FBI: dân quân Oath Keepers tính trước bạo động 6/1/2021 tại Quốc Hội. Trump kiện nhiều nhà báo, dằng dai ở tòa. Trump lần thứ 3 xin quận Palm Beach cho bầu qua thư, bất kể Trump chỉ trích các tiểu bang đã cho bầu qua thư dễ dàng chỉ lợi cho Dân Chủ. Vài giờ trước khi trao hợp đồng làm 165,000 xe chạy xăng, TGĐ Bưu Điện DeJoy mua 54 triệu đôla trị giá cổ phiếu hãng xe. Tư nhận tiên tri Thiên Chúa G

Hình minh họa: hãy mang khẩu trang. Thống Đốc Texas cho gỡ khẩu trang gây kinh hoàng các chuyên gia y tế đang ở tuyến đầu. Bác sĩ Bich-May Nguyen, viên chức Doctors for America, nói: "Điều gian nan là, chúng ta thực sự là mệt mỏi quá rồi, nhưng tình hình lây nhiễm siêu vi thì không mệt mỏi gì cà, và việc chúng ta chưa hề xong."

.

FBI: dân quân Oath Keepers tính trước bạo động 6/1/2021 tại Quốc Hội. Trump kiện nhiều nhà báo, dằng dai ở tòa. Trump lần thứ 3 xin quận Palm Beach cho bầu qua thư, bất kể Trump chỉ trích các tiểu bang đã cho bầu qua thư dễ dàng chỉ lợi cho Dân Chủ. Vài giờ trước khi trao hợp đồng làm 165,000 xe chạy xăng, TGĐ Bưu Điện DeJoy mua 54 triệu đôla trị giá cổ phiếu hãng xe. Tư nhận tiên tri Thiên Chúa Giáo, đoán Trump thắng cử sai, đành dẹp tiệm. Ủy ban Cộng Hòa Toàn quốc: vẫn lấy tên Trump gây quỹ; Trump đành dịu giọng. Giới bác sĩ kêu gọi dân Texas giữ khẩu trang và giãn cách: nghe lời Thống Đốc là thê thảm. Tất cả TNS Dân Chủ bỏ phiếu cứu dân nghèo, tất cả TNS Cộng Hòa bỏ phiếu chống. Hôn nhân gái VN, trai TQ: hơn 100,000 cặp tại TQ. Mississippi: 1 mục sư chôm điểm Biden gắn cho Trump. Hơn 60% dân Nhật tin rằng văn hóa Nhật đặt nam giới ưu tiên. HỎI 1: Có phải công nương Meghan Markle từng làm việc ở tiệm Humphrey Yogart? ĐÁP 1: Đúng thế. HỎI 2: Có phải Trump làm chết hàng loạt chim rừng? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-9/3/2021) --- Theo tin của Religion News Service, người tự nhận là nhà tiên tri Thiên Chúa Giáo có tên là Jeremiah Johnson tuyên bố rằng ông đóng cửa hội thánh ở North Carolina của ông, sau khi tiên tri rằng Trump sẽ tái thắng cử vào tháng 11/2020 là sai.

.

Trong lá thư gửi giáo dân trên mạng Facebook, Johnson xin lỗi, nói ông đóng cửa hội thánh mang tên ông và đóng cả các các tài khoản mạng xã hội ông dùng để quảng bá tư tưởng rằng ông được Thượng Đế rỉ tai cho biết ý Chúa. Một video ông phóng lên YouTube nhan đề "Tôi sai rồi" ("I was wrong") đã lặng lẽ nhận sai từ 2 tuần nay. Nhưng đây là ván bài 50-50, nếu Trump thắng cử, hội thánh của nhà tiên tri sẽ hốt bạc vô số; đoán sai, chẳng ai tới nữa, thì đóng cửa thôi.

.

--- Công tố liên bang trong hồ sơ tòa nộp đêm Thứ Hai ghi rằng họ khám phá ra chứng cớ các dân quân Oath Keepers lên kế hoạch bạo động cho cuộc bạo loạn 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội.

.

