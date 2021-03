Hình ảnh Little Saigon Diễn Hành Tết 2015. Cư dân gốc Việt Little Saigon năm 2016 bầu ào ạt cho bà Hillary Clinton, sang năm 2020 đa số bầu cho Trump. Có phải vì Trump lấy bóng ma CS hăm dọa?

Little Saigon: 2016 bầu Hillary Clinton ào ạt, 2020 chuyển sang đỏ để bầu Trump. Trump: sẽ bay tới Alaska bứng ghế TNS Lisa Murkowski trong năm 2022. Trump cấm Cộng Hòa mượn tên Trump gây quỹ, trong 10 tiếng đồng hồ phải xóa tên Trump ra khỏi thiệp gây quỹ của Cộng Hòa. Miến Điện: biểu tình ngồi, 9 công đoàn kêu gọi đình công toàn bộ vì dân chủ, cảnh sát bố ráp ban đêm bắt người, 1 lãnh tụ đối lập chết trong đồn cảnh sát, các tướng vu khống bà Suu Kyi thân TQ. Cậu Kushner, rể Trump: sẽ lìa xa chính trị. Biden sẽ ký sắc lệnh để tăng tham gia bầu cử. Biden: dân Mỹ có thể lãnh 1,400 đôla ngay trong tháng này. Xuất cảng TQ sang Mỹ tăng 75.1% trong 2 tháng đầu năm. Cậu Trump, Jr. thắc mắc vì đội bóng cà na sa thải người qua Twitter, quên là Trump phóng tweet đuổi nhiều Bộ Trưởng. Biden sa thải Sharon Gustafson do Trump gài vào Bộ Nhân Dụng, cuồng chống đồng tính. TNS/TB Joe Nguyen (Dân Chủ, Wash.): dự luật thuế 7% với lợi tức cổ phiếu trên $250,000 hợp lý, vì dân nghèo nộp thuế nặng hơn nhiều. HỎI 1: Ra ngoài trời, sẽ giảm cơ nguy lây nhiễm COVID-19? ĐÁP 1: Đúng vậy. HỎI 2: Có phải Adidas sẽ tặng giày miễn phí trong Ngày Lễ Phụ Nữ? ĐÁP 2: Không có chuyện đó.

QUẬN CAM (VB-7/3/2021) --- Những cuộc biểu tình vì dân chủ tại Miến Điện vẫn bùng nổ hôm Chủ Nhật. Một chính khách Hồi Giáo nổi tiếng là Khin Maung Latt, cũng là người hoạt động thân tín của lãnh tụ đang bị giam Aung San Suu Kyi, đã chết trong đồn cảnh sát sau khi bị bắt trong đêm tại nhà ở thị trấn Pabedan Township trong trận bố ráp đêm. Phóng viên Al Jazeera nói cái chết của Khin Maung Latt chưa rõ lý do, nhưng thân nhân nói có thấy nhiều vết bầm trên đầu. Cảnh sát và quân đội Miến Điện đã mở nhiều trận bố ráp ban đêm để bắt những người bị cho là tổ chức biểu tình.

Một liên minh 9 công đoàn đưa ra tuyên cáo chung, kêu gọi công nhân toàn quốc đóng cửa kinh tế toàn bộ để đòi quân đội hồi phục chính phủ dân chủ mà họ đảo chánh hơn một tháng trước. Tuyên cáo chung kêu gọi dân chủ tức khắc, vì càng chần chờ càng có lợi cho nhà cầm quyền quân đội. Nhiều cuộc biểu tình tọa kháng, ngồi giữa phố, với tham dự của hàng chục ngàn người hôm Chủ Nhật đã bị tấn công bằng lựu đạn cay, gậy, roi điện. Có ít nhất 70 người bị bắt ở Mandalay.





Reuters ghi rằng có hơn 1,700 người bị bắt trong các cuộc biểu tình hôm Chủ Nhật, theo con số của Hội Thân Hữu Tù Nhân Chính Trị AAPP. Nhưng không ghi rõ có bao nhiêu người bị bắt trong các trận bố ráp đêm. AAPP nói cảnh sát xông vào nhà bắt người, đấm đá, dẫn đi, bắn loạn xạ để phá hủy đồ đạc trong nhà.





