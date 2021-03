Miến Điện đòi Ấn trả về các cảnh sát xin đào tỵ; LHQ phản đối bạo lực; giới trẻ biểu tình...

Điện thoại giữa người bạo loạn & Bạch Ốc: chiếm Quốc Hội qua đêm. Cộng Hòa giảm tội cho bạo loạn 6/1/2021: toàn dân Mỹ đều có một phần trách nhiệm. WHO xin tạm miễn quyền sở hữu trí tuệ đối với thuốc chủng ngừa COVID-19 để chống dịch. Miền Điện đòi Ấn trả về các cảnh sát xin đào tỵ; LHQ phản đối bạo lực; giới trẻ biểu tình, giăng dây phơi váy để cản bước quân nhân. Xin tiền thất nghiệp California: điện thoại 2,000 lần, không ai đáp. Tỷ lệ rời Quận Cam so với cùng kỳ năm trước là tăng 81.5%. TNS Cộng Hòa Toomey: Trump sẽ không phải là ứng viên Tổng Thống Cộng Hòa 2024. California mở lại công viên giải trí, kể cả Disneyland, hòa nhạc. Ngồi ăn trong tiệm mùa đại dịch tăng 2% tới 3% tỷ lệ chết. Kinh tế Mỹ sẽ tăng 5% - 6% trong năm 2021. Angie Nguyen nhận chức Giám đốc Fresno Housing Authority. Mùa đại dịch: uống rượu tăng 400%. HỎI 1: Phe bảo thủ lan truyền rằng luận tội Trump làm tốn mất 33 triệu đôla? ĐÁP 1: Thấp hơn rất nhiều. HỎI 2: Một tấm hình cho thấy một tàu hàng khổng lồ như bay lơ lửng ngoài khơi thị trấn ven biển Cornwall, Anh quốc. Có đúng là bay? ĐÁP 2: Đó là ảo ảnh.

QUẬN CAM (VB-6/3/2021) --- Trong những ngày trước bạo loạn 6/1/2021, các viên chức cố vấn của Trump đã liên lạc những gì với một số lãnh tụ cực hữu thượng tôn da trắng chủ mưu "tiến về thủ đô, ta quét sạch giặc thù"? FBI đã dò ra chứng cớ một thành viên trong nhóm Proud Boys truyền tin với một viên chức trong Bạch Ốc vài ngày trước ngày tấn công Quốc Hội.

Thông tin này do báo New York Times đăng hôm Thứ Sáu, FBI dò ra việc truyền tin điện thoại giữa quan chức Bạch Ốc và Proud Boys, xác định vị trí, thời điểm và tên của hai người sở hữu hai điện thoại đầu cầu giữa nhóm tham dự bạo loạn và người thân tín của Trump. FBI không tiết lộ tên 2 người này.

Thực ra, truyền thông dòng chính Hoa Kỳ đã nghe phong thanh có truyền tin giữa người bạo loạn và Bạch Ốc: ngay trong ngày bạo loạn, phóng viên CNN Jim Acosta phóng tweet ghi rằng "một nguồn tin thận cận Bạch Ốc người có liên lạc với một vài người bạo loạn ở Capitol nói rằng mục tiêu của những người bạo loạn là ở lại trong tòa nhà Capitol cho tới qua đêm."

("A source close to the White House who is in touch with some of the rioters at the Capitol said it's the goal of those involved to stay inside the Capitol through the night," Acosta tweeted.)

Nghĩa là, Bạch Ốc biết âm mưu người bạo loạn. Và nếu người bạo loạn ở lại qua đêm, hẳn là Phó Tổng Thống Mike Pence và Chủ Tịch Hạ Viện Pelosi sẽ bị giết, vì người bạo loạn khi tiến vào Capitol đã hô khẩu hiệu treo cổ và xử tử 2 người này.

--- Trên báo Huffington Post số Thứ Bảy, hai phóng viên Arthur Delaney và Amanda Terkel liệt kê những lời thanh minh thanh nga của các dân cử Cộng Hòa để bào chữa cho người bạo loạn 6/1/2021. Bải viềt ghi tên Trump, một số Thượng nghị sĩ và Dân biểu đưa ra các lời bào chữa phi lý này:

. Người bạo loạn là dân đời thường, không tổ chức (FBI không đồng ý).