Báo Washington Post ghi rằng điều tra viên tìm ra các tin nhắn được mã hóa qua mạng Signal cho thấy người sáng lập nhóm cực hữu Oath Keepers là Stewart Rhodes, cùng với 2 dân quân cực hữu Jessica Watkins và Kelly Meggs, "tích cực lên kế hoạch sử dụng sức mạnh và bạo lực" nếu cần thiết trong cuộc tấn công nhà Quốc Hội, chuẩn bị nón sắt, găng tay dày, kính bảo hộ mắt và vũ khí cho ngày 6/1/2021, theo lời kêu gọi của Trump là "hãy hoang dã" lật ngược chiến thắng của Biden.

.

--- Dân biểu Tim Ryan (Dân Chủ-Ohio) viết thư gửi cơ quan giám sát chứng khoán SEC, yêu cầu điều tra khoản mua mờ ám 54 triệu đôla trị giá cổ phiếu của hãng Oshkosh Corporation (OC) vài giờ đồng hồ trước khi Tổng Giám Đốc Louis DeJoy công bố quyết định trao cho hãng OC hợp đồng 10 năm sản xuất 165,000 xe tải kiểu riêng cho bưu tín viên giao thư, phần lớn sẽ chạy bằng xăng.

.

Hợp đồng này trị giá 6 tỷ đôla. DeJoy là bạn thân của Trump, được Trump bổ nhiệm làm Tổng Giám Đốc Bưu Điện, và ông đã cho gỡ 700 máy lựa thư để làm chậm đà giao thư khi gần ngày bầu cử tháng 11/2020, vì nhiều tiểu bang không đếm phiếu tới trễ. Thư của Ryan gửi SEC sau khi ông cùng 2 Dân cử Dân Chủ Ohio -- DB Marcy Kaptur và TNS Sherrod Brown—thúc giục Biden ngưng hợp đồng OC để điều tra. OC được DeJoy trao hợp đồng hâu hết xe chạy xăng, bất kể hãng sản xuất xe Workhorse đã xin thầu làm toàn xe điện.

.

--- Báo Columbia Journalism Review cho biết Trump từ lâu đã có kế hoạch đối phó nhà báo: kiện ra tòa cho các tòa soạn sẽ tốn tiền, mất thì giờ. Max Frankel, cựu Chủ bút New York Times, viết bài bình luận với một câu "ban vận động của Trump và tư bản đỏ của Putin có một thương lượng..." thế là bị kiện.

. Greg Sargent của báo Washington Post cũng bị kiện khi viết là Công tố Đặc biệt Robert Mueller “kết luận rằng Trump và/hay ban vận động của Trump khuyến khích, tìm cách âm mưu với" Nga. Thế là bị kiện.

. Paul Waldman, cũng của báo Washington Post, bị kiện vì câu hỏi "Ai biết kiểu trợ giúp nào mà Nga và Bắc Hàn giúp cho ban vận động của Trump?"

. Larry Noble, cộng tác viên CNN, bị kiện vì một câu trong đoạn văn thứ 36 trong bài viết dài 37 đoạn.

Ban vận động của Trump kiện các báo, đài như thế từ hơn 1 năm trước. Đơn kiện CNN bị tòa bác hồi tháng 11/2020, các đơn kiện khác còn dằng dai ở tòa án. Năm 2016, Trump nói trong khi tranh sơ bộ Cộng Hòa, nói là khi làm Tổng Thống, y sẽ kiện theo luật mạ lỵ đối với những người viết bài "sai và tiêu cực và chúng ta sẽ thắng nhiều tiền." Chưa rõ thắng tiền ở đâu, nhưng ủng hộ Trump đã có 250 người vào tù vì bạo loạn, trong khi hàng trăm người tham dự khác (trong đó có một số người gốc Việt) đang trốn chui trốn nhủi, chỉ sợ lộ mặt là đã tham dự bạo loạn.

.

--- Trump và Cộng Hòa đã và đang chỉ trích chuyện bầu phiếu qua thư vì cho là Dân Chủ sẽ gian lận. Nhưng báo Palm Beach Post cho biết Trump đã gửi đơn hôm Thứ Sáu xin mẫu phiếu bầu khiếm diện, và như thế là lần thứ 3 Trump xin bầu qua thư với thủ tục xin bầu khiếm diện từ quận Palm Beach County với tư cách công dân.

.