Ari Ben-Menashe, nhà vận động hành lang người Canada gốc Israel, đã được các tướng lãnh Miến Điện thuê, nói rằng các tướng muốn kết thân với Mỹ và muốn tránh xa Trung Quốc. Ben-Menashe nói rằng các tướng đảo chánh vì bà Suu Kyi đã kết thân với Bắc Kinh. Ben-Menashe nói ông cũng nhận công tác vận động khối Ả Rập hỗ trợ kế hoạch hồi hương hàng trăm ngàn người Hồi Giáo Rohingya chạy khỏi Miến Điện năm 2017 vì bị quân đội tấn công cho là nổi loạn.

--- Một bài viết trên báo Orange County Register hôm 7/3/2021 phân tích về lý do, vì sao nhiều dân Mỹ gốc Việt Quận Cam chuyển sang bầu cho Trump trong năm 2020. Bản tin ghi rằng cử tri Mỹ gốc Á khắp Hoa Kỳ trong nhiều thập niên thường bầu cho Dân Chủ, nhưng cử tri Mỹ gốc Việt từ lâu đa số đã bầu cho Cộng Hòa.

Các năm gần đây, giới trẻ gốc Việt thường ghi danh Dân Chủ. Năm 2016, một phòng phiếu dọc phố Brookhurst Street (trung tâm Little Saigon ở Quận Cam) bầu tràn ngập cho bà Hillary Clinton (68%) hơn xa Donald Trump (27%). Nhiều khu phố gần đó cũng tương tự như thế.

Nhưng năm 2020 là đổi chiều, nhiều khu phố cư dân gốc Việt từ xanh chuyển sang đỏ. Bất kể cử tri Quận Cam và cử ti gốc Á toàn quốc chống Trump, trong bầu cử tháng 11/2020, có 53% cử tri trong khu phố Little Saigon này bầu cho Trump, chỉ 47% ủng hộ Joe Biden. Tại sao, có phải: vì tin giả, vì chống Tàu, vì Trump mạo nhận là chống cộng, vì đủ thứ những bịa đặt trên YouTube tiếng Việt, vì hình ảnh Trump hiện ra y hệt ông vua với dàn thái tử đảng các con-dâu-rể vây quanh y hệt phim bộ về những thời phong kiến thịnh trị mà họ tin là Đấng Thiên Tử Chúa Chọn?

Bản tin ghi rằng Quận Cam hiện có 204,000 người hoặc sinh tại VN hoặc là con những người sinh tại VN, phần lớn cư ngụ ở các thị trấn Westminster, Garden Grove, Santa Ana và Fountain Valley.

--- Hôm nay, Chủ Nhật 7/3/2021, TT Biden sẽ ký một sắc lệnh ghi nhớ Ngày Chủ Nhật Đẫm Máu khi cảnh sát Mỹ đàn áp cuộc biểu tình dân quyền ngày 7/3/1965 tại Selma, Alabama. Sắc lệnh của Biden sẽ giúp cử tri Mỹ đi bầu dễ dàng hơn, yêu cầu các viên chức liên bang cải thiện hay hiện đại hóa các trang web về thông tin bầu cử. Sắc lệnh cho 200 ngày để các viên chức liên bang đề ra những cách tăng ghi danh cử tri và tham gia bầu cử.

Hiện nay Cộng Hòa các tiểu bang đã đưa ra 250 dự luật để siết chặt điều kiện bầu cử ở 43 tiểu bang, và Michael Carvin, một luật sư Cộng Hòa, cũng đã khai trước Thầm phán Tòa Tối Cao Amy Coney Barrett (do Trump bổ nhiệm) tuần trước rằng nếu bầu cử dễ dàng thì Cộng Hòa sẽ vĩnh viễn thua Dân Chủ, đó là lý do Cộng Hòa muốn dìm phiếu.

--- Thượng Viện tiểu bang Washington hôm Thứ Bảy 6/3/2021 vừa thông qua dự luật với tỷ phiếu 25-24, trong đó ghi rằng lợi tức do việc bán cổ phiếu và trái phiếu (stocks and bonds) cao hơn $250,000 sẽ bị áp thuế mới về lợi nhuận cổ tức (capital gains).

Dự luật sẽ áp thuế 7% đối với thương vụ cổ phiếu, trái phiếu và các tài sản lớn (như xe cổ, tranh) có lợi tức vượt hơn $250,000 cho cả cá nhân và vợ chồng. Một người có kinh doanh có lời hơn 10 triệu đô/năm sẽ bị thuế này nếu bán cơ sở kinh doanh này với lợi tức hơn $250,000. Nhưng thuế này sẽ miễn đối với tài khoản hưu bổng, địa ốc, nông trại, rừng. Dự luật sẽ đưa về Hạ Viện tiểu bang xét lại, nếu thông qua sẽ hiệu lực từ 1/1/2022 và mang tới 500 triệu đô/năm. Dự luật ảnh hưởng người siêu giảu, và có thể bị Cộng Hòa kiện là vi hiến.