. Chính bà Nancy Pelosi muốn như thế để làm lộ mặt chà đạp Hiến pháp của Trump và Cộng Hòa (bà Pelosi suýt bị họ xử tử. Vì bà muốn bị giết?)

. Chính Antifa gài vô bạo loạn (FBI không đồng ý).

. Dân bạo loạn là kẻ giả vờ ủng hộ Trump (FBI không đồng ý).

. Đám côn đồ này không nguy hiểm (FBI không đồng ý).

. Chính Black Lives Matter tấn công Bạch Ốc đầu tiên (FBI không đồng ý).

. Toàn dân chịu trách nhiệm. Lời quy trách nhiệm toàn dân là từ lãnh tụ Cộng Hòa Hạ Viện DB Kevin McCarthy (Cộng Hòa-Calif.). Ban đầu ông nói Trump trách nhiệm một phần bạo loạn, một tuần sau thì nói Trump không "kích động" người cuồng Trump nổi loạn, và rồi sau đó nói trên TV rằng "Tôi cũng nghĩ là mọi người dân Mỹ có một phần trách nhiệm." “I also think everybody across this country has some responsibility,” he said.) (Nghĩa là, người gốc Việt cuồng Trump và chống Trump đều có trách nhiệm bạo loạn?) Cộng Hòa lý luận tuyệt vời.

--- Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi tạm miễn áp dụng quyền sở hữu trí tuệ đối với thuốc chủng ngừa COVID-19, nhằm thúc đẩy phát triển thuốc chủng nhanh hơn trên toàn thế giới. NHK ghi rằng Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã kêu gọi như trên trong một buổi họp báo hôm thứ Sáu.

Trong các cuộc thảo luận tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Nam Phi và Ấn Độ đã đề xuất tạm thời miễn áp dụng một số quyền đối với thuốc chủng ngừa COVID-19, và đã nhận được sự ủng hộ của các nước đang phát triển. Tuy nhiên, các nước phát triển phản đối đề xuất với lý do điều này sẽ ngăn cản đổi mới kỹ thuật.

--- Miến Điện đã gửi thư, yêu cầu chính quyền tỉnh Mizoram, Ấn Độ, gửi về lại 8 cảnh sát Miến Điện đã vượt biên, xin tỵ nạn ở Ấn Độ vì không muốn đàn áp biểu tình dân chủ. Mizoram chia sẻ đường biên giới dài 510-km với Miền Điện, nơi nhiều cuộc biểu tình phản đối quân đội đảo chánh bùng lên toàn quốc. Ấn Độ chưa trả lời thư xin dẫn độ về.

Một viên chức nội vụ Ấn Độ nói hôm Thứ Sáu là có 16 người từ Miến Điện vượt biên vào Ấn xin tỵ nạn, trong đó có 11 người nói là cảnh sát. Theo tin từ đơn vị Assam Rifles, lực lượng canh gác biên giới Ấn-Miến, tới giờ có khoảng 35 người Miến Điện vượt biên giới này.

.



Hôm Thứ Bảy, quân đội Miến Điện đã dùng lựu đạn cay giải tán biểu tình ở Yangon vài giờ sau khi đặc sứ LHQ Christine Schraner Burgener kêu gọi Hội Đồng Bảo An LHQ hành động chống quân đội Miến Điện vì đã giết hàng chục người biểu tình ôn hòa. Ngày đẫm máu nhất là Thứ Tư, 38 người bị bắn chết. Tính chung, ít nhất 50 người bị giết trong 5 tuần biẻut ình qua.

Reuters ghi rằng một viên chức trong liên minh dân chủ NLD của bà Suu Kyi và cháu trai của viên chức này đã bị phía chính quyền quân sự đâm chết. Mỹ và vài nước Châu Âu đã ra lệnh một số biện pháp trừng phạt.



Reuters ghi rằng tại một số đường phố, người biểu tình giăng dây cao, phơi quần áo phụ nữ, các chiếc váy longyi và đôi khi cả quần lót phụ nữ. Các thanh niên nói rằng các cảnh sát và quân nhân sợ, không dám chui dưới váy phụ nữ vì niềm tin truyền thống là sợ xui xẻo và mất sức; nhưng các bạn trẻ biểu tình thì không tin dị đoan như thế, nên treo lên thì chỉ có các bạn trẻ được ưu thế xông xáo qua lại, trong khi quân nhân dừng bước. Dù vậy, đạn và lựu đạn bay xa hơn các đường dây phơi váy.