Wendy Sartory Link, Trưởng Ban Bầu Cử quận Palm Beach County, nói với báo Palm Beach Post rằng tính tới Thứ Sáu văn phòng bà đã gửi đi 126,136 phiếu bầu qua thư, hơn 1/3 trong tổng số 349,099 cư dân đủ điều kiện để bầu phiếu cho các cuộc bầu cử địa phương. Báo PBP nhắc rằng Trump ngày 24/10/2020 đã chỉ trích các tiểu bang đã cho bầu qua thư dễ dàng, thậm chí có tiểu bang tự động cho dân bầu qua thư, thay vì buộc xếp hàng trước phòng phiếu.

.

--- Thống Đốc tiểu bang Texas, ông Greg Abbott (Cộng Hòa), đã cho phép toàn dân trong tiểu bang khỏi mang khẩu trang, và cho mở lại kinh doanh bình thường 100% kể từ tuần này, với lý do rằng tỷ lệ nhiễm dương tính ở Texas là 7%, mức thấp nhất trong 5 tháng và số người nhập viện giảm rồi.

.

Thị Trưởng Sylvester Turner (Dân Chủ) của Houston lo ngại sẽ lây nhiễm tăng trở lại nếu không mang khẩu trang trong các bữa tiệc đông người. Turner và nhiều lãnh đạo cộng đồng cảnh giác người dân Houston bất kể lệnh Thống Đốc, hãy giữ lời khuyên CDC về giãn cách xã hội và mang khẩu trang. Turner nói có 5 biến chủng COVID-19 đều đang lây lan ở Houston và ngày nào cũng có người bệnh và chết.

.

Nhiều bác sĩ, y tá gọi lệnh của Thống Đốc Texas là cú tát vào mặt các chuyên gia y tế đang ở tuyến đầu. Bác sĩ Christina Propst về nhi khoa, nói gỡ khẩu trang và tiệc tùng là "xát muối vào vết thương hở thịt của các nhân viên y tế."

.

Bác sĩ Bich-May Nguyen, viên chức trong Hội đồng quản trị Doctors for America, nói rằng: "Điều gian nan là, chúng ta thực sự là mệt mỏi quá rồi, nhưng tình hình lây nhiễm siêu vi thì không mệt mỏi gì cà, và việc chúng ta chưa hề xong."

.

--- Giáo sư Wei Li của đại học Frostburg State University viết về cuộc nghiên cứu của ông về "cô dâu Việt và chú rể Hoa Lục." Bài viết cho biết TQ hiện có dư 24 triệu đàn ông độc thân trong tuổi kiếm vợ, do vậy nhiều người hướng về VN tìm vợ. Một lý do cũng vì, tại TQ, gia đình chú rể lấy vợ phải mua 1 căn nhà cho cặp tân hôn và tặng nhà gái hồi môn trung bình $20,000 đôla.

.

Thế là, lấy vợ VN đỡ tốn hơn. Tân Hoa Xã ước tính có hơn 100,000 phụ nữ VN tại TQ đã kết hôn với đàn ông TQ. Số này vượt xa số phụ nữ nước khác lấy đàn ông TQ. Ước tính chỉ 7,000 cô dâu tại TQ là từ Cam Bốt.

.

Thường nhất là đàn ông TQ gặp phụ nữ VN khi sang VN làm việc và quen nhau. Tại vài nơi ở biên giới TQ-VN, hơn 50% các cuộc hôn nhân TQ-VN là từ kinh doanh thương mại rồi quen nhau. Cư dân 2 bên vùng biên giới không cần thông hành khi qua lại biên giới. Tuy nhiên, có khoảng 5% hôn nhân trai TQ, gái VN là từ các cô bị nạn buôn người, ép vào nhà thổ một thời gian rồi có đàn ông TQ tới làm người hùng chuộc tiền ra để đón về làm vợ.

.

Nhiều đàn ông TQ dựa vào dịch vụ môi giới hôn nhân để gặp các cô, tuy bất hợp pháp nhưng kinh doanh này bùng nổ ở TQ. Trung bình, một người môi giới có lời $4,000 đôla từ mỗi cuộc hôn nhân, theo báo China Reform. Không có thống kê về giao dịch này, vì là bất hợp pháp, nhưng một nghiên cứu cho thấy 10% hôn nhân TQ-VN là từ môi giới qua Internet.