Thượng nghị sĩ Dân Chủ Joe Nguyen nói dân nghèo hiện nay chịu thuế tỷ lệ cao hơn, đặc biệt trong thời đại dịch, trong khi chính những người giàu hưởng lợi thời đại dịch vì các thương vụ cổ phiếu, và bây giờ là lúc cần giúp tiểu bang hồi phục kinh tế sau đại dịch.

--- Chiến tranh thương mại giữa Trump và Tập Cận Bình dẫn tới kết quả: kinh tế TQ tăng tốc và vươn ảnh hưởng thương mại toàn cầu. Thặng dư thương mại TQ là $103.25 tỷ trong 2 tháng đầu năm 2021, tăng thần tốc trong khi cùng kỳ năm ngoái là thâm thủng 7.21 tỷ đô.

Nhập cảng TQ tăng 22.2%/năm để tới $365.6 tỷ đô, xuất cảng tăng 60.6% để tới $468.87 tỷ đô trong tháng 1 và tháng 2/2021. Nếu tính theo trị giá đồng yuan, xuất cảng tăng 50.1%, nhập cảng tăng 14.5%.

Đối tác thương mại lớn nhất của TQ là ASEAN và Liên Âu, rồi tới Hoa Kỳ. Xuất cảng TQ sang Mỹ tăng 75.1% để tới 525.39 tỷ yuan ($80.87 tỷ đôla) và nhập từ Mỹ tăng 56.1% để tới 190.98 tỷ yuan.

--- Sau khi Thượng Viện thông qua dự luật cứu nguy hôm Thứ Bảy 6/3/2021, Tổng Thống Biden nói rằng nhiều triệu dân Mỹ có thể được lãnh 1,400 đôla ngay trong tháng này (tức tháng 3/2021) nếu Sở Thuế IRS đã có sẵn tài khoản ngân hàng trực tiếp của họ.

Đối với những người lãnh tiền qua chi phiếu gửi qua bưu điện, hay bằng thẻ debit, có thể sẽ tới thắng 5/2021 mới nhận được tiền cứu trợ đại dịch này. Dự luật từ Thượng Viện sẽ đưa về Hạ Viện bỏ phiếu chung kết vì đã có một số bổ túc, và dự kiến Biden sẽ ký thành luật vào hôm Thứ Ba 9/3/2021.

--- Đối với Cộng Hòa, Trump là Cộng Hòa. Nhưng đối với Trump, khi đếm tiền, Trump nói rõ rằng tiền là vào túi Trump, chớ hòng chạy vào túi Cộng Hòa, dù là để vận động cho các dân cử Cộng Hòa. Hôm Thứ Bảy, báo Politico ghi rằng các luật sư của Trump đã gửi thư pháp lý tới các cơ quan gây quỹ Cộng Hòa, yêu cầu ngừng sử dụng tên Trump và tất cả những biểu tượng gì tương tự. Các luật sư của Trump ra hạn trong vòng 10 tiếng đồng hồ phải xóa tên Trump trong tất cả các thiệp gây quỹ của Cộng Hòa.

Trong đó có 3 cơ quan gây quỹ chính yếu của Cộng Hòa nhận thư cấm ngặt này là: Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc (Republican National Committee), Ủy Ban Hạ Viện Cộng Hòa Toàn Quốc (National Republican Congressional Committee), và Ủy Ban Thượng Viện Cộng Hòa Toàn Quốc (National Republican Senatorial Committee).

Trump là người nhiều thập niên nổi tiếng về tài năng kiếm tiền và trốn thuế, do vậy từ nhiều năm nay Cộng Hòa ra sức kiếm tiền vận động cho Trump, và bây giờ muốn dựa vào Trump để kiếm tiền vận động cho dân cử Cộng Hòa là chuyện Trump không muốn, huống gì Trump đã lên kế hoạch bứng ghế 10 Dân Biểu và 7 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa đã bỏ phiếu quy Trump vào tội kích động bạo loạn.

--- Cựu Tổng Thống Donald Trump nổi tiếng về chuyện gõ chữ, sa thải nhân viên ngay trên mạng xã hội Twitter. Tuy nhiên, cậu con trưởng Donald Trump, Jr. lên một video hôm Thứ Bảy than phiền về đội bóng cà na Washington Redskins (cậu dùng tên cũ, thực ra đội này có tên mới là: Washington Football Team) sa thải đoàn cổ vũ bằng một tweet phóng lên Twitter.

