại là, cậu Archie đứng hàng thứ 7 để nối ngôi vua Anh quốc, tức là mâu thuẫn quyền lợi theo luật Foreign Emoluments Clause. Em của cậu bé dĩ nhiên sẽ vào hàng nối ngôi sau đó nữa. Như thế, các con của Harry và Meghan nếu muốn ứng cử Tổng Thống Mỹ thì hoặc là từ chối vị trí nối ngôi vua Anh quốc, hoặc là xin đặc miễn từ Quốc Hội Mỹ. Như thế, câu trả lời chính xác là, có thể ứng cử Tổng Thống Mỹ với điều kiện vừa nêu. Chi tiết ở:

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/03/09/fact-check-prince-harry-meghan-markle-kids-could-run-president/4631903001/

--- HỎI 2: Có phải chính phủ Biden nói nhầm lẫn về tốc độ chích ngừa?

ĐÁP 2: Nửa phần nhầm lẫn. Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Tư nói nhầm rằng Mỹ đã chích ngừa kỷ lục 2.9 triệu người hôm Thứ Bảy. Biden nói: "Hôm Thứ Bảy, chúng ta tới một kỷ lục chích ngừa 2.9 triệu người trong một ngày tại Mỹ." Andy Slavitt, cố vấn Bạch Ốc về chống dịch, nói: "Hôm Thứ Bảy, chúng ta có kỷ lục một ngày: gần 3 triệu dân Mỹ được chíc ngừa -- tốc độ chưa nơi nào trên thế giới có được." Chỉ vì cơ quan CDC hôm Thứ Bảy báo cáo 2.9 triệu người chích ngừa, nhưng con số đó là nhiều ngày cộng lại. Hôm Thứ Bảy chỉ chích ngừa có 1.56 triệu người. Con số chích ngừa nhiều nhất là ngày 26/2/2021, khi 2.8 triệu người được chích ngừa.

Nhầm lẫn thứ nhì cũng là số người. Slavitt nói: "Khi chúng tôi vào nhiệm vụ, 8% người trên 65 tuổi được chích ngừa. Hôm nay 60% được chích ngừa." Sai là vì, Slavitt đếm người chích một mũi. CDC nói 61% người trên 64 tuổi đã chích ít nhất 1 mũi, nhưng chỉ 31% chích ngừa đầy đủ. Thuốc chủng ngừa Pfizer và Moderna cần chích 2 mũi, trong khi thuốc chủng Johnson & Johnson chỉ cần 1 mũi. Xem chi tiết ở:

https://wkow.com/2021/03/10/ap-fact-check-biden-admin-wrong-on-vaccine-pace-elderly/

.