.

Báo chí TQ thường thổi phồng khi có chuyện một phụ nữ VN nhận giao dịch môi giới, kết hôn xong là ôm tiền hồi môn trốn về VN. Nhưng các cuộc phỏng vấn cho thấy 1/2 cuộc hôn nhân trai TQ, gái VN đều được trả lời là hạnh phúc. Bất kể chàng trai TQ mang tiếng không cưới nổi gái TQ, và bất kể cô dâu VN bị đàm tiếu là "đào mỏ" gia tộc chú rể.

.

--- Shane Vaughn, một mục sư tại Mississippi, đã tung ra thuyết âm mưu rằng cựu Tổng Thống Trump là người trách nhiệm khai sinh các chi phiếu kích thích $1,400 mà nhiều triệu dân Mỹ sẽ lãnh từ gói dự luật cứu trợ do Dân Chủ vừa thông qua. Thực sự, không một Thượng nghị sĩ Cộng Hòa nào bỏ phiếu ủng hộ cấp chi phiếu này.

.

Nhưng mục sư Vaughn lên mạng YouTube nói rằng tiền cứu trợ này là sáng kiến của Trump, rằng khi dự luật thông qua và người dân lãnh tiền, "hãy nhớ đó là công của Trump" -- hiển nhiên, mục sư đã bịa đặt. Hẳn là giáo dân Mississippi sẽ tin lời bịa đặt này? Cũng mục sư Vaughn năm ngoái, ngay những ngày sau khi Trump thất cử, đã tuyên bố một thuyết âm mưu rằng Trump sẽ đăng quang nhiệm kỳ 2 bất kể thua phiếu. Các bạn nên cảnh giác với các thuyết âm mưu, bất kể các tu sĩ nói gì.

.

--- Tổng Thống Joe Biden và các dân cử Dân Chủ thắng lớn hôm cuối tuần qua khi thông qua dự luật cứu nguy 1.9 ngàn tỷ đôla trên Thượng Viện. Dự luật sẽ về Hạ Viện bỏ phiếu lần nữa vì có các tu chính nhỏ, và khi Biden ký thành luật tuần này, đây sẽ là cứu trợ lớn cho các gia đình nghèo.

.

. Cá nhân trung bình sẽ lãnh 1,400 đôla, gia đình 4 người trung bình sẽ lãnh $7,600. Đó là những người có đóng thuế 2019 hay 2020.

. Bảo hiểm y tế giá rẻ ObamaCare sẽ ghi danh dễ hơn và rẻ hơn cho thêm nhiều người.

. Tài trợ 27 tỷ đôla tiền cho người thuê nhà và các thành phố, địa phương.

. Tiền cho trẻ em phụ thuộc là $3000-$3600.

. Kỳ lạ: Không một Thượng nghị sĩ Cộng Hòa nào bỏ phiếu cho dự luật này, bất kể cử tri tại tiểu bang của họ cần cứu nguy về tài chánh.

.

--- Mới tuần trước, luật sư của Trump gửi thư cảnh cáo pháp lý tới 3 cơ quan gây quỹ của Cộng Hòa, cấm sử dụng tên Trump gây quỹ tranh cử, và trong vòng 10 tiếng đồng hồ phải xóa tất cả tên và hình ảnh Trump ra khỏi các thiệp gây quỹ. Vào Thứ Hai 8/3/2021, luật sư Justin Riemer nói rằng Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc (RNC) có quyền tự do phát biểu của Tu Chánh Án 1, sử dụng các nhân vật công chúng mà liên hệ chặt chẽ trong nội bộ, và RNC sẽ tiếp tục dùng êtn Trump mà gây quỹ.

.

Thế là Trump dịu giọng. Báo Washington Post ghi vào chiều Thứ Hai rằng Trump xác nhận với Ronna McDaniel, Chủ tịch RNC, rằng Trump đồng ý cho RNC dùng tên TRump để gây quỹ.

.