Cậu chỉ trích ban chỉ huy đội bóng cà na nổi tiếng này: "Hiển nhiên họ không đủ tử tế để nói thẳng trước mặt nhau. Đoàn cổ vũ bị giải tán, nhưng là họ đọc ở mạng Twitter. Thiệt là mấy thằng cha này khùng điên rồi."

Cậu không nhớ rằng chính bố cậu, Donald Trump đã sa thải bằng acc1h phóng tweet, trong đó có các quan lớn như: Chánh văn phòng Bạch Ốc Reince Priebus, Ngoại Trưởng Rex Tillerson, Bộ Trưởng Nội An Kirstjen Nielson, Bộ Trưởng Bộ Cựu Chiến Binh David Shulkin, Cố vấn Bạch Ốc Don McGahn và Giám Đốc An Ninh Mạng và An Ninh Hạ Tầng Christopher Krebs. Cựu Giám Đốc FBI James Comey chỉ biết là ông bị sa thải khi mở TV ra xem thì nghe tin Trump đuổi ông về vườn.

--- Hễ thua là đổ tội lung tung. Trump đổ tội cho 50 tiểu bang đã bầu cử gian lận để giúp Biden thắng phiếu, đổ tội cho các thẩm phán và cả Tòa Tối Cao trong đó nhiều người do Trump bổ nhiệm đã không dẹp bỏ Hiến Pháp để đưa Trump lên ngôi, đổ tội cho các tiểu bang chiến trường đã cho dễ dãi ghi danh bầu phiếu qua thư làm cử tri Dân Chủ tăng vọt. Và bây giờ, người ta biết thêm: cậu con rể Jared Kushner, cũng từng là cố vấn Bạch Ốc, là nguyên nhân làm Trump thất cử, theo báo Daily Mail.

Báo này ghi rằng tại sân golf Trump National Doral ở Mimi, Florida, cả Trump và cậu cùng có mặt nơi này hôm Thứ Tư 3/3/2021, nhưng cả hai đều tránh gặp nhau. Jared, 40 tuổi, cũng không có mặt trong nhóm của Trump xuất hiện trong hội nghị CPAC hôm Chủ Nhật 28/2/2021, trong khi Trump nói với các cố vấn quanh Trump rằng chính cậu Jared làm Trump mất phiếu. Tuy nhiên các nguồn thân với Jared nói rằng cậu không muốn dính vào chính trị nữa, theo tin Daily Mail.

--- Trump cho biết Trump dự định bay tới Alaska để vận động bứng ghế Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Lisa Murkowski trong năm 2022. Trump nói trên báo The Hill rằng đích thân Trump sẽ tới Alaska vào năm tới để "vận động chống lại Murkowski, một Thượng nghị sĩ rất tệ hại và không trung thành" với Trump.

Trump chỉ trích Murkowski vì đã bỏ phiếu chấp thuận ứng viên Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ Deb Haaland do Biden đề cử. Chính TNS Murkowski cũng thúc giục Trump hồi tháng 11/2021 là hãy chấp nhận thất cử 2020, và sau đó bà là một trong 7 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa bỏ phiếu luận tội Trump về kích động bạo loạn.

--- Hôm Thứ Bảy, báo Mediaite loan tin rằng Sharon Gustafson, quan chức do Trump bổ nhiệm làm Tổng giám sát Ủy Ban Cơ Hội Nhân Dụng Bình Đẳng (Equal Employment Opportunity Commission - EEOC) không chịu từ chức, do vậy Joe Biden đã sa thải bà này.

Báo Bloomberg Law loan tin đầu tiên về sa thải Gustafson, đăng lá thư bà viết cho Biden, trong đó bà nói bà từ chối từ chức theo Biden yêu cầu vì bà được bổ nhiệm cho nhiệm kỳ 4 năm, trong khi bà tố cáo EEOC, theo lệnh Biden, làm suy yếu bà bằng cách gỡ bản báo cáo về 'tự do tôn giáo' bà viết ra khỏi trang web của EEOC.

Bà Gustafson gây tranh cãi từ khi EEOC kiện hệ thống siêu thị Kroger cho nhân viên mặc đồng phục mang nhãn hiệu trái tim màu cầu vồng mà bà cho là 'kỳ thị tôn giáo' vì một nhân viên bất mãn vì huy hiệu này bảo đảm quyền cho người đồng tính. Cựu Tổng giám sát EEOC David Lopez nói rằng sa thải bà Gustafson là phải rồi.