---

Trong thời đại dịch, khi cả nước phải ngồi nhà cách ly, thế là uống rượu tăng vọt, theo một thống kê mới phổ biến. GS William Killgore của đại học University of Arizona nói rằng uống rượu tăng 400% trong một lĩnh vực, trong vòng 6 tháng đầu của đại dịch.

Killgore nói nhiều người uống rượu là để đối phó căng thẳng do đại dịch gây nên, nhưng uống rượu lại gây ra bệnh mới và dễ nghiện ngập. Killgore nói rằng từ tháng 4/2020 tới tháng 9/2020 uống rượu tăng vọt. Nghiên cứu khảo sát 3 lĩnh vực, và thấy có mức tăng ở cả ba. Những người phải rời nhà để đi làm bị ảnh hưởng nhiều nhất, trong khi những người phải ở nhà hay những người đã về hưu thì không tăng nhiều.

--- Thượng nghị sĩ Pat Toomey (Cộng Hòa-PA), người đã bỏ phiếu luận tội Donald Trump trong phiên luận tội thứ nhì, hôm Thứ Sáu 5/3/2021 nói trên chương trình “Your World with Neil Cavuto” của Fox News rằng Trump sẽ không phải là ứng viên Tổng Thống Cộng Hòa năm 2024.

Toomey nói rằng: "Tôi đã làm những gì tôi thấy là đúng đắn... Trong mắt tôi, thá độ của Trump sau cuộc bầu cử 2020, lên cao điểm là ngày 6/1/2021, là hoàn toàn không chấp nhận được... Tôi không nghĩ Trump có thể là ứng viên Tổng Thống Cộng Hòa 2024. Hãy nhìn những gì xảy ra. Trump thắng bầu cử 2016, và rồi chúng ta (Cộng Hòa) mất Hạ Viện. Và rồi Trump làm Cộng Hòa mất Bạch Ốc, trong khi lẽ ra là cuộc tranh cử có thể thắng [cho Cộng Hòa]. Do vậy nhiều phần Trump sẽ không là người của 2024."

Cavuto hỏi, "Nếu giả sử Trump là ứng viên Tổng Thống Cộng hòa 2024, ông sẽ ủng hộ hay không?" Thượng nghị sĩ Toomey nói, "Tôi không thấy có chuyện đó."

---

Báo Fresno Bee hôm 4/3/2021 ghi rằng Hội Đồng Các Viên Chức Gia Cư Quận và Thành Phố Fresno đã chọn Angie Nguyen làm Tổng quản trị lâm thời trong phiên họp đặc biệt hôm Thứ Năm. Như thế, Nguyễn sẽ trở thành Giám đốc Fresno Housing Authority, cơ quan cung cấp gia cư lớn nhất ở quận Fresno County kể từ ngày 1/4/2021.

Nguyen cũng trở thành phụ nữ đầu tiên, và là người da màu đầu tiên chỉ huy cơ quan Fresno Housing Authority trong lịch sử 80 năm cơ quan này.

--- Các tiểu bang tháo gỡ hạn chế về việc ngồi ăn trong tiệm trong tình hình đại dịch năm ngoái thì có mức tăng 2% tới 3% tỷ lệ chết hàng ngày liên hệ COVID-19 trong vòng 60 ngày tới 100 ngày sau lệnh tháo gỡ hạn chế, theo bản phân tích phổ biến hôm Thứ Sáu của Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Mức tăng như thế là tới khoảng 1% mức tăng hàng ngày số người xác minh dương tính trong các tiểu bang gỡ bỏ lệnh cấm ngồi ăn trong quán. Nghiên cứu đưa ra kết quả vài ngày sau khi 3 tiểu bang -- Texas, Alabama và Mississippi -- cho biết sẽ gỡ bỏ lệnh mang khẩu trang.

Bản nghiên cứu CDC này cũng nói các tiểu bang năm ngoái ra lệnh mang khẩu trang thì thấy giảm 1% tới 2% số người chết hàng ngày vì COVID trong những ngày siết lệnh mang khẩu trang.