--- Hơn 60% dân Nhật tin rằng văn hóa Nhật đặt nam giới ưu tiên, theo cuộc nghiên cứu mởi thực hiện trong tháng qua và mới phổ biến trong Ngày Phụ Nữ của viện nghiên cứu Denstu Institute, bản doanh ở Tokyo. Thăm dò khảo sát 3,000 người – trong đó 1,517 phụ nữ – có 60% nói xã hội Nhật ưu đãi nam giới hơn.

.

. Nhật Bản có dân số 126 triệu người, đang gặp nạn sinh suất thấp. Có 64.3% ngườit ham dự nói nam giới được ưu đãi vì phong tục và truyền thống.

. Trả lời câu hỏi ước tính khi nào sẽ có Thủ Tướng Nhật là phụ nữ, trung bình là 27.9 năm nữa.

.

--- HỎI 1: Có phải công nương Meghan Markle từng làm việc ở tiệm Humphrey Yogart?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Cuộc phỏng vấn cặp tình nhân Meghan Markle và Hoàng Tử Harry do Oprah Winfrey thực hiện đã gây chấn động những người quan tâm về Hoàng gia Anh quốc, khi biết rằng cô Meghan bị nhiều người trong hoàng gia kỳ thị, tung tin đồn nhảm về cô, dị ứng vì cô từng ly dị, gây khủng hoảng tới mức cô từng bật khóc, có lúc cô trầm cảm muốn tự sát, và cũng thắc mắc về màu da sậm của đứa con đầu của cặp tình nhân tuyệt vời đầy sóng gió Megahn & Harry. Nhưng cuộc phỏng vấn gây chú ý về chi tiết: cô Meghan khi còn là vị thành niên đã làm việc trong một tiệm bán da-ua có tên là tiệm Humphrey Yogart ở quận Los Angeles. Cô Meghan Markle nói cô làm ở tiệm Humphrey Yogart khi cô 13 tuổi, và đó là việc làm đầu tiên trong đời cô.

Vào đúng ngày cô Meghan kết hôn chính thức với Hoàng tử Harry năm 2018, tiệm Humphrey Yogart gọi cô Meghan là một "cựu nhân viên" trên một bản văn phóng lên Facebook, trong đó có câu: "Hãy cùng chúng tôi chúc mừng cựu nhân viên Meghan Markle, và hôn lễ của cô với Hoàng Tử Harry tại tiệm Humphrey..." và nếu mua đúng ly da-ua kết hợp trái dâu với bơ đậu phộng "kiểu hoàng gia" thì sẽ giảm giá 50%.

Địa điểm tiệm Humphrey Yogart mà cô Meghan làm việc là ở trong Thương xá khổng lồ Beverly Connection ở Los Angeles, tiệm đó đã đóng cửa rồi, lúc đó là khoảng năm 1995. Bây giờ còn tiệm Humphrey Yogart ở khu phố Sherman Oaks, Los Angeles. Chi tiết ở:

https://www.newsweek.com/fact-check-did-meghan-markle-once-work-humphrey-yogart-1574509

.

--- HỎI 2: Có phải Trump thờ ơ làm chết hàng loạt chim rừng?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Trump làm suy yếu việc bảo vệ chim rừng, vì đã hủy bỏ việc truy tố hình sự các công ty có trách nhiệm về những cái chết của chim mà lẽ ra có thể ngăn được. Chính phủ Joe Biden hôm Thứ Hai 8/3/2021 đã đảo ngược chính sách đó của Trump. Hoa Kỳ có luật tên là Migratory Bird Treaty Act từ cả thế ký nhằm bảo vệ loài chim, chính luật này đã buộc công ty dầu BP thương lượng bồi thường sau vụ đổ dầu Vịnh Mexico năm 2010 làm chết khoảng 100,000 con chim. Luật này hiện nay bảo vệ hơn 1,000 loài chim các chủng loại khác nhau ở Bắc Mỹ. Bây giờ Biden đã gỡ bỏ chính sách "tự do làm chết chim" của Trump. Lý do có luật này năm 1918 là vì nhiều loài chim tại Mỹ bị thợ săn sát hại, phần lớn là lấy lông chim cắm vào mũ phụ nữ. Chi tiết ở đây:

https://apnews.com/article/donald-trump-gulf-of-mexico-birds-billings-accidents-b1cc1c7fe281acb4c2c593354ed1c00f

.

.