--- HỎI 1: Ra ngoài trời, sẽ giảm cơ nguy lây nhiễm COVID-19?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Khí trời ấm áp đang đưa nhiều người ra ngoài phố hơn. Cùng lúc, nhiều tiểu bang mở cửa kinh tế hậu cách ly. Thắc mắc về mức độ lây nhiễm COVID-19 ngoài trời, và có nên mang khẩu trang không lại được nêu lên, trong khi nhiều tin giả gây hoang mang nhiều nơi.

. Cơ nguy lây nhiễm dịch này ngoài trời ít hơn trong nhà. Điều này đúng cho cả các biến chủng mới của siêu vi khuẩn coronavirus. Lý do vì các vi hạt có tên là aerosols bay lơ lửng trong không khí đóng vai truyền nhiễm dịch này. Khi ra ngoài trời, các vi hạt này bị gió bạt đi nhanh chóng, làm giảm rủi ro lây nhiễm. Nhà nghiên cứu Birgit Wehner tại viện Leibniz Institute for Tropospheric Research, nói các hạt li ti chúng ta thở ra khô và tan biến nhanh chóng ở ngoài trời, nhưng cũng sẽ có rủi ro nếu đứng nơi đông người mà không giãn cách thích hợp. Nghĩa là, nagy cả ở ngoài trời, nên giữ khoảng cách với nhau là từ 1.5 tới 2 meters (khoảng 5 tới 6.5 feet). Một nghiên cứu từ Trung Quốc cho biết trong một hồ sơ 7,324 người báo cáo lây nhiễm, chỉ có một trường hợp la bị lây trong môi trường lộ thiên.

. Gió có thể lan truyền siêu vi này không? Nhà nghiên cứu Gerhard Scheuch nói gió càng mạnh, thì các đám mây vi hạt aerosols do chúng ta thở ra càng tan nhanh chóng. Do vậy, gió càng lớn, càng giảm rủi ro lây nhiễm.

. Ngoài trời ấm hay lạnh có ảnh hưởng lây nhiễm nhanh hay chậm? Chưa có câu trả lời khoa học. Các nhà khoa học Mỹ khảo sát các trường hợp nhiễm COVID-19 trong các vùng nhiệt độ ấm, lạnh, khô và ẩm tại Trung Quốc, không thấy nối kết nhânq ủa giữa khí hậu và số lượng lây nhiễm. Chuyên gia Nico Mutters trả lời báo DW rằng không thể nói mùa ấm làm giảm rủi ro lây nhiễm hơn mùa lạnh. Trong khi có chứngc ớ lây nhiễm vẫn tăng vọt ở cả những nơi ấm và lạnh trên thế giới.

. Có nên mang khẩu trang khi đứng ngoài trời? Cần mang khẩu trang che mũi và miệng, nếu bạn không giữ khoảng cách an toàn xa người khác. Dù là bạn dự buổi hòa nhạc, hay đứng ở trạm xe buýt, hay đứng chờ trong hàng, thì mang khẩu trang là bảo vệ cho cả mình và người. Xem chi tiết ở:

https://www.dw.com/en/fact-check-the-risk-of-catching-coronavirus-outdoors/a-56792936

--- HỎI 2: Có phải Adidas sẽ tặng giày miễn phí trong Ngày Lễ Phụ Nữ?

ĐÁP 2: Không có chuyện đó. Nhiều nước, nơi đang sử dụng mạng WhatsApp và Facebook, bỗng nhiên rộ lên tin đồn rằng hãng giày Đức Adidas sẽ tặng giày miễn phí trong Ngày Lễ Phụ Nữ cho những người ghi danh nhận quà qua một link. Sự thật là không hề như thế. Các báo Ấn Độ đã vào trang web hãng giày Adidas để kiểm tra thì không hề có chuyện tặng giày hay tặng quà. Cụ Bút Tre từng làm thơ mừng Ngày Lễ Phụ Nữ 8/3 như sau: "Hôm nay mùng tám tháng ba, chị em..." Các bạn có thể đưa dòng chữ trên vào Google để đọc nhiều phiên bản bài thơ. Còn chuyện giày Adidas có chi tiết ở đây:

https://www.oneindia.com/fact-check/fact-check-is-adidas-giving-away-free-shoes-for-women-s-day-3226205.html

.