--- Raphael Bostic, Thống đốc ngân hàng dự trữ liên bang Federal Reserve Bank of Atlanta, nói hôm Thứ Sáu ông hy vọng kinh tế Mỹ sẽ tăng 5% - 6% trong năm 2021, phần nhiều y hệt TRung Quốc. Bostic cũng nói ông dự kiến kinh tế Mỹ sẽ có lạm phát trên 2% trong ột thời gian.

--- Bạn đã từng điện thoại lên sở thất nghiệp tiểu bang California? Tha hồ mà bực dọc, vì có thể chẳng có ai ở đầu dây cho tới 40 phút sau. Bản tin đài KTXL ghi rằng 2 cư dân California đã điện thoại Bộ Phát Triển Nhân Dụng (Employment Development Department, viết tắt EDD) nhiều ngàn lần để điều chỉnh hồ sơ lãnh tiền thất nghiệp, mà chẳng có ai gọi lại.

Justin Robinson, cư dân Sacramento, làm việc trong ngành thực phẩm nhưng khi đại dịch tới, là mất việc. Từ tháng 3 tới tháng 11/2020, Robinson chờ tiềnt hất nghiệp từ EDD. Nhưng lại nhận lá thư, nói tài khoản anh này có vẻ gian lận. Nhưng EDD từ chối tất cả những giấy căn cước anh đưa ra để chứng minh Robinson là Robinson: giấy đăng bộ xe, giấy chủ xe, giấy xét nghiệm COVID. Anh nói anh 2 lần dính COVID, cũng gửi các giấy bệnh viện, rồi giấy ngân hàng mà EDD vẫn lạnh lùng.

Tương tự, Mark Atlett, cư dân Herald, nói hồ sơ anh bị hủy vì nghi gian lận. Atlett cũng nộp đủ thứ giấy tờ nhưng EDD không nhúc nhích gì. Cả 2 anh Atlett và Robinson nói đã điện thoại EDD tới hơn 2,000 lần, mà được trả lời về hồ sơ hai anh.

Trong một buổi họp báo viễn liên hôm Thứ Năm, Phó giám đốc quan hệ công chúng EDD nói rằng Bộ này hiện có hơn 3,400 nhân viên để nhận điện thoại, và thời gian người trung bình người gọi phone chờ trả lời là 40 phút. Phải chăng, 2 anh kia không điện thoại được vì kiếp trước không có duyên lành với 3,400 nhân viên kia?

--- Trên mạng xã hội cứ nói rằng dân California trong năm 2020 rủ nhau bỏ chạy sang tiểu bang khác ào ạt. Thực sự là không nhiều tới mức báo động, theo nghiên cứu của viện nghiên cứu chính sách California Policy Lab, và hầu hết dọn nhà trong năm 2020 của cư dân California là cũng trong vòng tiểu bang thôi.

Khi tính theo mức độ quận, thì quận San Francisco ở Bắc Calif. nhìn thấy có mức tăng 50% tới 100% cư dân dọn nhà sang quận khác trong khu vực. Dọn ra khỏi San Francisco tính từ cuối tháng 3/2021 tới cuối năm 2020 là tăng 649%, so cùng thời kỳ trong năm 2019. Nhưng khoảng 2/3 số đó vẫn ở trong vùng Vịnh San Francisco Bay bao gồm 11 quận Bắc Calif. và 80% vẫn ở lại California.

Về số cư dân di chuyển ra và vào Quận Cam (Nam California) trong quý 4 năm 2020:

. Rời Quận Cam: 50,573 người.

. Dọn vào Quận Cam: 42,540 người.

. Tính chung là rời Quận Cam: 8,033 người.

. Tỷ lệ rời Quận Cam so với cùng kỳ năm trước là tăng: 81.5%.

--- Tiểu bang California cho biết các công viên giải trí, kể cả Disneyland, các buổi hòa nhạc và trung tâm thể thao, sẽ được mở cửa lại với số người hạn chế kể từ ngày 1/4/2021. Bộ Y Tế nói sẽ mở dần trở lại, từ từ nới rộng các hoạt động giải trí.

--- HỎI 1: Phe bảo thủ lan truyền rằng luận tội Trump làm tốn mất 33 triệu đôla?

