Project Vietnam Foundation COVID-19 vaccination / Chủng ngừa COVID-19 của Project Vietnam foundation



Please fill out the survey. We will contact you if you quality for a vaccine: people >65yo and the people who provide In Home Services (IHSS-paystub needed) only at this time. For the upcoming group of 1B please add to your name ED (education) ES (Emergency services) CC (childcare) and FS (Food Services) and we will advise you about future opportunities.



A copy of your responses will be emailed to the address you provided.



Xin vui lòng điền vào phần thăm dò . Chúng tôi sẽ liên lạc với ông/bà nếu ông/bà hội đủ điều kiện để được chủng ngừa: người cao tuổi trên 65t (cần đem ID và thẻ bảo hiểm) & người chăm sóc cho người già hay tàn tật mà nhận tiền của chế độ In Home Services (cần đem ID và giấy lương IHSS) Nhóm 1B sẽ được trong ngày gần, xin thêm sau tên ED (giáo dục) ES (cấp cứu) CC (giữ trẻ childcare) hay FS (dịch vụ thực phầm vd nhà hàng/siêu thị) để chúng tôi báo khi được.

Xin ghi tên tại:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnl6-LC4qi6raURZG80-KOJvLp1_m8fwnr9o1d7L_Nx66KiA/viewform