ĐÁP 1: Thấp hơn rất nhiều. Vào ngày 13/2/2021, Tổng Thống Donald Trump trở thành Tổng Thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị luận tội và được Thượng Viện tha bổng hai lần. Nhiều người Cộng Hòa rủ nhau lên mạng nói rằng luận tội Trump làm phí mất 33 triệu đôla, mà rồi Trump cũng được tha bổng. Như thế, lẽ ra nên lấy tiền này cứu giúp kinh tế thì hợp lẽ hơn. Tuy nhiên, các dư luận viên Cộng Hòa không nói 33 triệu đôla là chi phí luận tội lần đầu, hay lần hai, hay gom cả 2 lần.

Kích động bạo loạn mà bị luận tội là chuyện hợp lý, vì trên nguyên tắc ở nước khác là bị tru diệt 3 đời liền, kiểu như Leon Trotsky chạy ra hải ngoại xong vẫn bị Stalin cho người tới ám sát, hay như Hoàng Văn Hoan là chạy liền ra hải ngoại liền. Do vậy, Quốc Hội Mỹ đối xử với Trump vẫn còn nhân đạo. Nhưng tốn kém bao nhiêu? Báo USA Today đã liên lạc với những người lên mạng phóng tin về chi phí 33 triệu đô, nhưng chẳng ra gửi về bản phân tích chi phí.

Ước tính luận tội Trump năm 2019 là rẻ hơn luận tội Trump 2021 nhiều, theo báo USA Today. Phòng Ngân Sách Quốc Hội (Congressional Budget Office, CBO) cũng không ước tính chính thức chi phí luận tội. Dư luận viên bảo thủ phóng ra nhiều con số, thí dụ, luận tội Trump làm tốn 40 triệu đô trong tháng 1/2020.

. Thực tế Yahoo! Finance duyệt lại và nói rằng con số nêu trên là phóng đại, vì ngân sách không tốn gì cả, vì tiền lương viên chức Quốc Hội đã chi cho các tốn kém đó rồi: nếu không luận tội Trump, họ cũng lãnh lương như thế. Yahoo! Finance ước tính viên chức Quốc Hội và nhân viên được trả lương tính sẵn là 11.5 triệu đôla trong 33 ngày họ luận tội Trump. Tức là, tổng số bằng 0.00026% ngân sách liên bang.

. Viện nghiên cứu bảo thủ The Heritage Foundation ước tính tốn kém thấp hơn: $3.06 triệu đô cho lương các Dân Biểu, nhân viên Hạ Viện và 6 luật sư.

. Báo Roll Call ghi rằng chi phí luận tội Trump ở Hạ Viện là $1.83 triệu đô. Roll Call nhấn mạnh chi phí thấp vì không cần điều tra nhiều, vì ai cũng thấy trước mắt Trump kích động bạo loạn. Nhưng điều tra cái không thấy mới tốn kém: luận tội Bill Clinton tốn gần 80 triệu đôla.

. Kết luận: luận tội không tốn kém tới 33 triệu đôla. Chỉ tốn không đáng kể. Chi tiết ở:

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/03/05/fact-check-total-trump-impeachment-cost-unknown/4496974001/

--- HỎI 2: Một tấm hình cho thấy một tàu hàng khổng lồ như bay lơ lửng ngoài khơi thị trấn ven biển Cornwall, Anh quốc. Có đúng là bay?

.



ĐÁP 2: Đó là ảo ảnh, không bay gì hết. Tấm hình do nhiếp ảnh gia David Morris như thể tàu hàng khổn lồ đang bay ngoài khơi Cornwall là hiện tượng ảo ảnh quang học -- gọi là "superior mirage" tức là "siêu ảo ảnh" --- gây ra vì lớp không khí nóng ở phiếu trên lớp không khí lạnh làm cong ánh sáng khi ánh sáng tới mắt người quan sát. Nhà khí tượng học David Braine trên BBC News giải thích rằng hiện tượng như bay lơ lửng ở vùng biển Bắc cực thường thấy hơn là thấy ở bờ biển Anh quốc. Braine gọi đó là hiện tượng nghịch đảo nhiệt độ (temperature inversion) khi lớp khí lạnh nằm gần mặt biểu và lớp không khí nóng nằm ở trên. Chi tiết ở:

https://www.cbsnews.com/amp/news/ship-floating-air-photos-hovering-illusion-cornwall-england-superior-mirage/#app

.